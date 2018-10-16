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Allen Paul Аллен Пол

СОБЫТИЯ


16.10.2018 Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен

Умер Пол Аллен В США в возрасте 65 лет ушел из жизни сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen), о чем сообщила в соцсети Twitter его компания Vulcan Inc. Причиной смерти стали

03.10.2012 Сооснователь Microsoft Пол Аллен назвал Windows 8 «непонятной, но многообещающей»

Один из основателей Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) выпустил книгу, посвященную обзору операционной системы Microsoft нового поколени
28.03.2012 Citibank отдал мошеннику кредитку сооснователя Microsoft

ее $15 тыс. Прайс обратился в службу поддержки клиентов Citibank 9 января 2012 г. и, представившись Полом Алленом, убедил сотрудника сменить адрес миллиардера, связанный с его счетом. Также он

26.04.2011 Основатель Microsoft назвал Стива Джобса «маньяком», а Google - «злом»

Один из основателей Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) в интервью британской газете The Sunday Times обрушился с критикой на руководител
25.10.2010 Google требует аннулировать иск, поданный компанией Пола Аллена

Google и другие компании подали заявление с требованием аннулировать иск основанной миллиардером Полом Алленом (Paul Allen) компании Interval Licensing. В августе 2010 г. Interval Licensing

17.11.2009 У основателя Microsoft обнаружили рак

У миллиардера Пола Алена (Paul Allen), который основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом (Bill Gates), обнаруж
17.11.2009 У одного из основателей Microsoft обнаружен рак

У сооснователя Microsoft, миллиардера Пола Аллена (Paul Allen) обнаружена лимформа – злокачественная опухоль лимфатической ткани, сообщает Assoc
11.02.2004 Пол Аллен на шаг ближе к космосу

Вчера Федеральное управление гражданской авиации США подтвердил, что компания, возглавляемая Полом Алленом (Paul Allen), соучредителем корпорации Microsoft, подала заявление на получение
11.02.2004 Пол Аллен на шаг ближе к космосу

Вчера Федеральное управление гражданской авиации США подтвердил, что компания, возглавляемая Полом Алленом (Paul Allen), соучредителем корпорации Microsoft, подала заявление на получение
06.05.2002 Пол Аллен продал свой пакет акций в USA Networks за $568,6 млн.

Соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) продал свою долю в американской медиа-компании USA Networks за $568,6 млн. Принад
15.02.2001 Пол Аллен сбрасывает высокотехнологичные акции

Компания Vulcan Ventures, управляющая капиталами одного из основателей Microsoft Corp. Пола Аллена (Paul Allen) сообщила о продаже своей доли в интернет-компании Priceline.com и еще в пяти друг
05.01.2001 Сайт Пола Аллена уходит из бизнеса

инвестиционной компании Vulcan Ventures, принадлежащей одному из основателей Microsoft Полу Аллену (Paul Allen), сначала отозвал IPO на сумму $100 млн., а потом объявил о своем закрытии. Группо
06.12.2000 Oxygen Media получила еще $100 млн. от Пола Аллена

н. от венчурного фонда Vulcan Ventures, принадлежащего одному из основателей Microsoft Полу Аллену (Paul Allen), сообщает Mercury Center. Теперь шансы онлайнового проекта, открытого в феврале э
28.11.2000 Один из основателей Microsoft Пол Аллен продаст акции своей компании на сумму $197,2 млн.

Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) подал в Комиссию по ценным бумагам США уведомление о намерении продать 2,85 млн.

31.10.2000 Со-основатель Microsoft Пол Аллен продаст акции корпорации на $935.4 млн.

Со-основатель Microsoft Пол Аллен (Paul Allen), собирающийся покинуть совет директоров корпорации со следующей недели, продаст 1
29.09.2000 Один из создателей Microsoft Пол Аллен намерен покинуть совет директоров

Представители компании Microsoft сообщили, что один из основателей компании, Пол Аллен, в ноябре намерен покинуть совет директоров компании, оставив за собой только должность старшего стратегического консультанта. Пол Аллен считает, что уход от административных о
22.09.2000 Билл Гейтс, Ларри Эллисон и Пол Аллен снова возглавляют список самых богатых американцев, составленных журналом Forbes

й США. Список снова возглавили руководители компаний-разработчиков программного обеспечения. Состояние Билла Гейтса (Microsoft Corp.) оценивают $63 млрд., Ларри Эллисона (Oracle Corp.) в $58 млрд., а Пола Аллена (Microsoft Corp.) в $36 млрд. В первых строках списка есть и другие известные предприниматели сферы высоких технологий - Гордон Мур, Стив Баллмер, Майкл Делл и др.
18.08.2000 Пол Аллен продаст еще 2 млн. акций Microsoft
20.06.2000 Со-основатель Microsoft Пол Аллен продал акции корпорации на сумму $3 млрд.

Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен продал за последние три месяца принадлежащие ему акции на сумму $3 млрд., что составляет около 15% всех принадлежащих ему акций компании. Он заявил, что продажа акций входит в его пла
20.04.2000 Пол Аллен, один из основателей Microsoft, занялся сочинением рок-музыки и распространением ее через Интернет
26.10.1999 Стивен Спилберг и Пол Аллен создают компанию Web-развлечений

В проекте компании Web-развлечений участвуют всемирно известные фирмы Imagine Entertainment и DreamWorks SKG совместно с основателем Microsoft Полом Алленом. Сайт проекта под названием Pop.com будет предоставлять посетителям возможность просматривать короткие видеоролики или анимированные клипы, которые основатели намерены называть "p
05.10.1999 Paul Allen инвестирует $1.65 млрд. в RCN
27.05.1999 Принадлежащая Полу Аллену Charter Communications планирует купить Falcon Cable TV

Кабельная компания Charter Communications, владельцем которой является Пол Аллен, планирует купить фирму Falcon Cable TV. Общая сумма сделки составит $3,6 млрд. Это позволит увеличить число пользователей Charter на 1 млн. В настоящее время компания обслуживает 3,9
18.03.1999 Пол Аллен планирует крупную эмиссию акций своей компании кабельного ТВ

Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) планирует эмиссию акций своей компании кабельного телевидения Charter Communicati
16.03.1999 Пол Аллен намерен выкупить контрольный пакет акций Go2Net

Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) планирует инвестировать $750 млн в компанию Go2Net, Сиэттл, управляющую рядом поп
22.02.1999 Финансируемая Полом Алленом Purple Moon объявила о своем закрытии

Компания Purple Moon, выпускающая видеоигры и финансируемая одним из основателей Microsoft Полом Алленом (Paul Allen), объявила о приостановлении своей деятельности и полном сокращении
16.12.1998 Пол Аллен продал 3.5 миллионов акций Microsoft

Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) и 10 других руководителей компании продали в ноябре в общей сложности 4 миллионов
15.12.1998 Пол Аллен инвестирует Priceline.com

Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) и несколько других инвесторов вложили около $55 миллионов в Priceline.com, частны
07.12.1998 Пол Аллен вложит 10 миллионов долларов в Wink Communications

а, что фирма Vulcan Ventures, которая находится в собственности соучредителя Microsoft Пола Аллена (Paul Allen), готова предоставить ей инвестиции на сумму 10 миллионов долларов. В частности, т

Публикаций - 125, упоминаний - 221

Allen Paul и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 112
Google LLC 12690 25
Oracle Corporation 7074 17
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Apple Inc 13156 12
Intel Corporation 12811 8
Charter Communications 41 7
Dell EMC 5180 7
Yahoo! 3726 6
Aerie Networks - Metricom 15 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
AOL Inc - America Online 1883 5
Verizon - WorldCom 501 4
Галактика - Корпорация 1545 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
X Corp - Twitter 2938 3
PayPal 671 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 2
VAIO 475 2
Novafora - Transmeta 196 2
Falcon Cable TV 4 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 31 2
Zayo Group - AboveNet Communications - Metromedia Fiber Network 34 2
Semtech - Sierra Wireless 34 2
Samsung Electronics 11065 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Sony 6739 2
OpenAI 542 2
Google DeepMind 82 2
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 28 1
America Movil 55 1
Comcast 231 1
TDF - The Document Foundation 46 1
Adobe Macromedia 219 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 1
Vale Group LLC - Vulcan Real Estate - Vulcan Ventures 29 20
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 9
Berkshire Hathaway 34 9
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 8
eBay Inc 1640 6
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
Priceline.com - online travel agency 139 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Portland Trailblazers 3 3
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Walt Disney Company 647 3
SoftBank Group 284 3
Citi - Citibank 158 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 2
Blue Origin 29 2
Merrill Lynch 454 2
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 2
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 2
Tesla Motors 461 2
Google Ventures - GV 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MSD Capital 14 1
Vulcan Capital Management 3 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Los Angeles Clippers - баскетбольный клуб 1 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
USA Networks 29 1
GameStop 30 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
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NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Myspace - социальная сеть 640 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
EA Origin 195 2
IBM PC DOS 42 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Microsoft Kaizala - мессенджер 1 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Microsoft Windows 98 452 1
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 18 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Linux Cloud OS 20 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 1
Nvidia GTC 4 1
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 1
HP TouchPad - серия планшетов 25 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 53
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 22
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 17
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 12
Dell Michael - Делл Майкл 193 10
Larry Page - Ларри Пейдж 197 9
Brin Sergey - Сергей Брин 193 8
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 8
Rutan Burt - Рутан Барт 12 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Moore Gordon - Мур Гордон 66 4
Walton Sam - Уолтон Сэм 7 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 3
Lucas George - Лукас Джордж 37 3
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 3
Slim Carlos - Слим Карлос 35 3
Winfrey Oprah - Уинфри Опра 13 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 3
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 2
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Drake Frank - Дрейк Фрэнк 4 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 2
Shostak Seth - Шостак Сет 3 2
Hewlett William - Хьюлетт Уильям 15 2
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 2
Bezos Jeffrey - Безос Джеффри 6 2
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 2
Mundie Craig - Манди Крейг 20 2
Diamandis Peter - Диамандис Питер 7 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Smith Brad - Смит Брэд 104 2
Wanstrath Chris - Уэнстрат Крис 4 1
Takahashi Chris - Такахаши Крис 1 1
Melies Maries-Georges-Jean - Мельес Жорж 3 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Япония 13807 8
США - Нью-Йорк 3180 7
Европа 24964 6
США - Калифорния 4829 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
США - Вашингтон - Сиэтл 407 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Индия - Bharat 5870 4
Канада 5082 4
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
США - Коннектикут 172 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 2
США - Вашингтон штат 128 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Африка - Африканский регион 3641 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
США - Техас 1048 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
США - Джорджия 335 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
США - Бриджпорт 3 1
США - Нью-Мексико 249 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Айова 129 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
США - Нью-Мехико 35 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 56 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
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