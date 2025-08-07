Разделы

SATA S.M.A.R.T. self-monitoring, analysis and reporting technology технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0 1
16.07.2024 Samsung продает полякам новые топовые SSD-накопители со вдвое сниженным ресурсом по сравнению с Британией и США 1
03.02.2023 В дорогих и популярных SSD-накопителях Samsung живет ошибка, прервращающая их в «кирпичи» 1
24.01.2023 Сверхдорогие SSD-накопители Samsung стали изнашиваться за считанные дни 1
28.12.2022 Алексей Печенкин, Новикомбанк: Изменение ландшафта киберугроз будет напоминать «битву киберинтеллектов» 1
17.06.2022 3 признака того, что жесткий диск ноутбука выходит из строя 1
17.02.2022 Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня 1
13.02.2022 Почему HDD и SSD умирают так быстро 1
17.06.2021 Transcend представила новые SSD без буфера DRAM 1
01.06.2021 Как проверить, сколько осталось жить вашему HDD 1
08.09.2020 Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих 1
28.01.2019 Transcend представила скоростной SSD MTE220S PCIe M.2 1
28.06.2018 Adata представила SSD-накопители SR2000 корпоративного уровня 1
31.05.2018 Transcend представила SSD MTE110S в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1.3 1
31.08.2017 Transcend представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe для Mac 1
15.06.2017 Adata представила промышленный SSD IM2P3388 с интерфейсом PCIe 1
19.05.2017 Adata представила SSD-накопитель промышленного уровня ISSS333 1
21.04.2017 Adata представила SD-карты промышленного стандарта ISDD361 1
19.04.2017 Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2 1
31.03.2017 Transcend выпустила высокоскоростной SSD-накопитель в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1
21.02.2017 Synology представила ОС DiskStation Manager 6.1 1
01.11.2016 Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND 1
08.04.2016 Toshiba представила SSD-накопители на базе 15-нм флэш-памяти 1
11.01.2016 Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND 1
11.11.2015 Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND 1
17.04.2015 Kingston Digital выпустила SSD бизнес-класса ёмкостью 960 ГБ 1
07.10.2014 Adata представила серверный твердотельный накопитель SR1010 1
21.08.2014 Adata выпустила SSD ISMS312 промышленного назначения 1
14.08.2014 Adata выпустила 2,5-дюймовые SSD промышленного класса 1
05.09.2013 Transcend пополнила линейку промышленных SSD двумя новыми моделями 1
30.07.2013 Обзор хранилища корпоративного класса NETGEAR ReadyNAS 516 1
20.07.2012 D-Link представила сетевой дисковый накопитель с четырьмя отсеками для жестких дисков 1
06.09.2011 D-Link представил новый сетевой дисковый массив для СМБ 1
08.06.2011 D-Link представил сетевой дисковый массив DNS-1200-05 для СМБ 1
12.02.2009 Smartec представила 16-канальный видеорегистратор с поддержкой MPEG-4 1
16.04.2008 Hard Drive Inspector 2.90: оценка состояния жестких дисков 1
07.02.2008 Smartec выпустил высокоскоростной 8-канальный видеорегистратор 1
31.01.2008 S.M.A.R.T. Disk Monitor 7.0.0.17: мониторинг жестких дисков 1
22.01.2008 QNAP представила 4-дисковое NAS-решение 1
12.12.2007 Новый видеорегистратор от Smartec позволяет просматривать «живое» видео 1

Публикаций - 50, упоминаний - 50

SATA и организации, системы, технологии, персоны:

Transcend Information 73 11
Adata Technology 108 8
Samsung Electronics 10435 4
Smartec 150 4
Seagate Technology 746 3
D-Link - Д-Линк Трейд 373 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 312 3
IBM - International Business Machines Corp 9494 2
Western Digital Corporation - WDC 560 2
Microsoft Corporation 24987 2
Apple Inc 12351 2
Toshiba Corporation 2939 2
Broadcom - VMware 2427 1
SAP SE 5363 1
X Corp - Twitter 2891 1
Intel Corporation 12380 1
HP Inc. 5727 1
Kingston Technology 199 1
Oracle Corporation 6790 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1528 1
Citrix Systems 828 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab 26 1
Fly 205 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 1
Netgear 239 1
Google LLC 12040 1
Patriot Memory 73 1
BackBlaze 31 1
Специальные технологии 66 1
Puget Systems 9 1
Seagate - SandForce 12 1
UPS 207 3
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Hattis Law 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5059 2
Судебная власть - Judicial power 2355 1
S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности - технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 29 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9829 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25278 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3368 23
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1417 20
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2712 16
NAND flash memory - флеш-память 629 14
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2582 14
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4318 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6061 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16644 11
NAND 3D flash memory 87 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31057 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4462 9
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 237 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10187 8
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 637 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1357 8
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 902 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26407 7
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 965 7
Clone - Клонирование 514 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14741 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16481 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32635 6
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 340 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 5
DDR - Double data rate 2831 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9654 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13092 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 800 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4230 5
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 338 5
Secure Erase - надежное удаление данных 8 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69838 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4713 4
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 455 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7605 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3256 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1288 4
Microsoft Windows 16054 10
Transcend SSD Scope 15 10
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 9
Linux OS 10536 3
CrystalDiskInfo 4 3
Adata SSD Toolbox 7 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3008 2
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1435 2
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 102 2
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 2
Microsoft eDrive 3 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Heartfelt Development Services Hungary Kft - HDSentinel - Hard Disk Sentinel 2 2
Samsung Magician SSD 5 2
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT 73 2
Nuvia Phoenix 142 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 536 1
Intel Core - Семейство процессоров 1222 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 499 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4863 1
WordPress Foundation - WordPress 232 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 474 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 122 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 991 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 606 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
SQLite - встраиваемая СУБД 46 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 221 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 62 1
TrendFocus 23 1
Apple Mac mini - неттоп 191 1
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 1
Ксенин Алекс 311 2
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Perez Ariel - Перез Ариэль 2 1
Печенкин Алексей 3 1
Hsu Victor - Хсу Виктор 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52843 5
Южная Корея - Республика 6762 3
Германия - Федеративная Республика 12831 3
Россия - РФ - Российская федерация 151710 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17707 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 2
Европа 24467 1
Япония 13407 1
Польша - Республика 1991 1
Китай - Тайвань 4075 1
Солнечная система - Solar system 2536 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Нидерланды 3580 1
США - Колумбия - Вашингтон 1416 1
США - Белвью 4 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 375 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
США - Вашингтон штат 126 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9277 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6618 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11432 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1183 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7135 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2712 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8801 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4214 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10354 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1797 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9526 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5119 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3726 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 330 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19636 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5096 1
ESD - Electronic Software Distribution 18 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2622 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1291 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2388 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14461 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3747 1
Английский язык 6801 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6931 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5436 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49920 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8081 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6718 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1067 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1103 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1301 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5152 1
Reddit 337 2
Tom’s Hardware 467 2
Ars Technica 429 1
TechSpot 146 1
Blocks & Files 13 1
HardwareLuxx 3 1
Expreview 5 1
IDC - International Data Corporation 4927 1
