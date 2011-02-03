Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие

Красное вино продлевает молодость особенности богатых антиоксидантами, является своего рода профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. На первом месте в этой «карте вин» находится содержащее большое количество полифенолов красное вино. Исследователи Бостонского университета решили проанализировать влияние полифенолов красного вина на возрастное ухудшение состояния сосудов и снижение физических возможностей крыс. Они оце

Красное вино эффективно предохраняет от развития рака лёгких ание затронуло группу из 84170 человек в возрасте от 45 до 69 лет. Всего в этой группе в период 2002-2003 гг. было выявлено 210 случаев рака лёгких. Исследование показало, что у употреблявших красное вино риск развития рака лёгких снижался – примерно на 2% в расчете на 1 стакан вина в месяц. По другим видам алкоголя (пиво, белое вино, крепкие напитки) значимых тенденций выявить не уд

Вино защитит от слабоумия в старости основаны на опросе 1458 женщин, которые были включены в длительное популяционное исследование, начатое в 1968 г. При периодических медицинских обследованиях испытуемых спрашивали, как часто они пили вино, пиво и крепкие напитки, при этом в ответе можно было выбрать один из семи вариантов - от "никогда" до "ежедневно". Через 34 года после первого опроса у 162 женщин был поставлен диагноз "с

Винный шкаф: храним вино правильно и регулярно находят глиняные кувшины, на которых написаны имя виноградаря, виноградник и год, когда вино было разлито, — прообраз современных этикеток. Но первыми, кто освоил технологию выдержк

Amazon начал продавать вино американцам Онлайн-магазин Amazon вчера, 6 марта, объявил о том, что начинает продавать вино через Сеть для пользователей из США. По словам представителей Amazon, экспансия на рынок торговли вином позволит компании увеличить свои доходы и расширить ассортимент товаров для покупки

Красное вино: новый способ лечения диабета Невзирая на все негативные аспекты употребления алкоголя, медициной установлено, что красное вино полезно по крайней мере в двух случаях: при стенокардии и ожирении. Также лабораторные исследования показали, что красное вино содержит небольшое количество вещества под названием р

Вино помогает в поиске полезных ископаемых ства, содержащиеся в вине и мягких алкогольных напитках, хорошо растворяют частицы некоторых металлов, поэтому могут применяться для исследований минеральных образований на содержание в них металлов. Вино пригодно для обнаружения серебра, цинка, меди и никеля. Нобль говорит: «Во многих случаях сравнение показало преимущество вина перед дорогими коммерческими растворителями, используемыми дл

Молодое вино вызывает аллергию Осиный яд, попавший в вино или виноградный сок, может стать причиной сильнейших аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока. К такому выводу пришли исследователи из клиники Рио Ортега в г. Вальядолиде, И

Разработано вино переменного цвета На выставке Винария-2007, открывшейся 28 марта 2007 года в международном выставочном центре города Пловдива, представлено первое в своем роде вино-"хамелеон" - вино, которое меняет свой цвет с каждым новым урожаем. "Винария" — самая масштабная специализированная выставка в области виноделия не только в Болгарии, но и в Централ

Вино Орфея может возродиться изи древнего храма, находящегося в горах - в радиусе десятков километров вокруг виноград в нашу эпоху не культивируется. По мнению специалистов, из него, вероятно, производилось древнее прославленное вино фракийцев "зелой". По основным химическим показателям, сообщает Dnes Plus, лоза из Татула принадлежит к европейским сортам винограда. Вино из него по своим характеристикам отдаленно

Ученые установили, какое вино полезнее всего для сердца Как сообщает Newscientist, исследования британских ученых помогли установить, что наиболее полезно для сердца красное сухое вино из юго-западной Франции. Роджер Кордер (Roger Corder) из медицинской школы Куин Мэри в Лондоне и его коллеги проводили эксперименты на культуре эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. Ц

Ученые установили, какое вино полезнее всего для сердца Как сообщает Newscientist, исследования британских ученых помогли установить, что наиболее полезно для сердца красное сухое вино из юго-западной Франции. Роджер Кордер (Roger Corder) из медицинской школы Куин Мэри в Лондоне и его коллеги проводили эксперименты на культуре эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. Ц

Робот-сомелье поможет выбрать вино т сам задает вопросы клиенту с использованием характеристик из этой базы. На основании ответов робот формирует предложение клиенту. Более того, робот оборудован специальным отсеком, куда можно налить вино и испытать его качество. Для анализа использован оптический метод, в котором записывается поглощение света в инфракрасном диапазоне и сравнивается со стандартными спектрами, записанными в

Робот-сомелье поможет выбрать вино т сам задает вопросы клиенту с использованием характеристик из этой базы. На основании ответов робот формирует предложение клиенту. Более того, робот оборудован специальным отсеком, куда можно налить вино и испытать его качество. Для анализа использован оптический метод, в котором записывается поглощение света в инфракрасном диапазоне и сравнивается со стандартными спектрами, записанными в