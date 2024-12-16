Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» обратилась в Минстрой с предложением субсидировать внедрение российских BIM-систем в проектно-строительную отрасль, в которой преобладают западные решения. В ассоциации считают, что импортозамещению мешает именно нехватка денег.



Строителям нужны субсидии

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину письмо с предложением субсидировать 50% затрат на внедрение в проектно-строительную отрасль российских BIM-систем, выяснил РБК.

Необходимость такой меры в письме аргументируется тем, что строительный сегмент сейчас работает в условиях высоких кредитных ставок и невысокой рентабельности из-за чего организациям не хватает средств на замену ранее купленного западного ПО.

BIM-системы (Building Information Modeling) используются в строительстве для проектирования и управления зданиями, создания их цифровых моделей.

Autodesk АРПП предлагает субсидировать замену западного ПО в строительстве на отечественное

«Софинансирование государства в размере 50% позволит облегчить эту задачу и может дать реальный результат. Для некоторых категорий потребителей процент финансирования может быть изменен в ту или иную сторону, в том числе и за счет дополнительного финансирования из региональных бюджетов», — сказали в АРПП.

По данным Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), которые привел изданию представитель Минтранса, на российское ПО полностью перешли 16% специалистов строительной отрасли и еще 19% находятся в процессе перехода.

Сколько нужно денег

Средней компании на 50–100 рабочих мест нужно потратить 10 млн руб. на замену ПО, то есть если стоит задача охватить хотя бы одну тыс. таких компаний, на субсидирование нужно выделить примерно пять млрд руб., считает председатель совета директоров «Аскон» Александр Голиков.

У эксперта ГК «Корус Консалтинг» получилась значительно большая сумма — не менее 15–20 млрд руб. в год. Приоритет, как он полагает, нужно отдавать компаниям, участвующим в госпроектах, организациям, работающим с критической инфраструктурой, а также среднему бизнесу, для которых стоимость перехода наиболее критична.

По словам президента НОТИМ и руководителя Комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаила Викторова, у проектных организаций уходит от трех до 30 млн руб. на закупку российских лицензий а замену западных, которые продолжают работать, но не обновляются.

Что еще мешает импортозамещению

Причинами, по которым строительные компании продолжают использовать западные BIM-системы, директор по стратегическому развитию и цифровизации ГК «Гранель» Семен Тимохин считает ограниченное количество отечественных решений, их заметное функциональное отставание от современных западных продуктов, отсутствие достаточного количества экспертов по российским решениям и ограниченный опыт использования на крупных проектах.

«Это означает, что переход на российские аналоги приведет к существенному усложнению и замедлению в процессах проектирования и моделирования, сделает их значительно более дорогостоящими для девелоперов», — пояснил он.

Ведущий инженер центра «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Баумана Вадим Истомин тоже считает, что переход на российские аналоги потребует времени и полностью перейти на отечественный софт не удастся в ближайшие 10–15 лет, поскольку новые программы должны пройти долгий путь от разработки до повсеместного внедрения.

В сегменте промышленного и гражданского строительства доминируют западные BIM-системы, указала АРПП в своем письме, и это несет риски несанкционированного доступа к чувствительным данным и возможность оперативного отключения лицензий.

При этом 41% частных компаний пока даже не собираются переходить на отечественный софт, используя в основном лицензионные и нелицензионные продукты компании Autodesk. Такими данными располагает председатель правления компании — разработчика строительного софта «Кредо-Диалог» Григорий Жуховицкий.

Autodesk лишает россиян доступа к своему ПО

Компания Autodesk, как писал CNews в апреле 2024 г., ввела новые ограничения против россиян. На территории России перестали работать не только лицензии, за которые были заплачены деньги, но и пиратские версии, взятые на всем известных сайтах. Правда российские пользователи выяснили опытным путем, что ошибка возникает только на компьютерах, подключенных к интернету – если доступа в Сеть нет, то все утилиты Autodesk работают.

Autodesk в марте 2022 г. официально объявила об уходе из нашей страны, в августе 2022 г. сообщила о своем решении закрыть основанное в 2007 г. российское представительство и уволить всех его сотрудников – около 30 человек к тому моменту. В октябре 2023 г. компания полностью ликвидировала свое юрлицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)».

К середине апреля 2024 г. частично или полностью заменить AutoCAD могли как минимум ArchiCAD, BricsCAD, DraftSight, свободно распространяемый LibreCAD или же отечественные «Компас-3D» компании «Аскон» и NanoCAD компании «Нанософт».