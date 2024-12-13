Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр

АО «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» (входит в группу компаний АО «Русатом Сервис», Росатом) — эксперт области тренажеростроения и математического моделирования для российских и зарубежных атомных электростанций (АЭС), тепловых электрических станций (ТЭС), учебно-тренировочных центров (УТЦ) и других объектов энергетики. За более чем 30-летний опыт работы компания создала свыше 50 тренажеров в рамках реализации проектов по всеми миру, включая страны Европы и Азии.

ООО «ДЖЭТ ЛАБ» – российская IT-компания, созданная в 2022 году. Основным видом деятельности, осуществляемой ООО «ДЖЭТ ЛАБ» в области информационных технологий, является разработка компьютерного программного обеспечения, а также выполнение комплексных работ в сфере компьютерных технологий.