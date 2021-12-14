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Здравоохранение Болезнь Заболевание Disease Morbus

Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus

Человек, яко трава... / РГБ, Ф.98 №1684 Житие временное. Слава суетная. Красота тленная. Богатство и друзи останут. И гроб въсприемлем. Чрьвем на снедение. Братие, вы не льститеся. Человек, яко трава... / РГБ, Ф.98 №1684 Житие временное. Слава суетная. Красота тленная. Богатство и друзи останут. И гроб въсприемлем. Чрьвем на снедение. Братие, вы не льститеся.
Человек, яко трава... / РГБ, Ф.98 №1684 Житие временное. Слава суетная. Красота тленная. Богатство и друзи останут. И гроб въсприемлем. Чрьвем на снедение. Братие, вы не льститеся.


14.12.2021 Государственный ИИ изучит истории болезни россиян и расскажет врачам, как их лечить
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом
20.05.2020 «Лаборатория Касперского»: 41% россиян не хотят афишировать информацию об интересующих их болезнях и лекарствах в интернете
26.04.2019 Искусственный интеллект ускоряет диагностику глазных болезней
10.10.2018 У жителей загрязненных городов вероятность болезни Альцгеймера выше
19.05.2017 Браслет Microsoft Research помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона
21.09.2016 Алексей Шипов -

Российские «облака» прошли этап детских болезней
03.12.2014 Ученые поделили мир на континенты болезней
24.07.2014 Медицина пока не стала удобной
02.07.2013 Риск болезней выше, если сбит суточный ритм
24.06.2013 Как найти инфекцию до начала болезни
18.06.2013 Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет
28.05.2013 Корица защищает от болезни Альцгеймера
01.02.2013 Медведев: электронная запись к врачу, история болезни и телемедицина должны стать ежедневной практикой здравоохранения
24.12.2012 Тайна человека: поврежденных генов много - болезней мало
12.12.2012 На базе ECM-платформы eDocLib создан прикладной программный продукт для медицинских учреждений России
05.12.2012 Болезни сердца передаются генетически?
19.10.2012 Кофе и черника спасают от лучевой болезни
31.05.2012 Entrust обеспечит безопасный доступ пациентов к медицинскому порталу с их историями болезней
08.12.2011 Виктор Урусов: "Облака" — метод, а не лекарство от всех болезней
25.08.2011 В Сеть попали истории болезни 300 тыс. жителей Калифорнии
16.06.2011 Просмотр ТВ провоцирует болезни сердца и диабет
03.06.2011 Стартап прогнозирует распространение болезни по данным соцсетей
07.02.2011 Растения защищаются от болезней по часам
27.04.2010 В Москве с начала 2010г. выявлено 27 случаев болезни Лайма
30.03.2009 Как лечить болезни "Электронного правительства?"
30.07.2008 Новый препарат замедляет развитие болезни Альцгеймера
12.03.2008 В Гонконге выявлена вспышка загадочной болезни
21.12.2007 Запущен проект разработки моделей распространения болезней
02.11.2007 Найдено средство против возбудителя сонной болезни
24.10.2007 На течение болезни при СПИДе влияет генетика пациента
15.10.2007 Разработан тест на вероятность болезни Альцгеймера
03.10.2007 Самодисциплина уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера
26.07.2007 Обнаружен ген желчнокаменной болезни?
10.07.2007 Выявлен возбудитель загадочной "балканской" болезни
19.06.2007 Разработан новый метод лечения болезней мозга
27.04.2007 Предложен быстрый способ диагностики болезни Паркинсона
16.04.2007 Предложено нанолекарство от болезни Моргеллонов
30.03.2007 Появились перспективы излечения болезни Альцгеймера
18.01.2007 Генетики сделали новый шаг в лечении болезни Альцгеймера

Публикаций - 1752, упоминаний - 2002

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 59
Элемент ГК - Elementec 25 25
Samsung Electronics 9667 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 20
ФОРС - Центр разработки 551 13
LG Electronics 3530 9
Крок - Croc 1683 8
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 7
Nvidia Corp 3203 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 5
Red Hat 1224 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 2
PayPal 644 2
Информзащита 678 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 2
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 2
Konica Minolta 374 2
TerraLink - ТерраЛинк 259 2
Verysell - Верисел 317 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Merlion iRU - Деловой офис 256 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 13
Лента - Сеть розничной торговли 1665 5
Самолёт ГК 1649 5
Газпром ПАО 1144 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 2
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 29
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 10
Администрация Президента РФ 976 5
Верховный суд Российской Федерации 777 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 114
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 47
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 46
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 25
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 17
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 17
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 16
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 13
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 6
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 5
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 5
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 548 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 3
DDR - Double data rate 2523 3
Автофокус - Автофокусировка 2228 2
DivX - видеокодек 432 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
NAND flash memory - флеш-память 589 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 1
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 1
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 1
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
Linux OS 8153 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 6
Nokia Symbian OS 1399 5
Microsoft Windows 2528 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 4
Superjob 275 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 3
IBM Tivoli 278 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 3
Apple iPod 1531 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 2
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 2
Новые облачные технологии - МойОфис 464 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 2
Nokia Sseries - серия телефонов 148 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 2
Linspire - LindowsOS Linux 21 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 1
Intel XScale PXA 167 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
Aladdin Secret Disk 80 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Canon Digital IXUS 86 1
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 56 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
Fujitsu LifeBook 167 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 207 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 1
Путин Владимир 2696 20
Мишустин Михаил 466 2
Савельев Денис 1 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 98
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 44
Казахстан - Республика 4750 14
Россия - ПФО - Казань 2333 12
Австрия - Австрийская Республика 1110 11
Беларусь - Белоруссия 4165 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 3
Германия - Бавария - Мюнхен 468 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 2
США - Коннектикут 167 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 73
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 28
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 6
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 4
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 3
Здравоохранение - Холестерин - холестерол - cholesterol 4 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Орехи - Nuts 46 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 33
Forbes - Форбс 623 4
DigiTimes - Издание 1292 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 3
S&P - Standard and Poor’s 480 2
BCG - Boston Consulting Group 97 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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