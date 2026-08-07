США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America

Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б» о усугубило зависимость от американских технологических гигантов. Во время второго срока президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отношения между Америкой и Европой заметно ухудшились, в р

В киберкомандовании США массовая гибель сотрудников Происшествия на рабочем месте В киберкомандовании США за месяц произошла серия трагических инцидентов, пишет пишет Bloomberg. Причиной ухудшени

Российский разработчик получил патент США на распознавание документов в браузере оды напрямую в браузере: без установки приложений и передачи данных вовне. Компания получила патент США на эту разработку, сообщил CNews представитель компании. В новом патенте защищен способ о

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов е власти ужесточат контроль за разработкой чипов и лучше защитят правообладателей, пишет Reuters. В США регулярно обвиняют китайский бизнес в промышленном шпионаже. В августе 2026 г. власти Кит

Создатели российской атомной бомбы построят установки для производства чипов на замену американским и японским ушки пластин в составе серийных технологических маршрутов микроэлектроники. wikipedia Разработчик атомной бомбы получит 1,4 млрд за создание оборудования для чипов Функциональными аналогами выступают американские установки Shellback Torrent / Siconnex BATCHSPRAY, Shellback MERCURY™+, а также японская Tokyo Electron ZETA™+ 200. Прямых отечественных аналогов не существует. Установка должна об

США запретили себе покупать человекоподобных роботов из Китая Новые запреты для Китая Федеральная комиссия по связи США (FCC) с 28 июля 2026 г. ввела запрет на импорт в США человекоподобных и четвероног

Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ Технологические споры Китай пригрозил США жестким ответом на «гегемонизм в сфере искусственного интеллекта (ИИ)», пишет Reuters. «В

Главный сборщик iPhone признал американский софт VMware устаревшим и нашел ему замену х-компания Computershare (выбор в пользу Nutanix), представитель игорного и гостиничного бизнеса из США Boyd Gaming (Nutanix) и американский производитель сельхозтехники John Deere. Во многих и

Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО х контракта планируется заменить три критически важных элемента существующей ИТ-инфраструктуры. Прежде всего, это модуль виртуализации вычислительных ресурсов, который сейчас работает на базе решений американской компании VMware. ФССП ФССП потратит 846,9 млн руб. на импортозамещение ключевых компонентов своей вычислительной инфраструктуры Вместо него будет внедрено отечественное программное

В США владельца смартфона будут судить за использование встроенной функции в мобильной ОС Под суд за «чистку» смартфона В США власти пытаются привлечь к ответственности жителя Атланты (штат Джорджия) Сэма Туника (Sam Tunick) за уничтожение данных на собственном смартфоне Google Pixel под управлением операционной с

В США обяжут разработчиков устанавливать на ИИ-модели «стоп-кран». Дергать его будут по распоряжению властей «Стоп-кран» для ИИ Конгресс США подготовил поправки к нормам внутренней безопасности, получившие название «Об отключении ИИ» (AI Kill Switch Act ), пишет Tom's Hardware. Разработчиков мощных ИИ-моделей, к которым документ

Ирландия отменила миллиардную сделку с Microsoft, чтобы не зависеть от США ства. Они делают это из соображений соотношения цены и качества, и поэтому они больше не зависят от США в технологическом плане, а могут полагаться на регулируемые в Европе услуги и продукты»,

Директор по ИИ в администрации Трампа подал в отставку, проработав три месяца. Предыдущий продержался неделю Отставка через три месяца после назначения Министерство торговли США заявило об отставке Криса Фолла (Chris Fall), директора Центра стандартов и инноваций в о

Россияне выбрали Мексику для просмотра чемпионата мира по футболу – big data T2 поток россиян в страны Северной Америки во время проведения чемпионата мира по футболу. Смотреть матчи мундиаля россияне преимущественно отправились в Мексику, Канада оказалась на втором месте, а на США пришлось наименьшее количество болельщиков. Доли женщин и мужчин среди туристов оказались практически равны. Об этом CNews сообщили представители Т2. Отправиться в Северную Америку на мунди

Крупное подразделение Coca-Cola в США парализовано трояном-шифровальщиком Экстренное сообщение в SEC Корпорация Coca-Cola Company подала в Комиссию по биржам и ценным бумагам США (SEC) уведомление по форме 8-K, объясняющим приостановку функционирования её дочерней компании Fairlife. На территории США производство продукции Fairlife парализовано кибератакой с

Роналду и Мбаппе собрали трафик: кто привлек наибольшее внимание россиян в дни ЧМ-2026 роведения игр трафик на спортивные сайты и портал ФИФА в среднем вырос почти в два раза по сравнению с обычным днем, а среди стран проведения мундиаля наиболее популярной у путешественников оказались США, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и онлайн-сервиса «Купибилет» в преддверии финала первенства. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». По данным оператора, полуфиналь

Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN в был отключен принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me. Всему виной оказались санкции властей США, в частности, американского Минфина, в отношении VPN-сервиса, который не работает с мая 2

Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon Банкротства бизнеса В США банкротится сервис Wonder Family (ранее Elixir Family) для продвижения товаров русскоязыч

Российским разработчикам дали шанс: «Норникель» отказывается от санкционного американского ПО е Workspace ONE UEM долгое время принадлежал американской компанией VMware, которая была основана в США (Калифорния) и являлась одним из мировых лидеров в области виртуализации и управления кор

США ищут дешевые БПЛА, после того, как потеряли в Иране на миллиард дорогих MQ-9 Reaper Замена военной техники США потеряли дронов MQ-9 Reaper на $1 млрд над Ираном и теперь ищут одноразовую альтернативу,

В США власти заплатили кибервымогателям дань в $1 млн Миллион как последний рубеж Одно из американских госучреждений выплатило миллион долларов кибервымогательской группировки Kairos. Исследование инцидента для сайта ransom-isac.org провёл блоггер и журналист Ракеш Кришнан (Rakesh K

«Софтлайн» не платит 1,1 миллиарда за Bell Integrator из-за его связей с США айна» 1,1 млрд руб. за купленную компанию, но «Софтлайн» ссылается на трудности с переводом денег в США и опасается американского гражданства Коробицына В заявлении «Софтлайна» говорится, что к

Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти тся в рамках обязательств компании по увеличению производства dynamic random-access memory (DRAM) в США. Аналогичное наращивание производственных мощностей ведут также конкуренты — Samsung и SK

Санкции совершенно по боку: Huawei выходит на рынок Южной Кореи с ИИ-оборудованием на замену американскому опускной способностью (HBM) объемом вплоть до 112 ГБ, что в 1,16 раза больше, чем у Nvidia H20 (96 ГБ). процессор позволяет увеличить скорость мультимодального инференса до 60% в сравнении с аналогом американского происхождения, утверждают в Huawei. На IV квартал 2026 г. намечено начало поставок Ascend 950DT, оптимизированного под задачи обучения моделей. Помимо чипов Huawei планирует прода

Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США яти, пишет портал Tom’s Hardware. И это несмотря на то, что Apple – американская компания, а власти США внесли десятки ИТ-компаний Китая в свой «черный список» в рамках длящейся с 2018 г. торго

Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский ка Донгарра (Jack Dongarra), профессора компьютерных наук и электротехники в Университете Теннесси (США) и организатора так называемого списка TОП500 самых мощных суперкомпьютеров мира, результ

Starlink запускает мобильную связь — как у T-Mobile и AT&T, но через спутники Занятие новой отрасли SpaceX готовит запуск розничной мобильной связи Starlink в США, пишет Financial Times. Американская компания намерена создать собственную наземную сеть

Компания основателя «Рег.ру» создала собственного «убийцу» американских сервисов видеозвонков и «Яндекс Телемоста» овора, выделит договоренности и предложит задачи — с формулировками, ответственными и распределением по нужным пространствам и доскам в Kaiten. Команде останется проверить и подтвердить их. На замену американским сервисам Видеозвонки — часть стратегии Kaiten по развитию платформы в сторону единой рабочей среды: системы, в которой задачи, обсуждения, документы и коммуникация команды собраны

Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США павших под экспортный запрет, власти КНР (Китайская Народная Республика) включили двух крупнейших в США производителей редкоземельных металлов (РЗМ) — MP Materials и USA Rare Earth, пишет The N

Институт оштрафован почти на полмиллиарда за срыв производства аналогов американских чипов освоить серийное производство микросхемы типа система на кристалле, состоящей из ядер процессора и ПЛИС емкостью не менее 800 тыс. системных вентилей. Продукция должна стать аналогом серии микросхем американской компании Microchip Technology. Такие изделия используются в военной и аэрокосмической технике. При этом институтом разрабатывалась не только микросхема, но и полный пакет софта для

Власти приказали Anthropic ограничить доступ иностранцев к ее ИИ‑моделям из-за быстрых и массовых взломов «Почти все» ИИ‑система Anthropic Mythos «взломала защиту почти всех секретных систем», принадлежащих Агентству национальной безопасности США. Такая формулировка прозвучала, по данным издания The Economist, на слушаниях в Сенате 11 июня 2026 г. Источником высказывания The Economist назвал сенатора Марка Уорнера (Mark Warner), виц

В завышении цен на бензин обвинили искусственный интеллект британского разработчика Kalibrate Американские водители против операторов АЗС Группа автомобилистов из Калифорнии (США) подала в суд на операторов автозаправочных станций, действующих на территории штата, обв

Anthropic пообещала тесно сотрудничать с властями США после того, как они отключили ей самые передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5 чать после запрета ее моделей с технологией искусственного интеллекта (ИИ), пишет New York Post со ссылкой на свои источники. В июне 2026 г. руководство компании Anthropic направило министру торговли США Говарду Лютнику (Howard Lutnick) предложение о более тесном сотрудничестве с администрацией Белого дома. ИТ-компания намерена оперативно урегулировать вопросы безопасности, ставшие причиной

В России проектируют «чистую комнату» для металлизации микросхем на замену установкам из США и Швейцарии получила декларации на встраиваемые вентиляторно-фильтрующие блоки для чистых комнат с фильтрами от американской Micron. На важность создания чистых комнат для развития российской микроэлектрон

Французская разведка отказывается от ИИ Palantir ради сохранения суверенитета 00 млн евро (173 млн фунтов стерлингов). Выручка американского техногиганта Palantir, получающего в США многие выгодные контракты от Пентагона, за тот же период составила в фунтах стерлинга 3,3

Один из самых старых вредоносов АНБ США искажал результаты ядерных симуляций Солнечному миру - да, да, да, ядерному взрыву - нет, нет, нет Вредоносная программа fast16, о существовании которой стало известно после «слива» в 2017 году хакерских инструментов АНБ США, по-видимому, была предназначена для саботажа ядерных программ на этапе вычислительных симуляций. Об этом говорится в публикации Symantec/Carbon Black Threat Hunter Team. В частности, вредо

Вся техника на свете подорожает из-за химиката, о котором «почти никто не слышал». Виноваты США и Ближний Восток емле – это следствие происходящего на Ближнем Востоке а именно – конфликта между Ираном, Израилем и США. Нарушения работы нефтехимического комплекса начались с того, что руководство комплекса п

Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода Бегство от США В Европе разработан суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода

ИИ помогает скрывать безграмотность 130 млн американцев. Они не справляются с тестами на чтение для шестиклассников грамотности, скрываемый возможностями ИИ, незаметно становится серьезной экономической проблемой в США, пишет Axios. В стране формируется рабочая сила, обладающая некоторыми цифровыми навыками