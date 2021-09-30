Top500 Рейтинг суперкомпьютеров

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У ARM готова новая процессорная архитектура с взрывным потенциалом роста производительности 1

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Lenovo представила суперкомпьютер на базе процессоров Intel следующего поколения 3