Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР

Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D» Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в САПР «Компас-3D». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Вадим Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Генеральный ди

Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений «Аскон» представил новую, 22-ю версию своего флагманского продукта системы трехмерного моделирования «Компас-3D». Обновлены: «Компас-3D», «Компас-график», а также приложения для проектирования в различных отраслях промышленности. Новая версия расширяет возможности проектирования высокоте

«Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования «Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособность в среде Astra Linux

Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН ий производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты соответствия удостоверяют, что «Компас-3D» стабильно работает на ПК «Ворон» и «Бобер». Совместное решение рекомендовано для проектирования в различных отраслях промышленности. Об этом CNews сообщили представители Delta Comput

Система трехмерного проектирования «Компас-3D» заработала на «Ред ОС» Российские разработчики «Аскон» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения «Компас-3D» v21 с операционной системой «Ред ОС». «Компас-3D» — это российская система трехмерного проектирования изделий основного и вспомогательного производств. Применяется в таких отр

Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон» в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения. Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработ

«Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux «Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с п

«Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19 «Аскон» выпустила новую версию системы проектирования «КОМПАС-3D», одной из самых распространенных в российской промышленности с более чем 12 000 пр

ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D». Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Макс» прямо из

Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» аботчик инженерного ПО для проектирования, производства и бизнеса. Графстанции линейки ThinkStation PЗ30 и ноутбуки ThinkPad P получили сертификаты совместимости при работе с системой проектирования «КОМПАС-3D v18». Последняя версия системы позволяет работать с большими 3D-сборками объемом до нескольких миллионов компонентов и задействовать всю мощность рабочих станций Lenovo. Стационарные

«Аскон» представила «Компас-3D v18 Home» «Аскон» выпустила новую версию системы трехмерного моделирования для домашнего использования Компас-3D v18 Home. Ключевые обновления в Home-версии Компас коснулись функциональности, а та

«Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18» «Аскон» выпустила новую версию своего флагманского продукта – «Компас-3D v18». Ускоренные процессы, многократное увеличение производительности и прорывные н

Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени» «КОМПАС-3D» v17Компания «Аскон» выпустила 17 версию системы проектирования «КОМПАС-3D».

«Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает к

«Неолант» представила 3D САПР нового поколения для проектирования технологических объектов Группа компаний «Неолант» представила «Полином» — российскую 3D САПР нового поколения для комплексного проектирования при строительстве новых и модернизации существующих технологических объектов. Об этом CNews сообщили в «Неолант». В целом «Полином» пред

«Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования» Компания «Аскон» представила новую версию своего флагманского продукта — «Компас-3D V16». Главной концептуальной новинкой стало «зеркалирование», которое кардинально м

В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D» , они заменили зарубежные CAD-продукты — производства компаний PTC, Siemens, Autodesk — на системы «Компас-3D V15» и «Компас-График V15». Об этом CNews сообщили в «Аскон». Масштаб замены ПО на

«Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере ве. Компании прорабатывают возможность разработки совместного решения, которое позволит запускать печать трехмерных моделей на 3D-принтере непосредственно из программного продукта компании «Аскон» - «Компас-3D». Уже сегодня принтер Picaso 3D Designer может печатать макеты, разработанные в «Компас-3D». В течение месяца было напечатано более сотни моделей разного уровня сложности: от м

«Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов ания (САПР) объявил о появлении бесплатной учебной версии своей системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v15. Это первый в истории «Аскона» случай появления полнофункциональной бесплатной

Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID он» сообщила о подтверждении совместимости новой версии системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» V15 с технологией виртуализации Nvidia GRID. С поддержкой данной технологии доступ

«Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» овую версию своего флагманского программного продукта — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D». Благодаря реализации функциональной поддержки методик проектирования «Компас-3

«Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» представила новую версию своего флагманского продукта — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» V14. Как сообщили CNews в компании, новинка демонстрирует развитие «Компаса-3D» не

«Нефтекамский автозавод» выбрал «Компас-3D» для перехода к трехмерному проектированию «Нефтекамский автозавод» (НефАЗ) переводит конструкторскую подготовку производства на 3D-технологии. В качестве единой программной платформы для проектирования завод выбрал систему «Компас-3D» от компании «Аскон». Работы по внедрению программного обеспечения и обучению сотрудников выполняет «Аскон-Уфа», партнер «Аскон». «Нефтекамский автозавод» (НефАЗ) входит в группу пред

Softline автоматизировала работу Хабаровского судостроительного завода с помощью «Компаса-3D» Компания Softline сообщила о завершении поставки системы «Компас-3D» для моделирования и разработки документации на Хабаровский судостроительный завод, входящий в состав Дальневосточного центра судостроения (ДВЦСС) — субхолдинга «Объединенной судостро

«Аскон» выпустил «Компас-3D V13» со специализированной конфигурацией «Приборостроение» Компания «Аскон» объявила о выходе новой версии системы автоматизированного проектирования «Компас-3D V13», которую отличают встроенные приложения для прочностного конечно-элементного а

Белгородский «Энергомаш-строй» выбрал «Компас-3D» для оснащения инженерного центра что холдинговая компания «Энергомаш-Строй» (г. Белгород) выбрала систему трехмерного моделирования «Компас-3D» для оснащения инженерного центра. «Энергомаш-Строй» объединяет более десяти произв

«Аскон» и Etersoft протестировали «Компас-3D V10» под Linux вили об успешном завершении открытого бета-тестирования системы автоматизированного проектирования «Компас-3D V10» в операционных системах семейства GNU/Linux. Его итоги подтверждают возможност

CAD-система «Компас-3D» сертифицирована ФСТЭК сообщила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), подтверждающего отсутствие недекларированных возможностей (НДВ) или программных закладок в системе «Компас-3D». Сертификат № 1926 выдан ФСТЭК по результатам комплексного тестирования, проведенного специалистами «Государственного испытательного сертификационного центра программных средств вычи

Depo Race G500 + «Компас-3D»: готовое решение для проектно-конструкторских задач ожения – теперь каждая модель линейки рабочих станций Depo Race G500 может поставляться с предустановленным профессиональным ПО для трехмерного проектирования и конструирования от компании «Аскон» — «Компас-3D» v11. Рабочие станции нового поколения Depo Race G500 ориентированы на работу с приложениями, требовательными к производительности системы и средствам визуального представления данных

САМ-система Mastercam будет интегрирована с CAD-решением «Компас-3D» авторизованный дистрибьютор САМ-системы Mastercam, заключили партнерское соглашение, согласно которому компании предпримут совместные действия по интеграции популярных в России CAD- и CAM-решений — «Компас-3D» и Mastercam — и организации продаж Mastercam в составе продуктовой линейки «Аскон» всеми его региональными офисами. Ожидается, что подписание соглашения позволит компаниям наиболее п

Eset NOD32 полностью совместим с CAD-системой «Компас-3D» Компания Eset сообщила о полной совместимости антивирусного решения Eset NOD32 с CAD-системой «Компас-3D». Совместимость подтверждена специальным тестированием, проведенным специалистами к

CAD-система «Компас-3D» теперь доступна онлайн ия «Аскон» в рамках совместного с Softkey проекта CAD@online открыла пользователям онлайн-доступ к «Компас-3D» - российской CAD-системе. Чтобы получить возможность работать с «Компас-3D»

«Аскон» и Nvidia ускорили работу «Компас-3D» Компании «Аскон» и Nvidia сообщили о первых результатах совместного проекта по ускорению работы САПР «Компас-3D» на компьютерах, оснащенных профессиональными решениями Nvidia Quadro FX. Итогом проведенных работ стал выход новой версии драйвера Quadro (release 182), в котором добавлен специальны

«Аскон» выпустил «Компас-3D V10» Группа компаний «Аскон» объявляет о выходе системы трехмерного твердотельного моделирования «Компас-3D V10». В новой версии системы реализованы машиностроительная и строительная конфигурации системы, трехмерные размеры и обозначения в соответствии с ГОСТом 2.052–2006 «ЕСКД. Электронная

«Компас-3D» будут изучать в российских школах ор решений в области САПР, оснащает все российские школы учебной системой трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT V9 в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Поставка производ

«Аскон» выпустил новое приложение для «Компас-3D V9» В начале декабря компания «Аскон» официально начала продажи нового приложения для «Компас-3D V9» - «Библиотека проектирования железобетонных конструкций: КЖ», предназначенного

Количество учебных лицензий «Компас-3D» превысило 20 тыс. Количество лицензий системы трехмерного моделирования «Компас-3D», предоставленных учебным заведениям России и других стран, превысило 20 тысяч. Обучение и научные исследования с помощью профессионального программного обеспечения «Аскон» ведут 640

«Аскон» выпустил «Компас-3D V9» Компания «Аскон» выпустила версию 9-й системы трехмерного моделирования «Компас-3D». В новой версии появилось встроенное интерактивное учебное пособие «Азбука Компас» — набор упражнений для самостоятельного изучения основных приемов работы в «Компас-3D». Такж

"Компас-3D" установили в Выксунском металлургическом техникуме Выксунском металлургическом техникуме оснастила 90 рабочих мест системой трехмерного моделирования «Компас-3D» и САПР технологических процессов «Компас-Автопроект». Выксунский металлургический