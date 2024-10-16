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Микроскоп Microscope

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.10.2024 Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

и длительностью в одну квинтиллионную секунды. Это настоящий прорыв: электроны движутся со скоростью примерно 2200 километров в секунд, что позволяет им облететь Землю всего за 18,4 секунды.Используя микроскоп на крошечных частицах, исследователи надеются сделать некоторые новые открытия на предмет того, как они взлетают. Выводы опубликованы в журнале Science Advances. Абстрактная модель ат
17.06.2024 В России создают первый квантовый инфракрасный микроскоп

Первый квантовый микроскоп в России Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) начали разработку первого в России квантового инфракрасного микроскопа, пишет ТАСС. Изучение материалов в инфракр
10.04.2024 Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Электронный микроскоп для пайки микросхем Электронный цифровой микроскоп нужен, если вы часто ремонтируете дома мелкую электронику. С его помощью можно паять мелкие контакты, восстанавливать шлейфы

29.03.2024 «Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал лазерный микроскоп сверхвысокого разрешения для проведения ранней диагностики онкологии и анализа эффективности противоопухолевых препаратов. В настоящее время разработка применяется в уникальных научны
08.06.2023 Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

технологий Сингапура и Массачусетского технологического института (SMART) смогла использовать новый светодиод размером меньше длины волны света, чтобы создать самый миниатюрный в мире голографический микроскоп. А это уже — прямой путь для преобразования существующих камер в смартфонах в микроскопы, причем это можно осуществить всего лишь при помощи модификации кремниевого чипа и программног
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов

ак и ресурс создаваемых устройств и конструкций. И если контроль за атомарным составом на поверхности вещества достаточно хорошо развит, то изучение внутренних границ крайне сложно. Новый сканирующий микроскоп Tescan Solaris позволит не только соответствующим образом «подготовить» образец прямо в процессе исследования, но и «увидеть» состав и пространственное распределение основных элементо
23.07.2013 Микроскоп для японских юннатов

Компания Maki представила на японском рынке цифровой микроскоп YASHICA MK-UMS1. Микроскоп предназначен для любительского использования. Его оптика позволяет получать увеличение в диапазоне 25-500 раз. Изображение выводится на ПК по соедине
09.11.2012 Создан вихревой электронный микроскоп

тонок, что электроны могут проникнуть в него практически без поглощения, однако экран приводит к сдвигу фаз и при помощи специальных астигматических линз эффективно завихряет электронный пучок. Новый микроскоп производит электронный вихрь на порядок более мощный, чем аналогичный луч, созданный любой из других существующих установок. Ученые с нетерпением ждут возможности использовать вихрево
25.01.2011 "Умный" микроскоп проводит эксперименты сам

ом белков. Программа Micropilot является настоящим спасением для биологов, которые вынуждены целые дни проводить у микроскопа. Всего за четыре ночи в автоматическом режиме среди многих тысяч образцов микроскоп смог обнаружить и сделать комплексную съемку 232-х определенных клеток на двух этапах клеточного деления. Опытному лаборанту на выполнение этой работы потребовался бы целый месяц рабо
01.11.2010 Ученые создали микроскоп из матрицы обычного фотоаппарата

На основе матрицы стоимостью 1,5 долл. от обычного фотоаппарата ученые из Калифорнийского технологического института создали простой и дешевый микроскоп. Устройство имеет широкий спектр применения, включая диагностику заболеваний и быструю оценку воздействия новых лекарственных препаратов. Некоторые виды болезней, например малярию, пр
28.10.2010 Куда смотрят современные микроскопы?

используется для решения своих задач. Там, где требуется изучать живые клетки, нужна мультифотонная микроскопия и специальные методы, позволяющие преодолеть вносимые волновой природой света огр
30.09.2008 USB-микроскоп

  Ненавязчиво продолжая тему USB, нельзя не упомянуть такую вот симпатичную игрушку. Называется она цифровой микроскоп, хотя это, конечно, преувеличение — ибо приближает она максимум в 200 раз, а это, мягко скажем, отнюдь не «микро».   Изучить устройство мира на клеточном уровне это не поможет, но раз
28.08.2008 В Белоруссии создан термооптический микроскоп для изучения живых клеток

тепловую нагрузку, выявляя малейшие изменения в физиологическом состоянии отдельных клеток. "Такая микроскопия является прямым методом исследования клетки, поскольку источником сигнала являютс
31.07.2008 Разработан микроскоп для мобильного телефона

Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали крошечный микроскоп, настолько маленький, что его можно поместить в сотовый телефон, сообщает physorg.com. По словам разработчика устройства Чанхуэй Яна (Changhuei Yang), с 16 века по сегодняшний день ко
29.07.2008 Разработан ультракомпактный безлинзовый микроскоп

Новый микроскоп отличается компактностью – он немногим больше мелкой монеты в поперечнике, - малым весом, технологичностью изготовления и обусловленной этим малой стоимостью – при массовом производст
27.02.2007 В компании "Санкт-Петербургский центр абразивов" внедрили USB-микроскоп

В компании «Санкт-Петербургский центр абразивов» внедрили электронный микроскоп ProScope HR. Данный микроскоп подключается к порту USB компьютера и выводит увеличенное изображение на экран. Это позволяет досконально изучить участок поверхности обработанной
30.01.2007 Разработан безлинзовый рентгеновский микроскоп высокого разрешения

тод основан на использовании нескольких перекрывающихся дифракционных картин, которые соединяются вместе, при этом обработка данных осуществляется всего за несколько шагов, сообщает PhysicsWeb. Новый микроскоп обладает широким углом обзора и высоким разрешением, порядка длины волны. «Мы можем получать такие же хорошие изображения, как и лучшие в мире оптические микроскопы», - утверждает д-р
19.01.2007 Оптическая микроскопия выходит на новый уровень

мные перспективы, особенно в исследованиях по клеточной и молекулярной биологии и нанотехнологиях. Микроскопы могут быть усовершенствованы, и тогда разрешение приблизится к тому, что дает электронная микроскопия. Но при этом оптическая микроскопия даст возможность наблюдать процессы в живой клетке. Ученые подчеркивают также, что разработка метода фазовой фильтрации может пригодиться

15.11.2005 Сверхчувствительный микроскоп увидит процессы ДНК

Новый сверхчувствительый микроскоп позволит в реальном времени наблюдать передвижения белка и индивидуальные атомы. С его помощью ученые смогут глубже познакомиться, каким образом происходит копирование ДНК – процесс,

12.04.2005 Создан микроскоп размером с клетку

Обычно, чтобы рассмотреть что-либо маленькое, ученым приходится помещать объект под микроскоп. Теперь же исследователи научились уменьшать сам микроскоп до размеров человеческой клетки. Междисциплинарная группа ученых, финансируемая Британским Советом по исследованиям в
12.04.2005 Создан микроскоп размером с клетку

Обычно, чтобы рассмотреть что-либо маленькое, ученым приходится помещать объект под микроскоп. Теперь же исследователи научились уменьшать сам микроскоп до размеров человеческой клетки. Междисциплинарная группа ученых, финансируемая Британским Советом по исследованиям в
15.08.2002 Создан сверхмощный рентгеновский микроскоп, позволяющий получать трехмерные изображения

Новый микроскоп, созданный группой под руководством Цзяньвэй Мяо (Jianwei Miao) из Стэнфордского университета, обладает пространственным разрешением порядка 8 нанометров. Однако в перспективе, при ис
15.08.2002 Создан сверхмощный рентгеновский микроскоп, позволяющий получать трехмерные изображения

Новый микроскоп, созданный группой под руководством Цзяньвэй Мяо (Jianwei Miao) из Стэнфордского университета, обладает пространственным разрешением порядка 8 нанометров. Однако в перспективе, при ис
08.08.2002 IBM и Nion создали самый мощный электронный микроскоп

Исследователи из IBM и Nion создали электронный микроскоп с самым высоким разрешением в мире, о чем сообщил британский научный журнал Nature. Это достижение имеет особенно большое значение для полупроводниковой промышленности, поскольку умен
08.08.2002 IBM и Nion создали самый мощный электронный микроскоп

Исследователи из IBM и Nion создали электронный микроскоп с самым высоким разрешением в мире, о чем сообщил британский научный журнал Nature. Это достижение имеет особенно большое значение для полупроводниковой промышленности, поскольку умен
21.03.2002 Микроскоп на микрочипе: будущее медицины

зданием микроэлектронных устройств, перспективы новой технологии потрясают ее. "Я думаю, что это изменит практическую медицину. Это может изменить подход к биологии", - заявила она. В конечном итоге, микроскоп на чипе может вытеснить биопсию - процесс вырезания ткани, который затем посылается на анализ врачам-патологам. С помощью микрочипа доктора могут через линзы исследовать ткань не отхо
21.03.2002 Микроскоп на микрочипе: будущее медицины

зданием микроэлектронных устройств, перспективы новой технологии потрясают ее. "Я думаю, что это изменит практическую медицину. Это может изменить подход к биологии", - заявила она. В конечном итоге, микроскоп на чипе может вытеснить биопсию - процесс вырезания ткани, который затем посылается на анализ врачам-патологам. С помощью микрочипа доктора могут через линзы исследовать ткань не отхо
07.02.2002 Sony представила цифровой видео-микроскоп TechnoLOOK

Компания Sony Electronics выпустила свой первый цифровой видео-микроскоп TechnoLOOK с возможностью подсоединения Memory Stick и терминалом USB, что позволит пользователям хранить данные и передавать их на компьютер. TechnoLOOK - это эргономичный переносной

Публикаций - 347, упоминаний - 354

Микроскоп и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 19
Samsung Electronics 11064 13
Microsoft Corporation 25775 13
Intel Corporation 12811 12
Apple Inc 13154 9
Sony 6739 9
HP Inc. 5883 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Google LLC 12688 6
Nvidia Corp 4002 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Ростелеком 10948 5
9594 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
SAP SE 5601 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Toshiba Corporation 2980 4
Fujitsu 2105 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
Philips 2099 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 4
UNIM - United medicine 8 4
Snom Technology 16 4
Hasbro Tiger Electronics - Hasbro Tiger Toys 4 3
МегаФон 10742 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
LG Electronics 3735 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
medMe - Джибукинг - Gbooking 9 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Levenhuk - Левенгук 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Резонанс НПП 407 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 3
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 2
ICNIRP - International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection - Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Yamaha - Ямаха 110 2
LEGO 260 2
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 2
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
Биочип-ИМБ - Лаборатория биологических микрочипов 1 1
Городисский и Партнёры 11 1
Travelata.ru - Травелата - интернет-магазин туров 4 1
Thrive Capital 11 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Москвы завода Микрон 5 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
Hallmark 19 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 1
Onlinetours - Онлайнтурс 3 1
Biopticka Laborator 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
РНФ - Российский научный фонд 201 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
Кабинет министров Украины - Министерство промышленной политики Украины 5 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 2
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Международная академия связи - МАС 46 1
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Росхимреактив 2 1
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Контрастность 3042 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
Google Android 15243 10
Microsoft Windows 2000 8678 8
Linux OS 11533 6
Apple iPod 1553 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Microsoft Windows 16882 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
FreePik 1841 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Apple iPhone 6 4861 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Adobe Photoshop 804 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 3
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 3
Недобросовестная конкуренция 57 2
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 2
Midbar Tech - Cactus Data Shield 6 2
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 19 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Apple iPad 4011 2
Apple iOS 8583 2
Nuvia Phoenix 147 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Binnig Gerd - Бинниг Герд 9 9
Путин Владимир 3454 7
Свидиненко Юрий 14 5
Зенин Станислав 7 5
Santini John - Сантини Джон 4 4
Ремез Алексей 8 4
Рогачев Дмитрий 12 4
Benveniste Jacques - Бенвенист Жак 6 3
Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 3
Шпак Василий 279 3
Басов Алексей 117 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Heinrich Andreas - Хайнрих Андреас 5 3
van Leeuwenhoek Antoni - ван Левенгук Антони 5 2
Dhala Jeremy - Дала Джереми 2 2
Yang Peidong - Ян Пейдон 3 2
Donoghue Philip - Донохью Филип 2 2
Matsudaira Paul - Мацудайра Пол 2 2
Raymo Francisco - Раймо Франсиско 2 2
Marshall William - Маршалл Вильям 3 2
Schopf William - Шопф Уильям 2 2
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 2
Langer Robert - Лэнджер Роберт 6 2
Chaplin Martin - Чаплин Мартин 2 2
Cima Michael - Сима Майкл 4 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Head-Gordon Teresa - Хэд-Гордон Тереза 2 2
Holzbaur Erika - Хольцбаур Эрика 2 2
Reid Clay - Рейд Клей 2 2
Lauffenburger Douglas - Лауффенбургер Дуглас 2 2
Carius Reinhard - Кариус Рейнхард 2 2
Silcox John - Силкокс Джон 2 2
Kwon Sunghoon - Квон Сангун 2 2
Dragnea Bogdan - Дрегни Богдан 2 2
Espinosa Horacio - Эспиноза Горацио 4 2
Aeppli Gabriel - Аеппли Габриэль 2 2
Rugar Daniel - Ругар Дэниэл 2 2
Sharma Mukul - Шарма Мукул 4 2
Watanabe Masashi - Ватанабе Масаши 2 2
Johnson Margaret - Джонсон Маргарэт 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 95
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 39
США - Калифорния 4829 29
Европа 24963 28
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 26
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 24
Япония 13807 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 21
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 12
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
США - Калифорния - Беркли 286 11
Израиль 2856 10
Украина 7928 10
Швейцария - Цюрих 279 10
Франция - Французская Республика 8177 9
Южная Корея - Республика 7051 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Канада 5081 8
Китай - Тайвань 4245 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Индия - Bharat 5869 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Швеция - Королевство 3781 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
США - Нью-Йорк 3180 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Африка - Африканский регион 3640 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Нидерланды 3745 4
Германия - Берлин 732 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 103
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 53
Молекула - Molecula 1102 50
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 49
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 47
Физика - Physics - область естествознания 2940 44
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 35
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 25
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 23
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 23
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 23
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 22
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 19
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 19
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 17
Зоология - наука о животных 2887 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 15
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 13
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 13
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 12
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 12
Металлы - Медь - Copper 862 12
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Nature 832 29
New Scientist 1448 12
Phys.org 972 10
EurekAlert 291 9
Nanotechweb 92 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Physical Review Letters 164 6
PhysicsWeb 184 5
AP - Associated Press 2007 4
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SpaceDaily - Space Daily 187 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Inquirer 463 3
ScienceDaily 399 3
Sci-Tech-Today 9 2
Sydney Morning Herald 36 2
The Verge - Издание 619 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
ZDnet 663 2
Tom’s Hardware 600 2
Ведомости 1466 2
Wired - Издание 276 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Optics 143 2
Newsday 47 2
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DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 2
Optics Letters - Optical Society of America 6 1
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Nature Materials 20 1
Wikipedia - Википедия 650 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1100 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
IBM Research 111 3
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Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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РАН - Российская академия наук 2122 14
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 6
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 6
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
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Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
Paul Scherrer Institute - Институт Пауля Шеррера 13 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
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U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 4
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
University of Bristol - Бристольский университет 86 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 3
Bangor University - Prifysgol Bangor - Бангорский университет 6 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 11 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CeBIT 614 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
Старт Хаб 21 1
ALPS SHOW 1 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
IBM Think 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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