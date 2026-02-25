Получите все материалы CNews по ключевому слову
TDF The Document Foundation
- Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages
- ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений
- TDF LibreOffice - пакет офисных программ
- Microsoft Office, Microsoft Office 365
- Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор
- Apache OpenOffice
- Новые облачные технологии - МойОфис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
TDF и организации, системы, технологии, персоны:
|ComputerWire 51 2
|FT - Financial Times 1266 2
|ComputerWorld 144 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|Открытые системы ИД 176 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
|The Register - The Register Hardware 1733 1
|ZDnet 662 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|Ars Technica 439 1
|Windowslatest 14 1
|ComNews - Медиа-бизнес 135 1
|Neowin 187 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
|Gartner - Гартнер 3623 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
|Synergy Research Group 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.