Аскон Компас-3D Аскон 3D-CAD САПР
С помощью ПО КОМПАС-3D инженеры во всех отраслях промышленности создают новую технику, ее модернизируют и обеспечивают сопровождение в ходе производства устройств. В актуальной версии продукта реализованы развитые возможности для трехмерного моделирования, в том числе объектного, поверхностного, твердотельного и листового, кроме того, поддерживаются прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-пакетами. Система полностью импортонезависима: она построена на отечественном геометрическом ядре C3D, сертифицированном для работы под Astra Linux.
|21.08.2023
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Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D»
Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в САПР «Компас-3D». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Вадим Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Генеральный ди
|03.07.2023
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Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений
«Аскон» представил новую, 22-ю версию своего флагманского продукта системы трехмерного моделирования «Компас-3D». Обновлены: «Компас-3D», «Компас-график», а также приложения для проектирования в различных отраслях промышленности. Новая версия расширяет возможности проектирования высокоте
|10.02.2023
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«Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования
«Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособность в среде Astra Linux
|18.10.2022
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Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН
ий производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты соответствия удостоверяют, что «Компас-3D» стабильно работает на ПК «Ворон» и «Бобер». Совместное решение рекомендовано для проектирования в различных отраслях промышленности. Об этом CNews сообщили представители Delta Comput
|09.08.2022
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Система трехмерного проектирования «Компас-3D» заработала на «Ред ОС»
Российские разработчики «Аскон» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения «Компас-3D» v21 с операционной системой «Ред ОС». «Компас-3D» — это российская система трехмерного проектирования изделий основного и вспомогательного производств. Применяется в таких отр
|31.03.2022
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Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон» в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения. Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработ
|28.02.2022
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«Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux
«Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с п
|09.07.2020
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«Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19
«Аскон» выпустила новую версию системы проектирования «КОМПАС-3D», одной из самых распространенных в российской промышленности с более чем 12 000 пр
|26.05.2020
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ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D». Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Макс» прямо из
|19.03.2020
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Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
аботчик инженерного ПО для проектирования, производства и бизнеса. Графстанции линейки ThinkStation PЗ30 и ноутбуки ThinkPad P получили сертификаты совместимости при работе с системой проектирования «КОМПАС-3D v18». Последняя версия системы позволяет работать с большими 3D-сборками объемом до нескольких миллионов компонентов и задействовать всю мощность рабочих станций Lenovo. Стационарные
|01.08.2019
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«Аскон» представила «Компас-3D v18 Home»
«Аскон» выпустила новую версию системы трехмерного моделирования для домашнего использования Компас-3D v18 Home. Ключевые обновления в Home-версии Компас коснулись функциональности, а та
|19.09.2018
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«Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18»
«Аскон» выпустила новую версию своего флагманского продукта – «Компас-3D v18». Ускоренные процессы, многократное увеличение производительности и прорывные н
|18.04.2017
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Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени»
«КОМПАС-3D» v17Компания «Аскон» выпустила 17 версию системы проектирования «КОМПАС-3D».
|18.04.2017
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«Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом
Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает к
|19.08.2015
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«Неолант» представила 3D САПР нового поколения для проектирования технологических объектов
Группа компаний «Неолант» представила «Полином» — российскую 3D САПР нового поколения для комплексного проектирования при строительстве новых и модернизации существующих технологических объектов. Об этом CNews сообщили в «Неолант». В целом «Полином» пред
|14.05.2015
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«Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования»
Компания «Аскон» представила новую версию своего флагманского продукта — «Компас-3D V16». Главной концептуальной новинкой стало «зеркалирование», которое кардинально м
|29.01.2015
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В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D»
, они заменили зарубежные CAD-продукты — производства компаний PTC, Siemens, Autodesk — на системы «Компас-3D V15» и «Компас-График V15». Об этом CNews сообщили в «Аскон». Масштаб замены ПО на
|14.10.2014
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«Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере
ве. Компании прорабатывают возможность разработки совместного решения, которое позволит запускать печать трехмерных моделей на 3D-принтере непосредственно из программного продукта компании «Аскон» - «Компас-3D». Уже сегодня принтер Picaso 3D Designer может печатать макеты, разработанные в «Компас-3D». В течение месяца было напечатано более сотни моделей разного уровня сложности: от м
|17.09.2014
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«Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов
ания (САПР) объявил о появлении бесплатной учебной версии своей системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v15. Это первый в истории «Аскона» случай появления полнофункциональной бесплатной
|10.04.2014
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Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID
он» сообщила о подтверждении совместимости новой версии системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» V15 с технологией виртуализации Nvidia GRID. С поддержкой данной технологии доступ
|19.03.2014
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«Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D»
овую версию своего флагманского программного продукта — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D». Благодаря реализации функциональной поддержки методик проектирования «Компас-3
|01.02.2013
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«Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D»
представила новую версию своего флагманского продукта — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» V14. Как сообщили CNews в компании, новинка демонстрирует развитие «Компаса-3D» не
|14.10.2011
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«Нефтекамский автозавод» выбрал «Компас-3D» для перехода к трехмерному проектированию
«Нефтекамский автозавод» (НефАЗ) переводит конструкторскую подготовку производства на 3D-технологии. В качестве единой программной платформы для проектирования завод выбрал систему «Компас-3D» от компании «Аскон». Работы по внедрению программного обеспечения и обучению сотрудников выполняет «Аскон-Уфа», партнер «Аскон». «Нефтекамский автозавод» (НефАЗ) входит в группу пред
|19.07.2011
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Softline автоматизировала работу Хабаровского судостроительного завода с помощью «Компаса-3D»
Компания Softline сообщила о завершении поставки системы «Компас-3D» для моделирования и разработки документации на Хабаровский судостроительный завод, входящий в состав Дальневосточного центра судостроения (ДВЦСС) — субхолдинга «Объединенной судостро
|13.05.2011
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«Аскон» выпустил «Компас-3D V13» со специализированной конфигурацией «Приборостроение»
Компания «Аскон» объявила о выходе новой версии системы автоматизированного проектирования «Компас-3D V13», которую отличают встроенные приложения для прочностного конечно-элементного а
|11.01.2011
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Белгородский «Энергомаш-строй» выбрал «Компас-3D» для оснащения инженерного центра
что холдинговая компания «Энергомаш-Строй» (г. Белгород) выбрала систему трехмерного моделирования «Компас-3D» для оснащения инженерного центра. «Энергомаш-Строй» объединяет более десяти произв
|09.03.2010
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«Аскон» и Etersoft протестировали «Компас-3D V10» под Linux
вили об успешном завершении открытого бета-тестирования системы автоматизированного проектирования «Компас-3D V10» в операционных системах семейства GNU/Linux. Его итоги подтверждают возможност
|27.10.2009
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CAD-система «Компас-3D» сертифицирована ФСТЭК
сообщила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), подтверждающего отсутствие недекларированных возможностей (НДВ) или программных закладок в системе «Компас-3D». Сертификат № 1926 выдан ФСТЭК по результатам комплексного тестирования, проведенного специалистами «Государственного испытательного сертификационного центра программных средств вычи
|13.10.2009
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Depo Race G500 + «Компас-3D»: готовое решение для проектно-конструкторских задач
ожения – теперь каждая модель линейки рабочих станций Depo Race G500 может поставляться с предустановленным профессиональным ПО для трехмерного проектирования и конструирования от компании «Аскон» — «Компас-3D» v11. Рабочие станции нового поколения Depo Race G500 ориентированы на работу с приложениями, требовательными к производительности системы и средствам визуального представления данных
|05.10.2009
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САМ-система Mastercam будет интегрирована с CAD-решением «Компас-3D»
авторизованный дистрибьютор САМ-системы Mastercam, заключили партнерское соглашение, согласно которому компании предпримут совместные действия по интеграции популярных в России CAD- и CAM-решений — «Компас-3D» и Mastercam — и организации продаж Mastercam в составе продуктовой линейки «Аскон» всеми его региональными офисами. Ожидается, что подписание соглашения позволит компаниям наиболее п
|29.05.2009
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Eset NOD32 полностью совместим с CAD-системой «Компас-3D»
Компания Eset сообщила о полной совместимости антивирусного решения Eset NOD32 с CAD-системой «Компас-3D». Совместимость подтверждена специальным тестированием, проведенным специалистами к
|20.03.2009
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CAD-система «Компас-3D» теперь доступна онлайн
ия «Аскон» в рамках совместного с Softkey проекта CAD@online открыла пользователям онлайн-доступ к «Компас-3D» - российской CAD-системе. Чтобы получить возможность работать с «Компас-3D»
|16.03.2009
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«Аскон» и Nvidia ускорили работу «Компас-3D»
Компании «Аскон» и Nvidia сообщили о первых результатах совместного проекта по ускорению работы САПР «Компас-3D» на компьютерах, оснащенных профессиональными решениями Nvidia Quadro FX. Итогом проведенных работ стал выход новой версии драйвера Quadro (release 182), в котором добавлен специальны
|19.03.2008
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«Аскон» выпустил «Компас-3D V10»
Группа компаний «Аскон» объявляет о выходе системы трехмерного твердотельного моделирования «Компас-3D V10». В новой версии системы реализованы машиностроительная и строительная конфигурации системы, трехмерные размеры и обозначения в соответствии с ГОСТом 2.052–2006 «ЕСКД. Электронная
|13.02.2008
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«Компас-3D» будут изучать в российских школах
ор решений в области САПР, оснащает все российские школы учебной системой трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT V9 в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Поставка производ
|11.12.2007
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«Аскон» выпустил новое приложение для «Компас-3D V9»
В начале декабря компания «Аскон» официально начала продажи нового приложения для «Компас-3D V9» - «Библиотека проектирования железобетонных конструкций: КЖ», предназначенного
|14.03.2007
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Количество учебных лицензий «Компас-3D» превысило 20 тыс.
Количество лицензий системы трехмерного моделирования «Компас-3D», предоставленных учебным заведениям России и других стран, превысило 20 тысяч. Обучение и научные исследования с помощью профессионального программного обеспечения «Аскон» ведут 640
|13.03.2007
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«Аскон» выпустил «Компас-3D V9»
Компания «Аскон» выпустила версию 9-й системы трехмерного моделирования «Компас-3D». В новой версии появилось встроенное интерактивное учебное пособие «Азбука Компас» — набор упражнений для самостоятельного изучения основных приемов работы в «Компас-3D». Такж
|21.11.2006
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"Компас-3D" установили в Выксунском металлургическом техникуме
Выксунском металлургическом техникуме оснастила 90 рабочих мест системой трехмерного моделирования «Компас-3D» и САПР технологических процессов «Компас-Автопроект». Выксунский металлургический
|09.06.2006
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Выпущена англоязычная версия "Компас-3D V8 Plus"
Группа компаний АСКОН, российский разработчик CAD/CAPP/PDM-систем, провела английскую локализацию системы трехмерного твердотельного моделирования «Компас-3D» (версия V8 Plus). «Компас-3D» — динамично развивающаяся система, обладающая широкими возможностями трехмерного моделирования и создания чертежно-конструкторской документа
Аскон Компас-3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Максим 27 13
|Оснач Дмитрий 14 10
|Зыков Олег 14 7
|Голиков Александр 14 6
|Гинда Дмитрий 4 4
|Бахин Евгений 21 4
|Нечипоренко Максим 10 3
|Мылицын Роман 103 2
|Фенёв Сергей 12 2
|Серавкин Андрей 3 2
|Баландин Игорь 10 2
|Ремезенко Андрей 5 2
|Алкснис Виктор 68 2
|Шатов Сергей 5 2
|Чернышев Андрей 62 2
|Шевелев Дмитрий 2 2
|Новодворский Алексей 107 2
|Шувалов Евгений 14 2
|Гонебный Игорь 8 2
|Сизов Василий 4 2
|Смирнов Алексей 209 2
|Шалманов Сергей 201 1
|Горохов Евгений 39 1
|Лебедев Владимир 55 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Поносов Александр 69 1
|Путин Владимир 2834 1
|Медведев Дмитрий 1637 1
|Филатов Александр 10 1
|Куликов Константин 2 1
|Егоров Владимир 74 1
|Богачев Игорь 178 1
|Гребенщиков Дмитрий 29 1
|Вислоцкий Илья 8 1
|Макаров Игорь 9 1
|Шурутов Алексей 1 1
|Касимов Денис 19 1
|Янкина Татьяна 1 1
|Шадаев Максут 747 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Ведомости 666 2
|САПР и графика 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 7
|IDC - International Data Corporation 4775 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 5
|Gartner - Гартнер 3316 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 210 1
|Медиалогия 0 1
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