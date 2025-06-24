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НТЦ ИТ Роса Фреш Rosa Fresh
УПОМИНАНИЯ
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Альтернатива Капитал 15 2
|Почта России ПАО 2174 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
|Кадомский Вячеслав 59 9
|Карпицкий Олег 75 5
|Рейман Леонид 1052 3
|Комиссаров Дмитрий 231 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Васильев Владислав 58 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Тагиев Аркадий 14 1
|Борушевский Денис 37 1
|Силаков Денис 1 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Рудов Антон 11 1
|Щеглов Петр 63 1
|Матреницкий Тимофей 9 1
|Лобов Константин 1 1
|Путин Владимир 3255 1
|Акопов Сергей 21 1
|Щелканова Наталья 6 1
|Довженко Николай 1 1
|Майорова Аюна 3 1
|Поляков Егор 10 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Эйгес Павел 101 1
|Солдатенков Дмитрий 4 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
|Известия ИД 662 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 1
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