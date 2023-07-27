ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех

Ученые Томского политеха разработали экологичный оптический переключатель для применения в «зеленой» фотонике ых» датчиков, интегрированной оптики и оптических компьютеров. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университета. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nanom

Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники зовали этот эффект для осаждения наночастиц серебра при помощи лазера в строго заданной области, что дает возможность управлять химическими свойствами материалов. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университета. В перспективе предложенные способы модификации 2D-материалов позволят сделать технологию изготовления оптогибких электронных устройств более быстрой и эф

ТПУ обрабатывает запросы на многоэтапные внутренние услуги в Naumen Service Desk Томский политехнический университет (ТПУ) внедрил Naumen Service Desk для работы с заявками сотрудников и студентов. В новой ИТ-си

ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики г. откроется набор на пять магистерских программ, на них доступно 88 бюджетных мест. Программы ПИШ ТПУ созданы на стыке ИТ и профильных направлений энергетики. Так, выпускники станут разработч

Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий Стекло для «умного» использования Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) модифицировали стекло c помощью графена. Такой подход позволяет создавать в любых стекля

В России произведут 30 отечественных тренажеров для детей с ДЦП по разработке ТПУ Ученый Томского политехнического университета (ТПУ) Сергей Коршунов разработал тренажер Step Forward для формирования навыков ходьбы у детей

ТПУ запускает второй сезон бесплатных летних школ по робототехнике и ИТ для российских студентов тует второй сезон школ по ИТ и робототехнике для студентов и выпускников российских вузов. Эксперты ТПУ и спикеры компаний расскажут о технологиях искусственного интеллекта в медицине, разработ

В Томском политехе нашли способ улучшить российские томографы ания — совместный проект специалистов Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ и лаборатории рентгеновской оптики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ. Исслед

МТС и Томский политехнический университет научат студентов работать с сетью интернета вещей МТС. А с нового учебного года наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов ТПУ. На их базе будут разработаны специальные лабораторные работы по образовательным направле

ТПУ перешел на отечественный «Р7-офис» Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) сообщил о переводе работы сотрудников с файлами и документами на российскую платформу «Р

В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии шетнева» (АО «ИСС»). По словам одного из разработчиков, доцента отделения информационных технологий ТПУ Сергея Цапко, первая версия САПР БПО была создана в 2012 г. политехниками при участии сту

В России научились защищать дипломы в виде стартапов Томский политех приравнял стартапы к дипломам Томский политехнический университет (ТПУ) предоставил своим студентам возможность защищать ди

ТПУ обновляет ИТ-инфраструктуру с помощью «Рэйдикс» и «Интант» иверситета. Для внедрения готовится вторая СХД, которая обеспечит развитие вычислительных мощностей ТПУ. Новая двухконтроллерная СХД стала первым массивом All-Flash, который «Интант» внедрила в

В Томском политехе нашли способ надежно соединять титан и кости Нанотрубки диоксида титана, которые разработали исследователи из ТПУ, снижают нагрузку на костные имплантаты, и тем самым ускоряют их приживаемость. Подобные нанотрубки изучаются в лабораториях всего мира, но использование их в имплантологии – это новое слов

В ТПУ предложили безопасный способ хранения водорода В Томском политехническом университете (ТПУ) разработали безопасную систему хранения водородного топлива – углеродные таблетки, котор

В Томском политехе открылся центр обучения технологии МехBIOS Томский политехнический университет (ТПУ) объявил об открытии образовательного центра, где будут преподавать разработанную томской

Томские ученые совершенствуют интеллект подводных роботов Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с Институтом проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН объявил

В ТПУ создали голографический телефон щенным. Для полноценного общения с помощью 3D-чата, собеседникам необходимо иметь 3D-камеру. Она сканирует объект и передает изображение на компьютер, где специальная программа, также разработанная в ТПУ, строит объемную модель. После этого в стеклянной пирамиде появляется голографическая фигура собеседника. Это может быть как аватар, так и реальное изображение человека, которое во время ра

В Томске начинают выпуск карманного кардиографа Компания "Потенциал", которую создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ), к концу текущего года собираться выпустить первую партию уникального портативного карди

ТПУ приобретет лабораторное и компьютерное оборудование Томский политехнический университет (ТПУ) планирует закупить лабораторное и компьютерное оборудование для института «Кибернетическ

ТПУ приобретет лабораторное и компьютерное оборудование Томский политехнический университет (ТПУ) намерен приобрести лабораторное и компьютерное оборудование для лаборатории геоинформаци

ТПУ требуется монтаж ЛВС Томский политехнический университет (ТПУ) проводит ряд тендеров, в ходе которых рассчитывает определить ИТ-подрядчиков. Так, объяв

ТПУ закупает компьютерное оборудование Томский политехнический университет (ТПУ) объявил открытый аукцион № ОА250408/02 на закупку оборудования для модернизации и обновл

ТПУ потребовались услуги телефонной связи ть около 3 млн. руб. Финансирование осуществляется внебюджетными средствами РФ. Предоставить услуги ТПУ требует в период с момента заключения контракта по 31 декабря 2008 г. Принимать заявки от

В Томском Политехе будут изучать DocsVision Подписан договор с институтом «Кибернетический центр» Томского политехнического университета (ТПУ) на предоставление системы DocsVision в учебных целях. Институт «Кибернетический центр» <

ТПУ закупает компьютеры Томский политехнический университет (ТПУ) намерен приобрести компьютерное оборудование, поставку которого предстоит выполнить побе

2007: ТПУ в рамках инновационной программы закупил 1 тыс. компьютеров В 2007 г. Томский политехнический университет (ТПУ) вложил 465 млн. руб. в выполнение инновационной обр

Microsoft и ТПУ открывают двери Центра инноваций Microsoft и Томский политехнический университет (ТПУ) проводят День открытых дверей в Центре инноваций Mi

ТПУ закупает программное обеспечение Томский политехнический университет (ТПУ) проводит торги в форме открытого конкурса №ОК100907/03 по выбору ИТ-поставщика. В частно

ТПУ требуется ИТ-подрядчик Томский политехнический университет (ТПУ) объявил открытый конкурс № ОК300707/02 на выполнение поставки, монтажа и ввода в эксплуа