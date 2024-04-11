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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода

В IV веке до н.э известный древнегреческий философ и ученый в своем труде под названием "Метеорология" описывает природные явления, связанные с атмосферой. Аристотель пользуется своими наблюдениями за облаками и ветрами, чтобы прогнозировать возможные изменения в погоде. Одной из ключевых идей Аристотеля о погоде стала его концепция "естественных мест" или "присущих мест", которая пыталась объяснить причины изменчивости погоды и климата. Например, он считал, что теплый воздух поднимается, а холодный воздух опускается, что приводит к образованию ветров и изменению температурного режима.

В то время как наблюдения Аристотеля носили качественный характер, спустя 2000 лет появляется возможность "измерить" погоду. В 1643 году итальянский ученый Эванджелиста Торричелли изобретает ключевой инструмент для определения изменений погоды. Прибор, названный барометром, основан на гидростатическом принципе и использует изменение уровня жидкости в трубке для измерения атмосферного давления. Падение давления указывает на приближающуюся облачность и осадки, в то время как повышение давления свидетельствует о том, что погода стабилизируется.

В 19 и 20 веке метеорология обособляется в отдельную науку. Для изучения погоды стали применяться научные методы, а создание сети метеостанций позволило начать сбор большого объема данных для анализа. Современная метеорология базируется на прогнозировании движения циклонов и антициклонов, областей с низким и высоким давлением соответственно. 

Настоящим пионером в области изучении ураганов и тропических циклонов стала Джоанна Симпсон - первая женщина, получившая докторскую степень в области метеорологии. Она работала в Национальном ураганном центре США с 1959 года и провела  исследования, изучая структуру ураганов и их движение, что подняло на новый уровень понимание этих природных явлений.

В настоящее время профессия метеоролога стала еще более важной, поскольку экстремальные погодные события стали более заметными из-за постепенного потепления атмосферы.

 

 

Служба погоды В плакате отражается тема метеорологии как науки. Плакат создан в период технического прогресса, первых полетов в Космос, первых разработок ЭВМ. Художник, автор плаката передал это ощущение, показав на плакате вид из Космоса на Земной шар, рядом летающую спутниковую станцию. В. Комаров, 1969г. Служба погоды В плакате отражается тема метеорологии как науки. Плакат создан в период технического прогресса, первых полетов в Космос, первых разработок ЭВМ. Художник, автор плаката передал это ощущение, показав на плакате вид из Космоса на Земной шар, рядом летающую спутниковую станцию. В. Комаров, 1969г.
«Метеоролог», 1964 год. Художник — Давыдов Виталий Тимофеевич (1923-2007) «Метеоролог», 1964 год. Художник — Давыдов Виталий Тимофеевич (1923-2007)
Вид земных облаков из космоса Вид земных облаков из космоса
"Интерфейс устройства для управления облаками" Дмитрий Дьяченко (Digital art) "Интерфейс устройства для управления облаками" Дмитрий Дьяченко (Digital art)
Служба погоды В плакате отражается тема метеорологии как науки. Плакат создан в период технического прогресса, первых полетов в Космос, первых разработок ЭВМ. Художник, автор плаката передал это ощущение, показав на плакате вид из Космоса на Земной шар, рядом летающую спутниковую станцию. В. Комаров, 1969г.


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Ritmix анонсировала фоторамку, которая показывает погоду, и оснащенную датчиком, позволяющим определить температуру и влажность внутри и снаружи помещения.
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ые данные были объединены с результатами расчетов так называемой «поздней тяжелой бомбардировки» Земли большими метеоритами приблизительно 4,1–3,8 миллиарда лет назад, которая также воздействовала на климат. Итоговый результат позволил ученым выдвинуть описанную гипотезу. Читайте на CNews Госсектор и СМБ распробовали ГЛОНАСС Российское СМБ-решение для построения корпоративного портала начин
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стицы. Пока на эти вопросы нет ответов, но Venus Climate Orbiter может их дать. Практическая польза от изучения Венеры огромна, в то время как США сосредоточились на поиске жизни в Солнечной системе, климат остается малоизученным явлением с сотнями неизвестных факторов. Изучая уникальный климат Венеры, мы узнаем больше об универсальных принципах метеорологии и создадим климатические

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DW, CS-XE12JKDW, CS-XE18JKDW, CS-XE24JKDW) призваны экономить электроэнергию и создавать комфортный климат, плавно изменяя температуру. Здесь следует добавить, что все модели CS-XE по энергоэфф
13.01.2009 Космическое зондирование Земли: итоги 2008

ги их работы. Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 1. Запуски спутников съемки Земли и метеорологических КА в 2008 году Приложение 2. Запуски спутников съемки Земли и метеоролог
13.08.2008 То в жар, то в холод: лучшие кондиционеры к осени

встроенным фильтрам от нежелательных загрязнений круглогодично очищают! Казалось бы, что ещё нужно? Климат оптимален, воздух свеж. Ни дать ни взять — рижское взморье! Но сегодня многие производ
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Главный радиометеорологический центр (ГРМЦ) федеральной службы по гидрометеорологии по мониторингу окружающей среды (Росгидромет) объявил открытый конкурс №2-к на предоставление услуг по передаче метеорологических данных абонентам корпоративной вещательной сети (КВС) «Метеоинформ». Стоимость контракта составляет 11 000 000 тыс. руб. Реализовать услуги исполнителю контракта будет необход
21.08.2007 Американские ученые предлагают модифицировать климат Земли

Исследовательская группа технологического института штата Нью-Мексико предложила начать сознательно модифицировать климат Земли - по их мнению, это может воспрепятствовать (в первом приближении) ухудшению климатических условий в Соединенных Штатах, пусть даже ценой других регионов планеты. Как сообщает Asso
22.05.2007 GPS начнет предсказывать погоду

Консорциум GeoOptics планирует развернуть самую большую в мире орбитальную группировку из 100 низкоорбитальных метеорологических микроспутников, которые будут использовать для зондирования атмосферы сигналы GPS-спутников. Международный консорциум GeoOptics создан специально для реализации проекта CICERO
16.03.2007 ГРМЦ требуются услуги по передаче метеорологических данных

вный радиометеорологический центр (ГРМЦ) федеральной службы по гидрометеорологии по мониторингу окружающей среды (Росгидромет) проводит открытый конкурс № 253к-304 на предоставление услуг по передаче метеорологических данных абонентам корпоративной вещательной сети (КВС) «Метеоинформ». На услугах по передаче данных исполнитель сможет заработать до 10,8 млн руб., при этом к исполнению контра
01.03.2007 Weather.com покажет погоду с точностью до улиц

нкцию просмотра погоды с точностью до улиц. По договору с Microsoft, канал из Атланты представит подробные карты дорог, наложенные на снимки со спутника. Увеличив снимок, посетитель сможет посмотреть погоду не только в городе, но и на отдельных улицах. Посещаемость сайта Weather Channel составляет в среднем 35 млн в месяц; во времена стихийных бедствий этот показатель увеличивается ещё на н
03.07.2006 Французские метеорологи получат новый суперкомпьютер от Nec

олнять около 28 триллионов вычислительных операций в секунду (терафлоп). Повышенный объем вычислительных операций позволит «Метео Франс» использовать более подробные и точные модели погодных условий. Метеорологи смогут обрабатывать значительно большее количество данных, полученных со спутников и радаров, а также уменьшить ячейку координатной сетки до 2,5 километров. На начальном этапе компь
24.03.2006 Росгидромет продолжит модернизацию

сийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации (г. Обнинск), который является Мировым центром данных. Модернизация также будет проведена в региональных специализированных метеорологических центрах (гг. Новосибирск, Хабаровск), Мировом центре радиационных данных (в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, г. Санкт-Петербург). Особое внимание в проек
17.01.2006 Мир обречен: климат Земли миновал "точку возврата"?

оф. Лавлок. — Я погибну, лишь малая толика людей, может быть, выживет в Арктике, где, как раз, климат останется еще относительно терпимым». Проф. Лавлок известен своими разработками в обла
17.01.2006 Мир обречен: климат Земли миновал "точку возврата"?

оф. Лавлок. — Я погибну, лишь малая толика людей, может быть, выживет в Арктике, где, как раз, климат останется еще относительно терпимым». Проф. Лавлок известен своими разработками в обла
31.01.2005 Глава "ВымпелКома": деловой климат в РФ ухудшился

Деловой климат в России в последнее время ухудшился, так как бизнесмены чувствуют, что власти могут действовать, как им заблагорассудиться, заявил в субботу глава «ВымпелКома» Александр Изосимов. «Люди
14.07.2003 Климат-контроль: дожди по вызову?

зависимых экспертных заключений и каких-либо вразумительных контрольных испытаний, так называемые разработчики не первый год добиваются государственного финансирования закупки своего оборудования по «климат-контролю». В то же время случаи экстремальных погодных условий в мире становятся все более частым явлением1 в масштабах как стран и регионов, так и отдельных городов2. По всей видимости,

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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2137 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2744 6
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 314 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 949 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 884 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 564 5
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 186 5
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 7 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 66
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6215 25
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2697 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 692 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 6
Greenpeace - Гринпис 128 5
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 111 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 289 3
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 297 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 88 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
Коммунизм - Коммунистические партии 70 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 626 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 2
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 280 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
Демократическая политическая партия США 112 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 218 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62011 296
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47229 272
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20166 190
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23341 189
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTechракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9645 186
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6828 176
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12269 168
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9308 167
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29223 139
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23291 138
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27325 124
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12279 119
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20281 118
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23823 117
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13476 115
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10561 115
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5925 108
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16713 108
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28528 107
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17246 105
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15844 103
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19905 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24325 99
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4649 97
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8238 96
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2780 94
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12238 92
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7240 91
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11466 88
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7208 87
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2455 86
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9939 85
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12020 85
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5972 84
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2338 81
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6309 81
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7004 80
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11935 80
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2968 77
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13697 75
Google Android 13657 97
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4900 66
Apple iPhone - серия смартфонов 6941 58
Apple iOS 7506 44
Microsoft Windows 15298 40
Microsoft Windows 2000 8661 40
Google YouTube - Видеохостинг 2629 38
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 35
Apple iPhone 6 4861 33
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 113 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2646 30
Google Play - Google Store - Android Market 3206 29
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3980 26
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 548 25
Apple - App Store 2815 23
Linux OS 9473 22
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 21
VK - Mail.ru Одноклассники 1718 20
Microsoft Skype 2044 19
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1615 18
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 984 18
Apple iPad 3824 17
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4834 17
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1516 17
Космодром Байконур 1060 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1446 16
Microsoft Xbox Live 305 16
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1806 15
Microsoft Office 3626 14
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 250 14
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 460 13
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 471 13
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 13
Microsoft Windows 10 1706 12
VK - Mail.Ru Почта 345 12
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 284 12
Samsung Galaxy 937 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1043 11
Google Maps - Карты Google 783 11
Путин Владимир 3053 20
Газаров Артур 77 19
Гордеева Анна 36 14
Левкевич Михаил 60 11
Медведев Дмитрий 1647 8
Рейман Леонид 1043 8
Рахманов Максим 47 7
Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 7
Шадаев Максут 903 6
Лаптева Марина 114 6
Музалев Дмитрий 13 5
Исаев Максим 54 5
Принцевская Людмила 34 5
Ганьшин Александр 7 5
Ускова Ольга 164 5
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 5
Шалманов Сергей 201 4
Bush George - Буш Джордж 304 4
Орловский Виктор 368 4
Евтушенко Олег 143 4
Ксенин Алекс 311 4
Овчинский Владислав 227 4
King David - Кинг Дэвид 10 4
Рудь Сергей 7 4
Кульбацкий Анатолий 12 4
Черемных Татьяна 5 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 907 3
Греф Герман 407 3
Назаров Александр 62 3
Хавторин Антон 25 3
Зибарева Евгения 9 3
Макаров Валентин 214 3
Гутман Виктор 17 3
Закрепин Евгений 60 3
Priya Shashank - Прия Шашанк 3 3
McNealy Scott - Макнили Скот 46 3
Эмдин Сергей 68 3
Меднов Сергей 124 3
Головин Андрей 14 3
Россия - РФ - Российская федерация 138058 693
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51444 378
Земля - планета Солнечной системы 10256 369
Солнце - звезда Солнечной системы 5076 285
Европа 21545 238
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41843 221
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16463 150
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14032 143
Солнечная система - Solar system 2496 118
Япония 13184 115
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13198 112
Германия - Федеративная Республика 12524 102
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16785 98
Франция - Французская Республика 7743 79
Африка - Африканский регион 3414 71
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1290 70
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 706 63
Азия - Азиатский регион 5378 59
Индия - Bharat 5331 58
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 654 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13941 56
Канада 4819 53
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3492 53
Мировой океан - World Ocean 506 52
Южная Корея - Республика 6547 52
США - Калифорния 4574 46
Америка Северная - Североамериканский регион 3301 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7108 43
Италия - Итальянская Республика 4301 39
Казахстан - Республика 5403 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2817 37
Луна - спутник Земли 1464 36
Украина 7509 34
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 712 31
Беларусь - Белоруссия 5471 31
Финляндия - Финляндская Республика 3570 30
Испания - Королевство 3687 30
Нидерланды 3457 29
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2547 28
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2460 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27668 270
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49031 245
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1522 192
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17524 187
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15821 132
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 823 130
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23061 129
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3845 127
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3667 125
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46426 121
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8483 109
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10700 97
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5488 96
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9626 92
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5513 81
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5470 77
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5265 76
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5622 74
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4737 72
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4806 69
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2606 68
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5062 65
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4524 65
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13252 64
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3780 62
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 428 60
Зоология - наука о животных 2532 58
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1831 57
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12689 53
Энергетика - Energy - Energetically 4879 50
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 444 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8193 49
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6477 49
Ergonomics - Эргономика 1550 48
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7652 48
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4726 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10570 46
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9356 46
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1378 45
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 1030 45
CNews - ZOOM.CNews 1818 61
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11151 42
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 36
CNews RND - R&D.CNews 2273 26
AP - Associated Press 1997 22
Phys.org 972 21
Nature 805 17
New Scientist 1447 13
TerraDaily 141 13
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 12
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5861 11
ScienceDaily 400 8
Space Daily 528 7
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 644 7
SpaceDaily - Space Daily 187 6
РИА Новости 872 5
CNET Networks - CNET News 1642 5
The Observer 40 5
Wikipedia - Википедия 466 5
Bloomberg 1223 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1678 5
Independent 111 4
LiveScience 153 4
Scientific American 80 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 4
The Verge - Издание 537 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Future - Space.com 198 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 864 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 81 3
FT - Financial Times 1201 3
Стрим-ТВ - телекомпания 157 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 3
Applied Physics Letters 33 3
Geophysical Research Letters 30 3
CNews - Auto.CNews 51 3
Wired - Издание 228 2
DailyTech 96 2
Silicon.com 364 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7883 54
IDC - International Data Corporation 4893 31
Gartner - Гартнер 3526 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3001 14
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 7
Microsoft Research 138 7
Forrester Research 819 6
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
Thomson Financial - Thomson First Call 204 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 321 4
Internet Stock Report 994 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 3
CNews Рынок ИТ-услуг 162 3
Markets&Markets Research 110 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 966 3
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 180 2
Aberdeen Group 48 2
S&P 500 556 2
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 11 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
comScore 379 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 303 2
Mercury Research 66 2
Gartner - Dataquest 347 2
ABI Research 233 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 19 2
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 16 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
IDC EMEA 19 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
IBM Institute for Business Value 25 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
РАН - Российская академия наук 1806 30
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1453 17
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 14
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 9
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 16 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 9
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 925 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 6
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 6
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 6
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 5
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 120 5
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 118 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 147 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 845 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 775 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 5
University of Oxford - Оксфордский университет 197 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 557 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 3
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 151 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 3
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 35 3
Columbia University - Колумбийский университет 154 3
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 510 3
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 17 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 38
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1185 20
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2333 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1944 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 7
День молодёжи - 27 июня 840 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 5
Red Dot Design Award 55 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 4
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 3
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Неогеография XXI - форум 65 3
Высокие технологии XXI века 78 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 3
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
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Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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Microsoft Build - конференция 36 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
NeurIPS 8 1
Навитех-Экспо 32 1
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