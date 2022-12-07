Разделы

Apache OpenOffice Draw


УПОМИНАНИЯ


Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
07.12.2022 Как управлять базой знаний без иностранных решений: инструкция по миграции 1
15.04.2022 Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs 1
12.04.2021 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 1
10.11.2020 В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 1
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
12.09.2017 Все версии Android кроме последней позволяют полностью перехватить управление над смартфоном 1
11.02.2016 Обновленный LibreOffice подружился с форматами Microsoft и Apple и получил улучшенный интерфейс 1
19.06.2015 Историческое событие: Офисный пакет LibreOffice появился в магазине Apple 1
22.03.2012 Zynga купила разработчика мобильных игр OMGPOP за $210 млн 1
08.12.2011 R2-D2: Android Market - десять миллиардов загрузок и юбилейная распродажа приложений по десять центов 1
27.01.2011 Проекты OpenOffice.org и LibreOffice представили версии 3.3 1
05.03.2010 «1С» и ALT Linux представили «Свободный офис. Выпуск 7» для Linux и Windows 1
22.01.2010 Adobe – школам: покупайте наше ПО за 1% от стоимости 1
14.10.2008 Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0 1
18.06.2008 Новая линейка ЖК-телевизоров Sony Bravia 1
15.05.2008 Вышла новая книга об OpenOffice.org 2 1
19.12.2007 У Microsoft Office новый онлайн-конкурент 1
19.02.2007 Вышел OpenOffice 2.2.0 — бесплатная альтернатива MS Office 1
25.05.2006 Офисное ПО: ищем альтернативу 1
24.10.2005 OpenOffice: новая версия 1
27.02.2003 Вышла русская версия офисного пакета StarOffice 6.0 1
27.02.2003 StarOffice 6.0 – новый локализованный офисный пакет от Sun 1
29.10.2001 Adobe ответила на претензии Macromedia 1
20.06.2000 Sun представила очередную версию своего бесплатного пакета - StarOffice 5.2 1
14.05.1999 Лаборатория Касперского обнаружила заражающий файлы пакета Corel Draw вирус CS.Gala 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Apache OpenOffice Draw и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25046 10
Google LLC 12082 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 4
Apple Inc 12427 4
Oracle Corporation 6803 3
TDF - The Document Foundation 44 3
Atlassian 134 2
Adobe Systems 1563 2
SoftMaker 4 2
Red Hat 1335 1
Галактика - Корпорация 1494 1
Ростелеком 10106 1
Intel Corporation 12420 1
8728 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 126 1
Sony 6592 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 73 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
MONT - МОНТ 163 1
X Corp - Twitter 2897 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 46 1
Salesforce 442 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Patriot Memory 74 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Zynga Game Network 132 1
Palo Alto Networks 160 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
Ascensio System SIA 5 1
Corel Corporation 336 1
Alfresco Software 147 1
CSC - Corporation 68 1
Adobe Macromedia 218 1
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 24 1
GitHub 925 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 501 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2749 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 21 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 592 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1164 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1323 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 160 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2120 16
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 249 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 5
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1722 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2653 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 3
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 839 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 3
Графический редактор - Graphic Editor 101 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1896 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 2
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 157 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12763 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1658 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3039 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1927 2
Apache OpenOffice Impress 28 17
Apache OpenOffice Writer 51 16
Apache OpenOffice 482 12
Linux OS 10625 11
Microsoft Office 3887 11
Microsoft Windows 16127 10
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 9
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 785 7
Apple macOS 2180 6
Google Android 14473 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1292 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 4
Mozilla Firefox - браузер 1907 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 854 4
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 4
Apple iOS 8112 3
Microsoft Office 2007 240 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2299 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 3
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 121 3
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 62 3
Kingsoft Office Software - WPS Office 38 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3022 2
Linux KDE Plasma 241 2
Google Gmail 971 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 337 2
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 110 2
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 209 2
Google Sheets - Google Таблицы 59 2
Inkscape 23 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 69 2
Google Play - Google Store - Android Market 3390 2
Atlassian - Confluence 140 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 2
Carbon Soft - EvaTeam 27 2
Рамендик Михаил 19 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 568 1
Венгер Евгений 3 1
Галушкин Олег 182 1
Тарасов Сергей 43 1
Кучаев Денис 11 1
Новодворский Алексей 109 1
Потапов Александр 29 1
Hughes Alexandra - Хьюз Александра 1 1
Жуков Виктор 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Германия - Федеративная Республика 12857 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 2
Украина 7733 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Япония 13434 1
Индия - Bharat 5607 1
Америка Латинская 1861 1
США - Калифорния 4729 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
США - Техас - Даллас 176 1
США - Техас 1002 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 735 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
США - Джорджия 328 1
США - Вирджиния - Виргиния 272 1
Европа 24508 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5796 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1699 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Английский язык 6820 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1614 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 306 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2596 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 581 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
Web design - Веб-дизайн 117 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Ars Technica 432 1
PCPro 53 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 248 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 263 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

