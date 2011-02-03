Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие

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- Вино очищает мозг. Сотрудники Копенгагенского университета пишут, что умеренные дозы вина помогают работать мусороуборочной системе мозга, задача которой выводить из мозга разнообразный биохимический мусор: продукты метаболизма, испорченные молекулы, и т. д.
- Фразу «Вино – милое дитя, оно же – правда» приписывают Алкею, творившему на рубеже VII – VI веков до нашей эры. За Алкеем ее повторил в XIV книге «Естественной истории» Плиний Старший: «По пословице – истина в вине». Древнеримский писатель-энциклопедист хотел подчеркнуть, что вино развязывает языки, и тайное выходит наружу. Суждение Плиния Старшего подтверждает, кстати сказать, русская народная мудрость: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Но в погоне за красным словцом, Гай Плиний Секунд и обрезал пословицу, которая на латыни длиннее и означает совсем иное. «In vino veritas, in aqua sanitas», то есть в вольном переводе с латыни «Истина, может, и в вине, но здоровье – в воде».
|03.02.2011
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Красное вино продлевает молодость
особенности богатых антиоксидантами, является своего рода профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. На первом месте в этой «карте вин» находится содержащее большое количество полифенолов красное вино. Исследователи Бостонского университета решили проанализировать влияние полифенолов красного вина на возрастное ухудшение состояния сосудов и снижение физических возможностей крыс. Они оце
|07.10.2008
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Красное вино эффективно предохраняет от развития рака лёгких
ание затронуло группу из 84170 человек в возрасте от 45 до 69 лет. Всего в этой группе в период 2002-2003 гг. было выявлено 210 случаев рака лёгких. Исследование показало, что у употреблявших красное вино риск развития рака лёгких снижался – примерно на 2% в расчете на 1 стакан вина в месяц. По другим видам алкоголя (пиво, белое вино, крепкие напитки) значимых тенденций выявить не уд
|18.04.2008
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Вино защитит от слабоумия в старости
основаны на опросе 1458 женщин, которые были включены в длительное популяционное исследование, начатое в 1968 г. При периодических медицинских обследованиях испытуемых спрашивали, как часто они пили вино, пиво и крепкие напитки, при этом в ответе можно было выбрать один из семи вариантов - от "никогда" до "ежедневно". Через 34 года после первого опроса у 162 женщин был поставлен диагноз "с
|24.03.2008
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Винный шкаф: храним вино правильно
и регулярно находят глиняные кувшины, на которых написаны имя виноградаря, виноградник и год, когда вино было разлито, — прообраз современных этикеток. Но первыми, кто освоил технологию выдержк
|07.03.2008
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Amazon начал продавать вино американцам
Онлайн-магазин Amazon вчера, 6 марта, объявил о том, что начинает продавать вино через Сеть для пользователей из США. По словам представителей Amazon, экспансия на рынок торговли вином позволит компании увеличить свои доходы и расширить ассортимент товаров для покупки
|29.11.2007
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Красное вино: новый способ лечения диабета
Невзирая на все негативные аспекты употребления алкоголя, медициной установлено, что красное вино полезно по крайней мере в двух случаях: при стенокардии и ожирении. Также лабораторные исследования показали, что красное вино содержит небольшое количество вещества под названием р
|17.09.2007
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Вино помогает в поиске полезных ископаемых
ства, содержащиеся в вине и мягких алкогольных напитках, хорошо растворяют частицы некоторых металлов, поэтому могут применяться для исследований минеральных образований на содержание в них металлов. Вино пригодно для обнаружения серебра, цинка, меди и никеля. Нобль говорит: «Во многих случаях сравнение показало преимущество вина перед дорогими коммерческими растворителями, используемыми дл
|17.08.2007
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Молодое вино вызывает аллергию
Осиный яд, попавший в вино или виноградный сок, может стать причиной сильнейших аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока. К такому выводу пришли исследователи из клиники Рио Ортега в г. Вальядолиде, И
|29.03.2007
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Разработано вино переменного цвета
На выставке Винария-2007, открывшейся 28 марта 2007 года в международном выставочном центре города Пловдива, представлено первое в своем роде вино-"хамелеон" - вино, которое меняет свой цвет с каждым новым урожаем. "Винария" — самая масштабная специализированная выставка в области виноделия не только в Болгарии, но и в Централ
|15.02.2007
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Вино Орфея может возродиться
изи древнего храма, находящегося в горах - в радиусе десятков километров вокруг виноград в нашу эпоху не культивируется. По мнению специалистов, из него, вероятно, производилось древнее прославленное вино фракийцев "зелой". По основным химическим показателям, сообщает Dnes Plus, лоза из Татула принадлежит к европейским сортам винограда. Вино из него по своим характеристикам отдаленно
|30.11.2006
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Ученые установили, какое вино полезнее всего для сердца
Как сообщает Newscientist, исследования британских ученых помогли установить, что наиболее полезно для сердца красное сухое вино из юго-западной Франции. Роджер Кордер (Roger Corder) из медицинской школы Куин Мэри в Лондоне и его коллеги проводили эксперименты на культуре эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. Ц
|30.11.2006
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Ученые установили, какое вино полезнее всего для сердца
Как сообщает Newscientist, исследования британских ученых помогли установить, что наиболее полезно для сердца красное сухое вино из юго-западной Франции. Роджер Кордер (Roger Corder) из медицинской школы Куин Мэри в Лондоне и его коллеги проводили эксперименты на культуре эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. Ц
|07.09.2006
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Робот-сомелье поможет выбрать вино
т сам задает вопросы клиенту с использованием характеристик из этой базы. На основании ответов робот формирует предложение клиенту. Более того, робот оборудован специальным отсеком, куда можно налить вино и испытать его качество. Для анализа использован оптический метод, в котором записывается поглощение света в инфракрасном диапазоне и сравнивается со стандартными спектрами, записанными в
|07.09.2006
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Робот-сомелье поможет выбрать вино
т сам задает вопросы клиенту с использованием характеристик из этой базы. На основании ответов робот формирует предложение клиенту. Более того, робот оборудован специальным отсеком, куда можно налить вино и испытать его качество. Для анализа использован оптический метод, в котором записывается поглощение света в инфракрасном диапазоне и сравнивается со стандартными спектрами, записанными в
|15.11.2001
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Аукцион eBay предложит вино своим посетителям
законодательства продажа вина не будет осуществляться жителям более 30 штатов. Тем не менее, уже сейчас в винной секции eBay предлагается 213 наименований элитных вин, а также сопутствующих товаров - винных стоек, штопоров и т.д. На продажу также уже выставлен и один коллекционный образец - бутылка "Монтичелло каберне совиньон" урожая 1986 г. При этом следует отметить, что для российского р
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