В Петербургском Политехе разрабатывают комплекс, извещающий о пожаре до появления пламени Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разрабатывают программно-ап

«Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета динг «Техновейв» ГК «Ростелеком») и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представител

В СПбПУ разработали программный комплекс, который позволяет оптимизировать распределение ресурсов в децентрализованных производствах Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали комплекс алгори

СПбПУ и «Инжиниринг +» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Инжиниринг +». Свои подписи под доку

IBS и СПбПУ Петра Великого объединились для подготовки нового поколения ИТ-специалистов Группа компаний IBS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) будут совместно готовить будущих айтишников для отечественной ИТ-отрасли. Соответствую

Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом их процессов. Об этом CNews сообщили представители Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. «Логос» – линейка цифровых

«Корус Консалтинг» и СПбПУ научили студентов создавать веб-приложения на новой облачной платформе «1С» освоить более сложные ИТ-решения «1С». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». СПбПУ — технический вуз, который в рамках федеральной программы «Цифровые кафедры» предоставл

СПбПУ и группа «Борлас» подписали соглашение о стратегическом партнерстве ерных технологий совместно с ведущими российскими промышленными предприятиями. Стратегической целью СПбПУ является модернизация и развитие вуза как глобально конкурентоспособного научно-образов

Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта ния по заказам ведущих компаний страны. Меморандум о сотрудничестве, подписанный между НИТУ МИСИС и СПбПУ Петра Великого, позволит объединить усилия двух вузов при реализации НИОКР в области ис

«Газинформсервис» и СПбПУ укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасности Компания «Газинформсервис» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) продолжают развивать сотрудничество, направленное на подготовку специалистов в области

Simetra и СПбПУ открыли лабораторию ИТС 2.0 В Санкт-Петербурге на базе Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) начала работу Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 2.0. Обновленный научны

HRlink поможет в подготовке студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого дрового ЭДО HRlink подписал соглашение с Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИПМЭиТ СПбПУ). Студенты ИП

«Технопарк Санкт-Петербурга» и Передовая инженерная школа СПбПУ будут совместно разрабатывать беспилотники пилотных авиасистем. Об этом CNews сообщили представители «Технопарка Санкт-Петербурга». Со стороны СПбПУ документ подписал проректор по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерно

Сбербанк и СПбПУ подписали соглашение о развитии образовательных программ в сфере ИТ и искусственного интеллекта представители Сбербанка. Сбербанк и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательных, научных, просветитель

Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX омпаниях. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Высшая школа бизнес-инжиниринга (ВШБИ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого осуществляет подготовку по

В России создан суверенный литограф для выпуска микросхем. Он стоит как китайский автомобиль Нанопрорыв России Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали две уст

СПбПУ и «1С» будут готовить кадры для цифровой трансформации предприятий Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков и директор

X-Com оборудовала рабочие места СПбПУ современными ПК Группа компаний X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) – старейшего и круп

Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию еремонии подписи под документом поставили генеральный директор НПО «Импульс» Сергей Вилков и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской. Соглашение предусматривает

Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем ми’’ идеями и знаниями для их воплощения. В этом нам поможет новая лаборатория», – рассказал ректор СПбПУ Андрей Рудской. Лаборатория располагается на базе СПбПУ. Simetra оснастила учебн

В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития прикладной математики и механики, СПбПУ), газотурбинные двигатели (сектор газотурбинных двигателей Центра НТИ СПбПУ), авиационная промышленность (Высшая школа прикладной математики и вычислите

СПбПУ и «Сименс» создают научный центр но-образовательный центр «Политехник-Сименс». Соответствующее соглашение сегодня подписано ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Андреем Рудским и президентом «Сименс» в Р

Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей нологий (НПТ), подготовленный Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого (СПбПУ). Документ был разработан в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровы

Российские ученые наделят искусственный интеллект человеческим слухом Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) смоделировали проце

Издательско-полиграфический центр СПбПУ на 20% увеличил объем выпуска с помощью «1С:Полиграфия 8» отовой продукции, практически исключены сбои при ее производстве. Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета (ИПЦ СПбГПУ) был создан в 1994 г. на базе

СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга В рамках ПМЭФ-2017 СПбПУ и SAP в присутствии Максима Мейксина, председателя комитета по промышленной политике и

В СПбПУ создадут международный научно-образовательный центр «Altair – CML – Политехник» ательного центра превосходства «Altair – CML – Политехник». В открытии центра примут участие ректор СПбПУ Андрей Рудской, проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков и виц

IBS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработали решение для «мобильного университета» кт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на реальной образовательной практике СПбПУ. Владимир Заборовский, директор института компьютерных наук СПбПУ, поддержал иде

«Систематика» модернизировала телеком-инфраструктуру Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета Компания «Систематика» завершила выполнение работ по модернизации телекоммуникационной сети Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Работы проводились в корпусе, общей площадью около 20 тыс. кв.м. Созданная телекоммуникационная инфраструк

Санкт-Петербургский Политех перешел на электронное расписание ва Политеха появился инновационный инструмент оперативного управления ресурсами учебного заведения. СПбПУ в начале 2014 г. выбрал решение от корпорации «Галактика» как базовое для автоматизации

СПбПУ и Autodesk будут сотрудничать в сфере образования ическом партнерстве в сфере образования. Подписание документа состоится 25 ноября, сообщили CNews в СПбПУ. Во встрече примут участие Герберт Бикельманн (Herbert Bickelmann), руководитель образо

РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс изации проекта по созданию для Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбПУ) современного суперкомпьютерного центра с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет получил грант Motorola Solutions Foundation Matt Blakely), директор Motorola Solutions Foundation. – Фонд предоставляет таким организациям, как Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, возможность достичь своей це

Как построить аналитический центр в вузе: опыт РАМЭК Как и во многих российских вузах, в СПбГПУ существует более десятка информационных систем, каждая из которых отвечает за реализац

СПбГПУ приобретёт ПТК с разделенной глобально адресуемой памятью для АСУ ТП Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) объявил о проведении открытого конкурса на поставку программно-технического комплекса

РТС открыла центр компетенций в СПбГПУ ргской инженерно-консалтинговой компанией «Ирисофт» объявили об открытии «Центра Компетенций PTC» в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбГПУ). Этот центр стал вт

СПбГПУ проводит закупку ПО Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» проводит открытый конкурс на оказание услуг по предоставлению программного обеспечения. Максимальная цена контракта - 500 тыс. р

СПбГПУ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве Президент компании Siemens в России Дитрих Мёллер и первый проректор Санкт-петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ) Андрей Рудской п