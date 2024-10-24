Завершен пилотный проект внедрения системы обходов Набережночелнинского КБК естно с заказчиком завершен пилотный проект внедрения информационной системы управления обходами оборудования ЗАОр «НП НЧ КБК им. С. П. Титова». Система создана с использованием мобильного приложения TRIM. Об этом CNews сообщили представители НПП «СпецТек». Проект стал этапом развития информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования, функционир

«СпецТек» автоматизирует систему ТОиР Архангельского ликеро-водочного завода ект автоматизации системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования Архангельского ликеро-водочного завода. Проект реализуется на основе возможностей программного комплекса TRIM. Рынок алкогольной продукции в России характеризуется строгими правилами регулирования, высокой конкуренцией, сезонными колебаниями спроса. Поэтому производителям важно обеспечить высокую

«СпецТек» внедрила TRIM в «Буровые системы» ния техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования компании «Буровые системы» сдана в эксплуатацию. Работы по внедрению системы выполнены НПП «СпецТек» на основе программного комплекса TRIM. Об этом CNews сообщил представитель компании «СпецТек». Компания «Буровые системы» занимается строительством нефтяных и газовых скважин, осуществляет весь цикл буровых работ. Производстве

«Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ ек» и Ангарского азотно-тукового завода начали работы по проекту внедрения электронной системы обходов оборудования завода. Система реализуется на веб-платформе c использованием мобильного приложения TRIM-Mobile. Электронная система обходов оборудования (ЭСО) – это многопользовательская система для распределенного сбора, учета и упорядочения данных о результатах обходов, осмотров оборудован

«Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон» НПП «Спецтек» и «Софтвер лабс» объявили о начале тестовой эксплуатации информационной системы поддержки производства на заводе ГК «Би Питрон». Система имеет ядро на основе TRIM и пользовательские приложения с Web-интерфейсом. Одно из направлений деятельности ГК «Би Питрон» – разработка и производство бортовых кабельных сетей для авиации, судостроения, аэрокосмиче

«Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева» ивами, завершил работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования филиала «Саф-Нева» в Воронеже. Система создана на основе программного комплекса Trim. Работа по проекту началась в марте 2017 г. с обследования процессов технической эксплуатации на заводе. По итогам обследования была разработана проектная документация, которая определила

«СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова». Система будет создана на основе программного комплекса TRIM, сообщили CNews в «СпецТеке». НП НЧ КБК им. С.П. Титова — предприятие целлюлозно-бумажно

«Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании евая компания». Как рассказали CNews в компании, система создается на основе программного комплекса TRIM.Ярославская электросетевая компания» – совместное предприятие правительства Ярославской

В RG Brands Kazakhstan стартовала эксплуатация информационной системы ТОиР луатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Система создана специалистами «СпецТека» на программной платформе TRIM. Система внедрена в филиале «Аксенгир», где производятся натуральные соки, нектары, сокосодержащие напитки, холодный чай, безалкогольные газированные напитки и бутилированные воды. Её зада

«СпецТек» автоматизировал управление ремонтами в ЦБК «Кама» на базе TRIM Специалисты НПП «СпецТек» завершили работу по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования в ЦБК «Кама». Система реализована на программной платформе TRIM, сообщили CNews в «СпецТеке». ЦБК «Кама» — высокотехнологичное предприятие в целлюлозно-бумажной отрасли. Являясь площадкой амбициозных инвестиционных проектов, комбинат заинтересован в вы

Система TRIM внесена в Единый реестр отечественного ПО Программное обеспечение TRIM внесено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных в соответствии с приказом Минкомсвязи России №426 от 6 сентября 2016 г. Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Как отмечае

«СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате» приступила к выполнению работ по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате». Основа системы — программный комплекс TRIM, сообщили CNews в «СпецТеке». В область действия создаваемой системы входят бумажная фабрика и техническая дирекция предприятия. Объектами управления в системе станут процессы технического

Завод MC-Bauchemie сократил число дефектов с внедрением TRIM Оптимизация программы обслуживания оборудования завода MC-Bauchemie (Россия), выполненная на основе данных информационной системы TRIM, позволила сократить количество дефектов и снизить занятость персонала отдела главного инженера. Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Обеспечение работы технологического оборудования яв

«Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» управляют процессами ТОиР с помощью TRIM мационная система управления обслуживанием и ремонтами оборудования, а в аналогичной системе на заводе «Сэчжонг Рус» внедрены новые функции. Обе системы реализованы на основе программного обеспечения TRIM, сообщили CNews в компании НПП «СпецТек». «Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» — это дочерние предприятия корейских компаний Doowon Climate Control Co., Ltd и Sejong Industrial Co., Ltd. Оба предпр

Система ТОиР «Московской пивоваренной компании» введена в эксплуатацию «Московская пивоваренная компания» начала эксплуатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами. Система создана на программной платформе TRIM. Об этом CNews сообщили в разработчике платформы — компании НПП «СпецТек», которая выполняла работы по внедрению EAM-система TRIM в «Московской пивоваренной компании». Проект внедре

«Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM стартовал проект внедрения информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) портовых активов. Программной платформой для создания ИСУ ТОиР послужила EAM/MRO-система TRIM, а исполнителем проекта стал разработчик TRIM — НПП «СпецТек». В мае 2004 г. система была сдана в промышленную эксплуатацию. Она охватила отдел механизации, службы механизации район

«АйтиКонсалт» и «СпецТек» будут совместно продвигать TRIM салт» и НПП «СпецТек» заключили партнёрский договор о совместном продвижении программного комплекса TRIM и решений на его основе. Решения TRIM разработаны специалистами «СпецТек», и пред

FortGroup внедрила систему управления ТОиР от «СпецТек» шила работу по внедрению информационной системы управления техобслуживанием и ремонтами торговых центров, принадлежащих инвестиционной компании FortGroup. Система реализована на программной платформе TRIM (разработка «СпецТек»). Как говорится в заявлении «СпецТек», поступившем в редакцию CNews, в числе активов FortGroup сегодня — 9 действующих, 1 строящийся и 1 проектируемый торгово-развлек

«Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM «Атомфлот» завершился очередной этап развития информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Система реализована на платформе TRIM (разработка «СпецТек») и находится в эксплуатации с января 2010 г. Одно из основных направлений деятельности предприятия «Атомфлот» — проведение работ общесудового и специального назначени

Завод автокомпонентов «Сэчжонг Рус» внедрил систему управления ТОиР на базе TRIM Компания НПП «СпецТек» сообщила о вводе в эксплуатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами на базе комплекса TRIM на заводе по производству автокомпонентов «Сэчжонг Рус». На внедрение системы потребовалась одна неделя. «Сэчжонг Рус» — это дочернее предприятие корейской компании Sejong Industrial Co.,

«Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM упило к реализации проекта по внедрению информационной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования в компании «Биаксплен». Система будет реализована на программной платформе TRIM. «Биаксплен» — производитель биаксиально-ориентированных полимерных пленок (БОПП-пленок) в России, входит в состав холдинга «Сибур». Производственная структура «Биаксплена» состоит из четы

«СпецТек» начинает внедрение ИС управления ТОиР в ТГК-11 мпания НПП «СпецТек» приступила к проекту внедрения информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в Омском филиале ТГК-11. Система будет реализована на программной платформе TRIM. «Территориальная генерирующая компания №11» является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Сибири. Основными видами ее деятельности является производство электрической и теплов

«СпецТек» предлагает EAM/MRO-систему TRIM по модели SaaS НПП «СпецТек» предложил предприятиям возможность использования своей EAM/MRO-системы TRIM по модели Software as a Service (SaaS). В качестве хостинговой площадки для размещения <

«Тюмень Водоканал» внедряет систему ТОиР на базе TRIM-PMS к» приступило к внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в компании «Тюмень Водоканал». Работы осуществляются в режиме типового внедрения, на основе комплекса TRIM-PMS, говорится в сообщении «СпецТек». «Тюмень Водоканал» является одним из жизнеобеспечивающих предприятий Тюмени. Процессы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования предприя

HP TRIM 7.0 для управления записями упрощает интеграцию данных ИТ-систем Компания HP представила решение по управлению записями HP TRIM 7.0, которое позволяет автоматизировать процессы, быстро интегрировать информацию нескольких ИТ-систем, а также упростить внутреннюю и внешнюю коммуникацию. HP TRIM 7 позволяет орга

HP представила решение по управлению записями HP TRIM 7.0 HP представила решение по управлению записями HP TRIM 7.0, которое позволяет автоматизировать процессы, быстро интегрировать информацию нескольких IT-систем, а также значительно упростить внутреннюю и внешнюю коммуникацию, сообщает пресс-служ

«Диаскан» будет управлять ТОиР с помощью ПО TRIM-PMS кту внедрения автоматизированной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования в Центре технической диагностики «Диаскан». Система создается на основе программного обеспечения TRIM-PMS – разработки НПП «СпецТек». ЦТД «Диаскан», дочернее общество «АК Транснефть», имеет собственный, оснащенный современным оборудованием завод по производству и испытанию устройств внутри

«Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM луатацию автоматизированную систему управления ремонтами и техническим обслуживанием судов, созданную для предприятия «Волгоградский речной порт». Система построена на основе программного обеспечения TRIM. «Волгоградский речной порт» эксплуатирует пассажирские и буксирные суда, а также грузовой флот, посредством которого она перевозит грузы вверх и вниз по Волге до Москвы и Астрахани, а чер

TRIM-Q2M поможет фирме «Фан» автоматизировать СМК НПП «СпецТек» поставил «Производственно-коммерческой фирме «Фан» (г. Тараз, республика Казахстан) лицензии на 20 пользователей программного обеспечения TRIM-Q2M, средствами которого фирма будет автоматизировать свою систему менеджмента качества. ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Фан» занимается паспортизацией промышленных объектов, осви

Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim «СпецТек» начал проект внедрения Trim и автоматизации управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ). Ранее завод выполнил пилотное внедрение «коробочного» продукта Tr

Ростерминалуголь внедрил TRIM ия ITM, дочерняя организация НПП "СпецТек", завершила работу по договору о внедрении системы управления ремонтами и техническим обслуживанием в ОАО «Ростерминалуголь» на основе программного комплекса TRIM. Проект внедрения системы начался в декабре 2007 г. В рамках работ по договору с ОАО «Ростерминалуголь» специалисты компании ITM провели весь комплекс работ, начиная с обследования, разраб

ITM перевел ИСУ ТОиР Северо-Западной ТЭЦ на платформу TRIM Специалисты компании ITM завершили проект миграции информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) Северо-Западной ТЭЦ на платформу программного комплекса TRIM. Суть данного проекта состоит в переходе с локальной автоматизации отдельных функций системы ТОиР к информационной системе на основе полномасштабного продукта класса EAM/MRO, каким являетс

НПП «СпецТек» внедрил TRIM в ЮГУ НПП «СпецТек» внедрил в Югорском государственном университете программный комплекс TRIM. Внедрение стало результатом подписанного партнерского договора в апреле 2007 г. «СпецТек» бесплатно поставил вузу лицензии на программное обеспечение TRIM, провел обучение преподав

НПП «СпецТек» внедрит TRIM на ЧКПЗ ает работу по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Основой ИСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. Согласно спецификации на внедрение, информационная система управления ТОиР на основе TRIM будет развернута на уровне руководства ЧКПЗ и в подразделениях. В числе этих подразделений

«Калининградгазавтоматика» внедряет TRIM-PMS ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» внедряет программный продукт TRIM-PMS, призванный обеспечить учет и контроль расходования ресурсов для соблюдения графиков технического обслуживания и ремонта (ТОиР), хранение и анализ истории выполненных работ и т.д. T

«СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise НПП «СпецТек» завершил разработку модуля интеграции EAM-системы TRIM с системой управления проектами Primavera Enterprise. Программное обеспечение Primavera занимает лидирующую в мире позицию в классе систем управления проектами, с 1983 г. разрабатывается к

«СпецТек» поставил новые лицензии TRIM «Иртышскому пароходству» НПП «СпецТек» поставил «Иртышскому пароходству» дополнительные лицензии TRIM для информационной системы технического обслуживания и ремонта судов (ТОиР). Система находится в эксплуатации с января 2005 года. Её основой является комплекс TRIM – продукт российс

TRIM внедрят в Волгоградском речном порту Тек» начало работу над проектом внедрения автоматизированной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием судов «Волгоградского речного порта». Основой системы станет программный комплекс TRIM. Выбор заказчиком программного продукта и исполнителя работ по внедрению системы состоялся в пользу комплекса TRIM и НПП «СпецТек» (www.trim.ru). Ключевую роль в этом сыграл

«СпецТек» начал внедрение EAM-системы в «Акроне» о заключении договора и начале работ по внедрению автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (АСУ ТОиР) оборудования ОАО «Акрон». Основой АСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. В сентябре 2007 года ОАО «Акрон» и НПП «СпецТек» подписали договор о внедрении АСУ ТОиР. Согласно его условиям, в качестве основы АСУ ТОиР принята EAM-система TRIM, а исполнение пр