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Аскон Компас-3D Аскон 3D-CAD САПР

Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР

С помощью ПО КОМПАС-3D инженеры во всех отраслях промышленности создают новую технику, ее модернизируют и обеспечивают сопровождение в ходе производства устройств. В актуальной версии продукта реализованы развитые возможности для трехмерного моделирования, в том числе объектного, поверхностного, твердотельного и листового, кроме того, поддерживаются прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-пакетами. Система полностью импортонезависима: она построена на отечественном геометрическом ядре C3D, сертифицированном для работы под Astra Linux.


21.08.2023 Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D»

Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в САПР «Компас-3D». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Вадим Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Генеральный ди
03.07.2023 Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений

«Аскон» представил новую, 22-ю версию своего флагманского продукта системы трехмерного моделирования «Компас-3D». Обновлены: «Компас-3D», «Компас-график», а также приложения для проектирования в различных отраслях промышленности. Новая версия расширяет возможности проектирования высокоте
10.02.2023 «Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования

«Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособность в среде Astra Linux

18.10.2022 Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН

ий производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты соответствия удостоверяют, что «Компас-3D» стабильно работает на ПК «Ворон» и «Бобер». Совместное решение рекомендовано для проектирования в различных отраслях промышленности. Об этом CNews сообщили представители Delta Comput
09.08.2022 Система трехмерного проектирования «Компас-3D» заработала на «Ред ОС»

Российские разработчики «Аскон» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения «Компас-3D» v21 с операционной системой «Ред ОС». «Компас-3D» — это российская система трехмерного проектирования изделий основного и вспомогательного производств. Применяется в таких отр
31.03.2022 Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон» в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения. Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработ
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux

«Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с п
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19

«Аскон» выпустила новую версию системы проектирования «КОМПАС-3D», одной из самых распространенных в российской промышленности с более чем 12 000 пр
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»

бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D». Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Макс» прямо из
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»

аботчик инженерного ПО для проектирования, производства и бизнеса. Графстанции линейки ThinkStation PЗ30 и ноутбуки ThinkPad P получили сертификаты совместимости при работе с системой проектирования «КОМПАС-3D v18». Последняя версия системы позволяет работать с большими 3D-сборками объемом до нескольких миллионов компонентов и задействовать всю мощность рабочих станций Lenovo. Стационарные

01.08.2019 «Аскон» представила «Компас-3D v18 Home»

«Аскон» выпустила новую версию системы трехмерного моделирования для домашнего использования Компас-3D v18 Home. Ключевые обновления в Home-версии Компас коснулись функциональности, а та
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18»

«Аскон» выпустила новую версию своего флагманского продукта – «Компас-3D v18». Ускоренные процессы, многократное увеличение производительности и прорывные н
18.04.2017 Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени»

«КОМПАС-3D» v17Компания «Аскон» выпустила 17 версию системы проектирования «КОМПАС-3D».
18.04.2017 «Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом

Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает к
19.08.2015 «Неолант» представила 3D САПР нового поколения для проектирования технологических объектов

Группа компаний «Неолант» представила «Полином» — российскую 3D САПР нового поколения для комплексного проектирования при строительстве новых и модернизации существующих технологических объектов. Об этом CNews сообщили в «Неолант». В целом «Полином» пред
14.05.2015 «Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования»

Компания «Аскон» представила новую версию своего флагманского продукта — «Компас-3D V16». Главной концептуальной новинкой стало «зеркалирование», которое кардинально м
29.01.2015 В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D»

, они заменили зарубежные CAD-продукты — производства компаний PTC, Siemens, Autodesk — на системы «Компас-3D V15» и «Компас-График V15». Об этом CNews сообщили в «Аскон». Масштаб замены ПО на

14.10.2014 «Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере

ве. Компании прорабатывают возможность разработки совместного решения, которое позволит запускать печать трехмерных моделей на 3D-принтере непосредственно из программного продукта компании «Аскон» - «Компас-3D». Уже сегодня принтер Picaso 3D Designer может печатать макеты, разработанные в «Компас-3D». В течение месяца было напечатано более сотни моделей разного уровня сложности: от м
17.09.2014 «Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов

ания (САПР) объявил о появлении бесплатной учебной версии своей системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v15. Это первый в истории «Аскона» случай появления полнофункциональной бесплатной
10.04.2014 Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID

он» сообщила о подтверждении совместимости новой версии системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» V15 с технологией виртуализации Nvidia GRID. С поддержкой данной технологии доступ
19.03.2014 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D»

овую версию своего флагманского программного продукта — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D». Благодаря реализации функциональной поддержки методик проектирования «Компас-3
01.02.2013 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D»

представила новую версию своего флагманского продукта — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» V14. Как сообщили CNews в компании, новинка демонстрирует развитие «Компаса-3D» не
14.10.2011 «Нефтекамский автозавод» выбрал «Компас-3D» для перехода к трехмерному проектированию

«Нефтекамский автозавод» (НефАЗ) переводит конструкторскую подготовку производства на 3D-технологии. В качестве единой программной платформы для проектирования завод выбрал систему «Компас-3D» от компании «Аскон». Работы по внедрению программного обеспечения и обучению сотрудников выполняет «Аскон-Уфа», партнер «Аскон». «Нефтекамский автозавод» (НефАЗ) входит в группу пред
19.07.2011 Softline автоматизировала работу Хабаровского судостроительного завода с помощью «Компаса-3D»

Компания Softline сообщила о завершении поставки системы «Компас-3D» для моделирования и разработки документации на Хабаровский судостроительный завод, входящий в состав Дальневосточного центра судостроения (ДВЦСС) — субхолдинга «Объединенной судостро
13.05.2011 «Аскон» выпустил «Компас-3D V13» со специализированной конфигурацией «Приборостроение»

Компания «Аскон» объявила о выходе новой версии системы автоматизированного проектирования «Компас-3D V13», которую отличают встроенные приложения для прочностного конечно-элементного а
11.01.2011 Белгородский «Энергомаш-строй» выбрал «Компас-3D» для оснащения инженерного центра

что холдинговая компания «Энергомаш-Строй» (г. Белгород) выбрала систему трехмерного моделирования «Компас-3D» для оснащения инженерного центра. «Энергомаш-Строй» объединяет более десяти произв
09.03.2010 «Аскон» и Etersoft протестировали «Компас-3D V10» под Linux

вили об успешном завершении открытого бета-тестирования системы автоматизированного проектирования «Компас-3D V10» в операционных системах семейства GNU/Linux. Его итоги подтверждают возможност
27.10.2009 CAD-система «Компас-3D» сертифицирована ФСТЭК

сообщила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), подтверждающего отсутствие недекларированных возможностей (НДВ) или программных закладок в системе «Компас-3D». Сертификат № 1926 выдан ФСТЭК по результатам комплексного тестирования, проведенного специалистами «Государственного испытательного сертификационного центра программных средств вычи
13.10.2009 Depo Race G500 + «Компас-3D»: готовое решение для проектно-конструкторских задач

ожения – теперь каждая модель линейки рабочих станций Depo Race G500 может поставляться с предустановленным профессиональным ПО для трехмерного проектирования и конструирования от компании «Аскон» — «Компас-3D» v11. Рабочие станции нового поколения Depo Race G500 ориентированы на работу с приложениями, требовательными к производительности системы и средствам визуального представления данных
05.10.2009 САМ-система Mastercam будет интегрирована с CAD-решением «Компас-3D»

авторизованный дистрибьютор САМ-системы Mastercam, заключили партнерское соглашение, согласно которому компании предпримут совместные действия по интеграции популярных в России CAD- и CAM-решений — «Компас-3D» и Mastercam — и организации продаж Mastercam в составе продуктовой линейки «Аскон» всеми его региональными офисами. Ожидается, что подписание соглашения позволит компаниям наиболее п
29.05.2009 Eset NOD32 полностью совместим с CAD-системой «Компас-3D»

Компания Eset сообщила о полной совместимости антивирусного решения Eset NOD32 с CAD-системой «Компас-3D». Совместимость подтверждена специальным тестированием, проведенным специалистами к
20.03.2009 CAD-система «Компас-3D» теперь доступна онлайн

ия «Аскон» в рамках совместного с Softkey проекта CAD@online открыла пользователям онлайн-доступ к «Компас-3D» - российской CAD-системе. Чтобы получить возможность работать с «Компас-3D»
16.03.2009 «Аскон» и Nvidia ускорили работу «Компас-3D»

Компании «Аскон» и Nvidia сообщили о первых результатах совместного проекта по ускорению работы САПР «Компас-3D» на компьютерах, оснащенных профессиональными решениями Nvidia Quadro FX. Итогом проведенных работ стал выход новой версии драйвера Quadro (release 182), в котором добавлен специальны
19.03.2008 «Аскон» выпустил «Компас-3D V10»

Группа компаний «Аскон» объявляет о выходе системы трехмерного твердотельного моделирования «Компас-3D V10». В новой версии системы реализованы машиностроительная и строительная конфигурации системы, трехмерные размеры и обозначения в соответствии с ГОСТом 2.052–2006 «ЕСКД. Электронная
13.02.2008 «Компас-3D» будут изучать в российских школах

ор решений в области САПР, оснащает все российские школы учебной системой трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT V9 в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Поставка производ
11.12.2007 «Аскон» выпустил новое приложение для «Компас-3D V9»

В начале декабря компания «Аскон» официально начала продажи нового приложения для «Компас-3D V9» - «Библиотека проектирования железобетонных конструкций: КЖ», предназначенного

14.03.2007 Количество учебных лицензий «Компас-3D» превысило 20 тыс.

Количество лицензий системы трехмерного моделирования «Компас-3D», предоставленных учебным заведениям России и других стран, превысило 20 тысяч. Обучение и научные исследования с помощью профессионального программного обеспечения «Аскон» ведут 640 
13.03.2007 «Аскон» выпустил «Компас-3D V9»

Компания «Аскон» выпустила версию 9-й системы трехмерного моделирования «Компас-3D». В новой версии появилось встроенное интерактивное учебное пособие «Азбука Компас» — набор упражнений для самостоятельного изучения основных приемов работы в «Компас-3D». Такж
21.11.2006 "Компас-3D" установили в Выксунском металлургическом техникуме

Выксунском металлургическом техникуме оснастила 90 рабочих мест системой трехмерного моделирования «Компас-3D» и САПР технологических процессов «Компас-Автопроект». Выксунский металлургический

09.06.2006 Выпущена англоязычная версия "Компас-3D V8 Plus"

Группа компаний АСКОН, российский разработчик CAD/CAPP/PDM-систем, провела английскую локализацию системы трехмерного твердотельного моделирования «Компас-3D» (версия V8 Plus). «Компас-3D» — динамично развивающаяся система, обладающая широкими возможностями трехмерного моделирования и создания чертежно-конструкторской документа

Публикаций - 133, упоминаний - 139

Аскон Компас-3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 342 137
Компас 19 35
Autodesk 576 18
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 32 16
7342 12
Microsoft Corporation 23868 11
Renga Software - Ренга Софтвэа 19 8
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 19 7
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data 72 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 6
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 86 6
Базальт СПО - BaseALT 449 5
Nvidia Corp 3265 5
Dassault Systemes 190 5
Intel Corporation 11750 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 4
Corel Corporation 322 4
Этерсофт - Etersoft 16 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 136 4
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 10 3
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 31 3
IBM - International Business Machines Corp 9206 3
Softkey - Софткей 148 3
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 1 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 3
Oracle Corporation 6389 3
Базис-центр 4 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 71 3
Softline - Софтлайн 2211 3
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 508 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 161 3
Adobe Systems 1394 3
Top Systems - Топ Системы 28 3
Нанософт 83 3
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 11 3
Docsvision - ДоксВижн 980 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 2
Stack Group - Стек Групп 147 2
Askona Life Group - Аскона 81 24
Газпром ПАО 1179 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 98 5
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн 7 5
Росатом - Маяк ПО ФГУП 0 5
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 3 4
Геометрия НПО 1 4
Сургутнефтегаз - СНГ 239 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 86 4
РЖД - Российские железные дороги 1705 3
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 3
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 27 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 4 3
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ММПП ФГУП - авиационная моторостроительная компания 3 3
Норникель - Норильскпроект 4 3
Проект-техника НПП 5 2
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 12 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 44 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 2
ЗТР - Запорожтрансформатор - Запорожский трансформаторный завод 1 2
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 2 2
СОЭЗ - Самарский опытно-экспериментальный завод 2 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 65 2
Курганхиммаш - Курганский завод химического машиностроения 2 2
Лукойл Нефтохим Бургас 1 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 108 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 91 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 2 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 2
Почта России ПАО 1939 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 11 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 55 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 55 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 100 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 3
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Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
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Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 38 2
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 112 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 39 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 18 1
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 121 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 2646 113
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 89
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 44
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 38
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 368 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 24
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия 173 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 19
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