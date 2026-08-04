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Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем Консорциум разработчиков САПР
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 10
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем и организации, системы, технологии, персоны:
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 443 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
|Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
|Солнцева Екатерина 62 3
|Лихачев Алексей 44 2
|Дождёв Владимир 15 2
|Овчинников Дмитрий 31 1
|Русин Дмитрий 2 1
|Пронин Виталий 1 1
|Бочаров Михаил 25 1
|Шагалиев Рашит 4 1
|Генинг Сергей 1 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Чернышенко Дмитрий 580 1
|Назаров Александр 76 1
|Паршин Максим 323 1
|Массух Илья 239 1
|Боровков Алексей 16 1
|Петричкович Ярослав 30 1
|Кузьменко Иван 4 1
|Гурова Вера 13 1
|Фомичев Дмитрий 27 1
|Королев Роман 26 1
|Семенов Михаил 41 1
|Ведомости 1462 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2391 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.