Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода

2ГИС добавил на карты погоду ователь видит на карте. При перемещении карты погода меняется на актуальную в новой локации. Данные о погоде 2ГИС получает от сервиса «Метеоновости» компании «ДАНИО-пресс». 2ГИС 2ГИС добавил на карты погоду Погода уже доступна на главном экране приложения 2ГИС на iOS, в ближайшее время она появится в режиме навигатора, а также — в приложении геосервиса для Android.

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году Огромная система поверхностных и глубинных течений в Атлантическом океане помогает регулировать климат Северного полушария. Ученые считают, что вся система может рухнуть в любой момент, нач

«Алису», «Погоду» и другие сервисы «Яндекса» теперь можно добавить на экран блокировки iPhone мную камеру, виджеты умных устройств, погоды и пробок. Они помогут мгновенно перейти в поиск «Яндекса» или к умной камере — например, чтобы перевести текст на картинке. С их помощью удобно следить за погодой и пробками. Или быстро перейти к умным устройствам, скажем, чтобы включить кондиционер. «Многие люди привыкли обращаться за помощью к “Алисе”, поиску и другим сервисам “Яндекса”. И тепе

«Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя навать тематические прогнозы погоды в зависимости от увлечений пользователей Там подчеркнули, что эти данные помогают улучшить краткосрочный прогноз осадков по всей стране, особенно - в регионах, где метеорологических радаров недостаточно (Сибирь, Урал, Дальний Восток). Посмотреть краткосрочный прогноз можно на карте осадков. Она показывает, как будет развиваться ситуация в ближайшие два ча

BUD Light установил в Москве «умные» билборды, реагирующие на погоду оторой стал рыцарь BUD Light Non Alcoholic, хорошо знакомый потребителям в США. В рамках кампании по всей Москве будут установлены интерактивные билборды с рыцарем BUD Light, который будет следить за погодой и подбадривать москвичей. Интерактивные билборды синхронизированы с погодными платформами (например, «Яндекс.Погода»), с которых они по геолокации получают информацию о температуре, обл

«Ростелеком» и «Яндекс» развернули видеонаблюдение за погодой «Ростелеком» по заказу сервиса «Яндекс.Погода» установил видеонаблюдение за погодными изменениями в 50 российских городах. Теперь пользователи могут наблюдать за погодой в выбранном населенном пункте в режиме реального времени. С учетом специфики проекта, реализованного для сервиса «Яндекс.Погода», камеры настроены так, что пользователи видят перспектив

Меньше пластика, больше электромобилей – Volvo борется за климат Земли авод Volvo Cars в городе Шёвде (Швеция) уже перешёл в режим, не оказывающий вредного воздействия на климат. В 2017 году Volvo Cars первой среди мировых автопроизводителей объявила о стратегии п

Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду эксплуатацию сможет конкурировать с подобными европейскими решениями. Стоимость «Полюс-С» оценивается разработчиками в 3 600 000 рублей». В этом году «Радий» представит систему «Полюс-С» на выставке «Погода-Климат. Вода. Дистанционное зондирование Земли. Зеленая экономика», которая пройдет 9-10 октября в Международном выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Климат Земли меняется непредсказуемо После наступившего примерно тысячу лет назад потепления следовало ожидать снижения температуры на планете, так как в течение истории Земли климат всегда менялся волнообразно. Однако похолодания не произошло. Наоборот, температура стала повышаться. И причиной этого стал не только антропогенный фактор, считают ученые. Наблюдая за ск

«Яндекс» начал прогнозировать погоду во всей России ель — совокупность формул, описывающих изменения атмосферы. Она обрабатывает данные от наземных метеостанций, спутников и из других источников. Результаты вычислений регулярно сверяются с фактической погодой — 140 тыс. раз в день. «Матрикснет» замечает повторяющиеся расхождения и устанавливает закономерности, которые позволяют уточнить расчёты. Благодаря тому, что «Яндекс.Погода» использует

«Яндекс» научился предсказывать погоду «Все люди по собственному опыту знают, что любые прогнозы ошибаются. Дело в том, что предсказывать погоду — действительно трудная задача. Для примера можно сказать, что прогноз обязан учитыват

Google Earth обрела климат де или очередном оптимуме, опубликовав данные климатических наблюдений за 150 лет. Данные появились в интернете в виде слоя для Google Earth. В их основу положена информация о погоде, полученная 6000 метеорологических станций начиная с 1850 года. Для удобства работы, земная поверхность на слое разбита на 780 участков – каждый в пять градусов долготы и широты. Пользователь, выбирая тот или и

Древний климат можно изучать по останкам планктона енения температуры океана, происходившие сотни миллионов лет назад. Полосы в раковинах планктона могут выполнить примерно ту же функцию, что и годовые кольца деревьев, только записывают не возраст, а климат. Понимание того, как изменялся климат в геологическом прошлом, крайне важно для понимания изменений климата в настоящем. Древние раковины планктона помогут ученым в изучении клима

Климат Земли меняется слишком быстро тные продвигались на север, в более холодные регионы. В том случае изменения происходили достаточно медленно для того, чтобы растения и животные успевали к ним приспособиться. В последние десятилетия климат меняется гораздо быстрее, и уже сейчас некоторые виды флоры и фауны сталкиваются с серьезными проблемами – они не успевают адаптироваться. Благодаря палеоклиматическим исследованиям учен

Океанические вихри влияют на погоду елила, что не только крупные океанические течения, но даже небольшие вихри оказывают воздействие на погоду. Исследователи полагают, что синоптики должны принимать во внимание эти вихри при сост

Климат на любой вкус на скромные деньги Компания Media-Saturn Russia в лице сети магазинов Media Markt предлагает бюджетные решения в сфере климат-контроля производства фирм Yamatsu, Kansai и Daewoo. Марка Yamatsu представлена сплит-системами AUS-07C53R013L24 и AUS-09C53R013L24, отличающимися богатством функций при скромной цене. Р

Климат по Wi-Fi Американский производитель систем климат-контроля Friedrich Air Conditioning представил новую модель домашнего кондиционера Kuhl. Отличие новой модели от прочих систем производителя заключается в возможности управления устройст

Климат Земли зависит от общения бактерий Бактерии влияют на климат нашей планеты, значительно "опережая" в этом людей. Обмен сигналами между микробами - их своеобразное общение - играет важную роль в этом процессе. К такому выводу пришли ученые из инсти

Ritmix показала фоторамку с погодой Ritmix анонсировала фоторамку, которая показывает погоду, и оснащенную датчиком, позволяющим определить температуру и влажность внутри и снаружи помещения.

Микрометеориты охладили климат Земли и Марса ые данные были объединены с результатами расчетов так называемой «поздней тяжелой бомбардировки» Земли большими метеоритами приблизительно 4,1–3,8 миллиарда лет назад, которая также воздействовала на климат. Итоговый результат позволил ученым выдвинуть описанную гипотезу. Читайте на CNews Госсектор и СМБ распробовали ГЛОНАСС Российское СМБ-решение для построения корпоративного портала начин

«Климат.Лт» представила новую модель приточно-вытяжной установки Компания «Климат.Лт», литовский производитель приточно - вытяжных установок с рекуперацией тепла, представляет новую модель приточно-вытяжных установок «Аляска» модификации «Эконом» с влагопроницаемым ре

Ученые пытаются охладить Землю сульфатами Ученые факультета глобальной экологии Института Карнеги применили новый подход к изучению возможностей борьбы с глобальным потеплением с помощью масштабного вмешательства в климат. Крупномасштабные геоинженерные проекты по изменению климата Земли довольно разнообразны: гигантские зеркала в космосе для отражения солнечного излучения, аэрозоли сульфата в стратосфере

Далекие последствия: дым от пожаров изменит климат - хоть и медленно, но интерес к их роли в глобальном климате растет. Влияние этого фактора на распространения дыма и других продуктов сжигания биомассы уже рассматривают как важный элемент, меняющий климат и влияющий на качество воздуха. Эти возможно приведет к пересмотру некоторых аспектов современной климатологии, связанных с вулканическим воздействием на стратосферу, влиянием и географи

Японцы изучат "адский" климат Венеры стицы. Пока на эти вопросы нет ответов, но Venus Climate Orbiter может их дать. Практическая польза от изучения Венеры огромна, в то время как США сосредоточились на поиске жизни в Солнечной системе, климат остается малоизученным явлением с сотнями неизвестных факторов. Изучая уникальный климат Венеры, мы узнаем больше об универсальных принципах метеорологии и создадим климатические

"Климат-гейт" оказался фальшивкой обального изменения климата не происходит и что все научные обоснования этого процесса выдуманы. В «климат-гейт» стали играть и многие мировые средства массовой информации. Российские СМИ также

Кондиционеры Panasonic: создаем комфортный климат и экономим энергию DW, CS-XE12JKDW, CS-XE18JKDW, CS-XE24JKDW) призваны экономить электроэнергию и создавать комфортный климат, плавно изменяя температуру. Здесь следует добавить, что все модели CS-XE по энергоэфф

Космическое зондирование Земли: итоги 2008 ги их работы. Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 1. Запуски спутников съемки Земли и метеорологических КА в 2008 году Приложение 2. Запуски спутников съемки Земли и метеоролог

То в жар, то в холод: лучшие кондиционеры к осени встроенным фильтрам от нежелательных загрязнений круглогодично очищают! Казалось бы, что ещё нужно? Климат оптимален, воздух свеж. Ни дать ни взять — рижское взморье! Но сегодня многие производ

ГРМЦ нуждается в услугах по передаче метеорологических данных Главный радиометеорологический центр (ГРМЦ) федеральной службы по гидрометеорологии по мониторингу окружающей среды (Росгидромет) объявил открытый конкурс №2-к на предоставление услуг по передаче метеорологических данных абонентам корпоративной вещательной сети (КВС) «Метеоинформ». Стоимость контракта составляет 11 000 000 тыс. руб. Реализовать услуги исполнителю контракта будет необход

Американские ученые предлагают модифицировать климат Земли Исследовательская группа технологического института штата Нью-Мексико предложила начать сознательно модифицировать климат Земли - по их мнению, это может воспрепятствовать (в первом приближении) ухудшению климатических условий в Соединенных Штатах, пусть даже ценой других регионов планеты. Как сообщает Asso

GPS начнет предсказывать погоду Консорциум GeoOptics планирует развернуть самую большую в мире орбитальную группировку из 100 низкоорбитальных метеорологических микроспутников, которые будут использовать для зондирования атмосферы сигналы GPS-спутников. Международный консорциум GeoOptics создан специально для реализации проекта CICERO

ГРМЦ требуются услуги по передаче метеорологических данных вный радиометеорологический центр (ГРМЦ) федеральной службы по гидрометеорологии по мониторингу окружающей среды (Росгидромет) проводит открытый конкурс № 253к-304 на предоставление услуг по передаче метеорологических данных абонентам корпоративной вещательной сети (КВС) «Метеоинформ». На услугах по передаче данных исполнитель сможет заработать до 10,8 млн руб., при этом к исполнению контра

Weather.com покажет погоду с точностью до улиц нкцию просмотра погоды с точностью до улиц. По договору с Microsoft, канал из Атланты представит подробные карты дорог, наложенные на снимки со спутника. Увеличив снимок, посетитель сможет посмотреть погоду не только в городе, но и на отдельных улицах. Посещаемость сайта Weather Channel составляет в среднем 35 млн в месяц; во времена стихийных бедствий этот показатель увеличивается ещё на н

Французские метеорологи получат новый суперкомпьютер от Nec олнять около 28 триллионов вычислительных операций в секунду (терафлоп). Повышенный объем вычислительных операций позволит «Метео Франс» использовать более подробные и точные модели погодных условий. Метеорологи смогут обрабатывать значительно большее количество данных, полученных со спутников и радаров, а также уменьшить ячейку координатной сетки до 2,5 километров. На начальном этапе компь

Росгидромет продолжит модернизацию сийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации (г. Обнинск), который является Мировым центром данных. Модернизация также будет проведена в региональных специализированных метеорологических центрах (гг. Новосибирск, Хабаровск), Мировом центре радиационных данных (в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, г. Санкт-Петербург). Особое внимание в проек

Мир обречен: климат Земли миновал "точку возврата"? оф. Лавлок. — Я погибну, лишь малая толика людей, может быть, выживет в Арктике, где, как раз, климат останется еще относительно терпимым». Проф. Лавлок известен своими разработками в обла

Мир обречен: климат Земли миновал "точку возврата"? оф. Лавлок. — Я погибну, лишь малая толика людей, может быть, выживет в Арктике, где, как раз, климат останется еще относительно терпимым». Проф. Лавлок известен своими разработками в обла

Глава "ВымпелКома": деловой климат в РФ ухудшился Деловой климат в России в последнее время ухудшился, так как бизнесмены чувствуют, что власти могут действовать, как им заблагорассудиться, заявил в субботу глава «ВымпелКома» Александр Изосимов. «Люди