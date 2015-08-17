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Сахар sugar сахароза sucrose

Сахар - sugar - сахароза - sucrose

СОБЫТИЯ


17.08.2015 ГМ-дрожжи превращают сахар в лекарство всего за несколько дней

Исследователи из Стэнфордского университета с помощью генной инженерии создали штамм дрожжей, способный за 3-5 дней превращать сахар в обезболивающий препарат гидрокодон. В настоящее время этот полусинтетический опиоид производится из растительного сырья, и производственный цикл занимает целый год. При этом в качестве

08.07.2013 Обычный сахар помогает обнаружить рак

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) разработали новую технику обнаружения рака. Ученым помог обычный сахар, который есть почти на каждой кухне. С его помощью легко обнаружить раковую опухоль во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Новый метод является безопасной альтернативой существую
12.11.2012 Сахар превратили в дизтопливо

почечных углеводородов, который похожи на сочетание углеводородов в дизельном топливе. Эта технология хороша тем, что использует для производства топлива широко распространенное возобновляемое сырье, сахар или крахмал, и позволяет производить непосредственно топливо или химические компоненты необходимые для изготовления, например, пластмасс. Испытания показали, что полученное новым способом
14.11.2010 Сахар сделал из графена полупроводник

ссор Тур по этому поводу не слишком огорчается, потому что его собственная графеновая лаборатория в Университете Райса работает просто на удивление хорошо. Стать полупроводником графену помог обычный сахар На этой неделе они опубликовали в журнале Nature статью, в которой сообщили о существенном прорыве в получении графена – температуру процесса удалось понизить с 1000 градусов до 800. И эт
22.10.2007 Сахар опасен для мозга

В мозгу человека есть ряд контрольных механизмов, которые препятствуют накоплению запасов гликогена в нервных клетках. Испанские исследователи пришли к выводу: несмотря на то, что сахар и его производные являются для большинства клеток тела энергетическим резервом, для клеток мозга он смертелен. Определенные белки отвечают за то, чтобы механизм накопления углеводов в кле
21.12.2006 Больным диабетом поможет "несладкий" сахар

у «несладкому» продукту, как консервированная фасоль. Предлагаемая технология обеспечивает сохранение ряда питательных веществ, которые обычно теряются при рафинировании сахара. Получающийся при этом сахар с низким ГИ немного темнее обычного, но имеет практически неотличимый вкус. Кроме того, новый продукт не отличается по плотности и текстуре от нормального сахара, а потому может легко зам
21.12.2006 Больным диабетом поможет "несладкий" сахар

у «несладкому» продукту, как консервированная фасоль. Предлагаемая технология обеспечивает сохранение ряда питательных веществ, которые обычно теряются при рафинировании сахара. Получающийся при этом сахар с низким ГИ немного темнее обычного, но имеет практически неотличимый вкус. Кроме того, новый продукт не отличается по плотности и текстуре от нормального сахара, а потому может легко зам
24.01.2001 Faktura.ru, НП "Сахар Черноземья" и ЗАО "Валми" договорились о сотрудничестве

Подписаны договоры о сотрудничестве между Системой оптовой торговли через интернет Faktura.ru, НП "Сахар Черноземья" и разработчиком информационно-аналитической системы "Информсахар" ЗАО "Валми". Цель соглашения - объединение усилий сторон в деле продвижения и внедрения информационных технол

Публикаций - 128, упоминаний - 130

Сахар и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
LG Electronics 3735 6
Apple Inc 13154 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
Binatone 20 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Telegram Group 2940 3
Philips 2099 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
JVC Kenwood 422 3
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 2
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 2
Horizon Science of Melbourne 2 2
Samsung Electronics 11064 2
МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
9594 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Garmin - Гармин 233 2
Sharp Corporation 1062 2
OpenAI 541 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
Эшелон НПО 150 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
Irrational Games 49 1
1C - Avalon Style Entertainment 50 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
BTLab 14 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий 30 1
Системы документооборота 522 1
Kitfort 75 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Braun GmbH 79 4
Groupe SEB - Tefal 108 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Сахар Черноземья НП 2 2
Bosch - Gaggenau 36 2
Wyeth Pharmaceuticals 2 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Coca-Cola Company 261 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 2
Фасоль - сеть магазинов 13 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Dyson 157 2
Krups 31 1
Smeg 19 1
Cargill 12 1
Sucden - Добринский сахарный завод - Елецкий сахарный завод - Тбилисский сахарный завод - Каменский сахарный завод 4 1
Caterpillar Marine 3 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Технопарк-В - Воронежский технопарк 2 1
Sirman 1 1
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 1
RawMID - Равмид 3 1
Monsanto 16 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Русагро Группа Компаний 379 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Черноземье - Ассоциация экономического взаимодействия 1 1
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 81 4
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 4
Redmond RBM - хлебопечка 27 7
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 4
Groupe SEB - Moulinex ME 55 4
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 3
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 2
Panasonic SD - хлебопечка 7 2
Groupe SEB - Tefal Exelio Comfort - Tefal KD - Tefal Сrep`party Dual - блинница 3 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Google Android 15243 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 2
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 2
Groupe SEB - Moulinex OW 3 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
Валми - Информсахар - информационно-аналитическая система 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston DK 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PF 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PH 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PZ 2 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 1
1С-Рарус Общепит 41 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Apple iPhone 14 157 1
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 1
Microsoft 365 Copilot 248 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 1
Avito - Авито недвижимость 30 1
Mattermost 16 1
LG CordZero 7 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
LG RoboSense 6 1
X5 Group - X5 Клуб 8 1
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 1
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Воронцова Кира 4 3
Молоховец Елена 4 3
Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Кульченко Роман 14 2
Шувалова Анастасия 9 2
Mackaskie Lynne - Макаски Линн 2 2
Schulz Peter - Шульц Питер 6 2
Gohal Digambar - Гохал Дигамбар 2 2
Dordick Jonathan - Дордик Джонатан 2 2
Snyder Lewis - Снайдер Льюис 2 2
Chaudhuri Swades - Чаудхури Сводс 2 2
Lovley Derek - Лавли Дерек 9 2
Емельянов Станислав 67 2
Пономарев Сергей 6 2
Марфин Алексей 13 1
Толмачев Алексей 1 1
Агуреева Ольга 9 1
Терещенко Тимофей 1 1
Юхимец Александр 1 1
Старикова Евгения 11 1
Карасов Андрей 2 1
Галимский Евгений 5 1
Tablin Fern - Таблин Ферн 1 1
Шолпанкулов Берик 1 1
Слободин Виталий 28 1
Тимкина Александра 10 1
Русаченко Александра 8 1
Каличкин Артем 1 1
Коростелев Владимир 3 1
Шестов Иван 2 1
Масленникова Дарья 4 1
Voytas Dan - Войтас Дэн 1 1
Гуреев Дмитрий 2 1
DiPatrizio Nicholas - ДиПатрицио Николас 1 1
Tour James - Тур Джеймс 14 1
Коленикова Вера 3 1
Pearce Joshua - Пирс Джошуа 3 1
Starkey Nicola - Старкей Николя 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 32
Европа 24964 13
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Япония 13807 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Нидерланды 3746 5
Египет - Арабская Республика 1100 5
Казахстан - Республика 6048 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Дания - Королевство 1337 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
США - Калифорния 4829 4
Америка - Американский регион 2206 3
Бельгия - Королевство 1192 3
США - Мэриленд 299 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Великобритания - Западная Англия 10 2
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 2
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Ирландия - Республика 1051 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5869 2
Канада 5081 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 40
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 25
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 14
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
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