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Ascensio System SIA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.06.2026 Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода 1
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
11.03.2012 Представлен первый онлайн-редактор документов на основе HTML5 1
02.03.2012 Вышло серверное решение для системы совместного управления проектами Teamlab 1
13.12.2011 Ascensio System выпустила серию веб-приложений Filelab Web Apps 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ascensio System SIA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25653 3
Google LLC 12567 2
SoftMaker 4 1
Ростелеком 10792 1
Apple Inc 13032 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Ред Софт - Red Soft 1176 1
Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 194 1
Telegram Group 2853 1
Yahoo! 3725 1
Свемел МВП - Swemel 33 1
TDF - The Document Foundation 46 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 115 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 348 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 695 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
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SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7541 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17839 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3532 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2212 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2779 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12846 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13764 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9901 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23981 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27016 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11627 2
Графический редактор - Graphic Editor 116 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26434 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 1
EPUB - Electronic Publication 150 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1568 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35502 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2328 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9075 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8093 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5798 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1403 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12970 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12748 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 891 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 261 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 117 1
Virtual office - Виртуальный офис 216 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 547 1
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 162 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2620 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2030 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 704 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 41 4
Google Chrome - браузер 1687 2
Apple iOS 8514 2
Microsoft Windows 16741 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 851 2
Apache OpenOffice Writer 53 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 152 1
Krita 10 1
SoftMaker Office 4 1
Microsoft Office - Microsoft InfoPath 31 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 623 1
Google Android 15107 1
Linux OS 11348 1
Apple macOS 2379 1
Linux KDE Plasma 259 1
Новые облачные технологии - МойОфис 945 1
Microsoft Office 4109 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1560 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1003 1
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 93 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2463 1
Apple iCloud 306 1
Microsoft Office 365 1033 1
Microsoft Outlook 1497 1
Google - Gmail 1013 1
Apple Safari - браузер 888 1
Mozilla Firefox - браузер 1936 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 277 1
Apple Face ID 252 1
Apple Touch ID 298 1
Opera Browser - Браузер 1045 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 383 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 354 1
НКТ - Р7-Офис 528 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1381 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 902 1
Apache OpenOffice 490 1
Мингова Валерия 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 163775 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18874 1
Германия - Федеративная Республика 13100 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1320 1
Латвия - Латвийская Республика 830 1
Латвия - Рига 99 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5867 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11258 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3914 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15768 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1671 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1113 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1795 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727468.
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