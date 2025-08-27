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Здравоохранение Болезнь Заболевание Disease Morbus

Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus

Что стоит за болью в том или ином месте?
Важно помнить, что организм человека — сложная система, где разные заболевания могут иметь похожие проявления. Иногда боли в груди — это не только сердце, но и заболевания желудка или позвоночника. Головная боль бывает как при нарушении давления, так и при серьёзных неврологических заболеваниях. Именно поэтому в некоторых случаях сложно самостоятельно точно определить необходимую специальность.

Что делать, если непонятно, что болит?
Лучшим выбором будет обращение к терапевту. Терапевт является специалистом широкого профиля, который поможет вам разобраться в ваших симптомах, проведёт первичное обследование, назначит необходимые анализы и исследования и, если это потребуется, направит вас к узкому специалисту.

Когда обращаться к врачу?
Старайтесь не откладывать визит к врачу. Чем раньше вы получите медицинскую помощь, тем проще и эффективнее будет лечение. Если у вас появились необычные симптомы, боли или дискомфорт, не надейтесь, что всё пройдёт само собой. Своевременное обращение к специалисту может сохранить вам здоровье, силы и даже жизнь.

Человек, яко трава... / РГБ, Ф.98 №1684 Житие временное. Слава суетная. Красота тленная. Богатство и друзи останут. И гроб въсприемлем. Чрьвем на снедение. Братие, вы не льститеся. Человек, яко трава... / РГБ, Ф.98 №1684 Житие временное. Слава суетная. Красота тленная. Богатство и друзи останут. И гроб въсприемлем. Чрьвем на снедение. Братие, вы не льститеся.
Человек, яко трава... / РГБ, Ф.98 №1684 Житие временное. Слава суетная. Красота тленная. Богатство и друзи останут. И гроб въсприемлем. Чрьвем на снедение. Братие, вы не льститеся.

СОБЫТИЯ


27.08.2025 В Сеченовском университете разработали нейросеть для выявления болезни Паркинсона по данным ЭЭГ-исследования

и, характерные для этой патологии, по результатам электроэнцефалографии, и ее точность уже сегодня достигает 97%. В перспективе на ее основе планируется создать цифровой сервис для ранней диагностики болезни Паркинсона по данным ЭЭГ. С его помощью врачи смогут быстро и точно ставить предварительный диагноз и назначать исследования для его подтверждения. Об этом CNews сообщили представители

21.08.2025 R-Style Softlab представила разработку для распознавания болезней агрокультур

ания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила новую разработку, позволяющую быстро определить болезнь агрокультур по фото. Платформа позволяет провести диагностирование болезней сельскохозяйственных и плодовоовощных растений, получить рекомендации по лечению и предотвратить распространений болезней в дальнейшем. Новая платформа позволяет агрономам и фер
13.08.2025 Исследователи Сеченовского Университета разрабатывают новый неинвазивный метод диагностики хронической болезни почек

ширить возможности клиницистов в реализации персонифицированного подхода к ведению пациентов с хроническими заболеваниями почек», — сказал Николай Буланов, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского.
29.04.2025 Каждый второй россиянин допускает использование ИИ в медицине, но полностью довериться ИИ в случае болезни готов только один из 100

57% из них против только 44% среди женщин. Более открыты инновациям россияне до 35 лет (53%) и граждане с доходом от 100 тысяч рублей (54%). Рассуждая, кому они отдали бы предпочтение в случае своей болезни, — врачу или цифровому интеллекту — 52% россиян выбрали комбинированный подход, при котором врач использует алгоритмы искусственного разума как вспомогательный инструмент. Ближе такой в
24.09.2024 «Флибуста закончилась, как и я сам». Легендарная пиратская библиотека на грани закрытия. Ее создатель умирает от страшной болезни

тит свое существование. Основатель проекта, известный под псевдонимом Stiver, опубликовал на портале пост, в котором сообщил о своем страшном диагнозе и очень печальном прогнозе относительно развития болезни. «Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой, – говорится в сообщении Stiver. – К сожалению, «Флибуста» на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Сервер
11.01.2024 Работодателей обяжут отпускать россиян на удаленку по болезни. Больничный не потребуется, зарплату не урежут. Опрос

Во благо трудового населения Российский Трудовой кодекс (ТК) может получить поправки, наделяющие работников правом уходить на удаленную работу по болезни без оформления больничного листа. Над соответствующими изменениями работают представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишут «Ведомости» со ссылкой

08.12.2022 Комплексный сервис искусственного интеллекта поможет медикам Москвы диагностировать признаки ишемической болезни сердца

оде КТ-исследования, нейросеть за считанные минуты находит признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса и ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «На сегодня комплексный се
14.12.2021 Государственный ИИ изучит истории болезни россиян и расскажет врачам, как их лечить

рганов (легкие, простата и пищевод) и не менее чем по сотне отдельных деперсонифицированных случаев. Представители «РЦУД и РТ» также не смогли ответить на вопрос CNews, будет ли охватывать ЕЦК другие болезни и органы. ЕЦК будет состоять из нескольких модулей. Первый — «Интеграционная шина с ИС», который обеспечит интеграцию с ИС и медицинским оборудованием для получения медицинских данных.

09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом

oogle Docs, содержат данные 300 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них: ФИО, адреса проживания и регистрации, номера телефонов, сведения о страховом полисе, а также информация о течении болезни и заборе анализов. Еще один образец утекших в Сеть данных Кроме того, по информации издания, в интернет также утекли некие данные о серверах «1С» и ключи, необходимые для присоединения

20.05.2020 «Лаборатория Касперского»: 41% россиян не хотят афишировать информацию об интересующих их болезнях и лекарствах в интернете

По данным опроса «Лаборатории Касперского», для 41% россиян важно, чтобы их история просмотров информации о болезнях и лекарствах в интернете оставалась приватной. Это не единственный тип данных, которые пользователи предпочитают не афишировать. Так, 61% отметили, что не хотели бы, чтобы кто-либо вид
26.04.2019 Искусственный интеллект ускоряет диагностику глазных болезней

В перспективе это позволит сохранить тысячи или, возможно, сотни тысяч жизней». Кроме того, широкое внедрение ИИ в процесс НИОКР позволяет на порядок увеличить продуктивность исследований лекарств от болезни Альцгеймера, рака, рассеянного склероза и других заболеваний. К тому же снижается стоимость вывода новых лекарств на рынок – ориентировочно на $2,6 млрд в течение цикла разработки, кото
10.10.2018 У жителей загрязненных городов вероятность болезни Альцгеймера выше

Новое исследование выявило повышенные риски самоубийств и развития болезни Альцгеймера у детей и молодых людей, живущих в загрязненных мегаполисах. Исследователи обнаружили маркеры болезни у 99,5% исследуемых. Ученые заключили, что загрязнение атмосферн
19.05.2017 Браслет Microsoft Research помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона

Исследовательское подразделение Microsoft Research представило браслет под названием Emma, который потенциально способен помочь десяткам миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона. На данный момент устройство существует лишь в единственном экземпляре, сообщили CNews в корпорации Microsoft. В развитой стадии это заболевание приводит к сильной неконтроли
21.09.2016 Алексей Шипов -

Российские «облака» прошли этап детских болезней

аков в отраслях (телеком, финансы и т.д.), возросла доля обсуждаемых тем, связанных с облаками в СМИ. И, наконец, более активная позиция со стороны поставщиков облачных услуг. Многие уже прошли этап «детских болезней» и теперь более осознанно подходят к работе с потенциальными клиентами. В 2016 году облачные услуги у лидеров российского рынка стали более разнообразными, появились новые опци
03.12.2014 Ученые поделили мир на континенты болезней

схожий "набор" патогенов. Всего на карте представлены семь регионов векторных заболеваний (передаются комарами, домашними животными, паразитами и т.д., например малярия) и пять регионов не векторных болезней, таких как холера. Исследователи изучили 229 стран на предмет наличия или отсутствия 301 болезней — 93 векторных и 208 не векторных. Интересно, но не все регионы распространения
24.07.2014 Медицина пока не стала удобной

реждения оснастили техникой и доступом к интернету. В некоторых учреждениях уже ведутся электронные истории болезни, которые впоследствии должны быть интегрированы на федеральном уровне. Эта ин
02.07.2013 Риск болезней выше, если сбит суточный ритм

очно-кишечного тракта и печени, они предположили, что, вероятно, время суток играет роль в развитии болезни. Так, некоторые пациенты с заболеваниями кишечника испытывали острые приступы боли пр
24.06.2013 Как найти инфекцию до начала болезни

Исследователи из Университета Дьюка (США) доказали возможность использования света для раннего обнаружения инфекций в организме - до того, как у пациента проявятся первые симптомы болезни. Способ обнаружения инфекции был продемонстрирован на образцах ткани человека, и сейчас ученые ищут способ изготовления портативного диагностического устройства для получения достоверно
18.06.2013 Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет

больных раком ротоглотки, в крови обнаружены специфические антитела. У здоровых людей частота появления этих антител - 1 к 100. Важно, что антитела присутствуют в крови еще за несколько лет до начала болезни. Возможно, через несколько лет анализ крови будет использоваться для ранней диагностики опасной разновидности рака, предполагают исследователи из Национального института злокачественных
28.05.2013 Корица защищает от болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре считают, что вещество, находящееся в корице, может задержать или даже предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Неужели знакомая всем красно-коричневая специя, которой посыпают булочки, может справиться с тяжелейшим дегенеративным заболеванием центральной нервной системы? Ученые увер
01.02.2013 Медведев: электронная запись к врачу, история болезни и телемедицина должны стать ежедневной практикой здравоохранения

ьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что внедрение информационных технологий должно обеспечить новый уровень в работе врача и более комфортные условия для пациента. «Электронная запись к специалисту, история болезни, телемедицина – всё это есть, всё уже это применяется, но отдельные примеры должны стать ежедневной практикой здравоохранения и в городах, и, что немаловажно, в отдалённых насел
24.12.2012 Тайна человека: поврежденных генов много - болезней мало

ного генетического исследования даже возрастет. "Установлено, что у большинства людей потенциальные болезнетворные мутации либо вызывают заболевания в крайне мягкой и незаметной форме, либо про
12.12.2012 На базе ECM-платформы eDocLib создан прикладной программный продукт для медицинских учреждений России

ль разработки АС ЭлАИБ. Система решает задачи учета пациентов, записи на прием, ведения электронной истории болезни, а также контроля диагностики и хода лечения. Продукт предназначен для медици
05.12.2012 Болезни сердца передаются генетически?

ием коронарных артерий. Их данные являются большим шагом вперед в понимании причин этой смертельной болезни. Новое исследование дополняет число подтвержденных связей болезней сердца с генетичес
19.10.2012 Кофе и черника спасают от лучевой болезни

в США стала одним из приоритетов после террористических атак 9/11. Конечной целью исследований в данном направлении является создание и широкое распространение методики неинвазивного лечения лучевой болезни спустя 24 часа после радиационного облучения большого количества людей. Однако кроме поиска эффективного лекарства существует и проблема его введения. Она усугубляется рвотой, которая х
31.05.2012 Entrust обеспечит безопасный доступ пациентов к медицинскому порталу с их историями болезней

ty Hospitals Birmingham) с целью предоставления пациентам быстрого и удобного доступа к их историям болезни, результатам лабораторных исследований и программам лечения в любое время и в любом м
08.12.2011 Виктор Урусов: "Облака" — метод, а не лекарство от всех болезней

едующий шаг". Мы, к примеру, реализуем облачный подход в проектной работе. Однако это не значит, что мы всем советуем идти в "облако" или виртуализовать ресурсы. Нет и не может быть лекарства от всех болезней. Далеко не каждой российской компании прямо сейчас нужны виртуализация и "облака" – для кого-то такие проекты обернутся растратой денег и ресурсов и никогда не окупятся. Кому-то в данн
25.08.2011 В Сеть попали истории болезни 300 тыс. жителей Калифорнии

Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал очередную утечку медицинский данных. Истории болезни почти 300 тыс. жителей штата Калифорния были выложены в Сеть. По утверждению

16.06.2011 Просмотр ТВ провоцирует болезни сердца и диабет

ые выявила взаимосвязь между временем, проведенным перед телевизором, и риском развития ишемической болезни сердца и несмертельных болезней сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что каждый до
03.06.2011 Стартап прогнозирует распространение болезни по данным соцсетей

птимальный режим поведения, например отказаться от посещения работы или отменить поездку. Для связи болезни с определенными географическими координатами Sickweather использует алгоритмы API Twi
07.02.2011 Растения защищаются от болезней по часам

их специальные белки-рецепторы, способные распознавать молекулы довольного большого числа патогенов. Когда такое распознавание происходит, запускается ряд процессов, направленных на то, чтобы не дать болезни сильно распространиться: у инфицированных клеток включается механизм самоубийства - апоптоз, растение начинает производить больше антимикробных соединений, место возникновения инфекции

27.04.2010 В Москве с начала 2010г. выявлено 27 случаев болезни Лайма

ранее. Так, на 23 апреля 2009г. было зафиксировано только 3 обращения. Клещевой боррелиоз приводит к поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Летальные случаи от этой болезни до настоящего времени не зарегистрированы.
30.03.2009 Как лечить болезни "Электронного правительства?"

в электронной форме (электронные административные регламенты). Поэтому необходимо понять, какие же "болезни" на текущий момент политически, социально и административно значимы? Где востребовано
30.07.2008 Новый препарат замедляет развитие болезни Альцгеймера

Британские ученые из Абердинского университета под руководством профессора Клода Вишика (Claude Wischik) создали препарат Rember, способный приостановить развитие болезни Альцгеймера, пишет ВВС. Препарат воздействует на белки Tau в мозге, связанные с возникновением болезни. Испытания нового препарата, в которых принял участие 321 пациент, показали
12.03.2008 В Гонконге выявлена вспышка загадочной болезни

доставлен в больницу в затуманенном сознании и с ознобом. Во вторник врачи констатировали его смерть от мозговой опухоли. В феврале и начале марта еще двое детей, не учившихся в этой школе, умерли от болезни, которая также по некоторым признакам напоминала грипп. Чиновники от здравоохранения заявили, что они очень обеспокоены вспышкой заболевания, и перенесли весенние школьные каникулы на 1
21.12.2007 Запущен проект разработки моделей распространения болезней

ссы распространения болезней как в пространстве, так и времени. Участники проекта используют слово "болезни" в широком смысле, подразумевая под ним болезни, распространяющиеся среди люде
02.11.2007 Найдено средство против возбудителя сонной болезни

Паразитическое простейшее трипаносома (Trypanosoma), возбудитель сонной болезни, атакует иммунную систему человека выборочно: он просто пожирает антитела. Но это удается ему до тех пор, пока он находится в движении, сообщает Spiegel. Немецким исследователем удалось
24.10.2007 На течение болезни при СПИДе влияет генетика пациента

ко лет, прежде чем приведет к заболеванию. У некоторых людей даже присутствует иммунитет к страшной болезни – оставаясь ВИЧ-инфицированными, они не заболевают СПИДом и живут нормальной жизнью.

15.10.2007 Разработан тест на вероятность болезни Альцгеймера

Исследователи из Стэнфордского университета разработали тест на риск возникновения у человека болезни Альцгеймера, пишет BBC. Для проведения тестирования требуется кровь пациента. Тест позволяет выявить изменения в составе определенных белков, ответственных за передачу межклеточных сигн
03.10.2007 Самодисциплина уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера

огический тест на самодисциплину и добросовестность. За время эксперимента у 176 участников развилась болезнь Альцгеймера. У тех, кто, пройдя тест, набрал 40 баллов и более, вероятность возникновения болезни оказалась на 89% ниже, чем у тех, кто набрал 28 баллов или меньше. «Дисциплинированные люди контролируют свои импульсы, и у них выше активность зон мозга, отвечающих за принятие решений

Публикаций - 2024, упоминаний - 2302

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АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 3
Международная академия информатизации 14 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
ФАР - Федерация анестезиологов и реаниматологов 2 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 2
Verdi 4 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
Профсоюз работников связи России 9 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - European Federation of Pharmaceutical Industries Associations 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 380
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 266
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 254
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 219
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 203
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 167
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 163
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 163
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 163
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 154
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 134
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 131
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 123
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 121
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 120
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 116
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 108
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 108
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 102
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 100
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 98
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 98
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 94
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 92
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 91
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 91
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 89
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 89
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 89
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 88
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 88
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 86
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 83
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 77
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 74
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 71
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 71
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 71
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 70
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 69
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 68
Apple iPhone 6 4861 47
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 42
Google Android 15243 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 39
Microsoft Windows 16882 36
Linux OS 11533 34
Apple iOS 8583 31
Microsoft Windows 2000 8678 30
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 21
Apple iPad 4011 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Microsoft Office 4170 17
Microsoft Azure 1526 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
Apple - App Store 3109 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 12
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 11
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 10
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
FreePik 1841 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Apple Siri - Голосовой помощник 441 8
Путин Владимир 3454 34
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 25
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 16
Медведев Дмитрий 1665 15
Ракова Анастасия 50 14
Васильев Юрий 67 14
Шадаев Максут 1210 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Лебедев Георгий 57 12
Симаков Олег 113 11
Макаров Владимир 78 10
Захаров Павел 60 8
Карпинский Алексей 42 8
Рудычева Наталья 95 8
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Соловьев Владимир 108 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Островский Владимир 25 7
Ксенин Алекс 311 7
Кречетов Николай 25 7
Ашенбреннер Инна 15 7
Столбов Андрей 22 7
Venter Craig - Вентер Крейг 18 6
Шаповалов Александр 18 6
Зенкин Денис 263 6
Шалманов Сергей 202 6
Зезюлинский Николай 23 6
Переверзев Михаил 19 6
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 5
Бойко Елена 152 5
Зингерман Борис 39 5
Башков Игорь 19 5
Bush George - Буш Джордж 336 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 5
Щеглова Юлия 25 5
Левкевич Михаил 59 5
Adleman Leonard - Адлеман Леонард 4 4
Shapiro Ehud - Шапиро Эхуд 7 4
Wymore Randy - Ваймор Рэнди 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 722
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 561
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 248
Европа 24962 187
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 184
Земля - планета Солнечной системы 10865 123
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 108
Германия - Федеративная Республика 13220 107
США - Калифорния 4828 99
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 90
Япония 13807 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 69
Азия - Азиатский регион 5920 58
Канада 5081 57
Африка - Африканский регион 3640 55
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 46
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 44
Франция - Французская Республика 8176 44
Испания - Королевство 3839 42
Южная Корея - Республика 7051 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 40
США - Нью-Йорк 3180 40
Индия - Bharat 5869 38
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 37
Великобритания - Лондон 2432 36
Италия - Итальянская Республика 4508 33
Швеция - Королевство 3781 31
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 30
Нидерланды 3745 30
Украина 7928 26
Америка - Американский регион 2205 25
Израиль 2856 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 24
Финляндия - Финляндская Республика 3697 24
Россия - СФО - Новосибирск 4875 23
США - Колумбия - Вашингтон 1486 23
Казахстан - Республика 6047 22
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 22
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 829
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 753
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 497
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 367
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 67
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Phys.org 972 29
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S&P 500 565 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Technavio 29 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
CNews Tenders 18 2
NPD DisplaySearch 285 2
Internet Stock Report 994 2
Datamonitor 83 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 1
РАН - Российская академия наук 2122 41
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 41
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 32
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 22
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 18
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 18
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 17
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 15
University of Oxford - Оксфордский университет 211 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 11
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 11
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 11
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 133 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 8
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 8
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 8
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 8
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 8
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 8
BU - Boston University - Бостонский университет 63 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 7
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 7
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 7
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 7
Columbia University - Колумбийский университет 157 7
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