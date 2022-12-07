Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apache OpenOffice Draw
УПОМИНАНИЯ
Apache OpenOffice Draw и организации, системы, технологии, персоны:
|ASF - Apache Software Foundation 217 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 568 1
|Венгер Евгений 3 1
|Галушкин Олег 182 1
|Тарасов Сергей 43 1
|Кучаев Денис 11 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Потапов Александр 29 1
|Hughes Alexandra - Хьюз Александра 1 1
|Жуков Виктор 11 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 1
|Ars Technica 432 1
|PCPro 53 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 248 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 263 1
|Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.