Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47276
ИКТ 4571
Организации 3111
Ведомства 1101
Ассоциации 326
Технологии 2045
Системы 10826
Персоны 15508
Местоположение 986
Статьи 671
Пресса 454
ИАА 392
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 631
Мероприятия 556

Phys.org



10.07.2012 Ученые создали чип, который берет энергию от света, тепла и вибрации 1
06.07.2012 Русский ученый из Гарварда осуществил прорыв в постройке квантового компьютера 1
21.06.2012 Создана камера с рекордным разрешением 1 ГП. ВИДЕО 1
30.11.2011 Разработанную Intel защиту HDCP окончательно взломали 1
27.07.2011 Microsoft предлагает обогревать дома серверами 1
20.03.2009 Японцы создали 3D-телевидение 1
20.03.2009 Японцы приблизились к созданию 3D-телевидения 1
27.03.2007 IBM продемонстрировала самый быстрый оптический трансивер 1
19.12.2006 Чтение Шекспира видоизменяет мозг человека: новая информация 1
15.12.2006 Физики впервые зарегистрировали свободный топ-кварк 1
15.12.2006 Принтер кристаллов приблизит эру "гибкой" электроники 1
14.12.2006 Термоядерный синтез: возрождается идея пробкотронов 1
14.12.2006 Нанолед под давлением превращается в ДНК 1
12.12.2006 Разработана новая технология изготовления прочных стекол 1
11.12.2006 Сверхмощные гамма-вспышки могут быть связаны с "темной" материей 1
06.12.2006 Разработана новая технология создания фотонных цепей 1
04.12.2006 Разработана антимикробная краска 1
04.12.2006 В космосе впервые обнаружены ионы с отрицательным зарядом 1
01.12.2006 Гавайские вулканы и ключевые вопросы геологии: исследование 1
01.12.2006 Оптикам удалось победить дисторсию 1
30.11.2006 Ученые выявили недостатки антропного принципа 1
29.11.2006 Пчелы заменят собак при поисках взрывчатки 1
29.11.2006 Открыт отдел мозга, отвечающий за "предвидение" 1
29.11.2006 Гибель динозавров: новое исследование 1
29.11.2006 "Самосборка" наночастиц открывает дорогу новым материалам 1
28.11.2006 Обнаружена планета, погруженная в магнитосферу звезды 1
28.11.2006 Новая технология может повысить эффективность солнечных батарей 1
28.11.2006 На Плутоне возможен ферроэлектрический лед 1
27.11.2006 Массовое исчезновение видов приводит к "усложнению" экосистем 1
27.11.2006 Долгосрочные прогнозы изменения климата снова пересматривают 1
24.11.2006 Разработана математическая модель эволюции интеллекта 1
24.11.2006 Стволовые "сердечные" клетки помогут лечить инфаркт 1
24.11.2006 Генетика и лекарственная терапия: новый взгляд на проблему 1
24.11.2006 Разгадан один из секретов алхимиков 1
23.11.2006 Создан нанотрубочный нож для "нарезки" клеток 1
23.11.2006 Нанотрубки научились выращивать из "семян" 1
23.11.2006 "Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации 1
22.11.2006 Новости психологии: парадокс устойчивости вредных привычек 1
22.11.2006 Новые лазерные технологии появились в арсенале генетиков 1
21.11.2006 Генетика и боевые приемы: новое исследование 1

Публикаций - 260, упоминаний - 260

Phys.org упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 250 5
IBM 4902 5
Hitachi 708 3
Siemens AG - Сименс Россия 1202 3
Intel Corporation 5843 2
Галактика - Корпорация 385 2
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 343 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 191 1
Sony Ericsson 802 1
LaCie 42 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 124 1
Siemens Communications 52 1
Google LLC 8714 1
TI - Texas Instruments Incorporated 337 1
NTT DoCoMo 301 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
Novell 402 1
Cray 68 1
NEC 720 1
Spirit DSP - Спирит Корп 291 1
Yahoo! 1924 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1639 1
Fujitsu 943 1
AMD - Advanced Micro Devices 2230 1
Microsoft Corporation 14819 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 131 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 87 1
Boeing 208 1
УЭК - Универсальная электронная карта 513 1
L’Oreal 41 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 673 6
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 111 4
МКС - Международная космическая станция 280 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 353 2
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 30 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 528 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 61 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 111 1
US Navy - Военно-морские силы США 75 1
Президент США - The White House - Белый дом 60 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 11 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 34 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 3 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 438 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 382 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4918 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 832 1
DivX - видеокодек 303 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 703 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 27 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1274 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 451 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 557 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 593 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 97 1
EUV - Extreme Ultraviolet Lithography - EUVL - EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Вид фотолитографии в наноэлектронике 23 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8469 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 51 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2693 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 901 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11230 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2096 1
Смартизация 198 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1442 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 148 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5361 1
Linux OS 5186 1
Symbian OS 996 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 257 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 80 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 87 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 121 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 130 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 240 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 805 1
SUSE Linux 87 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 41 1
Лукин Михаил 7 1
Земля - планета Солнечной системы 1948 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19327 33
Солнечная система 353 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5652 11
Африка - Африканский регион 1865 9
Япония 4189 9
Европа 4864 8
Германия - Федеративная Республика 4831 7
Австралия - Австралийский Союз 1462 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7289 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7446 6
Луна 252 5
Антарктида 44 5
Великобритания - Лондон 1191 5
Россия - Российская федерация - РФ 68369 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 650 4
Швеция - Королевство 1044 4
Южная Корея - Республика 2047 4
Канада 1705 4
США - Пенсильвания 109 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 951 4
Франция - Французская Республика 2829 4
США - Огайо 102 3
Швейцария - Цюрих 135 3
США - Калифорния - Беркли 43 3
Индонезия - Республика 493 3
Россия - Сибирь 1097 3
США - Колорадо 121 3
Южная Америка 407 3
США - Северная Каролина 103 3
Великобритания - Кембридж 113 2
Северная Америка 1735 2
США - Калифорния 1427 2
США - Юта 63 2
Иран - Исламская Республика Иран 503 2
США - Аризона 159 2
США - Флорида 251 2
Ближний Восток 1817 2
Азия - Азиатский регион 2006 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 191 2
Марс - планета Солнечной системы 1 180 7
Болезнь Альцгеймера 53 4
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 45 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1114 1
Человеческий фактор 154 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 36 1
Психология 9 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 25 1
Nature 133 3
Physical Review Letters 22 3
Wikipedia - Википедия 358 1
Wired - Издание 139 1
Российская газета 124 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 66 1
IDC - International Data Corporation 3354 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 309 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 80 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 134 5
University of Oxford - Оксфордский университет 49 4
Princeton University - Принстонский университет 28 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 56 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 150 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 44 3
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 19 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 144 2
Illinois State University - Иллинойсский университет 17 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 9 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 19 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 6 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 23 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 65 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 23 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 37 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 438 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 40 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 59 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928344, в очереди разбора - 831101.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Показать еще

Наука

Найдено древнейшее средство невербального общения людей

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021