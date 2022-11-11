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Электроэнергетика Электропитание источник питания электрическое оборудование

Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование


11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
31.10.2022 Как строится IP-телефония: виды VoIP-устройств 1
04.10.2022 МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений 1
16.09.2022 Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением 1
01.08.2022 5 опасностей неправильной эксплуатации повербанка для смартфона 1
22.07.2022 Вячеслав Журавлев -

Вячеслав Журавлев, hh.ru:  Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами

 1
07.07.2022 Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов 1
16.06.2022 Polywell Computers представляет линейку компьютеров с питанием от PoE 1
15.06.2022 РТКОММ выпустил приложение для управления спутниковым доступом в интернет на удаленных и труднодоступных территориях России 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
04.04.2022 Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU 1
25.03.2022 Как использовать старый смартфон в качестве видеорегистратора 1
14.02.2022 «Сибур» провел в Западной Сибири испытания российского дронопорта 1
13.02.2022 Почему HDD и SSD умирают так быстро 1
22.11.2021 Новые внутренние точки доступа Qtech: QWP-84 и QWP-88 1
15.11.2021 Александр Переведенцев -

Спрос на предсобранные МЦОД будет расти благодаря цифровизации и новым инфраструктурным проектам

 1
03.11.2021 Новинка Qtech: внешняя точка доступа QWO-420-AC-CPE 1
26.10.2021 Можно ли спасти USB-порт, который перестал работать 1
22.09.2021 Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве 1
06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator 1
28.06.2021 «Ростелеком» установил первые умные опоры в столице Южного Урала 1
25.06.2021 Робот Panasonic научит заново ходить 1
24.06.2021 Как продлить срок службы светодиодных ламп 2
21.06.2021 VMware объявляет об инициативе Zero Carbon Committed 1
11.06.2021 НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI 1
04.06.2021 Asus представляет новый мини-ПК PN41 1
09.03.2021 «Миран» приступила к строительству новой очереди дата-центра в Санкт-Петербурге 1
08.02.2021 Cisco представила микрокоммутаторы Catalyst Micro 1
18.01.2021 Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux 1
15.01.2021 Концерн «Автоматика» создает производственный кластер в Калуге 1
02.01.2021 Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
18.11.2020 «Ред софт» и «Парус электро» протестировали продукты 1
09.10.2020 НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки 1
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
25.08.2020 «Автоматика» представила новую линейку серверного оборудования «Нацтех» 1
20.07.2020 Что мешает Ethernet стать стандартом в промышленности 1
06.07.2020 Из Windows исчезнет старейший и очень востребованный компонент 1

Публикаций - 493, упоминаний - 504
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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