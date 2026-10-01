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Phys.org

СОБЫТИЯ


01.10.2026 Создан мюонный лазер, фотографирующий через двухметровую толщу бетона 1
04.10.2022 ИИ упростил решение известной задачи квантовой физики со 100 тыс. уравнений до четырех 1
22.12.2016 Новая технология в два раза ускорит запись данных на флэш-носители 1
24.05.2016 Побит мировой рекорд скоростной передачи данных «по воздуху» 1
22.04.2016 Создан прототип «вечной батареи» 1
29.02.2016 Энергопотребление Wi-Fi в мобильниках сумели снизить в 10 тыс. раз. Видео 1
19.02.2016 Создан способ хранения энергии прямо в микрочипах 1
27.05.2015 Ученые на 30% увеличили время работы смартфонов за счет энергии «из воздуха» 1
01.04.2015 Ученые сделали новый шаг к созданию функционального квантового компьютера 1
26.09.2013 Создан первый в мире процессор из углерода 1
19.08.2013 Разработчики победили две основные проблемы современных аккумуляторов 1
16.08.2013 Новый чип ускорит обработку видео в 1000 раз 1
14.08.2013 Придуман телефон без аккумулятора 1
10.07.2013 Ученые освоили «пятимерную память», в 7 тыс. раз более емкую, чем Blu-ray 1
04.02.2013 Лунную базу планируют построить с помощью 3D-принтера 1
06.12.2012 Ученые встроили ЖК-дисплей в контактную линзу 1
10.07.2012 Ученые создали чип, который берет энергию от света, тепла и вибрации 1
06.07.2012 Русский ученый из Гарварда осуществил прорыв в постройке квантового компьютера 1
21.06.2012 Создана камера с рекордным разрешением 1 ГП. ВИДЕО 1
30.11.2011 Разработанную Intel защиту HDCP окончательно взломали 1
27.07.2011 Microsoft предлагает обогревать дома серверами 1
27.07.2010 В Сахаре обнаружен древний кратер 1
19.07.2010 Микроиглы включаются в борьбу с вирусами 1
19.07.2010 Неолитические круги "всплыли" в Восточной Англии 1
16.07.2010 Иммигранты двигают прогресс в США 1
15.07.2010 Синтезирован звон разбитой свиньи-копилки 1
12.07.2010 Обнаружена гробница времен Древнего царства 1
21.06.2010 Границы древнего города установлены с помощью ДДЗ 1
27.05.2010 Голографический дисплей: текущие ТХ 1
16.04.2010 Улицу осветит идущий: опыт Тулузы 1
15.04.2010 Электроника: эра кошачьих 1
14.04.2010 Ослепленные ревностью: часть 1 1
14.04.2010 Создана реалистичная модель движения толпы 1
09.04.2010 Нейрофизиологи выявили преимущества интровертов 1
13.10.2009 Типологию динозавров предложено сократить 1
07.10.2009 Археологи обнаружили новый Стоунхендж 1
26.06.2009 Разработан метод гомоморфного шифрования 1
22.06.2009 Запуск LHC отложен до октября 2009 года 1
01.06.2009 Получены новые данные о процессах формирования галактик 1
27.04.2009 Теория Эйнштейна не смогла пройти экспериментальную проверку 1

Публикаций - 973, упоминаний - 973

Phys.org и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9718 19
Галактика - Корпорация 1554 16
Элемент ГК - Микрон - Micron 1712 11
Siemens AG - Siemens Group 2675 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 504 5
AMD - Advanced Micro Devices 4700 5
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 5
Intel Corporation 12870 4
Fujitsu 2109 4
Hitachi - Хитачи 1503 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 4
Google LLC 12795 4
Toshiba Corporation 2986 3
Spirit DSP - Спирит Корп 482 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 108 3
Fujitsu Laboratories 47 2
IBM Almaden Research Center 25 2
Константа - Константа ИТ 51 2
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 2
Bose corp 50 2
Marine Geosciences Group 2 2
454 Life Sciences 3 2
Albemarle 2 2
Immersion 32 2
U.S. Department of Energy - Ames National Laboratory - Эймсская лаборатория - Лаборатория Эймса министерства энергетики США 14 2
ORIGO 18 2
DP Technology - Hexagon - NovAtel - NovAtel Wireless 32 2
Microsoft Corporation 25867 2
Philips 2101 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Yahoo! 3729 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 134 2
Kometa - Комета 160 2
BAE Systems 183 1
Yamagata Fujitsu Limited 2 1
Parallax - Параллакс 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 29
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1968 6
Россети Ленэнерго 1699 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 5
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1084 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 71 3
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 3
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
101Hotels.com 456 2
Форсмарк АЭС - Forsmarks kärnkraftverk - атомная электростанция в Швеции 9 2
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 8 2
Science Museum - Музей науки (Лондон) - Лондонский музей науки 4 2
London Symphony Orchestra - Лондонский симфонический оркестр 7 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 2
Visa International 1998 2
Boeing 1032 2
Walt Disney Company 649 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
L’Oreal - Л'Ореаль 76 2
BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 2
Honda Motor Company - HND 241 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 85 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Композит 99 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Геометрия НПО 172 2
ENEOS Corporation - JXTG NipponOil & Energy Corporation 3 1
Резонанс НПП 407 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Mitsubishi Heavy Industries 37 1
UCLA Health - Harbor–UCLA Medical Center - Jonsson Comprehensive Cancer Center, JCCC 4 1
Lilly - Eli Lilly and Company 30 1
Еврохим МХК - Фосфорит ПГ 11 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6013 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 8
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 7
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 4
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 128 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 396 3
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 198 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3461 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 293 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 130 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 2
GRC - Genome Reference Consortium - Консорциум по изучению генома 2 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11634 74
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3754 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17103 52
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10295 40
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1609 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16664 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14885 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14153 30
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5081 29
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8897 28
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4859 27
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29886 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7421 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22799 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14428 20
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 659 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7592 19
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6612 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13366 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24724 17
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 457 16
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3457 16
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 387 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54732 15
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1719 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10830 14
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2095 14
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 558 12
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 188 12
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 936 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23762 11
Оцифровка - Digitization 5263 11
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 706 11
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2444 10
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 10
Микроскоп - Microscope 350 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7580 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6251 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5272 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 7
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 463 5
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 5
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 5
Apple iPhone 6 4860 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 536 5
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 172 4
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 4
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 4
Polymer - JavaScript библиотека 21 4
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 3
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1770 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5845 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 3
HPE Integrity - серия серверов 142 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 2
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
NASA Mars Polar Lander 23 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 2
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
AMD FireStream - AMD ATI FireSTREAM - AMD Stream Processor 5 2
Ice-Pick Lodge - Tension - Тургор 16 2
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 2
Google YouTube - Видеохостинг 3018 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 7
Лебедь Андрей 4 4
Geim Andre - Гейм Андре 23 3
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Eschenmoser Albert - Эшенмозер Альберт 3 3
Seifert Jean-Pierre - Сейферт Жан-Пьер 3 3
Sporns Olaf - Спорнс Олаф 3 3
Krishnamurthy Ramanarayanan - Кришнамурти Раманараянан 4 3
Peyghambarian Nasser - Пейгамбариан Нассер 5 3
Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Kirkland Jim - Киркленд Джим 2 2
Islam Saif - Ислам Саиф 3 2
Виноградов Павел 31 2
Христенко Виктор 44 2
Оганов Артем 9 2
Karalis Aristeidis - Каралис Аристидис 2 2
Fernandez-Baca Jaime - Фернандес-Бака Хайме 2 2
Wagner Peter - Вагнер Питер 2 2
Basudha Misra - Басудха Мисра 2 2
Trotta Roberto - Тротта Роберто 4 2
Hurles Mattew - Херлс Мэтью 2 2
Starkman Glenn - Старкман Гленн 3 2
Sveneric Johansson - Свенерик Йохансен 2 2
Shelnutt John - Шелнатт Джон 2 2
Wilkinson Michael - Вилкинсон Майкл 2 2
Mazur Peter - Мазур Петер 2 2
Гаврилец Сергей 2 2
Lagally Max - Лагалли Макс 2 2
Kumaran Dharshan - Кумаран Даршан 2 2
Зимов Сергей 2 2
Afraimovich Valentin - Афраимович Валентин 2 2
Firman Keith - Фирмен Кит 4 2
Chanton Jeff - Чентон Джефф 2 2
Маринова Ирина 2 2
Оганесян Юрий 6 2
Frumkin Amos - Фрумкин Амос 3 2
Овчаров Николай 3 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55064 207
Земля - планета Солнечной системы 10904 149
США - Калифорния 4841 70
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13870 62
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 57
Европа 25026 53
Япония 13848 51
Солнечная система - Solar system 2574 51
Германия - Федеративная Республика 13296 44
Россия - РФ - Российская федерация 168300 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3674 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19358 31
Индия - Bharat 5908 26
Канада 5094 26
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 26
Франция - Французская Республика 8201 25
Африка - Африканский регион 3649 23
Мировой океан - World Ocean 531 22
Великобритания - Лондон 2435 21
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 21
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 19
США - Калифорния - Беркли 286 18
Юпитер - планета Солнечной системы 557 17
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 17
США - Пенсильвания 373 17
Нидерланды 3769 16
Египет - Арабская Республика 1109 16
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 794 16
Италия - Итальянская Республика 4519 15
США - Аризона 549 14
США - Колумбия - Вашингтон 1508 13
США - Колорадо 385 13
США - Калифорния - Сан-Диего 371 13
США - Джорджия 336 12
Уран - планета Солнечной системы 552 11
Южная Корея - Республика 7101 11
Швеция - Королевство 3793 11
США - Огайо 291 11
Сатурн - Титан (спутник) 543 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34269 188
Физика - Physics - область естествознания 2968 79
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 72
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11483 62
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 60
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 58
Зоология - наука о животных 2910 55
Молекула - Molecula 1107 53
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4743 47
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5051 47
Кремний - Silicium - химический элемент 1805 44
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2310 42
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5570 40
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1029 40
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1386 39
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1335 39
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 37
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1464 37
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 918 36
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3074 33
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1751 33
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10533 32
Ботаника - Растения - Plantae 1176 31
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4608 30
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 29
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 893 28
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 583 28
Энергетика - Energy - Energetically 5956 26
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 422 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9157 25
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1561 25
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3419 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6807 23
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2077 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4820 19
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 836 18
Углерод - Сarboneum - химический элемент 350 18
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 506 17
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1713 17
CNews RND - R&D.CNews 2274 134
Physical Review Letters 167 26
Nature 834 18
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 8
Nature Materials 20 6
Applied Physics Letters 40 5
Optics 144 3
Медуза - Meduza 48 3
AP - Associated Press 2009 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Space Daily 528 2
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Public Library of Science - PLOS 71 2
JACS - Journal of the American Chemical Society 8 2
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Российская газета 300 2
New Scientist 1448 2
Space Weather 117 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Geophysical Research Letters 31 1
Journal of Applied Ecology 3 1
Biological Psychiatry 2 1
Optics Express 12 1
Nature Neuroscience 8 1
Nature Medicine 6 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
Wired - Издание 278 1
Telegraph 203 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 30
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 28
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 19
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 649 17
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 15
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 13
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 12
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 164 12
University of Oxford - Оксфордский университет 212 11
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 263 11
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 11
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 11
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 11
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 138 10
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 10
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 10
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 10
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 9
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 9
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 127 8
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 8
University of Manchester - Манчестерский университет 78 8
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 8
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 172 8
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 7
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 7
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 7
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 7
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 7
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 6
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 6
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 93 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 6
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 6
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 5
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 5
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 53 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 5
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1293 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2692 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
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