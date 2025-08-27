Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus

В Сеченовском университете разработали нейросеть для выявления болезни Паркинсона по данным ЭЭГ-исследования и, характерные для этой патологии, по результатам электроэнцефалографии, и ее точность уже сегодня достигает 97%. В перспективе на ее основе планируется создать цифровой сервис для ранней диагностики болезни Паркинсона по данным ЭЭГ. С его помощью врачи смогут быстро и точно ставить предварительный диагноз и назначать исследования для его подтверждения. Об этом CNews сообщили представители

R-Style Softlab представила разработку для распознавания болезней агрокультур ания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила новую разработку, позволяющую быстро определить болезнь агрокультур по фото. Платформа позволяет провести диагностирование болезней сельскохозяйственных и плодовоовощных растений, получить рекомендации по лечению и предотвратить распространений болезней в дальнейшем. Новая платформа позволяет агрономам и фер

Исследователи Сеченовского Университета разрабатывают новый неинвазивный метод диагностики хронической болезни почек ширить возможности клиницистов в реализации персонифицированного подхода к ведению пациентов с хроническими заболеваниями почек», — сказал Николай Буланов, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского.

Каждый второй россиянин допускает использование ИИ в медицине, но полностью довериться ИИ в случае болезни готов только один из 100 57% из них против только 44% среди женщин. Более открыты инновациям россияне до 35 лет (53%) и граждане с доходом от 100 тысяч рублей (54%). Рассуждая, кому они отдали бы предпочтение в случае своей болезни, — врачу или цифровому интеллекту — 52% россиян выбрали комбинированный подход, при котором врач использует алгоритмы искусственного разума как вспомогательный инструмент. Ближе такой в

«Флибуста закончилась, как и я сам». Легендарная пиратская библиотека на грани закрытия. Ее создатель умирает от страшной болезни тит свое существование. Основатель проекта, известный под псевдонимом Stiver, опубликовал на портале пост, в котором сообщил о своем страшном диагнозе и очень печальном прогнозе относительно развития болезни. «Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой, – говорится в сообщении Stiver. – К сожалению, «Флибуста» на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Сервер

Работодателей обяжут отпускать россиян на удаленку по болезни. Больничный не потребуется, зарплату не урежут. Опрос Во благо трудового населения Российский Трудовой кодекс (ТК) может получить поправки, наделяющие работников правом уходить на удаленную работу по болезни без оформления больничного листа. Над соответствующими изменениями работают представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишут «Ведомости» со ссылкой

Комплексный сервис искусственного интеллекта поможет медикам Москвы диагностировать признаки ишемической болезни сердца оде КТ-исследования, нейросеть за считанные минуты находит признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса и ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «На сегодня комплексный се

Государственный ИИ изучит истории болезни россиян и расскажет врачам, как их лечить рганов (легкие, простата и пищевод) и не менее чем по сотне отдельных деперсонифицированных случаев. Представители «РЦУД и РТ» также не смогли ответить на вопрос CNews, будет ли охватывать ЕЦК другие болезни и органы. ЕЦК будет состоять из нескольких модулей. Первый — «Интеграционная шина с ИС», который обеспечит интеграцию с ИС и медицинским оборудованием для получения медицинских данных.

В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом oogle Docs, содержат данные 300 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них: ФИО, адреса проживания и регистрации, номера телефонов, сведения о страховом полисе, а также информация о течении болезни и заборе анализов. Еще один образец утекших в Сеть данных Кроме того, по информации издания, в интернет также утекли некие данные о серверах «1С» и ключи, необходимые для присоединения

«Лаборатория Касперского»: 41% россиян не хотят афишировать информацию об интересующих их болезнях и лекарствах в интернете По данным опроса «Лаборатории Касперского», для 41% россиян важно, чтобы их история просмотров информации о болезнях и лекарствах в интернете оставалась приватной. Это не единственный тип данных, которые пользователи предпочитают не афишировать. Так, 61% отметили, что не хотели бы, чтобы кто-либо вид

Искусственный интеллект ускоряет диагностику глазных болезней В перспективе это позволит сохранить тысячи или, возможно, сотни тысяч жизней». Кроме того, широкое внедрение ИИ в процесс НИОКР позволяет на порядок увеличить продуктивность исследований лекарств от болезни Альцгеймера, рака, рассеянного склероза и других заболеваний. К тому же снижается стоимость вывода новых лекарств на рынок – ориентировочно на $2,6 млрд в течение цикла разработки, кото

У жителей загрязненных городов вероятность болезни Альцгеймера выше Новое исследование выявило повышенные риски самоубийств и развития болезни Альцгеймера у детей и молодых людей, живущих в загрязненных мегаполисах. Исследователи обнаружили маркеры болезни у 99,5% исследуемых. Ученые заключили, что загрязнение атмосферн

Браслет Microsoft Research помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона Исследовательское подразделение Microsoft Research представило браслет под названием Emma, который потенциально способен помочь десяткам миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона. На данный момент устройство существует лишь в единственном экземпляре, сообщили CNews в корпорации Microsoft. В развитой стадии это заболевание приводит к сильной неконтроли

Алексей Шипов - Российские «облака» прошли этап детских болезней

аков в отраслях (телеком, финансы и т.д.), возросла доля обсуждаемых тем, связанных с облаками в СМИ. И, наконец, более активная позиция со стороны поставщиков облачных услуг. Многие уже прошли этап «детских болезней» и теперь более осознанно подходят к работе с потенциальными клиентами. В 2016 году облачные услуги у лидеров российского рынка стали более разнообразными, появились новые опци

Ученые поделили мир на континенты болезней схожий "набор" патогенов. Всего на карте представлены семь регионов векторных заболеваний (передаются комарами, домашними животными, паразитами и т.д., например малярия) и пять регионов не векторных болезней, таких как холера. Исследователи изучили 229 стран на предмет наличия или отсутствия 301 болезней — 93 векторных и 208 не векторных. Интересно, но не все регионы распространения

Медицина пока не стала удобной реждения оснастили техникой и доступом к интернету. В некоторых учреждениях уже ведутся электронные истории болезни, которые впоследствии должны быть интегрированы на федеральном уровне. Эта ин

Риск болезней выше, если сбит суточный ритм очно-кишечного тракта и печени, они предположили, что, вероятно, время суток играет роль в развитии болезни. Так, некоторые пациенты с заболеваниями кишечника испытывали острые приступы боли пр

Как найти инфекцию до начала болезни Исследователи из Университета Дьюка (США) доказали возможность использования света для раннего обнаружения инфекций в организме - до того, как у пациента проявятся первые симптомы болезни. Способ обнаружения инфекции был продемонстрирован на образцах ткани человека, и сейчас ученые ищут способ изготовления портативного диагностического устройства для получения достоверно

Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет больных раком ротоглотки, в крови обнаружены специфические антитела. У здоровых людей частота появления этих антител - 1 к 100. Важно, что антитела присутствуют в крови еще за несколько лет до начала болезни. Возможно, через несколько лет анализ крови будет использоваться для ранней диагностики опасной разновидности рака, предполагают исследователи из Национального института злокачественных

Корица защищает от болезни Альцгеймера Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре считают, что вещество, находящееся в корице, может задержать или даже предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Неужели знакомая всем красно-коричневая специя, которой посыпают булочки, может справиться с тяжелейшим дегенеративным заболеванием центральной нервной системы? Ученые увер

Медведев: электронная запись к врачу, история болезни и телемедицина должны стать ежедневной практикой здравоохранения ьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что внедрение информационных технологий должно обеспечить новый уровень в работе врача и более комфортные условия для пациента. «Электронная запись к специалисту, история болезни, телемедицина – всё это есть, всё уже это применяется, но отдельные примеры должны стать ежедневной практикой здравоохранения и в городах, и, что немаловажно, в отдалённых насел

Тайна человека: поврежденных генов много - болезней мало ного генетического исследования даже возрастет. "Установлено, что у большинства людей потенциальные болезнетворные мутации либо вызывают заболевания в крайне мягкой и незаметной форме, либо про

На базе ECM-платформы eDocLib создан прикладной программный продукт для медицинских учреждений России ль разработки АС ЭлАИБ. Система решает задачи учета пациентов, записи на прием, ведения электронной истории болезни, а также контроля диагностики и хода лечения. Продукт предназначен для медици

Болезни сердца передаются генетически? ием коронарных артерий. Их данные являются большим шагом вперед в понимании причин этой смертельной болезни. Новое исследование дополняет число подтвержденных связей болезней сердца с генетичес

Кофе и черника спасают от лучевой болезни в США стала одним из приоритетов после террористических атак 9/11. Конечной целью исследований в данном направлении является создание и широкое распространение методики неинвазивного лечения лучевой болезни спустя 24 часа после радиационного облучения большого количества людей. Однако кроме поиска эффективного лекарства существует и проблема его введения. Она усугубляется рвотой, которая х

Entrust обеспечит безопасный доступ пациентов к медицинскому порталу с их историями болезней ty Hospitals Birmingham) с целью предоставления пациентам быстрого и удобного доступа к их историям болезни, результатам лабораторных исследований и программам лечения в любое время и в любом м

Виктор Урусов: "Облака" — метод, а не лекарство от всех болезней едующий шаг". Мы, к примеру, реализуем облачный подход в проектной работе. Однако это не значит, что мы всем советуем идти в "облако" или виртуализовать ресурсы. Нет и не может быть лекарства от всех болезней. Далеко не каждой российской компании прямо сейчас нужны виртуализация и "облака" – для кого-то такие проекты обернутся растратой денег и ресурсов и никогда не окупятся. Кому-то в данн

В Сеть попали истории болезни 300 тыс. жителей Калифорнии Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал очередную утечку медицинский данных. Истории болезни почти 300 тыс. жителей штата Калифорния были выложены в Сеть. По утверждению

Просмотр ТВ провоцирует болезни сердца и диабет ые выявила взаимосвязь между временем, проведенным перед телевизором, и риском развития ишемической болезни сердца и несмертельных болезней сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что каждый до

Стартап прогнозирует распространение болезни по данным соцсетей птимальный режим поведения, например отказаться от посещения работы или отменить поездку. Для связи болезни с определенными географическими координатами Sickweather использует алгоритмы API Twi

Растения защищаются от болезней по часам их специальные белки-рецепторы, способные распознавать молекулы довольного большого числа патогенов. Когда такое распознавание происходит, запускается ряд процессов, направленных на то, чтобы не дать болезни сильно распространиться: у инфицированных клеток включается механизм самоубийства - апоптоз, растение начинает производить больше антимикробных соединений, место возникновения инфекции

В Москве с начала 2010г. выявлено 27 случаев болезни Лайма ранее. Так, на 23 апреля 2009г. было зафиксировано только 3 обращения. Клещевой боррелиоз приводит к поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Летальные случаи от этой болезни до настоящего времени не зарегистрированы.

Как лечить болезни "Электронного правительства?" в электронной форме (электронные административные регламенты). Поэтому необходимо понять, какие же "болезни" на текущий момент политически, социально и административно значимы? Где востребовано

Новый препарат замедляет развитие болезни Альцгеймера Британские ученые из Абердинского университета под руководством профессора Клода Вишика (Claude Wischik) создали препарат Rember, способный приостановить развитие болезни Альцгеймера, пишет ВВС. Препарат воздействует на белки Tau в мозге, связанные с возникновением болезни. Испытания нового препарата, в которых принял участие 321 пациент, показали

В Гонконге выявлена вспышка загадочной болезни доставлен в больницу в затуманенном сознании и с ознобом. Во вторник врачи констатировали его смерть от мозговой опухоли. В феврале и начале марта еще двое детей, не учившихся в этой школе, умерли от болезни, которая также по некоторым признакам напоминала грипп. Чиновники от здравоохранения заявили, что они очень обеспокоены вспышкой заболевания, и перенесли весенние школьные каникулы на 1

Запущен проект разработки моделей распространения болезней ссы распространения болезней как в пространстве, так и времени. Участники проекта используют слово "болезни" в широком смысле, подразумевая под ним болезни, распространяющиеся среди люде

Найдено средство против возбудителя сонной болезни Паразитическое простейшее трипаносома (Trypanosoma), возбудитель сонной болезни, атакует иммунную систему человека выборочно: он просто пожирает антитела. Но это удается ему до тех пор, пока он находится в движении, сообщает Spiegel. Немецким исследователем удалось

На течение болезни при СПИДе влияет генетика пациента ко лет, прежде чем приведет к заболеванию. У некоторых людей даже присутствует иммунитет к страшной болезни – оставаясь ВИЧ-инфицированными, они не заболевают СПИДом и живут нормальной жизнью.

Разработан тест на вероятность болезни Альцгеймера Исследователи из Стэнфордского университета разработали тест на риск возникновения у человека болезни Альцгеймера, пишет BBC. Для проведения тестирования требуется кровь пациента. Тест позволяет выявить изменения в составе определенных белков, ответственных за передачу межклеточных сигн