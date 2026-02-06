Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Сетевое оборудование Router Роутер Маршрутизатор Модем Modem Точка доступа Access Point

Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.02.2026 Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, HUAWEI HomeSec, родительский контроль, Firewall Частотный диапазон 2,4 ГГц и 5 ГГц (одновременная поддержка двух диапазонов) Антенны 2х 2,4 ГГц + 4х 5 ГГц (роутер), 2х 2,4 ГГц + 4х 5 ГГц (усилитель) Порты Роутер: WAN/LAN 10/100/1000/2500 Мбит/с х2 Усилитель: WAN/LAN 10/100/1000 Мбит/с х 1 Память 128 Мбайт + 512 Мбайт Мобильное приложение HU
26.01.2026 Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Мы проанализировали предложения крупных продавцов и учли отзывы покупателей, чтобы выбрать самые популярные модели маршрутизаторов, заслуживающие покупки.TP-Link Archer AX55 Мощный двухдиапазонный роутер с максимальной скоростью до 2976 Мбит/сек. Модель выдает до 574 Мбит/сек на частоте 2,4 ГГц, до 2 402 Мбит/сек — на частоте 5 ГГц и до 1000 Мбит/сек при кабельном подключении. Этого хват
09.12.2025 D-Link представила новые аппаратные контроллеры Nuclias Connect DNH-1000 и DNH-3000

ия Nuclias Connect включает: аппаратный контроллер DNH-100 (до 100 устройств); внутренние и внешние точки доступа серии DAP c поддержкой стандартов Wi-Fi 6/5; коммутаторы доступа/агрегации/ядра
03.12.2025 «Информзащита»: атаки через маршрутизаторы выросли почти на 35%

Эксперты «Информзащиты» выявили рост атак на маршрутизаторы на 25% за десять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной увеличения числа инцидентов специалисты называют сочетание устаревших прошивок, расши
06.11.2025 Eltex создал решение для беспроводной связи в агрессивной среде

Eltex создал решение для беспроводной связи в агрессивной среде. Взрывозащищенная точка доступа WOP-3L-EX – шаг к расширению линейки точек доступа Eltex для промышленного Wi-F
05.11.2025 Eltex представляет новое поколение магистральных маршрутизаторов ME для операторских и корпоративных задач

ое поколение магистральных маршрутизаторов ME для операторских и корпоративных задач. Магистральные маршрутизаторы Eltex серии ME – комплексное решение для крупных сетей операторов связи и комп
31.10.2025 В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

Wi-Fi. Но в мире также есть более современные технологии Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 с поддержкой диапазона 6 ГГц, использование которого для беспроводных сетей в России официально разрешено с декабря 2022 г. Роутер Electra F30AX их не поддерживает. На вопрос CNews, почему выбор пал именно на Wi-Fi 6 при наличии более современных стандартов, представители Ростелекома ответили: «Выбор Wi-Fi 6 для исп
24.10.2025 «Ростелеком» начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные Wi-Fi-роутеры шестого поколения (Wi-Fi 6) с чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашне
24.10.2025 Eltex пополнил линейку маршрутизаторов и межсетевых экранов ESR

ка VPN-решений: IPsec, WireGuard, OpenVPN. ESR-3250 и ESR-3350 могут использоваться как пограничные маршрутизаторы с возможностью построения частных виртуальных сетей и эффективной обработкой п
23.10.2025 «Рег.облако» запустил виртуальные роутеры для сетевой инфраструктуры

Российский провайдер «Рег.облако» интегрировал в облачную платформу виртуальные роутеры. Сервис позволяет настраивать маршрутизацию трафика между виртуальными машинами, организовывать связность в приватных сетях и подключать ресурсы к интернету через единый IP-адрес по тех
20.10.2025 «Дом.ру» запускает новые роутеры Wave стандарта Wi-Fi 6

данных при передаче по беспроводной локальной сети, приоритезируют критически важный трафик. Новые роутеры – результат длительной работы ведущих инженеров компании. Цель - обеспечить пользоват
20.10.2025 Eltex готовит к релизу точки доступа Wi-Fi 7

а старте производства серия будет представлена двумя флагманскими моделями WEP-550K и WEP-500K. Обе точки доступа работают в трех диапазонах – 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, поддерживают технологию MU
19.09.2025 «Таттелеком» представил высокоскоростной роутер c поддержкой Wi-Fi 6

тройства рассчитаны на сохранение качества связи и покрытие сигналом до 80 кв. м. При необходимости роутеры соединяются в mesh-систему, позволяя исключить слепые зоны и установить надежное соед
11.09.2025 «Волна» увеличила число публичных точек доступа Wi-Fi и развернула indoor-сети в торговых центрах 

» также обеспечила бесплатный Wi-Fi на Центральном рынке. Для подключения к сети необходимо выбрать точку доступа на мобильном устройстве и пройти авторизацию по номеру телефона. Все пользовате
11.09.2025 В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей

ие Wi-Fi точек доступа на предприятиях, домовладениях, в общественных местах. Хакеры часто выбирают маршрутизаторы Wi-Fi-сетей целью своих атак. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Полу
10.09.2025 Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

о охватить сигналом пространство, а также минимизировать физические и волновые помехи. Если кратко, маршрутизатор лучше ставить ближе к центру помещения на открытой и приподнятой поверхности, п
05.09.2025 Любимые россиянами роутеры TP-Link кишат «дырами». На радость хакерам их годами никто не чинит

с заводского на собственный, это тоже является лазейкой для хакеров. rawpixel.com / FreePik Не все роутеры одинаково безопасны В случае успеха перед взломщиком открывается очень широкое окно в
11.08.2025 Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

трукции устройство не получится расположить вертикально — только горизонтально.Xiaomi Router AX3200 Маршрутизатор выполнен в компактном черном корпусе и оснащен двухъядерным процессором. У AX32
07.08.2025 «МегаФон» импортозаместил маршрутизаторы на магистральной сети

WDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) дает возможность значительно увеличить пропускную способность оптических линий за счёт передачи множества каналов на разных длинах волн по одному волокну. Маршрутизаторы, установленные на линии, распределяют сигналы по нужным каналам, усиливают их на протяжённых участках и обеспечивают быструю и стабильную передачу данных. Сложность проекта заклю
16.07.2025 Россия вышла на борьбу с замедлением мобильного интернета. Придуман гениальный способ вернуть россиянам связь

вятся такие точки, притом сразу для нескольких населенных пунктов региона. Затея может не сработать Точки доступа Wi-Fi хоть и обеспечивают граждан беспроводным интернетом, но сами по себе чаще
08.07.2025 Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

программы: WiFi Analyzer Wi-Fi Scanner, InSSIDer, Wifi Signal Strength Meter и др. Также некоторые роутеры имеют встроенное ПО, позволяющее построить схему квартиры или дома и определить урове
03.07.2025 Не только базовые станции. Гигантский российский оператор переходит на отечественные маршрутизаторы собственной разработки

Российской сети – российские маршрутизаторы Оператор связи МТС сообщил CNews о грядущем переходе на сервисные маршрутиз
03.07.2025 МТС установит на транспортной сети маршрутизаторы собственной разработки

МТС самостоятельно разработала сервисные маршрутизаторы BRAS/BNG для управления и агрегации пользовательского трафика фиксированного интернета на транспортной сети. Собственное решение в виде ПО на широко доступных серверах заменит об
10.06.2025 «Триколор» выпустил роутеры Wi-Fi 6 под собственным брендом

енных к сети устройств: смартфонов, ноутбуков, умной техники и систем домашней автоматизации. Новые роутеры «Триколор» используют технологию Wi-Fi 6 и обеспечивают в 2,5 раза более высокую скор
17.05.2025 Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

дключения новых устройств. Диапазона 5 ГГц или стандарта 802.11ac нет, что логично, поскольку такие роутеры в основном используются в местах с минимальной сетевой нагрузкой, где 2,4 ГГц обеспеч
16.05.2025 США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются

ествлять кибершпионаж на территории США. Unsplash - TechieTech Tech В США могут запретить китайские роутеры TP-Link, производитель их продает слишком дешево для рынка По информации Bloomberg, в
11.04.2025 Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD

мом MT900-2GD. Он упрощает построение систем учета энергоресурсов и диспетчеризации, обеспечивая беспроводную передачу данных через сотовые сети GPRS. Об этом CNews сообщили представители бренда EKF. Модем поддерживает протоколы TCP/UDP и режимы клиент/сервер, что упрощает интеграцию в различные системы управления данными без значительных затрат времени на настройку. Новинка поддерживает по
10.04.2025 Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

i 6E такое разрешение (для закрытых помещений) уже получено. Производители же начали продавать в РФ роутеры с Wi-Fi 7… без поддержки частоты 6 ГГц. В чем тогда смысл? На самом деле, невозможнос
24.03.2025 Миллион россиян под ударом. В Keenetic гигантская утечка – хакеры украли огромные массивы паролей к Wi-Fi

ступ к персональным данным Производитель сетевого оборудования (популярные домашние и корпоративные роутеры и точки доступа) компания Keenetic Limited подвергся успешной хакерской атаке. Компан
17.03.2025 D-Link рекомендует заменить роутеры, в которых компания Positive Technologies выявила уязвимость

-US, DIR-867-US, DIR-882-US, DIR-882/RE, DIR-882-CA, DIR-882-US/RE. На момент исследования уязвимые роутеры с помощью поисковых систем можно было обнаружить в США, Канаде, Швеции, Китае, Индоне
07.03.2025 Технологическая независимость Apple ведет к проблемам. iPhone безнадежно отстанут от Android-смартфонов по производительности

от Android-смартфонов в плане общей производительности. Об этим он сообщил телеканалу CNBC. Сотовый модем – именно то, что в первую очередь отличает смартфон, в данном случае iPhone, от медиапл
18.02.2025 Госструктуры на 15% увеличили затраты на камеры наблюдения, роутеры и АТС

Закупок меньше, денег больше Госзаказчики потратили в 2024 г. на 15% больше, закупая коммуникационное оборудование (телефонные станции, роутеры, камеры наблюдения и охранные сигнализации). При этом количество закупок снизилось на 3% по сравнению с 2023 г., пишут «Ведомости», ссылаясь на данные «Росэлторга». За весь 2024 г. было
17.01.2025 Точки доступа Wi-Fi «Аквариуса» внесены в реестр Минпромторга России

ариант со встроенными и внешними антеннами, при этом тип используемых антенн выбирается программно. Точка доступа Wi-Fi AQ-W6P201I предназначена для использования внутри помещений. Устройство о
28.12.2024 Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

о, если все это несколько пользователей могут делать одновременно без урезания скорости соединения. Роутер HUAWEI WiFi BE3 обещает, что интернет дома будет быстрым, без помех. Протокол Wi-Fi 5

19.12.2024 Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5

тфель беспроводных решений D-Link в сегменте малого и среднего бизнеса, в то время профессиональные точки доступа DWL Unified с контроллерами DWC предназначены для применения в корпоративном се
03.12.2024 Новые роутеры Xiaomi уже в продаже в России

Компания diHouse представляет новые роутеры Xiaomi Router AX1500 и Xiaomi Router AX3000T, обеспечивающие доступ к интернету в жил
21.11.2024 Россияне в большой опасности. Знаменитый производитель годами продавал «дырявые» роутеры. Теперь отказывается их чинить и требует купить новые

аленно запускать произвольный код из-за «дыры», приводящей к переполнению буфера. Все перечисленные роутеры, как убедилась редакция CNews, в свое время продавались на территории России. Некотор
22.10.2024 Учёные СПбГУТ разработали модем для передачи данных через электросети

В Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций создан модем NB-PLC, предназначенный для организации каналов связи через электрические сети низкого

08.10.2024 На склады Merlion поступили мобильные LTE-модемы ZTE F30Pro с Wi-Fi 6

раздающая интернет на 16 устройств и пропускающая пакеты VPN. На склад Merlion поступил внешний LTE модем ZTE F30Pro. По характеристикам это обновленная версия знакомой рынку модели MF79N, лише
08.10.2024 В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи модема с функцией роутера ZTE F30 Pro

USB-A, но и через более современный интерфейс USB-C. Возможности подключения позволяют использовать модем в качестве роутера и «раздавать» Wi-Fi не используя переходники, или подключать его к р

Публикаций - 6852, упоминаний - 9274

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 731
Intel Corporation 12811 525
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 438
Ростелеком 10948 416
Microsoft Corporation 25775 373
Huawei 4676 368
Apple Inc 13154 327
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 309
Samsung Electronics 11064 306
МегаФон 10742 304
Google LLC 12688 218
Qualcomm Technologies 1974 191
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 188
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 183
IBM - International Business Machines Corp 9699 177
HP Inc. 5883 162
Sony 6739 162
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 162
Lenovo Motorola 3566 162
D-Link - Д-Линк Трейд 395 159
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 155
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 153
TP-Link - ТП-Линк 231 142
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 134
Nvidia Corp 4002 130
Dell EMC 5180 127
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 117
HPE - Juniper Networks 460 114
Netgear 253 113
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 110
Lenovo Group 2446 100
Acer Group - Acer Inc 2776 99
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 98
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 96
HP - Hewlett-Packard 3662 95
HP 3Com 681 93
Siemens AG - Siemens Group 2673 93
Xiaomi - Сяоми 2231 92
LG Electronics 3735 92
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 92
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 66
РЖД - Российские железные дороги 2096 47
Россети Ленэнерго 1699 46
Почта России ПАО 2370 41
Связной ГК 1401 39
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 37
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 31
Евросеть 1421 31
Газпром ПАО 1493 29
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 18
Белый Ветер 365 17
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 17
eBay Inc 1640 16
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 16
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 15
Совкомбанк Совесть 279 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Carl Zeiss AG 307 12
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 11
BMW Group 482 11
Visa International 1993 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Альфа-Банк 1979 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 268
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 140
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 126
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 113
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 105
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 104
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 91
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 89
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 85
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 79
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 77
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 75
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 70
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 69
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 59
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 48
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 36
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 34
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 32
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 31
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 31
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 27
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 24
Судебная власть - Judicial power 2500 24
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 23
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 336
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 78
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 29
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 23
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 18
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 10
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 10
WiMAX Forum 69 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
OSI - Open Source Initiative 80 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2507
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1658
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1431
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1067
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1026
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1020
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 978
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 977
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 971
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 928
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 913
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 893
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 850
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 824
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 809
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 777
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 775
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 717
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 663
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 656
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 651
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 638
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 626
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 589
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 573
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 568
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 548
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 526
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 520
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 509
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 496
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 495
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 477
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 451
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 449
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 447
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 425
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 420
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 414
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 411
Google Android 15243 411
Microsoft Windows 16882 381
Linux OS 11533 281
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 249
Apple iOS 8583 230
Microsoft Windows 2000 8678 200
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 197
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 194
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 145
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 139
Apple iPad 4011 135
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 118
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 118
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 110
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 109
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 109
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 104
Apple iPhone 6 4861 102
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 102
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 99
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 97
Google YouTube - Видеохостинг 3002 93
Microsoft Windows XP 2431 88
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 88
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 86
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 85
Intel x86 - архитектура процессора 2151 80
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 80
Intel Celeron - Серия процессоров 979 78
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 76
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 66
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 57
Microsoft Office 4170 57
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 56
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 56
Microsoft Windows 10 1938 55
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 54
Apple - App Store 3109 52
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 52
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 52
Ксенин Алекс 311 57
Никифоров Николай 1138 57
Путин Владимир 3454 51
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 28
Осеевский Михаил 350 26
Мельникова Анастасия 440 22
Калугин Сергей 169 22
Солонин Виталий 90 22
Шадаев Максут 1210 19
Кусков Денис 221 19
Свердлов Денис 201 17
Медведев Дмитрий 1665 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 16
Танюхин Дмитрий 26 15
Давыдов Александр 54 15
Рейман Леонид 1065 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
Зайцев Михаил 345 14
Ерофеева Мария 31 14
Орловский Виктор 408 13
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 12
Смирнов Павел 48 12
Щеголев Игорь 699 11
Харитонов Александр 69 11
Галушкин Олег 182 10
Клебанова Юлия 30 10
Малафеев Андрей 52 10
Венцлавович Елена 41 10
Пашкевич Владимир 22 10
Chambers John - Чемберс Джон 123 9
Клинаичев Андрей 33 9
Собянин Сергей 538 9
Ермолаев Артем 379 9
Горбунов Александр 55 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 8
Мишустин Михаил 787 8
Чернышенко Дмитрий 581 8
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 8
Ермаков Валерий 140 8
Тамодин Николай 49 8
Россия - РФ - Российская федерация 166167 2899
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1056
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 944
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 490
Европа 24964 474
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 428
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 285
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 235
Япония 13807 199
Германия - Федеративная Республика 13221 198
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 183
Южная Корея - Республика 7052 143
Азия - Азиатский регион 5920 139
Украина 7928 139
Китай - Тайвань 4245 134
Россия - СФО - Новосибирск 4876 129
Земля - планета Солнечной системы 10865 121
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 112
Канада 5081 111
Индия - Bharat 5869 107
Беларусь - Белоруссия 6289 105
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 96
Франция - Французская Республика 8177 90
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 88
Казахстан - Республика 6048 86
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 82
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 79
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 78
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 76
Финляндия - Финляндская Республика 3697 74
Европа Восточная 3138 74
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 73
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 71
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 71
США - Калифорния 4829 66
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 61
Швеция - Королевство 3782 60
Африка - Африканский регион 3641 60
Италия - Итальянская Республика 4508 58
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 926
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 548
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 543
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 512
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 468
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 412
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 379
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 270
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 269
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 258
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 255
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 226
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 222
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 186
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 185
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 182
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 176
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 161
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 155
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 154
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 148
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 146
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 140
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 138
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 138
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 138
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 137
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 129
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 128
Ergonomics - Эргономика 1755 122
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 121
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 121
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 120
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 119
Английский язык 7030 114
Аренда 2687 113
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 109
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 104
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 102
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 99
CNews - ZOOM.CNews 1866 87
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 47
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 40
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 39
The Register - The Register Hardware 1784 29
Ведомости 1466 26
CNET Networks - CNET News 1643 25
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 22
BleepingComputer - Издание 458 22
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 18
Bloomberg 1627 18
allNetDevices 160 15
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 14
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 14
Reddit 398 13
Известия ИД 770 12
Мобильные системы 118 11
Wikipedia - Википедия 650 11
Wired - Издание 276 11
FT - Financial Times 1296 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 10
Liliputing 76 10
Ars Technica 450 10
Стрим-ТВ - телекомпания 166 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
NE Asia Online 313 10
Silicon 494 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
NYT - The New York Times 1100 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 9
DigiTimes - Издание 1331 9
Чудо техники 60 9
The Verge - Издание 619 8
ZDnet 663 8
N+1 - Издание 188 8
AP - Associated Press 2007 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 191
IDC - International Data Corporation 4975 97
Gartner - Гартнер 3658 77
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 57
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 54
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 23
ABI Research 236 18
Gartner - Dataquest 353 17
Forrester Research 834 14
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 14
Dell'Oro Group 66 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
Internet Stock Report 994 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 11
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 10
S&P 500 565 10
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 10
In-Stat 115 9
In-Stat/MDR 74 9
Fortune Global 500 295 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 9
Counterpoint Research 110 9
Synergy Research Group 48 8
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 8
CNews Мишень 186 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
Thomson Financial - Thomson First Call 386 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
Tolly Group 14 5
Рустелеком ТК 305 5
Frost & Sullivan 207 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Strategy Analytics 285 4
Top10VPN 6 4
Fortune Global 100 142 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
Wainhouse Research 40 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 53
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 19
РАН - Российская академия наук 2122 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 10
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 7
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 5
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 127
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 47
Связь-Экспокомм 276 40
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 39
CeBIT 614 33
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 32
День молодёжи - 27 июня 1087 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 18
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 10
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 10
Международный женский день - 8 марта 418 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 8
Intel Developer Forum - IDF 317 8
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 7
CNews AWARDS - награда 571 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
Startup Village - международная стартап-конференция 62 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
Black Hat - Конференция 120 4
ISE - Integrated Systems Europe 51 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
День знаний - 1 сентября 42 3
GITEX Technology - международная выставка 48 3
Defcon 45 3
Samsung Unpacked 41 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Amazon Prime Day 7 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще