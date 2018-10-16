Allen Paul

Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен Умер Пол Аллен В США в возрасте 65 лет ушел из жизни сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen), о чем сообщила в соцсети Twitter его компания Vulcan Inc. Причиной смерти стали

Сооснователь Microsoft Пол Аллен назвал Windows 8 «непонятной, но многообещающей» Один из основателей Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) выпустил книгу, посвященную обзору операционной системы Microsoft нового поколени

Citibank отдал мошеннику кредитку сооснователя Microsoft ее $15 тыс. Прайс обратился в службу поддержки клиентов Citibank 9 января 2012 г. и, представившись Полом Алленом, убедил сотрудника сменить адрес миллиардера, связанный с его счетом. Также он

Основатель Microsoft назвал Стива Джобса «маньяком», а Google - «злом» Один из основателей Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) в интервью британской газете The Sunday Times обрушился с критикой на руководител

Google требует аннулировать иск, поданный компанией Пола Аллена Google и другие компании подали заявление с требованием аннулировать иск основанной миллиардером Полом Алленом (Paul Allen) компании Interval Licensing. В августе 2010 г. Interval Licensing

У основателя Microsoft обнаружили рак У миллиардера Пола Алена (Paul Allen), который основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом (Bill Gates), обнаруж

У одного из основателей Microsoft обнаружен рак У сооснователя Microsoft, миллиардера Пола Аллена (Paul Allen) обнаружена лимформа – злокачественная опухоль лимфатической ткани, сообщает Assoc

Пол Аллен на шаг ближе к космосу Вчера Федеральное управление гражданской авиации США подтвердил, что компания, возглавляемая Полом Алленом (Paul Allen), соучредителем корпорации Microsoft, подала заявление на получение

Пол Аллен на шаг ближе к космосу Вчера Федеральное управление гражданской авиации США подтвердил, что компания, возглавляемая Полом Алленом (Paul Allen), соучредителем корпорации Microsoft, подала заявление на получение

Пол Аллен продал свой пакет акций в USA Networks за $568,6 млн. Соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) продал свою долю в американской медиа-компании USA Networks за $568,6 млн. Принад

Пол Аллен сбрасывает высокотехнологичные акции Компания Vulcan Ventures, управляющая капиталами одного из основателей Microsoft Corp. Пола Аллена (Paul Allen) сообщила о продаже своей доли в интернет-компании Priceline.com и еще в пяти друг

Сайт Пола Аллена уходит из бизнеса инвестиционной компании Vulcan Ventures, принадлежащей одному из основателей Microsoft Полу Аллену (Paul Allen), сначала отозвал IPO на сумму $100 млн., а потом объявил о своем закрытии. Группо

Oxygen Media получила еще $100 млн. от Пола Аллена н. от венчурного фонда Vulcan Ventures, принадлежащего одному из основателей Microsoft Полу Аллену (Paul Allen), сообщает Mercury Center. Теперь шансы онлайнового проекта, открытого в феврале э

Один из основателей Microsoft Пол Аллен продаст акции своей компании на сумму $197,2 млн. Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) подал в Комиссию по ценным бумагам США уведомление о намерении продать 2,85 млн.

Со-основатель Microsoft Пол Аллен продаст акции корпорации на $935.4 млн. Со-основатель Microsoft Пол Аллен (Paul Allen), собирающийся покинуть совет директоров корпорации со следующей недели, продаст 1

Один из создателей Microsoft Пол Аллен намерен покинуть совет директоров Представители компании Microsoft сообщили, что один из основателей компании, Пол Аллен, в ноябре намерен покинуть совет директоров компании, оставив за собой только должность старшего стратегического консультанта. Пол Аллен считает, что уход от административных о

Билл Гейтс, Ларри Эллисон и Пол Аллен снова возглавляют список самых богатых американцев, составленных журналом Forbes й США. Список снова возглавили руководители компаний-разработчиков программного обеспечения. Состояние Билла Гейтса (Microsoft Corp.) оценивают $63 млрд., Ларри Эллисона (Oracle Corp.) в $58 млрд., а Пола Аллена (Microsoft Corp.) в $36 млрд. В первых строках списка есть и другие известные предприниматели сферы высоких технологий - Гордон Мур, Стив Баллмер, Майкл Делл и др.

Со-основатель Microsoft Пол Аллен продал акции корпорации на сумму $3 млрд. Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен продал за последние три месяца принадлежащие ему акции на сумму $3 млрд., что составляет около 15% всех принадлежащих ему акций компании. Он заявил, что продажа акций входит в его пла

Стивен Спилберг и Пол Аллен создают компанию Web-развлечений В проекте компании Web-развлечений участвуют всемирно известные фирмы Imagine Entertainment и DreamWorks SKG совместно с основателем Microsoft Полом Алленом. Сайт проекта под названием Pop.com будет предоставлять посетителям возможность просматривать короткие видеоролики или анимированные клипы, которые основатели намерены называть "p

Принадлежащая Полу Аллену Charter Communications планирует купить Falcon Cable TV Кабельная компания Charter Communications, владельцем которой является Пол Аллен, планирует купить фирму Falcon Cable TV. Общая сумма сделки составит $3,6 млрд. Это позволит увеличить число пользователей Charter на 1 млн. В настоящее время компания обслуживает 3,9

Пол Аллен планирует крупную эмиссию акций своей компании кабельного ТВ Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) планирует эмиссию акций своей компании кабельного телевидения Charter Communicati

Пол Аллен намерен выкупить контрольный пакет акций Go2Net Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) планирует инвестировать $750 млн в компанию Go2Net, Сиэттл, управляющую рядом поп

Финансируемая Полом Алленом Purple Moon объявила о своем закрытии Компания Purple Moon, выпускающая видеоигры и финансируемая одним из основателей Microsoft Полом Алленом (Paul Allen), объявила о приостановлении своей деятельности и полном сокращении

Пол Аллен продал 3.5 миллионов акций Microsoft Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) и 10 других руководителей компании продали в ноябре в общей сложности 4 миллионов

Пол Аллен инвестирует Priceline.com Сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) и несколько других инвесторов вложили около $55 миллионов в Priceline.com, частны