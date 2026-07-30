ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех

Ученые ТПУ проверили, можно ли охлаждать электронику с помощью «звучащих» капель воды такой способ лишь на 4% увеличивает эффективность теплоотвода. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (№25-79-10045). Результаты ра

Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов ал руководитель исследования, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем. Систематическое in vitro исследование показало, что 3D-печатные магнитоэл

Ученые ТПУ нашли способ предсказывать зажигание космического топлива точностью предсказывает поведение самовоспламеняющихся топлив. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда (№25-29-00637). Результа

Ученые ТПУ нашли способ точнее определять орбиты космических аппаратов Ученые ТПУ разработали способ более точного определения согласованного значения гравитационной посто

Ученые ТПУ предложили способ получения автомобильного бензина из пластиковых отходов метода топливо соответствует всем государственным стандартам. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Polymers (Q1, IF: 4,9). Переработк

Ученые ТПУ нашли способ снизить затраты на производство материала для люминофоров озатраты на производство материала и повысить их однородность. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследования ученых поддержаны Министерством науки и высшего образования (проект FEWM 20

Отечественный роботизированный комплекс для обследования коммуникаций радиационно-опасных объектов создали в ТПУ на реальном объекте — исследовательском ядерном реакторе вуза. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. По словам разработчиков, в процессе эксплуатации трубопроводов и иных сложно доступных к

Физики ТПУ научились синтезировать сверхчистую нанокерамику за 10 секунд ьно чистыми и снижает количество дефектов внутри их структуры. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№23-73-00108). Результаты ра

Ученые ТПУ впервые комплексно изучили новое крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Казахстане оценки месторождения на всех стадиях геологоразведочных работ. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты опубликованы в журнале Journal of Geochemical Exploration (Q1, IF: 3.3). Рабо

Томские ученые нашли способ до 24 % увеличить устойчивость «зеленой» энергосети ках частоты», — сказал один из авторов исследования, студент-магистрант Инженерной школы энергетики ТПУ Игорь Уманский. Результаты моделирования показали, что подход политехников позволяет пере

Ученые ТПУ создали микронакопитель энергии для работы в экстремальных условиях стройств хранения энергии для работы в экстремальных условиях. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Journal of Power Sources (Q1, IF:

Технология ученых ТПУ меньше чем за минуту заставляет керамику светиться м за минуту, не используя при этом дорогостоящее оборудование. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом РНФ (№ 25-29-00590). Результаты работы опубликованы в жу

Ученые из России и Китая создали «наноловушки» для извлечения золота из электронных отходов блучении видимым светом восстанавливают их до чистого металла. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты экспериментов показали, что новый способ позволяет успешно извлечь до 99,2% з

Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16% Геологи ТПУ совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали новые нанокомпозитные удобрен

Химики ТПУ предложили технологию лазерной «настройки» композитов для гибкой электроники вые к окислению и не требуют дополнительных защитных покрытий. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№23-42-00081). Результаты ра

Ученые ТПУ научились «перезаписывать» свойства графена для углеродной электроники ов, включая датчики, фотоэлементы и каталитические устройства. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Новая технология представляет собой электрохимическую литографию с использованием катали

В ТПУ создали алгоритм раннего обнаружения пожаров — для его работы нужно минимум датчиков вения возгорания и установить все его основные характеристики. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Пожары в закрытых помещениях часто разворачиваются стихийно и наносят существенный ущерб

Томские ученые предложили проверять качество лекарственной упаковки с помощью тепловизора Ученые ТПУ разработали технологию, которая с помощью кратковременного нагрева позволяет проверять ка

Эффект памяти формы костных имплантатов ТПУ активируется при физиологической температуре Ученые ТПУ совместно с российскими коллегами разработали биомедицинские каркасы (скаффолды) со структурой гироида, обладающие эффектом памяти формы, который активируется при температурах близких к физ

Ученые ТПУ нашли способ армировать медные композиты карбидами нового поколения устройств теплоотвода в электронной технике. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№24-79-10113). Результаты ра

Ученые ТПУ нашли способ управлять электрическими свойствами графена с помощью воды снову создания новых видов сенсорных и нейроморфных устройств. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследования ученых выполнены при поддержке федеральной программы Минобрнауки России «Пр

Томские ученые нашли новый способ управлять излучением в «мягком» рентгеновском диапазоне Исследователи ТПУ разработали математическую модель, которая точно описывает, как распространяется черенковское излучение в экзотическом диапазоне длин волн — в области «мягкого» рентгена — в зависимости от

Томские ученые научились стабилизировать максены в одну стадию Метод стабилизации новых двумерных материалов максенов (MXenes) в одну стадию разработали ученые ТПУ в составе международной научной коллаборации. Подход, предложенный политехниками, позволяет улучшить свойства максенов – адгезию и химическую стабильность, что очень важно для использования

Ученые ТПУ разработали модель для анализа динамики технологического лидерства российских предприятий в условиях внешних шоков омогут выстраивать планы стратегического развития предприятий. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (№25-28-00731). Результаты ра

Томские ученые научились «настраивать» свойства керамики из магнитных микросфер а готовых изделий и снизить энергозатраты при их производстве. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№24-79-10113). Результаты ра

Сверхчувствительный датчик для определения преднизолона в сыворотке крови и фармацевтических препаратах создали ученые Томска дур очистки сенсора», — сказала один из авторов исследования, доцент отделения химической инженерии ТПУ Ольга Липских. Политехники провели серию тестов нового сенсора, с его помощью определяли

В ТПУ разработали источники питания для магнитов синхротрона «Сила» а по заказу интегратора проекта, компании ООО «ТомИУС-Проект». Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Проект «Сила» («СИнхротрон-ЛАзер») – это принципиально новый синхротронный комплекс, объ

Ученые ТПУ: напечатанные титановые изделия сильнее поглощают водород, чем литые учения и постобработки аддитивно полученных титановых сплавов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование ученых реализуется в рамках госзадания «Наука» ( FSWW-2024–0001). Результат

Томские ученые нашли способ повысить эффективность рентгеновского излучения ссии «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Radiation Physics and Chemistry (Q1, IF:

Преобразователь ученых ТПУ сделает «зеленую» электросеть в два раза надежнее раза величину отклонений режимных параметров при возмущениях. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и системы накопления электрической энергии генери

Ученые ТПУ доказали неэффективность капельного охлаждения серверных и дата-центров охлаждения для серверов и дата-центров является неэффективным. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование выполнено при поддержке федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет

Томские ученые предложили способ безопасной блокировки «лишнего» тока в электросети и солнечной генерацией, а также системами накопления энергии. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование ученых поддержано грантом Российского научного фонда (№24-29-00004). Резуль

ГК Softline защитила цифровые активы ТПУ с помощью решения F6 попали в базы спама и фишинга», — сказала Инна Ларионова, директор центра информационных технологий ТПУ.

Ученые ТПУ создали модель, предсказывающую поведение бинарных капель при спрейном распылении сной доставки лекарств для лечения бронхолегочных заболеваний. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование выполнено при грантовой поддержке Российского научного фонда (№ 24-45-00012

ТПУ запустит серийное производство алмазных сплиттеров для источников синхротронного излучения нового поколения ем в три раза повысить эффективность проведения экспериментов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Сплиттер – устройство, которое расщепляет один пучок синхротронного излучения на несколь

Ученые ТПУ упростили получение ценного материала для производства электронных микроскопов Ученые молодежной лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ нашли простой и экономичный способ получения порошка гексаборида лантана. Он используется

Физики ТПУ разработали квантовую модель для описания процессов в атомном ядре до его разрыва l Review C (Q2, IF: 3,2). Исследование поддержано грантом РНФ. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. В процессе деления атомное ядро последовательно проходит несколько стадий и меняет свою

Ученые ТПУ «научили» сейсмические датчики взвешивать движущиеся автомобили предложенного подхода доказана результатами полевых испытаний. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Mathematics (Q1, IF: 2.3). Проект призва

«Киберпротект» и Томский политехнический университет объявили о сотрудничестве итетом. Документ был подписан директором Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Александром Фадеевым и исполнительным директором «Киберпротекта» Еленой Бочеровой. Об это