Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

TDF The Document Foundation

TDF - The Document Foundation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.02.2026 Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом 1
02.07.2025 Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском 1
20.03.2025 VK потратила 2,5 млрд руб. на покупку российского «убийцы» Microsoft Office 1
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России 1
02.10.2023 Основатель GNU/Linux Ричард Столлман болен раком. Он не похож сам на себя 1
03.02.2023 Бесплатный аналог Microsoft Office с открытым кодом обновился по-крупному 1
21.10.2022 Магазин приложений Microsoft начал продавать бесплатный аналог Office под Windows 2
20.09.2022 Пользователям «маков» начали официально продавать LibreOffice, который всем вокруг доступен бесплатно 1
02.03.2022 Зарубежные кураторы LibreOffice поссорились с разработчиками Astra Linux 2
22.11.2021 В Германии начался массовый бойкот Windows 1
11.08.2020 Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 2
07.07.2020 Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии 2
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
05.09.2016 Проект OpenOffice вскоре закроется «с высокой степенью вероятности» 1
11.02.2016 Обновленный LibreOffice подружился с форматами Microsoft и Apple и получил улучшенный интерфейс 1
26.03.2015 LibreOffice анонсировал онлайн-версию с открытым исходным кодом 1
30.01.2015 Вышла «самая красивая» версия свободного пакета LibreOffice 1
08.02.2013 LibreOffice обновился до четвертой версии 1
27.11.2012 Linux сэкономил Мюнхену 10 млн евро 1
21.11.2012 Попытка миграции на OpenOffice в Германии признана неудачной 1
25.10.2012 Мюнхен отказался от OpenOffice в пользу LibreOffice 1
24.05.2012 IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice 1
13.04.2012 Intel рассказала о новых Open Source-разработках 1
26.12.2011 Новый раскол в Open Office: голодные разработчики основали свой проект 1
18.04.2011 Oracle прекращает коммерческую разработку Open Office 1
22.12.2010 Проект KDE присоединяется к Open Invention Network 1
17.12.2010 Облачный Office от Oracle бросает вызов Google и Microsoft 1
07.12.2010 Организация The Document Foundation выпустила релиз-кандидат LibreOffice 2
11.11.2010 The Document Foundation анонсировал направления развития LibreOffice 2
09.11.2010 Oracle готовится закрыть Java? 1
02.11.2010 Проект OpenOffice.org покидает более тридцати участников 1
14.10.2010 Oracle продолжит поддержку OpenOffice 1
07.10.2010 Подведены итоги первой недели существования LibreOffice 1
06.10.2010 У OpenOffice.org официально появился форк 1
29.09.2010 Разработчики OpenOffice отделились от Oracle 1
07.11.2007 Deutsche Telekom продала свое медиаподразделение французской TDF за €700 млн. 1
18.11.2004 ЕС запустил проект спутникового позиционирования Liaison 1
18.11.2004 ЕС запустил проект спутникового позиционирования Liaison 1
15.12.2002 France Telecom завершил продажу вещательного подразделения TDF 1

Публикаций - 45, упоминаний - 51

TDF и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6908 17
Microsoft Corporation 25352 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 13
Red Hat 1347 7
Google LLC 12358 7
Apple Inc 12778 6
IBM - International Business Machines Corp 9568 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2618 3
Canonical 211 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
OpenText - Micro Focus - Novell 873 3
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 24 2
Ростелеком 10446 2
X Corp - Twitter 2916 2
Intel Corporation 12592 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 165 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 366 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
Metrocom - Метроком 89 1
Мостелеком 75 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 420 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Alfresco Software 150 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 1
Verizon - WorldCom 496 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 270 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 1
Motorola Inc 1150 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Orange Wanadoo 73 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Yahoo! Japan 51 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 3
Iberdrola 17 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Enron - Enrongate 122 1
Резонанс НПП 388 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Почта России ПАО 2270 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1817 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Walt Disney Company 639 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 192 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 142 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 2
Caisse des dépôts et consignations - Deposits and Consignments Fund 3 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 759 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Apache Software Foundation - ASF 223 8
OSI - Open Source Initiative 78 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 2
Linux Foundation 190 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
OIN - Open Invention Network 23 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 26
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2174 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 12
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 254 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 5
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9739 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4728 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2975 3
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 3
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1067 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5722 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2733 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 674 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6039 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1985 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7207 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1343 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15032 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 266 33
Apache OpenOffice 486 29
Linux OS 11056 21
Microsoft Office 4008 15
Microsoft Windows 16459 12
Apache OpenOffice Impress 29 9
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 833 9
Apache OpenOffice Writer 52 8
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 125 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 609 8
Apple macOS 2290 6
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3062 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 954 5
Oracle Java - язык программирования 3360 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 878 5
Microsoft Office 365 990 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 348 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1340 4
Microsoft Windows 2000 8679 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 3
Apache OpenOffice Draw 29 3
Google Android 14850 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 3
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 27 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 3
Apple Keynote 63 2
Apple Numbers 51 2
Microsoft Publisher 16 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Google Chrome - браузер 1664 2
Apple iOS 8336 2
Microsoft Windows 7 1999 2
Linux KDE Plasma 253 2
Apple - App Store 3021 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 2
Saunders Mike - Сондерс Майк 2 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 2
Журавлев Александр 18 1
Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
Hamilton Dennis - Хамильтон Дэннис 1 1
Быченко Андрей 4 1
Кострюкова Надежда 4 1
Harbinson Donald - Харбинсон Дональд 1 1
Абасмирзоев Заур 16 1
Albrecht Jan Philipp - Альбрехт Ян Филипп 1 1
Косых Валентин 2 1
Holesovsky Jan - Холесовски Ян 1 1
Brill Ed - Брилл Эд 2 1
Moeller Marko - Моллер Марко 1 1
Jagielski Jim - Ягельский Джим 6 1
Рязанов Алексей 2 1
Stahl Henrik - Шталь Генрик 3 1
Баннов Лев 1 1
Weissman Steve - Вайссман Стив 2 1
Ude Christian - Уде Кристиан 4 1
Водясов Алексей 222 1
Шадаев Максут 1161 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Комиссаров Дмитрий 239 1
Макаров Валентин 243 1
Лашин Ренат 83 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Allen Paul - Аллен Пол 121 1
Комлев Николай 112 1
Epstein Jeffrey - Эпштейн Джеффри 8 1
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
Германия - Федеративная Республика 12974 13
Россия - РФ - Российская федерация 158861 10
Франция - Французская Республика 8013 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 6
Европа 24701 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 4
Германия - Бавария - Мюнхен 480 4
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Нидерланды 3650 3
Греция - Афины 123 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 2
Земля - планета Солнечной системы 10703 2
Америка - Американский регион 2192 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 2
Испания - Королевство 3776 2
Германия - Берлин 729 2
США - Мэриленд 297 1
Германия - Бавария 71 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 17 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 48 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка 28 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3271 1
Южная Корея - Республика 6888 1
Азия - Азиатский регион 5774 1
Япония 13576 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 1
Сингапур - Республика 1916 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 3
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 500 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7826 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2825 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4935 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1071 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 627 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 2
НКО - Некоммерческая организация 600 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2524 2
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 36 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3777 1
Английский язык 6902 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7619 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 1
Большой Брат 6 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3724 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7021 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6386 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 1
ComputerWire 51 2
FT - Financial Times 1266 2
ComputerWorld 144 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Открытые системы ИД 176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
The Register - The Register Hardware 1733 1
ZDnet 662 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Ars Technica 439 1
Windowslatest 14 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Neowin 187 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Gartner - Гартнер 3623 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
Synergy Research Group 47 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще