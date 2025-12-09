Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие

Алкотестер - алкометр, алкомер - Алкозамок

Вино очищает мозг . Сотрудники . Сотрудники Копенгагенского университета пишут, что умеренные дозы вина помогают работать мусороуборочной системе мозга, задача которой выводить из мозга разнообразный биохимический мусор: продукты метаболизма , испорченные молекулы, и т. д.

Фразу «Вино – милое дитя, оно же – правда» приписывают Алкею, творившему на рубеже VII – VI веков до нашей эры. За Алкеем ее повторил в XIV книге «Естественной истории» Плиний Старший: «По пословице – истина в вине». Древнеримский писатель-энциклопедист хотел подчеркнуть, что вино развязывает языки, и тайное выходит наружу. Суждение Плиния Старшего подтверждает, кстати сказать, русская народная мудрость: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Но в погоне за красным словцом, Гай Плиний Секунд и обрезал пословицу, которая на латыни длиннее и означает совсем иное. «In vino veritas, in aqua sanitas», то есть в вольном переводе с латыни «Истина, может, и в вине, но здоровье – в воде».

Энотерапия — лечение заболеваний непосредственным приёмом вина внутрь.

Правда ли, что стакан вина перед обедом способствует пищеварению?

«Полезные» свойства приписываемые алкогольным напиткам часто имеют оправдательный характер для употребления алкоголя у населения и закладывают ошибочные мысли в отношении потребления алкоголя, что в свою очередь, способствует увеличению количества больных алкоголизмом. Алкоголь вне зависимости от крепости, принятый натощак, поражает слизистую желудочно-кишечного, а при регулярном употреблении оказывает токсическое действие на органы и системы. Любая доза алкоголя наносит вред организму.

Какие химикаты содержатся в вине?

"Правильные" химикаты в вине — это те, которые являются естественным продуктом виноделия или осознанно добавляются в вино производителем для улучшения его стабильности, вкусовых качеств, других потребительских свойств. Это, например, метанол, кислоты, сорбаты. Содержание таких веществ в вине строго регламентируется законами и строго контролируется во всех винодельческих странах и при импорте. "Неправильные" компоненты — это те, которых не должно быть, но они появляются в вине по разным причинам: загрязнение почвы и воды в местах произрастания винограда, обработка винограда различными веществами (например, пестицидами), деградация технологического оборудования при производстве вина и многое другое.

Какие именно вещества добавляют в вино?

Сульфиты (диоксид серы, SO₂) — их добавляют для консервации, чтобы предотвратить окисление и рост бактерий. Для большинства людей они безопасны, но не для аллергиков и астматиков. Микотоксины (например, охратоксин А) попадают при заражении винограда плесневыми грибами — охратоксин А является потенциальным канцерогеном. Тяжелые металлы (например, свинец, кадмий) появляются из загрязнённой почвы или старого оборудования — хроническое накопление тяжелых металлов опасно для печени, почек, нервной системы.

Как защитить себя от воздействия вредных веществ в вине?

Универсального рецепта, как избежать встречи с такими компонентами, нет. В целом, имеет смысл быть внимательными при выборе продукта и ориентироваться на вино из экологически чистых регионов, прошедшее жёсткий производственный контроль.

Чем особенно опасно вино, купленное с рук? В Роскачестве говорят о риске метанола и сивушных масел.

Метанол и сивушные масла – естественные побочные продукты процессов брожения винного материала, но при правильном проведении процесса в конечном продукте они присутствуют в микроскопическом количестве. Проблемой домашних вин могут быть нарушения процесса брожения и, как следствие, повышенное содержание тех или иных веществ в вине. Вкупе с отсутствием контроля за содержанием нежелательных примесей употребление таких вин потенциально опасно для здоровья.

Какие первые признаки отравления метанолом или суррогатным алкоголем?

Общие признаки отравления, как правило, сходны. Это симптомы интоксикации: повторная рвота, тошнота, боли в эпигастральной зоне, психомоторное возбуждение, головокружение. В любом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. В случае отравления прогноз и последствия напрямую зависят от оперативности оказания профессиональной помощи.

Можно ли отличить качественное вино от подделки «на глаз»?

Определение качества напитка «на глаз» может дать результат только в случае каких-то совсем уж явных отклонений от нормы. Если напиток мутный, с резким специфическим запахом, то очевидно, что употреблять его нельзя. Но большинство достаточно опасных примесей в вине «на глаз» определить невозможно. Напиток с, например, повышенным содержанием метанола визуально ничем не будет отличаться от качественного напитка.