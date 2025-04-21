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SAP PM SAP Plant Maintenance SAP ТОРО
SAP PM и организации, системы, технологии, персоны:
|Петунин Алексей 58 3
|Сельков Михаил 3 2
|Урьяс Вадим 98 2
|Викторов Виктор 2 2
|Осеков Алексей 2 2
|Вдовин Алексей 2 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Агузумцян Ара 20 1
|Иваненко Максим 3 1
|Белевцев Андрей 66 1
|Мельников Константин 5 1
|Маркин Владимир 16 1
|Пересторонин Юрий 10 1
|Данильчук Виталий 1 1
|Чернер Анатолий 2 1
|Дяченко Сергей 2 1
|Филимонова Татьяна 1 1
|Соломин Алексей 1 1
|Натрусов Артем 284 1
|Гонтарев Павел 96 1
|Огурцов Юрий 13 1
|Криворучко Алексей 6 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Бурлацкий Алексей 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Степанов Антон 69 1
|Тихонравов Андрей 15 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Лесниченко Максим 11 1
|Лилеев Петр 6 1
|Филиппов Антон 4 1
|Тоскин Алексей 29 1
|Середин Юрий 2 1
|Лесбекова Нурзия 1 1
|Камалов Рустам 2 1
|Казикаев Валерий 1 1
|Викулин Андрей 2 1
|Роговой Сергей 1 1
|Войтов Павел 1 1
|Гасымов Сулейман 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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