Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ascensio System SIA
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Ascensio System SIA и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25653 3
|Google LLC 12567 2
|SoftMaker 4 1
|Ростелеком 10792 1
|Apple Inc 13032 1
|Meta Platforms - Facebook 4601 1
|Ред Софт - Red Soft 1176 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
|ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 194 1
|Telegram Group 2853 1
|Yahoo! 3725 1
|Свемел МВП - Swemel 33 1
|TDF - The Document Foundation 46 1
|НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
|SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
|Apache Software Foundation - ASF 227 1
|Мингова Валерия 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727468.
Создано именных указателей - 196056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727468.
Создано именных указателей - 196056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.