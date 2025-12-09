Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Пищевая промышленность Алкоголь Алкогольные напитки Вино Виноделие

Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие
  • Алкотестер - алкометр, алкомер - Алкозамок
  • Вино очищает мозг. Сотрудники Копенгагенского университета пишут, что умеренные дозы вина помогают работать мусороуборочной системе мозга, задача которой выводить из мозга разнообразный биохимический мусор: продукты метаболизма, испорченные молекулы, и т. д.
  • Фразу «Вино – милое дитя, оно же – правда» приписывают Алкею, творившему на рубеже VII – VI веков до нашей эры. За Алкеем ее повторил в XIV книге «Естественной истории» Плиний Старший: «По пословице – истина в вине». Древнеримский писатель-энциклопедист хотел подчеркнуть, что вино развязывает языки, и тайное выходит наружу. Суждение Плиния Старшего подтверждает, кстати сказать, русская народная мудрость: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Но в погоне за красным словцом, Гай Плиний Секунд и обрезал пословицу, которая на латыни длиннее и означает совсем иное. «In vino veritas, in aqua sanitas», то есть в вольном переводе с латыни «Истина, может, и в вине, но здоровье – в воде».
  • Энотерапия — лечение заболеваний непосредственным приёмом вина внутрь.

Правда ли, что стакан вина перед обедом способствует пищеварению?
«Полезные» свойства приписываемые алкогольным напиткам часто имеют оправдательный характер для употребления алкоголя у населения и закладывают ошибочные мысли в отношении потребления алкоголя, что в свою очередь, способствует увеличению количества больных алкоголизмом. Алкоголь вне зависимости от крепости, принятый натощак, поражает слизистую желудочно-кишечного, а при регулярном употреблении оказывает токсическое действие на органы и системы. Любая доза алкоголя наносит вред организму.

Какие химикаты содержатся в вине?
"Правильные" химикаты в вине — это те, которые являются естественным продуктом виноделия или осознанно добавляются в вино производителем для улучшения его стабильности, вкусовых качеств, других потребительских свойств. Это, например, метанол, кислоты, сорбаты. Содержание таких веществ в вине строго регламентируется законами и строго контролируется во всех винодельческих странах и при импорте. "Неправильные" компоненты — это те, которых не должно быть, но они появляются в вине по разным причинам: загрязнение почвы и воды в местах произрастания винограда, обработка винограда различными веществами (например, пестицидами), деградация технологического оборудования при производстве вина и многое другое.

Какие именно вещества добавляют в вино?
Сульфиты (диоксид серы, SO₂) — их добавляют для консервации, чтобы предотвратить окисление и рост бактерий. Для большинства людей они безопасны, но не для аллергиков и астматиков. Микотоксины (например, охратоксин А) попадают при заражении винограда плесневыми грибами — охратоксин А является потенциальным канцерогеном. Тяжелые металлы (например, свинец, кадмий) появляются из загрязнённой почвы или старого оборудования — хроническое накопление тяжелых металлов опасно для печени, почек, нервной системы.

Как защитить себя от воздействия вредных веществ в вине?
Универсального рецепта, как избежать встречи с такими компонентами, нет. В целом, имеет смысл быть внимательными при выборе продукта и ориентироваться на вино из экологически чистых регионов, прошедшее жёсткий производственный контроль.

Чем особенно опасно вино, купленное с рук? В Роскачестве говорят о риске метанола и сивушных масел.
Метанол и сивушные масла – естественные побочные продукты процессов брожения винного материала, но при правильном проведении процесса в конечном продукте они присутствуют в микроскопическом количестве. Проблемой домашних вин могут быть нарушения процесса брожения и, как следствие, повышенное содержание тех или иных веществ в вине. Вкупе с отсутствием контроля за содержанием нежелательных примесей употребление таких вин потенциально опасно для здоровья.

Какие первые признаки отравления метанолом или суррогатным алкоголем?
Общие признаки отравления, как правило, сходны. Это симптомы интоксикации: повторная рвота, тошнота, боли в эпигастральной зоне, психомоторное возбуждение, головокружение. В любом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. В случае отравления прогноз и последствия напрямую зависят от оперативности оказания профессиональной помощи.

Можно ли отличить качественное вино от подделки «на глаз»?
Определение качества напитка «на глаз» может дать результат только в случае каких-то совсем уж явных отклонений от нормы. Если напиток мутный, с резким специфическим запахом, то очевидно, что употреблять его нельзя. Но большинство достаточно опасных примесей в вине «на глаз» определить невозможно. Напиток с, например, повышенным содержанием метанола визуально ничем не будет отличаться от качественного напитка.

 

Виноделы 1977г. Василенко Наталия Васильевна (1933 - 1994) Виноделы 1977г. Василенко Наталия Васильевна (1933 - 1994)
Обложка книги «Виноградарство и виноделие Азербайджанской ССР», 1962 Обложка книги «Виноградарство и виноделие Азербайджанской ССР», 1962
Плакат «Русское игристое вино», 1980-е Союзплодоимпорт Плакат «Русское игристое вино», 1980-е Союзплодоимпорт
«СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ - ЛУЧШЕЕ ВИНОГРАДНОЕ ВИНО!» Н. Мартынов, 1952 год. «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ - ЛУЧШЕЕ ВИНОГРАДНОЕ ВИНО!» Н. Мартынов, 1952 год.

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Сеть винотек «Вино и Виски» внедрила систему управления лояльностью на базе продукта «1С-Рарус»

В сети винотек «Вино и Виски» внедрена система управления лояльностью. Современные цифровые инструменты позволили улучшить взаимодействие с клиентами и увеличить продажи. За полгода средний чек вырос на 30%. О
30.07.2024 В «Авито» посчитали, сколько стоит отдых в «винных» регионах России

который упростит винный туризм в стране. «Авито Путешествия» и «Авито Услуги» изучили, как обстоят дела с посуточной арендой жилья, предложением экскурсий и поездок с водителем в июле 2024 г. в семи «винных» регионах. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Выбор посуточного жилья в локациях с развитым винным туризмом за год сильно увеличился. По сравнению с июлем 2023 г. сильнее всег
10.06.2024 Маркетплейс Vino.Ru запустил «цифрового сомелье» на основе нейросети YandexGPT

области машинного обучения. В обучении версии модели для «Винтеллекта» участвовали профессиональные сомелье. Сервис уже доступен в Telegram, а в ближайшее время заработает и на сайте маркетплей
05.06.2024 ПСБ выпустил первые в России цифровые права от винодельни

Права на вино Презентация нового инвестиционного инструмента и продажа первых цифровых активов от вино
12.08.2022 Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

тацию вин: перед ней был набор из 30 незнакомых ей напитков. Система быстро прошла тест с точностью 95,3% — она допустила только две ошибки. Это очень высокий результат. Конечно, это не означает, что сомелье теперь заменят роботы. Цель исследования была совсем иной: ученые ищут технологии и методы для обучения ИИ с меньшими затратами энергии и времени. Анализируя различные характеристики ви
12.12.2012 Вышла новая версия винного мобильного приложения iSimple

Компания Simple запустила обновленную версию мобильного сомелье iSimple — приложения для iPhone, при помощи которого можно выбрать наиболее подходяще
03.02.2011 Красное вино продлевает молодость

особенности богатых антиоксидантами, является своего рода профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. На первом месте в этой «карте вин» находится содержащее большое количество полифенолов красное вино. Исследователи Бостонского университета решили проанализировать влияние полифенолов красного вина на возрастное ухудшение состояния сосудов и снижение физических возможностей крыс. Они оце
07.10.2008 Красное вино эффективно предохраняет от развития рака лёгких

ание затронуло группу из 84170 человек в возрасте от 45 до 69 лет. Всего в этой группе в период 2002-2003 гг. было выявлено 210 случаев рака лёгких. Исследование показало, что у употреблявших красное вино риск развития рака лёгких снижался – примерно на 2% в расчете на 1 стакан вина в месяц. По другим видам алкоголя (пиво, белое вино, крепкие напитки) значимых тенденций выявить не уд
18.04.2008 Вино защитит от слабоумия в старости

основаны на опросе 1458 женщин, которые были включены в длительное популяционное исследование, начатое в 1968 г. При периодических медицинских обследованиях испытуемых спрашивали, как часто они пили вино, пиво и крепкие напитки, при этом в ответе можно было выбрать один из семи вариантов - от "никогда" до "ежедневно". Через 34 года после первого опроса у 162 женщин был поставлен диагноз "с
24.03.2008 Винный шкаф: храним вино правильно

и регулярно находят глиняные кувшины, на которых написаны имя виноградаря, виноградник и год, когда вино было разлито, — прообраз современных этикеток. Но первыми, кто освоил технологию выдержк
07.03.2008 Amazon начал продавать вино американцам

Онлайн-магазин Amazon вчера, 6 марта, объявил о том, что начинает продавать вино через Сеть для пользователей из США. По словам представителей Amazon, экспансия на рынок торговли вином позволит компании увеличить свои доходы и расширить ассортимент товаров для покупки

29.11.2007 Красное вино: новый способ лечения диабета

Невзирая на все негативные аспекты употребления алкоголя, медициной установлено, что красное вино полезно по крайней мере в двух случаях: при стенокардии и ожирении. Также лабораторные исследования показали, что красное вино содержит небольшое количество вещества под названием р
17.09.2007 Вино помогает в поиске полезных ископаемых

ства, содержащиеся в вине и мягких алкогольных напитках, хорошо растворяют частицы некоторых металлов, поэтому могут применяться для исследований минеральных образований на содержание в них металлов. Вино пригодно для обнаружения серебра, цинка, меди и никеля. Нобль говорит: «Во многих случаях сравнение показало преимущество вина перед дорогими коммерческими растворителями, используемыми дл
17.08.2007 Молодое вино вызывает аллергию

Осиный яд, попавший в вино или виноградный сок, может стать причиной сильнейших аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока. К такому выводу пришли исследователи из клиники Рио Ортега в г. Вальядолиде, И
29.03.2007 Разработано вино переменного цвета

На выставке Винария-2007, открывшейся 28 марта 2007 года в международном выставочном центре города Пловдива, представлено первое в своем роде вино-"хамелеон" - вино, которое меняет свой цвет с каждым новым урожаем. "Винария" — самая масштабная специализированная выставка в области виноделия не только в Болгарии, но и в Централ
15.02.2007 Вино Орфея может возродиться

изи древнего храма, находящегося в горах - в радиусе десятков километров вокруг виноград в нашу эпоху не культивируется. По мнению специалистов, из него, вероятно, производилось древнее прославленное вино фракийцев "зелой". По основным химическим показателям, сообщает Dnes Plus, лоза из Татула принадлежит к европейским сортам винограда. Вино из него по своим характеристикам отдаленно
30.11.2006 Ученые установили, какое вино полезнее всего для сердца

Как сообщает Newscientist, исследования британских ученых помогли установить, что наиболее полезно для сердца красное сухое вино из юго-западной Франции. Роджер Кордер (Roger Corder) из медицинской школы Куин Мэри в Лондоне и его коллеги проводили эксперименты на культуре эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. Ц
30.11.2006 Ученые установили, какое вино полезнее всего для сердца

Как сообщает Newscientist, исследования британских ученых помогли установить, что наиболее полезно для сердца красное сухое вино из юго-западной Франции. Роджер Кордер (Roger Corder) из медицинской школы Куин Мэри в Лондоне и его коллеги проводили эксперименты на культуре эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. Ц
07.09.2006 Робот-сомелье поможет выбрать вино

думали за последние годы — робот-собака, робот-кошка, робот-футболист. Теперь на очереди робот-сомелье. Человеку неискушенному подчас трудно разобраться в огромном разнообразии вин, предла
07.09.2006 Робот-сомелье поможет выбрать вино

думали за последние годы — робот-собака, робот-кошка, робот-футболист. Теперь на очереди робот-сомелье. Человеку неискушенному подчас трудно разобраться в огромном разнообразии вин, предла
15.11.2001 Аукцион eBay предложит вино своим посетителям

законодательства продажа вина не будет осуществляться жителям более 30 штатов. Тем не менее, уже сейчас в винной секции eBay предлагается 213 наименований элитных вин, а также сопутствующих товаров - винных стоек, штопоров и т.д. На продажу также уже выставлен и один коллекционный образец - бутылка "Монтичелло каберне совиньон" урожая 1986 г. При этом следует отметить, что для российского р

Публикаций - 184, упоминаний - 216

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 16
Samsung Electronics 11064 15
LG Electronics 3735 13
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Yandex - Яндекс 9215 8
Apple Inc 13154 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
9594 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Cisco Systems 5372 4
Microsoft Corporation 25775 4
Huawei 4675 4
Google LLC 12688 4
Titanium 88 4
SAP SE 5601 3
Intel Corporation 12811 3
Philips 2099 3
Центринформ Гивцмет ФГУП 17 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Ростелеком 10948 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
X Corp - Twitter 2938 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Lenovo Group 2446 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Oracle Corporation 7074 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
SAS Institute 1082 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Yahoo! 3726 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Miele - Миле 139 7
Hansa - Ханса 114 7
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 6
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 6
Haier - Candy Group - Канди 101 5
Dyson 157 5
Groupe SEB - Tefal 108 5
Beko - Beko Electronics 83 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 11 4
Braun GmbH 79 4
Krups 31 4
Bosch - Gaggenau 36 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
eBay Inc 1640 3
Почта России ПАО 2370 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
NTT DoCoMo - DoCoMo Capital 7 2
Morgenthaler Ventures 7 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Tesla Motors 461 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Carrefour 23 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Sequoia Capital 115 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 27 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
СОЮЗКРАСКА - Ассоциация производителей лакокрасочных материалов - Объединения предприятий лакокрасочной отрасли 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 31
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 25
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 25
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 16
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 13
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 13
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 12
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 12
Вентилятор - Fan 1076 11
HRM - Расчет отпуска 873 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1194 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 10
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 55 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 9
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 9
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 9
Google Android 15243 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 5
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 5
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 5
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 4
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Samsung - серия холодильников 44 4
Liebherr - серия холодильников 36 4
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple iPhone 6 4861 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 3
Bending Spoons - Evernote 200 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
LG HOM-BOT SQUARE 17 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 2
OpenAI - ChatGPT 719 2
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 2
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 2
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 2
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 2
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 2
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - Tefal EY - гриль 8 2
Stellantis - Fiat Nuova 3 2
Bosch - VarioSpeed 15 2
Bosch - VarioSoft 7 2
Whirlpool Bauknecht 6 2
BEKO DSFN - BEKO DSFN - Beko AquaIntense DIN - Beko DFS - BEKO DIS - BEKO DFN - посудомоечные машины 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Apple iPad 4011 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Путин Владимир 3454 5
Benetton Luciano - Бенеттон Лучано 2 2
Leander Kajsa - Линдер Кайса 4 2
Arnault Bernard - Арно Бернар 7 2
Malmsten Ernst - Малмстен Эрнст 5 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Пачиков Степан 23 2
Бирюков Константин 9 2
Novak Lisa - Новак Лиза 24 2
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 2
Сальников Дмитрий 4 1
Науменко Сергей 1 1
Ашин Сергей 1 1
Дмитриев Юрий 5 1
Пумпянский Дмитрий 4 1
Провкин Дмитрий 1 1
Духанин Дмитрий 2 1
Дмитриевич Нина 1 1
Панарин Игорь 4 1
Малеева Марина 1 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон - в миру Никита Минин (Минов) 1 1
Кочетков Виталий 2 1
Чибирков Иван 2 1
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Карпов Роман 80 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тятюшев Максим 215 1
Воронцова Кира 4 1
Владимиров Леонид 1 1
Антонов Юрий 3 1
Устинова Татьяна 9 1
Обломов Илья 1 1
Виноградов Вадим 8 1
Прохоров Константин 1 1
Рашид Карим 8 1
Вишневский Евгений 4 1
Гущанский Антон 4 1
Hall Terry - Холл Терри 2 1
Griffith Melanie - Гриффит Мелани 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 44
Европа 24963 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 29
Франция - Французская Республика 8177 29
Италия - Итальянская Республика 4508 26
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 20
Япония 13807 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 14
Южная Корея - Республика 7051 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Швеция - Королевство 3781 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Испания - Королевство 3839 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 6
США - Калифорния 4829 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Америка - Американский регион 2206 5
Африка - Африканский регион 3640 5
Великобритания - Лондон 2432 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Нидерланды 3745 5
Германия - Берлин 732 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Бельгия - Королевство 1192 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 34
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 26
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 23
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 20
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 19
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 17
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 15
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 13
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Английский язык 7030 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 10
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 8
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 23
New Scientist 1448 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
Ведомости 1466 4
SPIE - Optics.org 29 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1295 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
AP - Associated Press 2007 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Phys.org 972 2
CNews Техноблог 62 1
Guardian Unlimited 15 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
GizChina - Издание 84 1
The Bell - Издание 42 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Global Times 16 1
Известия ИД 770 1
Nature 832 1
Telegraph 199 1
National Geographic 95 1
Mashable 372 1
Physical Review Letters 164 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Space Daily 528 1
Newsbytes News Network 379 1
ScienceDaily 399 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Counterpoint Research 110 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 2
North Carolina Institute of Medicine - Медицинский институт Северной Каролины 1 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
SU - Stanford University - Hoover Institution - Гуверовский институт 3 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Electrolux Design Lab 6 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Greener Gadgets Conference 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Red Dot Design Award 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
iF Design Awards 26 1
Клик-интенсив 3 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
День знаний - 1 сентября 42 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще