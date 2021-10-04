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СПбПУ ФГАОУ ВО
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого


04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 2
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 2
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 3
02.07.2021 Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию 5
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 1
09.06.2021 ИТ-специалисты из органов власти Красноярского края освоили российскую ОС «Альт» по экспресс-программе 2
08.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
20.05.2021 Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем 2
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 3
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 3
03.11.2020 Директором по технологиям искусственного интеллекта «Тинькофф» стал Павел Калайдин 1
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 7
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 2
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 4
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 1
17.08.2020 Mail.ru Group совместно с БФУ им. И. Канта подготовит специалистов игровой индустрии 1
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 3
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 1
21.07.2020 Искусственный интеллект поможет абитуриентам поступить в петербургские вузы 3
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 1
27.03.2020 SAP представила расширенные возможности для бесплатного обучения по всему миру 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 2
17.02.2020 Резидент «Сколково» получил грант Евросоюза на внедрение образовательной робототехники 3
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
06.02.2020 Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли 2
26.12.2019 Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа 1
17.12.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений 1
29.11.2019 СПбПУ и «Сименс» создают научный центр 3
01.11.2019 Назначен новый глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 6
14.10.2019 Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов 1

Публикаций - 118, упоминаний - 188

СПбПУ ФГАОУ ВО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 11
VK - Mail.ru Group 2483 9
Intel Corporation 4175 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Microsoft Corporation 11077 4
Siemens AG - Сименс Россия 651 4
SAP Академический центр компетенции 6 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Unity Technologies 97 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Галактика - Корпорация 248 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Cisco Systems 2040 2
Digital Brainware 2 2
Dassault Systemes 146 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
IBM 3539 2
Facebook 3765 2
Accenture - Аксенчер 531 2
3738 2
ANSYS 35 2
Altair Engineering 12 1
Глобус-телеком 152 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Сибинтек 24 1
USM Management 7 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
ИПЦ СПбГПУ - Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета 3 1
Промышленные технологии 3 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Valeo 7 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Эко-Томск 1 1
Ferrari NV 70 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 3 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Almaz Capital Partners 118 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Nestle - Нестле 64 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Вертолеты России 114 1
Роснефть НК 367 1
Банк Зенит 131 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Coursera 40 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Администрация Курской области 13 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
СПб ИАЦ ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 4 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Правительство РФ 2203 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
Руссофт - Russoft 250 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Big Data - Большие данные 1136 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 5
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
On-demand - "по требованию" 28 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 2
3D-печать 135 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
PUE - Power usage effectiveness 47 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Нейрогарнитура 3 1
Субтехнологии 8 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 6
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 5
Intel Xeon Phi 31 5
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 5
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 5
Java - Язык программирования 1176 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 4
Linux OS 4257 4
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 4
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 4
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 4 3
Intel Optane SSD 16 3
Google Android 10751 3
Intel SSD 23 3
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 3 2
Intel SSD DC 6 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
SQL - Язык программирования 433 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 2
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 2
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 2
SAP SuccessFactors Employee Central 10 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
Nvidia Volta GV 26 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Google Picasa Web Albums 119 1
VK - Mail.ru Игросфера Воронеж 2 1
openSAP MOOC - openSAP Massive Open Online Courses 3 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
AltEll Trust 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
SAP Resume Matching 1 1
SAP Invoice Matching 1 1
SAP Brand Impact 3 1
Путин Владимир 1824 4
Зорин Александр 49 2
Макаров Валентин 111 2
Марданов Сергей 12 2
Рудской Андрей 9 2
Кореньков Владимир 4 2
Бушковский Денис 4 2
Ковнир Евгений 71 1
Лагода Георгий 51 1
Евтушенко Олег 125 1
Добродеев Борис 83 1
Белоусов Андрей 53 1
Галицкий Александр 82 1
Никифоров Николай 1126 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Петунин Алексей 58 1
Чемезов Сергей 121 1
Черепенников Антон 52 1
Ожгихин Иван 30 1
Шведов Александр 18 1
Рубанов Владимир 61 1
Повалко Александр 36 1
Калинин Алексей 23 1
Соколов Дмитрий 45 1
Бровко Василий 47 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 1
Солнцева Екатерина 29 1
Скворцова Вероника 51 1
Кривозубов Павел 26 1
Стрешинский Иван 33 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Подольский Олег 15 1
Гарбук Сергей 16 1
Иванов Дмитрий 42 1
Красюков Дмитрий 43 1
Фролов Павел 39 1
Печенин Алексей 12 1
Навальный Алексей 58 1
Парменова Наталия 62 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Россия - СФО - Новосибирск 1967 8
Япония 2780 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Франция - Французская Республика 2122 5
Украина 3365 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Индия - Республика 2169 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Европа 3752 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - Дубна 133 3
Россия - Калининград 664 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - Иннополис 292 3
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Ростовская область 862 2
Россия - Курская область 338 2
Монголия 172 2
Россия - Пензенская область 346 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Россия - Пенза 253 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Тульская область 752 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 3
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 7 1
Наука - Национальный проект 3 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Образование в России 335 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Линукс Формат - Linux Format 2 1
CNews Analytics 1988 3
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 3
BCG - Boston Consulting Group 43 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 6
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 6
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 4
SAP S/4HANA Academy 5 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 2
Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 2
СПбПУ Политехник НТИ 4 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 2
РАН - Российская академия наук 316 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 1 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 2 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
LUT University - Технологический университет Лаппеэнранта 1 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
Криптонит Startup Challenge 13 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
American Solar Challenge 2 1
World Solar Challenge 1 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 2 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Биотехмед 8 1
Цифровая прокачка региона 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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