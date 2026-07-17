Google LLC

Google на грани бунта. Тысячи сотрудников требуют защитить их от увольнений из-за ИИ Гарантии на занятость В Google нарастает недовольство сотрудников политикой компании на фоне стремительного развития

Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android Недоступно на вашем устройстве Интернет-гигант Google удалил из своего магазина приложений Play софт российского холдинга VK. Как обнаружила

Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако ные данные хранит в собственных дата-центрах. Известно, что в компании применяются облачные сервисы Google, в том числе набор приложений Workspace – для совместной работы, а также в некоторых с

Нейтрализована одна из крупнейших в мире сетей домашних прокси, применяемая для криминала и шпионажа Гидра Google совместно с ФБР, компанией Lumen и другими партнёрами смог как минимум частично нейтра

Провалился хитрый план Google по слежке за миллиардами людей через камеры. Его сломали «пещерные» технологии Со слежкой не выгорело Интернет-гигант Google потерпел фиаско в попытках внедрения новой капчи, которая активирует веб-камеру и заст

Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки скандала с утечкой экзаменационных материалов. Высокий суд Дели признал временный запрет обоснованным и соответствующим установленным законодательным процедурам Индии. Grok AI Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки По данным The Times of India, власти Индии приняли решение о блокировке Telegram после того, как другие меры не позволили остановить распростран

Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера Пользователь, открой личико Интернет-корпорация Google переходит на новый уровень слежки за пользователями. Как пишет портал Cybernews, она р

Google крушит устои интернета. Преднамеренно испорчен один из главных инструментов улучшения поиска Google дернул рубильник Интернет-гигант Google по щелчку пальцев ухудшил свою одноименную поисковую систему для десятков миллионов по

«СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace Система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» поддержала новый источник данных. Теперь решение может проводить аудит корпоративного облачного рабочего пространства Google Workspace. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». Решение сканирует хранилища Google Drive внутри Google Workspace и присваивает документам метки в зависимости

Европа пошла войной на США. Google изгнан из компьютеров чиновников и заменен отечественным решением Американского нам не надо Европарламент принял решение отказаться от сервисов Google на служебных компьютерах, пишет Politico. На начальном этапе это коснется пока только

Бельгия по требованию России арестовала имущество Google на 115 миллионов евро Имущество Google арестовано В Бельгии суд наложил арест на активы местного подразделения американской И

Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google Пересмотр правил Европейский союз (Евросоюз) может ограничить доступ Amazon, Microsoft и Google к облачным тендерам, пишет Reuters. Сама же инициатива является частью стратегии Европ

«Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск мошеннических рассылок с использованием Google AppSheet «Лаборатория Касперского» предупреждает о новой фишинговой схеме, в которой злоумышленники используют платформу Google AppSheet для рассылки писем с заманчивыми предложениями о работе. Чтобы узнать детали вакансии, потенциальной жертве предлагают перейти по ссылке в письме и указать конфиденциальные данн

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов о бизнеса к другой бизнес-модели Российские поисковики не откажутся от классических ссылок вслед за Google, пишут «Известия». Массовая трансформация информационных сервисов с помощью технологий

Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs Плати или проваливай Интернет-гигант Google оказался в центре скандала, связанного с его облачным сервисом Workspace, ранее извест

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес А тебя мы отключим Интернет-гигант Google отключил от своего облачного сервиса Google Cloud крупного клиента в лице компа

Аттракцион невиданной жадности. Новым пользователям Google выдает в хранилище 5 ГБ вместо 15 ГБ Прощание со стандартными 15 ГБ Google, судя по сообщениям пользователей, начала тестирование нового подхода к распределению бесплатного пространства в своем облачном хранилище для новых учетных записей. На протяжении многих

Двухфакторная защита больше не гарантия безопасности. ИИ научился писать эксплойты для ее обхода Двухфакторная аутентификация не спасет Специалисты Google впервые зафиксировали хакерскую атаку с использованием эксплойта, полностью написанног

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия Google Объектив Google Объектив — это самый простой и распространенный способ искать что-либо при помощи фото. Пользоваться софтом можно не только на Android-устройствах (где он встроен изначально), но и на га

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова Chrome растет вширь Браузер Google Chrome стал втайне от пользователей скачивать на их ПК файлы, необходимые для работы нейросетевой модели Gemini Nano. Как пишет Neowin, разрешение у пользователей Chrome не спрашивает –

Закрыт сервис – «наследник» уникального поисковика, запущенного до «Яндекса» и Google устера исполнили популярные актеры Стивен Фрай (Stephen Fry) и Хью Лори (Hugh Laurie). Жизнь в тени Google и других Поисковая система на протяжении большей части времени своего существования –

Google отказалась от создания системы голосового управления роем БПЛА по заказу Пентагона Google отказала Пентагону Google внезапно вышла из программы Министерства обороны США по разработке технологии голосово

600 сотрудников Google потребовали от гендиректора отказаться от участия в секретных проектах Пентагона Письмо гендиректору Google Работники Google обратились к генеральному директору Сундару Пичаю (Sundar Pich

Приложение Aladdin 2FA научилось получать push-уведомления на смартфон даже при отключении серверов Google ла новый механизм доставки push-уведомлений в решении для двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA (A2FA). Новая версия купирует риски для устройств на ОС Android, связанные с недоступностью серверов Google (Firebase). Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». Теперь пользователи гарантированно получают push-уведомления при аутентификации на свои мобильные устройства, а время доставки

«Рикор» выпускает первое крупное обновление прошивки для своих смартфонов: улучшенные камеры, Google Lens и новые сетевые функции ов кадра (4:3, 16:9, полноэкранный, 1:1). Полнокадровый 64 МП режим также улучшен, с полным сохранением разрешения около 9×7 тыс. точек. Рикор Ключевым нововведением стала глубокая интеграция сервиса Google Lens («Объектив») непосредственно в приложение камеры. Теперь пользователи могут в один клик искать в интернете любые объекты, текст, достопримечательности или товары, просто наведя на н

Вредонос из Google Play охотился за пользователями WhatsApp* на старых смартфонах Игры и «полезняшки» с начинкой Исследователи McAfee выявили вредонос NoVoice, который с большим успехом распространялся через Google Play: приложения, содержащие его компоненты, скачали не менее 2,3 млн раз. Руткит NoVoice распространяется через утилиты очистки, галереи изображений и игры; что характерно, вся заявленн

США нашли недорогой способ борьбы с БПЛА. Участвует экс-топ-менеджер Google гой беспилотный перехватчик. Разработка системы велась в рамках поддерживаемой США инициативы Project Eagle, в которой также участвовала компания Swift Beat, связанная с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом (Eric Schmidt). Полные технические характеристики комплекса не раскрываются. Известно, что система включает командный пункт, пусковые установки и перехватчики типа Surveyo

А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов по заказу издания The New York Times. В качестве испытуемого был взят ИИ-помощник Gemini в составе Google – самого популярного поисковика в мире с долей глобального рынка 89,85% (март 2026 г.,

Троянец SparkCat возвращается: опасный зловред снова замечен в App Store и Google Play Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вариант троянца SparkCat в App Store и Google Play — спустя год после того, как он впервые был выявлен и удалён из официальных магаз

Вина за взлом одной из самых востребованных библиотек JavaScript возложена на северокорейских хакеров нных библиотек для языка программирования JavaScript, об этом предупреждает группа анализа ИТ-угроз Google. В ночь на 1 апреля 2026 г. хакеры взломали Axios, по версии аналитиков ИТ-компании, к

В России могут официально зарегистрировать замедляемый YouTube Регистрация YouTube в России Американский интернет-гигант Google подал в Роспатент 24 заявки на регистрацию товарных знаков, пишет ТАСС. Многие из них

Google теперь будет сканировать все файлы пользователей в облаке, а поврежденные троянами восстанавливать Новый уровень киберзащиты Google применяет технологию с искусственным интеллектом (ИИ) для защиты своих дисков от вирус

«Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей ение в захвате власти над рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung. В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные технологические компании контролируют операционные с

Превращение Android в iOS отменяется. Google испугалась и сохранит главную «фишку» своей платформы, но внедрит новые ограничения в стиле Роскомнадзора Разворот почти на 180 Интернет-гигант Google передумал мешать миллиардам людей полноценно пользоваться своими Android-устройствами.

Хакеры активно используют дыру в движке Google Chrome С пометкой «срочно» Google выпустил внеплановые обновления безопасности для своего браузера Chrome, призванные устранить две уязвимости, из которых как минимум одна активно эксплуатируется киберзлоумышленниками. Р

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone Найден ИТ-инструмент Специалисты Google и iVerify обнаружили ИТ-инструмент для взлома iPhone, который с 2024 г. переходил из р

Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай Дракон в засаде Суд в США признал виновным бывшего разработчика Google в передаче сведений, составляющих коммерческую тайну, в Китай. Федеральное жюри (суд п

Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции Неутешительные прогнозы для Google Генеральный директор издательского дома Conde Nast Роджер Линч (Roger Lynch) заявил в

Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом о устройства на Android. Фото: The Document Foundation LibreOffice возвращается в онлайн The Document Foundation пока не планирует запускать полноценную интернет-версию LibreOffice Online по аналогии с Google Docs и похожими сервисами. Организация предлагает компаниям и частным пользователям самостоятельно разворачивать LibreOffice Online на собственных серверах. На четыре года назад Официа