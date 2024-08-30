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RPA Robotics Process Automation Роботизированная автоматизация процессов Digital Process Automation, DPA Программные роботы

RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы

 

 

Андрей Коптелов, Вице-президент, ABPMP Russia, "Плюсы и минусы Robotic Process Automation", 26 мая 2022 года на конференции CNews "Роботизация бизнес-процессов 2022"


30.08.2024 Производитель промышленных роботов запустит производство на площадке ОЭЗ «Технополис Москва»

Столичный разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и ПО «Технорэд» разместит новую производственную площадку в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Благодаря этому к 2030 г. компания нарастит производство с

28.08.2024 Встроенный искусственный интеллект и аналитика: PIX Robotics представляет два новых модуля в платформе PIX RPA

и крупного бизнеса, представляет два новых модуля в платформе для роботизации бизнес-процессов PIX RPA – аналитический модуль и Smart-модуль на базе PIX GPT. Новые компоненты платформы расширя
21.08.2024 «Банк Уралсиб» роботизирует на платформе PIX RPA

«Банк Уралсиб» внедряет программную роботизацию на платформе PIX RPA. Это ускоряет автоматизацию, сокращает расходы на доработки и интеграцию систем, и в цело
19.08.2024 В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов

и, но за льготы контрактникам и пересмотр условий субсидирования НИОКР Инвертор и электродвигатель будут запущены в серийное производство в апреле 2025 г., а роботы - в октябре 2025 г. И двигатели, и роботов дизайн-центр разрабатывает сам. Китайские дешевле «Выпуск таких контроллеров в России больше организационный вопрос, чем технический, - рассказал CNews директор ООО «Абсолют Будущего» А
14.08.2024 На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео

Внедрение роботов в производство Китайская компания Zeekr начала тестирование человекоподобных роботов в автомобильном производстве. Об этом в начале августа 2024 г. сообщило интернет-издание Cnev
05.08.2024 Автоматизация бизнес процессов помогла снизить компании по производству чая и кофе издержки на 4 млн руб. за полгода

», участник рынка чая и кофе, внедрила технологию роботизации процессов и рутинных задача от Sherpa RPA. Стартовавший в августе 2023 г. проект уже позволил снизить издержки на 4 млн руб., оптим
02.08.2024 В Петербурге программный робот разгрузил от рутинных задач сотрудников ГАТИ

ее время продолжается настройка робота для обеспечения оптимального внесения информации в систему. «Программные роботы, созданные специалистами нашего Санкт-Петербургского информационно-аналити
25.07.2024 ITFB Group представила решение по автоматизации подбора ИТ-специалистов с помощью роботов и нейросетей

онала, сделать их более качественными помогает автоматизация HR-процессов с помощью ИИ-технологий и RPA. «Сотрудничество ITFB Group и ИТ-интегратора Hawsabah откроет новые возможности для распр
15.07.2024 «Национальная платформа» интегрировала ERP-платформу «Ма-3» с сайтами по поиску работы, используя технологию RPA

Специалисты компании «Национальная платформа» (входит в НКК) реализовали с помощью программных роботов интеграцию модулей HR-функциональности отечественной ERP-платформы «Ма-3» с внешними

11.07.2024 SL Soft внедрила программных роботов Robin в «ДоброЗайме»

для судебных дел и направляли иски – сейчас трудозатраты на эти задачи сократились в 3 раза. Теперь программный робот Robin сам подает иски на онлайн-портале ГАС РФ «Правосудие», а все что треб
09.07.2024 Новые зарядные устройства Ugreen в виде роботов уже в продаже

тфонами и планшетами. Поддерживают различные протоколы быстрой зарядки, включая PD/QC/SCP/FCA. Наличие 3 разъемов позволяют заряжать 3 устройства одновременно. Новые зарядные устройства Ugreen в виде роботов уже в продаже Чтобы сделать модели уникальными и привлекательными, дизайнер, работавший над проектом, тщательно продумал некоторые детали. Например, на корпусах расположены удобные мини
09.07.2024 IBS перевела роботов в «Лемана Про» на платформу PIX RPA

программных роботов «Лемана Про» («Леруа Мерлен») с платформы UiPath на отечественную платформу PIX RPA. Роботы применяются в бухгалтерии для проверки первичной финансовой документации поставщи
08.07.2024 Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность

Группа компаний «ВестЛинк» и компания «Промобот», резиденты «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает внедрение отечественных роботов в российскую промышленность, что позволит приблизить выполнение задачи Минпромторга по вводу в эксплуатацию 90 тыс. роботов к 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколко
02.07.2024 Отечественный разработчик роботов Technored открывает в России производство с инвестициями 1,5 млрд рублей

три года Technored стала лидирующей компанией. Компания разрабатывает и производит унифицированные роботизированные системы для промышленности, компоненты и программное обеспечение (ПО) для ни
01.07.2024 Technored запускает новое производство промышленных роботов

До конца 2024 г. компания Technored, российский разработчик и производитель универсальных серийных роботизированных систем, планирует запустить новое производство промышленных роботов в Москве. Запуск нового производственного комплекса в Москве позволит Technored значительно увеличить объем выпускаемой продукции. К 2025 г. компания планирует повысить производственные
27.06.2024 В России разработали математическую модель идеального автоматизированного склада

и на производствах. Это может быть угольный карьер или сеть многополосных транспортных магистралей. Роботизированные сортировочные системы Во многих распределительных центрах используются дорог
26.06.2024 Ученые Пермского Политеха выяснили, что большие скопления роботов группируются подобно стаям пингвинов

бное явление наблюдается у пингвинов – они собираются в плотную стаю и перемещаются так, чтобы каждый успел согреться, побывав в самом теплом участке. Ученые ПНИПУ смоделировали такой эффект в группе роботов, каждый из которых выделяет тепло и движется в точку поля с наибольшей температурой. Выяснилось, что они способны циркулировать в пространстве подобно живым организмам. Результаты могут
25.06.2024 «Бургер Кинг» мигрировал с американской RPA-системы на российское ПО

на отечественное ПО Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» завершила переход с американской RPA-системы (роботизированная автоматизация процессов) UiPath на платформу российского произв
25.06.2024 «Первый Бит» импортозаместил программных роботов с UiPath на PIX PRA в «Бургер Кинг»

Команда «Первый Бит» реализовала проект миграции программных робот с платформы UiPath на PIX RPA в «Бургер Кинг». В рамках проекта были замещены финансовые процессы казначейства, бухгалт
24.06.2024 «Перекресток» нанял в штат 10 роботов-мойщиков

Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по внедрению роботов-мойщиков PUDU в своих супермаркетах с целью улучшения качества и экономии ресурсов клининга. Первые 10 роботов уже появились в супермаркетах в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Об
19.06.2024 Как автоматизировать рутину с помощью роботов и ИИ: опыт, советы, цифры и факты

нету. Тогда же появились первые системы распознавания речи. Настоящим «папой» современных голосовых роботов можно назвать IVR (Interactive Voice Response, интерактивное голосовое меню в IP-теле
17.06.2024 «Авито Услуги»: спрос россиян на ремонт роботов-пылесосов увеличился почти в пять раз

за с мая 2023 г. по май 2024 г. Сами мастера начали предлагать эту услугу в почти в четыре раза чаще. Пылесосы – залог чистоты Спрос на ремонт обычных пылесосов увеличился за год в семь раз, а ремонт роботов-пылесосов увеличился почти в пять раз. Предложение мастеров не отстает от спроса. Мастера начали почти в шесть раз чаще предлагать услуги по ремонту обыкновенных пылесосов и в четыре ра
11.06.2024 В Петербурге программный робот ускорил проверку оплаченных штрафов за нарушение правил парковки

время проверяет 400 документов. Проверка оплаченных постановлений позволяет исключить передачу информации по ним в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. «Программный робот внедрен в рамках программы ″Эффективный регион″, реализуемой по поручению губернатора Александра Беглова. Решение помогло увеличить скорость работы по проверке оплаченных пост
11.06.2024 Половина россиян верит в замену человека нейросетями в рутинных задачах

ажений. Результаты показали, что большинство россиян (73%) знают, что такое нейросеть. Половина читателей (49%) верят, что искусственный интеллект (ИИ) способен заменить человека, но только в решении рутинных задач. Еще четверть (26%) убеждены, что ИИ заменит людей повсеместно. 25% уверены, что такого не произойдет ни в одной сфере. Об этом CNews сообщили представители VK. 27% опрошенных чи
03.06.2024 Для уборки в технопарке «Сколково» используют многофункциональных сервисных роботов

Компания MD Facility Management приобрела роботов PUDU CC1. Новые «специалисты» осуществляют поддерживающую уборку. Одно такое устройство может убирать до 500 м2 в час. Об этом CNews сообщили представители MD Facility Management. По сл
23.05.2024 Концерн «Телематика» будет создавать роботов и нейроинтерфейсы

оботизированы. К 2030 г. Россия должна повысить показатель роботизации в стране с нынешних 7,2 тыс. роботов до 95 тыс. Для этого мы работаем над компонентами, технологиями, программным обеспече
22.05.2024 Продукты экосистемы PIX Robotics стали первыми среди решений по автоматизации бизнес-процессов, подтвердившими совместимость с отечественной мобильной операционной системой «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и PIX Robotics подтвердили совместимость платформы PIX RPA, системы анализа данных PIX BI и инструмента для проектирования и визуализации процессов

22.05.2024 Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках

ва Минпромторга Руслан Ахмедов в ходе выступления в рамках выставки «Металлообработка 2024» 21 мая 2024 г. заявил о том, что министерство прорабатывает специальные меры поддержки отрасли промышленных роботов в России. По его словам, промышленных роботов могут включить в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, что дает преференции при госзакупках. Об инициативе рассказала газ
20.05.2024 «Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами

Электронный курьер на колесах Российский интернет-гигант «Яндекс» объявил о готовности начать массовую сборку роботов-курьеров – тех самых, которых он впервые показал в конце 2019 г. и тестировал в разных городах и локациях на протяжении последних лет, пишет «Коммерсант». Представители «Яндекса» утверж
16.05.2024 Обновление RPA-платформы «Атом.РИТА»: новые функции для работы с системами «1С»

времени, контролируют заявки на оплату и многое другое. В «Росатоме» на текущий момент работает 400 роботов, которые экономят время более 200 человек на полноценной ставке в год. Экспертиза усп
16.05.2024 Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame

В «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame. Все три модели отличаются высокой силой всасывания 7000 Па. Среди базовых возможностей стоит отметить наличие сухой, влажной и комбинированной уборки, навиг
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2023

Платформы роботизации RPA 2023 Современные платформы роботизации способны решать рутинные задачи, выполнять сложные
15.05.2024 Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии

Как и с чего началась роботизация в банке УБРиР? Какие задачи ставились на первых этапах внедрения RPA? Тарас Сорока: Роботизация в УБРиР приходит на помощь там, где есть пробелы автоматизации
13.05.2024 «Лента» закупает роботов-уборщиков для своей сети супермаркетов

Внедрение роботов в сеть магазинов Центр инноваций «Ленты» тестировал робота-уборщика Pudu CC1 китайского производства в магазине «Супер Лента» в московском районе Марьино. Об этом в мае 2024 г. сообщила
08.05.2024 «Лента» трудоустроит роботов-уборщиков в новые супермаркеты

Лента» в московском районе Марьино. Поломоечная машина полностью автономна и хорошо ориентируется в магазине по карте, которую настроили инженеры SPI robotics – официального дистрибьютора клининговых роботов в России. При этом она почти в два раза меньше по габаритам, чем аналогичные модели. За счет небольших размеров устройство быстро объезжает все препятствия и легко перемещается по торго
02.05.2024 В Санкт-Петербурге программные роботы оптимизировали работу Комитета по тарифам

рифам Санкт-Петербурга оптимизировал ряд своих рабочих процессов за счёт внедрения трех программных роботов. Проект реализовали специалисты Санкт‑Петербургского информационно-аналитического цен
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать

первой операцией в бизнес-процессе. Также было выявлено, что часть сотрудников вмешивалась в работу RPA, что значительно замедляло процесс работы заявки. В итоге внедрение RPA в этот биз
22.04.2024 PIX Robotics запустила сертификацию специалистов по программной роботизации и бизнес-аналитике

PIX Robotics запустила программу сертификации для RPA и BI-разработчиков, которая подтверждает компетенции в области программной роботизации и

19.04.2024 Ритейлеры начали продажи новых моделей роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией

ы-пылесосы оснащены литиевыми аккумуляторами емкостью до 3200 мАч. Это позволяет работать до 100 минут без подзарядки, время полной зарядки составляет менее 4,5 ч. 19 апреля 2024 г. обновленная серия роботов пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s поступила в продажу в магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Стоимость Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite составляет 19 990 руб., R
18.04.2024 МТС запустила облачную платформу роботизации для ускорения рутинных рабочих процессов в 10-20 раз

CloudMTS первым в России запустил облачную платформу роботизации – RPA CloudMTS для выполнения рутинных процессов на рабочем месте. Сервис создан на базе отечес

Публикаций - 5007, упоминаний - 6561

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ASF - Apache Software Foundation 201 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 46 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 3
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 2
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5058 2042
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29487 1989
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62796 1767
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47898 1711
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11828 1371
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17676 840
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20348 760
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9577 742
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12195 678
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23486 653
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15384 622
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25745 616
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11523 603
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4581 557
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8308 488
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12448 481
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6476 473
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28763 466
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3644 430
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11338 409
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6166 407
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12130 364
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6399 345
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10869 332
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10622 321
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5639 317
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4406 311
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2797 300
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24574 297
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23502 294
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9516 291
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2484 288
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2626 286
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10467 285
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12485 283
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10703 273
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7027 269
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13750 265
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15926 251
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3251 250
Microsoft Windows 15403 153
Linux OS 9583 153
Google Android 13743 141
Microsoft Office 3655 134
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1003 94
Apple iOS 7560 86
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4945 84
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2227 83
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1374 82
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4156 78
Microsoft Windows 2000 8660 77
Oracle Java - язык программирования 2978 73
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4916 73
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1122 69
Apple iPhone 6 4861 66
PIX RPA Platform. 69 63
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 416 62
Microsoft Office Excel 1168 60
Microsoft Dynamics 1170 60
Python - высокоуровневый язык программирования 831 58
Microsoft Azure 1389 57
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1956 57
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1344 50
OpenAI ChatGPT 269 49
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1261 48
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 860 46
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 435 46
НКТ - Р7-Офис 328 44
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 527 43
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 926 43
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 305 42
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 563 40
Depositphotos - фотобанк 423 39
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 598 39
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3125 39
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1518 37
Mango Cloud Systems - Mango Office 203 36
Apple iPhone - серия смартфонов 6968 36
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 444 35
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 211 35
Шадаев Максут 929 76
Натрусов Артем 273 71
Кивокурцев Олег 92 65
Путин Владимир 3078 50
Меденцев Константин 95 50
Чаркин Евгений 283 47
Сотин Денис 205 45
Сирота Юрий 67 44
Махлин Дмитрий 84 42
Албычев Александр 150 40
Алешкин Сергей 65 39
Козак Николай 139 38
Сергеев Сергей 135 38
Воронин Павел 120 37
Сологуб Денис 67 35
Бурилов Андрей 105 35
Абакумов Евгений 190 35
Пчелин Юрий 38 33
Ульихин Павел 33 33
Коптелов Андрей 109 33
Андрианов Павел 84 33
Казарин Станислав 167 31
Врацкий Андрей 119 30
Борченко Павел 30 29
Тятюшев Максим 88 29
Харитонов Дмитрий 45 29
Гимранов Ринат 115 29
Шпак Василий 202 28
Копысов Виталий 61 28
Глазков Александр 104 27
Михалев Евгений 77 27
Тараторин Александр 58 27
Фокин Валерий 45 27
Ефёров Алексей 44 27
Теплицкий Дмитрий 62 27
Петров Михаил 138 25
Лагунов Андрей 43 25
Кирьянова Александра 111 25
Руднева Валентина 26 25
Дорофеев Дмитрий 31 25
Россия - РФ - Российская федерация 139346 2736
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42154 674
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51591 654
Европа 21608 308
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13974 300
Япония 13206 285
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16937 279
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16591 269
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14075 196
Земля - планета Солнечной системы 10287 178
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13241 173
Германия - Федеративная Республика 12563 159
Казахстан - Республика 5420 102
Южная Корея - Республика 6568 97
Азия - Азиатский регион 5400 89
Франция - Французская Республика 7767 85
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1295 84
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1424 84
США - Калифорния 4580 83
Беларусь - Белоруссия 5508 78
Солнце - звезда Солнечной системы 5094 75
Индия - Bharat 5355 72
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7183 70
Украина 7527 66
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3499 60
Италия - Итальянская Республика 4317 59
Россия - УФО - Екатеринбург 3818 59
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2831 58
Россия - СФО - Новосибирск 4180 55
Европа Восточная 3062 55
Луна - спутник Земли 1468 54
Испания - Королевство 3692 51
Канада 4839 51
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2821 51
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2469 50
Сингапур - Республика 1839 47
Израиль 2706 46
Турция - Турецкая республика 2298 43
Америка Северная - Североамериканский регион 3305 41
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2639 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46739 1189
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49443 971
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27973 876
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12850 643
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23268 625
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13459 607
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17742 513
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6581 401
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11168 28
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Nature 807 21
Phys.org 972 21
CNews - ZOOM.CNews 1845 21
CNews RND - R&D.CNews 2273 20
Ведомости 903 19
Bloomberg 1234 18
Коммерсантъ - Издательский дом 1727 17
TAdviser - Центр выбора технологий 383 15
AP - Associated Press 2003 14
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 13
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Российская газета 263 10
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 10
NYT - The New York Times 1021 9
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 8
Vnunet 224 8
Wikipedia - Википедия 473 8
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 7
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 970 7
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Times 613 6
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Silicon.com 364 6
The Register - The Register Hardware 1498 6
Чудо техники 60 5
Мобильные системы 115 5
CNET Networks - CNET News 1642 5
Ananova 250 5
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PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 4
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 611 4
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Markets&Markets Research 110 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 14
BCG - Boston Consulting Group 106 12
ABI Research 233 9
Frost & Sullivan 203 9
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 112 8
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 8
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 6
Mordor Intelligence 26 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 71 5
CNews Рынок ИТ-услуг 163 5
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 4
IBM Research 107 4
Research and Markets 24 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 241 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
World Robotics Survey 3 3
Grand View Research 17 3
Tolly Group 14 3
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 3
Market Research Future 8 3
Future Workplace 4 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 3
Forrester Wave 45 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
IDC Russia - IDC Россия 157 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 66
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 947 54
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 795 39
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 37
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 864 36
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1463 32
РАН - Российская академия наук 1816 28
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 244 25
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 584 21
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 293 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 562 19
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 415 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 315 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 302 16
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 16
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 135 16
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 14
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 13
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 515 12
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 12
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 225 12
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 167 12
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 12
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 11
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 10
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 10
Ohio State University - Университет штата Огайо 94 10
Т1 Цифровая академия 36 10
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 58 10
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 350 9
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 154 9
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 8
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Skolkovo Robotics Forum 12 9
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