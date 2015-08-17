Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сахар sugar сахароза sucrose
СОБЫТИЯ
|17.08.2015
|
ГМ-дрожжи превращают сахар в лекарство всего за несколько дней
Исследователи из Стэнфордского университета с помощью генной инженерии создали штамм дрожжей, способный за 3-5 дней превращать сахар в обезболивающий препарат гидрокодон. В настоящее время этот полусинтетический опиоид производится из растительного сырья, и производственный цикл занимает целый год. При этом в качестве
|08.07.2013
|
Обычный сахар помогает обнаружить рак
Исследователи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) разработали новую технику обнаружения рака. Ученым помог обычный сахар, который есть почти на каждой кухне. С его помощью легко обнаружить раковую опухоль во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Новый метод является безопасной альтернативой существую
|12.11.2012
|
Сахар превратили в дизтопливо
почечных углеводородов, который похожи на сочетание углеводородов в дизельном топливе. Эта технология хороша тем, что использует для производства топлива широко распространенное возобновляемое сырье, сахар или крахмал, и позволяет производить непосредственно топливо или химические компоненты необходимые для изготовления, например, пластмасс. Испытания показали, что полученное новым способом
|14.11.2010
|
Сахар сделал из графена полупроводник
ссор Тур по этому поводу не слишком огорчается, потому что его собственная графеновая лаборатория в Университете Райса работает просто на удивление хорошо. Стать полупроводником графену помог обычный сахар На этой неделе они опубликовали в журнале Nature статью, в которой сообщили о существенном прорыве в получении графена – температуру процесса удалось понизить с 1000 градусов до 800. И эт
|22.10.2007
|
Сахар опасен для мозга
В мозгу человека есть ряд контрольных механизмов, которые препятствуют накоплению запасов гликогена в нервных клетках. Испанские исследователи пришли к выводу: несмотря на то, что сахар и его производные являются для большинства клеток тела энергетическим резервом, для клеток мозга он смертелен. Определенные белки отвечают за то, чтобы механизм накопления углеводов в кле
|21.12.2006
|
Больным диабетом поможет "несладкий" сахар
у «несладкому» продукту, как консервированная фасоль. Предлагаемая технология обеспечивает сохранение ряда питательных веществ, которые обычно теряются при рафинировании сахара. Получающийся при этом сахар с низким ГИ немного темнее обычного, но имеет практически неотличимый вкус. Кроме того, новый продукт не отличается по плотности и текстуре от нормального сахара, а потому может легко зам
|21.12.2006
|
Больным диабетом поможет "несладкий" сахар
у «несладкому» продукту, как консервированная фасоль. Предлагаемая технология обеспечивает сохранение ряда питательных веществ, которые обычно теряются при рафинировании сахара. Получающийся при этом сахар с низким ГИ немного темнее обычного, но имеет практически неотличимый вкус. Кроме того, новый продукт не отличается по плотности и текстуре от нормального сахара, а потому может легко зам
|24.01.2001
|
Faktura.ru, НП "Сахар Черноземья" и ЗАО "Валми" договорились о сотрудничестве
Подписаны договоры о сотрудничестве между Системой оптовой торговли через интернет Faktura.ru, НП "Сахар Черноземья" и разработчиком информационно-аналитической системы "Информсахар" ЗАО "Валми". Цель соглашения - объединение усилий сторон в деле продвижения и внедрения информационных технол
Сахар и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.