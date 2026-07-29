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Microsoft OneDrive Microsoft SkyDrive

Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.07.2026 Microsoft без спроса ставит на ПК приложение, которое сканирует все фото в поисках лиц. Оно маскируется под фоторедактор

Самоуправство Microsoft Пользователи Windows 11 столкнулись с тем, что ОС незаметно и без предупреждения устанавливает приложение OneDrive Photos. На это обратили внимание, в том числе, эксперты профильного портала Windows Latest. OneDrive – это облачное хранилище Microsoft, которое периодически блокирует и удаляет
08.04.2026 Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

Спам 2.0 Пользователи облачного хранилища Microsoft OneDrive стали жертвами новой мощной волны спама, которая выглядит совершенно не как лавина б
03.06.2025 Облако Microsoft OneDrive открывает доступ ко всем пользовательским файлам всякому, у кого есть доступ хотя бы к одному

Опасный изъян OneDrive Сотни популярных веб-приложений могут иметь доступ ко всем файлам огромного числа по
09.01.2025 Microsoft закрыла возможность бесплатного хранения в облаке терабайтов информации. Компании пользовались этим годами

В Microsoft все за деньги Корпорация Microsoft оставит бизнес-пользователей без возможности бесплатного хранения информации в своем облаке OneDrive. Как пишет The Register, это была лазейка, реализованная на базе учетных записей ушедших из компаний сотрудников, но с 27 января 2025 г. она перестанет работать. Многие компании пользо
25.06.2024 Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

Делиться с Microsoft информацией Корпорация Microsoft сделала обязательным автоматическое резервное копирование данных с компьютера пользователя в облако OneDrive, пишет портал Neowin. Официально об этом Microsoft не предупреждала об этом – не было ни предварительных анонсов, ни заявлений. Более того, разрешения у пользователя никто не спрашивае
12.04.2024 «Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России

ий год сохранил свою вторую позицию по популярности у пользователей. На третьем месте – «Облако Mail.ru», количество пользователей которого выросло на 2% по сравнению с 2022 г. Два зарубежных сервиса OneDrive и Dropbox, в отличие от Google Drive, потеряли за год 35% и 50% своих пользователей соответственно. Очевидным лидером в сфере облачных хранилищ является «Яндекс Диск» В сфере почтовых

11.03.2024 Microsoft отключает сверхполезную функцию облака OneDrive, которая экономит уйму трафика

OneDrive без загрузки по URL Microsoft предупредила о скором отключении функции сервиса OneDrive, которая позволяла выгружать файлы в персональное облачное хранилище непосредственно
29.08.2023 VK создала сервис для срочной эвакуации в Россию файлов из Google Drive, DropBox и MS OneDrive

о Mail.ru» (VK – это в прошлом Mail.ru Group). Владельцы частного хранилища в «Облаке» могут бесшовно подключить к нему 11 разных иностранных сервисов, в числе которых «Диск» интернет-гиганта Google, OneDrive корпорации Microsoft и DropBox. Редакция CNews обратилась в VK с вопросом о сроках расширения списка поддерживаемых иностранных хранилищ и ожидает ответа. По словам представителей VK,

28.10.2022 Улучшающее обновление Windows 10 внезапно лишило пользователей облака Microsoft OneDrive

Microsoft поломала OneDrive Октябрьский набор патчей для Windows 10 нарушают работу программы-клиента фирменного облачного хранилища Microsoft – OneDrive. По сообщению Neowin, после установки обновления KB
27.06.2022 Microsoft пресекла атаки хакеров через OneDrive

«Радиоактивные» приложения OneDrive Эксперты корпорации Microsoft объявили о том, что успешно остановили атаки ливанской
31.10.2019 Samsung внезапно решил уничтожить свое фирменное облако. Пользователей отправят к Microsoft

тву с корпорацией Microsoft, потому что в качестве замены Samsung Cloud был выбран сервис Microsoft OneDrive. О партнерстве с Microsoft в области пользовательских сервисов представители Samsung
04.09.2019 Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive

го решения для защиты облачной корпоративной почты Kaspersky Security для Microsoft Office 365: теперь продукт распознаёт и блокирует киберугрозы не только в сервисе Exchange Online, но и в хранилище OneDrive. Обновлённое решение использует эвристические методы, машинное обучение и другие технологи нового поколения для защиты электронной почты от программ-вымогателей и шифровальщиков, вредо
09.06.2017 Microsoft закрывает «убийцу» Google Docs, созданного вместе с Facebook

ку функционально он дублирует ресурс SlideShare, принадлежащий LinkedIn, и ее собственное хранилище OneDrive. Об этом компания сообщила в официальном заявлении. После покупки LinkedIn за рекорд
09.03.2017 В Windows 10 появилась реклама

Реклама OneDrive в файловом менеджереMicrosoft вставила рекламу своего облачного хранилища OneDrive прямо в файловый менеджер операционной системы Windows 10, сообщает ресурс ExtremeTech. Во вре
05.08.2015 Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive

Легкий доступ Хакеры могут легко получить доступ ко всем пользовательским файлам в облачных хранилищах Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и Box, если смогут проникнуть в компьютер, на котором установлены клиенты для этих сервисов, утверждают аналитики компании Imperva. При этом знать логины и пароли к учетным з
23.06.2015 Обладателям новых внешних дисков Seagate Backup Plus доступно 200 ГБ в «облаке» OneDrive

о том, что внешние диски семейства Backup Plus предоставляют 200 ГБ пространства в облачном сервисе OneDrive сроком на 2 года. Как сообщили CNews в Seagate, обновленные устройства оснащены ПО S
28.10.2014 Microsoft сделала свое облако бесконечным

Корпорация Microsoft отменила ограничения на объем облачного хранилища OneDrive для пользователей Office 365. При наличии подписки на «Office 365 для дома», «Office
24.06.2014 Microsoft в 4 раза обрушила цены облачного хранилища OneDrive и увеличила бесплатный объем

Microsoft сделала свое облачное хранилище OneDrive (ранее известное как SkyDrive) более доступным. Во-первых, корпорация более чем вдво
19.02.2014 Microsoft переименовала облачный сервис SkyDrive в OneDrive

Корпорация Microsoft представила пользователям по всему миру облачный сервис хранения данных OneDrive. Ранее известный как SkyDrive, сервис обеспечивает пользователю доступ к персональны
07.10.2013 Directum выпустил «Веб-расширение для SkyDrive»

Компания Directum, разработчик программного обеспечения в области электронного документооборота, объявила о выпуске нового технического решения «Веб-расширение для SkyDrive». Оно призвано обеспечить полноценную работу в системе электронного документооборота и управления взаимодействием Directum через веб-клиент. Как рассказали CNews в Directum, мобильные

06.02.2013 Антон Грачев: Идеальный облачный сервис должен быть простым и безопасным

Mac. Почти одновременно было запущено и приложение GoogleDrive. Не сделало ли это релиз приложения SkyDrive менее успешным? Антон Грачев: За 6 месяцев с момента запуска обновленного сервиса

08.11.2012 Microsoft выпустила SkyDrive с поддержкой Windows Phone 8

Microsoft выпустила третью версию мобильного приложения SkyDrive. В SkyDrive 3.0 появились: поддержка Windows Phone 8, поиск файлов и папок в учетной записи SkyDrive, новые настройки для размера выгружаемых и загружаемых фотографий. Кр
29.08.2012 Microsoft выпустила SkyDrive для Android

Вслед за Windows Phone и iOS корпорация Microsoft выпустила приложение SkyDrive для мобильных устройств на платформе Android, сообщает The Windows Blog. О намерении
24.04.2012 Microsoft провела крупное обновление облачного хранилища SkyDrive

Корпорация Microsoft впервые представила платные тарифы на сервис облачного хранения SkyDrive, который до настоящего времени предлагал 25 ГБ свободного пространства всем новым зарегистрированным пользователям бесплатно, сообщает PCMag. Клиентам, которые успели воспользоваться <
14.12.2011 Microsoft предоставила владельцам iPhone доступ к облачному хранилищу

Корпорация Microsoft выпустила первую версию приложения для iPhone, предоставляющего доступ к учетной записи пользователя в сервисе облачного хранения данных SkyDrive. После авторизации SkyDrive 1.0 открывает доступ к личным файлам и папкам, хранящимся в SkyDrive, и файлам, к которым кто-либо открыл совместный доступ. Редактировать док
29.06.2011 SkyDrive стал еще быстрее и функциональнее

Корпорация Microsoft обновила свой облачный «жёсткий диск» SkyDrive, которым уже пользуются более 100 миллионов людей во всём мире для обмена файлами, ф
21.06.2011 Microsoft добавила SkyDrive многоплатформенности

Microsoft представила обновление своего сервиса облачного сервиса для хранения файлов SkyDrive, конкурирующего с Dropbox и Apple iCloud. Примечательно, что новая версия SkyDrive сопровождается усовершенствованным веб-интерфейсом, разработанным на основе HTML5, что позволя
08.06.2011 Microsoft готовит новые возможности для пользователей Windows Phone и SkyDrive

В Mango, новом релизе операционной системы Windows Phone, выход которого ожидается этой осенью, будут добавлены возможности, связанные с системой облачного хранения данных SkyDrive, сообщает Майк Торрес (Mike Torres), старший групповой программный менеджер Microsoft. В частности, пользователи Mango получат возможность оповещать своих знакомых о новых фотографиях,
22.02.2008 Microsoft дала пользователям Skydrive больше места

icrosoft объявила о том, что увеличила лимит свободного пространства для пользователей Windows Live Skydrive, сервиса для хранения данных, с 1 ГБ до 5 ГБ. Как сообщает TechCrunch, ранее дискова
11.01.2008 Спамеры эксплуатируют сервис Microsoft SkyDrive

Спамеры активно эксплуатируют сервис Microsoft SkyDrive. Пока что сервис SkyDrive, презентованный в августе 2007 г., находится на ста
10.08.2007 Windows Live Folders переименован в Live Skydrive

Windows Live Folders, сервис для хранения файлов, поменял свое название на Windows Live Skydrive, сообщает Arstechnica. Сайт, который на данный момент находится на стадии бета-тести

Публикаций - 522, упоминаний - 593

Microsoft OneDrive и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 353
Dropbox 527 129
Google LLC 12688 96
Apple Inc 13154 61
Meta Platforms - Facebook 4621 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 43
Samsung Electronics 11064 34
X Corp - Twitter 2938 34
Box inc - box.com - box.net 375 32
Yandex - Яндекс 9216 27
VK - Mail.ru Group 3602 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
HERE Technologies 113 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
HP Inc. 5883 17
Intel Corporation 12811 16
Softline - Софтлайн 3743 16
HTC Corporation 1512 14
Dell EMC 5180 14
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Salesforce 498 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
Xerox - The Haloid Company 1168 10
Yahoo! 3726 10
SAP SE 5601 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
МегаФон 10742 8
Huawei 4676 8
Lenovo Group 2446 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Sony 6739 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Western Digital Corporation - WDC 589 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Veeam Software 345 7
9594 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
Carl Zeiss AG 307 13
Microsoft - LinkedIn 699 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Visa International 1993 3
Евросеть 1421 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Kickstarter 136 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Ford 434 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Getty Images 29 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Redpoint Ventures 18 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
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U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
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