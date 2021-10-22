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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минцифры РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Мининформсвязи РФ
Минкомсвязи РФ
Публикаций - 6008, упоминаний - 14515
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1127 911
|Путин Владимир 1877 811
|Медведев Дмитрий 1459 626
|Щеголев Игорь 676 480
|Рейман Леонид 575 280
|Шадаев Максут 385 235
|Козырев Алексей 271 190
|Мишустин Михаил 302 179
|Носков Константин 203 161
|Евраев Михаил 224 159
|Массух Илья 192 156
|Чернышенко Дмитрий 234 145
|Рустамов Рустам 169 141
|Паршин Максим 146 104
|Иванов Олег 124 93
|Волин Алексей 113 92
|Авербах Владимир 121 91
|Пак Олег 90 86
|Акимов Максим 167 83
|Свердлов Денис 163 78
|Жаров Александр 165 78
|Ермолаев Артем 340 76
|Собянин Сергей 211 75
|Шмулевич Марк 79 72
|Мардер Наум 100 69
|Попов Алексей 322 69
|Дворкович Аркадий 173 66
|Соколов Алексей 123 66
|Касперская Наталья 204 65
|Четвернин Алексей 658 64
|Макаров Валентин 117 58
|Осеевский Михаил 232 57
|Кисляков Евгений 83 55
|Смирнов Алексей 151 54
|Калугин Сергей 163 53
|Огуряев Дмитрий 54 52
|Лысенко Эдуард 210 49
|Качанов Олег 58 48
|Чаркин Евгений 183 47
|Комиссаров Дмитрий 157 46
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru