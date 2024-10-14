BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений

Эксперты призывают к созданию единых стандартов BIM в России а зданий — от проектирования до эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Comindware. BIM (Building Information Modeling) — это цифровой двойник здания. Это трехмерная компьютерная мод

Платформа Pragmacore представила масштабное обновление аны между собой в закрытом контуре, образуя СОД (среду общих данных), но и бесшовно интегрированы с BIM (информационной моделью здания). Об этом CNews сообщили представители Pragmacore. Ранее п

В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления В среду общих данных Pilot-BIM интегрирована технология 4D BIM: планирование и контроль сроков строительства по цифровой информационной модели. Эту возможность предоставляет обновленный модуль TASQ от технологичес

ГК ФСК и IYNO подписали соглашение об обмене опытом в области BIM-технологий авлений развития деятельности ГК ФСК. Девелопер стал одной из первых компаний на рынке, кто внедрил BIM-решения в процессы проектирования и строительства объектов. Сегодня ГК ФСК не только испо

ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value по экономическим вопросам АО «ТДСК». Эксперт уверен: хотя первые результаты достигнуты, полноценная информационная модель не сможет уже завтра заменить все процессы стройки. Это только начало б

«Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере t-ICE Enterprise, Pilot-ICE и Pilot-ECM. Пользователи текущей версии веб-редакций могут: работать с BIM-моделью: просматривать дерево объектов и их свойства, рассекать модель и скрывать элемент

BIM-платформа Tangl интегрирована с Signal Docs Российские разработчики BIM-решений Тангл и Signal объявили об интеграции своих продуктов: платформы Tangl и среды об

Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию ли бесшовную интеграцию. В результате пользователи получили экосистему, позволяющую работать с BIM (Building Information Modeling), осуществлять закупки на основе полученных данных и получать с

«Тангл» и Vysotskiy consulting подписали соглашение о сотрудничестве Российский разработчик BIM-решений «Тангл» и Vysotskiy consulting, консалтинговая компания и разработчик бесплатной

Студент Московского Политеха представил BIM-решение для эксплуатации зданий программное обеспечение для создания строительных сооружений на этапе эксплуатации с использованием BIM-технологий. Разработка Петра Птушкина призвана революционизировать процесс эксплуатации з

«Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта Российские разработчики BIM-решений «Тангл» и «Витро Софт» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого буде

Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC Разработчик ИТ-решений для цифрового строительства компания Sarex объявила о старте программы по переходу с облачного решения Autodesk BIM 360 на отечественное решение СОД Sarex. До настоящего момента услуга переноса данных предоставлялась на коммерческой основе или в рамках расширенного пакета поддержки пользователей. Катализ

Решения «Тангл» будут доступны в браузере Российский разработчик BIM-решений «Тангл» начал перевод программных решений в веб-версию. Это нововведение позволит

BM Group Development перестроила процесы проектирования с применением BIM ю. В рамках стратегии компания приняла решение о перестройке процессов проектирования с применением BIM и реализовала вторую очередь ЖК «Ботаника парк» с помощью технологий информационного моде

«Тангл» представила облачную BIM-экосистему Tangl system Российский разработчик BIM-решений «Тангл» представил новую разработку – облачную экосистему BIM-сервисов Tan

«Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control ляет сократить количество ошибок в проектах, а также повысить качество предоставляемых подрядчиками BIM-данных. Корпорация «Атомстройкомплекс» – строительный холдинг. Более 28 лет компания созд

«Тангл» представил бесплатный веб-сервис для проверки и просмотра BIM-моделей Российский разработчик BIM-решений компания «Тангл» выпустила новое решение – веб-сервис для хранения, просмотра и п

В НИУ «МЭИ» будут готовить BIM-специалистов одородных технологий, а также практико-ориентированное обучение и стажировки студентов в компании. «BIM-технологии — одно из наиболее востребованных направлений сегодня. НИУ «МЭИ», как вуз, гот

Российские цифровые платформы Pragmacore и Tangl завершили первый этап интеграции ормы Pragmacore получают готовый цифровой контур от расчета инвестиционных вложений и работы с BIM (Building Information Modeling) до управления ресурсами и работами на площадке, агрегируя все

BIM-решения Tangl будут интегрированы с «1С» Российский разработчик BIM-решений компания «Тангл» заключила соглашение о взаимодействии с группой компаний «Эрикос

ГК Softline обеспечила компанию «Трансюжстрой» инструментом для проектирования беспечение для проектирования. Для белгородского застройщика была внедрена BIM-система Renga (BIM — Building Information Modeling — технология информационного моделирования). Благодаря современ

Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции формы Pragmacore получат готовый цифровой контур от расчета инвестиционных вложений и работы с BIM (Building Information Modeling) до управления ресурсами и работами на площадке, агрегируя все

«Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM ений. Благодаря партнерскому соглашению портфель «Сиссофт» пополнился тремя продуктами для работы с BIM-данными. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт». В продуктовый портфель «Сиссофт»

Проектное бюро Р1 снижает трудозатраты BIM-отдела с помощью tangl control о мной как перед руководителем Департамента цифровых технологий стоит задача сделать работу команды BIM-координаторов максимально эффективной. Для этого необходимо избавить сотрудников от рутин

«Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования В текущих проектах организации используются система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM. Об этом CNews сообщили представители АСКОН. МСК занимается комплексным проектированием и

Softline и Renga Software стали партнерами реализацию совместных проектов с использованием технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM — Building Information Modeling). В рамках партнерства Softline также сфокусируется на продвиже

«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM «Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM с поддержкой облаков точек, полученных в результате лазерного сканирования местности. Сов

IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве Аскон» объявили о начале сотрудничества. Целью является создание решения для комплексного внедрения BIM-технологии на базе передового российского программного обеспечения. Первым шагом стало об

В состав ГК 1520 вошла компания «Синтез-АТ» — отечественный разработчик BIM-систем уры. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Проектные организации ГК 1520 активно используют BIM-технологии, которые позволяют на основе трехмерной информационной модели анализировать пр

Представлена библиотека BIM-моделей источников бесперебойного питания «Сайбер Электро» Созданы информационные модели (BIM-модели) для источников бесперебойного питания российского бренда «Сайбер Электро». Модели

В отечественной BIM-системе Pilot-BIM появились инструменты авторского надзора и строительного контроля «Аскон» выпустила новую версию среды общих данных Pilot-BIM с набором средств Camera для работы с фотографиями строительного объекта в пространстве и

Компания «СиГИС технологии» запустила облачную платформу для BIM-моделирования на базе VK Cloud Solutions казчикам любого уровня, — сказал Александр Ставицкий, генеральный директор ООО «СиГИС технологии». «BIM-моделирование и визуализация информации — передовая технология, востребованная и полезная

Softline внедрила комплексное решение для проектирования в ПАО «Полюс» Softline внедрила автоматизированную систему трехмерного проектирования по технологии BIM в золотодобывающей компании «Полюс». Программное обеспечение Bentley Systems позволит зак

Softline помогла «Алматинской проектной компании» внедрить инструменты BIM и САПР Команда Softline в Казахстане обеспечила «Алматинскую проектную компанию» инструментами для оптимизации процесса проектирования. Программное обеспечение на основе технологий BIM и САПР, как сообщили CNews представители Softline, было объединено облачной средой обработки данных, благодаря чему инженеры, проектировщики и подрядчики теперь могут осуществлять на новом

Антон Тимошенко - BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий ля этого послужит цифровизация, базирующаяся на внедрении технологий информационного моделирования (BIM-технологии). В свою очередь власти уже отреагировали на данную ситуацию, и с 1 января 202

Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk odesk AEC Collection. Это стек технологий для проектирования и строительства с помощью инструментов BIM и САПР, объединенных средой обработки данных в облаке. В рамках курса Syssoft дала Apsis

СSD проведет онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров» огии эффективного строительства дата-центров, в частности технология информационного моделирования (BIM). «Наше внимание к теме дата-центров неслучайно: в последние годы рынок дата-центров нахо

Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD нансирования, а также собственным проектам банков на базе технологии информационного моделирования (BIM). Своим опытом в этой области поделится департамент строительства «Сбер», компании-застро

Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери решений – проектных и строительных – к числу которых относится информационное моделирование зданий (BIM), интеллектуальный процесс 3D-моделирования данных и геометрии, а также техническая экспе