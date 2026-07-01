Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР

«Аскон» выпустила «Компас-3D v25» Компания «Аскон» представила «Компас-3D v25», новую версию системы трехмерного проектирования для работы в Windows и Linux. В ней реализованы запросы предприятий общего машиностроения и требования высокотехнологичных отрасл

«Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили прямую совместимость «Компас-3D v24» и ОС «Альт» Компания «Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость системы проектирования «Компас-3D v24» и операционных систем семейства «Альт». Оба программных продукта включены в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «Компас-3D v24» н

«Аскон» выпустила нативную версию «Компас-3D v24» для «Ред ОС 8» Компания «Аскон», российский разработчик систем проектирования и управления инженерными данными, выпустила нативную версию программы для проектирования «Компас-3D v24» для «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщил представитель компании «Ред Софт», разработчика «Ред ОС». В состав «Компас-3D v24» для Linux входят основные компоненты: система трех

«Аскон» выпустил «Компас-3D» для отечественных ОС на Linux Компания «Аскон» выпустила нативную версию системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v24 для российских операционных систем на ядре Linux. Об этом CNews сообщили предс

Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт» ПО» получили положительные результаты работы импортонезависимой системы трехмерного проектирования «Компас-3D» в операционных системах «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.

«Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D v24» для Astra Linux Компания «Аскон» и «Группа Астра» объявляют о старте открытого бета-тестирования САПР «Компас-3D v24» для ОС Astra Linux 1.8. Выпуск полнофункциональной нативной версии запланирова

«Росатом» покупает тысячи лицензий «Компас-3D» почти на треть миллиарда Закупка ПО Как выяснил CNews, «Росатом» проводит крупную закупку российского программного обеспечения «Компас-3D» на сумму в 262,5 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 26 сентября 2025 г. Тендер размещен на торговой площадке от имени «Русатом критичес

«Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D» для Linux Компания «Аскон» объявила о старте тестирования бета-версии системы проектирования «Компас-3D v24» для операционных систем на базе Linux. В версии доступны все базовые возможнос

Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов «Аскон» представляет новую версию системы трехмерного проектирования – «Компас-3D v24». Возможности обновленной CAD-системы отвечают запросу высокотехнологичных отра

«Аскон» выпустила новое CAD-приложение для раскроя листовых материалов в «Компас-3D» Компания «Аскон» объявила о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования «Компас-3D». С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс. Новое при

Черчение возвращается в школы вместе с отечественным программным обеспечением использование отечественного программного обеспечения — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон». Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Внимание к черчени

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D» дена совместимость операционной системой «МСВСфера» вендора «Инферит» с системой 3D-проектирования «Компас-3D». «Инферит» продолжает расширять список оборудования и программного обеспечения, со

Верификация управляющих программ — теперь в составе ADEM CAM для «Компас-3D» Е «Аскон» представляет новый продукт «Модуль верификации управляющих программ для "Компас-3D"». Это российская система, которая работает в связке САМ-приложением, где разрабатываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Верифи

YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» Удаление канала ИТ-компании Google удалил YouTube-канал компании «Аскон» — разработчика программы для трехмерного моделирования «Компас 3D». Как сообщил CNews руководитель департамента маркетинга «Аскона» Андрей Мохов, на момент удаления на канале было 28 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмотров за месяц и более 6 млн

«Аскон» выпустила «Компас-3D v23» «Аскон» представила новую, 23 версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования «Компас-3D». Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D- и 2D-проектирования обновлены отраслевые пр

«БелАЗ» переводит конструкторские разработки на «Компас-3D» Производитель карьерных самосвалов «БелАЗ» и российский разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объявили об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования «Компас-3D» от «Аскон» прошла испытания в связке с программными продуктами компании «Интермех» и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии «БелА

Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D» На АО «НПП Алмаз» (г. Энгельс) завершается внедрение Adem CAM для «Компас-3D», интегрированного CAD/CAM решения для разработки управляющих программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Проект курирует Региональный центр «Аскон-Волга». Об этом

Актуальная версия САПР «Компас-3D» совместима с ОС Astra Linux 1.7 мплекса проверок совместимости актуальной версии системы автоматизированного проектирования (САПР) «Компас-3D v22» и ОС Astra Linux Special Edition 1.7. В ходе тестирования эксперты убедились,

«Крыловский центр» и «Аскон» договорились о сотрудничестве в интересах создания комплексной отечественной 3D-САПР для судостроения конструкций цифровых моделей морских судов. Результаты исследований помогут сформировать концептуальный и функциональный облик комплексной судостроительной системы автоматизированного проектирования (3D САПР), разработку которой ведет «Аскон». Каждая итерация судостроительного решения и каждая новая функциональность будут проверяться на соответствие отраслевым требованиям. В составе КГНЦ сф

Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D» Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в САПР «Компас-3D». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Вадим Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Генеральный ди

Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений скон» представил новую, 22-ю версию своего флагманского продукта системы трехмерного моделирования «Компас-3D». Обновлены: «Компас-3D», «Компас-график», а также приложения для проектиров

«Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования «Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособность в среде Astra Linux

Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН ий производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты соответствия удостоверяют, что «Компас-3D» стабильно работает на ПК «Ворон» и «Бобер». Совместное решение рекомендовано для проектирования в различных отраслях промышленности. Об этом CNews сообщили представители Delta Comput

Система трехмерного проектирования «Компас-3D» заработала на «Ред ОС» Российские разработчики «Аскон» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения «Компас-3D» v21 с операционной системой «Ред ОС». «Компас-3D» — это российская система трехмерного проектирования изделий основного и вспомогательного производств. Применяется в таких отр

Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон» в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения. Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработ

«Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux «Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с п

«Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19 «Аскон» выпустила новую версию системы проектирования «КОМПАС-3D», одной из самых распространенных в российской промышленности с более чем 12 000 пр

ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D». Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Макс» прямо из

Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» аботчик инженерного ПО для проектирования, производства и бизнеса. Графстанции линейки ThinkStation PЗ30 и ноутбуки ThinkPad P получили сертификаты совместимости при работе с системой проектирования «КОМПАС-3D v18». Последняя версия системы позволяет работать с большими 3D-сборками объемом до нескольких миллионов компонентов и задействовать всю мощность рабочих станций Lenovo. Стационарные

«Аскон» представила «Компас-3D v18 Home» емы трехмерного моделирования для домашнего использования Компас-3D v18 Home. Ключевые обновления в Home-версии Компас коснулись функциональности, а также удобства работы с САПР. Пользователи К

«Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18» «Аскон» выпустила новую версию своего флагманского продукта – «Компас-3D v18». Ускоренные процессы, многократное увеличение производительности и прорывные н

Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени» «КОМПАС-3D» v17Компания «Аскон» выпустила 17 версию системы проектирования «КОМПАС-3D».

«Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает к

«Неолант» представила 3D САПР нового поколения для проектирования технологических объектов Группа компаний «Неолант» представила «Полином» — российскую 3D САПР нового поколения для комплексного проектирования при строительстве новых и модернизации существующих технологических объектов. Об этом CNews сообщили в «Неолант». В целом «Полином» пред

«Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования» Компания «Аскон» представила новую версию своего флагманского продукта — «Компас-3D V16». Главной концептуальной новинкой стало «зеркалирование», которое кардинально м

В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D» , они заменили зарубежные CAD-продукты — производства компаний PTC, Siemens, Autodesk — на системы «Компас-3D V15» и «Компас-График V15». Об этом CNews сообщили в «Аскон». Масштаб замены ПО на

«Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере ве. Компании прорабатывают возможность разработки совместного решения, которое позволит запускать печать трехмерных моделей на 3D-принтере непосредственно из программного продукта компании «Аскон» - «Компас-3D». Уже сегодня принтер Picaso 3D Designer может печатать макеты, разработанные в «Компас-3D». В течение месяца было напечатано более сотни моделей разного уровня сложности: от м

«Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов ания (САПР) объявил о появлении бесплатной учебной версии своей системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v15. Это первый в истории «Аскона» случай появления полнофункциональной бесплатной

Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID он» сообщила о подтверждении совместимости новой версии системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» V15 с технологией виртуализации Nvidia GRID. С поддержкой данной технологии доступ