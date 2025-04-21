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SAP PM SAP Plant Maintenance SAP ТОРО



21.04.2025 Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть» 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
22.10.2024 Анонс новой версии «Аксиома 3.0» 1
14.06.2024 Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP 1
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными 1
09.12.2019 Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО 2
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM 1
13.09.2019 Новый релиз TrendMiner от Software AG позволит предприятиям процессного производства создать аналитический «производственный центр управления» 1
18.06.2019 МПК «Атяшевский» сократит затраты на ремонт на 30% с помощью SAP PM 2
13.09.2018 Как Норникель оцифровал производство 1
10.08.2018 TeamIdea внедрила модуль SAP PM в компании «Берлин-Фарма» 1
09.08.2018 «Берлин-фарма» оптимизировала управление техническим обслуживанием с помощью модуля SAP PM 2
19.06.2018 «Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева» 1
28.03.2018 Как ОМК создавала электронный архив технической документации 1
26.07.2017 ИТ-директор ТМК: «Цифровизация ускоряет развитие металлургии» 1
04.07.2017 «Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 1
07.10.2015 SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP 1
21.09.2015 IBA Group внедрила информационно-управляющую систему на основе прототипа в «Газпром трансгаз Беларусь» 1
10.09.2015 «АрселорМиттал Темиртау» автоматизировал процессы ТОРО на базе решения SAP 1
02.06.2015 «Сибирская генерирующая компания» перевела системы SAP ERP и SAP BW на SAP HANA 1
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке 1
26.11.2014 «Северсталь» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью ИТ 1
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
02.10.2013 AT Consulting автоматизирует процессы ТОРО в «МРСК Юга» на базе решения SAP 1
25.04.2013 Oracle анонсировала интеграционное решение Oracle Primavera Gateway 1
15.02.2012 Укрощение ТОРО: секреты эффективности НЛМК 1
07.12.2011 Аэропорт «Шереметьево» автоматизирует управление недвижимостью с помощью решения SAP Real Estate Flexible 1
01.12.2011 SAP ERP объединила 7 филиалов «Казфосфата» в 6 городах 1
15.11.2011 Новолипецкий металлургический комбинат автоматизировал управление ремонтами 1
22.12.2010 ТОиР: берем инциденты под контроль 1
25.10.2007 IBS строит КИС для румынского производителя алюминия ALRO 1

Публикаций - 32, упоминаний - 35

SAP PM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5319 20
SAP CIS - САП СНГ 855 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 3
TeamIdea - Тимидея Групп 23 2
Cisco Systems 5143 2
SAP Казахстан 9 2
8393 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Астерос Консалтинг 64 2
Siemens AG - Siemens Group 2600 2
Ростех - Автоматика Концерн 1656 2
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2001 2
ТЛС - Технология Логистических Систем 9 1
Software AG 198 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1027 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
TrendMiner NV 1 1
Stasher 1 1
Atrinity - Атринити 21 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1077 1
Microsoft Corporation 24785 1
Broadcom - VMware 2397 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Check Point Software Technologies 768 1
Autodesk 614 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
Dassault Systemes 221 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 90 1
IBA Group - ИБА Групп 54 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Газпром ПАО 1358 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 2
Берлин-Хеми - Берлин-Фарма 2 2
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 2
Газпром трансгаз 147 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 1
Газпром нефть 633 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
САФ-Нева 4 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 1
Газпромнефть СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 5 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 62 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
Boeing 1013 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Bentley Motors 72 1
Распадская угольная компания 10 1
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 4 1
РЖД строй 9 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
BP - British Petroleum 182 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 38 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 271 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 5 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 6 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 803 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31515 21
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 4
Казахстан - Республика 5614 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
Германия - Федеративная Республика 12757 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1504 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52453 2
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1261 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2974 1
Дания - Королевство 1305 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1933 1
Чехия - Чешская Республика 1313 1
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Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 36 1
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Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 84 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 728 1
Канада 4911 1
Великобритания - Лондон 2390 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 99 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 303 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17331 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 6
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7957 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6062 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7179 4
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8890 3
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3213 3
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 820 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5614 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1027 3
Энергетика - Energy - Energetically 5194 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5048 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 3
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1257 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 2
Аренда 2467 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7609 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4451 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1733 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2187 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 739 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 595 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3486 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2477 2
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 74 1
Экономический эффект 1099 1
Gartner - Гартнер 3568 1
IDC - International Data Corporation 4914 1
ARC Advisory Group 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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