Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров
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Публикаций - 63, упоминаний - 108
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
|Bloomberg 785 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767387, в очереди разбора - 671072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767387, в очереди разбора - 671072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru