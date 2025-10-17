Получите все материалы CNews по ключевому слову
Global Times
СОБЫТИЯ
Global Times и организации, системы, технологии, персоны:
|Boeing 1015 5
|China Post Group - Почта Китая 18 1
|Связной ГК 1382 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 6
|Times 637 3
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 535 3
|Bloomberg 1378 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5998 2
|GizChina - Издание 80 2
|Tom’s Hardware 491 2
|SlashLeaks 10 1
|AP - Associated Press 2006 1
|TechRadar 95 1
|Hacker News 70 1
|GizmoChina 148 1
|Beijing Morning Post 6 1
|ZDnet 662 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
|Reddit 347 1
|N+1 - Издание 180 1
|Wikipedia - Википедия 566 1
|Counterpoint Research 92 1
|IDC - International Data Corporation 4936 1
|Fortune Global 500 287 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393660, в очереди разбора - 732330.
Создано именных указателей - 184564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.