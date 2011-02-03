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Пищевая промышленность Алкоголь Алкогольные напитки Вино Виноделие

Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие

  • Вино очищает мозг. Сотрудники Копенгагенского университета пишут, что умеренные дозы вина помогают работать мусороуборочной системе мозга, задача которой выводить из мозга разнообразный биохимический мусор: продукты метаболизма, испорченные молекулы, и т. д.
  • Фразу «Вино – милое дитя, оно же – правда» приписывают Алкею, творившему на рубеже VII – VI веков до нашей эры. За Алкеем ее повторил в XIV книге «Естественной истории» Плиний Старший: «По пословице – истина в вине». Древнеримский писатель-энциклопедист хотел подчеркнуть, что вино развязывает языки, и тайное выходит наружу. Суждение Плиния Старшего подтверждает, кстати сказать, русская народная мудрость: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Но в погоне за красным словцом, Гай Плиний Секунд и обрезал пословицу, которая на латыни длиннее и означает совсем иное. «In vino veritas, in aqua sanitas», то есть в вольном переводе с латыни «Истина, может, и в вине, но здоровье – в воде».

      


03.02.2011 Красное вино продлевает молодость

особенности богатых антиоксидантами, является своего рода профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. На первом месте в этой «карте вин» находится содержащее большое количество полифенолов красное вино. Исследователи Бостонского университета решили проанализировать влияние полифенолов красного вина на возрастное ухудшение состояния сосудов и снижение физических возможностей крыс. Они оце
07.10.2008 Красное вино эффективно предохраняет от развития рака лёгких

ание затронуло группу из 84170 человек в возрасте от 45 до 69 лет. Всего в этой группе в период 2002-2003 гг. было выявлено 210 случаев рака лёгких. Исследование показало, что у употреблявших красное вино риск развития рака лёгких снижался – примерно на 2% в расчете на 1 стакан вина в месяц. По другим видам алкоголя (пиво, белое вино, крепкие напитки) значимых тенденций выявить не уд
18.04.2008 Вино защитит от слабоумия в старости

основаны на опросе 1458 женщин, которые были включены в длительное популяционное исследование, начатое в 1968 г. При периодических медицинских обследованиях испытуемых спрашивали, как часто они пили вино, пиво и крепкие напитки, при этом в ответе можно было выбрать один из семи вариантов - от "никогда" до "ежедневно". Через 34 года после первого опроса у 162 женщин был поставлен диагноз "с
24.03.2008 Винный шкаф: храним вино правильно

и регулярно находят глиняные кувшины, на которых написаны имя виноградаря, виноградник и год, когда вино было разлито, — прообраз современных этикеток. Но первыми, кто освоил технологию выдержк
07.03.2008 Amazon начал продавать вино американцам

Онлайн-магазин Amazon вчера, 6 марта, объявил о том, что начинает продавать вино через Сеть для пользователей из США. По словам представителей Amazon, экспансия на рынок торговли вином позволит компании увеличить свои доходы и расширить ассортимент товаров для покупки

29.11.2007 Красное вино: новый способ лечения диабета

Невзирая на все негативные аспекты употребления алкоголя, медициной установлено, что красное вино полезно по крайней мере в двух случаях: при стенокардии и ожирении. Также лабораторные исследования показали, что красное вино содержит небольшое количество вещества под названием р
17.09.2007 Вино помогает в поиске полезных ископаемых

ства, содержащиеся в вине и мягких алкогольных напитках, хорошо растворяют частицы некоторых металлов, поэтому могут применяться для исследований минеральных образований на содержание в них металлов. Вино пригодно для обнаружения серебра, цинка, меди и никеля. Нобль говорит: «Во многих случаях сравнение показало преимущество вина перед дорогими коммерческими растворителями, используемыми дл
17.08.2007 Молодое вино вызывает аллергию

Осиный яд, попавший в вино или виноградный сок, может стать причиной сильнейших аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока. К такому выводу пришли исследователи из клиники Рио Ортега в г. Вальядолиде, И
29.03.2007 Разработано вино переменного цвета

На выставке Винария-2007, открывшейся 28 марта 2007 года в международном выставочном центре города Пловдива, представлено первое в своем роде вино-"хамелеон" - вино, которое меняет свой цвет с каждым новым урожаем. "Винария" — самая масштабная специализированная выставка в области виноделия не только в Болгарии, но и в Централ
15.02.2007 Вино Орфея может возродиться

изи древнего храма, находящегося в горах - в радиусе десятков километров вокруг виноград в нашу эпоху не культивируется. По мнению специалистов, из него, вероятно, производилось древнее прославленное вино фракийцев "зелой". По основным химическим показателям, сообщает Dnes Plus, лоза из Татула принадлежит к европейским сортам винограда. Вино из него по своим характеристикам отдаленно
30.11.2006 Ученые установили, какое вино полезнее всего для сердца

Как сообщает Newscientist, исследования британских ученых помогли установить, что наиболее полезно для сердца красное сухое вино из юго-западной Франции. Роджер Кордер (Roger Corder) из медицинской школы Куин Мэри в Лондоне и его коллеги проводили эксперименты на культуре эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. Ц
30.11.2006 Ученые установили, какое вино полезнее всего для сердца

Как сообщает Newscientist, исследования британских ученых помогли установить, что наиболее полезно для сердца красное сухое вино из юго-западной Франции. Роджер Кордер (Roger Corder) из медицинской школы Куин Мэри в Лондоне и его коллеги проводили эксперименты на культуре эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. Ц
07.09.2006 Робот-сомелье поможет выбрать вино

т сам задает вопросы клиенту с использованием характеристик из этой базы. На основании ответов робот формирует предложение клиенту. Более того, робот оборудован специальным отсеком, куда можно налить вино и испытать его качество. Для анализа использован оптический метод, в котором записывается поглощение света в инфракрасном диапазоне и сравнивается со стандартными спектрами, записанными в 
07.09.2006 Робот-сомелье поможет выбрать вино

т сам задает вопросы клиенту с использованием характеристик из этой базы. На основании ответов робот формирует предложение клиенту. Более того, робот оборудован специальным отсеком, куда можно налить вино и испытать его качество. Для анализа использован оптический метод, в котором записывается поглощение света в инфракрасном диапазоне и сравнивается со стандартными спектрами, записанными в 
15.11.2001 Аукцион eBay предложит вино своим посетителям

законодательства продажа вина не будет осуществляться жителям более 30 штатов. Тем не менее, уже сейчас в винной секции eBay предлагается 213 наименований элитных вин, а также сопутствующих товаров - винных стоек, штопоров и т.д. На продажу также уже выставлен и один коллекционный образец - бутылка "Монтичелло каберне совиньон" урожая 1986 г. При этом следует отметить, что для российского р

Публикаций - 118, упоминаний - 125

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 14
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 12
Samsung Electronics 9874 10
LG Electronics 3518 9
Amazon Inc - Amazon.com 2829 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 18 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 6
Siemens AG - Siemens Group 2505 6
Yandex - Яндекс 6139 5
Ростех - Автоматика Концерн 1465 4
Google LLC 11109 4
Meta Platforms - Facebook 4296 4
Apple Inc 11211 4
Cisco Systems 4914 4
SAP SE 4898 3
Huawei 3598 3
Microsoft Corporation 23868 3
Titanium 80 3
7342 3
ASKO 30 2
Philips 2032 2
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 80 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 553 2
Yahoo! 3556 2
Прогноз 1232 2
SAS Institute 899 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 2
РТИ Микрон - Micron 1315 2
JVC Kenwood 323 2
Lenovo Group 2216 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 2
5nine Software 1875 2
Oracle Corporation 6389 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 775 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1058 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 2
Intel Corporation 11750 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 2
Miele - Миле 124 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 6
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 5
Hansa - Ханса 102 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 5
Dyson 114 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
Gaggenau 35 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 4
Braun 76 4
Groupe SEB - Tefal 87 4
Gorenje 92 3
Haier - Candy Group - Канди 10 3
Почта России ПАО 1939 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 3
101Hotels.com 3 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 8 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 2
Sequoia Capital 86 2
LinkedIn 601 2
Beko 68 2
eBay Inc 1571 2
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 7 2
Swarovski AG 70 2
Krups 25 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 9 2
NTT DoCoMo - DoCoMo Capital 6 2
Дикси - Сеть магазинов 123 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
X5 Group - Перекрёсток 358 2
Whirlpool KitchenAid 23 2
Carrefour 23 2
X5 Group 789 2
UMA - United Music Agency 39 1
Block - Square 200 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 3
Президент Российской Федерации 3373 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 5 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 45 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 60 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 56 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 26 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 21 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 13 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 69 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 13 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 49 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 37 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 1 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 3 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 26 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 23 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
4CIO 743 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 24
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 18
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 378 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 4 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 45 14
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 13
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 11
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка 70 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 45 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 84 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 9
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 19 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 754 8
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 86 7
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 40 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 15 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 91 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 7
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 660 7
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 294 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 7
Вентилятор - Fan 484 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1734 6
Microsoft Windows 2000 940 6
Google Android 12999 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 4
Apple iPhone 6 597 3
Linux OS 8523 3
Evernote 191 3
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 163 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 3
Microsoft Windows BitLocker 64 3
Microsoft Windows 14705 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 230 2
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 13 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 57 2
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 10 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 89 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 2
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 4 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 2
Oracle СУБД 602 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 114 2
Microsoft Exchange 1305 2
Microsoft SQL Server 1259 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 151 2
Python - высокоуровневый язык программирования 643 2
Apple iOS 6908 2
Hansa BOES - Hansa BOEI - духовой шкаф 1 2
LG HOM-BOT SQUARE 7 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 2
Google YouTube - Видеохостинг 2445 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 1 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - ProClean 0 1
ByteDance TikTok 186 1
Google Play - Google Store - Android Market 2599 1
Нанософт nanoCAD 9 1
Nokia Symbian OS 1274 1
ГС-инвест - Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 53 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 668 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 1
Путин Владимир 2834 3
Пачиков Степан 22 2
Novak Lisa - Новак Лиза 16 2
Банников Кирилл 1 1
Suzuki Junichi - Судзуки Дзюнити 6 1
Аверьянов Александр 2 1
Патешман Александр 2 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Кривошеев Евгений 12 1
Истомин Максим 26 1
Анасенко Ирина 9 1
Булов Владимир 2 1
Абрамович Роман 42 1
Ожогин Денис 1 1
Хохлов Михаил 7 1
Афонина Ольга 1 1
Zamora Fernando - Замора Фернандо 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 40 1
Сергеева Наталья 17 1
Федотова Мария 1 1
Глуховский Дмитрий 22 1
Зубарев Максим 13 1
Чернов Даниил 78 1
Гребенщиков Дмитрий 29 1
Реймер Денис 51 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 15 1
Подольский Олег 15 1
Куканов Алексей 14 1
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 1
Эпштейн Герман 31 1
Кулешов Алексей 29 1
Голованов Леонид 5 1
Богданов Владимир 19 1
Крюков Дмитрий 18 1
Карпов Дмитрий 10 1
Студитских Виталий 19 1
Кузьминов Илья 11 1
Григорян Гагик 8 1
Степанова Татьяна 5 1
Kelly Scott - Келли Скотт 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 34
Франция - Французская Республика 5484 22
Европа 11993 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 19
Германия - Федеративная Республика 8772 18
Италия - Итальянская Республика 3006 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 13
Япония 10469 12
Южная Корея - Республика 4473 10
Земля - планета Солнечной системы 8368 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 8
Швеция - Королевство 2191 7
Испания - Королевство 2868 6
США - Калифорния 3459 6
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 6
Турция - Турецкая республика 799 5
Германия - Берлин 592 5
Европа Северная - Скандинавия 474 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 321 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 507 4
Африка - Африканский регион 3033 4
Азия - Азиатский регион 4269 3
Египет - Арабская Республика 758 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 807 3
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 17
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 15
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 66 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 14
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 17 12
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 43 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 10
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 7
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 7
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