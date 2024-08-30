RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы

Производитель промышленных роботов запустит производство на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» Столичный разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и ПО «Технорэд» разместит новую производственную площадку в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Благодаря этому к 2030 г. компания нарастит производство с

Встроенный искусственный интеллект и аналитика: PIX Robotics представляет два новых модуля в платформе PIX RPA и крупного бизнеса, представляет два новых модуля в платформе для роботизации бизнес-процессов PIX RPA – аналитический модуль и Smart-модуль на базе PIX GPT. Новые компоненты платформы расширя

«Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA «Банк Уралсиб» внедряет программную роботизацию на платформе PIX RPA. Это ускоряет автоматизацию, сокращает расходы на доработки и интеграцию систем, и в цело

В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов и, но за льготы контрактникам и пересмотр условий субсидирования НИОКР Инвертор и электродвигатель будут запущены в серийное производство в апреле 2025 г., а роботы - в октябре 2025 г. И двигатели, и роботов дизайн-центр разрабатывает сам. Китайские дешевле «Выпуск таких контроллеров в России больше организационный вопрос, чем технический, - рассказал CNews директор ООО «Абсолют Будущего» А

На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео Внедрение роботов в производство Китайская компания Zeekr начала тестирование человекоподобных роботов в автомобильном производстве. Об этом в начале августа 2024 г. сообщило интернет-издание Cnev

Автоматизация бизнес процессов помогла снизить компании по производству чая и кофе издержки на 4 млн руб. за полгода », участник рынка чая и кофе, внедрила технологию роботизации процессов и рутинных задача от Sherpa RPA. Стартовавший в августе 2023 г. проект уже позволил снизить издержки на 4 млн руб., оптим

В Петербурге программный робот разгрузил от рутинных задач сотрудников ГАТИ ее время продолжается настройка робота для обеспечения оптимального внесения информации в систему. «Программные роботы, созданные специалистами нашего Санкт-Петербургского информационно-аналити

ITFB Group представила решение по автоматизации подбора ИТ-специалистов с помощью роботов и нейросетей онала, сделать их более качественными помогает автоматизация HR-процессов с помощью ИИ-технологий и RPA. «Сотрудничество ITFB Group и ИТ-интегратора Hawsabah откроет новые возможности для распр

«Национальная платформа» интегрировала ERP-платформу «Ма-3» с сайтами по поиску работы, используя технологию RPA Специалисты компании «Национальная платформа» (входит в НКК) реализовали с помощью программных роботов интеграцию модулей HR-функциональности отечественной ERP-платформы «Ма-3» с внешними

SL Soft внедрила программных роботов Robin в «ДоброЗайме» для судебных дел и направляли иски – сейчас трудозатраты на эти задачи сократились в 3 раза. Теперь программный робот Robin сам подает иски на онлайн-портале ГАС РФ «Правосудие», а все что треб

Новые зарядные устройства Ugreen в виде роботов уже в продаже тфонами и планшетами. Поддерживают различные протоколы быстрой зарядки, включая PD/QC/SCP/FCA. Наличие 3 разъемов позволяют заряжать 3 устройства одновременно. Новые зарядные устройства Ugreen в виде роботов уже в продаже Чтобы сделать модели уникальными и привлекательными, дизайнер, работавший над проектом, тщательно продумал некоторые детали. Например, на корпусах расположены удобные мини

IBS перевела роботов в «Лемана Про» на платформу PIX RPA программных роботов «Лемана Про» («Леруа Мерлен») с платформы UiPath на отечественную платформу PIX RPA. Роботы применяются в бухгалтерии для проверки первичной финансовой документации поставщи

Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность Группа компаний «ВестЛинк» и компания «Промобот», резиденты «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает внедрение отечественных роботов в российскую промышленность, что позволит приблизить выполнение задачи Минпромторга по вводу в эксплуатацию 90 тыс. роботов к 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколко

Отечественный разработчик роботов Technored открывает в России производство с инвестициями 1,5 млрд рублей три года Technored стала лидирующей компанией. Компания разрабатывает и производит унифицированные роботизированные системы для промышленности, компоненты и программное обеспечение (ПО) для ни

Technored запускает новое производство промышленных роботов До конца 2024 г. компания Technored, российский разработчик и производитель универсальных серийных роботизированных систем, планирует запустить новое производство промышленных роботов в Москве. Запуск нового производственного комплекса в Москве позволит Technored значительно увеличить объем выпускаемой продукции. К 2025 г. компания планирует повысить производственные

В России разработали математическую модель идеального автоматизированного склада и на производствах. Это может быть угольный карьер или сеть многополосных транспортных магистралей. Роботизированные сортировочные системы Во многих распределительных центрах используются дорог

Ученые Пермского Политеха выяснили, что большие скопления роботов группируются подобно стаям пингвинов бное явление наблюдается у пингвинов – они собираются в плотную стаю и перемещаются так, чтобы каждый успел согреться, побывав в самом теплом участке. Ученые ПНИПУ смоделировали такой эффект в группе роботов, каждый из которых выделяет тепло и движется в точку поля с наибольшей температурой. Выяснилось, что они способны циркулировать в пространстве подобно живым организмам. Результаты могут

«Бургер Кинг» мигрировал с американской RPA-системы на российское ПО на отечественное ПО Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» завершила переход с американской RPA-системы (роботизированная автоматизация процессов) UiPath на платформу российского произв

«Первый Бит» импортозаместил программных роботов с UiPath на PIX PRA в «Бургер Кинг» Команда «Первый Бит» реализовала проект миграции программных робот с платформы UiPath на PIX RPA в «Бургер Кинг». В рамках проекта были замещены финансовые процессы казначейства, бухгалт

«Перекресток» нанял в штат 10 роботов-мойщиков Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по внедрению роботов-мойщиков PUDU в своих супермаркетах с целью улучшения качества и экономии ресурсов клининга. Первые 10 роботов уже появились в супермаркетах в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Об

Как автоматизировать рутину с помощью роботов и ИИ: опыт, советы, цифры и факты нету. Тогда же появились первые системы распознавания речи. Настоящим «папой» современных голосовых роботов можно назвать IVR (Interactive Voice Response, интерактивное голосовое меню в IP-теле

«Авито Услуги»: спрос россиян на ремонт роботов-пылесосов увеличился почти в пять раз за с мая 2023 г. по май 2024 г. Сами мастера начали предлагать эту услугу в почти в четыре раза чаще. Пылесосы – залог чистоты Спрос на ремонт обычных пылесосов увеличился за год в семь раз, а ремонт роботов-пылесосов увеличился почти в пять раз. Предложение мастеров не отстает от спроса. Мастера начали почти в шесть раз чаще предлагать услуги по ремонту обыкновенных пылесосов и в четыре ра

В Петербурге программный робот ускорил проверку оплаченных штрафов за нарушение правил парковки время проверяет 400 документов. Проверка оплаченных постановлений позволяет исключить передачу информации по ним в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. «Программный робот внедрен в рамках программы ″Эффективный регион″, реализуемой по поручению губернатора Александра Беглова. Решение помогло увеличить скорость работы по проверке оплаченных пост

Половина россиян верит в замену человека нейросетями в рутинных задачах ажений. Результаты показали, что большинство россиян (73%) знают, что такое нейросеть. Половина читателей (49%) верят, что искусственный интеллект (ИИ) способен заменить человека, но только в решении рутинных задач. Еще четверть (26%) убеждены, что ИИ заменит людей повсеместно. 25% уверены, что такого не произойдет ни в одной сфере. Об этом CNews сообщили представители VK. 27% опрошенных чи

Для уборки в технопарке «Сколково» используют многофункциональных сервисных роботов Компания MD Facility Management приобрела роботов PUDU CC1. Новые «специалисты» осуществляют поддерживающую уборку. Одно такое устройство может убирать до 500 м2 в час. Об этом CNews сообщили представители MD Facility Management. По сл

Концерн «Телематика» будет создавать роботов и нейроинтерфейсы оботизированы. К 2030 г. Россия должна повысить показатель роботизации в стране с нынешних 7,2 тыс. роботов до 95 тыс. Для этого мы работаем над компонентами, технологиями, программным обеспече

Продукты экосистемы PIX Robotics стали первыми среди решений по автоматизации бизнес-процессов, подтвердившими совместимость с отечественной мобильной операционной системой «Ред ОС М» Компании «Ред Софт» и PIX Robotics подтвердили совместимость платформы PIX RPA, системы анализа данных PIX BI и инструмента для проектирования и визуализации процессов

Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках ва Минпромторга Руслан Ахмедов в ходе выступления в рамках выставки «Металлообработка 2024» 21 мая 2024 г. заявил о том, что министерство прорабатывает специальные меры поддержки отрасли промышленных роботов в России. По его словам, промышленных роботов могут включить в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, что дает преференции при госзакупках. Об инициативе рассказала газ

«Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами Электронный курьер на колесах Российский интернет-гигант «Яндекс» объявил о готовности начать массовую сборку роботов-курьеров – тех самых, которых он впервые показал в конце 2019 г. и тестировал в разных городах и локациях на протяжении последних лет, пишет «Коммерсант». Представители «Яндекса» утверж

Обновление RPA-платформы «Атом.РИТА»: новые функции для работы с системами «1С» времени, контролируют заявки на оплату и многое другое. В «Росатоме» на текущий момент работает 400 роботов, которые экономят время более 200 человек на полноценной ставке в год. Экспертиза усп

Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame В «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame. Все три модели отличаются высокой силой всасывания 7000 Па. Среди базовых возможностей стоит отметить наличие сухой, влажной и комбинированной уборки, навиг

Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2023 Платформы роботизации RPA 2023 Современные платформы роботизации способны решать рутинные задачи, выполнять сложные

Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии Как и с чего началась роботизация в банке УБРиР? Какие задачи ставились на первых этапах внедрения RPA? Тарас Сорока: Роботизация в УБРиР приходит на помощь там, где есть пробелы автоматизации

«Лента» закупает роботов-уборщиков для своей сети супермаркетов Внедрение роботов в сеть магазинов Центр инноваций «Ленты» тестировал робота-уборщика Pudu CC1 китайского производства в магазине «Супер Лента» в московском районе Марьино. Об этом в мае 2024 г. сообщила

«Лента» трудоустроит роботов-уборщиков в новые супермаркеты Лента» в московском районе Марьино. Поломоечная машина полностью автономна и хорошо ориентируется в магазине по карте, которую настроили инженеры SPI robotics – официального дистрибьютора клининговых роботов в России. При этом она почти в два раза меньше по габаритам, чем аналогичные модели. За счет небольших размеров устройство быстро объезжает все препятствия и легко перемещается по торго

В Санкт-Петербурге программные роботы оптимизировали работу Комитета по тарифам рифам Санкт-Петербурга оптимизировал ряд своих рабочих процессов за счёт внедрения трех программных роботов. Проект реализовали специалисты Санкт‑Петербургского информационно-аналитического цен

Роботизация или автоматизация: что выбрать первой операцией в бизнес-процессе. Также было выявлено, что часть сотрудников вмешивалась в работу RPA, что значительно замедляло процесс работы заявки. В итоге внедрение RPA в этот биз

PIX Robotics запустила сертификацию специалистов по программной роботизации и бизнес-аналитике PIX Robotics запустила программу сертификации для RPA и BI-разработчиков, которая подтверждает компетенции в области программной роботизации и

Ритейлеры начали продажи новых моделей роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией ы-пылесосы оснащены литиевыми аккумуляторами емкостью до 3200 мАч. Это позволяет работать до 100 минут без подзарядки, время полной зарядки составляет менее 4,5 ч. 19 апреля 2024 г. обновленная серия роботов пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s поступила в продажу в магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Стоимость Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite составляет 19 990 руб., R