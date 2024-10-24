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Spectec TRIM EAM/MRO-система
|24.10.2024
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Завершен пилотный проект внедрения системы обходов Набережночелнинского КБК
естно с заказчиком завершен пилотный проект внедрения информационной системы управления обходами оборудования ЗАОр «НП НЧ КБК им. С. П. Титова». Система создана с использованием мобильного приложения TRIM. Об этом CNews сообщили представители НПП «СпецТек». Проект стал этапом развития информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования, функционир
|28.08.2024
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«СпецТек» автоматизирует систему ТОиР Архангельского ликеро-водочного завода
ект автоматизации системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования Архангельского ликеро-водочного завода. Проект реализуется на основе возможностей программного комплекса TRIM. Рынок алкогольной продукции в России характеризуется строгими правилами регулирования, высокой конкуренцией, сезонными колебаниями спроса. Поэтому производителям важно обеспечить высокую
|01.02.2024
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«СпецТек» внедрила TRIM в «Буровые системы»
ния техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования компании «Буровые системы» сдана в эксплуатацию. Работы по внедрению системы выполнены НПП «СпецТек» на основе программного комплекса TRIM. Об этом CNews сообщил представитель компании «СпецТек». Компания «Буровые системы» занимается строительством нефтяных и газовых скважин, осуществляет весь цикл буровых работ. Производстве
|02.08.2021
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«Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ
ек» и Ангарского азотно-тукового завода начали работы по проекту внедрения электронной системы обходов оборудования завода. Система реализуется на веб-платформе c использованием мобильного приложения TRIM-Mobile. Электронная система обходов оборудования (ЭСО) – это многопользовательская система для распределенного сбора, учета и упорядочения данных о результатах обходов, осмотров оборудован
|20.10.2020
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«Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон»
НПП «Спецтек» и «Софтвер лабс» объявили о начале тестовой эксплуатации информационной системы поддержки производства на заводе ГК «Би Питрон». Система имеет ядро на основе TRIM и пользовательские приложения с Web-интерфейсом. Одно из направлений деятельности ГК «Би Питрон» – разработка и производство бортовых кабельных сетей для авиации, судостроения, аэрокосмиче
|19.06.2018
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«Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева»
ивами, завершил работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования филиала «Саф-Нева» в Воронеже. Система создана на основе программного комплекса Trim. Работа по проекту началась в марте 2017 г. с обследования процессов технической эксплуатации на заводе. По итогам обследования была разработана проектная документация, которая определила
|08.06.2017
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«СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова
картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова». Система будет создана на основе программного комплекса TRIM, сообщили CNews в «СпецТеке». НП НЧ КБК им. С.П. Титова — предприятие целлюлозно-бумажно
|12.04.2017
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«Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании
евая компания». Как рассказали CNews в компании, система создается на основе программного комплекса TRIM.Ярославская электросетевая компания» – совместное предприятие правительства Ярославской
|30.01.2017
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В RG Brands Kazakhstan стартовала эксплуатация информационной системы ТОиР
луатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Система создана специалистами «СпецТека» на программной платформе TRIM. Система внедрена в филиале «Аксенгир», где производятся натуральные соки, нектары, сокосодержащие напитки, холодный чай, безалкогольные газированные напитки и бутилированные воды. Её зада
|20.10.2016
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«СпецТек» автоматизировал управление ремонтами в ЦБК «Кама» на базе TRIM
Специалисты НПП «СпецТек» завершили работу по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования в ЦБК «Кама». Система реализована на программной платформе TRIM, сообщили CNews в «СпецТеке». ЦБК «Кама» — высокотехнологичное предприятие в целлюлозно-бумажной отрасли. Являясь площадкой амбициозных инвестиционных проектов, комбинат заинтересован в вы
|28.09.2016
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Система TRIM внесена в Единый реестр отечественного ПО
Программное обеспечение TRIM внесено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных в соответствии с приказом Минкомсвязи России №426 от 6 сентября 2016 г. Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Как отмечае
|26.01.2016
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«СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате»
приступила к выполнению работ по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате». Основа системы — программный комплекс TRIM, сообщили CNews в «СпецТеке». В область действия создаваемой системы входят бумажная фабрика и техническая дирекция предприятия. Объектами управления в системе станут процессы технического
|13.10.2015
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Завод MC-Bauchemie сократил число дефектов с внедрением TRIM
Оптимизация программы обслуживания оборудования завода MC-Bauchemie (Россия), выполненная на основе данных информационной системы TRIM, позволила сократить количество дефектов и снизить занятость персонала отдела главного инженера. Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Обеспечение работы технологического оборудования яв
|15.09.2015
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«Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» управляют процессами ТОиР с помощью TRIM
мационная система управления обслуживанием и ремонтами оборудования, а в аналогичной системе на заводе «Сэчжонг Рус» внедрены новые функции. Обе системы реализованы на основе программного обеспечения TRIM, сообщили CNews в компании НПП «СпецТек». «Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» — это дочерние предприятия корейских компаний Doowon Climate Control Co., Ltd и Sejong Industrial Co., Ltd. Оба предпр
|07.10.2014
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Система ТОиР «Московской пивоваренной компании» введена в эксплуатацию
«Московская пивоваренная компания» начала эксплуатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами. Система создана на программной платформе TRIM. Об этом CNews сообщили в разработчике платформы — компании НПП «СпецТек», которая выполняла работы по внедрению EAM-система TRIM в «Московской пивоваренной компании». Проект внедре
|01.07.2014
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«Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM
стартовал проект внедрения информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) портовых активов. Программной платформой для создания ИСУ ТОиР послужила EAM/MRO-система TRIM, а исполнителем проекта стал разработчик TRIM — НПП «СпецТек». В мае 2004 г. система была сдана в промышленную эксплуатацию. Она охватила отдел механизации, службы механизации район
|18.03.2014
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«АйтиКонсалт» и «СпецТек» будут совместно продвигать TRIM
салт» и НПП «СпецТек» заключили партнёрский договор о совместном продвижении программного комплекса TRIM и решений на его основе. Решения TRIM разработаны специалистами «СпецТек», и пред
|11.03.2014
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FortGroup внедрила систему управления ТОиР от «СпецТек»
шила работу по внедрению информационной системы управления техобслуживанием и ремонтами торговых центров, принадлежащих инвестиционной компании FortGroup. Система реализована на программной платформе TRIM (разработка «СпецТек»). Как говорится в заявлении «СпецТек», поступившем в редакцию CNews, в числе активов FortGroup сегодня — 9 действующих, 1 строящийся и 1 проектируемый торгово-развлек
|30.01.2014
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«Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM
«Атомфлот» завершился очередной этап развития информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Система реализована на платформе TRIM (разработка «СпецТек») и находится в эксплуатации с января 2010 г. Одно из основных направлений деятельности предприятия «Атомфлот» — проведение работ общесудового и специального назначени
|03.10.2013
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Завод автокомпонентов «Сэчжонг Рус» внедрил систему управления ТОиР на базе TRIM
Компания НПП «СпецТек» сообщила о вводе в эксплуатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами на базе комплекса TRIM на заводе по производству автокомпонентов «Сэчжонг Рус». На внедрение системы потребовалась одна неделя. «Сэчжонг Рус» — это дочернее предприятие корейской компании Sejong Industrial Co.,
|26.12.2012
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«Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM
упило к реализации проекта по внедрению информационной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования в компании «Биаксплен». Система будет реализована на программной платформе TRIM. «Биаксплен» — производитель биаксиально-ориентированных полимерных пленок (БОПП-пленок) в России, входит в состав холдинга «Сибур». Производственная структура «Биаксплена» состоит из четы
|25.09.2012
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«СпецТек» начинает внедрение ИС управления ТОиР в ТГК-11
мпания НПП «СпецТек» приступила к проекту внедрения информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в Омском филиале ТГК-11. Система будет реализована на программной платформе TRIM. «Территориальная генерирующая компания №11» является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Сибири. Основными видами ее деятельности является производство электрической и теплов
|15.09.2011
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«СпецТек» предлагает EAM/MRO-систему TRIM по модели SaaS
НПП «СпецТек» предложил предприятиям возможность использования своей EAM/MRO-системы TRIM по модели Software as a Service (SaaS). В качестве хостинговой площадки для размещения <
|26.11.2010
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«Тюмень Водоканал» внедряет систему ТОиР на базе TRIM-PMS
к» приступило к внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в компании «Тюмень Водоканал». Работы осуществляются в режиме типового внедрения, на основе комплекса TRIM-PMS, говорится в сообщении «СпецТек». «Тюмень Водоканал» является одним из жизнеобеспечивающих предприятий Тюмени. Процессы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования предприя
|31.03.2010
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HP TRIM 7.0 для управления записями упрощает интеграцию данных ИТ-систем
Компания HP представила решение по управлению записями HP TRIM 7.0, которое позволяет автоматизировать процессы, быстро интегрировать информацию нескольких ИТ-систем, а также упростить внутреннюю и внешнюю коммуникацию. HP TRIM 7 позволяет орга
|31.03.2010
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HP представила решение по управлению записями HP TRIM 7.0
HP представила решение по управлению записями HP TRIM 7.0, которое позволяет автоматизировать процессы, быстро интегрировать информацию нескольких IT-систем, а также значительно упростить внутреннюю и внешнюю коммуникацию, сообщает пресс-служ
|10.07.2009
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«Диаскан» будет управлять ТОиР с помощью ПО TRIM-PMS
кту внедрения автоматизированной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования в Центре технической диагностики «Диаскан». Система создается на основе программного обеспечения TRIM-PMS – разработки НПП «СпецТек». ЦТД «Диаскан», дочернее общество «АК Транснефть», имеет собственный, оснащенный современным оборудованием завод по производству и испытанию устройств внутри
|02.12.2008
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«Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM
луатацию автоматизированную систему управления ремонтами и техническим обслуживанием судов, созданную для предприятия «Волгоградский речной порт». Система построена на основе программного обеспечения TRIM. «Волгоградский речной порт» эксплуатирует пассажирские и буксирные суда, а также грузовой флот, посредством которого она перевозит грузы вверх и вниз по Волге до Москвы и Астрахани, а чер
|17.09.2008
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TRIM-Q2M поможет фирме «Фан» автоматизировать СМК
НПП «СпецТек» поставил «Производственно-коммерческой фирме «Фан» (г. Тараз, республика Казахстан) лицензии на 20 пользователей программного обеспечения TRIM-Q2M, средствами которого фирма будет автоматизировать свою систему менеджмента качества. ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Фан» занимается паспортизацией промышленных объектов, осви
|24.07.2008
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Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim
«СпецТек» начал проект внедрения Trim и автоматизации управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ). Ранее завод выполнил пилотное внедрение «коробочного» продукта Tr
|26.06.2008
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Ростерминалуголь внедрил TRIM
ия ITM, дочерняя организация НПП "СпецТек", завершила работу по договору о внедрении системы управления ремонтами и техническим обслуживанием в ОАО «Ростерминалуголь» на основе программного комплекса TRIM. Проект внедрения системы начался в декабре 2007 г. В рамках работ по договору с ОАО «Ростерминалуголь» специалисты компании ITM провели весь комплекс работ, начиная с обследования, разраб
|13.05.2008
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ITM перевел ИСУ ТОиР Северо-Западной ТЭЦ на платформу TRIM
Специалисты компании ITM завершили проект миграции информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) Северо-Западной ТЭЦ на платформу программного комплекса TRIM. Суть данного проекта состоит в переходе с локальной автоматизации отдельных функций системы ТОиР к информационной системе на основе полномасштабного продукта класса EAM/MRO, каким являетс
|30.04.2008
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НПП «СпецТек» внедрил TRIM в ЮГУ
НПП «СпецТек» внедрил в Югорском государственном университете программный комплекс TRIM. Внедрение стало результатом подписанного партнерского договора в апреле 2007 г. «СпецТек» бесплатно поставил вузу лицензии на программное обеспечение TRIM, провел обучение преподав
|24.04.2008
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НПП «СпецТек» внедрит TRIM на ЧКПЗ
ает работу по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Основой ИСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. Согласно спецификации на внедрение, информационная система управления ТОиР на основе TRIM будет развернута на уровне руководства ЧКПЗ и в подразделениях. В числе этих подразделений
|27.03.2008
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«Калининградгазавтоматика» внедряет TRIM-PMS
ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» внедряет программный продукт TRIM-PMS, призванный обеспечить учет и контроль расходования ресурсов для соблюдения графиков технического обслуживания и ремонта (ТОиР), хранение и анализ истории выполненных работ и т.д. T
|07.02.2008
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«СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise
НПП «СпецТек» завершил разработку модуля интеграции EAM-системы TRIM с системой управления проектами Primavera Enterprise. Программное обеспечение Primavera занимает лидирующую в мире позицию в классе систем управления проектами, с 1983 г. разрабатывается к
|16.11.2007
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«СпецТек» поставил новые лицензии TRIM «Иртышскому пароходству»
НПП «СпецТек» поставил «Иртышскому пароходству» дополнительные лицензии TRIM для информационной системы технического обслуживания и ремонта судов (ТОиР). Система находится в эксплуатации с января 2005 года. Её основой является комплекс TRIM – продукт российс
|03.10.2007
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TRIM внедрят в Волгоградском речном порту
Тек» начало работу над проектом внедрения автоматизированной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием судов «Волгоградского речного порта». Основой системы станет программный комплекс TRIM. Выбор заказчиком программного продукта и исполнителя работ по внедрению системы состоялся в пользу комплекса TRIM и НПП «СпецТек» (www.trim.ru). Ключевую роль в этом сыграл
|11.09.2007
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«СпецТек» начал внедрение EAM-системы в «Акроне»
о заключении договора и начале работ по внедрению автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (АСУ ТОиР) оборудования ОАО «Акрон». Основой АСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. В сентябре 2007 года ОАО «Акрон» и НПП «СпецТек» подписали договор о внедрении АСУ ТОиР. Согласно его условиям, в качестве основы АСУ ТОиР принята EAM-система TRIM, а исполнение пр
|20.07.2007
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НПП «СпецТек» создает дочернюю компанию
дочерней структуры служит реализации планов диверсификации бизнеса НПП «СпецТек», связанных с выходом компании на рынок «коробочных» программных продуктов. В частности, таким продуктом стал комплекс TRIM-PMS (TRIM-Planned Maintenance System), имеющий фиксированную функциональность, позволяющий тиражировать на предприятиях типовую информационную систему управления техническим обслужи
Spectec TRIM и организации, системы, технологии, персоны:
|Сукманов Алексей 3 3
|Новак Павел 2 2
|Зинченко Алексей 2 2
|Беликов Анатолий 1 1
|Чуприна Екатерина 1 1
|Горянский Павел 27 1
|Беляков Михаил 1 1
|Кононов Алексей 2 1
|Самойлов Павел 3 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Молчанов Алексей 5 1
|Бочаров Владимир 1 1
|Антоненко Игорь 1 1
|Крюков Игорь 2 1
|Галкин Игорь 5 1
|Карпов Игорь 1 1
|Жиляков Сергей 2 1
|Цепляев Сергей 1 1
|Карицкий Андрей 2 1
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|IDC - International Data Corporation 4912 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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