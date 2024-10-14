BIM Building Information Model или Modeling ТИМ Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений
|14.10.2024
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Эксперты призывают к созданию единых стандартов BIM в России
а зданий — от проектирования до эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Comindware. BIM (Building Information Modeling) — это цифровой двойник здания. Это трехмерная компьютерная мод
|04.10.2024
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Платформа Pragmacore представила масштабное обновление
аны между собой в закрытом контуре, образуя СОД (среду общих данных), но и бесшовно интегрированы с BIM (информационной моделью здания). Об этом CNews сообщили представители Pragmacore. Ранее п
|15.07.2024
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В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления
В среду общих данных Pilot-BIM интегрирована технология 4D BIM: планирование и контроль сроков строительства по цифровой информационной модели. Эту возможность предоставляет обновленный модуль TASQ от технологичес
|03.07.2024
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ГК ФСК и IYNO подписали соглашение об обмене опытом в области BIM-технологий
авлений развития деятельности ГК ФСК. Девелопер стал одной из первых компаний на рынке, кто внедрил BIM-решения в процессы проектирования и строительства объектов. Сегодня ГК ФСК не только испо
|29.05.2024
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ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value
по экономическим вопросам АО «ТДСК». Эксперт уверен: хотя первые результаты достигнуты, полноценная информационная модель не сможет уже завтра заменить все процессы стройки. Это только начало б
|27.05.2024
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«Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере
t-ICE Enterprise, Pilot-ICE и Pilot-ECM. Пользователи текущей версии веб-редакций могут: работать с BIM-моделью: просматривать дерево объектов и их свойства, рассекать модель и скрывать элемент
|22.05.2024
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BIM-платформа Tangl интегрирована с Signal Docs
Российские разработчики BIM-решений Тангл и Signal объявили об интеграции своих продуктов: платформы Tangl и среды об
|19.04.2024
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Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию
ли бесшовную интеграцию. В результате пользователи получили экосистему, позволяющую работать с BIM (Building Information Modeling), осуществлять закупки на основе полученных данных и получать с
|12.04.2024
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«Тангл» и Vysotskiy consulting подписали соглашение о сотрудничестве
Российский разработчик BIM-решений «Тангл» и Vysotskiy consulting, консалтинговая компания и разработчик бесплатной
|10.04.2024
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Студент Московского Политеха представил BIM-решение для эксплуатации зданий
программное обеспечение для создания строительных сооружений на этапе эксплуатации с использованием BIM-технологий. Разработка Петра Птушкина призвана революционизировать процесс эксплуатации з
|03.04.2024
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«Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта
Российские разработчики BIM-решений «Тангл» и «Витро Софт» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого буде
|01.04.2024
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Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC
Разработчик ИТ-решений для цифрового строительства компания Sarex объявила о старте программы по переходу с облачного решения Autodesk BIM 360 на отечественное решение СОД Sarex. До настоящего момента услуга переноса данных предоставлялась на коммерческой основе или в рамках расширенного пакета поддержки пользователей. Катализ
|20.02.2024
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Решения «Тангл» будут доступны в браузере
Российский разработчик BIM-решений «Тангл» начал перевод программных решений в веб-версию. Это нововведение позволит
|26.12.2023
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BM Group Development перестроила процесы проектирования с применением BIM
ю. В рамках стратегии компания приняла решение о перестройке процессов проектирования с применением BIM и реализовала вторую очередь ЖК «Ботаника парк» с помощью технологий информационного моде
|13.12.2023
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«Тангл» представила облачную BIM-экосистему Tangl system
Российский разработчик BIM-решений «Тангл» представил новую разработку – облачную экосистему BIM-сервисов Tan
|22.11.2023
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«Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control
ляет сократить количество ошибок в проектах, а также повысить качество предоставляемых подрядчиками BIM-данных. Корпорация «Атомстройкомплекс» – строительный холдинг. Более 28 лет компания созд
|09.11.2023
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«Тангл» представил бесплатный веб-сервис для проверки и просмотра BIM-моделей
Российский разработчик BIM-решений компания «Тангл» выпустила новое решение – веб-сервис для хранения, просмотра и п
|18.10.2023
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В НИУ «МЭИ» будут готовить BIM-специалистов
одородных технологий, а также практико-ориентированное обучение и стажировки студентов в компании. «BIM-технологии — одно из наиболее востребованных направлений сегодня. НИУ «МЭИ», как вуз, гот
|04.10.2023
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Российские цифровые платформы Pragmacore и Tangl завершили первый этап интеграции
ормы Pragmacore получают готовый цифровой контур от расчета инвестиционных вложений и работы с BIM (Building Information Modeling) до управления ресурсами и работами на площадке, агрегируя все
|06.09.2023
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BIM-решения Tangl будут интегрированы с «1С»
Российский разработчик BIM-решений компания «Тангл» заключила соглашение о взаимодействии с группой компаний «Эрикос
|27.06.2023
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ГК Softline обеспечила компанию «Трансюжстрой» инструментом для проектирования
беспечение для проектирования. Для белгородского застройщика была внедрена BIM-система Renga (BIM — Building Information Modeling — технология информационного моделирования). Благодаря современ
|24.05.2023
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Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции
формы Pragmacore получат готовый цифровой контур от расчета инвестиционных вложений и работы с BIM (Building Information Modeling) до управления ресурсами и работами на площадке, агрегируя все
|23.05.2023
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«Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM
ений. Благодаря партнерскому соглашению портфель «Сиссофт» пополнился тремя продуктами для работы с BIM-данными. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт». В продуктовый портфель «Сиссофт»
|17.05.2023
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Проектное бюро Р1 снижает трудозатраты BIM-отдела с помощью tangl control
о мной как перед руководителем Департамента цифровых технологий стоит задача сделать работу команды BIM-координаторов максимально эффективной. Для этого необходимо избавить сотрудников от рутин
|13.10.2022
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«Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования
В текущих проектах организации используются система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM. Об этом CNews сообщили представители АСКОН. МСК занимается комплексным проектированием и
|27.09.2022
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Softline и Renga Software стали партнерами
реализацию совместных проектов с использованием технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM — Building Information Modeling). В рамках партнерства Softline также сфокусируется на продвиже
|09.06.2022
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«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM
«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM с поддержкой облаков точек, полученных в результате лазерного сканирования местности. Сов
|19.05.2022
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IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве
Аскон» объявили о начале сотрудничества. Целью является создание решения для комплексного внедрения BIM-технологии на базе передового российского программного обеспечения. Первым шагом стало об
|27.04.2022
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В состав ГК 1520 вошла компания «Синтез-АТ» — отечественный разработчик BIM-систем
уры. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Проектные организации ГК 1520 активно используют BIM-технологии, которые позволяют на основе трехмерной информационной модели анализировать пр
|21.03.2022
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Представлена библиотека BIM-моделей источников бесперебойного питания «Сайбер Электро»
Созданы информационные модели (BIM-модели) для источников бесперебойного питания российского бренда «Сайбер Электро». Модели
|03.02.2022
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В отечественной BIM-системе Pilot-BIM появились инструменты авторского надзора и строительного контроля
«Аскон» выпустила новую версию среды общих данных Pilot-BIM с набором средств Camera для работы с фотографиями строительного объекта в пространстве и
|26.01.2022
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Компания «СиГИС технологии» запустила облачную платформу для BIM-моделирования на базе VK Cloud Solutions
казчикам любого уровня, — сказал Александр Ставицкий, генеральный директор ООО «СиГИС технологии». «BIM-моделирование и визуализация информации — передовая технология, востребованная и полезная
|20.12.2021
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Softline внедрила комплексное решение для проектирования в ПАО «Полюс»
Softline внедрила автоматизированную систему трехмерного проектирования по технологии BIM в золотодобывающей компании «Полюс». Программное обеспечение Bentley Systems позволит зак
|08.12.2021
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Softline помогла «Алматинской проектной компании» внедрить инструменты BIM и САПР
Команда Softline в Казахстане обеспечила «Алматинскую проектную компанию» инструментами для оптимизации процесса проектирования. Программное обеспечение на основе технологий BIM и САПР, как сообщили CNews представители Softline, было объединено облачной средой обработки данных, благодаря чему инженеры, проектировщики и подрядчики теперь могут осуществлять на новом
|06.12.2021
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Антон Тимошенко -
BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий
ля этого послужит цифровизация, базирующаяся на внедрении технологий информационного моделирования (BIM-технологии). В свою очередь власти уже отреагировали на данную ситуацию, и с 1 января 202
|03.12.2021
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Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk
odesk AEC Collection. Это стек технологий для проектирования и строительства с помощью инструментов BIM и САПР, объединенных средой обработки данных в облаке. В рамках курса Syssoft дала Apsis
|03.11.2021
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СSD проведет онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров»
огии эффективного строительства дата-центров, в частности технология информационного моделирования (BIM). «Наше внимание к теме дата-центров неслучайно: в последние годы рынок дата-центров нахо
|21.06.2021
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Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD
нансирования, а также собственным проектам банков на базе технологии информационного моделирования (BIM). Своим опытом в этой области поделится департамент строительства «Сбер», компании-застро
|13.04.2021
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Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери
решений – проектных и строительных – к числу которых относится информационное моделирование зданий (BIM), интеллектуальный процесс 3D-моделирования данных и геометрии, а также техническая экспе
|25.01.2021
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Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.?
ets, опубликованным в июне 2020 года, объем глобального рынка информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM) вырастет с $4,5 млрд в 2020 г. до $8,8 млрд в 2025-м (сре
BIM и организации, системы, технологии, персоны:
|Белькевич Андрей 18 16
|Морозова Анастасия 35 11
|Нечипоренко Максим 10 7
|Бобровников Борис 103 7
|Путин Владимир 3128 6
|Шадаев Максут 969 5
|Ханспал Амар 17 5
|Тикуркин Максим 38 5
|Калинин Александр 154 4
|Нестеров Алексей 129 4
|Богданов Максим 33 4
|Сергунина Наталья 367 4
|Мишустин Михаил 658 4
|Поляков Кирилл 14 4
|Шувалов Евгений 15 3
|Чернышенко Дмитрий 560 3
|Козак Николай 149 3
|Колосовский Андрей 3 3
|Бохонов Богдан 3 3
|Фурсин Алексей 157 3
|Никифоров Николай 1135 3
|Попов Сергей 133 3
|Чаркин Евгений 296 3
|Манин Петр 4 3
|Хафизов Евгений 7 3
|Урсуа Игорь 7 3
|Натрусов Артем 284 3
|Lynch Jim - Линч Джим 5 3
|Рыжов Алексей 19 3
|Пауков Сергей 13 3
|Завтур Анна 3 3
|Лобанов Алексей 4 3
|Медведев Дмитрий 1653 3
|Шахраманьян Андрей 5 3
|Леонов Валерий 4 2
|Тимошенко Антон 4 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Гуцериев Михаил 111 2
|Мишаков Михаил 4 2
|Переведенцев Александр 8 2
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