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Микроскоп Microscope



23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов
23.07.2013 Микроскоп для японских юннатов
09.11.2012 Создан вихревой электронный микроскоп
25.01.2011 "Умный" микроскоп проводит эксперименты сам
01.11.2010 Ученые создали микроскоп из матрицы обычного фотоаппарата
30.09.2008 USB-микроскоп
28.08.2008 В Белоруссии создан термооптический микроскоп для изучения живых клеток
31.07.2008 Разработан микроскоп для мобильного телефона
29.07.2008 Разработан ультракомпактный безлинзовый микроскоп
27.02.2007 В компании "Санкт-Петербургский центр абразивов" внедрили USB-микроскоп
30.01.2007 Разработан безлинзовый рентгеновский микроскоп высокого разрешения
15.11.2005 Сверхчувствительный микроскоп увидит процессы ДНК
12.04.2005 Создан микроскоп размером с клетку
12.04.2005 Создан микроскоп размером с клетку
15.08.2002 Создан сверхмощный рентгеновский микроскоп, позволяющий получать трехмерные изображения
15.08.2002 Создан сверхмощный рентгеновский микроскоп, позволяющий получать трехмерные изображения
08.08.2002 IBM и Nion создали самый мощный электронный микроскоп
08.08.2002 IBM и Nion создали самый мощный электронный микроскоп
21.03.2002 Микроскоп на микрочипе: будущее медицины
21.03.2002 Микроскоп на микрочипе: будущее медицины
07.02.2002 Sony представила цифровой видео-микроскоп TechnoLOOK

Публикаций - 193, упоминаний - 193

Микроскоп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11625 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19127 17
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2722 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5618 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 3
Apple macOS 1693 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 191 1
Moore Gordon - Мур Гордон 61 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 5
Швеция - Стокгольм 377 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14889 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 3
Закон Мура - Moore's law 198 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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