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Индексная книга (каталог) CNews*
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Электроэнергетика Электропитание источник питания электрическое оборудование

Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.07.2026 ТИМ-сигнал принят: «Уфанет» усилил проектирование с nanoCAD 1
10.07.2026 Парадокс века: Древняя технология душит строительство ЦОДов и развитие ИИ 1
18.06.2026 МТС повысила надежность сети в Калмыкии с помощью альтернативных источников энергии 1
10.06.2026 Ippon анонсировал выпуск ИБП Pacific II 1U 1
08.06.2026 Европа нанесла удар по российским хостинг-провайдерам и VPN 1
12.05.2026 Эксперты НВБС: системы жизнеобеспечения ЦОД стали новой главной мишенью для кибератак 1
10.04.2026 В Москве сорвана разработка ПАК для природоохранного ведомства. На многомиллионный тендер никто не пришел 1
02.04.2026 OCS расширяет ассортимент отечественных электротехнических решений оборудованием от «Русэлт» 1
19.03.2026 В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов 1
13.03.2026 «МегаФон» расширил 4G для работников Охотской ГГК 1
03.03.2026 Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60% 1
02.03.2026 Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM 1
01.12.2025 «Систэм Электрик» расширила серию Excelente VX новыми модульными трехфазными ИБП 1
28.11.2025 Ferrum IT Group оснастила ЦОД уровня Tier 3 оборудованием Qtech 1
18.11.2025 Старо-Кадеевское месторождение переходит на цифровой ТОиР: в ГРИЦ теперь работает «1С:ТОИР Корп» 1
05.11.2025 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A6 Pro в России 1
31.10.2025 В России запатентован БПЛА, собирающий фрукты и складывающий их в корзину 1
08.10.2025 В России создали фотоэлемент, который при слабой освещенности запитывает не хуже батарейки 1
24.09.2025 «Систэм Электрик» обеспечила новый дата-центр «Адман» в Сибири современной элементной базой для защиты электропитания 1
18.08.2025 В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года 1
14.08.2025 «Ростелеком» построил социальную мобильную связь на отечественных решениях в 11 селах Дагестана 1
04.08.2025 «Деснол» разработал уникальные мнемосхемы для мгновенного поиска неисправного оборудования на заводе «Тяжмаш» 1
11.07.2025 Комплексное решение для автоматизации на горнодобывающем предприятии от бренда EKF 1
27.06.2025 «РТК-ЦОД» запустил третью очередь Центра обработки данных в Тверской области 1
26.06.2025 «ТТК-Интеграция» осуществила бесшовный переезд серверной Дирекции по строительству сетей связи 1
18.06.2025 МТС впервые в истории запустила связь на северокурильском острове Шумшу 1
11.06.2025 В Татарстане запущено производство ультрабыстрых зарядных станций для электробусов 1
02.06.2025 «РТК-ЦОД» запускает мобильные центры обработки данных под ключ 1
28.05.2025 Студент НГУ разработал систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья 1
13.05.2025 Трехфазные ИБП «Сайбер Электро»: скрытые возможности для критических объектов 1
29.04.2025 RUVDS модернизировал дата-центр Rucloud и нарастил объем мощностей на 20% 1
28.04.2025 «Геоскан» представил модификацию квадрокоптера «Геоскан 801» для длительного видеонаблюдения 1
27.04.2025 Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома 1
03.03.2025 Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы 1
10.02.2025 Ippon представила новую серию ИБП Innova TB/TBE 2
04.02.2025 Sitronics Group построила модульный некапитальный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит» 1
23.01.2025 МТС повысила надёжность мобильной связи в труднодоступных райцентрах Тувы 1
16.01.2025 ITPOD открыл демо-лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 570, упоминаний - 581

Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 33
Microsoft Corporation 25775 27
HP Inc. 5883 22
Schneider Electric 614 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Cisco Systems 5372 19
Ростелеком 10948 16
Sony 6739 16
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Samsung Electronics 11064 13
Broadcom - VMware 2610 13
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Apple Inc 13154 12
Dell EMC 5180 11
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 11
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 11
Fujitsu 2105 10
Eaton 80 10
МегаФон 10742 9
9594 9
Nvidia Corp 4002 9
Softline - Софтлайн 3743 8
Oracle Corporation 7074 8
Lenovo Motorola 3566 8
Google LLC 12688 8
Huawei 4676 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Toshiba Corporation 2980 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
Крок - Croc 1964 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Philips 2099 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Россети Ленэнерго 1699 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
UPS 216 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Верный - торговая сеть 326 3
Seiko Instruments Inc - SII 19 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 2
Beurer - Бойрер 19 2
Engelhard 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Альфа-Банк 1979 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Volvo Cars 262 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Bosch - Gaggenau 36 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Аэропорт Тобольск имени Семёна Ремезова 2 1
AGA - Линде Газ Рус - Linde Gas Rus - Балашихинский кислородный завод 3 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Hino Motors 3 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
СиЭс Медика - CS Medica 8 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
ЦМРБанк - Центр международных расчетов 3 1
ГМЗ - Гатчинский молочный завод 3 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Электрокабель 13 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 142
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 138
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 119
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 106
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 92
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 81
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 79
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 77
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 77
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 71
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 69
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 60
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 54
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 54
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 53
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 51
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 51
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 50
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 45
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 39
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 38
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 35
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 34
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 33
Microsoft Windows 16882 23
Linux OS 11533 20
Google Android 15243 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Apple iPhone 6 4861 15
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple iOS 8583 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 9
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Intel Celeron - Серия процессоров 979 7
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Microsoft Office 4170 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Apple iPod 1553 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 5
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 4
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
Intel Itanium 649 4
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 4
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 4
Intel Pentium III 782 4
Thomas Ned - Томас Нед 4 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Кабанов Владимир 178 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Другалев Станислав 10 3
Переведенцев Александр 8 3
Кохтюлина Ирина 3 2
Роговский Евгений 3 2
Попов Эдуард 2 2
Brisson Cyrille - Бриссон Сирилл 4 2
Щелгачев Дмитрий 35 2
King Charles - Кинг Чарльз 11 2
Matsuda Victor - Мацуда Виктор 2 2
Путин Владимир 3454 2
Никифоров Николай 1138 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Андреев Андрей 33 2
Аникин Леонид 61 2
Гаврилов Леонид 6 2
Шмаков Роман 17 2
Бобровников Борис 104 2
Брюквин Юрий 300 2
Слизень Виталий 244 2
Казак Максим 162 2
Морозов Алексей 62 2
Шибанов Владимир 32 2
Гордеева Анна 36 2
Карпенко Дмитрий 31 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Юсупов Ренат 125 2
Яшин Леонид 21 2
Ксенин Алекс 311 2
Сергеев Иван 74 2
Левкевич Михаил 59 2
Медведева Елена 14 2
Фантаева Татьяна 6 2
Ануфриев Игорь 7 2
Логвиненко Владислав 7 2
Симаков Михаил 5 2
Мацуда Виктор 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 239
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 67
Европа 24964 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 35
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 34
Япония 13807 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Франция - Французская Республика 8177 18
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Южная Корея - Республика 7052 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Солнечная система - Solar system 2569 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Израиль 2856 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Канада 5081 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
США - Калифорния 4829 6
Нидерланды 3746 6
Швеция - Королевство 3782 5
Индия - Bharat 5869 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 5
Китай - Тайвань 4245 5
Украина 7928 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - Крайний Север 350 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 47
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Энергетика - Energy - Energetically 5855 28
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 27
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 25
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 22
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Аренда 2687 17
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 14
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 13
Английский язык 7030 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 12
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 10
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
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DigiTimes - Издание 1331 4
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TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
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FT - Financial Times 1296 1
Reddit 398 1
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
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TechSpot 188 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
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MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
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PUT - Poznań University of Technology - Politechnika Poznańska - Познанский технический университет - Познаньский технологический университет 3 1
Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С. 4 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 2 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
CeBIT 614 2
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 13 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
iF Design Awards 26 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
LinuxWorld 52 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
Infosecurity - выставка 63 1
MEDICA 10 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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