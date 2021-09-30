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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров


30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 2
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 1
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 2
31.03.2021 У ARM готова новая процессорная архитектура с взрывным потенциалом роста производительности 1
16.03.2021 Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
14.09.2020 SberCloud на конференции CNews продемонстрирует интеграцию облачных сервисов через API на примере задачи машинного обучения 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 2
03.04.2020 Selectel направил вычислительные мощности на борьбу с коронавирусом 1
03.03.2020 Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком 1
17.01.2020 GENCI и Atos запустили суперкомпьютер BullSequana XH2000 на процессорах AMD 3
09.01.2020 SberCloud возглавил вице-президент Сбербанка 1
16.12.2019 Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию 1
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 1
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
19.09.2019 Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием 1
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 1
17.05.2019 HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 2
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel 2
12.03.2019 Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand 1
03.12.2018 Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров 1
23.11.2018 В России создан «уникальный мобильный суперкомпьютер». Что в нем особенного? 1
14.11.2018 Новый российский суперкомпьютер займется проектированием оружия 5
01.11.2018 «Т-платформы» на полгода затянули 600-миллионный апгрейд мощнейшего суперкомпьютера России 4
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
25.12.2017 Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс для суперкомпьютерного центра им. Лейбница 1
23.11.2017 Dell EMC представила решения для машинного и глубинного обучения 1
19.09.2017 Знаменитые французские серверы притворятся российскими для продаж на 700 миллионов 1
26.06.2017 Dell EMC расширит использование графических процессоров Nvidia в HPC 7
23.06.2017 Huawei открывает Международный центр высокопроизводительных вычислений 1
21.06.2017 Lenovo представила суперкомпьютер на базе процессоров Intel следующего поколения 3
16.06.2017 IBM, Intel, Cray выдадут из казны четверть миллиарда долларов на суперкомпьютеры нового поколения 1
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 1
26.04.2017 Компания НАС обсудила с партнерами и клиентами перспективы ИТ-аутсорсинга 1
18.04.2017 Компания НАС продолжает сотрудничество с банком, лишившимся лицензии 1
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 1
09.02.2017 «ЮНИТ-Оргтехника» сменила название на «Наше Агентство Сервиса» 1

Публикаций - 63, упоминаний - 108

Top500 Рейтинг суперкомпьютеров упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2036 17
Intel Corporation 4198 10
IBM 3554 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Т-Платформы 274 5
Lenovo Group 1641 5
Dell EMC 2418 4
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 4
Mellanox Technologies 69 3
Fujitsu 745 3
AMD - Advanced Micro Devices 1684 3
Microsoft Corporation 11143 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Cray 50 3
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 2
Xiaomi 904 2
Цифровые активы 11 2
Ланит ГК 1160 2
Google LLC 7168 2
Alibaba Group 298 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Dell Technologies 133 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Sugon Information Industry 13 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
Lenovo Professional Services 5 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
HP - Hewlett-Packard 898 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Sharp Corporation 341 1
GENCI - Grand Équipement National de Calcul Intensif - Национальная французская организация высокопроизводительных вычислений 2 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Bitfury Russia 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Транснефть 159 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Continental AG 35 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
BASF 23 1
Lockheed Martin 47 1
Latham & Watkins 6 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
Jones Day 15 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 1 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 2
Совет Министров Республики Крым 10 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Саровский городской суд Нижегородской области 1 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 5 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 19
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 4
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
DLC - Direct Liquid Cooling 3 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 1
Kubernetes 307 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Nvidia GeForce GTX 2079 19
Nvidia Tesla GPU 117 11
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 74 8
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 7
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Linux OS 4272 3
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 3
IBM Power9 21 3
Sunway TaihuLight 14 3
Intel Xeon Phi 31 3
Google Android 10751 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 2
Google TensorFlow 67 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
Nvidia Volta GV 26 2
Nvidia Ampere 13 2
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 2
Nvidia Selene - суперкомпьютер 3 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Евтушенко Олег 125 2
Греф Герман 205 2
Колбин Евгений 43 2
Рафаловский Давид 20 2
Сорокоумов Александр 19 2
Клюев Леонид 3 1
Вавилов Валерий 2 1
Лопатин Юрий 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Хребтовский Иван 1 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Кристофари Николай 3 1
Байков Денис 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Шатохин Андрей 1 1
Requena Stéphane - Рекена Стефан 1 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Предтеченский Петр 18 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Waldman Eyal - Уолдман Эял 2 1
Савюк Виктор 22 1
Косарева Надежда 4 1
Соколова Ольга 20 1
Лоевская Анна 14 1
Лобоцкий Михаил 2 1
Путин Владимир 1828 1
Никифоров Николай 1126 1
Любимов Олег 16 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Уфаев Дмитрий 12 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 28 1
Стегайлов Владимир 2 1
Абрамов Сергей 56 1
Чичковский Александр 2 1
Кирсанов Алексей 24 1
Басов Алексей 79 1
Рыбкин Андрей 2 1
Савин Геннадий 2 1
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Япония 2808 5
Ирландия - Республика 365 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
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Франция - Французская Республика 2139 3
Канада 1309 2
США - Калифорния 975 2
Россия - Саров 92 2
Великобритания - Лондон 826 2
Россия - Нижегородская область 744 2
Нидерланды 977 2
Европа 3781 2
Исландия 85 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Восточная Европа 1688 2
Индия - Республика 2181 2
Китай - Сучжоу (Цзянсу) 8 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Грузия 693 1
Япония - Токио 290 1
Израиль - Йокнеам-Илит 1 1
США - Вашингтон 334 1
США - Саннивейл 22 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Южная Корея - Сеул 130 1
США - Беркли 21 1
Великобритания - Ливерпуль 13 1
Великобритания - Кембридж 71 1
США - Остин 58 1
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