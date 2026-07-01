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Аскон Компас-3D Аскон 3D-CAD САПР
С помощью ПО КОМПАС-3D инженеры во всех отраслях промышленности создают новую технику, ее модернизируют и обеспечивают сопровождение в ходе производства устройств. В актуальной версии продукта реализованы развитые возможности для трехмерного моделирования, в том числе объектного, поверхностного, твердотельного и листового, кроме того, поддерживаются прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-пакетами. Система полностью импортонезависима: она построена на отечественном геометрическом ядре C3D, сертифицированном для работы под Astra Linux.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.07.2026
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«Аскон» выпустила «Компас-3D v25»
Компания «Аскон» представила «Компас-3D v25», новую версию системы трехмерного проектирования для работы в Windows и Linux. В ней реализованы запросы предприятий общего машиностроения и требования высокотехнологичных отрасл
|02.02.2026
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«Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили прямую совместимость «Компас-3D v24» и ОС «Альт»
Компания «Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость системы проектирования «Компас-3D v24» и операционных систем семейства «Альт». Оба программных продукта включены в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «Компас-3D v24» н
|18.12.2025
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«Аскон» выпустила нативную версию «Компас-3D v24» для «Ред ОС 8»
Компания «Аскон», российский разработчик систем проектирования и управления инженерными данными, выпустила нативную версию программы для проектирования «Компас-3D v24» для «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщил представитель компании «Ред Софт», разработчика «Ред ОС». В состав «Компас-3D v24» для Linux входят основные компоненты: система трех
|11.12.2025
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«Аскон» выпустил «Компас-3D» для отечественных ОС на Linux
Компания «Аскон» выпустила нативную версию системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v24 для российских операционных систем на ядре Linux. Об этом CNews сообщили предс
|22.10.2025
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Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт»
ПО» получили положительные результаты работы импортонезависимой системы трехмерного проектирования «Компас-3D» в операционных системах «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.
|16.10.2025
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«Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D v24» для Astra Linux
Компания «Аскон» и «Группа Астра» объявляют о старте открытого бета-тестирования САПР «Компас-3D v24» для ОС Astra Linux 1.8. Выпуск полнофункциональной нативной версии запланирова
|16.10.2025
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«Росатом» покупает тысячи лицензий «Компас-3D» почти на треть миллиарда
Закупка ПО Как выяснил CNews, «Росатом» проводит крупную закупку российского программного обеспечения «Компас-3D» на сумму в 262,5 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 26 сентября 2025 г. Тендер размещен на торговой площадке от имени «Русатом критичес
|01.10.2025
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«Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D» для Linux
Компания «Аскон» объявила о старте тестирования бета-версии системы проектирования «Компас-3D v24» для операционных систем на базе Linux. В версии доступны все базовые возможнос
|27.08.2025
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Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов
«Аскон» представляет новую версию системы трехмерного проектирования – «Компас-3D v24». Возможности обновленной CAD-системы отвечают запросу высокотехнологичных отра
|08.11.2024
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«Аскон» выпустила новое CAD-приложение для раскроя листовых материалов в «Компас-3D»
Компания «Аскон» объявила о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования «Компас-3D». С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс. Новое при
|07.11.2024
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Черчение возвращается в школы вместе с отечественным программным обеспечением
использование отечественного программного обеспечения — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон». Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Внимание к черчени
|19.09.2024
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D»
дена совместимость операционной системой «МСВСфера» вендора «Инферит» с системой 3D-проектирования «Компас-3D». «Инферит» продолжает расширять список оборудования и программного обеспечения, со
|12.09.2024
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Верификация управляющих программ — теперь в составе ADEM CAM для «Компас-3D» Е
«Аскон» представляет новый продукт «Модуль верификации управляющих программ для "Компас-3D"». Это российская система, которая работает в связке САМ-приложением, где разрабатываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Верифи
|16.08.2024
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YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D»
Удаление канала ИТ-компании Google удалил YouTube-канал компании «Аскон» — разработчика программы для трехмерного моделирования «Компас 3D». Как сообщил CNews руководитель департамента маркетинга «Аскона» Андрей Мохов, на момент удаления на канале было 28 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмотров за месяц и более 6 млн
|04.07.2024
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«Аскон» выпустила «Компас-3D v23»
«Аскон» представила новую, 23 версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования «Компас-3D». Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D- и 2D-проектирования обновлены отраслевые пр
|06.06.2024
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«БелАЗ» переводит конструкторские разработки на «Компас-3D»
Производитель карьерных самосвалов «БелАЗ» и российский разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объявили об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования «Компас-3D» от «Аскон» прошла испытания в связке с программными продуктами компании «Интермех» и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии «БелА
|12.12.2023
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Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D»
На АО «НПП Алмаз» (г. Энгельс) завершается внедрение Adem CAM для «Компас-3D», интегрированного CAD/CAM решения для разработки управляющих программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Проект курирует Региональный центр «Аскон-Волга». Об этом
|15.11.2023
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Актуальная версия САПР «Компас-3D» совместима с ОС Astra Linux 1.7
мплекса проверок совместимости актуальной версии системы автоматизированного проектирования (САПР) «Компас-3D v22» и ОС Astra Linux Special Edition 1.7. В ходе тестирования эксперты убедились,
|25.09.2023
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«Крыловский центр» и «Аскон» договорились о сотрудничестве в интересах создания комплексной отечественной 3D-САПР для судостроения
конструкций цифровых моделей морских судов. Результаты исследований помогут сформировать концептуальный и функциональный облик комплексной судостроительной системы автоматизированного проектирования (3D САПР), разработку которой ведет «Аскон». Каждая итерация судостроительного решения и каждая новая функциональность будут проверяться на соответствие отраслевым требованиям. В составе КГНЦ сф
|21.08.2023
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Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D»
Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в САПР «Компас-3D». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Вадим Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Генеральный ди
|03.07.2023
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Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений
скон» представил новую, 22-ю версию своего флагманского продукта системы трехмерного моделирования «Компас-3D». Обновлены: «Компас-3D», «Компас-график», а также приложения для проектиров
|10.02.2023
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«Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования
«Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособность в среде Astra Linux
|18.10.2022
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Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН
ий производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты соответствия удостоверяют, что «Компас-3D» стабильно работает на ПК «Ворон» и «Бобер». Совместное решение рекомендовано для проектирования в различных отраслях промышленности. Об этом CNews сообщили представители Delta Comput
|09.08.2022
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Система трехмерного проектирования «Компас-3D» заработала на «Ред ОС»
Российские разработчики «Аскон» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения «Компас-3D» v21 с операционной системой «Ред ОС». «Компас-3D» — это российская система трехмерного проектирования изделий основного и вспомогательного производств. Применяется в таких отр
|31.03.2022
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Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон» в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения. Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработ
|28.02.2022
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«Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux
«Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с п
|09.07.2020
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«Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19
«Аскон» выпустила новую версию системы проектирования «КОМПАС-3D», одной из самых распространенных в российской промышленности с более чем 12 000 пр
|26.05.2020
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ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D». Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Макс» прямо из
|19.03.2020
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Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
аботчик инженерного ПО для проектирования, производства и бизнеса. Графстанции линейки ThinkStation PЗ30 и ноутбуки ThinkPad P получили сертификаты совместимости при работе с системой проектирования «КОМПАС-3D v18». Последняя версия системы позволяет работать с большими 3D-сборками объемом до нескольких миллионов компонентов и задействовать всю мощность рабочих станций Lenovo. Стационарные
|01.08.2019
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«Аскон» представила «Компас-3D v18 Home»
емы трехмерного моделирования для домашнего использования Компас-3D v18 Home. Ключевые обновления в Home-версии Компас коснулись функциональности, а также удобства работы с САПР. Пользователи К
|19.09.2018
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«Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18»
«Аскон» выпустила новую версию своего флагманского продукта – «Компас-3D v18». Ускоренные процессы, многократное увеличение производительности и прорывные н
|18.04.2017
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Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени»
«КОМПАС-3D» v17Компания «Аскон» выпустила 17 версию системы проектирования «КОМПАС-3D».
|18.04.2017
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«Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом
Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает к
|19.08.2015
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«Неолант» представила 3D САПР нового поколения для проектирования технологических объектов
Группа компаний «Неолант» представила «Полином» — российскую 3D САПР нового поколения для комплексного проектирования при строительстве новых и модернизации существующих технологических объектов. Об этом CNews сообщили в «Неолант». В целом «Полином» пред
|14.05.2015
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«Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования»
Компания «Аскон» представила новую версию своего флагманского продукта — «Компас-3D V16». Главной концептуальной новинкой стало «зеркалирование», которое кардинально м
|29.01.2015
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В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D»
, они заменили зарубежные CAD-продукты — производства компаний PTC, Siemens, Autodesk — на системы «Компас-3D V15» и «Компас-График V15». Об этом CNews сообщили в «Аскон». Масштаб замены ПО на
|14.10.2014
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«Аскон» и Picaso 3D разработают совместное решение для печати моделей на 3D-принтере
ве. Компании прорабатывают возможность разработки совместного решения, которое позволит запускать печать трехмерных моделей на 3D-принтере непосредственно из программного продукта компании «Аскон» - «Компас-3D». Уже сегодня принтер Picaso 3D Designer может печатать макеты, разработанные в «Компас-3D». В течение месяца было напечатано более сотни моделей разного уровня сложности: от м
|17.09.2014
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«Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов
ания (САПР) объявил о появлении бесплатной учебной версии своей системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v15. Это первый в истории «Аскона» случай появления полнофункциональной бесплатной
|10.04.2014
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Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID
он» сообщила о подтверждении совместимости новой версии системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» V15 с технологией виртуализации Nvidia GRID. С поддержкой данной технологии доступ
|19.03.2014
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«Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D»
овую версию своего флагманского программного продукта — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D». Благодаря реализации функциональной поддержки методик проектирования «Компас-3
Аскон Компас-3D и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Максим 40 22
|Оснач Дмитрий 14 10
|Волокитин Игорь 9 9
|Голиков Александр 17 8
|Зыков Олег 18 8
|Гинда Дмитрий 8 7
|Щербинин Павел 10 5
|Бахин Евгений 22 5
|Петров Александр 26 4
|Христолюбов Вячеслав 17 4
|Трандин Сергей 128 4
|Шатов Сергей 5 3
|Нечипоренко Максим 13 3
|Корсаков Анатолий 18 3
|Красноюрченко Иван 4 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Дождёв Владимир 15 2
|Шевелев Дмитрий 2 2
|Воробушков Василий 6 2
|Кудж Станислав 52 2
|Алкснис Виктор 70 2
|Фенёв Сергей 12 2
|Вознюк Александр 2 2
|Исламова Людмила 4 2
|Баландин Игорь 10 2
|Шувалов Евгений 16 2
|Гонебный Игорь 8 2
|Ремезенко Андрей 5 2
|Липатов Виталий 12 2
|Чернышев Андрей 74 2
|Сизов Василий 4 2
|Серавкин Андрей 6 2
|Синьков Кирилл 73 2
|Чаадаев Константин 2 2
|Фофанов Олег 2 2
|Пименов Кирилл 3 2
|Викторов Михаил 6 2
|Грешневиков Анатолий 6 2
|Калягина Ольга 4 2
|Чернядьева Ольга 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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