Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Сахар sugar сахароза sucrose

Сахар - sugar - сахароза - sucrose


17.08.2015 ГМ-дрожжи превращают сахар в лекарство всего за несколько дней

Исследователи из Стэнфордского университета с помощью генной инженерии создали штамм дрожжей, способный за 3-5 дней превращать сахар в обезболивающий препарат гидрокодон. В настоящее время этот полусинтетический опиоид производится из растительного сырья, и производственный цикл занимает целый год. При этом в качестве

08.07.2013 Обычный сахар помогает обнаружить рак

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) разработали новую технику обнаружения рака. Ученым помог обычный сахар, который есть почти на каждой кухне. С его помощью легко обнаружить раковую опухоль во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Новый метод является безопасной альтернативой существую
12.11.2012 Сахар превратили в дизтопливо

почечных углеводородов, который похожи на сочетание углеводородов в дизельном топливе. Эта технология хороша тем, что использует для производства топлива широко распространенное возобновляемое сырье, сахар или крахмал, и позволяет производить непосредственно топливо или химические компоненты необходимые для изготовления, например, пластмасс. Испытания показали, что полученное новым способом
14.11.2010 Сахар сделал из графена полупроводник

ссор Тур по этому поводу не слишком огорчается, потому что его собственная графеновая лаборатория в Университете Райса работает просто на удивление хорошо. Стать полупроводником графену помог обычный сахар На этой неделе они опубликовали в журнале Nature статью, в которой сообщили о существенном прорыве в получении графена – температуру процесса удалось понизить с 1000 градусов до 800. И эт
22.10.2007 Сахар опасен для мозга

В мозгу человека есть ряд контрольных механизмов, которые препятствуют накоплению запасов гликогена в нервных клетках. Испанские исследователи пришли к выводу: несмотря на то, что сахар и его производные являются для большинства клеток тела энергетическим резервом, для клеток мозга он смертелен. Определенные белки отвечают за то, чтобы механизм накопления углеводов в кле
21.12.2006 Больным диабетом поможет "несладкий" сахар

у «несладкому» продукту, как консервированная фасоль. Предлагаемая технология обеспечивает сохранение ряда питательных веществ, которые обычно теряются при рафинировании сахара. Получающийся при этом сахар с низким ГИ немного темнее обычного, но имеет практически неотличимый вкус. Кроме того, новый продукт не отличается по плотности и текстуре от нормального сахара, а потому может легко зам
21.12.2006 Больным диабетом поможет "несладкий" сахар

у «несладкому» продукту, как консервированная фасоль. Предлагаемая технология обеспечивает сохранение ряда питательных веществ, которые обычно теряются при рафинировании сахара. Получающийся при этом сахар с низким ГИ немного темнее обычного, но имеет практически неотличимый вкус. Кроме того, новый продукт не отличается по плотности и текстуре от нормального сахара, а потому может легко зам
24.01.2001 Faktura.ru, НП "Сахар Черноземья" и ЗАО "Валми" договорились о сотрудничестве

Подписаны договоры о сотрудничестве между Системой оптовой торговли через интернет Faktura.ru, НП "Сахар Черноземья" и разработчиком информационно-аналитической системы "Информсахар" ЗАО "Валми". Цель соглашения - объединение усилий сторон в деле продвижения и внедрения информационных технол

Публикаций - 114, упоминаний - 114

Сахар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 7
LG Electronics 3518 6
Apple Inc 11211 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 4
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 18 3
Hitachi - Хитачи 1423 3
Binatone 20 3
JVC Kenwood 323 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 3
Philips 2032 3
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 9 2
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 604 2
DeLonghi 34 2
Эшелон НПО 118 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 295 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 2
Sharp Corporation 1016 2
Horizon Science of Melbourne 2 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 2
Омникомм - Omnicomm 146 2
Xiaomi 1426 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 2
7342 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 2
Samsung Electronics 9874 2
Hacking Team 14 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 287 1
VMware - Pivotal Software 71 1
Google LLC 11109 1
Huawei 3598 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 312 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 4 1
Прогноз 1232 1
SAP SE 4898 1
Pentaho 56 1
SAS Institute 899 1
ДОК 1 1
Rolsen Electronics 78 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 204 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 4
Braun 76 4
Groupe SEB - Tefal 87 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 3
Лента - Сеть розничной торговли 1745 3
Dyson 114 2
Россети Ленэнерго 68 2
Coca-Cola Company 247 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 2
Фасоль - сеть магазинов 12 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 2
Сахар Черноземья НП 1 2
X5 Group 789 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 2
Wyeth Pharmaceuticals 2 2
Gaggenau 35 2
A-Store 4 1
Caterpillar Marine 2 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 183 1
Верный - торговая сеть 266 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 1
Smeg 4 1
Krups 25 1
Haier - Candy Group - Канди 10 1
Технопарк-В - Воронежский технопарк 2 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 3 1
Автоградбанк 7 1
DuPont - Дюпон 94 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 8 1
Cargill 11 1
Резонанс НПП 1 1
Sucden - Добринский сахарный завод - Елецкий сахарный завод - Тбилисский сахарный завод - Каменский сахарный завод 3 1
X5 Group - Перекрёсток 358 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 1
Магнолия - сеть супермаркетов 15 1
Связной ГК 1340 1
Президент Российской Федерации 3373 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 56 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 60 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 97 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 2 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 65 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 5 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 32 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 57 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 37 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 41 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 19 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ 14 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 26 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 187 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 14 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 185 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 49 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
Черноземье - Ассоциация экономического взаимодействия 1 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 4 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 2 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 84 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 9
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 378 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 45 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 5
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 5
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 498 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 4
Тонкий клиент - Thin client - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 1 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 78 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1823 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 754 3
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 21 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 3
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 1324 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1734 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 57 3
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 62 4
Groupe SEB - Moulinex ME 1 4
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 158 3
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 2 3
Google Android 12999 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 129 2
Apple iPhone 6 597 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 56 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 151 2
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 105 2
Groupe SEB - Moulinex OW 2 2
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 26 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 2
X5 Group - X5ID 4 2
Google Fit 9 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PF 1 1
Mattermost 5 1
Apple iPhone 14 73 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PZ 1 1
Avito - Авито недвижимость 4 1
1С-Рарус Общепит 12 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 40 1
JVC Kenwood - серия кофемолок 1 1
NVision Барьер 570 1
Intel Amber Lake 15 1
Groupe SEB - Moulinex Baguette and Co 1 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 2 1
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 1 1
X5 Group - Экспресс-скан 3 1
Валми - Информсахар - информационно-аналитическая система 1 1
Redmond SkyCooker 8 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 229 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
InterProCom - Интерпроком Аксиома 58 1
Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergorapido - серия пылесосов 11 1
LG RoboSense 1 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 11 1
X5 Group - X5 Клуб 3 1
LG CordZero 5 1
Воронцова Кира 4 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 3
Schulz Peter - Шульц Питер 5 2
Кульченко Роман 14 2
Емельянов Станислав 67 2
Шувалова Анастасия 9 2
Пономарев Сергей 6 2
Mackaskie Lynne - Макаски Линн 2 2
Келимбетов Кайрат 3 1
Тютин Алексей 14 1
Агуреева Ольга 5 1
Карасов Андрей 2 1
Галимский Евгений 3 1
Tablin Fern - Таблин Ферн 1 1
Толмачев Алексей 1 1
Шолпанкулов Берик 1 1
Старикова Евгения 11 1
Юхимец Александр 1 1
Терещенко Тимофей 1 1
Марфин Алексей 13 1
Киселёв Алексей 49 1
Ларина Валентина 3 1
Константинов Александр 17 1
Мишустин Михаил 548 1
Путин Владимир 2834 1
Золотарев Сергей 8 1
Орловский Виктор 351 1
Поляков Владимир 2 1
Рыбинцев Андрей 12 1
Решетников Максим 23 1
Григорьева Евгения 59 1
Федорченко Сергей 4 1
Шарапова Мария 16 1
Симонов Игорь 102 1
Дорохина Юлия 42 1
Ларин Дмитрий 14 1
Руденко Дмитрий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 13
Франция - Французская Республика 5484 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 9
Европа 11993 8
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 8
США - Калифорния 3459 7
Земля - планета Солнечной системы 8368 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 6
Германия - Федеративная Республика 8772 6
Япония 10469 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 6
Нидерланды 2226 5
Италия - Итальянская Республика 3006 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 4
Дания - Королевство 914 4
Америка Северная 2631 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 321 3
США - Мэриленд 269 3
Казахстан - Республика 4926 3
Америка 2007 3
Бельгия - Королевство 868 3
Африка - Сахара - пустыня 87 2
Испания - Королевство 2868 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 714 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
Ирландия - Республика 843 2
Канада 3013 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 2
США - Колумбия - Вашингтон 1235 2
Индия - Bharat 4474 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1463 2
Египет - Арабская Республика 758 2
Норвегия - Королевство 924 2
Великобритания - Западная Англия 10 2
Греция - Греческая Республика 670 2
Россия - СФО - Новосибирск 3787 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 294 37
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 66 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 14
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 17 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 824 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 12
Молекула - Molecula 950 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 10
Ботаника - Растения - Plantae 667 10
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 22 10
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1028 10
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 372 9
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 72 9
Зоология - наука о животных 2051 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 8
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 118 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1168 7
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 819 7
Пищевая промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 40 7
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - продолжительность жизни 12 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 6
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 288 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 6
Пищевая промышленность - Чай 110 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 6
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 62 5
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 118 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 5
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 162 5
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 5 5
Орехи - Nuts 48 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 360 5
New Scientist 1447 12
CNews - ZOOM.CNews 1466 5
Nature 802 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 3
Phys.org 958 3
SPIE - Optics.org 29 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 2
EurekAlert 270 2
AP - Associated Press 1976 2
Future - Space.com 195 2
Cellular News 120 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Wikipedia - Википедия 438 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Wissenschaft 35 1
Казахстан Сегодня 185 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 28 1
Чудо техники 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 21 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 1
Ведомости 666 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
CNews Мишень 17 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
Berg Insight 19 1
Harbor Research 3 1
R2G - Research2Guidance 7 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 482 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 134 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 4 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 18 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 188 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 61 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 33 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 7 1
University of Waikato - Университет Уаикато 2 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 1 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 30 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 172 1
MTU - Michigan Technological University - Мичиганский технологический университет 8 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 26 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 399 1
РАН - Российская академия наук 1779 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
Масленица - Масленая неделя 4 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 1
Forex Expo 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще