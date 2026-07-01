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Аскон Компас-3D Аскон 3D-CAD САПР

Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР

С помощью ПО КОМПАС-3D инженеры во всех отраслях промышленности создают новую технику, ее модернизируют и обеспечивают сопровождение в ходе производства устройств. В актуальной версии продукта реализованы развитые возможности для трехмерного моделирования, в том числе объектного, поверхностного, твердотельного и листового, кроме того, поддерживаются прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-пакетами. Система полностью импортонезависима: она построена на отечественном геометрическом ядре C3D, сертифицированном для работы под Astra Linux.

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01.07.2026 «Аскон» выпустила «Компас-3D v25»

Компания «Аскон» представила «Компас-3D v25», новую версию системы трехмерного проектирования для работы в Windows и Linux. В ней реализованы запросы предприятий общего машиностроения и требования высокотехнологичных отрасл
02.02.2026 «Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили прямую совместимость «Компас-3D v24» и ОС «Альт»

Компания «Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость системы проектирования «Компас-3D v24» и операционных систем семейства «Альт». Оба программных продукта включены в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «Компас-3D v24» н
18.12.2025 «Аскон» выпустила нативную версию «Компас-3D v24» для «Ред ОС 8»

Компания «Аскон», российский разработчик систем проектирования и управления инженерными данными, выпустила нативную версию программы для проектирования «Компас-3D v24» для «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщил представитель компании «Ред Софт», разработчика «Ред ОС». В состав «Компас-3D v24» для Linux входят основные компоненты: система трех
11.12.2025 «Аскон» выпустил «Компас-3D» для отечественных ОС на Linux

Компания «Аскон» выпустила нативную версию системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v24 для российских операционных систем на ядре Linux. Об этом CNews сообщили предс
22.10.2025 Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт»

ПО» получили положительные результаты работы импортонезависимой системы трехмерного проектирования «Компас-3D» в операционных системах «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.
16.10.2025 «Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D v24» для Astra Linux

Компания «Аскон» и «Группа Астра» объявляют о старте открытого бета-тестирования САПР «Компас-3D v24» для ОС Astra Linux 1.8. Выпуск полнофункциональной нативной версии запланирова
16.10.2025 «Росатом» покупает тысячи лицензий «Компас-3D» почти на треть миллиарда

Закупка ПО Как выяснил CNews, «Росатом» проводит крупную закупку российского программного обеспечения «Компас-3D» на сумму в 262,5 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 26 сентября 2025 г. Тендер размещен на торговой площадке от имени «Русатом критичес
01.10.2025 «Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D» для Linux

Компания «Аскон» объявила о старте тестирования бета-версии системы проектирования «Компас-3D v24» для операционных систем на базе Linux. В версии доступны все базовые возможнос
27.08.2025 Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов

«Аскон» представляет новую версию системы трехмерного проектирования – «Компас-3D v24». Возможности обновленной CAD-системы отвечают запросу высокотехнологичных отра
08.11.2024 «Аскон» выпустила новое CAD-приложение для раскроя листовых материалов в «Компас-3D»

Компания «Аскон» объявила о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования «Компас-3D». С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс. Новое при
07.11.2024 Черчение возвращается в школы вместе с отечественным программным обеспечением

использование отечественного программного обеспечения — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон». Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Внимание к черчени
19.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D»

дена совместимость операционной системой «МСВСфера» вендора «Инферит» с системой 3D-проектирования «Компас-3D». «Инферит» продолжает расширять список оборудования и программного обеспечения, со
12.09.2024 Верификация управляющих программ — теперь в составе ADEM CAM для «Компас-3D» Е

«Аскон» представляет новый продукт «Модуль верификации управляющих программ для "Компас-3D"». Это российская система, которая работает в связке САМ-приложением, где разрабатываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Верифи
16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D»

Удаление канала ИТ-компании Google удалил YouTube-канал компании «Аскон» — разработчика программы для трехмерного моделирования «Компас 3D». Как сообщил CNews руководитель департамента маркетинга «Аскона» Андрей Мохов, на момент удаления на канале было 28 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмотров за месяц и более 6 млн
04.07.2024 «Аскон» выпустила «Компас-3D v23»

«Аскон» представила новую, 23 версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования «Компас-3D». Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D- и 2D-проектирования обновлены отраслевые пр
06.06.2024 «БелАЗ» переводит конструкторские разработки на «Компас-3D»

Производитель карьерных самосвалов «БелАЗ» и российский разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объявили об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования «Компас-3D» от «Аскон» прошла испытания в связке с программными продуктами компании «Интермех» и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии «БелА
12.12.2023 Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D»

На АО «НПП Алмаз» (г. Энгельс) завершается внедрение Adem CAM для «Компас-3D», интегрированного CAD/CAM решения для разработки управляющих программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Проект курирует Региональный центр «Аскон-Волга». Об этом

15.11.2023 Актуальная версия САПР «Компас-3D» совместима с ОС Astra Linux 1.7

мплекса проверок совместимости актуальной версии системы автоматизированного проектирования (САПР) «Компас-3D v22» и ОС Astra Linux Special Edition 1.7. В ходе тестирования эксперты убедились,

25.09.2023 «Крыловский центр» и «Аскон» договорились о сотрудничестве в интересах создания комплексной отечественной 3D-САПР для судостроения

конструкций цифровых моделей морских судов. Результаты исследований помогут сформировать концептуальный и функциональный облик комплексной судостроительной системы автоматизированного проектирования (3D САПР), разработку которой ведет «Аскон». Каждая итерация судостроительного решения и каждая новая функциональность будут проверяться на соответствие отраслевым требованиям. В составе КГНЦ сф
21.08.2023 Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D»

Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в САПР «Компас-3D». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Вадим Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Генеральный ди
03.07.2023 Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений

скон» представил новую, 22-ю версию своего флагманского продукта системы трехмерного моделирования «Компас-3D». Обновлены: «Компас-3D», «Компас-график», а также приложения для проектиров
10.02.2023 «Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования

«Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособность в среде Astra Linux

18.10.2022 Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН

ий производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты соответствия удостоверяют, что «Компас-3D» стабильно работает на ПК «Ворон» и «Бобер». Совместное решение рекомендовано для проектирования в различных отраслях промышленности. Об этом CNews сообщили представители Delta Comput
09.08.2022 Система трехмерного проектирования «Компас-3D» заработала на «Ред ОС»

Российские разработчики «Аскон» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения «Компас-3D» v21 с операционной системой «Ред ОС». «Компас-3D» — это российская система трехмерного проектирования изделий основного и вспомогательного производств. Применяется в таких отр
31.03.2022 Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон» в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения. Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработ
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux

«Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с п
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19

«Аскон» выпустила новую версию системы проектирования «КОМПАС-3D», одной из самых распространенных в российской промышленности с более чем 12 000 пр
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»

бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D». Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Макс» прямо из
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»

аботчик инженерного ПО для проектирования, производства и бизнеса. Графстанции линейки ThinkStation PЗ30 и ноутбуки ThinkPad P получили сертификаты совместимости при работе с системой проектирования «КОМПАС-3D v18». Последняя версия системы позволяет работать с большими 3D-сборками объемом до нескольких миллионов компонентов и задействовать всю мощность рабочих станций Lenovo. Стационарные

01.08.2019 «Аскон» представила «Компас-3D v18 Home»

емы трехмерного моделирования для домашнего использования Компас-3D v18 Home. Ключевые обновления в Home-версии Компас коснулись функциональности, а также удобства работы с САПР. Пользователи К
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18»

«Аскон» выпустила новую версию своего флагманского продукта – «Компас-3D v18». Ускоренные процессы, многократное увеличение производительности и прорывные н
18.04.2017 Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени»

«КОМПАС-3D» v17Компания «Аскон» выпустила 17 версию системы проектирования «КОМПАС-3D».
18.04.2017 «Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом

Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает к
19.08.2015 «Неолант» представила 3D САПР нового поколения для проектирования технологических объектов

Группа компаний «Неолант» представила «Полином» — российскую 3D САПР нового поколения для комплексного проектирования при строительстве новых и модернизации существующих технологических объектов. Об этом CNews сообщили в «Неолант». В целом «Полином» пред
14.05.2015 «Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования»

Компания «Аскон» представила новую версию своего флагманского продукта — «Компас-3D V16». Главной концептуальной новинкой стало «зеркалирование», которое кардинально м
29.01.2015 В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D»

, они заменили зарубежные CAD-продукты — производства компаний PTC, Siemens, Autodesk — на системы «Компас-3D V15» и «Компас-График V15». Об этом CNews сообщили в «Аскон». Масштаб замены ПО на

14.10.2014 «Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере

ве. Компании прорабатывают возможность разработки совместного решения, которое позволит запускать печать трехмерных моделей на 3D-принтере непосредственно из программного продукта компании «Аскон» - «Компас-3D». Уже сегодня принтер Picaso 3D Designer может печатать макеты, разработанные в «Компас-3D». В течение месяца было напечатано более сотни моделей разного уровня сложности: от м
17.09.2014 «Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов

ания (САПР) объявил о появлении бесплатной учебной версии своей системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v15. Это первый в истории «Аскона» случай появления полнофункциональной бесплатной
10.04.2014 Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID

он» сообщила о подтверждении совместимости новой версии системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» V15 с технологией виртуализации Nvidia GRID. С поддержкой данной технологии доступ
19.03.2014 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D»

овую версию своего флагманского программного продукта — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D». Благодаря реализации функциональной поддержки методик проектирования «Компас-3

Публикаций - 266, упоминаний - 392

Аскон Компас-3D и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 220
Компас 20 43
Autodesk 639 29
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 26
9594 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 20
Microsoft Corporation 25774 18
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 18
Renga Software - Ренга Софтвэа 46 15
Softline - Софтлайн 3743 13
Intel Corporation 12811 11
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Нанософт 148 10
Dassault Systemes 235 10
Top Systems - Топ Системы 88 9
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 9
Норси-Транс - НТ 146 9
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 8
Этерсофт - Etersoft 28 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 8
Loongson Technology 80 8
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 7
SAP SE 5601 7
ANSYS 94 7
Oracle Corporation 7074 7
Nvidia Corp 4002 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 6
Трамплин Электроникс - Трамплин Холдинг 19 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 5
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 5
Гемма НТЦ - Gemma 11 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Ред Софт - Red Soft 1236 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
Softkey - Софткей 215 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 4
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 31
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 11
Газпром ПАО 1493 8
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 6
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 5
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 5
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 5
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 5
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 4
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 4
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 4
Геометрия НПО 165 4
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 4
Завод бурового оборудования 4 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 3
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 3
Норникель - Норильскпроект 4 3
Искра НПО 6 3
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 3
ОСК - НИПТБ Онега 6 3
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Ак Барс Банк 283 3
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 3
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 3
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
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МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Судостроение 2 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 182
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 131
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 113
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 84
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 65
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 41
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 36
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 22
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 20
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 18
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 15
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 15
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 14
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 207 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 13
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 11
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 10
Аскон - Лоцман:PLM 100 65
Linux OS 11533 48
Аскон Компас-График 42 35
Microsoft Windows 16882 30
Dassault Systemes - SolidWorks 133 28
Autodesk AutoCAD 376 26
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 34 25
Нанософт - nanoCAD 148 14
Аскон Компас-автопроект 16 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 12
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 33 11
Этерсофт - WINE@Etersoft 28 11
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 11
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 9
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 8 8
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 84 8
Аскон Компас-Электрик 8 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 20 8
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 23 8
Autodesk Revit 125 8
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Dassault Systemes - Catia 84 7
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 7
НКТ - Р7-Офис 543 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 7
Autodesk Inventor 76 6
Autodesk AutoCAD DXF 51 6
Аскон - Лоцман:ПГС 10 6
Google Android 15243 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 6
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 19 6
Nvidia GRID vGPU 57 5
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 5
Богданов Максим 40 22
Оснач Дмитрий 14 10
Волокитин Игорь 9 9
Голиков Александр 17 8
Зыков Олег 18 8
Гинда Дмитрий 8 7
Щербинин Павел 10 5
Бахин Евгений 22 5
Петров Александр 26 4
Христолюбов Вячеслав 17 4
Трандин Сергей 128 4
Шатов Сергей 5 3
Нечипоренко Максим 13 3
Корсаков Анатолий 18 3
Красноюрченко Иван 4 3
Смирнов Алексей 269 3
Дождёв Владимир 15 2
Шевелев Дмитрий 2 2
Воробушков Василий 6 2
Кудж Станислав 52 2
Алкснис Виктор 70 2
Фенёв Сергей 12 2
Вознюк Александр 2 2
Исламова Людмила 4 2
Баландин Игорь 10 2
Шувалов Евгений 16 2
Гонебный Игорь 8 2
Ремезенко Андрей 5 2
Липатов Виталий 12 2
Чернышев Андрей 74 2
Сизов Василий 4 2
Серавкин Андрей 6 2
Синьков Кирилл 73 2
Чаадаев Константин 2 2
Фофанов Олег 2 2
Пименов Кирилл 3 2
Викторов Михаил 6 2
Грешневиков Анатолий 6 2
Калягина Ольга 4 2
Чернядьева Ольга 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 180
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Украина 7928 16
Казахстан - Республика 6047 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Южная Корея - Республика 7051 5
Франция - Французская Республика 8176 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Узбекистан - Республика 2005 5
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Европа 24962 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 11
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Зеленодольский судостроительный колледж - ЗСТ СПО ГАОУ - Зеленодольский судостроительный техникум 1 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Белые ночи САПР 21 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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