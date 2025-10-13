Разделы

NRI Networked Readiness Index Индекс сетевой готовности


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 «Ростелеком» внедрил систему автоматизированного учета для «Вайнах телекома» 1
30.05.2024 «Ростелеком» планирует вывести на рынок полностью российское решение NRI 1
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 2
20.01.2020 Цифровизация 3
10.04.2018 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 3
29.12.2017 Минкомсвязи: отмена роуминга позволит в 2-3 раза снизить цены для путешествующих абонентов 1
03.11.2017 «Мегафон» запустил систему, заменяющую 2 тыс. инженеров 1
18.05.2017 Dell EMC представила новую облачную платформу для Microsoft Azure Stack 1
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP 1
14.03.2017 «Ростелеком» унифицировал процессы строительства сетей для В2В-клиентов на базе разработки «Техносерва» 1
01.03.2017 Минкомсвязи: Четверть базовых станций мобильной связи в России уже работает в стандарте LTE 1
24.01.2017 Россия стала второй в мире по дешевизне сотовой связи 3
24.01.2017 Минкомсвязи: услуги связи в России становятся одними из самых дешевых в мире 1
09.11.2016 Сингапур примет закон о кибербезопасности, который в России убил бы рынок 2
26.09.2016 Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными 2
10.05.2016 Москва возглавила рейтинг Минкомсвязи по уровню развития информационного общества в регионах 1
01.02.2016 Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром 1
24.08.2015 «Ростелеком» внедрил систему управления строительством сетей от «Техносерва» 1
17.12.2014 Геннадий Фомин - Мы убираем тормоза из бизнес-процессов и ИТ-систем 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 2
24.04.2014 Россия вошла в Топ-50 стран по развитию ИКТ 1
24.04.2014 Казахстан опередил страны СНГ по индексу сетевой готовности 1
11.04.2014 Казахстанскому порталу электронного правительства исполняется 8 лет 1
22.09.2013 Рейтинг развития ИКТ – в фокусе Россия 2
25.06.2009 «Техносерв» построил систему учета сетевых ресурсов в МТТ 1
27.03.2009 ИТ-готовность: Россия - 74-я 2
13.12.2001 Производители КПК начали сотрудничать с системными интеграторами 1

NRI и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10227 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 5
Oracle Corporation 6839 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3033 4
Huawei 4165 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1764 3
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
Microsoft Corporation 25147 2
IBM - International Business Machines Corp 9533 2
Dell EMC 5077 2
МегаФон 9717 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 323 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
Амтел-Сервис 36 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5204 1
CA Technologies - Computer Associates 387 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 863 1
Toshiba Corporation 2952 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 238 1
Fujitsu 2064 1
Naumen - Наумен 674 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 689 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Capgemini Consulting 122 1
Dell EMC Services - Dell Services 19 1
Casio 333 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 295 1
Киевстар - Kyivstar 555 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Открытые технологии 714 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13883 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 318 2
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12655 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 7
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 2
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5166 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4736 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2120 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3422 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3488 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 348 1
Федеральное казначейство России 1859 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1468 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2235 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 374 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6359 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21734 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1836 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16857 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9568 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28759 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33375 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22644 7
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manage System - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 39 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 6
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 421 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1625 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7287 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11199 5
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 562 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2585 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11799 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12182 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7425 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12046 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30891 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 949 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2177 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17011 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2052 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3013 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7164 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14257 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31541 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8588 3
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 56 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2614 3
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 28 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6094 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1463 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12852 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6728 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14270 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2379 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5718 4
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 18 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 218 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 216 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 2
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1040 2
Oracle Fusion ERP 67 2
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 41 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1113 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 76 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 417 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 81 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Microsoft Azure 1452 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 248 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
Intel x86 - архитектура процессора 1967 1
Microsoft Office 3907 1
Apache Cassandra 51 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1504 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 793 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2847 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Microsoft Windows 16188 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 252 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5054 1
Никифоров Николай 1136 3
Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 3
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Путин Владимир 3314 2
Зименков Андрей 7 2
Щенников Святослав 2 2
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Пак Олег 112 1
Учамприн Андрей 7 1
Лебедев Павел 35 1
Лагода Георгий 60 1
Черногоров Андрей 65 1
Медведев Дмитрий 1661 1
Богомолов Андрей 21 1
Николаев Сергей 14 1
Фомин Геннадий 1 1
Могилин Артём 6 1
Андреева Екатерина 48 1
Бертяков Виктор 8 1
DuBois Laura - Дюбуа Лаура 8 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Кочнов Павел 7 1
Мазуров Николай 3 1
Пожидаев Андрей 1 1
Дударек Сергей 1 1
Мотовилов Андрей 1 1
Головачев Михаил 20 1
Праздничных Алексей 4 1
Халитов Дарий 33 1
Ibrahim Yaacob - Ибрагим Якоб 2 1
Артемьев Игорь 91 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Зуев Дмитрий 6 1
Neil Mike - Нейл Майк 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17956 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53185 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 7
Сингапур - Республика 1898 7
Япония 13483 6
Швеция - Королевство 3667 6
Финляндия - Финляндская Республика 3655 6
Бразилия - Федеративная Республика 2433 5
Казахстан - Республика 5755 5
Индия - Bharat 5636 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 4
Южная Корея - Республика 6810 4
Оман Султанат 120 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13516 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 3
Нидерланды 3611 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2527 3
Эстония - Эстонская Республика 756 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 3
Латвия - Латвийская Республика 822 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14423 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 2
Германия - Федеративная Республика 12891 2
Франция - Французская Республика 7957 2
Украина 7757 2
Земля - планета Солнечной системы 10593 2
Италия - Итальянская Республика 4417 2
Турция - Турецкая республика 2465 2
Норвегия - Королевство 1829 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 2
Греция - Греческая Республика 992 2
Бахрейн - Королевство 126 2
Литва - Литовская Республика 659 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1284 2
Испания - Каталония - Барселона 747 2
Никарагуа - Республика 58 1
Гондурас - Республика 39 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1375 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7987 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10410 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1908 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2233 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17185 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 920 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5786 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 753 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 406 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6219 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20021 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31360 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3729 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6277 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5964 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1322 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14813 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1608 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4890 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2879 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8446 2
Аудит - аудиторский услуги 3002 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7240 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2564 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2137 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2040 2
Экономический эффект 1178 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3327 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 187 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2238 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9938 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5426 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5212 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Bloomberg 1375 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
The Economist 48 1
Госрасходы - портал 70 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 7
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
IDC - International Data Corporation 4936 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 22 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 15 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3697 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
Waseda University - Университет Васэда 21 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 197 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1225 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 96 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 591 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 178 14
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
День молодёжи - 27 июня 976 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
