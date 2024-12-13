Росатом Русатом Сервис ДЖЭТ ЛАБ ДЖЭТ ИТЦ ДЖЭТ Инженерно-технический центр
АО «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» (входит в группу компаний АО «Русатом Сервис», Росатом) — эксперт области тренажеростроения и математического моделирования для российских и зарубежных атомных электростанций (АЭС), тепловых электрических станций (ТЭС), учебно-тренировочных центров (УТЦ) и других объектов энергетики. За более чем 30-летний опыт работы компания создала свыше 50 тренажеров в рамках реализации проектов по всеми миру, включая страны Европы и Азии.
ООО «ДЖЭТ ЛАБ» – российская IT-компания, созданная в 2022 году. Основным видом деятельности, осуществляемой ООО «ДЖЭТ ЛАБ» в области информационных технологий, является разработка компьютерного программного обеспечения, а также выполнение комплексных работ в сфере компьютерных технологий.
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 24 1
|Газпром нефть 618 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
|Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
|Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
|Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
|Dassault Systemes - Catia 79 1
|Мишустин Михаил 676 2
|Букреев Сергей 1 1
|Седнев Дмитрий 2 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Ведомости 996 1
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