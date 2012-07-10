Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Phys.org
Публикаций - 260, упоминаний - 260
Phys.org упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 131 2
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 87 1
|Boeing 208 1
|УЭК - Универсальная электронная карта 513 1
|L’Oreal 41 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 34 1
|The Planetary Society - Планетарное общество НКО 3 1
|Nature 133 3
|Physical Review Letters 22 3
|Wikipedia - Википедия 358 1
|Wired - Издание 139 1
|Российская газета 124 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 66 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928344, в очереди разбора - 831101.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 928344, в очереди разбора - 831101.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru