Microsoft без спроса ставит на ПК приложение, которое сканирует все фото в поисках лиц. Оно маскируется под фоторедактор Самоуправство Microsoft Пользователи Windows 11 столкнулись с тем, что ОС незаметно и без предупреждения устанавливает приложение OneDrive Photos. На это обратили внимание, в том числе, эксперты профильного портала Windows Latest. OneDrive – это облачное хранилище Microsoft, которое периодически блокирует и удаляет

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками Спам 2.0 Пользователи облачного хранилища Microsoft OneDrive стали жертвами новой мощной волны спама, которая выглядит совершенно не как лавина б

Облако Microsoft OneDrive открывает доступ ко всем пользовательским файлам всякому, у кого есть доступ хотя бы к одному Опасный изъян OneDrive Сотни популярных веб-приложений могут иметь доступ ко всем файлам огромного числа по

Microsoft закрыла возможность бесплатного хранения в облаке терабайтов информации. Компании пользовались этим годами В Microsoft все за деньги Корпорация Microsoft оставит бизнес-пользователей без возможности бесплатного хранения информации в своем облаке OneDrive. Как пишет The Register, это была лазейка, реализованная на базе учетных записей ушедших из компаний сотрудников, но с 27 января 2025 г. она перестанет работать. Многие компании пользо

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить Делиться с Microsoft информацией Корпорация Microsoft сделала обязательным автоматическое резервное копирование данных с компьютера пользователя в облако OneDrive, пишет портал Neowin. Официально об этом Microsoft не предупреждала об этом – не было ни предварительных анонсов, ни заявлений. Более того, разрешения у пользователя никто не спрашивае

«Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России ий год сохранил свою вторую позицию по популярности у пользователей. На третьем месте – «Облако Mail.ru», количество пользователей которого выросло на 2% по сравнению с 2022 г. Два зарубежных сервиса OneDrive и Dropbox, в отличие от Google Drive, потеряли за год 35% и 50% своих пользователей соответственно. Очевидным лидером в сфере облачных хранилищ является «Яндекс Диск» В сфере почтовых

Microsoft отключает сверхполезную функцию облака OneDrive, которая экономит уйму трафика OneDrive без загрузки по URL Microsoft предупредила о скором отключении функции сервиса OneDrive, которая позволяла выгружать файлы в персональное облачное хранилище непосредственно

VK создала сервис для срочной эвакуации в Россию файлов из Google Drive, DropBox и MS OneDrive о Mail.ru» (VK – это в прошлом Mail.ru Group). Владельцы частного хранилища в «Облаке» могут бесшовно подключить к нему 11 разных иностранных сервисов, в числе которых «Диск» интернет-гиганта Google, OneDrive корпорации Microsoft и DropBox. Редакция CNews обратилась в VK с вопросом о сроках расширения списка поддерживаемых иностранных хранилищ и ожидает ответа. По словам представителей VK,

Улучшающее обновление Windows 10 внезапно лишило пользователей облака Microsoft OneDrive Microsoft поломала OneDrive Октябрьский набор патчей для Windows 10 нарушают работу программы-клиента фирменного облачного хранилища Microsoft – OneDrive. По сообщению Neowin, после установки обновления KB

Microsoft пресекла атаки хакеров через OneDrive «Радиоактивные» приложения OneDrive Эксперты корпорации Microsoft объявили о том, что успешно остановили атаки ливанской

Samsung внезапно решил уничтожить свое фирменное облако. Пользователей отправят к Microsoft тву с корпорацией Microsoft, потому что в качестве замены Samsung Cloud был выбран сервис Microsoft OneDrive. О партнерстве с Microsoft в области пользовательских сервисов представители Samsung

Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive го решения для защиты облачной корпоративной почты Kaspersky Security для Microsoft Office 365: теперь продукт распознаёт и блокирует киберугрозы не только в сервисе Exchange Online, но и в хранилище OneDrive. Обновлённое решение использует эвристические методы, машинное обучение и другие технологи нового поколения для защиты электронной почты от программ-вымогателей и шифровальщиков, вредо

Microsoft закрывает «убийцу» Google Docs, созданного вместе с Facebook ку функционально он дублирует ресурс SlideShare, принадлежащий LinkedIn, и ее собственное хранилище OneDrive. Об этом компания сообщила в официальном заявлении. После покупки LinkedIn за рекорд

В Windows 10 появилась реклама Реклама OneDrive в файловом менеджереMicrosoft вставила рекламу своего облачного хранилища OneDrive прямо в файловый менеджер операционной системы Windows 10, сообщает ресурс ExtremeTech. Во вре

Найден легкий способ взлома аккуантов в Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive Легкий доступ Хакеры могут легко получить доступ ко всем пользовательским файлам в облачных хранилищах Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и Box, если смогут проникнуть в компьютер, на котором установлены клиенты для этих сервисов, утверждают аналитики компании Imperva. При этом знать логины и пароли к учетным з

Обладателям новых внешних дисков Seagate Backup Plus доступно 200 ГБ в «облаке» OneDrive о том, что внешние диски семейства Backup Plus предоставляют 200 ГБ пространства в облачном сервисе OneDrive сроком на 2 года. Как сообщили CNews в Seagate, обновленные устройства оснащены ПО S

Microsoft сделала свое облако бесконечным Корпорация Microsoft отменила ограничения на объем облачного хранилища OneDrive для пользователей Office 365. При наличии подписки на «Office 365 для дома», «Office

Microsoft в 4 раза обрушила цены облачного хранилища OneDrive и увеличила бесплатный объем Microsoft сделала свое облачное хранилище OneDrive (ранее известное как SkyDrive) более доступным. Во-первых, корпорация более чем вдво

Microsoft переименовала облачный сервис SkyDrive в OneDrive Корпорация Microsoft представила пользователям по всему миру облачный сервис хранения данных OneDrive. Ранее известный как SkyDrive, сервис обеспечивает пользователю доступ к персональны

Directum выпустил «Веб-расширение для SkyDrive» Компания Directum, разработчик программного обеспечения в области электронного документооборота, объявила о выпуске нового технического решения «Веб-расширение для SkyDrive». Оно призвано обеспечить полноценную работу в системе электронного документооборота и управления взаимодействием Directum через веб-клиент. Как рассказали CNews в Directum, мобильные

Антон Грачев: Идеальный облачный сервис должен быть простым и безопасным Mac. Почти одновременно было запущено и приложение GoogleDrive. Не сделало ли это релиз приложения SkyDrive менее успешным? Антон Грачев: За 6 месяцев с момента запуска обновленного сервиса

Microsoft выпустила SkyDrive с поддержкой Windows Phone 8 Microsoft выпустила третью версию мобильного приложения SkyDrive. В SkyDrive 3.0 появились: поддержка Windows Phone 8, поиск файлов и папок в учетной записи SkyDrive, новые настройки для размера выгружаемых и загружаемых фотографий. Кр

Microsoft выпустила SkyDrive для Android Вслед за Windows Phone и iOS корпорация Microsoft выпустила приложение SkyDrive для мобильных устройств на платформе Android, сообщает The Windows Blog. О намерении

Microsoft провела крупное обновление облачного хранилища SkyDrive Корпорация Microsoft впервые представила платные тарифы на сервис облачного хранения SkyDrive, который до настоящего времени предлагал 25 ГБ свободного пространства всем новым зарегистрированным пользователям бесплатно, сообщает PCMag. Клиентам, которые успели воспользоваться <

Microsoft предоставила владельцам iPhone доступ к облачному хранилищу Корпорация Microsoft выпустила первую версию приложения для iPhone, предоставляющего доступ к учетной записи пользователя в сервисе облачного хранения данных SkyDrive. После авторизации SkyDrive 1.0 открывает доступ к личным файлам и папкам, хранящимся в SkyDrive, и файлам, к которым кто-либо открыл совместный доступ. Редактировать док

SkyDrive стал еще быстрее и функциональнее Корпорация Microsoft обновила свой облачный «жёсткий диск» SkyDrive, которым уже пользуются более 100 миллионов людей во всём мире для обмена файлами, ф

Microsoft добавила SkyDrive многоплатформенности Microsoft представила обновление своего сервиса облачного сервиса для хранения файлов SkyDrive, конкурирующего с Dropbox и Apple iCloud. Примечательно, что новая версия SkyDrive сопровождается усовершенствованным веб-интерфейсом, разработанным на основе HTML5, что позволя

Microsoft готовит новые возможности для пользователей Windows Phone и SkyDrive В Mango, новом релизе операционной системы Windows Phone, выход которого ожидается этой осенью, будут добавлены возможности, связанные с системой облачного хранения данных SkyDrive, сообщает Майк Торрес (Mike Torres), старший групповой программный менеджер Microsoft. В частности, пользователи Mango получат возможность оповещать своих знакомых о новых фотографиях,

Microsoft дала пользователям Skydrive больше места icrosoft объявила о том, что увеличила лимит свободного пространства для пользователей Windows Live Skydrive, сервиса для хранения данных, с 1 ГБ до 5 ГБ. Как сообщает TechCrunch, ранее дискова

Спамеры эксплуатируют сервис Microsoft SkyDrive Спамеры активно эксплуатируют сервис Microsoft SkyDrive. Пока что сервис SkyDrive, презентованный в августе 2007 г., находится на ста