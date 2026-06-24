Top500 Рейтинг суперкомпьютеров

Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах йский суперкомпьютер LineShine, использующий процессоры, разработанные внутри КНР, возглавил список TOP500. Это самый известный и авторитетный рейтинг суперкомпьютеров в мире, обновляемый два р

Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500 сь лишь в начале 2023 г., но уже обогнала в этом рейтинге «Яндекс», лучший результат которого на этот раз – 36 место с моделью «Червоненкис». 36 строчка – это лучший результат России в новом рейтинге Top500. В первой сотне присутствуют лишь четыре российских суперкомпьютера, три из которых в собственности «Яндекса» – помимо «Червоненкиса» это «Галушкин» (58 место) и «Ляпунов» (64 место), а

В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место Россия улучшила позицию в Top500 Россия заняла восьмую строчку в новом Top500 самых производительных в мире суперкомпьютеров, улучшив свой результат, показанный в ноябре 2021 г., когда ей досталась десятая строчк

Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров Новый прорыв для России Россия ворвалась в первую двадцатку рейтинга суперкомпьютеров Top500. Этого удалось достичь силами компании «Яндекс», сообщили CNews ее представители. В последний раз такое происходило в ноябре 2011 г., когда компьютер «Ломоносов», принадлежащий МГУ, заня

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле Неоспоримое превосходство ARM Рейтинг суперкомпьютеров Top500 по результатам тестов производительности возглавил японский Fugaku, основанный на проц

Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет м, позиция России впервые за несколько редакций Топ-500 значительно улучшилась – как по количеству систем в рейтинге, так и по суммарной мощности представленных систем. Christofari и другие участники Топ 500 из России Несмотря на недавний официальный анонс самого мощного российского суперкомпьютера Christofari, некоторые подробности о его архитектуре и производительности стали известны лишь

У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 , базирующегося в ее Межведомственном суперкомпьютерном центре (МСЦ) в ближайшие месяцы будет существенно увеличена. Это может позволить данному кластеру остаться в списке мощнейших вычислителей мира Топ 500, в котором он сейчас занимает лишь 459 строчку и без апгрейда наверняка покинет рейтинг при его очередном (происходит раз в полгода) обновлении в июне 2017 г. под натиском новых водимых

Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 В американском Новом Орлеане в рамках крупнейшей мировой суперкомпьютерной выставки-конференции SC'2014 была представлена очередная, 44-я редакция рейтинга мощнейших вычислительных систем планеты Топ 500. Этот список составляется два раза в год экспертами из американского Государственного научно-исследовательского вычислительного центра Министерства энергетики, а также из университетов

IBM возглавила ТОП500 суперкомпьютеров остью суперкомпьютеров в последнее время также значительно возросли и затраты на их содержание и охлаждение. 379 систем из списка (75,8% от общего числа) используют процессоры Intel. В прошлой версии TOP500 на эту платформу приходилось 375 машин, или 75% упомянутых в списке ТОП500. Второе и третье места занимают процессоры IBM Power и AMD Opteron – они установлены на 60 (12%) и 59 (11,8%) с

Top500: позиция IBM улучшилась, Apple выбыл в Морском центре науки и технологии в городе Канагава, остаётся самым мощным компьютером в мире, однако совсем недавно у него впервые появился серьёзный конкурент. Последний рейтинг суперкомпьютеров Top500, проводимый дважды в год и последний раз опубликованный вчера, оставил Earth Simulator, обладающий мощностью 35,9 терафлоп, который был построен корпорацией NEC в 2002 году, на первой по

Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных

Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных

В поединке суперкомпьютеров снова победил NEC Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Уже в третий раз рейтинг возглавил суперкомпьютер под названием Earth Simulator от компании NEC. Кластер находится в Морском центре науки и

Поединок суперкомпьютеров: итоги подведены Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Новый лидер рейтинга - кластер под названием Earth Simulator - занимается моделированием "виртуальной Земли", чтобы прогнозировать те измен

Рекорд производительности суперкомпьютеров побит В новой, 19-й версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место выйдет японский кластер Earth Simulator от компании NEC, который показал сам

Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500 В новой версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место вышел кластер Terascale (на рис.) от компании Compaq Computer, оставив позад

Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500 IBM продержалась на первом месте рейтинга Top500, включающего самые быстрые в мире компьютеры, в течение последних трех его обновлений – с ноября 2000 года. Однако новый список, подготовленный исследовательской компанией IDC, по словам

Рейтинг суперкомпьютеров: IBM заняла первое место В пятницу перед конференцией по суперкомпьютерам в Далласе (США) была обнародована новая версия списка суперкомпьютеров Top500. На первом месте в нем компания IBM сменила NEC находится на пятом месте с 23 системами.