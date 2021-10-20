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Google LLC

Google LLC

20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft 1
19.10.2021 В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции 1
19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 1
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона 1
15.10.2021 Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail 2
15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
12.10.2021 Citrix и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества 1
11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку 3
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 1
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно 1
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 3
06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global 1
05.10.2021 Crafttalk интегрирует финансовые возможности Mandarin в свою текстовую платформу 1
05.10.2021 AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227% 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 2
04.10.2021 «Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
04.10.2021 Из-за глупой ошибки программиста криптоплатформа раздала пользователем $192 млн и с угрозами требует деньги назад 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 6
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
30.09.2021 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 2
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 2
28.09.2021 Блокировщикам рекламы запрещают работать в браузере Chrome 13
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 7
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 2
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 1
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
23.09.2021 Google превратила Chrome в инструмент массовой слежки за пользователями. Как защититься 8
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 8
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 1

Публикаций - 7135, упоминаний - 15319

Google LLC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 1499
Apple Inc - Эппл Рус 7685 779
Samsung Electronics 5641 734
Facebook 3765 557
Yandex - Яндекс 4100 449
Amazon Inc - Amazon.com 1469 408
Huawei 2727 305
VK - Mail.ru Group 2482 264
Twitter 2204 260
IBM 3530 213
Intel Corporation 4158 212
Xiaomi 904 158
Oracle Corporation 3333 144
LG Electronics 1838 144
Qualcomm Technologies 1001 141
Lenovo Group 1636 129
Nokia Corporation 2424 128
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 128
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 116
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 113
Telegram Group 702 112
Rambler Group - Рамблер ГК 484 110
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 108
Dell EMC 2393 99
SAP SE 3208 96
Yahoo! 1092 93
Nvidia Corp 2012 92
Cisco Systems 2037 91
Lenovo Motorola 999 89
HTC Corporation 1187 89
Sony 2327 88
NeXus 204 88
HP Inc. 2901 84
GitHub 412 82
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 81
Alibaba Group 298 79
SEC Consult Services 929 78
Alphabet 74 67
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 63
VMware 1829 62
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 101
LinkedIn 520 87
Uber Technologies 258 64
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 63
Uber 257 63
eBay Inc 529 46
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 38
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 37
Tesla Motors 241 36
Visa International 1345 36
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 26
AliExpress 275 25
Альфа-Банк 1123 23
Walmart - Wal-Mart Stores 151 23
BMW 248 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
Volvo Cars 155 22
Audi 129 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 20
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
SoftBank Group 101 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 17
Связной ГК 877 17
Яндекс.Такси 271 16
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 15
X5 Group 599 15
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 15
РВК - Российская венчурная компания 476 14
Qiwi 783 14
Hyundai Motor 144 14
HeadHunter Group - HH Group 336 14
Открытие ФК 538 14
НСПК - Национальная система платежных карт 257 14
GM - General Motors 137 14
Airbnb 62 14
Sequoia Capital 81 13
Газпромбанк - ГПБ 692 13
Carl Zeiss 176 13
Почта России ПАО 1570 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 134
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 101
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 86
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 81
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 78
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 71
Президент Российской Федерации 1439 64
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 51
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 44
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 41
Правительство РФ 2200 40
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 36
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 34
Таганский районный суд города Москвы 44 27
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 27
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 25
Президент США 105 25
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 23
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 22
Пентагон - Министерство обороны США 277 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 18
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 14
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 12
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 19
Единая Россия - Политическая партия 174 17
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 17
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 15
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 14
Linux Foundation 157 13
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 13
Руссофт - Russoft 250 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 10
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 10
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 9
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
ЛДПР 68 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 8
Демократическая политическая партия США 36 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 8
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 7
OIN - Open Invention Network 17 7
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 7
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 5
АЮР - Ассоциация юристов России 16 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 611
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 444
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 393
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 253
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 236
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 198
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 190
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 186
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 158
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 145
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 130
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 126
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 124
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 124
USB Type-C - USB-C 901 114
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 111
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 111
ARM64 - Архитектура процессора 1017 104
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 98
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 98
Smartphone - Смартфон 773 97
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 96
Flash 472 91
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 90
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 87
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 86
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 79
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 74
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 71
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 69
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 68
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 59
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 59
3G - Стандарт мобильной связи 3714 58
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 55
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 55
Google Android-приложения и разработчики 236 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 50
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 49
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 46
Google Android 10750 2077
Apple iOS 5741 640
Google Play - Google Store - Android Market 2515 500
Microsoft Windows 10 6622 357
Google Chrome - браузер 1117 301
Google YouTube - Видеохостинг 1710 289
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 280
Google Nexus - Серия смартфонов 398 245
Microsoft Windows Phone OS 1472 226
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 216
Linux OS 4249 216
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 175
Apple - App Store 2198 160
Google Gmail 602 155
Java - Язык программирования 1169 154
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 147
Nvidia GeForce GTX 2055 140
Apple iPad 3263 135
AWS - Amazon Web Services 568 130
JavaScript - Язык программирования 627 127
Apple macOS 922 122
Microsoft Azure 1171 117
WhatsApp Messenger 654 112
Facebook Instagram - Инстаграм 569 109
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 99
Google Chrome OS 306 99
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 97
Microsoft Edge - Браузер 971 94
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 93
Samsung Galaxy Note 558 88
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 87
Microsoft Windows 8 1228 87
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Symbian OS 767 85
Google Pixel - Серия смартфонов 108 84
Apple Safari - Браузер 600 83
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Microsoft Office 1926 79
Microsoft Windows 7 1662 79
Corning Gorilla Glass 496 74
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 114
Путин Владимир 1821 71
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 60
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 57
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 45
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 38
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Brin Sergey - Сергей Брин 121 37
Steve Jobs - Стив Джобс 701 36
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 36
Дуров Павел 216 34
Larry Page - Ларри Пейдж 125 33
Волож Аркадий 181 31
Жаров Александр 165 29
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 27
Никифоров Николай 1126 20
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 20
Rubin Andy - Рубин Энди 59 18
Хинштейн Александр 50 16
Мишустин Михаил 302 16
Кулин Филипп 39 16
Горелкин Антон 34 16
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 15
Мельникова Анастасия 166 15
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 14
Галушкин Олег 168 13
Jun Lei - Цзунь Лей 43 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 12
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 12
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 11
Водясов Алексей 97 11
Медведев Дмитрий 1433 11
Зайцев Михаил 145 11
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 13 10
Яровая Ирина 63 10
Носков Константин 201 10
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Бочарникова Татьяна 78 9
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 9
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1844
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 1595
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 670
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 335
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 290
Европа 3736 220
Германия - Федеративная Республика 3618 209
Индия - Республика 2165 185
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 154
Япония 2771 146
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 135
Франция - Французская Республика 2116 125
Украина 3353 114
США - Калифорния 972 84
США - Сан-Франциско 689 72
Казахстан - Республика 2622 64
Австралия - Австралийский Союз 1121 59
Беларусь - Белоруссия 2084 57
Южная Корея - Республика 1454 51
Канада 1295 50
США - Нью-Йорк 1088 46
Восточная Европа 1674 45
США - Кремниевая долина 398 44
США - Купертино 204 41
Азия - Азиатский регион 1512 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 38
Испания - Королевство 1250 37
Италия - Итальянская Республика 1377 37
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 35
Африка 1486 34
Земля - планета Солнечной системы 858 33
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 32
Великобритания - Лондон 816 31
Испания - Барселона 533 31
Бразилия - Федеративная Республика 1122 31
Россия - Республика Крым 625 30
Израиль 717 29
Турция - Турецкая республика 951 29
Латинская Америка 722 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 145
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 106
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 58
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 54
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 52
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 49
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 46
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