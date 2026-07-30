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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТПУ Национальный исследовательский Томский политехнический университет Томский политех

ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех

Томский политехнический университет — старейший технический вуз в азиатской части России. Основан в 1896 г. как Томский технологический институт практических инженеров Императора Николая II.

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Ученые ТПУ проверили, можно ли охлаждать электронику с помощью «звучащих» капель воды

такой способ лишь на 4% увеличивает эффективность теплоотвода. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (№25-79-10045). Результаты ра
23.07.2026 Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов

ал руководитель исследования, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем. Систематическое in vitro исследование показало, что 3D-печатные магнитоэл
20.07.2026 Ученые ТПУ нашли способ предсказывать зажигание космического топлива

точностью предсказывает поведение самовоспламеняющихся топлив. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда (№25-29-00637). Результа
09.07.2026 Ученые ТПУ нашли способ точнее определять орбиты космических аппаратов

Ученые ТПУ разработали способ более точного определения согласованного значения гравитационной посто
03.07.2026 Ученые ТПУ предложили способ получения автомобильного бензина из пластиковых отходов

метода топливо соответствует всем государственным стандартам. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Polymers (Q1, IF: 4,9). Переработк
04.06.2026 Ученые ТПУ нашли способ снизить затраты на производство материала для люминофоров

озатраты на производство материала и повысить их однородность. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследования ученых поддержаны Министерством науки и высшего образования (проект FEWM 20
25.05.2026 Отечественный роботизированный комплекс для обследования коммуникаций радиационно-опасных объектов создали в ТПУ

на реальном объекте — исследовательском ядерном реакторе вуза. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. По словам разработчиков, в процессе эксплуатации трубопроводов и иных сложно доступных к
21.05.2026 Физики ТПУ научились синтезировать сверхчистую нанокерамику за 10 секунд

ьно чистыми и снижает количество дефектов внутри их структуры. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№23-73-00108). Результаты ра
15.05.2026 Ученые ТПУ впервые комплексно изучили новое крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Казахстане

оценки месторождения на всех стадиях геологоразведочных работ. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты опубликованы в журнале Journal of Geochemical Exploration (Q1, IF: 3.3). Рабо
17.04.2026 Томские ученые нашли способ до 24 % увеличить устойчивость «зеленой» энергосети

ках частоты», — сказал один из авторов исследования, студент-магистрант Инженерной школы энергетики ТПУ Игорь Уманский. Результаты моделирования показали, что подход политехников позволяет пере
09.04.2026 Ученые ТПУ создали микронакопитель энергии для работы в экстремальных условиях

стройств хранения энергии для работы в экстремальных условиях. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Journal of Power Sources (Q1, IF:

17.03.2026 Технология ученых ТПУ меньше чем за минуту заставляет керамику светиться

м за минуту, не используя при этом дорогостоящее оборудование. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом РНФ (№ 25-29-00590). Результаты работы опубликованы в жу
10.03.2026 Ученые из России и Китая создали «наноловушки» для извлечения золота из электронных отходов

блучении видимым светом восстанавливают их до чистого металла. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты экспериментов показали, что новый способ позволяет успешно извлечь до 99,2% з
25.02.2026 Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16%

Геологи ТПУ совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали новые нанокомпозитные удобрен
20.02.2026 Химики ТПУ предложили технологию лазерной «настройки» композитов для гибкой электроники

вые к окислению и не требуют дополнительных защитных покрытий. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№23-42-00081). Результаты ра
13.02.2026 Ученые ТПУ научились «перезаписывать» свойства графена для углеродной электроники

ов, включая датчики, фотоэлементы и каталитические устройства. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Новая технология представляет собой электрохимическую литографию с использованием катали
11.02.2026 В ТПУ создали алгоритм раннего обнаружения пожаров — для его работы нужно минимум датчиков

вения возгорания и установить все его основные характеристики. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Пожары в закрытых помещениях часто разворачиваются стихийно и наносят существенный ущерб
09.02.2026 Томские ученые предложили проверять качество лекарственной упаковки с помощью тепловизора

Ученые ТПУ разработали технологию, которая с помощью кратковременного нагрева позволяет проверять ка
28.01.2026 Эффект памяти формы костных имплантатов ТПУ активируется при физиологической температуре

Ученые ТПУ совместно с российскими коллегами разработали биомедицинские каркасы (скаффолды) со структурой гироида, обладающие эффектом памяти формы, который активируется при температурах близких к физ
15.01.2026 Ученые ТПУ нашли способ армировать медные композиты карбидами

нового поколения устройств теплоотвода в электронной технике. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№24-79-10113). Результаты ра
13.01.2026 Ученые ТПУ нашли способ управлять электрическими свойствами графена с помощью воды

снову создания новых видов сенсорных и нейроморфных устройств. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследования ученых выполнены при поддержке федеральной программы Минобрнауки России «Пр
29.12.2025 Томские ученые нашли новый способ управлять излучением в «мягком» рентгеновском диапазоне

Исследователи ТПУ разработали математическую модель, которая точно описывает, как распространяется черенковское излучение в экзотическом диапазоне длин волн — в области «мягкого» рентгена — в зависимости от

16.12.2025 Томские ученые научились стабилизировать максены в одну стадию

Метод стабилизации новых двумерных материалов максенов (MXenes) в одну стадию разработали ученые ТПУ в составе международной научной коллаборации. Подход, предложенный политехниками, позволяет улучшить свойства максенов – адгезию и химическую стабильность, что очень важно для использования
11.12.2025 Ученые ТПУ разработали модель для анализа динамики технологического лидерства российских предприятий в условиях внешних шоков

омогут выстраивать планы стратегического развития предприятий. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (№25-28-00731). Результаты ра
10.12.2025 Томские ученые научились «настраивать» свойства керамики из магнитных микросфер

а готовых изделий и снизить энергозатраты при их производстве. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№24-79-10113). Результаты ра
08.12.2025 Сверхчувствительный датчик для определения преднизолона в сыворотке крови и фармацевтических препаратах создали ученые Томска

дур очистки сенсора», — сказала один из авторов исследования, доцент отделения химической инженерии ТПУ Ольга Липских. Политехники провели серию тестов нового сенсора, с его помощью определяли

01.12.2025 В ТПУ разработали источники питания для магнитов синхротрона «Сила»

а по заказу интегратора проекта, компании ООО «ТомИУС-Проект». Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Проект «Сила» («СИнхротрон-ЛАзер») – это принципиально новый синхротронный комплекс, объ
17.11.2025 Ученые ТПУ: напечатанные титановые изделия сильнее поглощают водород, чем литые

учения и постобработки аддитивно полученных титановых сплавов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование ученых реализуется в рамках госзадания «Наука» ( FSWW-2024–0001). Результат
11.11.2025 Томские ученые нашли способ повысить эффективность рентгеновского излучения

ссии «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Radiation Physics and Chemistry (Q1, IF:
07.11.2025 Преобразователь ученых ТПУ сделает «зеленую» электросеть в два раза надежнее

раза величину отклонений режимных параметров при возмущениях. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и системы накопления электрической энергии генери
27.10.2025 Ученые ТПУ доказали неэффективность капельного охлаждения серверных и дата-центров

охлаждения для серверов и дата-центров является неэффективным. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование выполнено при поддержке федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет
16.10.2025 Томские ученые предложили способ безопасной блокировки «лишнего» тока в электросети

и солнечной генерацией, а также системами накопления энергии. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование ученых поддержано грантом Российского научного фонда (№24-29-00004). Резуль
02.10.2025 ГК Softline защитила цифровые активы ТПУ с помощью решения F6

попали в базы спама и фишинга», — сказала Инна Ларионова, директор центра информационных технологий ТПУ.
22.09.2025 Ученые ТПУ создали модель, предсказывающую поведение бинарных капель при спрейном распылении

сной доставки лекарств для лечения бронхолегочных заболеваний. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование выполнено при грантовой поддержке Российского научного фонда (№ 24-45-00012
27.08.2025 ТПУ запустит серийное производство алмазных сплиттеров для источников синхротронного излучения нового поколения

ем в три раза повысить эффективность проведения экспериментов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Сплиттер – устройство, которое расщепляет один пучок синхротронного излучения на несколь
15.08.2025 Ученые ТПУ упростили получение ценного материала для производства электронных микроскопов

Ученые молодежной лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ нашли простой и экономичный способ получения порошка гексаборида лантана. Он используется
30.07.2025 Физики ТПУ разработали квантовую модель для описания процессов в атомном ядре до его разрыва

l Review C (Q2, IF: 3,2). Исследование поддержано грантом РНФ. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. В процессе деления атомное ядро последовательно проходит несколько стадий и меняет свою

17.07.2025 Ученые ТПУ «научили» сейсмические датчики взвешивать движущиеся автомобили

предложенного подхода доказана результатами полевых испытаний. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Mathematics (Q1, IF: 2.3). Проект призва
04.06.2025 «Киберпротект» и Томский политехнический университет объявили о сотрудничестве

итетом. Документ был подписан директором Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Александром Фадеевым и исполнительным директором «Киберпротекта» Еленой Бочеровой. Об это
28.05.2025 В ТПУ наладили опытное производство отечественных дуговых реакторов

едана заказчику в Севастопольский государственный университет. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Безвакуумный дуговой реактор – это изобретение коллектива ученых Инженерной школы энерге

Публикаций - 243, упоминаний - 471

ТПУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 14
Yandex - Яндекс 9216 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
МегаФон 10742 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
9594 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 3
СофтСноу 8 3
Умник 37 3
Ростелеком 10948 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Intel Corporation 12811 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Directum - Директум 1268 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 2
Системы и Технологии ГК 129 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 2
Сосны НПФ - Научно-производственная организация 3 2
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 2
Ростех - Контур ТПО - Контур Томское производственное объединение 4 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4676 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Композит 99 7
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 4
Газпром нефть 725 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 2
Геометрия НПО 165 2
Резонанс НПП 407 2
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 2
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Мосметрострой - Московский метрострой 11 2
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 2
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 2
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 7 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Runa Capital 158 1
Superjob - Суперджоб 858 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
РНФ - Российский научный фонд 201 34
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
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Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Linux OS 11533 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 4 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 16 2
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Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 1
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
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Renesas Electronics - Altium Designer 37 1
HP Metal Jet - технология 3D-печати 2 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Гоголев Алексей 8 7
Фадеев Александр 10 6
Шеремет Евгения 5 5
Баранов Павел 4 4
Мартюшев Никита 4 4
Соловьев Владимир 108 3
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Козлова Дарья 41 3
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Зимин Дмитрий 42 2
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Месяц Геннадий 14 2
Чугунов Андрей 8 2
Максименко Екатерина 2 2
Харитонов Максим 3 2
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Германия - Федеративная Республика 13221 7
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
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Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 5
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