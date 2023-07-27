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ТПУ Национальный исследовательский Томский политехнический университет Томский политех

ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех


27.07.2023 Ученые Томского политеха разработали экологичный оптический переключатель для применения в «зеленой» фотонике

ых» датчиков, интегрированной оптики и оптических компьютеров. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университета. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nanom
27.04.2023 Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники

зовали этот эффект для осаждения наночастиц серебра при помощи лазера в строго заданной области, что дает возможность управлять химическими свойствами материалов. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университета. В перспективе предложенные способы модификации 2D-материалов позволят сделать технологию изготовления оптогибких электронных устройств более быстрой и эф
24.11.2022 ТПУ обрабатывает запросы на многоэтапные внутренние услуги в Naumen Service Desk

Томский политехнический университет (ТПУ) внедрил Naumen Service Desk для работы с заявками сотрудников и студентов. В новой ИТ-си
16.11.2022 ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики

г. откроется набор на пять магистерских программ, на них доступно 88 бюджетных мест. Программы ПИШ ТПУ созданы на стыке ИТ и профильных направлений энергетики. Так, выпускники станут разработч
18.10.2022 Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий

Стекло для «умного» использования Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) модифицировали стекло c помощью графена. Такой подход позволяет создавать в любых стекля
10.06.2022 В России произведут 30 отечественных тренажеров для детей с ДЦП по разработке ТПУ

Ученый Томского политехнического университета (ТПУ) Сергей Коршунов разработал тренажер Step Forward для формирования навыков ходьбы у детей
06.06.2022 ТПУ запускает второй сезон бесплатных летних школ по робототехнике и ИТ для российских студентов

тует второй сезон школ по ИТ и робототехнике для студентов и выпускников российских вузов. Эксперты ТПУ и спикеры компаний расскажут о технологиях искусственного интеллекта в медицине, разработ
18.03.2022 В Томском политехе нашли способ улучшить российские томографы

ания — совместный проект специалистов Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ и лаборатории рентгеновской оптики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ. Исслед
09.02.2022 МТС и Томский политехнический университет научат студентов работать с сетью интернета вещей

МТС. А с нового учебного года наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов ТПУ. На их базе будут разработаны специальные лабораторные работы по образовательным направле
30.09.2021 ТПУ перешел на отечественный «Р7-офис»

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) сообщил о переводе работы сотрудников с файлами и документами на российскую платформу «Р
24.07.2020 В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии

шетнева» (АО «ИСС»). По словам одного из разработчиков, доцента отделения информационных технологий ТПУ Сергея Цапко, первая версия САПР БПО была создана в 2012 г. политехниками при участии сту
01.04.2019 В России научились защищать дипломы в виде стартапов

Томский политех приравнял стартапы к дипломам Томский политехнический университет (ТПУ) предоставил своим студентам возможность защищать ди
07.08.2018 ТПУ обновляет ИТ-инфраструктуру с помощью «Рэйдикс» и «Интант»

иверситета. Для внедрения готовится вторая СХД, которая обеспечит развитие вычислительных мощностей ТПУ. Новая двухконтроллерная СХД стала первым массивом All-Flash, который «Интант» внедрила в
14.02.2017 В Томском политехе нашли способ надежно соединять титан и кости

Нанотрубки диоксида титана, которые разработали исследователи из ТПУ, снижают нагрузку на костные имплантаты, и тем самым ускоряют их приживаемость. Подобные нанотрубки изучаются в лабораториях всего мира, но использование их в имплантологии – это новое слов
17.10.2016 В ТПУ предложили безопасный способ хранения водорода

В Томском политехническом университете (ТПУ) разработали безопасную систему хранения водородного топлива – углеродные таблетки, котор
17.10.2016 В Томском политехе открылся центр обучения технологии МехBIOS

Томский политехнический университет (ТПУ) объявил об открытии образовательного центра, где будут преподавать разработанную томской
14.10.2016 Томские ученые совершенствуют интеллект подводных роботов

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с Институтом проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН объявил
16.08.2016 В ТПУ создали голографический телефон

щенным. Для полноценного общения с помощью 3D-чата, собеседникам необходимо иметь 3D-камеру. Она сканирует объект и передает изображение на компьютер, где специальная программа, также разработанная в ТПУ, строит объемную модель. После этого в стеклянной пирамиде появляется голографическая фигура собеседника. Это может быть как аватар, так и реальное изображение человека, которое во время ра
28.05.2015 В Томске начинают выпуск карманного кардиографа

Компания "Потенциал", которую создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ), к концу текущего года собираться выпустить первую партию уникального портативного карди
04.06.2008 ТПУ приобретет лабораторное и компьютерное оборудование

Томский политехнический университет (ТПУ) планирует закупить лабораторное и компьютерное оборудование для института «Кибернетическ
28.05.2008 ТПУ приобретет лабораторное и компьютерное оборудование

Томский политехнический университет (ТПУ) намерен приобрести лабораторное и компьютерное оборудование для лаборатории геоинформаци
29.04.2008 ТПУ требуется монтаж ЛВС

Томский политехнический университет (ТПУ) проводит ряд тендеров, в ходе которых рассчитывает определить ИТ-подрядчиков. Так, объяв
25.04.2008 ТПУ закупает компьютерное оборудование

Томский политехнический университет (ТПУ) объявил открытый аукцион № ОА250408/02 на закупку оборудования для модернизации и обновл
21.04.2008 ТПУ потребовались услуги телефонной связи

ть около 3 млн. руб. Финансирование осуществляется внебюджетными средствами РФ. Предоставить услуги ТПУ требует в период с момента заключения контракта по 31 декабря 2008 г. Принимать заявки от
13.02.2008 В Томском Политехе будут изучать DocsVision

Подписан договор с институтом «Кибернетический центр» Томского политехнического университета (ТПУ) на предоставление системы DocsVision в учебных целях. Институт «Кибернетический центр» <
01.02.2008 ТПУ закупает компьютеры

Томский политехнический университет (ТПУ) намерен приобрести компьютерное оборудование, поставку которого предстоит выполнить побе
16.01.2008 2007: ТПУ в рамках инновационной программы закупил 1 тыс. компьютеров

В 2007 г. Томский политехнический университет (ТПУ) вложил 465 млн. руб. в выполнение инновационной обр
01.11.2007 Microsoft и ТПУ открывают двери Центра инноваций

Microsoft и Томский политехнический университет (ТПУ) проводят День открытых дверей в Центре инноваций Mi
11.09.2007 ТПУ закупает программное обеспечение

Томский политехнический университет (ТПУ) проводит торги в форме открытого конкурса №ОК100907/03 по выбору ИТ-поставщика. В частно
27.08.2007 ТПУ требуется ИТ-подрядчик

Томский политехнический университет (ТПУ) объявил открытый конкурс № ОК300707/02 на выполнение поставки, монтажа и ввода в эксплуа
24.07.2007 ТПУ купит компьютерное оборудование

Томский политехнический университет (ТПУ) проводит открытый конкурс №ОК020707/03 по выбору поставщика компьютерного оборудования.


Публикаций - 119, упоминаний - 180

ТПУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23868 12
VK - Mail.ru Group 3244 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 314 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 4
РТИ Микрон - Micron 1315 4
Ростех - Автоматика Концерн 1465 3
Yandex - Яндекс 6139 3
Микран НПФ - научно-производственная фирма 35 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 516 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд 50 2
Cisco Systems 4914 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 2
ГЛОНАСС АО 97 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 6 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 2
Севергрупп ТТ - TalentTech 63 2
Севергрупп ТТ - TalentTech - Нетология - Netology - EdMarket 42 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 2
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 15 2
Системы и Технологии ГК 10 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 20 2
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 62 2
5nine Software 1875 2
Сосны НПФ - Научно-производственная организация 3 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
Softline - Софтлайн 2211 2
7342 2
ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 78 2
Intel Corporation 11750 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 2
HP Inc. 5559 2
ЭнергоДата - EnergoData 0 1
Arduino Software 54 1
Siemens AG - Siemens Group 2505 1
Новые Телесистемы 4 1
ЕАЕ-Консалт 9 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 21 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 1
НТБ Софт 1 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 134 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 126 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 3
Россети Ленэнерго 68 3
Композит 84 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 71 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 25 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 8 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 16 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 2
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 8 2
Росатом - Гидропресс ОКБ 11 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
Газпром нефть 511 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
РВК - Российская венчурная компания 484 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 376 2
Мосметрострой - Московский метрострой 8 2
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 37 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод 34 1
Runa Capital 157 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 98 1
Лукойл Транс - Лукойл Автотранссервис 2 1
101Hotels.com 3 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 1
Porsche - Порше Руссланд 89 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 70 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 66 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 6 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 51 1
РОСНО СК - Страховая компания 187 1
АгроТерра 4 1
ЕВРАЗ НКМК - Новокузнецкий металлургический комбинат - Кузнецкий металлургический комбинат 2 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 3 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
Правительство Москвы 1871 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 18 3
Президент Российской Федерации 3373 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 55 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 57 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 17 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 6 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 33 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 42 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 100 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 2 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 14 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
Мосгортранс ГУП 95 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 100 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 74 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 187 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 27 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
АЮР - Ассоциация юристов России 34 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 176 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 3 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 18
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 171 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 8
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 5
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 4
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 498 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 4
Microsoft Windows 2000 940 4
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 13 3
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 4 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 4 2
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 12 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 2
Samba 136 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 301 2
Linux OS 8523 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 2
BisbeeBaby Keddle - умный дорожный подогреватель для бутылочек 1 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 25 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 12 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 94 1
Microsoft Office Word 678 1
Microsoft Office Excel 720 1
Abbyy PassportReader 10 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 13 1
Xiaomi MiJia 0 1
Owlet Smart Sock - умный носок-радионяня 1 1
Microsoft Teams - MS Teams 392 1
Hatch Baby Grow Smart - умная пеленальная подушка и весы 1 1
iiamo Go - самонагревающаяся бутылочка 1 1
Xiaomi Xiaovv SMART - умная видеоняня 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 113 1
Apache Harmony 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 53 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 49 1
Cisco ACI Multi-POD 1 1
Microsoft - Майкрософт-Бизнес-Старт - Майкрософт-Бизнес-Первый шаг 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - БОСС-Корпорация 6 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 4 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 1 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 668 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 229 1
МЦСТ - Эльбрус 2000 E2K 9 1
Фадеев Александр 7 5
Калмыкова Светлана 3 3
Лившиц Дмитрий 23 3
Райгородский Андрей 21 3
Конев Андрей 11 3
Карлов Иван 3 3
Парвадова Марина 3 3
Соловьев Владимир 104 3
Фещенко Марина 16 2
Семенов Николай 14 2
Образцова Мария 2 2
Райкевич Алексей 18 2
Журихин Сергей 3 2
Мазур Владимир 7 2
Марданов Сергей 18 2
Никитин Николай 20 2
Месяц Геннадий 14 2
Чернов Дмитрий 12 2
Галицкий Александр 101 2
Васильев Евгений 116 1
Кобякова Ольга 1 1
Ковнир Евгений 75 1
Нуралиев Борис 269 1
Кисляков Евгений 92 1
Чубайс Анатолий 208 1
Сурова Надежда 4 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
Коротова Ирина 2 1
Невежин Евгений 1 1
Пестерева Ольга 32 1
Боровиков Дмитрий 2 1
Ефремов Александр 17 1
Поляков Сергей 68 1
Муравьев Александр 6 1
Кузьминов Ярослав 16 1
Земцов Дмитрий 10 1
Транковская Наталья 11 1
Опанасенко Всеволод 130 1
Перельман Евгений 1 1
Харченко Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 80
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 822 78
Россия - СФО - Томская область - Томск 813 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 23
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 13
Россия - СФО - Новосибирск 3787 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 9
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1135 6
Россия - Сибирь 1787 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 6
Европа 11993 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1188 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 5
Россия - СФО - Кемеровская область 760 4
Сатурн - Титан (спутник) 433 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 711 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 4
Германия - Федеративная Республика 8772 4
Земля - планета Солнечной системы 8368 4
Украина 6786 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1449 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1341 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1326 3
Япония 10469 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 3
Украина - Киев 943 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 376 3
Россия - УФО - Тюменская область 952 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 3
Израиль 1722 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 863 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 80
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 50
Образование в России 816 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 14
Энергетика - Energy - Energetically 2431 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 10
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 9
Физика - Physics - область естествознания 1628 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 7
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 918 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 6
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 325 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 819 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 5
Информатика - computer science - informatique 0 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2294 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 913 5
Металлы - Серебро - Silver 267 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2330 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1028 4
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 4
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 153 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 4
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
РИА Новости 781 1
Regnum - Регнум 112 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 2
CNews Мишень 17 1
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ТГУ - Томский государственный университет 113 21
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 10
РАН - Российская академия наук 1779 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 8
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 127 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 87 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 68 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 196 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 43 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 5
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 133 4
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 165 3
МЭИ - Московский энергетический институт 70 3
АГУ - Алтайский государственный университет 35 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 3
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РАН - Академия наук СССР - АН СССР 37 3
СамГУ - Самарский государственный университет 14 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 26 2
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 10 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 12 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 39 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 73 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 22 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 36 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 27 2
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 12 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 70 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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