Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172189
ИКТ 13397
Организации 10510
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25348
Персоны 73874
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Spectec TRIM EAM/MRO-система



24.10.2024 Завершен пилотный проект внедрения системы обходов Набережночелнинского КБК

естно с заказчиком завершен пилотный проект внедрения информационной системы управления обходами оборудования ЗАОр «НП НЧ КБК им. С. П. Титова». Система создана с использованием мобильного приложения TRIM. Об этом CNews сообщили представители НПП «СпецТек». Проект стал этапом развития информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования, функционир
28.08.2024 «СпецТек» автоматизирует систему ТОиР Архангельского ликеро-водочного завода

ект автоматизации системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования Архангельского ликеро-водочного завода. Проект реализуется на основе возможностей программного комплекса TRIM. Рынок алкогольной продукции в России характеризуется строгими правилами регулирования, высокой конкуренцией, сезонными колебаниями спроса. Поэтому производителям важно обеспечить высокую

01.02.2024 «СпецТек» внедрила TRIM в «Буровые системы»

ния техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования компании «Буровые системы» сдана в эксплуатацию. Работы по внедрению системы выполнены НПП «СпецТек» на основе программного комплекса TRIM. Об этом CNews сообщил представитель компании «СпецТек». Компания «Буровые системы» занимается строительством нефтяных и газовых скважин, осуществляет весь цикл буровых работ. Производстве
02.08.2021 «Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ

ек» и Ангарского азотно-тукового завода начали работы по проекту внедрения электронной системы обходов оборудования завода. Система реализуется на веб-платформе c использованием мобильного приложения TRIM-Mobile. Электронная система обходов оборудования (ЭСО) – это многопользовательская система для распределенного сбора, учета и упорядочения данных о результатах обходов, осмотров оборудован
20.10.2020 «Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон»

НПП «Спецтек» и «Софтвер лабс» объявили о начале тестовой эксплуатации информационной системы поддержки производства на заводе ГК «Би Питрон». Система имеет ядро на основе TRIM и пользовательские приложения с Web-интерфейсом. Одно из направлений деятельности ГК «Би Питрон» – разработка и производство бортовых кабельных сетей для авиации, судостроения, аэрокосмиче
19.06.2018 «Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева»

ивами, завершил работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования филиала «Саф-Нева» в Воронеже. Система создана на основе программного комплекса Trim. Работа по проекту началась в марте 2017 г. с обследования процессов технической эксплуатации на заводе. По итогам обследования была разработана проектная документация, которая определила

08.06.2017 «СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова

картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова». Система будет создана на основе программного комплекса TRIM, сообщили CNews в «СпецТеке». НП НЧ КБК им. С.П. Титова — предприятие целлюлозно-бумажно
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании

евая компания». Как рассказали CNews в компании, система создается на основе программного комплекса TRIM.Ярославская электросетевая компания» – совместное предприятие правительства Ярославской

30.01.2017 В RG Brands Kazakhstan стартовала эксплуатация информационной системы ТОиР

луатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Система создана специалистами «СпецТека» на программной платформе TRIM. Система внедрена в филиале «Аксенгир», где производятся натуральные соки, нектары, сокосодержащие напитки, холодный чай, безалкогольные газированные напитки и бутилированные воды. Её зада
20.10.2016 «СпецТек» автоматизировал управление ремонтами в ЦБК «Кама» на базе TRIM

Специалисты НПП «СпецТек» завершили работу по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования в ЦБК «Кама». Система реализована на программной платформе TRIM, сообщили CNews в «СпецТеке». ЦБК «Кама» — высокотехнологичное предприятие в целлюлозно-бумажной отрасли. Являясь площадкой амбициозных инвестиционных проектов, комбинат заинтересован в вы
28.09.2016 Система TRIM внесена в Единый реестр отечественного ПО

Программное обеспечение TRIM внесено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных в соответствии с приказом Минкомсвязи России №426 от 6 сентября 2016 г. Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Как отмечае
26.01.2016 «СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате»

приступила к выполнению работ по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате». Основа системы — программный комплекс TRIM, сообщили CNews в «СпецТеке». В область действия создаваемой системы входят бумажная фабрика и техническая дирекция предприятия. Объектами управления в системе станут процессы технического
13.10.2015 Завод MC-Bauchemie сократил число дефектов с внедрением TRIM

Оптимизация программы обслуживания оборудования завода MC-Bauchemie (Россия), выполненная на основе данных информационной системы TRIM, позволила сократить количество дефектов и снизить занятость персонала отдела главного инженера. Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Обеспечение работы технологического оборудования яв
15.09.2015 «Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» управляют процессами ТОиР с помощью TRIM

мационная система управления обслуживанием и ремонтами оборудования, а в аналогичной системе на заводе «Сэчжонг Рус» внедрены новые функции. Обе системы реализованы на основе программного обеспечения TRIM, сообщили CNews в компании НПП «СпецТек». «Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» — это дочерние предприятия корейских компаний Doowon Climate Control Co., Ltd и Sejong Industrial Co., Ltd. Оба предпр
07.10.2014 Система ТОиР «Московской пивоваренной компании» введена в эксплуатацию

«Московская пивоваренная компания» начала эксплуатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами. Система создана на программной платформе TRIM. Об этом CNews сообщили в разработчике платформы — компании НПП «СпецТек», которая выполняла работы по внедрению EAM-система TRIM в «Московской пивоваренной компании». Проект внедре
01.07.2014 «Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM

стартовал проект внедрения информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) портовых активов. Программной платформой для создания ИСУ ТОиР послужила EAM/MRO-система TRIM, а исполнителем проекта стал разработчик TRIM — НПП «СпецТек». В мае 2004 г. система была сдана в промышленную эксплуатацию. Она охватила отдел механизации, службы механизации район
18.03.2014 «АйтиКонсалт» и «СпецТек» будут совместно продвигать TRIM

салт» и НПП «СпецТек» заключили партнёрский договор о совместном продвижении программного комплекса TRIM и решений на его основе. Решения TRIM разработаны специалистами «СпецТек», и пред
11.03.2014 FortGroup внедрила систему управления ТОиР от «СпецТек»

шила работу по внедрению информационной системы управления техобслуживанием и ремонтами торговых центров, принадлежащих инвестиционной компании FortGroup. Система реализована на программной платформе TRIM (разработка «СпецТек»). Как говорится в заявлении «СпецТек», поступившем в редакцию CNews, в числе активов FortGroup сегодня — 9 действующих, 1 строящийся и 1 проектируемый торгово-развлек
30.01.2014 «Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM

«Атомфлот» завершился очередной этап развития информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Система реализована на платформе TRIM (разработка «СпецТек») и находится в эксплуатации с января 2010 г. Одно из основных направлений деятельности предприятия «Атомфлот» — проведение работ общесудового и специального назначени
03.10.2013 Завод автокомпонентов «Сэчжонг Рус» внедрил систему управления ТОиР на базе TRIM

Компания НПП «СпецТек» сообщила о вводе в эксплуатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами на базе комплекса TRIM на заводе по производству автокомпонентов «Сэчжонг Рус». На внедрение системы потребовалась одна неделя. «Сэчжонг Рус» — это дочернее предприятие корейской компании Sejong Industrial Co.,

26.12.2012 «Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM

упило к реализации проекта по внедрению информационной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования в компании «Биаксплен». Система будет реализована на программной платформе TRIM. «Биаксплен» — производитель биаксиально-ориентированных полимерных пленок (БОПП-пленок) в России, входит в состав холдинга «Сибур». Производственная структура «Биаксплена» состоит из четы
25.09.2012 «СпецТек» начинает внедрение ИС управления ТОиР в ТГК-11

мпания НПП «СпецТек» приступила к проекту внедрения информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в Омском филиале ТГК-11. Система будет реализована на программной платформе TRIM. «Территориальная генерирующая компания №11» является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Сибири. Основными видами ее деятельности является производство электрической и теплов
15.09.2011 «СпецТек» предлагает EAM/MRO-систему TRIM по модели SaaS

НПП «СпецТек» предложил предприятиям возможность использования своей EAM/MRO-системы TRIM по модели Software as a Service (SaaS). В качестве хостинговой площадки для размещения <
26.11.2010 «Тюмень Водоканал» внедряет систему ТОиР на базе TRIM-PMS

к» приступило к внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в компании «Тюмень Водоканал». Работы осуществляются в режиме типового внедрения, на основе комплекса TRIM-PMS, говорится в сообщении «СпецТек». «Тюмень Водоканал» является одним из жизнеобеспечивающих предприятий Тюмени. Процессы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования предприя
31.03.2010 HP TRIM 7.0 для управления записями упрощает интеграцию данных ИТ-систем

Компания HP представила решение по управлению записями HP TRIM 7.0, которое позволяет автоматизировать процессы, быстро интегрировать информацию нескольких ИТ-систем, а также упростить внутреннюю и внешнюю коммуникацию. HP TRIM 7 позволяет орга
31.03.2010 HP представила решение по управлению записями HP TRIM 7.0

HP представила решение по управлению записями HP TRIM 7.0, которое позволяет автоматизировать процессы, быстро интегрировать информацию нескольких IT-систем, а также значительно упростить внутреннюю и внешнюю коммуникацию, сообщает пресс-служ
10.07.2009 «Диаскан» будет управлять ТОиР с помощью ПО TRIM-PMS

кту внедрения автоматизированной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования в Центре технической диагностики «Диаскан». Система создается на основе программного обеспечения TRIM-PMS – разработки НПП «СпецТек». ЦТД «Диаскан», дочернее общество «АК Транснефть», имеет собственный, оснащенный современным оборудованием завод по производству и испытанию устройств внутри
02.12.2008 «Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM

луатацию автоматизированную систему управления ремонтами и техническим обслуживанием судов, созданную для предприятия «Волгоградский речной порт». Система построена на основе программного обеспечения TRIM. «Волгоградский речной порт» эксплуатирует пассажирские и буксирные суда, а также грузовой флот, посредством которого она перевозит грузы вверх и вниз по Волге до Москвы и Астрахани, а чер
17.09.2008 TRIM-Q2M поможет фирме «Фан» автоматизировать СМК

НПП «СпецТек» поставил «Производственно-коммерческой фирме «Фан» (г. Тараз, республика Казахстан) лицензии на 20 пользователей программного обеспечения TRIM-Q2M, средствами которого фирма будет автоматизировать свою систему менеджмента качества. ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Фан» занимается паспортизацией промышленных объектов, осви
24.07.2008 Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim

«СпецТек» начал проект внедрения Trim и автоматизации управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ). Ранее завод выполнил пилотное внедрение «коробочного» продукта Tr
26.06.2008 Ростерминалуголь внедрил TRIM

ия ITM, дочерняя организация НПП "СпецТек", завершила работу по договору о внедрении системы управления ремонтами и техническим обслуживанием в ОАО «Ростерминалуголь» на основе программного комплекса TRIM. Проект внедрения системы начался в декабре 2007 г. В рамках работ по договору с ОАО «Ростерминалуголь» специалисты компании ITM провели весь комплекс работ, начиная с обследования, разраб
13.05.2008 ITM перевел ИСУ ТОиР Северо-Западной ТЭЦ на платформу TRIM

Специалисты компании ITM завершили проект миграции информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) Северо-Западной ТЭЦ на платформу программного комплекса TRIM. Суть данного проекта состоит в переходе с локальной автоматизации отдельных функций системы ТОиР к информационной системе на основе полномасштабного продукта класса EAM/MRO, каким являетс
30.04.2008 НПП «СпецТек» внедрил TRIM в ЮГУ

НПП «СпецТек» внедрил в Югорском государственном университете программный комплекс TRIM. Внедрение стало результатом подписанного партнерского договора в апреле 2007 г. «СпецТек» бесплатно поставил вузу лицензии на программное обеспечение TRIM, провел обучение преподав
24.04.2008 НПП «СпецТек» внедрит TRIM на ЧКПЗ

ает работу по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Основой ИСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. Согласно спецификации на внедрение, информационная система управления ТОиР на основе TRIM будет развернута на уровне руководства ЧКПЗ и в подразделениях. В числе этих подразделений
27.03.2008 «Калининградгазавтоматика» внедряет TRIM-PMS

ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» внедряет программный продукт TRIM-PMS, призванный обеспечить учет и контроль расходования ресурсов для соблюдения графиков технического обслуживания и ремонта (ТОиР), хранение и анализ истории выполненных работ и т.д. T
07.02.2008 «СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise

НПП «СпецТек» завершил разработку модуля интеграции EAM-системы TRIM с системой управления проектами Primavera Enterprise. Программное обеспечение Primavera занимает лидирующую в мире позицию в классе систем управления проектами, с 1983 г. разрабатывается к
16.11.2007 «СпецТек» поставил новые лицензии TRIM «Иртышскому пароходству»

НПП «СпецТек» поставил «Иртышскому пароходству» дополнительные лицензии TRIM для информационной системы технического обслуживания и ремонта судов (ТОиР). Система находится в эксплуатации с января 2005 года. Её основой является комплекс TRIM – продукт российс
03.10.2007 TRIM внедрят в Волгоградском речном порту

Тек» начало работу над проектом внедрения автоматизированной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием судов «Волгоградского речного порта». Основой системы станет программный комплекс TRIM. Выбор заказчиком программного продукта и исполнителя работ по внедрению системы состоялся в пользу комплекса TRIM и НПП «СпецТек» (www.trim.ru). Ключевую роль в этом сыграл

11.09.2007 «СпецТек» начал внедрение EAM-системы в «Акроне»

о заключении договора и начале работ по внедрению автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (АСУ ТОиР) оборудования ОАО «Акрон». Основой АСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. В сентябре 2007 года ОАО «Акрон» и НПП «СпецТек» подписали договор о внедрении АСУ ТОиР. Согласно его условиям, в качестве основы АСУ ТОиР принята EAM-система TRIM, а исполнение пр
20.07.2007 НПП «СпецТек» создает дочернюю компанию

дочерней структуры служит реализации планов диверсификации бизнеса НПП «СпецТек», связанных с выходом компании на рынок «коробочных» программных продуктов. В частности, таким продуктом стал комплекс TRIM-PMS (TRIM-Planned Maintenance System), имеющий фиксированную функциональность, позволяющий тиражировать на предприятиях типовую информационную систему управления техническим обслужи

Публикаций - 130, упоминаний - 139

Spectec TRIM и организации, системы, технологии, персоны:

Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 90 83
8355 10
Transcend Information 73 8
Samsung Electronics 10321 7
Microsoft Corporation 24741 5
Intel Corporation 12250 5
Apple Inc 12200 3
Nvidia Corp 3531 3
AMD - Advanced Micro Devices 4271 3
Kingston Technology 198 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 327 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 869 3
Patriot Memory 73 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 3
HP Inc. 5702 3
Seagate - SandForce 12 3
Adata Technology 103 2
Lenovo Group 2299 2
SAP SE 5309 2
Oracle Corporation 6738 2
Dell EMC 5038 2
LG Electronics 3629 2
Western Digital Corporation - WDC 555 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 2
Dropbox 500 2
Ростех - Автоматика Концерн 1654 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 864 2
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
ASUS - Asustor 17 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 8 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
ПМСофт 60 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Cisco Systems 5137 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 1
Seagate Technology 742 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Дата 28 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 36 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 11
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 6
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 5
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 5
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 4
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 4
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 4
Иртышское пароходство 6 4
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 3
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 511 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2440 2
Газпром ПАО 1353 2
Hyundai Motor Company 393 2
НП НЧ КБК имени С.П. Титова - Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова 2 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Камышинский речной порт 2 2
Роснефть - РН-Энергонефть 4 2
RG Brands - Uni Commerce 5 2
ВРП - Волгоградский речной порт 2 2
САФ-Нева 4 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 126 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 15 1
Транснефть 303 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ЯрЭСК - Ярославская электросетевая компания 1 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Финанс 7 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Fort Group - Форт Группа компаний 2 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
Роснефть - РН-Самаранефтегаз 3 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4864 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Федеральное казначейство России 1794 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 795 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11575 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 42
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3270 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11764 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10263 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25718 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9530 16
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1398 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12695 14
NAND flash memory - флеш-память 626 13
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 329 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16181 10
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 71 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2518 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2691 9
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 49 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4078 8
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 895 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14524 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12735 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 7
DDR - Double data rate 2759 6
Secure Erase - надежное удаление данных 8 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4280 6
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 234 6
S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности - технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 28 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12132 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2565 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4460 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13925 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2433 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1267 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 580 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1711 5
NAND 3D flash memory 84 5
Clone - Клонирование 500 5
Microsoft Windows 7 1982 13
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 15 13
Transcend SSD Scope 15 7
Microsoft Windows 15807 6
Linux OS 10118 4
Apple iOS 7900 3
Microsoft Windows XP 2404 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 242 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 395 3
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 15 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 3
Indilinx Barefoot 4 3
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 3
Microsoft Office 3780 2
Google Android 14152 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
Apple macOS 2086 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 2
1С:ERP Управление предприятием 573 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 107 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Microsoft Windows Embedded 198 2
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 2
Microsoft Dynamics 1178 2
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Видео Бонус - программа лояльности 15 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 2
C/C++ - Язык программирования 774 2
М.Видео-Эльдорадо - Эльдодети - Эльдодом 2 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 2
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 31 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 9 1
Adata SR SSD 1 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 458 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 1
ETegro Fastor - серия СХД 9 1
Сукманов Алексей 3 3
Новак Павел 2 2
Зинченко Алексей 2 2
Беликов Анатолий 1 1
Чуприна Екатерина 1 1
Горянский Павел 27 1
Беляков Михаил 1 1
Кононов Алексей 2 1
Самойлов Павел 3 1
Гольденберг Леонид 61 1
Молчанов Алексей 5 1
Бочаров Владимир 1 1
Антоненко Игорь 1 1
Крюков Игорь 2 1
Галкин Игорь 5 1
Карпов Игорь 1 1
Жиляков Сергей 2 1
Цепляев Сергей 1 1
Карицкий Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 13
Россия - ЦФО - Курская область 657 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 493 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 596 3
Россия - ПФО - Самарская область 1350 3
Южная Корея - Республика 6692 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2466 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 371 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 875 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 945 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 356 2
Казахстан - Республика 5594 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1562 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7596 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 598 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52374 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2785 2
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 44 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 30 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1529 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 435 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 42 1
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 29 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 58 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2284 1
Испания - Королевство 3727 1
США - Калифорния 4635 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1030 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 889 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 865 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 409 1
Россия - Восточная Сибирь 265 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1357 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 856 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6041 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3186 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7934 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5020 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1347 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2224 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16543 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4083 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8784 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1393 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1928 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7128 4
Аудит - аудиторский услуги 2742 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7060 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1927 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2039 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4729 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2153 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6220 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 817 3
Энергетика - Energy - Energetically 5175 3
Паспорт - Паспортные данные 2554 3
МТР - Материально-технические ресурсы 60 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2893 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4910 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3520 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 190 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 892 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5604 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 2
Металлы - Никель - Nickel 335 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4916 2
Ведомости 1047 3
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
AppleInsider 396 1
Silicon 484 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 703 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 11 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 2
РАН - Российская академия наук 1906 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
Газпром техникум Новый Уренгой ЧПОУ - Новоуренгойский техникум газовой промышленности 1 1
Online Retail Russia Awards 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153