Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Электроэнергетика Электропитание источник питания электрическое оборудование
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 570, упоминаний - 581
Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomas Ned - Томас Нед 4 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
|Кабанов Владимир 178 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Другалев Станислав 10 3
|Переведенцев Александр 8 3
|Кохтюлина Ирина 3 2
|Роговский Евгений 3 2
|Попов Эдуард 2 2
|Brisson Cyrille - Бриссон Сирилл 4 2
|Щелгачев Дмитрий 35 2
|King Charles - Кинг Чарльз 11 2
|Matsuda Victor - Мацуда Виктор 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Андреев Андрей 33 2
|Аникин Леонид 61 2
|Гаврилов Леонид 6 2
|Шмаков Роман 17 2
|Бобровников Борис 104 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Слизень Виталий 244 2
|Казак Максим 162 2
|Морозов Алексей 62 2
|Шибанов Владимир 32 2
|Гордеева Анна 36 2
|Карпенко Дмитрий 31 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Яшин Леонид 21 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Сергеев Иван 74 2
|Левкевич Михаил 59 2
|Медведева Елена 14 2
|Фантаева Татьяна 6 2
|Ануфриев Игорь 7 2
|Логвиненко Владислав 7 2
|Симаков Михаил 5 2
|Мацуда Виктор 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.