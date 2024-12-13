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Росатом Русатом Сервис ДЖЭТ ЛАБ ДЖЭТ ИТЦ ДЖЭТ Инженерно-технический центр

Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр

АО «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» (входит в группу компаний АО «Русатом Сервис», Росатом) — эксперт области тренажеростроения и математического моделирования для российских и зарубежных атомных электростанций (АЭС), тепловых электрических станций (ТЭС), учебно-тренировочных центров (УТЦ) и других объектов энергетики. За более чем 30-летний опыт работы компания создала свыше 50 тренажеров в рамках реализации проектов по всеми миру, включая страны Европы и Азии.

ООО «ДЖЭТ ЛАБ» – российская IT-компания, созданная в 2022 году. Основным видом деятельности, осуществляемой ООО «ДЖЭТ ЛАБ» в области информационных технологий, является разработка компьютерного программного обеспечения, а также выполнение комплексных работ в сфере компьютерных технологий.

 


13.12.2024 Компании «Росатома» подписали Декларацию об ответственном экспорте технологий ИИ 1
16.11.2022 ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики 2
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Fidesys - Фидесис 21 2
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 2
Top Systems - Топ Системы 64 2
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 3 1
Cadence Design Systems - cādence 60 1
Цифра ГК 2426 1
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Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 24 1
Газпром нефть 618 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
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Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
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СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
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