В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса

Европейская суперЭВМ экзафлопсного класса

В Европе официально появился первый экзафлопсный суперкомпьютер, разработанный в рамках инициативы EuroHPC.Это всего лишь четвертая система такого класса в мире – ее производительность достигла 1 Эфлопс (экзафлопс), пишет The Register. Еще три суперЭВМ сходной вычислительной мощности, запуск которых анонсировался публично, расположены в США.

Производительность в 1 экзапфлопс означает, что вычислительная машина может выполнять квинтиллион (1018) операций с числами с плавающей запятой в секунду.

Новая машина под названием Jupiter Booster, размещенная в Юлихском центре суперкомпьютерных вычислений (Юлих, Германия), построена Eviden, «дочкой» французской корпорации Atos, для которой наступили непростые времена. В основе Jupiter – гибридные чипы Nvidia Grace-Hopper GH200.

Kevin Ache / Unsplash Jupiter Booster достиг производительности 1 Эфлопс

Впервые Jupiter был представлен в июне 2025 г. на Международной конференции по суперкомпьютерным технологиям (International Supercomputing Conference). В ходе мероприятия ЭВМ продемонстрировала производительность на уровне 793 Пфлопс (петафлопс) в специализированном бенчмарке HPL.

Данный показатель на тот момент позволил Jupiter занять четвертую позицию в рейтинге 500 самых производительных суперкомпьютерных систем мира (Top500). Машина стала самой мощной с точки зрения вычислительных возможностей в Европе, хоть и не дотянула до производительности в 1 Эфлопс.

Менее чем полгода спустя, в ноябре 2025 г., Jupiter вошел в число ЭВМ экзафлопсного класса и стал первым устройством подобной производительности, развернутым за пределами США, о существовании которого имеются достоверные сведения. Отдельные эксперты считают, что устройствами с сопоставимыми характеристиками располагает Китай, однако в Поднебесной предпочитают на этот счет особо не распространяться.

Американские конкуренты

В рейтинге Top500 Jupiter расположился непосредственно за Aurora, развернутом на территории Аргоннской национальной лаборатории (Иллинойс, США). От Arura новая европейская суперЭВМ по производительности отстает всего лишь на 12 Пфлопс. Впрочем, у Jupiter все еще имеются шансы обойти ближайшего конкурента – работа над масштабированием первого все еще продолжается.

Соревноваться с системами, занявшими первые два места в Top500, Jupiter будет значительно сложнее. Aurora сейчас сильно уступает Frontier, размещенному в Ок-Риджской национальной лаборатории (Теннеси, США), который в 2022 г. стал первым экзафлопсным суперкомпьютером в мире, но впоследствии был вытеснен с первой строчки рейтинга El Capitan из Ливерморской национальной лаборатории (Калифорния, США). Производительность этих суперЭВМ составляет 1,353 Эфлопс и 1,809 Эфлопс соответственно.

Работа над машиной продолжается

Как отмечает The Register, к настоящему времени широкой общественности разработчики Jupiter Booster показали работу лишь секции Booster. Она построена на базе 6 тыс. узлов суперкомпьютерной платформы BullSequana XH3000 компании Eviden, каждый из которых имеет в своем составе по четыре гибридных чипа GH200.

Таким образом, Booster примерно с 24 тыс. суперчипов в теории способна выжать от 872 Пфлопс (векторные операции) до 1,6 Эфлопс (операции с матрицами).

Менее производительная, зато более универсальная секция Jupiter, построенная на процессорах общего назначения (Universal Cluster), пока не заработала, работы над ней по-прежнему ведутся. Она, как ожидается, будет функционировать благодаря набору процессоров Rhea1, разработанному французской компанией SiPearl. Каждая такая микросхема несет 80 ядер Neoverse V1 британской ARM и 64 ГБ памяти с высокой пропускной способностью.

Всего к моменту запуска Universal Cluster, который намечен на конец 2026 г., должен будет содержать 2,6 тыс. процессоров Rhea1, распределенных между 1,3 тыс. узлов. В полностью готовом виде эта секция добавит к суммарной производительности Jupiter еще примерно 5 Пфлопс.

Затаившийся дракон

Не все специалисты в сфере суперкомпьютеров уверены в том, что исключительно США и теперь еще Европа располагают экзафлопсными системами. В сентябре 2023 г. американский ученый, лауреат премии Тьюринга и один из основателей Top500 Джек Донгарра (Jack Dongarra) в интервью South China Morning Post заявил, что в распоряжении КНР находятся целых три машины такого класса.

В представлении Донгарры все китайские суперкомпьютеры экзафлопсного класса являются действующими, в том числе и безымянная на тот момент машина разработки Sugon, работы над которой, как считалось ранее, были прекращены. Информация о них в Top500 отсутствует, поскольку участие в рейтинге добровольное, а операторы и разработчики этих ЭВМ такового не изъявляли.

О наличии двух суперкомпьютеров экзафлопсного класса известно благодаря участию китайских ученых в премии Гордона Белла, которая ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области высокопроизводительных вычислений.

Один из них под названием OceanLight был разработан в Национальном суперкомпьютерном центре в Уси, запущен в 2021 г. и эксплуатируется Научно-техническим университетом Китая (Хэфэй). Его заявленная пиковая производительность составляет около 1,3 экзафлопс. Этой же организацией был создан и по состоянию на ноябрь 2025 г. занимающий 24 место в рейтинге Top500 суперкомпьютер Sunway TaihuLight – наиболее мощная китайская машина, представленная в рейтинге, с производительностью на уровне 93 Пфлопс.

Вторая отсутствующая в Top500 китайская суперЭВМ – Tianhe-3, появившаяся на свет усилиями специалистов Национального суперкомпьютерного центра Тяньцзиня, ощутимо мощнее OceanLight – с пиковой производительностью в примерно 1,7 экзафлопс.

Наконец, о третьем китайском суперкомпьютере известно лишь то, что за его разработку отвечала компания Sugon.

Следует учитывать, что данные характеристики, вероятно, сохраняли актуальность по состоянию на 2023 г. За прошедшие полтора-два года эти суперЭВМ могли стать и более производительными.

Российские достижения

Среди суперкомпьютерных систем, развернутых на территории России в ноябрьском выпуске Top500, в первой сотне упомянут лишь «Червоненкис» компании «Яндекс» (83 место; 21,53 Пфлопс), который был запущен в 2021 г.

Суперкомпьютеры «Галушкин» и «Ляпунов» (оба – «Яндекс»), а также «Кристофари Нео», принадлежащий Сбербанку вытеснены за пределы первой сотни.

Кроме того, в списке фигурирует система Nebius (13 место; 202,4 Пфлопс), развернутая в Нидерландах и принадлежащая одноименной компании. Nebius, созданная выходцами из «Яндекса», дебютировала в рейтинге в ноябре 2023 г. на 16 месте и с тех пор улучшила показатели.