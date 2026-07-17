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Google LLC

Google LLC

Google LLC представляет собой американскую транснациональную технологическую компанию, которая является дочерней структурой Alphabet Inc. Основанная в 1998 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином, компания изначально специализировалась на поисковых технологиях и постепенно расширила свою деятельность на множество направлений.

Основные направления деятельности включают поисковую систему Google Search, операционные системы (Android и Chrome OS), аппаратное обеспечение (смартфоны Pixel, умные колонки и другие устройства), облачные сервисы (Google Cloud Platform), рекламные технологии и множество других цифровых сервисов.

Компания оказалась вовлечена в несколько важных судебных разбирательств. В 2024-2025 годах Google была признана монополистом на рынке онлайн-рекламы в США, что привело к требованиям продать часть рекламных активов. Также компания столкнулась с претензиями антимонопольных органов в Японии, где ей запретили навязывать свои сервисы производителям Android-устройств.

В сфере безопасности Google столкнулась с проблемами уязвимостей, включая обнаруженные уязвимости нулевого дня в браузере Chrome, которые использовались для шпионажа, а также проблемы с безопасностью в магазине приложений Google Play. Компания также приняла решение об ужесточении минимальных системных требований для Android-устройств, что привело к отключению сервисов на устройствах с менее чем 32 ГБ памяти.

Конкурирующие компании на различных рынках, где действует Google:

 

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 Google на грани бунта. Тысячи сотрудников требуют защитить их от увольнений из-за ИИ

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Гидра Google совместно с ФБР, компанией Lumen и другими партнёрами смог как минимум частично нейтра
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Пользователь, открой личико Интернет-корпорация Google переходит на новый уровень слежки за пользователями. Как пишет портал Cybernews, она р
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Google дернул рубильник Интернет-гигант Google по щелчку пальцев ухудшил свою одноименную поисковую систему для десятков миллионов по
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Американского нам не надо Европарламент принял решение отказаться от сервисов Google на служебных компьютерах, пишет Politico. На начальном этапе это коснется пока только

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Имущество Google арестовано В Бельгии суд наложил арест на активы местного подразделения американской И
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Пересмотр правил Европейский союз (Евросоюз) может ограничить доступ Amazon, Microsoft и Google к облачным тендерам, пишет Reuters. Сама же инициатива является частью стратегии Европ
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«Лаборатория Касперского» предупреждает о новой фишинговой схеме, в которой злоумышленники используют платформу Google AppSheet для рассылки писем с заманчивыми предложениями о работе. Чтобы узнать детали вакансии, потенциальной жертве предлагают перейти по ссылке в письме и указать конфиденциальные данн
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о бизнеса к другой бизнес-модели Российские поисковики не откажутся от классических ссылок вслед за Google, пишут «Известия». Массовая трансформация информационных сервисов с помощью технологий
21.05.2026 Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs

Плати или проваливай Интернет-гигант Google оказался в центре скандала, связанного с его облачным сервисом Workspace, ранее извест
20.05.2026 Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

А тебя мы отключим Интернет-гигант Google отключил от своего облачного сервиса Google Cloud крупного клиента в лице компа
15.05.2026 Аттракцион невиданной жадности. Новым пользователям Google выдает в хранилище 5 ГБ вместо 15 ГБ

Прощание со стандартными 15 ГБ Google, судя по сообщениям пользователей, начала тестирование нового подхода к распределению бесплатного пространства в своем облачном хранилище для новых учетных записей. На протяжении многих

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Двухфакторная аутентификация не спасет Специалисты Google впервые зафиксировали хакерскую атаку с использованием эксплойта, полностью написанног
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Google Объектив Google Объектив — это самый простой и распространенный способ искать что-либо при помощи фото. Пользоваться софтом можно не только на Android-устройствах (где он встроен изначально), но и на га
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Chrome растет вширь Браузер Google Chrome стал втайне от пользователей скачивать на их ПК файлы, необходимые для работы нейросетевой модели Gemini Nano. Как пишет Neowin, разрешение у пользователей Chrome не спрашивает –

04.05.2026 Закрыт сервис – «наследник» уникального поисковика, запущенного до «Яндекса» и Google

устера исполнили популярные актеры Стивен Фрай (Stephen Fry) и Хью Лори (Hugh Laurie). Жизнь в тени Google и других Поисковая система на протяжении большей части времени своего существования –

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Google отказала Пентагону Google внезапно вышла из программы Министерства обороны США по разработке технологии голосово
28.04.2026 600 сотрудников Google потребовали от гендиректора отказаться от участия в секретных проектах Пентагона

Письмо гендиректору Google Работники Google обратились к генеральному директору Сундару Пичаю (Sundar Pich
24.04.2026 Приложение Aladdin 2FA научилось получать push-уведомления на смартфон даже при отключении серверов Google

ла новый механизм доставки push-уведомлений в решении для двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA (A2FA). Новая версия купирует риски для устройств на ОС Android, связанные с недоступностью серверов Google (Firebase). Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». Теперь пользователи гарантированно получают push-уведомления при аутентификации на свои мобильные устройства, а время доставки
23.04.2026 «Рикор» выпускает первое крупное обновление прошивки для своих смартфонов: улучшенные камеры, Google Lens и новые сетевые функции

ов кадра (4:3, 16:9, полноэкранный, 1:1). Полнокадровый 64 МП режим также улучшен, с полным сохранением разрешения около 9×7 тыс. точек. Рикор Ключевым нововведением стала глубокая интеграция сервиса Google Lens («Объектив») непосредственно в приложение камеры. Теперь пользователи могут в один клик искать в интернете любые объекты, текст, достопримечательности или товары, просто наведя на н
23.04.2026 Вредонос из Google Play охотился за пользователями WhatsApp* на старых смартфонах

Игры и «полезняшки» с начинкой Исследователи McAfee выявили вредонос NoVoice, который с большим успехом распространялся через Google Play: приложения, содержащие его компоненты, скачали не менее 2,3 млн раз. Руткит NoVoice распространяется через утилиты очистки, галереи изображений и игры; что характерно, вся заявленн
17.04.2026 США нашли недорогой способ борьбы с БПЛА. Участвует экс-топ-менеджер Google

гой беспилотный перехватчик. Разработка системы велась в рамках поддерживаемой США инициативы Project Eagle, в которой также участвовала компания Swift Beat, связанная с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом (Eric Schmidt). Полные технические характеристики комплекса не раскрываются. Известно, что система включает командный пункт, пусковые установки и перехватчики типа Surveyo
08.04.2026 А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

по заказу издания The New York Times. В качестве испытуемого был взят ИИ-помощник Gemini в составе Google – самого популярного поисковика в мире с долей глобального рынка 89,85% (март 2026 г.,
03.04.2026 Троянец SparkCat возвращается: опасный зловред снова замечен в App Store и Google Play

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вариант троянца SparkCat в App Store и Google Play — спустя год после того, как он впервые был выявлен и удалён из официальных магаз
02.04.2026 Вина за взлом одной из самых востребованных библиотек JavaScript возложена на северокорейских хакеров

нных библиотек для языка программирования JavaScript, об этом предупреждает группа анализа ИТ-угроз Google. В ночь на 1 апреля 2026 г. хакеры взломали Axios, по версии аналитиков ИТ-компании, к
01.04.2026 В России могут официально зарегистрировать замедляемый YouTube

Регистрация YouTube в России Американский интернет-гигант Google подал в Роспатент 24 заявки на регистрацию товарных знаков, пишет ТАСС. Многие из них

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Новый уровень киберзащиты Google применяет технологию с искусственным интеллектом (ИИ) для защиты своих дисков от вирус
24.03.2026 «Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей

ение в захвате власти над рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung. В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные технологические компании контролируют операционные с
20.03.2026 Превращение Android в iOS отменяется. Google испугалась и сохранит главную «фишку» своей платформы, но внедрит новые ограничения в стиле Роскомнадзора

Разворот почти на 180 Интернет-гигант Google передумал мешать миллиардам людей полноценно пользоваться своими Android-устройствами.
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04.03.2026 Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

Найден ИТ-инструмент Специалисты Google и iVerify обнаружили ИТ-инструмент для взлома iPhone, который с 2024 г. переходил из р
04.03.2026 Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай

Дракон в засаде Суд в США признал виновным бывшего разработчика Google в передаче сведений, составляющих коммерческую тайну, в Китай. Федеральное жюри (суд п
02.03.2026 Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

Неутешительные прогнозы для Google Генеральный директор издательского дома Conde Nast Роджер Линч (Roger Lynch) заявил в

25.02.2026 Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

о устройства на Android. Фото: The Document Foundation LibreOffice возвращается в онлайн The Document Foundation пока не планирует запускать полноценную интернет-версию LibreOffice Online по аналогии с Google Docs и похожими сервисами. Организация предлагает компаниям и частным пользователям самостоятельно разворачивать LibreOffice Online на собственных серверах. На четыре года назад Официа
16.02.2026 Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Ключевые компоненты экосистемы Операционная система IXIOS. Построена на базе Android Open Source Project (AOSP), но полностью очищена от проприетарных компонентов Google. IXIOS включена в Единый реестр российского ПО и предоставляет основу для безопасной работы. Линейка смартфонов IXIUS. Аппаратные устройства, разработанные с акцентом на безопасность и п

Публикаций - 12688, упоминаний - 19480

Google LLC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 3059
Apple Inc 13154 2399
Meta Platforms - Facebook 4621 1364
Yandex - Яндекс 9216 1267
Yahoo! 3726 1140
Samsung Electronics 11064 1125
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1010
X Corp - Twitter 2938 709
Huawei 4676 605
IBM - International Business Machines Corp 9699 548
Intel Corporation 12811 545
VK - Mail.ru Group 3602 502
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 486
Oracle Corporation 7074 459
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 440
HTC Corporation 1512 399
LG Electronics 3735 362
Xiaomi - Сяоми 2231 346
Lenovo Motorola 3566 338
Telegram Group 2940 301
Dell EMC 5180 284
Sony 6739 284
Qualcomm Technologies 1974 282
Nvidia Corp 4002 282
Cisco Systems 5372 280
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 273
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 258
HP Inc. 5883 253
AOL Inc - America Online 1883 249
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 240
Lenovo Group 2446 234
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 229
Ростелеком 10948 224
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 202
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 197
Adobe Systems 1597 190
Microsoft Corporation - GitHub 1075 189
OpenAI 541 187
Google Russia - Гугл Россия 226 185
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 183
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 320
eBay Inc 1640 216
Microsoft - LinkedIn 699 216
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 162
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 145
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 132
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 99
Visa International 1993 95
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 93
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 90
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 90
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 86
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 85
Uber 357 82
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 81
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 81
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 75
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 68
Tesla Motors 461 67
Альфа-Банк 1979 62
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 61
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BMW Group 482 48
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Связной ГК 1401 39
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 38
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 38
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 38
НСПК - Национальная система платежных карт 948 37
Volvo Cars 262 37
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 37
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 37
Газпром ПАО 1493 36
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 62
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Apache Software Foundation - ASF 231 48
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 34
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 33
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 32
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 28
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Единая Россия - Политическая партия 321 26
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 25
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 24
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 22
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 20
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 20
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 18
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 17
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 17
РосКомСвобода - Общественная организация 86 17
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 17
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 16
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 16
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 16
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 16
Демократическая политическая партия США 122 16
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 16
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 15
OIN - Open Invention Network 24 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 14
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 14
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 11
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 10
Коммунизм - Коммунистические партии 71 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2996
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2685
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1699
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1606
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1435
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1390
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1367
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1347
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1306
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1195
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1137
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1085
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1063
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1058
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1017
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 993
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 956
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 954
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 861
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 846
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 811
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 797
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 730
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 722
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 714
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 701
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 698
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 680
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 680
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 679
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 677
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 670
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 658
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 601
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 540
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 538
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 536
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 529
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 528
Оповещение и уведомление - Notification 5943 517
Google Android 15243 3385
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1308
Microsoft Windows 16882 1246
Apple iOS 8583 1210
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1120
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1060
Google Chrome - браузер 1701 947
Linux OS 11533 753
Google - Gmail 1021 698
Apple - App Store 3109 588
Mozilla Firefox - браузер 1951 573
Apple iPad 4011 567
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 517
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 490
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 484
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 406
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 398
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 385
Google Earth - Google Планета Земля 490 317
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 311
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 308
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 289
Apple Safari - браузер 896 287
Microsoft Office 4170 285
Opera Browser - Браузер 1050 284
Apple macOS 2419 280
Apple iPhone 6 4861 278
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 277
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 277
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 274
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 258
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 255
Oracle Java - язык программирования 3469 249
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 244
JavaScript - JS - язык программирования 1425 238
Google Cloud Services 244 238
Microsoft Azure 1526 235
StatCounter 478 233
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 228
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 227
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 280
Larry Page - Ларри Пейдж 197 187
Brin Sergey - Сергей Брин 193 185
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 175
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 175
Путин Владимир 3454 140
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 117
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 112
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 110
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 79
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 77
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 77
Дуров Павел 329 67
Мельникова Анастасия 440 62
Rubin Andy - Рубин Энди 63 60
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 59
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 50
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 48
Долгов Владимир 60 44
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 44
Медведев Дмитрий 1665 40
Зайцев Михаил 345 39
Шадаев Максут 1210 38
Волож Аркадий 268 37
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 35
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 34
Водясов Алексей 222 33
Жаров Александр 183 33
Хинштейн Александр 148 32
Yang Jerry - Янг Джерри 96 31
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 31
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 30
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 30
Горелкин Антон 118 30
Smith Brad - Смит Брэд 104 29
Никифоров Николай 1138 27
Мишустин Михаил 787 25
Делицын Леонид 137 25
Allen Paul - Аллен Пол 125 25
Мильнер Юрий 137 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4428
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 3982
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1606
Европа 24964 966
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 817
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 727
Германия - Федеративная Республика 13221 515
Южная Корея - Республика 7052 444
Япония 13807 429
Индия - Bharat 5869 395
США - Калифорния 4829 387
Франция - Французская Республика 8177 368
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 327
Украина 7928 288
Земля - планета Солнечной системы 10865 284
Канада 5081 282
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 271
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 269
Китай - Тайвань 4245 266
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 220
Азия - Азиатский регион 5920 218
США - Нью-Йорк 3180 210
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 207
Испания - Королевство 3840 204
Италия - Итальянская Республика 4508 194
Нидерланды 3746 175
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 174
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 169
Финляндия - Финляндская Республика 3697 167
Бразилия - Федеративная Республика 2520 159
Израиль 2856 150
Беларусь - Белоруссия 6289 145
Казахстан - Республика 6048 130
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 120
Африка - Африканский регион 3641 114
Великобритания - Лондон 2432 114
Швеция - Королевство 3782 110
США - Колумбия - Вашингтон 1487 107
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 103
Турция - Турецкая республика 2620 102
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1564
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1453
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 889
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 771
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 751
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 679
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 591
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 589
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 580
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 571
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 532
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 481
Английский язык 7030 470
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 429
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 369
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 326
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 312
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 306
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 299
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 213
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 196
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 262
CNews - ZOOM.CNews 1866 207
NYT - The New York Times 1100 202
Wikipedia - Википедия 650 172
The Verge - Издание 619 170
The Register - The Register Hardware 1784 164
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 161
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 143
Forbes - Форбс 1002 134
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 125
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Reddit 398 93
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FT - Financial Times 1296 87
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 81
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 71
The Guardian - Британская газета 406 70
BleepingComputer - Издание 458 68
Times 661 66
РИА Новости 1033 66
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Engadget - Блог о технологиях 429 64
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 62
DigiTimes - Издание 1331 61
The Washington Post 350 59
9to5Google 60 57
News Corp - News Corporation 221 56
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 52
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 51
Wired - Издание 276 50
Tom’s Hardware 600 40
IDC - International Data Corporation 4975 321
Gartner - Гартнер 3658 279
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 178
comScore 379 162
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 112
Forrester Research 834 81
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 69
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 54
HitWise 69 42
Net Applications 127 41
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 37
ABI Research 236 36
Strategy Analytics 285 34
Fortune Global 500 295 32
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 31
eMarketer 206 31
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 27
Juniper Research 131 26
Counterpoint Research 110 25
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 22
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 21
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 20
SimilarWeb 62 18
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 17
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 16
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 16
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 15
Frost & Sullivan 207 14
comScore Networks 35 14
Google Threat Analysis Group 18 13
Informa - Ovum - Omdia 155 13
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 13
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 13
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 13
TrendForce 187 13
NetMarketShare Web Analytics 29 13
Microsoft Research 144 13
S&P 500 565 12
Moody's Investors Service 136 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 96
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 73
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 56
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 41
РАН - Российская академия наук 2122 35
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 33
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 31
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 26
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 26
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 24
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 23
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 22
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 19
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 18
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 16
University of Oxford - Оксфордский университет 211 16
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 15
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 14
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 14
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 12
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 11
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 11
University of California - Калифорнийский университет 101 11
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 10
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 10
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 10
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 9
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 9
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 9
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 9
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 9
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 9
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 9
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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