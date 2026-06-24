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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах

йский суперкомпьютер LineShine, использующий процессоры, разработанные внутри КНР, возглавил список TOP500. Это самый известный и авторитетный рейтинг суперкомпьютеров в мире, обновляемый два р
16.11.2023 Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500

сь лишь в начале 2023 г., но уже обогнала в этом рейтинге «Яндекс», лучший результат которого на этот раз – 36 место с моделью «Червоненкис». 36 строчка – это лучший результат России в новом рейтинге Top500. В первой сотне присутствуют лишь четыре российских суперкомпьютера, три из которых в собственности «Яндекса» – помимо «Червоненкиса» это «Галушкин» (58 место) и «Ляпунов» (64 место), а

30.05.2022 В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место

Россия улучшила позицию в Top500 Россия заняла восьмую строчку в новом Top500 самых производительных в мире суперкомпьютеров, улучшив свой результат, показанный в ноябре 2021 г., когда ей досталась десятая строчк
16.11.2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров

Новый прорыв для России Россия ворвалась в первую двадцатку рейтинга суперкомпьютеров Top500. Этого удалось достичь силами компании «Яндекс», сообщили CNews ее представители. В последний раз такое происходило в ноябре 2011 г., когда компьютер «Ломоносов», принадлежащий МГУ, заня
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле

Неоспоримое превосходство ARM Рейтинг суперкомпьютеров Top500 по результатам тестов производительности возглавил японский Fugaku, основанный на проц
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет

м, позиция России впервые за несколько редакций Топ-500 значительно улучшилась – как по количеству систем в рейтинге, так и по суммарной мощности представленных систем. Christofari и другие участники Топ 500 из России Несмотря на недавний официальный анонс самого мощного российского суперкомпьютера Christofari, некоторые подробности о его архитектуре и производительности стали известны лишь
31.01.2017 У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500

, базирующегося в ее Межведомственном суперкомпьютерном центре (МСЦ) в ближайшие месяцы будет существенно увеличена. Это может позволить данному кластеру остаться в списке мощнейших вычислителей мира Топ 500, в котором он сейчас занимает лишь 459 строчку и без апгрейда наверняка покинет рейтинг при его очередном (происходит раз в полгода) обновлении в июне 2017 г. под натиском новых водимых
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500

В американском Новом Орлеане в рамках крупнейшей мировой суперкомпьютерной выставки-конференции SC'2014 была представлена очередная, 44-я редакция рейтинга мощнейших вычислительных систем планеты Топ 500. Этот список составляется два раза в год экспертами из американского Государственного научно-исследовательского вычислительного центра Министерства энергетики, а также из университетов

19.11.2008 IBM возглавила ТОП500 суперкомпьютеров

остью суперкомпьютеров в последнее время также значительно возросли и затраты на их содержание и охлаждение. 379 систем из списка (75,8% от общего числа) используют процессоры Intel. В прошлой версии TOP500 на эту платформу приходилось 375 машин, или 75% упомянутых в списке ТОП500. Второе и третье места занимают процессоры IBM Power и AMD Opteron – они установлены на 60 (12%) и 59 (11,8%) с
21.06.2004 Top500: позиция IBM улучшилась, Apple выбыл

в Морском центре науки и технологии в городе Канагава, остаётся самым мощным компьютером в мире, однако совсем недавно у него впервые появился серьёзный конкурент. Последний рейтинг суперкомпьютеров Top500, проводимый дважды в год и последний раз опубликованный вчера, оставил Earth Simulator, обладающий мощностью 35,9 терафлоп, который был построен корпорацией NEC в 2002 году, на первой по
24.11.2003 Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня

иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных
24.11.2003 Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня

иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных
18.11.2003 В поединке суперкомпьютеров снова победил NEC

Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Уже в третий раз рейтинг возглавил суперкомпьютер под названием Earth Simulator от компании NEC. Кластер находится в Морском центре науки и
21.06.2002 Поединок суперкомпьютеров: итоги подведены

Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Новый лидер рейтинга - кластер под названием Earth Simulator - занимается моделированием "виртуальной Земли", чтобы прогнозировать те измен
22.04.2002 Рекорд производительности суперкомпьютеров побит

В новой, 19-й версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место выйдет японский кластер Earth Simulator от компании NEC, который показал сам
29.11.2001 Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500

В новой версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место вышел кластер Terascale (на рис.) от компании Compaq Computer, оставив позад
29.11.2001 Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500

IBM продержалась на первом месте рейтинга Top500, включающего самые быстрые в мире компьютеры, в течение последних трех его обновлений – с ноября 2000 года. Однако новый список, подготовленный исследовательской компанией IDC, по словам
03.11.2000 Рейтинг суперкомпьютеров: IBM заняла первое место

В пятницу перед конференцией по суперкомпьютерам в Далласе (США) была обнародована новая версия списка суперкомпьютеров Top500. На первом месте в нем компания IBM сменила NEC находится на пятом месте с 23 системами.
16.11.1999 IBM обгоняет SGI и Sun по количеству суперкомпьютеров в списке Top500

На открывшейся в Портланде конференции Supercomputing'99 опубликована новая, новая, 14-я редакция списка 500 мощнейших суперкомпьютеров мира - Top500. Данный список составляется с учетом реальной вычислительной производительности, продемонстрированной каждой системой на популярном тесте LINPACK, точнее его варианте для параллельных ко

Публикаций - 143, упоминаний - 157

Top500 Рейтинг суперкомпьютеров и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 53
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
Т-Платформы - T-Platforms 412 29
Nvidia Corp 4002 24
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
HP - Hewlett-Packard 3662 19
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 17
HP Inc. 5883 15
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 14
Microsoft Corporation 25775 13
HPE SGI - Silicon Graphics 390 12
Fujitsu 2105 12
Dell EMC 5180 12
Yandex - Яндекс 9216 10
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 9
Lenovo Group 2447 9
Nvidia - Mellanox Technologies 98 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
Huawei 4677 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 6
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Tianjin Phytium Technology - Tianjin Phytium Information Technology 11 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 4
Google LLC 12690 4
Hitachi - Хитачи 1501 3
TACC - Texas Advanced Computing Center 6 3
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Alibaba Group 473 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 5
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 5
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 4
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Верный - торговая сеть 326 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Газпром нефть 725 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Полипластик 23 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Газпромнефть Центр 6 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Lockheed Martin 777 1
Latham & Watkins 8 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Jones Day 17 1
Post Office 12 1
Маяк НПП 2 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Районные суды РФ 196 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 114
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 88
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 46
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 16
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InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 13
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 13
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
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PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 8
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 8
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 19
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 16
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 15
Sunway TaihuLight 20 15
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 15
Nvidia Tesla GPU 198 14
Linux OS 11533 13
Intel Xeon E 197 12
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 12
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 12
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 11
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 10
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 10
Fujitsu Fugaku 13 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Intel Itanium 649 9
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 9
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 9
Intel Xeon Phi 39 8
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 8
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 7
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Nvidia Volta GV 32 5
HPE AlphaServer 70 5
Microsoft Windows 16882 5
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 4
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 4
IBM Roadrunner 29 4
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 3
Абрамов Сергей 76 10
Опанасенко Всеволод 139 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Bell Gordon - Белл Гордон 10 4
Садовничий Виктор 64 4
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 4
Рафаловский Давид 32 3
Кристофари Николай 6 3
Бородин Павел 14 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Евтушенко Олег 145 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Греф Герман 485 2
Сорокоумов Александр 19 2
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Fortune Global 500 295 1
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Aberdeen Group 53 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 24
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 22
РАН - Российская академия наук 2122 18
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 12
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 11
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 10
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 6
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 5
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 5
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 4
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 2
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 2
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
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