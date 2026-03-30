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Neowin

СОБЫТИЯ


30.03.2026 Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков

Минус один руководитель Проект Ubuntu несет потери. Знаменитый и самый известный дистрибутив Linux лишился руководителя разработки Ubuntu MATE, пишет портал Neowin. Ubuntu MATE – это дистрибутив Ubuntu с графической средой MATE. Его разработкой руководил Мартин Вимпресс (Martin Wimpress), который был у руля проекта на протяжении 12 лет, с 2014 г. В
12.11.2025 Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

Защита для «пингвина» «Лаборатория Касперского» впервые открыла доступ к своему флагманскому антивирусному решению для частных пользователей ОС на основе ядра Linux, пишет портал Neowin. Ранее пользоваться им на этой платформе могли исключительно корпоративные клиенты компании. Вопреки популярному мнению, что вирусов и прочего вредоносного ПО под Linux не существует, пр
31.07.2025 Трамп заваливает Китай дырявыми ИИ-ускорителями с функциями отслеживания и удаленной блокировки

berspace Administration of China (CAC) заявили, что ИИ-ускорители Nvidia H20 имеют огромные проблемы с безопасностью – якобы в них встроены технологии отслеживания и даже удаленного выключения, пишет Neowin, Иными словами, КНР подозревает, что США могут определять, в какой стране работает тот или иной экземпляр H20 и при необходимости удаленно отключать его. Ранее у американских властей соз
09.07.2025 Пользователи поплатятся за неумение ставить Windows. Программы, упрощающие установку, берут ПК в заложники и требуют выкуп

dows нередко имеют скрытые функции, которые не понравятся никому из пользователей. Как пишет портал Neowin, такие приложения честно выполняют поставленную перед ними задачу, но работать бесплат
02.07.2025 Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском

о создании серии новых руководств пользователя для всех программ из состава этого пакета. Как пишет Neowin, LibreOffice, по сути, нацелилась на Microsoft и ее Office и намерена перевести в свой
28.08.2023 Windows 11 не смогла «убить» российский WinRAR. Ее встроенный архиватор работает с архивами в разы хуже «родных» приложений

Новая неудача Microsoft Поддержка архивов RAR и 7Z в Windows 11, широко разрекламированная Microsoft и профильными порталами, на деле оказалась бесполезной для тех, кто ценит свое время. Как пишет Neowin, распаковка архивов средствами Windows происходит в разы медленнее в сравнении со специализированным ПО. Впервые о том, что Microsoft собирается добавить в Windows 11 поддержку RAR, 7Z и
14.07.2023 Ушла целая эпоха. Windows больше не нужно переустанавливать

большинстве случаев прибегают из-за невозможности восстановления уже установленной версии ОС. Процедура будет сильно упрощена, и выполнить ее можно будет из «Центра обновления Windows», пишет портал Neowin. Если же система сломалась настолько, что доступа к «Центру» нет, то придется устанавливать Windows классическим методом. Нововведение Microsoft устраняет главный недостаток чистой переу
22.02.2023 Microsoft втихую «взломала» сайт Google. Теперь на нем красуется реклама браузера Edge

ть сайт интернет-гиганта Google как рекламную площадку для продвижения своего браузера Edge. Портал Neowin пишет, что на странице загрузки Chrome, если открыть ее именно в Edge, появляется отню

Публикаций - 217, упоминаний - 237

Neowin и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 159
Intel Corporation 12811 38
Apple Inc 13154 36
Google LLC 12688 35
AMD - Advanced Micro Devices 4641 29
X Corp - Twitter 2938 17
Microsoft Corporation - GitHub 1075 17
Samsung Electronics 11064 16
Nvidia Corp 4002 11
Lenovo Group 2446 8
Qualcomm Technologies 1974 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
Dell EMC 5180 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
HP Inc. 5883 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
Defender 159 4
Anthropic 160 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Huawei 4676 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Telegram Group 2940 3
Adobe Systems 1597 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 3
GoTo - LogMeIn - LastPass 29 3
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 3
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 2
BBK OnePlus 298 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
Oracle Corporation 7074 2
BBK Electronics Corp 332 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Microsoft - LinkedIn 699 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
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Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
KGI Securities 50 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Carl Zeiss AG 307 1
Walt Disney Company 647 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
SoftBank Group 284 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
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U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
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ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Federal government - U.S. FEC - Federal Elections Commission - Федеральная избирательная комиссия США 5 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
CIS - Center for Internet Security 10 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 121
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