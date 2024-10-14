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BIM Building Information Model или Modeling ТИМ Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений

BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений


14.10.2024 Эксперты призывают к созданию единых стандартов BIM в России

а зданий — от проектирования до эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Comindware. BIM (Building Information Modeling) — это цифровой двойник здания. Это трехмерная компьютерная мод
04.10.2024 Платформа Pragmacore представила масштабное обновление

аны между собой в закрытом контуре, образуя СОД (среду общих данных), но и бесшовно интегрированы с BIM (информационной моделью здания). Об этом CNews сообщили представители Pragmacore. Ранее п
15.07.2024 В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления

В среду общих данных Pilot-BIM интегрирована технология 4D BIM: планирование и контроль сроков строительства по цифровой информационной модели. Эту возможность предоставляет обновленный модуль TASQ от технологичес
03.07.2024 ГК ФСК и IYNO подписали соглашение об обмене опытом в области BIM-технологий

авлений развития деятельности ГК ФСК. Девелопер стал одной из первых компаний на рынке, кто внедрил BIM-решения в процессы проектирования и строительства объектов. Сегодня ГК ФСК не только испо
29.05.2024 ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value

по экономическим вопросам АО «ТДСК». Эксперт уверен: хотя первые результаты достигнуты, полноценная информационная модель не сможет уже завтра заменить все процессы стройки. Это только начало б
27.05.2024 «Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере

t-ICE Enterprise, Pilot-ICE и Pilot-ECM. Пользователи текущей версии веб-редакций могут: работать с BIM-моделью: просматривать дерево объектов и их свойства, рассекать модель и скрывать элемент
22.05.2024 BIM-платформа Tangl интегрирована с Signal Docs

Российские разработчики BIM-решений Тангл и Signal объявили об интеграции своих продуктов: платформы Tangl и среды об
19.04.2024 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию

ли бесшовную интеграцию. В результате пользователи получили экосистему, позволяющую работать с BIM (Building Information Modeling), осуществлять закупки на основе полученных данных и получать с
12.04.2024 «Тангл» и Vysotskiy consulting подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик BIM-решений «Тангл» и Vysotskiy consulting, консалтинговая компания и разработчик бесплатной

10.04.2024 Студент Московского Политеха представил BIM-решение для эксплуатации зданий

программное обеспечение для создания строительных сооружений на этапе эксплуатации с использованием BIM-технологий. Разработка Петра Птушкина призвана революционизировать процесс эксплуатации з
03.04.2024 «Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта

Российские разработчики BIM-решений «Тангл» и «Витро Софт» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого буде
01.04.2024 Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC

Разработчик ИТ-решений для цифрового строительства компания Sarex объявила о старте программы по переходу с облачного решения Autodesk BIM 360 на отечественное решение СОД Sarex. До настоящего момента услуга переноса данных предоставлялась на коммерческой основе или в рамках расширенного пакета поддержки пользователей. Катализ
20.02.2024 Решения «Тангл» будут доступны в браузере

Российский разработчик BIM-решений «Тангл» начал перевод программных решений в веб-версию. Это нововведение позволит
26.12.2023 BM Group Development перестроила процесы проектирования с применением BIM

ю. В рамках стратегии компания приняла решение о перестройке процессов проектирования с применением BIM и реализовала вторую очередь ЖК «Ботаника парк» с помощью технологий информационного моде
13.12.2023 «Тангл» представила облачную BIM-экосистему Tangl system

Российский разработчик BIM-решений «Тангл» представил новую разработку – облачную экосистему BIM-сервисов Tan
22.11.2023 «Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control

ляет сократить количество ошибок в проектах, а также повысить качество предоставляемых подрядчиками BIM-данных. Корпорация «Атомстройкомплекс» – строительный холдинг. Более 28 лет компания созд
09.11.2023 «Тангл» представил бесплатный веб-сервис для проверки и просмотра BIM-моделей

Российский разработчик BIM-решений компания «Тангл» выпустила новое решение – веб-сервис для хранения, просмотра и п
18.10.2023 В НИУ «МЭИ» будут готовить BIM-специалистов

одородных технологий, а также практико-ориентированное обучение и стажировки студентов в компании. «BIM-технологии — одно из наиболее востребованных направлений сегодня. НИУ «МЭИ», как вуз, гот
04.10.2023 Российские цифровые платформы Pragmacore и Tangl завершили первый этап интеграции

ормы Pragmacore получают готовый цифровой контур от расчета инвестиционных вложений и работы с BIM (Building Information Modeling) до управления ресурсами и работами на площадке, агрегируя все

06.09.2023 BIM-решения Tangl будут интегрированы с «1С»

Российский разработчик BIM-решений компания «Тангл» заключила соглашение о взаимодействии с группой компаний «Эрикос
27.06.2023 ГК Softline обеспечила компанию «Трансюжстрой» инструментом для проектирования

беспечение для проектирования. Для белгородского застройщика была внедрена BIM-система Renga (BIM — Building Information Modeling — технология информационного моделирования). Благодаря современ
24.05.2023 Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции

формы Pragmacore получат готовый цифровой контур от расчета инвестиционных вложений и работы с BIM (Building Information Modeling) до управления ресурсами и работами на площадке, агрегируя все

23.05.2023 «Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM

ений. Благодаря партнерскому соглашению портфель «Сиссофт» пополнился тремя продуктами для работы с BIM-данными. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт». В продуктовый портфель «Сиссофт»
17.05.2023 Проектное бюро Р1 снижает трудозатраты BIM-отдела с помощью tangl control

о мной как перед руководителем Департамента цифровых технологий стоит задача сделать работу команды BIM-координаторов максимально эффективной. Для этого необходимо избавить сотрудников от рутин
13.10.2022 «Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования

В текущих проектах организации используются система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM. Об этом CNews сообщили представители АСКОН. МСК занимается комплексным проектированием и
27.09.2022 Softline и Renga Software стали партнерами

реализацию совместных проектов с использованием технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM — Building Information Modeling). В рамках партнерства Softline также сфокусируется на продвиже
09.06.2022 «Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM

«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM с поддержкой облаков точек, полученных в результате лазерного сканирования местности. Сов
19.05.2022 IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве

Аскон» объявили о начале сотрудничества. Целью является создание решения для комплексного внедрения BIM-технологии на базе передового российского программного обеспечения. Первым шагом стало об
27.04.2022 В состав ГК 1520 вошла компания «Синтез-АТ» — отечественный разработчик BIM-систем

уры. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Проектные организации ГК 1520 активно используют BIM-технологии, которые позволяют на основе трехмерной информационной модели анализировать пр
21.03.2022 Представлена библиотека BIM-моделей источников бесперебойного питания «Сайбер Электро»

Созданы информационные модели (BIM-модели) для источников бесперебойного питания российского бренда «Сайбер Электро». Модели
03.02.2022 В отечественной BIM-системе Pilot-BIM появились инструменты авторского надзора и строительного контроля

«Аскон» выпустила новую версию среды общих данных Pilot-BIM с набором средств Camera для работы с фотографиями строительного объекта в пространстве и
26.01.2022 Компания «СиГИС технологии» запустила облачную платформу для BIM-моделирования на базе VK Cloud Solutions

казчикам любого уровня, — сказал Александр Ставицкий, генеральный директор ООО «СиГИС технологии». «BIM-моделирование и визуализация информации — передовая технология, востребованная и полезная
20.12.2021 Softline внедрила комплексное решение для проектирования в ПАО «Полюс»

Softline внедрила автоматизированную систему трехмерного проектирования по технологии BIM в золотодобывающей компании «Полюс». Программное обеспечение Bentley Systems позволит зак
08.12.2021 Softline помогла «Алматинской проектной компании» внедрить инструменты BIM и САПР

Команда Softline в Казахстане обеспечила «Алматинскую проектную компанию» инструментами для оптимизации процесса проектирования. Программное обеспечение на основе технологий BIM и САПР, как сообщили CNews представители Softline, было объединено облачной средой обработки данных, благодаря чему инженеры, проектировщики и подрядчики теперь могут осуществлять на новом

06.12.2021 Антон Тимошенко -

BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий

ля этого послужит цифровизация, базирующаяся на внедрении технологий информационного моделирования (BIM-технологии). В свою очередь власти уже отреагировали на данную ситуацию, и с 1 января 202
03.12.2021 Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk

odesk AEC Collection. Это стек технологий для проектирования и строительства с помощью инструментов BIM и САПР, объединенных средой обработки данных в облаке. В рамках курса Syssoft дала Apsis

03.11.2021 СSD проведет онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров»

огии эффективного строительства дата-центров, в частности технология информационного моделирования (BIM). «Наше внимание к теме дата-центров неслучайно: в последние годы рынок дата-центров нахо
21.06.2021 Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD

нансирования, а также собственным проектам банков на базе технологии информационного моделирования (BIM). Своим опытом в этой области поделится департамент строительства «Сбер», компании-застро
13.04.2021 Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери

решений – проектных и строительных – к числу которых относится информационное моделирование зданий (BIM), интеллектуальный процесс 3D-моделирования данных и геометрии, а также техническая экспе
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.?

ets, опубликованным в июне 2020 года, объем глобального рынка информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM) вырастет с $4,5 млрд в 2020 г. до $8,8 млрд в 2025-м (сре

Публикаций - 354, упоминаний - 727

BIM и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 603 83
8104 36
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 394 30
Крок - Croc 1771 28
Тангл - Tangl 22 20
SAP SE 5245 20
Ростелеком 9590 20
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 19
Microsoft Corporation 24534 16
Softline - Софтлайн 2714 16
Bentley Systems 57 15
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 14
Цифра ГК 2399 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3201 13
IBM - International Business Machines Corp 9424 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1458 12
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 216 11
Нанософт 97 11
Yandex - Яндекс 7175 11
Schneider Electric 571 10
Oracle Corporation 6657 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1623 8
Google LLC 11705 8
Nvidia Corp 3449 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1770 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12259 7
Broadcom - VMware 2342 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 6
Huawei 3880 6
Intel Corporation 12139 6
Dassault Systemes 219 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2146 6
Ростех - Автоматика Концерн 1624 6
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 29 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1006 6
Cisco Systems 5096 5
Citrix Systems 810 5
AMT Group - АМТ-Груп 349 5
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 5
Sarex - Сарекс 5 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7149 17
РЖД - Российские железные дороги 1887 17
Bentley Motors 70 15
Газпром ПАО 1334 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2770 9
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 438 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 566 7
Россети Ленэнерго 1700 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 445 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 497 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 432 5
Северсталь ПАО - Severstal 467 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 464 5
Почта России ПАО 2095 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 403 5
Инград - Ingrad 12 4
Газпром нефть 608 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1004 4
Роснефть НК - нефтяная компания 511 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 792 4
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 4
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 80 4
Акрон ГК - Acron 49 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 4
НСПК - Национальная система платежных карт 804 4
ФосАгро 122 3
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп 28 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 119 3
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НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 263 3
Брусника 12 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 3
Группа Самолет 69 3
MR Group - МР Групп 29 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 895 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 2
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 898 3
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1423 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 99 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 332 2
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 2
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 1
Международная Ассоциация Строительных высших учебных заведений 1 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 1
НАИКС - Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве 2 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
АФТ - Ассоциация Финтех 154 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 302 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5198 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11502 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13849 27
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3008 27
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5959 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10844 25
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1421 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25028 24
Autodesk Revit 113 54
Autodesk AutoCAD 334 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5076 17
Linux OS 9818 14
Autodesk BIM 360 17 12
Autodesk Navisworks 18 10
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 12 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3175 10
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 45 10
Microsoft Windows 15561 10
Google Android 13898 9
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 203 9
Нанософт - nanoCAD 92 9
Apple iOS 7670 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4318 7
Microsoft Office 3704 7
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 12 7
Autodesk AutoCAD Civil 3D 43 7
Тангл - Tangl control 7 7
Renga Architecture 7 7
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 17 7
Тангл - Tangl value 8 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1422 6
Autodesk 3ds Max 72 6
1С:ERP Управление предприятием 533 6
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard 14 5
Bentley ProjectWise 16 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1204 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 756 5
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 5
Аскон - Лоцман:PLM 80 5
Autodesk Building Design Suite 7 5
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 5
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 151 5
Microsoft Azure 1401 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2247 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 648 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 4
Apple macOS 2032 4
Белькевич Андрей 18 16
Морозова Анастасия 35 11
Нечипоренко Максим 10 7
Бобровников Борис 103 7
Путин Владимир 3128 6
Шадаев Максут 969 5
Ханспал Амар 17 5
Тикуркин Максим 38 5
Калинин Александр 154 4
Нестеров Алексей 129 4
Богданов Максим 33 4
Сергунина Наталья 367 4
Мишустин Михаил 658 4
Поляков Кирилл 14 4
Шувалов Евгений 15 3
Чернышенко Дмитрий 560 3
Козак Николай 149 3
Колосовский Андрей 3 3
Бохонов Богдан 3 3
Фурсин Алексей 157 3
Никифоров Николай 1135 3
Попов Сергей 133 3
Чаркин Евгений 296 3
Манин Петр 4 3
Хафизов Евгений 7 3
Урсуа Игорь 7 3
Натрусов Артем 284 3
Lynch Jim - Линч Джим 5 3
Рыжов Алексей 19 3
Пауков Сергей 13 3
Завтур Анна 3 3
Лобанов Алексей 4 3
Медведев Дмитрий 1653 3
Шахраманьян Андрей 5 3
Леонов Валерий 4 2
Тимошенко Антон 4 2
Халяпин Сергей 82 2
Гуцериев Михаил 111 2
Мишаков Михаил 4 2
Переведенцев Александр 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 142180 251
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42771 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17185 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14064 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51871 33
Европа 21699 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16835 20
Россия - УФО - Екатеринбург 3897 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14141 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2897 10
Казахстан - Республика 5488 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7333 10
Азия - Азиатский регион 5493 10
Россия - СФО - Новосибирск 4240 8
Беларусь - Белоруссия 5576 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2845 8
Япония 13242 7
Франция - Французская Республика 7807 7
Россия - УФО - Тюменская область 1121 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2915 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13284 7
Земля - планета Солнечной системы 10340 7
Германия - Федеративная Республика 12633 6
Ближний Восток 2925 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1543 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 887 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2374 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1166 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1620 4
Южная Корея - Республика 6610 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2408 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2620 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 843 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2690 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1415 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1926 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5141 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1554 4
Сингапур - Республика 1842 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5253 186
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50334 130
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8003 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28576 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47473 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18148 59
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13962 56
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4717 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16140 52
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3867 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13205 36
Энергетика - Energy - Energetically 5011 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3535 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23761 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8477 25
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3960 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7766 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5602 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5327 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9635 21
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2346 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3064 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9827 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4753 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6830 19
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3367 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7939 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5600 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3023 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4931 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2407 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6001 15
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1882 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4604 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3629 14
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1920 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10810 14
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Ведомости 954 6
TAdviser - Центр выбора технологий 386 4
N+1 - Издание 154 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11212 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 982 2
Crunchbase 73 1
CNews TV 747 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1794 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 106 1
Nouvel Observateur 1 1
Forbes - Форбс 803 1
Игромания 10 1
САПР и графика 11 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 487 1
9to5Google 48 1
9to5Mac 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3153 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8049 19
IDC - International Data Corporation 4902 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 325 5
Gartner - Гартнер 3547 4
Markets&Markets Research 112 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 605 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 313 2
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Forrester Research 821 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ARC Advisory Group 20 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 62 1
Corporate Knights (CK) 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1000 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 817 4
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 579 4
МЭИ - Московский энергетический институт 138 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 65 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 78 2
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 20 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 68 2
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 362 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 179 2
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 325 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 897 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 48 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 157 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1486 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 150 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 15 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 79 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 302 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
University of Virginia - Виргинский университет 19 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 39 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 203 1
Крок ОК - учебный центр 4 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 94 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1210 6
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1096 3
Autodesk University 8 3
Петербургский Цифровой Форум 6 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 308 2
День молодёжи - 27 июня 871 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 561 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
Microsoft Ignite 41 1
Битва роботов 9 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
CNews FORUM Кейсы 221 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
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Высокие технологии XXI века 78 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 22 1
CNews AWARDS - награда 498 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2385 1
Trimble - Tekla 2 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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