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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СПбПУ ФГАОУ ВО
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 188
СПбПУ ФГАОУ ВО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 4
|Зорин Александр 49 2
|Макаров Валентин 111 2
|Марданов Сергей 12 2
|Рудской Андрей 9 2
|Кореньков Владимир 4 2
|Бушковский Денис 4 2
|Ковнир Евгений 71 1
|Лагода Георгий 51 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Добродеев Борис 83 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Галицкий Александр 82 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Петунин Алексей 58 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Черепенников Антон 52 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Шведов Александр 18 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Повалко Александр 36 1
|Калинин Алексей 23 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Бровко Василий 47 1
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Подольский Олег 15 1
|Гарбук Сергей 16 1
|Иванов Дмитрий 42 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Фролов Павел 39 1
|Печенин Алексей 12 1
|Навальный Алексей 58 1
|Парменова Наталия 62 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|CNews Analytics 1988 3
|IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 3
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761799, в очереди разбора - 665488.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761799, в очереди разбора - 665488.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru