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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Соединённые Штаты Америки USA The United States of America

США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б»

о усугубило зависимость от американских технологических гигантов. Во время второго срока президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отношения между Америкой и Европой заметно ухудшились, в р
07.08.2026 В киберкомандовании США массовая гибель сотрудников

Происшествия на рабочем месте В киберкомандовании США за месяц произошла серия трагических инцидентов, пишет пишет Bloomberg. Причиной ухудшени
04.08.2026 Российский разработчик получил патент США на распознавание документов в браузере

оды напрямую в браузере: без установки приложений и передачи данных вовне. Компания получила патент США на эту разработку, сообщил CNews представитель компании. В новом патенте защищен способ о
04.08.2026 Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

е власти ужесточат контроль за разработкой чипов и лучше защитят правообладателей, пишет Reuters. В США регулярно обвиняют китайский бизнес в промышленном шпионаже. В августе 2026 г. власти Кит
03.08.2026 Создатели российской атомной бомбы построят установки для производства чипов на замену американским и японским

ушки пластин в составе серийных технологических маршрутов микроэлектроники. wikipedia Разработчик атомной бомбы получит 1,4 млрд за создание оборудования для чипов Функциональными аналогами выступают американские установки Shellback Torrent / Siconnex BATCHSPRAY, Shellback MERCURY™+, а также японская Tokyo Electron ZETA™+ 200. Прямых отечественных аналогов не существует. Установка должна об
29.07.2026 США запретили себе покупать человекоподобных роботов из Китая

Новые запреты для Китая Федеральная комиссия по связи США (FCC) с 28 июля 2026 г. ввела запрет на импорт в США человекоподобных и четвероног
28.07.2026 Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ

Технологические споры Китай пригрозил США жестким ответом на «гегемонизм в сфере искусственного интеллекта (ИИ)», пишет Reuters. «В
27.07.2026 Главный сборщик iPhone признал американский софт VMware устаревшим и нашел ему замену

х-компания Computershare (выбор в пользу Nutanix), представитель игорного и гостиничного бизнеса из США Boyd Gaming (Nutanix) и американский производитель сельхозтехники John Deere. Во многих и
27.07.2026 Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО

х контракта планируется заменить три критически важных элемента существующей ИТ-инфраструктуры. Прежде всего, это модуль виртуализации вычислительных ресурсов, который сейчас работает на базе решений американской компании VMware. ФССП ФССП потратит 846,9 млн руб. на импортозамещение ключевых компонентов своей вычислительной инфраструктуры Вместо него будет внедрено отечественное программное
27.07.2026 В США владельца смартфона будут судить за использование встроенной функции в мобильной ОС

Под суд за «чистку» смартфона В США власти пытаются привлечь к ответственности жителя Атланты (штат Джорджия) Сэма Туника (Sam Tunick) за уничтожение данных на собственном смартфоне Google Pixel под управлением операционной с
24.07.2026 В США обяжут разработчиков устанавливать на ИИ-модели «стоп-кран». Дергать его будут по распоряжению властей

«Стоп-кран» для ИИ Конгресс США подготовил поправки к нормам внутренней безопасности, получившие название «Об отключении ИИ» (AI Kill Switch Act ), пишет Tom's Hardware. Разработчиков мощных ИИ-моделей, к которым документ
23.07.2026 Ирландия отменила миллиардную сделку с Microsoft, чтобы не зависеть от США

ства. Они делают это из соображений соотношения цены и качества, и поэтому они больше не зависят от США в технологическом плане, а могут полагаться на регулируемые в Европе услуги и продукты»,

21.07.2026 Директор по ИИ в администрации Трампа подал в отставку, проработав три месяца. Предыдущий продержался неделю

Отставка через три месяца после назначения Министерство торговли США заявило об отставке Криса Фолла (Chris Fall), директора Центра стандартов и инноваций в о
20.07.2026 Россияне выбрали Мексику для просмотра чемпионата мира по футболу – big data T2

поток россиян в страны Северной Америки во время проведения чемпионата мира по футболу. Смотреть матчи мундиаля россияне преимущественно отправились в Мексику, Канада оказалась на втором месте, а на США пришлось наименьшее количество болельщиков. Доли женщин и мужчин среди туристов оказались практически равны. Об этом CNews сообщили представители Т2. Отправиться в Северную Америку на мунди
17.07.2026 Крупное подразделение Coca-Cola в США парализовано трояном-шифровальщиком

Экстренное сообщение в SEC Корпорация Coca-Cola Company подала в Комиссию по биржам и ценным бумагам США (SEC) уведомление по форме 8-K, объясняющим приостановку функционирования её дочерней компании Fairlife. На территории США производство продукции Fairlife парализовано кибератакой с

17.07.2026 Роналду и Мбаппе собрали трафик: кто привлек наибольшее внимание россиян в дни ЧМ-2026

роведения игр трафик на спортивные сайты и портал ФИФА в среднем вырос почти в два раза по сравнению с обычным днем, а среди стран проведения мундиаля наиболее популярной у путешественников оказались США, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и онлайн-сервиса «Купибилет» в преддверии финала первенства. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». По данным оператора, полуфиналь
15.07.2026 Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN

в был отключен принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me. Всему виной оказались санкции властей США, в частности, американского Минфина, в отношении VPN-сервиса, который не работает с мая 2
13.07.2026 Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon

Банкротства бизнеса В США банкротится сервис Wonder Family (ранее Elixir Family) для продвижения товаров русскоязыч
10.07.2026 Российским разработчикам дали шанс: «Норникель» отказывается от санкционного американского ПО

е Workspace ONE UEM долгое время принадлежал американской компанией VMware, которая была основана в США (Калифорния) и являлась одним из мировых лидеров в области виртуализации и управления кор
10.07.2026 США ищут дешевые БПЛА, после того, как потеряли в Иране на миллиард дорогих MQ-9 Reaper

Замена военной техники США потеряли дронов MQ-9 Reaper на $1 млрд над Ираном и теперь ищут одноразовую альтернативу,
07.07.2026 В США власти заплатили кибервымогателям дань в $1 млн

Миллион как последний рубеж Одно из американских госучреждений выплатило миллион долларов кибервымогательской группировки Kairos. Исследование инцидента для сайта ransom-isac.org провёл блоггер и журналист Ракеш Кришнан (Rakesh K
07.07.2026 «Софтлайн» не платит 1,1 миллиарда за Bell Integrator из-за его связей с США

айна» 1,1 млрд руб. за купленную компанию, но «Софтлайн» ссылается на трудности с переводом денег в США и опасается американского гражданства Коробицына В заявлении «Софтлайна» говорится, что к
06.07.2026 Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти

тся в рамках обязательств компании по увеличению производства dynamic random-access memory (DRAM) в США. Аналогичное наращивание производственных мощностей ведут также конкуренты — Samsung и SK
02.07.2026 Санкции совершенно по боку: Huawei выходит на рынок Южной Кореи с ИИ-оборудованием на замену американскому

опускной способностью (HBM) объемом вплоть до 112 ГБ, что в 1,16 раза больше, чем у Nvidia H20 (96 ГБ). процессор позволяет увеличить скорость мультимодального инференса до 60% в сравнении с аналогом американского происхождения, утверждают в Huawei. На IV квартал 2026 г. намечено начало поставок Ascend 950DT, оптимизированного под задачи обучения моделей. Помимо чипов Huawei планирует прода
29.06.2026 Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США

яти, пишет портал Tom’s Hardware. И это несмотря на то, что Apple – американская компания, а власти США внесли десятки ИТ-компаний Китая в свой «черный список» в рамках длящейся с 2018 г. торго
29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский

ка Донгарра (Jack Dongarra), профессора компьютерных наук и электротехники в Университете Теннесси (США) и организатора так называемого списка TОП500 самых мощных суперкомпьютеров мира, результ
26.06.2026 Starlink запускает мобильную связь — как у T-Mobile и AT&T, но через спутники

Занятие новой отрасли SpaceX готовит запуск розничной мобильной связи Starlink в США, пишет Financial Times. Американская компания намерена создать собственную наземную сеть

25.06.2026 Компания основателя «Рег.ру» создала собственного «убийцу» американских сервисов видеозвонков и «Яндекс Телемоста»

овора, выделит договоренности и предложит задачи — с формулировками, ответственными и распределением по нужным пространствам и доскам в Kaiten. Команде останется проверить и подтвердить их. На замену американским сервисам Видеозвонки — часть стратегии Kaiten по развитию платформы в сторону единой рабочей среды: системы, в которой задачи, обсуждения, документы и коммуникация команды собраны

23.06.2026 Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США

павших под экспортный запрет, власти КНР (Китайская Народная Республика) включили двух крупнейших в США производителей редкоземельных металлов (РЗМ) — MP Materials и USA Rare Earth, пишет The N
23.06.2026 Институт оштрафован почти на полмиллиарда за срыв производства аналогов американских чипов

освоить серийное производство микросхемы типа система на кристалле, состоящей из ядер процессора и ПЛИС емкостью не менее 800 тыс. системных вентилей. Продукция должна стать аналогом серии микросхем американской компании Microchip Technology. Такие изделия используются в военной и аэрокосмической технике. При этом институтом разрабатывалась не только микросхема, но и полный пакет софта для
23.06.2026 Власти приказали Anthropic ограничить доступ иностранцев к ее ИИ‑моделям из-за быстрых и массовых взломов

«Почти все» ИИ‑система Anthropic Mythos «взломала защиту почти всех секретных систем», принадлежащих Агентству национальной безопасности США. Такая формулировка прозвучала, по данным издания The Economist, на слушаниях в Сенате 11 июня 2026 г. Источником высказывания The Economist назвал сенатора Марка Уорнера (Mark Warner), виц
23.06.2026 В завышении цен на бензин обвинили искусственный интеллект британского разработчика Kalibrate

Американские водители против операторов АЗС Группа автомобилистов из Калифорнии (США) подала в суд на операторов автозаправочных станций, действующих на территории штата, обв
19.06.2026 Anthropic пообещала тесно сотрудничать с властями США после того, как они отключили ей самые передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5

чать после запрета ее моделей с технологией искусственного интеллекта (ИИ), пишет New York Post со ссылкой на свои источники. В июне 2026 г. руководство компании Anthropic направило министру торговли США Говарду Лютнику (Howard Lutnick) предложение о более тесном сотрудничестве с администрацией Белого дома. ИТ-компания намерена оперативно урегулировать вопросы безопасности, ставшие причиной
18.06.2026 В России проектируют «чистую комнату» для металлизации микросхем на замену установкам из США и Швейцарии

получила декларации на встраиваемые вентиляторно-фильтрующие блоки для чистых комнат с фильтрами от американской Micron. На важность создания чистых комнат для развития российской микроэлектрон
17.06.2026 Французская разведка отказывается от ИИ Palantir ради сохранения суверенитета

00 млн евро (173 млн фунтов стерлингов). Выручка американского техногиганта Palantir, получающего в США многие выгодные контракты от Пентагона, за тот же период составила в фунтах стерлинга 3,3
17.06.2026 Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций

Солнечному миру - да, да, да, ядерному взрыву - нет, нет, нет Вредоносная программа fast16, о существовании которой стало известно после «слива» в 2017 году хакерских инструментов АНБ США, по-видимому, была предназначена для саботажа ядерных программ на этапе вычислительных симуляций. Об этом говорится в публикации Symantec/Carbon Black Threat Hunter Team. В частности, вредо
16.06.2026 Вся техника на свете подорожает из-за химиката, о котором «почти никто не слышал». Виноваты США и Ближний Восток

емле – это следствие происходящего на Ближнем Востоке а именно – конфликта между Ираном, Израилем и США. Нарушения работы нефтехимического комплекса начались с того, что руководство комплекса п
11.06.2026 Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода

Бегство от США В Европе разработан суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода
09.06.2026 ИИ помогает скрывать безграмотность 130 млн американцев. Они не справляются с тестами на чтение для шестиклассников

грамотности, скрываемый возможностями ИИ, незаметно становится серьезной экономической проблемой в США, пишет Axios. В стране формируется рабочая сила, обладающая некоторыми цифровыми навыками
08.06.2026 Китайцы напрягают производителей силовой электроники из США сверхнизкими ценами. Демпинговать позволяют господдержка и дешевое электричество

полупроводников из карбида кремния (SiC) оказывают мощное ценовое давление на своих конкурентов из США. Согласно данным TrendForce, производственные затраты представителей КНР сегодня намного


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Apple Inc 13154 4114
Google LLC 12688 3982
Intel Corporation 12811 2958
Samsung Electronics 11064 2443
IBM - International Business Machines Corp 9699 2371
Cisco Systems 5372 1577
Dell EMC 5180 1526
Sony 6739 1460
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1450
Oracle Corporation 7074 1386
Meta Platforms - Facebook 4621 1381
Yahoo! 3726 1299
HP Inc. 5883 1212
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1210
Yandex - Яндекс 9216 1194
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1137
Lenovo Motorola 3566 1117
Huawei 4676 1110
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1069
AT&T Inc 1725 1050
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1012
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 931
Nvidia Corp 4002 925
HP - Hewlett-Packard 3662 889
X Corp - Twitter 2938 874
Ростелеком 10948 818
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 813
Qualcomm Technologies 1974 808
SAP SE 5601 807
МегаФон 10742 803
Dell Technologies - Dell Computer 2219 753
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 711
Lenovo Group 2446 686
LG Electronics 3735 678
AOL Inc - America Online 1883 633
Toshiba Corporation 2980 608
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 606
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 596
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 585
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1657
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1120
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 878
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 815
eBay Inc 1640 708
Boeing 1031 528
Lockheed Martin 777 420
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 355
Visa International 1993 336
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 332
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 331
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 323
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 316
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 297
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 297
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 284
Россети Ленэнерго 1699 280
Альфа-Банк 1979 266
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 265
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 255
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 254
Merrill Lynch 454 253
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 252
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 250
Walmart - Wal-Mart Stores 405 248
Microsoft - LinkedIn 699 246
Tesla Motors 461 232
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 221
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 219
Газпром ПАО 1493 216
Walt Disney Company 647 216
РЖД - Российские железные дороги 2096 213
NanduQ - Qiwi 1013 194
Альфа-Групп 745 188
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 186
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 180
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 174
Ford 434 172
Uber 357 163
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 161
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1715
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1664
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1491
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1355
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1341
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1228
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1049
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 898
Судебная власть - Judicial power 2500 894
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 714
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 708
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 688
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 619
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 552
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U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 529
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 524
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 520
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 469
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 464
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 413
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 404
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 399
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 383
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 365
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 357
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 349
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 337
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 337
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 315
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 305
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 301
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 300
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 288
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 848
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 260
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 203
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 196
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 187
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 165
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 133
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 132
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 118
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 110
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 98
Демократическая политическая партия США 122 89
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 88
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 76
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 64
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 62
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 62
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 60
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 59
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 57
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 57
Аль-Каида - террористическая организация 67 52
Linux Foundation - Free Standards Group 206 51
Apache Software Foundation - ASF 231 48
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 48
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 45
Единая Россия - Политическая партия 321 44
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 43
Ассоциация менеджеров 107 42
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 42
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 38
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 38
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 37
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 34
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 34
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 33
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 32
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 31
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 31
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 5719
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 4706
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4586
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4407
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 4241
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3954
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3882
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 3686
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3360
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3109
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3026
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2995
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 2948
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2696
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2693
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 2571
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 2387
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2301
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 2238
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2200
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2177
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2168
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 2096
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2092
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2044
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1998
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1964
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1959
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1855
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1817
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1754
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1725
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1654
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1640
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1595
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1578
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1546
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1521
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1503
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1485
Microsoft Windows 16882 2387
Google Android 15243 2374
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2103
Microsoft Windows 2000 8678 1670
Linux OS 11533 1534
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1204
Apple iOS 8583 1185
Apple iPhone 6 4861 974
Apple iPad 4011 944
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 851
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 786
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 729
Google YouTube - Видеохостинг 3002 694
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 646
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 556
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 543
Apple - App Store 3109 541
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 513
Microsoft Office 4170 505
FreePik 1841 498
Oracle Java - язык программирования 3469 487
Intel x86 - архитектура процессора 2151 446
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 440
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 438
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 437
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 430
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 418
Apple iPod 1553 411
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 394
Microsoft Windows XP 2431 380
Apple macOS 2419 338
Google Chrome - браузер 1701 326
Microsoft Windows 10 1938 325
Apple iTunes Store 1118 325
Microsoft Azure 1526 318
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 309
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 309
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 295
Mozilla Firefox - браузер 1951 287
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 285
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 666
Путин Владимир 3454 563
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 382
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 360
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 348
Bush George - Буш Джордж 336 302
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 234
Медведев Дмитрий 1665 216
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 179
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 173
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 171
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 163
Рейман Леонид 1065 159
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 155
Мельникова Анастасия 440 142
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 125
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 123
Дуров Павел 329 111
Касперский Евгений 337 108
Волож Аркадий 268 107
Шадаев Максут 1210 106
Никифоров Николай 1138 103
Зенкин Денис 263 102
Мишустин Михаил 787 100
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 97
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 92
Brin Sergey - Сергей Брин 193 88
Усманов Алишер 311 86
Зайцев Михаил 345 84
Dell Michael - Делл Майкл 193 83
Щеголев Игорь 699 82
Водясов Алексей 222 78
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 76
Larry Page - Ларри Пейдж 197 76
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 76
Каримова Гульнара 95 74
Каримов Ислам 97 73
Греф Герман 485 71
Макаров Валентин 251 71
Белоусов Сергей 254 69
Россия - РФ - Российская федерация 166167 19527
Европа 24964 9060
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7499
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5763
Япония 13807 5146
Германия - Федеративная Республика 13221 4828
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4699
Франция - Французская Республика 8177 2980
Канада 5081 2974
Земля - планета Солнечной системы 10865 2971
Южная Корея - Республика 7052 2728
Индия - Bharat 5869 2511
Азия - Азиатский регион 5920 2422
США - Калифорния 4829 2325
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2183
Украина 7928 2047
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1899
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1789
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1697
Китай - Тайвань 4245 1561
Нидерланды 3746 1550
США - Нью-Йорк 3180 1523
Италия - Итальянская Республика 4508 1503
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1401
Израиль 2856 1334
Испания - Королевство 3840 1294
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1237
Швеция - Королевство 3782 1171
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1151
Америка - Американский регион 2206 1105
Африка - Африканский регион 3641 1094
Казахстан - Республика 6048 1079
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1064
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1058
Ближний Восток 3154 1031
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 999
Беларусь - Белоруссия 6289 998
США - Колумбия - Вашингтон 1487 982
Сингапур - Республика 1953 935
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 889
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8216
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7625
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5027
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4540
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3950
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3359
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2809
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2601
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2148
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2134
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2127
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 1989
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1799
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1766
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1763
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1738
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1737
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1653
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1641
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1604
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1537
Английский язык 7030 1437
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1429
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1397
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1326
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1309
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1284
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1181
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1126
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1123
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 1079
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1058
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1047
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1026
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1012
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 964
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 943
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 936
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 928
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 927
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2271
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1936
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1114
AP - Associated Press 2007 903
Bloomberg 1627 872
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 738
CNews RND - R&D.CNews 2274 669
CNET Networks - CNET News 1643 652
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 626
The Register - The Register Hardware 1784 617
NYT - The New York Times 1100 552
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 526
FT - Financial Times 1296 514
New Scientist 1448 408
Forbes - Форбс 1002 367
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 348
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 311
Tom’s Hardware 600 295
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 288
Ведомости 1466 282
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 280
CNews - ZOOM.CNews 1866 258
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 257
The Verge - Издание 619 248
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 244
Times 661 244
Известия ИД 770 232
Dow Jones - MarketWatch 334 229
Wikipedia - Википедия 650 226
The Washington Post 350 225
DigiTimes - Издание 1331 224
ZDnet 663 213
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 210
Phys.org 972 207
Nature 832 205
РИА Новости 1033 203
Space Daily 528 187
Ars Technica 450 177
The Guardian - Британская газета 406 174
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 171
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1486
IDC - International Data Corporation 4975 1327
Gartner - Гартнер 3658 957
Internet Stock Report 994 755
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 520
S&P 500 565 421
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 322
Forrester Research 834 266
comScore 379 225
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 219
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 193
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 182
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 162
eMarketer 206 125
Thomson Financial - Thomson First Call 386 125
Gartner - Dataquest 353 119
TrendForce 187 119
NPD Group 140 117
Fortune Global 500 295 117
Strategy Analytics 285 89
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 78
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 76
ABI Research 236 74
NPD DisplaySearch 285 71
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 70
CNews Мишень 186 68
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 68
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 66
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 60
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 60
Moody's Investors Service 136 60
Harris Interactive 81 57
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 55
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 55
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 54
Frost & Sullivan 207 54
Counterpoint Research 110 54
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 51
Fortune Global 100 142 50
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 49
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 368
РАН - Российская академия наук 2122 355
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 309
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 290
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 208
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 196
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 183
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 167
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 151
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 148
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 126
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 125
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 124
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 107
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 107
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 104
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 90
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 88
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 86
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 82
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 82
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 80
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 77
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 75
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 74
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 74
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 74
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 73
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 69
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 66
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 66
University of Oxford - Оксфордский университет 211 65
Columbia University - Колумбийский университет 157 64
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 64
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 63
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 61
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 61
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 61
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 60
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 58
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1251
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 721
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 217
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 200
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 187
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 180
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 149
День молодёжи - 27 июня 1087 145
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 133
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 103
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 102
CeBIT 614 81
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 75
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 72
Международный женский день - 8 марта 418 67
CNews AWARDS - награда 571 61
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 60
Intel Developer Forum - IDF 317 57
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 56
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 55
Связь-Экспокомм 276 50
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 49
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 49
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 48
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 43
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 39
Black Hat - Конференция 120 38
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 37
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 32
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 28
CNews FORUM Кейсы 313 24
Высокие технологии XXI века 78 23
Неогеография XXI - форум 65 22
Defcon 45 22
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 19
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 19
Docflow 148 19
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 18
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 18
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 15
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