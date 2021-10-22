Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ

Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 1

Как меняется отношение к импортозамещению 1

Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 4

В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1

Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 1

Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 2

Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1

МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 2

В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1

1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 2

Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1