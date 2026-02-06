Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, HUAWEI HomeSec, родительский контроль, Firewall Частотный диапазон 2,4 ГГц и 5 ГГц (одновременная поддержка двух диапазонов) Антенны 2х 2,4 ГГц + 4х 5 ГГц (роутер), 2х 2,4 ГГц + 4х 5 ГГц (усилитель) Порты Роутер: WAN/LAN 10/100/1000/2500 Мбит/с х2 Усилитель: WAN/LAN 10/100/1000 Мбит/с х 1 Память 128 Мбайт + 512 Мбайт Мобильное приложение HU

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж Мы проанализировали предложения крупных продавцов и учли отзывы покупателей, чтобы выбрать самые популярные модели маршрутизаторов, заслуживающие покупки.TP-Link Archer AX55 Мощный двухдиапазонный роутер с максимальной скоростью до 2976 Мбит/сек. Модель выдает до 574 Мбит/сек на частоте 2,4 ГГц, до 2 402 Мбит/сек — на частоте 5 ГГц и до 1000 Мбит/сек при кабельном подключении. Этого хват

D-Link представила новые аппаратные контроллеры Nuclias Connect DNH-1000 и DNH-3000 ия Nuclias Connect включает: аппаратный контроллер DNH-100 (до 100 устройств); внутренние и внешние точки доступа серии DAP c поддержкой стандартов Wi-Fi 6/5; коммутаторы доступа/агрегации/ядра

«Информзащита»: атаки через маршрутизаторы выросли почти на 35% Эксперты «Информзащиты» выявили рост атак на маршрутизаторы на 25% за десять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной увеличения числа инцидентов специалисты называют сочетание устаревших прошивок, расши

Eltex создал решение для беспроводной связи в агрессивной среде Eltex создал решение для беспроводной связи в агрессивной среде. Взрывозащищенная точка доступа WOP-3L-EX – шаг к расширению линейки точек доступа Eltex для промышленного Wi-F

Eltex представляет новое поколение магистральных маршрутизаторов ME для операторских и корпоративных задач ое поколение магистральных маршрутизаторов ME для операторских и корпоративных задач. Магистральные маршрутизаторы Eltex серии ME – комплексное решение для крупных сетей операторов связи и комп

В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 Wi-Fi. Но в мире также есть более современные технологии Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 с поддержкой диапазона 6 ГГц, использование которого для беспроводных сетей в России официально разрешено с декабря 2022 г. Роутер Electra F30AX их не поддерживает. На вопрос CNews, почему выбор пал именно на Wi-Fi 6 при наличии более современных стандартов, представители Ростелекома ответили: «Выбор Wi-Fi 6 для исп

«Ростелеком» начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране Отечественные Wi-Fi-роутеры шестого поколения (Wi-Fi 6) с чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашне

Eltex пополнил линейку маршрутизаторов и межсетевых экранов ESR ка VPN-решений: IPsec, WireGuard, OpenVPN. ESR-3250 и ESR-3350 могут использоваться как пограничные маршрутизаторы с возможностью построения частных виртуальных сетей и эффективной обработкой п

«Рег.облако» запустил виртуальные роутеры для сетевой инфраструктуры Российский провайдер «Рег.облако» интегрировал в облачную платформу виртуальные роутеры. Сервис позволяет настраивать маршрутизацию трафика между виртуальными машинами, организовывать связность в приватных сетях и подключать ресурсы к интернету через единый IP-адрес по тех

«Дом.ру» запускает новые роутеры Wave стандарта Wi-Fi 6 данных при передаче по беспроводной локальной сети, приоритезируют критически важный трафик. Новые роутеры – результат длительной работы ведущих инженеров компании. Цель - обеспечить пользоват

Eltex готовит к релизу точки доступа Wi-Fi 7 а старте производства серия будет представлена двумя флагманскими моделями WEP-550K и WEP-500K. Обе точки доступа работают в трех диапазонах – 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, поддерживают технологию MU

«Таттелеком» представил высокоскоростной роутер c поддержкой Wi-Fi 6 тройства рассчитаны на сохранение качества связи и покрытие сигналом до 80 кв. м. При необходимости роутеры соединяются в mesh-систему, позволяя исключить слепые зоны и установить надежное соед

«Волна» увеличила число публичных точек доступа Wi-Fi и развернула indoor-сети в торговых центрах » также обеспечила бесплатный Wi-Fi на Центральном рынке. Для подключения к сети необходимо выбрать точку доступа на мобильном устройстве и пройти авторизацию по номеру телефона. Все пользовате

В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей ие Wi-Fi точек доступа на предприятиях, домовладениях, в общественных местах. Хакеры часто выбирают маршрутизаторы Wi-Fi-сетей целью своих атак. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Полу

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM о охватить сигналом пространство, а также минимизировать физические и волновые помехи. Если кратко, маршрутизатор лучше ставить ближе к центру помещения на открытой и приподнятой поверхности, п

Любимые россиянами роутеры TP-Link кишат «дырами». На радость хакерам их годами никто не чинит с заводского на собственный, это тоже является лазейкой для хакеров. rawpixel.com / FreePik Не все роутеры одинаково безопасны В случае успеха перед взломщиком открывается очень широкое окно в

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж трукции устройство не получится расположить вертикально — только горизонтально.Xiaomi Router AX3200 Маршрутизатор выполнен в компактном черном корпусе и оснащен двухъядерным процессором. У AX32

«МегаФон» импортозаместил маршрутизаторы на магистральной сети WDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) дает возможность значительно увеличить пропускную способность оптических линий за счёт передачи множества каналов на разных длинах волн по одному волокну. Маршрутизаторы, установленные на линии, распределяют сигналы по нужным каналам, усиливают их на протяжённых участках и обеспечивают быструю и стабильную передачу данных. Сложность проекта заклю

Россия вышла на борьбу с замедлением мобильного интернета. Придуман гениальный способ вернуть россиянам связь вятся такие точки, притом сразу для нескольких населенных пунктов региона. Затея может не сработать Точки доступа Wi-Fi хоть и обеспечивают граждан беспроводным интернетом, но сами по себе чаще

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году программы: WiFi Analyzer Wi-Fi Scanner, InSSIDer, Wifi Signal Strength Meter и др. Также некоторые роутеры имеют встроенное ПО, позволяющее построить схему квартиры или дома и определить урове

Не только базовые станции. Гигантский российский оператор переходит на отечественные маршрутизаторы собственной разработки Российской сети – российские маршрутизаторы Оператор связи МТС сообщил CNews о грядущем переходе на сервисные маршрутиз

МТС установит на транспортной сети маршрутизаторы собственной разработки МТС самостоятельно разработала сервисные маршрутизаторы BRAS/BNG для управления и агрегации пользовательского трафика фиксированного интернета на транспортной сети. Собственное решение в виде ПО на широко доступных серверах заменит об

«Триколор» выпустил роутеры Wi-Fi 6 под собственным брендом енных к сети устройств: смартфонов, ноутбуков, умной техники и систем домашней автоматизации. Новые роутеры «Триколор» используют технологию Wi-Fi 6 и обеспечивают в 2,5 раза более высокую скор

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой дключения новых устройств. Диапазона 5 ГГц или стандарта 802.11ac нет, что логично, поскольку такие роутеры в основном используются в местах с минимальной сетевой нагрузкой, где 2,4 ГГц обеспеч

США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются ествлять кибершпионаж на территории США. Unsplash - TechieTech Tech В США могут запретить китайские роутеры TP-Link, производитель их продает слишком дешево для рынка По информации Bloomberg, в

Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD мом MT900-2GD. Он упрощает построение систем учета энергоресурсов и диспетчеризации, обеспечивая беспроводную передачу данных через сотовые сети GPRS. Об этом CNews сообщили представители бренда EKF. Модем поддерживает протоколы TCP/UDP и режимы клиент/сервер, что упрощает интеграцию в различные системы управления данными без значительных затрат времени на настройку. Новинка поддерживает по

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей i 6E такое разрешение (для закрытых помещений) уже получено. Производители же начали продавать в РФ роутеры с Wi-Fi 7… без поддержки частоты 6 ГГц. В чем тогда смысл? На самом деле, невозможнос

Миллион россиян под ударом. В Keenetic гигантская утечка – хакеры украли огромные массивы паролей к Wi-Fi ступ к персональным данным Производитель сетевого оборудования (популярные домашние и корпоративные роутеры и точки доступа) компания Keenetic Limited подвергся успешной хакерской атаке. Компан

D-Link рекомендует заменить роутеры, в которых компания Positive Technologies выявила уязвимость -US, DIR-867-US, DIR-882-US, DIR-882/RE, DIR-882-CA, DIR-882-US/RE. На момент исследования уязвимые роутеры с помощью поисковых систем можно было обнаружить в США, Канаде, Швеции, Китае, Индоне

Технологическая независимость Apple ведет к проблемам. iPhone безнадежно отстанут от Android-смартфонов по производительности от Android-смартфонов в плане общей производительности. Об этим он сообщил телеканалу CNBC. Сотовый модем – именно то, что в первую очередь отличает смартфон, в данном случае iPhone, от медиапл

Госструктуры на 15% увеличили затраты на камеры наблюдения, роутеры и АТС Закупок меньше, денег больше Госзаказчики потратили в 2024 г. на 15% больше, закупая коммуникационное оборудование (телефонные станции, роутеры, камеры наблюдения и охранные сигнализации). При этом количество закупок снизилось на 3% по сравнению с 2023 г., пишут «Ведомости», ссылаясь на данные «Росэлторга». За весь 2024 г. было

Точки доступа Wi-Fi «Аквариуса» внесены в реестр Минпромторга России ариант со встроенными и внешними антеннами, при этом тип используемых антенн выбирается программно. Точка доступа Wi-Fi AQ-W6P201I предназначена для использования внутри помещений. Устройство о

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль о, если все это несколько пользователей могут делать одновременно без урезания скорости соединения. Роутер HUAWEI WiFi BE3 обещает, что интернет дома будет быстрым, без помех. Протокол Wi-Fi 5

Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 тфель беспроводных решений D-Link в сегменте малого и среднего бизнеса, в то время профессиональные точки доступа DWL Unified с контроллерами DWC предназначены для применения в корпоративном се

Новые роутеры Xiaomi уже в продаже в России Компания diHouse представляет новые роутеры Xiaomi Router AX1500 и Xiaomi Router AX3000T, обеспечивающие доступ к интернету в жил

Россияне в большой опасности. Знаменитый производитель годами продавал «дырявые» роутеры. Теперь отказывается их чинить и требует купить новые аленно запускать произвольный код из-за «дыры», приводящей к переполнению буфера. Все перечисленные роутеры, как убедилась редакция CNews, в свое время продавались на территории России. Некотор

Учёные СПбГУТ разработали модем для передачи данных через электросети В Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций создан модем NB-PLC, предназначенный для организации каналов связи через электрические сети низкого

На склады Merlion поступили мобильные LTE-модемы ZTE F30Pro с Wi-Fi 6 раздающая интернет на 16 устройств и пропускающая пакеты VPN. На склад Merlion поступил внешний LTE модем ZTE F30Pro. По характеристикам это обновленная версия знакомой рынку модели MF79N, лише