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Allen Paul Аллен Пол
СОБЫТИЯ
|16.10.2018
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Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен
Умер Пол Аллен В США в возрасте 65 лет ушел из жизни сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen), о чем сообщила в соцсети Twitter его компания Vulcan Inc. Причиной смерти стали
|03.10.2012
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Сооснователь Microsoft Пол Аллен назвал Windows 8 «непонятной, но многообещающей»
Один из основателей Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) выпустил книгу, посвященную обзору операционной системы Microsoft нового поколени
|28.03.2012
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Citibank отдал мошеннику кредитку сооснователя Microsoft
ее $15 тыс. Прайс обратился в службу поддержки клиентов Citibank 9 января 2012 г. и, представившись Полом Алленом, убедил сотрудника сменить адрес миллиардера, связанный с его счетом. Также он
|26.04.2011
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Основатель Microsoft назвал Стива Джобса «маньяком», а Google - «злом»
Один из основателей Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) в интервью британской газете The Sunday Times обрушился с критикой на руководител
|25.10.2010
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Google требует аннулировать иск, поданный компанией Пола Аллена
Google и другие компании подали заявление с требованием аннулировать иск основанной миллиардером Полом Алленом (Paul Allen) компании Interval Licensing. В августе 2010 г. Interval Licensing
|17.11.2009
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У основателя Microsoft обнаружили рак
У миллиардера Пола Алена (Paul Allen), который основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом (Bill Gates), обнаруж
|17.11.2009
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У одного из основателей Microsoft обнаружен рак
У сооснователя Microsoft, миллиардера Пола Аллена (Paul Allen) обнаружена лимформа – злокачественная опухоль лимфатической ткани, сообщает Assoc
|11.02.2004
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Пол Аллен на шаг ближе к космосу
Вчера Федеральное управление гражданской авиации США подтвердил, что компания, возглавляемая Полом Алленом (Paul Allen), соучредителем корпорации Microsoft, подала заявление на получение
|11.02.2004
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Пол Аллен на шаг ближе к космосу
Вчера Федеральное управление гражданской авиации США подтвердил, что компания, возглавляемая Полом Алленом (Paul Allen), соучредителем корпорации Microsoft, подала заявление на получение
|06.05.2002
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Пол Аллен продал свой пакет акций в USA Networks за $568,6 млн.
Соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) продал свою долю в американской медиа-компании USA Networks за $568,6 млн. Принад
|15.02.2001
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Пол Аллен сбрасывает высокотехнологичные акции
Компания Vulcan Ventures, управляющая капиталами одного из основателей Microsoft Corp. Пола Аллена (Paul Allen) сообщила о продаже своей доли в интернет-компании Priceline.com и еще в пяти друг
|05.01.2001
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Сайт Пола Аллена уходит из бизнеса
инвестиционной компании Vulcan Ventures, принадлежащей одному из основателей Microsoft Полу Аллену (Paul Allen), сначала отозвал IPO на сумму $100 млн., а потом объявил о своем закрытии. Группо
|06.12.2000
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Oxygen Media получила еще $100 млн. от Пола Аллена
н. от венчурного фонда Vulcan Ventures, принадлежащего одному из основателей Microsoft Полу Аллену (Paul Allen), сообщает Mercury Center. Теперь шансы онлайнового проекта, открытого в феврале э
|28.11.2000
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Один из основателей Microsoft Пол Аллен продаст акции своей компании на сумму $197,2 млн.
Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) подал в Комиссию по ценным бумагам США уведомление о намерении продать 2,85 млн.
|31.10.2000
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Со-основатель Microsoft Пол Аллен продаст акции корпорации на $935.4 млн.
Со-основатель Microsoft Пол Аллен (Paul Allen), собирающийся покинуть совет директоров корпорации со следующей недели, продаст 1
|29.09.2000
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Один из создателей Microsoft Пол Аллен намерен покинуть совет директоров
Представители компании Microsoft сообщили, что один из основателей компании, Пол Аллен, в ноябре намерен покинуть совет директоров компании, оставив за собой только должность старшего стратегического консультанта. Пол Аллен считает, что уход от административных о
|22.09.2000
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Билл Гейтс, Ларри Эллисон и Пол Аллен снова возглавляют список самых богатых американцев, составленных журналом Forbes
й США. Список снова возглавили руководители компаний-разработчиков программного обеспечения. Состояние Билла Гейтса (Microsoft Corp.) оценивают $63 млрд., Ларри Эллисона (Oracle Corp.) в $58 млрд., а Пола Аллена (Microsoft Corp.) в $36 млрд. В первых строках списка есть и другие известные предприниматели сферы высоких технологий - Гордон Мур, Стив Баллмер, Майкл Делл и др.
|18.08.2000
|Пол Аллен продаст еще 2 млн. акций Microsoft
|20.06.2000
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Со-основатель Microsoft Пол Аллен продал акции корпорации на сумму $3 млрд.
Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен продал за последние три месяца принадлежащие ему акции на сумму $3 млрд., что составляет около 15% всех принадлежащих ему акций компании. Он заявил, что продажа акций входит в его пла
|20.04.2000
|Пол Аллен, один из основателей Microsoft, занялся сочинением рок-музыки и распространением ее через Интернет
|26.10.1999
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Стивен Спилберг и Пол Аллен создают компанию Web-развлечений
В проекте компании Web-развлечений участвуют всемирно известные фирмы Imagine Entertainment и DreamWorks SKG совместно с основателем Microsoft Полом Алленом. Сайт проекта под названием Pop.com будет предоставлять посетителям возможность просматривать короткие видеоролики или анимированные клипы, которые основатели намерены называть "p
|05.10.1999
|Paul Allen инвестирует $1.65 млрд. в RCN
|27.05.1999
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Принадлежащая Полу Аллену Charter Communications планирует купить Falcon Cable TV
Кабельная компания Charter Communications, владельцем которой является Пол Аллен, планирует купить фирму Falcon Cable TV. Общая сумма сделки составит $3,6 млрд. Это позволит увеличить число пользователей Charter на 1 млн. В настоящее время компания обслуживает 3,9
|18.03.1999
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Пол Аллен планирует крупную эмиссию акций своей компании кабельного ТВ
Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) планирует эмиссию акций своей компании кабельного телевидения Charter Communicati
|16.03.1999
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Пол Аллен намерен выкупить контрольный пакет акций Go2Net
Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) планирует инвестировать $750 млн в компанию Go2Net, Сиэттл, управляющую рядом поп
|22.02.1999
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Финансируемая Полом Алленом Purple Moon объявила о своем закрытии
Компания Purple Moon, выпускающая видеоигры и финансируемая одним из основателей Microsoft Полом Алленом (Paul Allen), объявила о приостановлении своей деятельности и полном сокращении
|16.12.1998
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Пол Аллен продал 3.5 миллионов акций Microsoft
Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) и 10 других руководителей компании продали в ноябре в общей сложности 4 миллионов
|15.12.1998
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Пол Аллен инвестирует Priceline.com
Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) и несколько других инвесторов вложили около $55 миллионов в Priceline.com, частны
|07.12.1998
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Пол Аллен вложит 10 миллионов долларов в Wink Communications
а, что фирма Vulcan Ventures, которая находится в собственности соучредителя Microsoft Пола Аллена (Paul Allen), готова предоставить ей инвестиции на сумму 10 миллионов долларов. В частности, т
Allen Paul и организации, системы, технологии, персоны:
|Strategy Analytics 285 1
|In-Stat/MDR 74 1
|Forbes 400 3 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
|Fortune Global 500 295 1
|Forrester Research 834 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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