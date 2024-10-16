Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов и длительностью в одну квинтиллионную секунды. Это настоящий прорыв: электроны движутся со скоростью примерно 2200 километров в секунд, что позволяет им облететь Землю всего за 18,4 секунды.Используя микроскоп на крошечных частицах, исследователи надеются сделать некоторые новые открытия на предмет того, как они взлетают. Выводы опубликованы в журнале Science Advances. Абстрактная модель ат

В России создают первый квантовый инфракрасный микроскоп Первый квантовый микроскоп в России Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) начали разработку первого в России квантового инфракрасного микроскопа, пишет ТАСС. Изучение материалов в инфракр

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM Электронный микроскоп для пайки микросхем Электронный цифровой микроскоп нужен, если вы часто ремонтируете дома мелкую электронику. С его помощью можно паять мелкие контакты, восстанавливать шлейфы

«Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал лазерный микроскоп сверхвысокого разрешения для проведения ранней диагностики онкологии и анализа эффективности противоопухолевых препаратов. В настоящее время разработка применяется в уникальных научны

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп технологий Сингапура и Массачусетского технологического института (SMART) смогла использовать новый светодиод размером меньше длины волны света, чтобы создать самый миниатюрный в мире голографический микроскоп. А это уже — прямой путь для преобразования существующих камер в смартфонах в микроскопы, причем это можно осуществить всего лишь при помощи модификации кремниевого чипа и программног

В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов ак и ресурс создаваемых устройств и конструкций. И если контроль за атомарным составом на поверхности вещества достаточно хорошо развит, то изучение внутренних границ крайне сложно. Новый сканирующий микроскоп Tescan Solaris позволит не только соответствующим образом «подготовить» образец прямо в процессе исследования, но и «увидеть» состав и пространственное распределение основных элементо

Микроскоп для японских юннатов Компания Maki представила на японском рынке цифровой микроскоп YASHICA MK-UMS1. Микроскоп предназначен для любительского использования. Его оптика позволяет получать увеличение в диапазоне 25-500 раз. Изображение выводится на ПК по соедине

Создан вихревой электронный микроскоп тонок, что электроны могут проникнуть в него практически без поглощения, однако экран приводит к сдвигу фаз и при помощи специальных астигматических линз эффективно завихряет электронный пучок. Новый микроскоп производит электронный вихрь на порядок более мощный, чем аналогичный луч, созданный любой из других существующих установок. Ученые с нетерпением ждут возможности использовать вихрево

"Умный" микроскоп проводит эксперименты сам ом белков. Программа Micropilot является настоящим спасением для биологов, которые вынуждены целые дни проводить у микроскопа. Всего за четыре ночи в автоматическом режиме среди многих тысяч образцов микроскоп смог обнаружить и сделать комплексную съемку 232-х определенных клеток на двух этапах клеточного деления. Опытному лаборанту на выполнение этой работы потребовался бы целый месяц рабо

Ученые создали микроскоп из матрицы обычного фотоаппарата На основе матрицы стоимостью 1,5 долл. от обычного фотоаппарата ученые из Калифорнийского технологического института создали простой и дешевый микроскоп. Устройство имеет широкий спектр применения, включая диагностику заболеваний и быструю оценку воздействия новых лекарственных препаратов. Некоторые виды болезней, например малярию, пр

Куда смотрят современные микроскопы? используется для решения своих задач. Там, где требуется изучать живые клетки, нужна мультифотонная микроскопия и специальные методы, позволяющие преодолеть вносимые волновой природой света огр

USB-микроскоп Ненавязчиво продолжая тему USB, нельзя не упомянуть такую вот симпатичную игрушку. Называется она цифровой микроскоп, хотя это, конечно, преувеличение — ибо приближает она максимум в 200 раз, а это, мягко скажем, отнюдь не «микро». Изучить устройство мира на клеточном уровне это не поможет, но раз

В Белоруссии создан термооптический микроскоп для изучения живых клеток тепловую нагрузку, выявляя малейшие изменения в физиологическом состоянии отдельных клеток. "Такая микроскопия является прямым методом исследования клетки, поскольку источником сигнала являютс

Разработан микроскоп для мобильного телефона Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали крошечный микроскоп, настолько маленький, что его можно поместить в сотовый телефон, сообщает physorg.com. По словам разработчика устройства Чанхуэй Яна (Changhuei Yang), с 16 века по сегодняшний день ко

Разработан ультракомпактный безлинзовый микроскоп Новый микроскоп отличается компактностью – он немногим больше мелкой монеты в поперечнике, - малым весом, технологичностью изготовления и обусловленной этим малой стоимостью – при массовом производст

В компании "Санкт-Петербургский центр абразивов" внедрили USB-микроскоп В компании «Санкт-Петербургский центр абразивов» внедрили электронный микроскоп ProScope HR. Данный микроскоп подключается к порту USB компьютера и выводит увеличенное изображение на экран. Это позволяет досконально изучить участок поверхности обработанной

Разработан безлинзовый рентгеновский микроскоп высокого разрешения тод основан на использовании нескольких перекрывающихся дифракционных картин, которые соединяются вместе, при этом обработка данных осуществляется всего за несколько шагов, сообщает PhysicsWeb. Новый микроскоп обладает широким углом обзора и высоким разрешением, порядка длины волны. «Мы можем получать такие же хорошие изображения, как и лучшие в мире оптические микроскопы», - утверждает д-р

Оптическая микроскопия выходит на новый уровень мные перспективы, особенно в исследованиях по клеточной и молекулярной биологии и нанотехнологиях. Микроскопы могут быть усовершенствованы, и тогда разрешение приблизится к тому, что дает электронная микроскопия. Но при этом оптическая микроскопия даст возможность наблюдать процессы в живой клетке. Ученые подчеркивают также, что разработка метода фазовой фильтрации может пригодиться

Сверхчувствительный микроскоп увидит процессы ДНК Новый сверхчувствительый микроскоп позволит в реальном времени наблюдать передвижения белка и индивидуальные атомы. С его помощью ученые смогут глубже познакомиться, каким образом происходит копирование ДНК – процесс,

Создан микроскоп размером с клетку Обычно, чтобы рассмотреть что-либо маленькое, ученым приходится помещать объект под микроскоп. Теперь же исследователи научились уменьшать сам микроскоп до размеров человеческой клетки. Междисциплинарная группа ученых, финансируемая Британским Советом по исследованиям в

Создан микроскоп размером с клетку Обычно, чтобы рассмотреть что-либо маленькое, ученым приходится помещать объект под микроскоп. Теперь же исследователи научились уменьшать сам микроскоп до размеров человеческой клетки. Междисциплинарная группа ученых, финансируемая Британским Советом по исследованиям в

Создан сверхмощный рентгеновский микроскоп, позволяющий получать трехмерные изображения Новый микроскоп, созданный группой под руководством Цзяньвэй Мяо (Jianwei Miao) из Стэнфордского университета, обладает пространственным разрешением порядка 8 нанометров. Однако в перспективе, при ис

Создан сверхмощный рентгеновский микроскоп, позволяющий получать трехмерные изображения Новый микроскоп, созданный группой под руководством Цзяньвэй Мяо (Jianwei Miao) из Стэнфордского университета, обладает пространственным разрешением порядка 8 нанометров. Однако в перспективе, при ис

IBM и Nion создали самый мощный электронный микроскоп Исследователи из IBM и Nion создали электронный микроскоп с самым высоким разрешением в мире, о чем сообщил британский научный журнал Nature. Это достижение имеет особенно большое значение для полупроводниковой промышленности, поскольку умен

IBM и Nion создали самый мощный электронный микроскоп Исследователи из IBM и Nion создали электронный микроскоп с самым высоким разрешением в мире, о чем сообщил британский научный журнал Nature. Это достижение имеет особенно большое значение для полупроводниковой промышленности, поскольку умен

Микроскоп на микрочипе: будущее медицины зданием микроэлектронных устройств, перспективы новой технологии потрясают ее. "Я думаю, что это изменит практическую медицину. Это может изменить подход к биологии", - заявила она. В конечном итоге, микроскоп на чипе может вытеснить биопсию - процесс вырезания ткани, который затем посылается на анализ врачам-патологам. С помощью микрочипа доктора могут через линзы исследовать ткань не отхо

Микроскоп на микрочипе: будущее медицины зданием микроэлектронных устройств, перспективы новой технологии потрясают ее. "Я думаю, что это изменит практическую медицину. Это может изменить подход к биологии", - заявила она. В конечном итоге, микроскоп на чипе может вытеснить биопсию - процесс вырезания ткани, который затем посылается на анализ врачам-патологам. С помощью микрочипа доктора могут через линзы исследовать ткань не отхо