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Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем Консорциум разработчиков САПР

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит 1
11.06.2026 Пожарная безопасность столичных объектов: F-metrics делает проекты в nanoCAD 1
01.12.2025 Больше половины российских разработчиков электроники продолжают работать на зарубежных САПР 1
14.06.2024 Российские САПР закупаются впустую. Бизнес влюбился в пиратский иностранный софт и не спешит от него отказываться 1
24.05.2024 Власти готовят план развития российских САПР для проектирования чипов 2
04.12.2023 Форум по математическому моделированию определил курс российского САЕ 1
26.12.2021 «Росатом» разработал ПО для создания «цифровых двойников» территорий 1
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3454 3
Nemetschek - Graphisoft 18 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 2
ANSYS 94 2
Autodesk 639 2
Нанософт 148 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 2
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 24 2
Renesas Electronics - Altium 39 2
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 5 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
Ф-Метрикс - F-Metrics 1 1
Ростелеком 10941 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Softline - Софтлайн 3739 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 478 1
Dassault Systemes 235 1
Газинформсервис - ГИС 495 1
Top Systems - Топ Системы 88 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Fidesys - Фидесис 31 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 90 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 443 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
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ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
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