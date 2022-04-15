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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минцифры РФ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Мининформсвязи РФ Минкомсвязи РФ

Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ

СОБЫТИЯ


15.04.2022 UTINET Glovirt — российская система виртуализации вычислительных ресурсов

же собственной ОС для организации тонких клиентов UTINET UThin из реестра программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры
26.02.2019 В Казахстане упразднили Минсвязи. Цифровым развитием займутся оборонщики
16.04.2018 Пока Николай Никифоров руководит Минкомсвязи, доход его супруги вырос в 53 раза

Публикаций - 13867, упоминаний - 22296

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 2204
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1115
МегаФон 10742 968
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 880
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 766
Microsoft Corporation 25775 663
9594 617
Yandex - Яндекс 9215 584
Ред Софт - Red Soft 1236 502
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 497
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 487
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 458
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 393
Восход ФГБУ НИИ 721 374
Google LLC 12688 336
VK - Mail.ru Group 3602 334
Ростелеком - Связьинвест 1719 314
Oracle Corporation 7074 307
Softline - Софтлайн 3743 285
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 277
IBM - International Business Machines Corp 9699 260
Intel Corporation 12811 242
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 240
Huawei 4675 239
Telegram Group 2940 234
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 222
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 221
SAP SE 5601 218
Cisco Systems 5372 214
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 207
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 205
Apple Inc 13154 197
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 193
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 192
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 184
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 178
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 176
InfoWatch - Инфовотч 1185 170
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 161
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 159
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 912
Почта России ПАО 2370 681
РЖД - Российские железные дороги 2096 462
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 454
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 230
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 225
ГПБ - Газпромбанк 1273 222
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 203
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 201
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 195
Альфа-Банк 1979 167
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 158
Газпром ПАО 1493 156
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 155
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 152
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 144
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 142
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 142
МКБ - Московский кредитный банк 657 139
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 139
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 136
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 131
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 123
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 121
Газпром нефть 725 117
ПСБ - Промсвязьбанк 963 114
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 114
ВТБ - Почта Банк 514 110
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 103
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 102
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 100
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 99
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 96
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 96
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 94
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 91
Сургутнефтегаз - СНГ 288 90
Ингосстрах СПАО 478 89
Русагро Группа Компаний 379 89
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 88
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2184
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1526
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1521
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1244
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1227
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1180
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1054
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1016
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 907
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 726
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 701
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 668
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 615
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 577
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 537
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 523
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 512
Федеральное казначейство России 1949 502
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 459
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 436
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 430
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 414
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 406
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 392
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 392
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 382
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 372
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 368
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 341
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 315
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 276
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 273
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 262
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 224
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 219
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 214
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 213
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 212
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 212
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 203
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 391
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 352
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 273
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 153
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 132
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 123
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 91
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 80
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 79
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 79
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 77
Единая Россия - Политическая партия 321 65
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 59
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 52
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 48
ГосИнформСистемы 160 44
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 44
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 42
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 39
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 34
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 34
ЛДПР 116 30
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 30
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 26
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 24
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 23
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 23
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 22
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 22
АЮР - Ассоциация юристов России 51 22
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 21
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 20
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 20
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 20
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 20
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 19
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 19
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 19
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 5071
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 4242
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 3268
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 2312
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2309
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2081
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1850
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1776
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1355
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 1324
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1310
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1228
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1109
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1072
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1056
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1055
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1017
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 978
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 958
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 919
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 879
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 817
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 787
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 726
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 722
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 692
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 690
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 677
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 635
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 631
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 629
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 624
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 614
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 603
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 590
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 579
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 562
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 562
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 535
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 532
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2325
Linux OS 11533 1208
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 695
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 578
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 511
Microsoft Windows 16882 506
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 494
Google Android 15243 412
FreePik 1841 295
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 292
Новые облачные технологии - МойОфис 958 271
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 259
Apple iOS 8583 255
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 233
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 230
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 228
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 222
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 221
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 221
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 218
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 216
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 212
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 212
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 210
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 204
Microsoft Windows 2000 8678 202
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 202
Много приложений - RuStore - Рустор 628 186
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 172
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 171
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 165
НКТ - Р7-Офис 543 164
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 160
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 158
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 157
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 146
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 143
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 142
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 141
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 137
Путин Владимир 3454 1233
Шадаев Максут 1210 971
Никифоров Николай 1138 948
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 364
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CNews FORUM Кейсы 313 162
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 143
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 109
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 80
Единый день голосования 143 53
CNews Баттл 69 51
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 47
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 46
День молодёжи - 27 июня 1087 41
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 40
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 38
Связь-Экспокомм 276 31
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 23
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 19
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 19
CSTB Telecom & Media 83 17
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 14
CeBIT 614 14
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 13
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 13
РИФ - Российский Интернет Форум 109 13
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 12
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 8
Электронное государство XXI века 32 8
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 8
Час кода - международное движение 11 8
CNews APPWards 36 7
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 7
Docflow 148 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 7
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 7
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 7
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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