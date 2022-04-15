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Минцифры РФ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Мининформсвязи РФ Минкомсвязи РФ
СОБЫТИЯ
|15.04.2022
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UTINET Glovirt — российская система виртуализации вычислительных ресурсов
же собственной ОС для организации тонких клиентов UTINET UThin из реестра программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры
|26.02.2019
|В Казахстане упразднили Минсвязи. Цифровым развитием займутся оборонщики
|16.04.2018
|Пока Николай Никифоров руководит Минкомсвязи, доход его супруги вырос в 53 раза
Публикаций - 13867, упоминаний - 22296
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 1233
|Шадаев Максут 1210 971
|Никифоров Николай 1138 948
|Медведев Дмитрий 1665 671
|Рейман Леонид 1065 572
|Щеголев Игорь 699 532
|Мишустин Михаил 787 418
|Чернышенко Дмитрий 580 355
|Козырев Алексей 328 275
|Паршин Максим 323 268
|Рустамов Рустам 548 255
|Евраев Михаил 266 222
|Массух Илья 239 198
|Натрусов Артем 313 195
|Чаркин Евгений 317 183
|Носков Константин 241 173
|Сотин Денис 216 164
|Абакумов Евгений 227 155
|Ульянов Николай 176 146
|Ермолаев Артем 379 133
|Нестеров Алексей 175 127
|Авербах Владимир 127 125
|Григоренко Дмитрий 249 123
|Касперская Наталья 319 117
|Шойтов Александр 116 113
|Смирнов Алексей 269 112
|Шпак Василий 279 111
|Качанов Олег 121 110
|Пак Олег 112 109
|Макаров Валентин 251 109
|Иванов Олег 152 106
|Слышкин Василий 129 101
|Сергеев Сергей 179 98
|Фомичев Олег 139 98
|Врацкий Андрей 175 96
|Волин Алексей 122 95
|Лысенко Эдуард 317 93
|Бурилов Андрей 117 92
|Казарин Станислав 175 91
|Мардер Наум 116 90
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.