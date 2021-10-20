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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America

20.10.2021 Рост зарплат ИТ-специалистов внезапно прекратился, сменившись падением 7
20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 1
19.10.2021 HTC представила VR-очки Vive Flow 1
19.10.2021 В Softline назначен вице-президент по стратегическим альянсам 2
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 1
19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 2
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 1
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых 1
15.10.2021 Будущее наступило. На рынке появились робособаки-«невидимки» с винтовками для стрельбы на 1,2 км 2
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 5
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 2
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 2
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
12.10.2021 В сети появились объявления о продаже клиентских данных крупной букмекерской конторы 1
11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку 17
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 2
11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой 1
11.10.2021 Российский open-source проект Allure Report генерирует более 26 миллионов тестовых отчетов ежемесячно 1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 2
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
08.10.2021 Власти США будут отдавать ИТ-компании под суд за плохую киберзащиту 3
07.10.2021 NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций 1
07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей 1
07.10.2021 Российские разработчики ПО стремятся на сложный Запад 1
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 2
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 4
06.10.2021 У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашние школьники 2
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
05.10.2021 США создают «киберНАТО» 7
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 2
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 3
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1

Публикаций - 14016, упоминаний - 23822

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 1706
Google LLC 7128 1595
Microsoft Corporation 11017 1563
Samsung Electronics 5633 931
Facebook 3765 789
Intel Corporation 4152 671
IBM 3527 560
Twitter 2204 476
Amazon Inc - Amazon.com 1467 475
Huawei 2726 452
Dell EMC 2387 421
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 408
HP Inc. 2898 376
Oracle Corporation 3331 369
Sony 2319 369
Yandex - Яндекс 4099 361
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 351
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 348
Cisco Systems 2037 347
Nokia Corporation 2416 302
AT&T Inc 551 296
Nvidia Corp 2011 294
LG Electronics 1832 287
SAP SE 3207 272
Lenovo Group 1636 264
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 256
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 254
HTC Corporation 1185 253
SEC Consult Services 929 242
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 242
Qualcomm Technologies 1001 241
AMD - Advanced Micro Devices 1664 231
VK - Mail.ru Group 2482 212
Lenovo Motorola 996 207
Yahoo! 1089 197
Verizon 369 192
Acer Group 1357 187
3727 167
VMware 1829 165
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 162
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 304
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 160
eBay Inc 528 158
Visa International 1344 155
LinkedIn 520 110
Альфа-Банк 1123 97
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 90
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 89
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 88
Qiwi 783 84
Uber Technologies 258 83
Uber 257 82
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 79
РусславБанк - РСБ 147 76
РВК - Российская венчурная компания 476 76
Tesla Motors 241 74
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 73
Walmart - Wal-Mart Stores 151 69
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 65
Почта России ПАО 1570 64
РЖД - Российские железные дороги 1081 61
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 60
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 57
Связной ГК 877 57
Юнистрим - Unistream 167 54
Газпром ПАО 518 54
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 53
Аэрофлот 492 47
BMW 248 46
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 44
Ford 173 43
Газпромбанк - ГПБ 692 43
GM - General Motors 137 43
Runa Capital 153 42
SoftBank Group 101 42
Boeing 98 41
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 41
ПСБ - Промсвязьбанк 613 37
Евросеть 883 37
HeadHunter Group - HH Group 336 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 366
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 282
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 273
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 251
Пентагон - Министерство обороны США 277 197
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 189
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 174
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 143
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 136
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 135
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 124
Президент Российской Федерации 1439 110
Правительство РФ 2200 105
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 100
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 100
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 100
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 97
Президент США 105 87
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 86
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 85
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 84
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 81
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 79
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 78
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 76
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 73
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 70
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 65
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 65
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 64
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 61
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 58
Роснано 456 54
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 50
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 50
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 48
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 48
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 47
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 46
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 46
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 123
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 55
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 49
Руссофт - Russoft 250 48
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 39
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 35
Linux Foundation 157 30
Демократическая политическая партия США 36 28
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 21
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 19
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 18
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 16
ЛДПР 68 16
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 14
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 14
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 13
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 12
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 10
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 9
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 9
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 9
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 9
OSI - Open Source Initiative 33 8
ASF - Apache Software Foundation 60 8
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 7
Единая Россия - Политическая партия 171 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
АРБ - Ассоциация российских банков 82 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 833
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 762
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 480
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 477
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 437
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 414
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 394
3G - Стандарт мобильной связи 3709 352
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 348
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 273
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 265
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 239
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 238
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 234
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 227
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 205
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 190
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 184
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 177
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 171
ARM64 - Архитектура процессора 1017 169
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 167
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 161
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 161
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 146
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 131
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 130
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 124
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 118
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 118
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 118
Big Data - Большие данные 1136 117
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 116
Smartphone - Смартфон 773 113
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 109
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 108
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 107
DDR - Double data rate 1066 103
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 101
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 99
Google Android 10750 1373
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 1000
Microsoft Windows 10 6612 662
Apple iOS 5741 617
Apple iPad 3263 568
Linux OS 4243 382
Nvidia GeForce GTX 2054 296
Google Play - Google Store - Android Market 2515 290
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 285
Google YouTube - Видеохостинг 1706 261
Apple - App Store 2198 261
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 205
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 197
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2121 191
Microsoft Skype 1462 191
Apple iPhone 4 700 188
Microsoft Windows Phone OS 1472 182
Microsoft Windows 7 1662 177
Microsoft Office 1921 163
Apple Mac 1454 161
Apple iPhone 5 710 159
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 149
Microsoft Azure 1171 147
Google Chrome - браузер 1117 144
Microsoft Windows 8 1228 136
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 130
Google Nexus - Серия смартфонов 398 124
Java - Язык программирования 1167 123
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 962 120
Intel Core - Семейство процессоров 863 118
Intel x86 - Архитектура процессора 991 118
Google Gmail 600 117
Samsung Galaxy Note 558 114
Apple iPod Touch 654 111
WhatsApp Messenger 654 108
Apple iPhone 6 547 106
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 105
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 103
Microsoft Windows 850 100
Facebook Instagram - Инстаграм 569 100
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 307
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 276
Путин Владимир 1820 182
Steve Jobs - Стив Джобс 700 158
Медведев Дмитрий 1433 126
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 113
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 107
Никифоров Николай 1126 77
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 72
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 72
Касперский Евгений 218 58
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 58
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 56
Щеголев Игорь 676 54
Каримова Гульнара 89 51
Федорова Олеся 60 51
Каримов Ислам 85 49
Ковалев Александр 156 47
Мельникова Анастасия 166 42
Белоусов Сергей 217 40
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 39
Brin Sergey - Сергей Брин 120 39
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 39
Дуров Павел 216 37
Фролова Светлана 41 36
Галушкин Олег 168 32
Демидов Михаил 119 32
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 32
Авакян Гаянэ 50 31
Зайцев Михаил 145 31
Larry Page - Ларри Пейдж 125 30
Волож Аркадий 181 30
Мильнер Юрий 116 29
Ускова Ольга 126 29
Гвоздев Дмитрий 83 28
Усманов Алишер 241 27
Biden Joe - Байден Джо 29 27
Мишустин Михаил 302 27
Прянишников Николай 210 26
Рейман Леонид 408 26
Россия - Российская федерация - РФ 57180 5849
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 2211
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 1724
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 1625
Европа 3730 1407
Германия - Федеративная Республика 3614 1378
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 1186
Япония 2760 1150
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 905
Канада 1294 878
Индия - Республика 2161 850
Франция - Французская Республика 2112 797
Австралия - Австралийский Союз 1118 671
Украина 3347 645
Южная Корея - Республика 1450 637
Азия - Азиатский регион 1512 577
Бразилия - Федеративная Республика 1121 561
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 522
Италия - Итальянская Республика 1371 489
Испания - Королевство 1248 451
США - Калифорния 969 417
Нидерланды 970 407
Северная Америка 1405 401
Сингапур - Республика 808 397
Казахстан - Республика 2621 383
США - Нью-Йорк 1087 366
Ближний Восток 1468 349
Израиль 716 347
Африка 1482 342
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 322
Беларусь - Белоруссия 2081 306
Европа Западная 610 293
Турция - Турецкая республика 950 287
Швеция - Королевство 748 280
Латинская Америка 721 279
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 276
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 269
Восточная Европа 1669 267
Польша - Республика 824 261
Специальный административный район Гонконг 546 259
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 416
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 410
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 271
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 222
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 193
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 184
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 128
Русский язык 970 126
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 125
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 123
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 114
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 92
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 89
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 67
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 59
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 54
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 52
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 51
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 50
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 46
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 46
Вторая мировая война 255 44
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 36
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 36
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 33
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 31
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 28
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 28
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 26
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 26
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 26
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 23
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 22
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 22
Образование в России 328 22
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 21
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 21
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 21
Thomson Reuters - Рейтер 1711 448
Bloomberg 785 270
The Wall Street Journal 709 250
NYT - The New York Times 505 193
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 164
The Verge - Издание 448 133
Forbes - Форбс 441 130
CNews - ZOOM.CNews 1089 108
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 108
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 101
ZDnet 381 101
Associated Press 324 86
CNET - Издание 273 82
AppleInsider 366 78
РИА Новости 654 72
The Guardian - Британская газета 189 71
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 71
Engadget - Блог о технологиях 336 69
WSJ - The Wall Street Journal 161 68
Коммерсантъ - Издательский дом 480 68
FT - Financial Times 246 68
Business Insider 182 63
The Washington Post 109 62
Wikipedia - Википедия 274 62
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 59
WikiLeaks 106 59
The Register 337 58
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 51
DigiTimes - Издание 505 51
Wired - Издание 119 46
Ars Technica 227 45
Reddit 198 45
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 43
Fortune 94 35
Electronista 139 34
Прайм - Агентство экономической информации 527 32
Nikkei - Издание 114 31
Ведомости 259 31
All Things Digital 156 30
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 29
IDC - International Data Corporation 2709 488
Gartner 2188 413
CNews Analytics 1988 240
comScore 224 75
Forrester Research 385 74
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 70
IHS iSuppli 274 53
Fortune Global 500 160 52
NPD Group 80 52
Juniper Research 278 47
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 44
Strategy Analytics 173 36
NPD DisplaySearch 194 36
eMarketer 77 34
ABI Research 181 30
Nielsen Holdings 78 28
Markets&Markets Research 78 27
TrendForce 48 23
Microsoft Research 93 20
Frost & Sullivan 101 19
IDC Russia - IDC Россия 115 19
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 18
Piper Jaffray 65 16
Vanson Bourne 34 15
Data Insight - Исследовательское агентство 71 15
Net Applications 109 14
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 13
BCG - Boston Consulting Group 43 12
Harris Interactive 27 11
Fortune 100 48 11
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 11
Counterpoint Research 29 11
TelecomDaily ИАА 112 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 11
Check Point Research 47 10
IBM Research 70 9
The Economist Intelligence Unit 30 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 8
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 8
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 107
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 75
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 69
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 48
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 44
РАН - Российская академия наук 316 38
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 35
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 33
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 30
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 27
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 27
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 26
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 23
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 22
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 20
GfK - ГФК-Русь 119 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 17
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 14
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 13
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 13
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 13
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 31 11
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 11
Сириус - Образовательный центр 85 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 9
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 8
University of Oxford - Оксфордский университет 26 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 7
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 7
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 7
ИРИ - Институт развития интернета 94 7
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
Cornell University - Корнеллский университет 11 7
University of Michigan - Университет Мичигана 11 7
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 6
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 6
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 90
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 47
Олимпийские игры - Olympic Games 302 41
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 39
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 37
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 37
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 32
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 28
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 27
CNews AWARDS 291 24
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 23
Чёрная пятница (распродажи) 69 20
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 18
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 18
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 15
Black Hat - Конференция 41 13
Digital October - конференционное пространство 86 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 11
CeBIT 84 9
Docflow 58 9
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 9
Defcon 15 8
Microsoft Imagine Cup 43 8
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 8
Oracle OpenWorld 36 8
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 7
Microsoft Build - конференция 30 7
Worldskills - Ворлдскиллс 72 7
Samsung Unpacked 19 7
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 6
Startup Village - международная стартап-конференция 45 6
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 5
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 5
Photokina 40 5
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 7 4
Skolkovo Robotics Forum 7 4
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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