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СПбПУ ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) — ведущий технический вуз России, лидер в мультидисциплинарных научных исследованиях, надотраслевых технологиях и наукоемких инновациях мирового уровня. Университет имеет статус национального исследовательского университета. СПбПУ включает в себя 12 базовых институтов, факультеты дополнительного образования, комплекс научно-исследовательских подразделений, включающий объединённый научно-технологический институт, научно-образовательные центры, ряд специализированных научно-производственных структур и т.д. В СПбПУ обучается более 34 тысяч человек. Профессорско-преподавательский состав включает в себя 25 академиков и членов-корреспондентов РАН, свыше 500 профессоров, докторов наук.
СОБЫТИЯ
|10.07.2026
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В Петербургском Политехе разрабатывают комплекс, извещающий о пожаре до появления пламени
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разрабатывают программно-ап
|04.06.2026
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«Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета
динг «Техновейв» ГК «Ростелеком») и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представител
|04.05.2026
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В СПбПУ разработали программный комплекс, который позволяет оптимизировать распределение ресурсов в децентрализованных производствах
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали комплекс алгори
|31.10.2025
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СПбПУ и «Инжиниринг +» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Инжиниринг +». Свои подписи под доку
|08.10.2025
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IBS и СПбПУ Петра Великого объединились для подготовки нового поколения ИТ-специалистов
Группа компаний IBS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) будут совместно готовить будущих айтишников для отечественной ИТ-отрасли. Соответствую
|06.06.2025
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Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом
их процессов. Об этом CNews сообщили представители Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. «Логос» – линейка цифровых
|05.06.2025
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«Корус Консалтинг» и СПбПУ научили студентов создавать веб-приложения на новой облачной платформе «1С»
освоить более сложные ИТ-решения «1С». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». СПбПУ — технический вуз, который в рамках федеральной программы «Цифровые кафедры» предоставл
|17.04.2025
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СПбПУ и группа «Борлас» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
ерных технологий совместно с ведущими российскими промышленными предприятиями. Стратегической целью СПбПУ является модернизация и развитие вуза как глобально конкурентоспособного научно-образов
|18.03.2025
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Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта
ния по заказам ведущих компаний страны. Меморандум о сотрудничестве, подписанный между НИТУ МИСИС и СПбПУ Петра Великого, позволит объединить усилия двух вузов при реализации НИОКР в области ис
|02.12.2024
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«Газинформсервис» и СПбПУ укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасности
Компания «Газинформсервис» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) продолжают развивать сотрудничество, направленное на подготовку специалистов в области
|28.10.2024
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Simetra и СПбПУ открыли лабораторию ИТС 2.0
В Санкт-Петербурге на базе Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) начала работу Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 2.0. Обновленный научны
|07.10.2024
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HRlink поможет в подготовке студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
дрового ЭДО HRlink подписал соглашение с Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИПМЭиТ СПбПУ). Студенты ИП
|22.08.2024
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«Технопарк Санкт-Петербурга» и Передовая инженерная школа СПбПУ будут совместно разрабатывать беспилотники
пилотных авиасистем. Об этом CNews сообщили представители «Технопарка Санкт-Петербурга». Со стороны СПбПУ документ подписал проректор по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерно
|07.06.2024
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Сбербанк и СПбПУ подписали соглашение о развитии образовательных программ в сфере ИТ и искусственного интеллекта
представители Сбербанка. Сбербанк и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательных, научных, просветитель
|27.12.2023
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Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX
омпаниях. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Высшая школа бизнес-инжиниринга (ВШБИ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого осуществляет подготовку по
|03.10.2023
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В России создан суверенный литограф для выпуска микросхем. Он стоит как китайский автомобиль
Нанопрорыв России Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали две уст
|16.06.2023
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СПбПУ и «1С» будут готовить кадры для цифровой трансформации предприятий
Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков и директор
|06.04.2023
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X-Com оборудовала рабочие места СПбПУ современными ПК
Группа компаний X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) – старейшего и круп
|02.07.2021
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Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию
еремонии подписи под документом поставили генеральный директор НПО «Импульс» Сергей Вилков и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской. Соглашение предусматривает
|20.05.2021
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Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем
ми’’ идеями и знаниями для их воплощения. В этом нам поможет новая лаборатория», – рассказал ректор СПбПУ Андрей Рудской. Лаборатория располагается на базе СПбПУ. Simetra оснастила учебн
|30.10.2020
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В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития
прикладной математики и механики, СПбПУ), газотурбинные двигатели (сектор газотурбинных двигателей Центра НТИ СПбПУ), авиационная промышленность (Высшая школа прикладной математики и вычислите
|29.11.2019
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СПбПУ и «Сименс» создают научный центр
но-образовательный центр «Политехник-Сименс». Соответствующее соглашение сегодня подписано ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Андреем Рудским и президентом «Сименс» в Р
|30.10.2019
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Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей
нологий (НПТ), подготовленный Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого (СПбПУ). Документ был разработан в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровы
|12.12.2018
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Российские ученые наделят искусственный интеллект человеческим слухом
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) смоделировали проце
|09.06.2018
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Издательско-полиграфический центр СПбПУ на 20% увеличил объем выпуска с помощью «1С:Полиграфия 8»
отовой продукции, практически исключены сбои при ее производстве. Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета (ИПЦ СПбГПУ) был создан в 1994 г. на базе
|02.06.2017
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СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга
В рамках ПМЭФ-2017 СПбПУ и SAP в присутствии Максима Мейксина, председателя комитета по промышленной политике и
|28.11.2016
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В СПбПУ создадут международный научно-образовательный центр «Altair – CML – Политехник»
ательного центра превосходства «Altair – CML – Политехник». В открытии центра примут участие ректор СПбПУ Андрей Рудской, проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков и виц
|14.07.2016
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IBS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработали решение для «мобильного университета»
кт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на реальной образовательной практике СПбПУ. Владимир Заборовский, директор института компьютерных наук СПбПУ, поддержал иде
|11.04.2016
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«Систематика» модернизировала телеком-инфраструктуру Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета
Компания «Систематика» завершила выполнение работ по модернизации телекоммуникационной сети Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Работы проводились в корпусе, общей площадью около 20 тыс. кв.м. Созданная телекоммуникационная инфраструк
|07.04.2015
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Санкт-Петербургский Политех перешел на электронное расписание
ва Политеха появился инновационный инструмент оперативного управления ресурсами учебного заведения. СПбПУ в начале 2014 г. выбрал решение от корпорации «Галактика» как базовое для автоматизации
|24.11.2014
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СПбПУ и Autodesk будут сотрудничать в сфере образования
ическом партнерстве в сфере образования. Подписание документа состоится 25 ноября, сообщили CNews в СПбПУ. Во встрече примут участие Герберт Бикельманн (Herbert Bickelmann), руководитель образо
|10.09.2014
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РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс
изации проекта по созданию для Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбПУ) современного суперкомпьютерного центра с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс.
|26.02.2013
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет получил грант Motorola Solutions Foundation
Matt Blakely), директор Motorola Solutions Foundation. – Фонд предоставляет таким организациям, как Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, возможность достичь своей це
|22.09.2010
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Как построить аналитический центр в вузе: опыт РАМЭК
Как и во многих российских вузах, в СПбГПУ существует более десятка информационных систем, каждая из которых отвечает за реализац
|14.09.2010
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СПбГПУ приобретёт ПТК с разделенной глобально адресуемой памятью для АСУ ТП
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) объявил о проведении открытого конкурса на поставку программно-технического комплекса
|28.05.2009
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РТС открыла центр компетенций в СПбГПУ
ргской инженерно-консалтинговой компанией «Ирисофт» объявили об открытии «Центра Компетенций PTC» в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбГПУ). Этот центр стал вт
|18.06.2008
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СПбГПУ проводит закупку ПО
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» проводит открытый конкурс на оказание услуг по предоставлению программного обеспечения. Максимальная цена контракта - 500 тыс. р
|29.05.2008
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СПбГПУ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве
Президент компании Siemens в России Дитрих Мёллер и первый проректор Санкт-петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ) Андрей Рудской п
|27.05.2008
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СПбГПУ закупает ПО
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» проводит открытый конкурс на оказание услуг по предоставлению программного обеспечения. Максимальная цена контракта - 500 тыс. р
|29.04.2008
|СПбГПУ закупает ПО
СПбПУ ФГАОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:
|Рудской Андрей 18 16
|Боровков Алексей 16 10
|Массух Илья 239 7
|Ельцин Борис. 99 7
|Путин Владимир 3454 7
|Солнцева Екатерина 62 6
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Райгородский Андрей 51 5
|Швецов Владимир 52 4
|Лившиц Дмитрий 23 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Болсуновская Марина 4 4
|Речинский Александр 4 4
|Шагалиев Рашит 4 4
|Лихачев Алексей 44 3
|Фадеев Александр 10 3
|Конев Андрей 12 3
|Кореньков Владимир 9 3
|Годовиков Антон 40 3
|Собчак Анатолий 9 3
|Соловейчик Кирилл 9 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Карлов Иван 3 3
|Калмыкова Светлана 3 3
|Парвадова Марина 3 3
|Покушалова Ольга 15 3
|Акульшин Петр 9 3
|Лопота Виталий 6 3
|Козырев Сергей 5 3
|Триерс Станислав 3 3
|Черноруцкий Игорь 3 3
|Книга Ольга 3 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Петунин Алексей 58 2
|Зорин Александр 51 2
|Гонтарев Павел 122 2
|Панченко Иван 197 2
|Макаров Валентин 251 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Киселёв Алексей 90 2
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