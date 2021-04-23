Индексная книга CNews*
Микроскоп Microscope
Публикаций - 193, упоминаний - 193
Микроскоп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 11625 9
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 1
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 6
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 5
|Швеция - Стокгольм 377 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.