Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188132
ИКТ 14558
Организации 11290
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26519
Персоны 81295
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

СКФУ Северо-Кавказский федеральный университет Северо-Кавказский государственный технический университет СГУ СтавГУ Ставропольский государственный университет

СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет

СОБЫТИЯ


25.12.2025 В России создали установку для производства солнечных батарей для спутников на сапфировых подложках 6
10.10.2025 T2 и Северо-Кавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.08.2025 Искусственный интеллект стал чаще помогать ставропольцам во время онлайн-встреч 1
05.08.2025 В новом учебном году удаленные студенты СКФУ будут учиться на российской платформе «МТС Линк» 2
04.08.2025 11 университетов приняли участие в проекте «Яндекса» и НИУ ВШЭ по применению ИИ в дипломах 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
03.11.2022 X-Com интегрировал 260 компьютеров собственного производства в ИС СКФУ 1
26.11.2018 Как построить ЦОД для вуза 1
01.11.2018 Инженерная инфраструктура ЦОДа СКФУ построена на базе решений Schneider Electric 1
22.05.2017 Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 2
01.12.2015 «ВымпелКом» объявил об изменении структуры блока по продажам и обслуживанию и о новых назначениях 2
15.09.2015 Softline внедрила мультимедийные технологии в образовательные процессы СКФУ 3
12.08.2014 Роман Завязкин назначен директором Ставропольского филиала «Ростелекома» 1
14.03.2013 Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома» 2
13.06.2012 Антон Ерещенко назначен председателем комитета по ИТ и связи Ставропольского края 1
20.02.2012 В Минздраве назначен замминистра, ответственный за ИТ 1
20.02.2012 Андрей Гусельников назначен замглавы Минздравсоцразвития по ИТ 1
27.05.2011 Сергей Алферов назначен коммерческим директором Уральского филиала «МегаФона» 1
18.11.2010 Российское представительство Eset открыло региональные офисы в Екатеринбурге и Краснодаре 1
19.02.2010 «Синтерра-Юг» предоставит услуги связи Ставропольскому государственному университету на 920 тыс руб. 1
19.11.2009 «Синтерра» подключила к «Университетскому кластеру» ведущие вузы ЮФО 1
26.05.2009 Учебно-научный центр НР открылся в СГУ 2
29.04.2009 Российский "Институт Технологий НР" становится международным 1
12.02.2009 Российский "Институт Технологий НР": первые результаты 1
24.01.2008 HP создает учебно-научные Центры Технологий в вузах России 1
05.09.2007 ЭОС поставила АРМ «Дела» и «Кадров» еще в 10 вузов России 2
02.07.2007 ЭОС поставляет ПО вузам России и СНГ: 230 АРМ в июне 1
04.04.2007 ЭОС: «Дело» и «Кадры» - бесплатно вузам 1
14.03.2007 В Ставрополь требуется доставить ПО под управлением ОС Windows 2
30.09.2005 HP объявил о старте программы University relations 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1

Публикаций - 34, упоминаний - 48

СКФУ и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5763 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 4
Yandex - Яндекс 8503 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 2
Космос-2 НПЦ 31 2
Schneider Electric 591 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 98 2
Intel Corporation 12550 2
Ростелеком 10346 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Nvidia Corp 3743 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 259 1
Электросвязь 268 1
Бизнес ИТ 46 1
СофтЭксперт 48 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
МегаФон - Мобиком 225 1
HP Software 54 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
Teradici 8 1
СКФУ Технопарк - Ставропольский технологический парк 1 1
Broadcom - VMware 2497 1
Softline - Софтлайн 3285 1
ESET - ESET Software 1147 1
Acer Group - Acer Inc 2663 1
МегаФон 9956 1
X-Com - Икс ком 170 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Газпром трансгаз 154 1
Caterpillar - 90 1
Резонанс НПП 389 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Урала - Магистральных электрических сетей Урала 4 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 11 1
Независимость ГК 6 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
Бристоль - сеть магазинов 31 1
Федеральное казначейство России 1879 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 488 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Администрация Ставрополя 16 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3463 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6297 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 162 3
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 47 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4683 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2827 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 2
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 100 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1720 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18352 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5716 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 201 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 5
JavaScript - JS - язык программирования 1334 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 3
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 2
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 23 2
Schneider Electric Uniflair 18 2
Schneider Electric InRow 26 2
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
Космодром Байконур 1071 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 2
Nvidia GRID vGPU 55 1
Autodesk 3ds Max 85 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Dell EMC VNX 42 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
HP PhotoSmart 113 1
Dell Wyse 62 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 316 1
National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 10 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Nvidia Tesla GPU 188 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 123 1
Dassault Systemes - SolidWorks 125 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 1
Microsoft Windows 16362 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
HPE ProLiant 399 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 618 1
Павлов Виктор 10 3
Ловцкий Константин 2 2
Козлова Дарья 36 2
Гусельников Андрей 15 2
Путин Владимир 3360 2
Завязкин Роман 13 1
Попов Алексей 337 1
Стегайлов Владимир 4 1
Величко Валерий 16 1
Зимин Дмитрий 41 1
Афонин Сергей 5 1
Румянцев Сергей 24 1
Алферов Сергей 2 1
Федоров Сергей 16 1
Потапов Вячеслав 2 1
Гуральников Сергей 164 1
Шипулин Александр 29 1
Шалманов Сергей 201 1
Дубинин Вадим 27 1
Гинзбург Виталий 16 1
Владимиров Андрей 18 1
Васильев Михаил 15 1
Дрожжевкин Михаил 10 1
Полутин Владимир 7 1
Вартанян Артём 17 1
Чугунов Андрей 7 1
Максименко Екатерина 1 1
Харитонов Максим 2 1
Ованесян Григорий 2 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Канторович Софья 1 1
Кантор Елена 1 1
Димитрова Ольга 1 1
Нуднов Олег 4 1
Соловьев Федор 1 1
Корнеева Алена 1 1
Строев Андрей 1 1
Заякин Андрей 1 1
Грешнов Андрей 1 1
Слизовский Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 22
Россия - СКФО - Ставропольский край 994 18
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1429 11
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 8
Россия - СФО - Новосибирск 4671 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3191 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 4
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 4
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 251 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 72 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 952 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 454 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 254 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 115 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 83 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 2
Украина 7800 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 2
Европа 24653 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2970 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1023 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 771 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 2
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 121 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 19
Образование в России 2562 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5875 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Английский язык 6881 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 5
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 4
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1095 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 3
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 35 3
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 3
РАН - Российская академия наук 2018 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 3
МЭИ - Московский энергетический институт 159 3
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 2
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 2
КамГУ им. Витуса Беринга ФГБОУ ВО - Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 5 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 44 2
ТГУ - Томский государственный университет 212 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 8 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 14 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Старкон 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще