Global Times


СОБЫТИЯ


17.10.2025 Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая 1
27.09.2023 Huawei начала агрессивно продвигать своего «убийцу» Wi-Fi и Bluetooth. Он в шесть раз быстрее и на 60% экономичнее 1
16.09.2022 Китай срывает планы США. Страна начала импортонезависимое производство чипов по современным нормам 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 1
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei 1
13.08.2020 Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов 1
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 1
02.07.2020 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 1
02.06.2020 Huawei заманивает ИТ-шников со всего мира зарплатами в 5 раз выше рынка 1
18.05.2020 Главный поставщик процессоров Huawei прекратил прием заказов по приказу США 1
18.05.2020 Китай грозит разорить Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing из-за санкций против Huawei 1
05.07.2019 Новый iPhone 11 станет самым скучным и уродливым в истории 1
16.08.2013 Китайские паспорта второго поколения будут включать отпечаток пальца 1
08.08.2012 Китайская Baidu оказалась в центре коррупционного скандала 1
06.08.2010 Apple и Google скупают разработчиков игр для соцсетей 1
01.11.2007 Китай ищет тайваньского хакера-шпиона 1

