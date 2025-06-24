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НТЦ ИТ Роса Фреш Rosa Fresh


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 «РОСА Мобайл» получила поддержку в платформе кросс-платформенной разработки «Тау Платформа» 1
24.05.2024 Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром» 1
23.05.2024 Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux 1
22.05.2024 RDW Technology и «Роса»: развивая отечественные технологии 1
02.04.2024 РОСА анонсирует новую версию бесплатной ОС для домашнего использования РОСА Фреш 12.5 2
06.03.2024 Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли мастер-классы от компании РОСА 1
27.02.2024 Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт» 1
26.02.2024 Компания Vinchin и компания РОСА успешно завершили тестирование совместимости своих решений. 1
13.02.2024 ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization 1
12.01.2024 HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость 1
11.01.2024 Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков 3
25.12.2023 Успешно завершены совместные испытания программного комплекса MIND и ROSA Virtualization 1
19.12.2023 Системный интегратор CTI расширяет портфель отечественных платформ виртуализации 1
05.12.2023 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie PRO с отечественной операционной системой РОСА «Хром» 1
01.12.2023 Платформа виртуализации ROSA Virtualization обновила сертификат ФСТЭК России к средствам виртуализации по четвертому классу 1
28.11.2023 Серверные платформы UTINET Corenetic серии R совместимы с ОС «РОСА кобальт 7.9 сервер» 1
07.11.2023 Российская платформа виртуализации ROSA Virtualization получила белорусский сертификат в сфере защиты информации 1
26.10.2023 Подтверждена совместимость серверного оборудования серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization 1
24.10.2023 НТЦ ИТ РОСА и «Тринити» подтверждают совместимость своих ИТ-решений 1
18.10.2023 «Код Безопасности» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимости своих решений для усиления кибербезопасности 1
09.10.2023 Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» 1
06.10.2023 У пользователей «Р-фона» появится облачное хранилище «Роса диск» 1
29.09.2023 «Мой офис» и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость новых версий своих продуктов 1
14.07.2023 НТЦ ИТ РОСА устранил уязвимости StackRot в ядре Linux 1
12.05.2022 Выручка российского Linux-разработчика, созданного бывшим министром связи, рухнула в три раза 1
23.10.2018 «Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС ROSA 1
11.03.2015 Вышла ОС Rosa Desktop Fresh R5 с окружением рабочего стола GNOME 4
18.02.2015 Центр коллективного пользования им. Д.И. Менделеева обрабатывает экспериментальные результаты с помощью Rosa Desktop Fresh 1
03.02.2015 «НТЦ ИТ Роса» выпустил легковесную версию Rosa Desktop Fresh R5 с LXDE 5
26.12.2014 Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 2
28.10.2014 «НТЦ ИТ Роса» представила облегченную версию Rosa Desktop Fresh R4 на базе LXDE 2
09.10.2014 «НТЦ ИТ Роса» представила новый дистрибутив с рабочим столом KDE — Rosa Desktop Fresh R4 2
29.04.2014 Вышел Rosa Desktop Fresh R3 3
09.04.2014 Российский Linux-разработчик «Роса» решил обанкротиться 1
05.12.2013 «Роса» выпустила Rosa Desktop Fresh R2 3
18.07.2013 Вышла публичная бета официальной сборки дистрибутива Rosa Fresh R1 на базе GNOME 3.8 3
07.06.2013 Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam 3
20.12.2012 YouMagic интегрирован в ОС Rosa Desktop.Fresh 2012 2
20.12.2012 «Роса» представила некоммерческую ОС для опытных Linux-пользователей 2
22.04.2008 Ноутбуки: хиты продаж марта 1

Публикаций - 40, упоминаний - 63

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 342 29
AMD - Advanced Micro Devices 4326 6
Nvidia Corp 3580 6
Intel Corporation 12332 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 3
Microsoft Corporation 24896 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 2
Dropbox 503 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
АйТи 1390 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Upstream 50 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 2
Samsung Electronics 10390 1
Meta Platforms - Facebook 4473 1
8534 1
Toshiba Corporation 2937 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 317 1
Acer Group - Acer Inc 2583 1
Sony 6577 1
Adobe Systems 1561 1
TeamViewer 125 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Google LLC 11985 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 427 1
Chemaxon 1 1
Ред Софт - Red Soft 827 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2125 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 1
Базальт СПО - BaseALT 711 1
Nginx - Энджайникс 180 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Код Безопасности 655 1
Qtech - Кьютэк 178 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Fly 205 1
Хост ГК - HostVM 54 1
Альтернатива Капитал 15 2
Почта России ПАО 2174 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4460 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3134 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5595 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 119 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6377 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 10
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2618 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7709 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11943 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 7
Repository - Репозиторий 937 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4198 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14673 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9460 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3923 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17435 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1558 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 5
ARMv8 - Архитектура процессора 100 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11467 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21276 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11555 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7536 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4128 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 501 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3343 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9599 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4408 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 226 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13078 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2620 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13907 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5330 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1887 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 933 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5908 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5984 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 109 31
НТЦ ИТ Роса - Хром 129 23
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 82 22
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 20
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 20
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 87 19
Linux OS 10296 13
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 245 10
Linux KDE Plasma 231 9
Microsoft Windows 15972 8
Mozilla Firefox - браузер 1901 7
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 404 7
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 213 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 5
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 16 5
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 261 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 636 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 4
Intel x86 - архитектура процессора 1918 4
Apple macOS 2126 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 3
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 3
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 38 3
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 3
C/C++ - Язык программирования 794 3
Broadcom - VMware vSphere 574 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1824 3
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 41 3
Google Android 14329 2
Новые облачные технологии - МойОфис 824 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 899 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 64 2
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 54 2
Linux - Debian GNOME Shell 13 2
GNU GRUB - GRand Unified Bootloader - Загрузчик операционной системы 6 2
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 2
AMD Radeon Software - AMD Radeon Software Adrenalin - AMD Radeon Settings - AMD Catalyst - ATI Catalyst 26 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 532 2
Кадомский Вячеслав 59 9
Карпицкий Олег 75 5
Рейман Леонид 1052 3
Комиссаров Дмитрий 231 1
Рубанов Владимир 75 1
Новодворский Алексей 109 1
Васильев Владислав 58 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Тагиев Аркадий 14 1
Борушевский Денис 37 1
Силаков Денис 1 1
Евдокимов Максим 27 1
Рудов Антон 11 1
Щеглов Петр 63 1
Матреницкий Тимофей 9 1
Лобов Константин 1 1
Путин Владимир 3255 1
Акопов Сергей 21 1
Щелканова Наталья 6 1
Довженко Николай 1 1
Майорова Аюна 3 1
Поляков Егор 10 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Эйгес Павел 101 1
Солдатенков Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 34
Франция - Французская Республика 7909 2
Украина 7683 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
Южная Корея - Республика 6742 1
Италия - Итальянская Республика 4387 1
Бразилия - Федеративная Республика 2403 1
Румыния 735 1
Беларусь - Белоруссия 5856 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1562 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9247 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6489 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11169 4
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Энергетика - Energy - Energetically 5272 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2581 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4096 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6397 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1782 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11311 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5131 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 24 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7117 1
Ergonomics - Эргономика 1631 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2090 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 1
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Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 123 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6315 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2604 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5045 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8769 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1275 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5615 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 973 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1409 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2513 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3412 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
Известия ИД 662 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 104 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
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