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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров
СОБЫТИЯ
|24.06.2026
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Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах
йский суперкомпьютер LineShine, использующий процессоры, разработанные внутри КНР, возглавил список TOP500. Это самый известный и авторитетный рейтинг суперкомпьютеров в мире, обновляемый два р
|16.11.2023
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Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500
сь лишь в начале 2023 г., но уже обогнала в этом рейтинге «Яндекс», лучший результат которого на этот раз – 36 место с моделью «Червоненкис». 36 строчка – это лучший результат России в новом рейтинге Top500. В первой сотне присутствуют лишь четыре российских суперкомпьютера, три из которых в собственности «Яндекса» – помимо «Червоненкиса» это «Галушкин» (58 место) и «Ляпунов» (64 место), а
|30.05.2022
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В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место
Россия улучшила позицию в Top500 Россия заняла восьмую строчку в новом Top500 самых производительных в мире суперкомпьютеров, улучшив свой результат, показанный в ноябре 2021 г., когда ей досталась десятая строчк
|16.11.2021
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Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров
Новый прорыв для России Россия ворвалась в первую двадцатку рейтинга суперкомпьютеров Top500. Этого удалось достичь силами компании «Яндекс», сообщили CNews ее представители. В последний раз такое происходило в ноябре 2011 г., когда компьютер «Ломоносов», принадлежащий МГУ, заня
|23.06.2020
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Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле
Неоспоримое превосходство ARM Рейтинг суперкомпьютеров Top500 по результатам тестов производительности возглавил японский Fugaku, основанный на проц
|19.11.2019
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Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет
м, позиция России впервые за несколько редакций Топ-500 значительно улучшилась – как по количеству систем в рейтинге, так и по суммарной мощности представленных систем. Christofari и другие участники Топ 500 из России Несмотря на недавний официальный анонс самого мощного российского суперкомпьютера Christofari, некоторые подробности о его архитектуре и производительности стали известны лишь
|31.01.2017
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У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500
, базирующегося в ее Межведомственном суперкомпьютерном центре (МСЦ) в ближайшие месяцы будет существенно увеличена. Это может позволить данному кластеру остаться в списке мощнейших вычислителей мира Топ 500, в котором он сейчас занимает лишь 459 строчку и без апгрейда наверняка покинет рейтинг при его очередном (происходит раз в полгода) обновлении в июне 2017 г. под натиском новых водимых
|18.11.2014
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Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500
В американском Новом Орлеане в рамках крупнейшей мировой суперкомпьютерной выставки-конференции SC'2014 была представлена очередная, 44-я редакция рейтинга мощнейших вычислительных систем планеты Топ 500. Этот список составляется два раза в год экспертами из американского Государственного научно-исследовательского вычислительного центра Министерства энергетики, а также из университетов
|19.11.2008
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IBM возглавила ТОП500 суперкомпьютеров
остью суперкомпьютеров в последнее время также значительно возросли и затраты на их содержание и охлаждение. 379 систем из списка (75,8% от общего числа) используют процессоры Intel. В прошлой версии TOP500 на эту платформу приходилось 375 машин, или 75% упомянутых в списке ТОП500. Второе и третье места занимают процессоры IBM Power и AMD Opteron – они установлены на 60 (12%) и 59 (11,8%) с
|21.06.2004
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Top500: позиция IBM улучшилась, Apple выбыл
в Морском центре науки и технологии в городе Канагава, остаётся самым мощным компьютером в мире, однако совсем недавно у него впервые появился серьёзный конкурент. Последний рейтинг суперкомпьютеров Top500, проводимый дважды в год и последний раз опубликованный вчера, оставил Earth Simulator, обладающий мощностью 35,9 терафлоп, который был построен корпорацией NEC в 2002 году, на первой по
|24.11.2003
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Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня
иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных
|24.11.2003
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Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня
иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных
|18.11.2003
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В поединке суперкомпьютеров снова победил NEC
Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Уже в третий раз рейтинг возглавил суперкомпьютер под названием Earth Simulator от компании NEC. Кластер находится в Морском центре науки и
|21.06.2002
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Поединок суперкомпьютеров: итоги подведены
Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Новый лидер рейтинга - кластер под названием Earth Simulator - занимается моделированием "виртуальной Земли", чтобы прогнозировать те измен
|22.04.2002
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Рекорд производительности суперкомпьютеров побит
В новой, 19-й версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место выйдет японский кластер Earth Simulator от компании NEC, который показал сам
|29.11.2001
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Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500
В новой версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место вышел кластер Terascale (на рис.) от компании Compaq Computer, оставив позад
|29.11.2001
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Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500
IBM продержалась на первом месте рейтинга Top500, включающего самые быстрые в мире компьютеры, в течение последних трех его обновлений – с ноября 2000 года. Однако новый список, подготовленный исследовательской компанией IDC, по словам
|03.11.2000
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Рейтинг суперкомпьютеров: IBM заняла первое место
В пятницу перед конференцией по суперкомпьютерам в Далласе (США) была обнародована новая версия списка суперкомпьютеров Top500. На первом месте в нем компания IBM сменила NEC находится на пятом месте с 23 системами.
|16.11.1999
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IBM обгоняет SGI и Sun по количеству суперкомпьютеров в списке Top500
На открывшейся в Портланде конференции Supercomputing'99 опубликована новая, новая, 14-я редакция списка 500 мощнейших суперкомпьютеров мира - Top500. Данный список составляется с учетом реальной вычислительной производительности, продемонстрированной каждой системой на популярном тесте LINPACK, точнее его варианте для параллельных ко
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров и организации, системы, технологии, персоны:
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