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Минцифры РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Мининформсвязи РФ
Минкомсвязи РФ

Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ


22.10.2021 Власти рассказали, по каким поводам будут проверять операторов персональных данных россиян 1
21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 1
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация 3
20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 4
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 2
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 1
18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 3
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
15.10.2021 Более 1 млн человек переписались на «Госуслугах» менее чем сутки 1
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
15.10.2021 Власти рассказали, как отберут российские радиоэлектронные проекты для огромных субсидий 1
15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 2
14.10.2021 ИИ-решение ValueAI включено в реестр российского ПО 1
14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 2
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 2
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 8
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 2
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 3
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 12
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 1
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 2
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 4
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1

Публикаций - 6008, упоминаний - 14515

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1341
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 489
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 446
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 440
Ростех - Ростехнологии 2238 308
Microsoft Corporation 12409 297
Yandex - Яндекс 4188 261
Восход ФГБУ НИИ 373 250
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 210
VK - Mail.ru Group 2568 189
Ред Софт - Red Soft 246 173
4205 164
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 149
Ростелеком Связьинвест 819 142
Ланит ГК 1222 134
Google LLC 7931 130
IBM 3892 126
Oracle Corporation 3602 121
Huawei 2791 103
Facebook 3947 99
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 94
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 94
АФК Система ПАО 1148 90
NVision Group - Энвижн Груп 556 89
Apple Inc - Эппл Рус 8073 89
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 88
Cisco Systems 2298 85
Yota - Скартел 623 84
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 79
Крок 1261 79
РТЛабс 145 79
РусБИТех - ГК Astra Linux 427 77
Космическая связь ФГУП ГПКС 221 76
Intel Corporation 4546 76
АйТи 807 76
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 73
iTeco - Ай-Теко 743 71
Twitter 2208 69
Новые облачные технологии (НОТ) 227 68
InfoWatch - Инфовотч 739 66
Почта России ПАО 1631 416
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 328
РЖД - Российские железные дороги 1118 168
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 158
УЭК - Универсальная электронная карта 512 78
РВК - Российская венчурная компания 486 65
Альфа-Банк 1157 59
Газпромбанк - ГПБ 706 56
Аэрофлот 507 51
Газпром ПАО 552 47
Почта Банк 290 45
Росбанк ПАО - Societe Generale 344 43
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 116 43
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 42
Газпром нефть 384 38
Роснефть НК 386 32
ПСБ - Промсвязьбанк 613 30
Уралсиб Банк 396 29
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 28
X5 Group 604 27
Альфа-Групп 371 27
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 26
X5 Group - Пятерочка 565 25
Ак Барс Банк 174 25
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 73 23
Интер РАО ПАО 179 23
Marshall Capital Partners 64 22
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 489 21
Газпром-Медиа Холдинг 124 21
Фонд информационной демократии 27 21
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 73 20
Совкомбанк ПАО 147 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 97 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 103 17
Ингосстрах СПАО 215 17
Runa Capital 153 16
Visa International 1383 16
НСПК - Национальная система платежных карт 257 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 243 16
Правительство РФ 2264 976
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 689
Президент Российской Федерации 1460 638
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 549
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 543
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 454
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 437
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 378
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 363
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 360
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 346
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 316
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 310
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 266
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 265
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 248
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 242
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 236
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 227
Федеральное казначейство России 774 227
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 217
Счётная палата РФ 473 196
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 192
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 180
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 179
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 155
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 151
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 150
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 148
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 143
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 140
Администрация Президента РФ 277 135
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 130
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 128
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 115
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 334 112
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 111
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 111
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 108
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 98
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 124
Руссофт - Russoft 271 115
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 160 79
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 77
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 62
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 47
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 45
Единая Россия - Политическая партия 182 43
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 182 36
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 297 33
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 32
ЛДПР 73 21
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 20
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 19
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 53 16
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 117 15
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 34 15
АФТ - Ассоциация Финтех 76 15
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 60 14
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 14
Справедливая Россия - Российская политическая партия 73 14
РСА - Российский союз автостраховщиков 66 12
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 11
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 145 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 128 9
АЮР - Ассоциация юристов России 16 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 474 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 6
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 6
АРБ - Ассоциация российских банков 89 6
Linux Foundation 161 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 8 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 5
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 5
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 16 5
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 716
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 257
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 246
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 212
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 181
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 181
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 159
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 137
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3G - Стандарт мобильной связи 3920 126
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 110
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 109
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 105
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 69
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 66
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 64
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 61
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 146 55
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 54
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 137 54
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1211 53
Безопасный город 353 53
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PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1093 50
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 49
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 260 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 44
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 164 44
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 580 40
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 537
Linux OS 4553 359
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 340
Ред ОС 239 174
Microsoft Windows 10 7196 154
Google Android 10773 136
Apple iOS 5750 114
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 112
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 599 110
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 100
Новые облачные технологии - МойОфис 311 91
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 86
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 81
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 79
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 79
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 327 78
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 70
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 69
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 53
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 309 52
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 49
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 152 47
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 46
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 43
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 189 41
Microsoft Skype 1570 41
VK - Mail.ru Одноклассники 873 40
Microsoft Office 2095 40
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 83 38
Microsoft Windows 918 37
Apple - App Store 2205 36
Apple macOS 957 36
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 35
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Intel x86 - Архитектура процессора 1022 33
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Медведев Дмитрий 1459 626
Щеголев Игорь 676 480
Рейман Леонид 575 280
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Козырев Алексей 271 190
Мишустин Михаил 302 179
Носков Константин 203 161
Евраев Михаил 224 159
Массух Илья 192 156
Чернышенко Дмитрий 234 145
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Паршин Максим 146 104
Иванов Олег 124 93
Волин Алексей 113 92
Авербах Владимир 121 91
Пак Олег 90 86
Акимов Максим 167 83
Свердлов Денис 163 78
Жаров Александр 165 78
Ермолаев Артем 340 76
Собянин Сергей 211 75
Шмулевич Марк 79 72
Мардер Наум 100 69
Попов Алексей 322 69
Дворкович Аркадий 173 66
Соколов Алексей 123 66
Касперская Наталья 204 65
Четвернин Алексей 658 64
Макаров Валентин 117 58
Осеевский Михаил 232 57
Кисляков Евгений 83 55
Смирнов Алексей 151 54
Калугин Сергей 163 53
Огуряев Дмитрий 54 52
Лысенко Эдуард 210 49
Качанов Олег 58 48
Чаркин Евгений 183 47
Комиссаров Дмитрий 157 46
Россия - Российская федерация - РФ 61456 4394
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 1163
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 430
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 393
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 226
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 181
Россия - ЮФО - Республика Крым 633 168
Россия - СФО - Новосибирская область 866 134
Россия - ЮФО - Севастополь 424 134
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Россия - ЮФО - Ростовская область 907 116
Беларусь - Белоруссия 2238 115
Россия - ЦФО - Калужская область 605 114
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 71
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