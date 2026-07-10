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СПбПУ ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) — ведущий технический вуз России, лидер в мультидисциплинарных научных исследованиях, надотраслевых технологиях и наукоемких инновациях мирового уровня. Университет имеет статус национального исследовательского университета. СПбПУ включает в себя 12 базовых институтов, факультеты дополнительного образования, комплекс научно-исследовательских подразделений, включающий объединённый научно-технологический институт, научно-образовательные центры, ряд специализированных научно-производственных структур и т.д. В СПбПУ обучается более 34 тысяч человек. Профессорско-преподавательский состав включает в себя 25 академиков и членов-корреспондентов РАН, свыше 500 профессоров, докторов наук.

СОБЫТИЯ


10.07.2026 В Петербургском Политехе разрабатывают комплекс, извещающий о пожаре до появления пламени

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разрабатывают программно-ап
04.06.2026 «Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета

динг «Техновейв» ГК «Ростелеком») и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представител
04.05.2026 В СПбПУ разработали программный комплекс, который позволяет оптимизировать распределение ресурсов в децентрализованных производствах

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали комплекс алгори
31.10.2025 СПбПУ и «Инжиниринг +» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Инжиниринг +». Свои подписи под доку
08.10.2025 IBS и СПбПУ Петра Великого объединились для подготовки нового поколения ИТ-специалистов

Группа компаний IBS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) будут совместно готовить будущих айтишников для отечественной ИТ-отрасли. Соответствую
06.06.2025 Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом

их процессов. Об этом CNews сообщили представители Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. «Логос» – линейка цифровых
05.06.2025 «Корус Консалтинг» и СПбПУ научили студентов создавать веб-приложения на новой облачной платформе «1С»

освоить более сложные ИТ-решения «1С». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». СПбПУ — технический вуз, который в рамках федеральной программы «Цифровые кафедры» предоставл
17.04.2025 СПбПУ и группа «Борлас» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

ерных технологий совместно с ведущими российскими промышленными предприятиями. Стратегической целью СПбПУ является модернизация и развитие вуза как глобально конкурентоспособного научно-образов
18.03.2025 Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта

ния по заказам ведущих компаний страны. Меморандум о сотрудничестве, подписанный между НИТУ МИСИС и СПбПУ Петра Великого, позволит объединить усилия двух вузов при реализации НИОКР в области ис
02.12.2024 «Газинформсервис» и СПбПУ укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасности

Компания «Газинформсервис» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) продолжают развивать сотрудничество, направленное на подготовку специалистов в области
28.10.2024 Simetra и СПбПУ открыли лабораторию ИТС 2.0

В Санкт-Петербурге на базе Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) начала работу Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 2.0. Обновленный научны
07.10.2024 HRlink поможет в подготовке студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

дрового ЭДО HRlink подписал соглашение с Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИПМЭиТ СПбПУ). Студенты ИП
22.08.2024 «Технопарк Санкт-Петербурга» и Передовая инженерная школа СПбПУ будут совместно разрабатывать беспилотники

пилотных авиасистем. Об этом CNews сообщили представители «Технопарка Санкт-Петербурга». Со стороны СПбПУ документ подписал проректор по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерно
07.06.2024 Сбербанк и СПбПУ подписали соглашение о развитии образовательных программ в сфере ИТ и искусственного интеллекта

представители Сбербанка. Сбербанк и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательных, научных, просветитель
27.12.2023 Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX

омпаниях. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Высшая школа бизнес-инжиниринга (ВШБИ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого осуществляет подготовку по

03.10.2023 В России создан суверенный литограф для выпуска микросхем. Он стоит как китайский автомобиль

Нанопрорыв России Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали две уст
16.06.2023 СПбПУ и «1С» будут готовить кадры для цифровой трансформации предприятий

Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков и директор
06.04.2023 X-Com оборудовала рабочие места СПбПУ современными ПК

Группа компаний X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) – старейшего и круп
02.07.2021 Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию

еремонии подписи под документом поставили генеральный директор НПО «Импульс» Сергей Вилков и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской. Соглашение предусматривает
20.05.2021 Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем

ми’’ идеями и знаниями для их воплощения. В этом нам поможет новая лаборатория», – рассказал ректор СПбПУ Андрей Рудской. Лаборатория располагается на базе СПбПУ. Simetra оснастила учебн
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития

прикладной математики и механики, СПбПУ), газотурбинные двигатели (сектор газотурбинных двигателей Центра НТИ СПбПУ), авиационная промышленность (Высшая школа прикладной математики и вычислите
29.11.2019 СПбПУ и «Сименс» создают научный центр

но-образовательный центр «Политехник-Сименс». Соответствующее соглашение сегодня подписано ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Андреем Рудским и президентом «Сименс» в Р
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей

нологий (НПТ), подготовленный Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого (СПбПУ). Документ был разработан в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровы
12.12.2018 Российские ученые наделят искусственный интеллект человеческим слухом

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) смоделировали проце
09.06.2018 Издательско-полиграфический центр СПбПУ на 20% увеличил объем выпуска с помощью «1С:Полиграфия 8»

отовой продукции, практически исключены сбои при ее производстве. Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета (ИПЦ СПбГПУ) был создан в 1994 г. на базе

02.06.2017 СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга

В рамках ПМЭФ-2017 СПбПУ и SAP в присутствии Максима Мейксина, председателя комитета по промышленной политике и

28.11.2016 В СПбПУ создадут международный научно-образовательный центр «Altair – CML – Политехник»

ательного центра превосходства «Altair – CML – Политехник». В открытии центра примут участие ректор СПбПУ Андрей Рудской, проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков и виц
14.07.2016 IBS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработали решение для «мобильного университета»

кт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на реальной образовательной практике СПбПУ. Владимир Заборовский, директор института компьютерных наук СПбПУ, поддержал иде
11.04.2016 «Систематика» модернизировала телеком-инфраструктуру Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета

Компания «Систематика» завершила выполнение работ по модернизации телекоммуникационной сети Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Работы проводились в корпусе, общей площадью около 20 тыс. кв.м. Созданная телекоммуникационная инфраструк
07.04.2015 Санкт-Петербургский Политех перешел на электронное расписание

ва Политеха появился инновационный инструмент оперативного управления ресурсами учебного заведения. СПбПУ в начале 2014 г. выбрал решение от корпорации «Галактика» как базовое для автоматизации
24.11.2014 СПбПУ и Autodesk будут сотрудничать в сфере образования

ическом партнерстве в сфере образования. Подписание документа состоится 25 ноября, сообщили CNews в СПбПУ. Во встрече примут участие Герберт Бикельманн (Herbert Bickelmann), руководитель образо
10.09.2014 РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс

изации проекта по созданию для Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбПУ) современного суперкомпьютерного центра с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс.
26.02.2013 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет получил грант Motorola Solutions Foundation

Matt Blakely), директор Motorola Solutions Foundation. – Фонд предоставляет таким организациям, как Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, возможность достичь своей це
22.09.2010 Как построить аналитический центр в вузе: опыт РАМЭК

Как и во многих российских вузах, в СПбГПУ существует более десятка информационных систем, каждая из которых отвечает за реализац
14.09.2010 СПбГПУ приобретёт ПТК с разделенной глобально адресуемой памятью для АСУ ТП

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) объявил о проведении открытого конкурса на поставку программно-технического комплекса
28.05.2009 РТС открыла центр компетенций в СПбГПУ

ргской инженерно-консалтинговой компанией «Ирисофт» объявили об открытии «Центра Компетенций PTC» в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбГПУ). Этот центр стал вт
18.06.2008 СПбГПУ проводит закупку ПО

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» проводит открытый конкурс на оказание услуг по предоставлению программного обеспечения. Максимальная цена контракта - 500 тыс. р
29.05.2008 СПбГПУ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве

Президент компании Siemens в России Дитрих Мёллер и первый проректор Санкт-петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ) Андрей Рудской п
27.05.2008 СПбГПУ закупает ПО

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» проводит открытый конкурс на оказание услуг по предоставлению программного обеспечения. Максимальная цена контракта - 500 тыс. р
29.04.2008 СПбГПУ закупает ПО

Публикаций - 353, упоминаний - 610

СПбПУ ФГАОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 28
Intel Corporation 12811 25
Ростелеком 10948 23
Microsoft Corporation 25775 23
SAP SE 5601 19
Yandex - Яндекс 9216 18
9594 16
МегаФон 10742 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
Dell EMC 5180 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Softline - Софтлайн 3743 8
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 7
Autodesk 639 7
Nvidia Corp 4002 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 6
HP Inc. 5883 6
ANSYS 94 6
Oracle Corporation 7074 6
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
SAP CIS - САП СНГ 868 6
Dassault Systemes 235 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 5
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 5
SAP Академический центр компетенции 21 5
Google LLC 12688 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 5
Huawei 4676 5
ИКС 538 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 12
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
Газпром нефть 725 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Синара ГК - Sinara Group 124 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 3
Севморгео ФГУНПП 3 3
Резонанс НПП 407 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Superjob - Суперджоб 858 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
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РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 2
Росстандарт - РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 14 2
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
Международная Академия транспорта 5 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 85
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 72
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 71
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 27
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 27
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СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 15
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Linux OS 11533 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 8
РСК ГК - РСК экзастрим 40 8
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 7
Intel Xeon Phi 39 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Google Android 15243 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 7
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 6
Intel SSD 32 6
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Microsoft Windows 16882 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 5
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 5
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 7 5
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Autodesk AutoCAD 376 4
Intel Xeon E 197 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
ANSYS CFX 8 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
Apple iOS 8583 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 3
Siemens Teamcenter 73 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 3
Рудской Андрей 18 16
Боровков Алексей 16 10
Массух Илья 239 7
Ельцин Борис. 99 7
Путин Владимир 3454 7
Солнцева Екатерина 62 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Райгородский Андрей 51 5
Швецов Владимир 52 4
Лившиц Дмитрий 23 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Болсуновская Марина 4 4
Речинский Александр 4 4
Шагалиев Рашит 4 4
Лихачев Алексей 44 3
Фадеев Александр 10 3
Конев Андрей 12 3
Кореньков Владимир 9 3
Годовиков Антон 40 3
Собчак Анатолий 9 3
Соловейчик Кирилл 9 3
Шалманов Сергей 202 3
Карлов Иван 3 3
Калмыкова Светлана 3 3
Парвадова Марина 3 3
Покушалова Ольга 15 3
Акульшин Петр 9 3
Лопота Виталий 6 3
Козырев Сергей 5 3
Триерс Станислав 3 3
Черноруцкий Игорь 3 3
Книга Ольга 3 3
Нуралиев Борис 298 3
Петунин Алексей 58 2
Зорин Александр 51 2
Гонтарев Павел 122 2
Панченко Иван 197 2
Макаров Валентин 251 2
Соловьев Владимир 108 2
Киселёв Алексей 90 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 269
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 227
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 37
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Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 2 2
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Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
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Микроэлектроника - международный форум 22 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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