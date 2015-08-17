Сахар - sugar - сахароза - sucrose

ГМ-дрожжи превращают сахар в лекарство всего за несколько дней Исследователи из Стэнфордского университета с помощью генной инженерии создали штамм дрожжей, способный за 3-5 дней превращать сахар в обезболивающий препарат гидрокодон. В настоящее время этот полусинтетический опиоид производится из растительного сырья, и производственный цикл занимает целый год. При этом в качестве

Обычный сахар помогает обнаружить рак Исследователи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) разработали новую технику обнаружения рака. Ученым помог обычный сахар, который есть почти на каждой кухне. С его помощью легко обнаружить раковую опухоль во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Новый метод является безопасной альтернативой существую

Сахар превратили в дизтопливо почечных углеводородов, который похожи на сочетание углеводородов в дизельном топливе. Эта технология хороша тем, что использует для производства топлива широко распространенное возобновляемое сырье, сахар или крахмал, и позволяет производить непосредственно топливо или химические компоненты необходимые для изготовления, например, пластмасс. Испытания показали, что полученное новым способом

Сахар сделал из графена полупроводник ссор Тур по этому поводу не слишком огорчается, потому что его собственная графеновая лаборатория в Университете Райса работает просто на удивление хорошо. Стать полупроводником графену помог обычный сахар На этой неделе они опубликовали в журнале Nature статью, в которой сообщили о существенном прорыве в получении графена – температуру процесса удалось понизить с 1000 градусов до 800. И эт

Сахар опасен для мозга В мозгу человека есть ряд контрольных механизмов, которые препятствуют накоплению запасов гликогена в нервных клетках. Испанские исследователи пришли к выводу: несмотря на то, что сахар и его производные являются для большинства клеток тела энергетическим резервом, для клеток мозга он смертелен. Определенные белки отвечают за то, чтобы механизм накопления углеводов в кле

Больным диабетом поможет "несладкий" сахар у «несладкому» продукту, как консервированная фасоль. Предлагаемая технология обеспечивает сохранение ряда питательных веществ, которые обычно теряются при рафинировании сахара. Получающийся при этом сахар с низким ГИ немного темнее обычного, но имеет практически неотличимый вкус. Кроме того, новый продукт не отличается по плотности и текстуре от нормального сахара, а потому может легко зам

Больным диабетом поможет "несладкий" сахар у «несладкому» продукту, как консервированная фасоль. Предлагаемая технология обеспечивает сохранение ряда питательных веществ, которые обычно теряются при рафинировании сахара. Получающийся при этом сахар с низким ГИ немного темнее обычного, но имеет практически неотличимый вкус. Кроме того, новый продукт не отличается по плотности и текстуре от нормального сахара, а потому может легко зам