Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков Минус один руководитель Проект Ubuntu несет потери. Знаменитый и самый известный дистрибутив Linux лишился руководителя разработки Ubuntu MATE, пишет портал Neowin. Ubuntu MATE – это дистрибутив Ubuntu с графической средой MATE. Его разработкой руководил Мартин Вимпресс (Martin Wimpress), который был у руля проекта на протяжении 12 лет, с 2014 г. В

Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux Защита для «пингвина» «Лаборатория Касперского» впервые открыла доступ к своему флагманскому антивирусному решению для частных пользователей ОС на основе ядра Linux, пишет портал Neowin. Ранее пользоваться им на этой платформе могли исключительно корпоративные клиенты компании. Вопреки популярному мнению, что вирусов и прочего вредоносного ПО под Linux не существует, пр

Трамп заваливает Китай дырявыми ИИ-ускорителями с функциями отслеживания и удаленной блокировки berspace Administration of China (CAC) заявили, что ИИ-ускорители Nvidia H20 имеют огромные проблемы с безопасностью – якобы в них встроены технологии отслеживания и даже удаленного выключения, пишет Neowin, Иными словами, КНР подозревает, что США могут определять, в какой стране работает тот или иной экземпляр H20 и при необходимости удаленно отключать его. Ранее у американских властей соз

Пользователи поплатятся за неумение ставить Windows. Программы, упрощающие установку, берут ПК в заложники и требуют выкуп dows нередко имеют скрытые функции, которые не понравятся никому из пользователей. Как пишет портал Neowin, такие приложения честно выполняют поставленную перед ними задачу, но работать бесплат

Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском о создании серии новых руководств пользователя для всех программ из состава этого пакета. Как пишет Neowin, LibreOffice, по сути, нацелилась на Microsoft и ее Office и намерена перевести в свой

Windows 11 не смогла «убить» российский WinRAR. Ее встроенный архиватор работает с архивами в разы хуже «родных» приложений Новая неудача Microsoft Поддержка архивов RAR и 7Z в Windows 11, широко разрекламированная Microsoft и профильными порталами, на деле оказалась бесполезной для тех, кто ценит свое время. Как пишет Neowin, распаковка архивов средствами Windows происходит в разы медленнее в сравнении со специализированным ПО. Впервые о том, что Microsoft собирается добавить в Windows 11 поддержку RAR, 7Z и

Ушла целая эпоха. Windows больше не нужно переустанавливать большинстве случаев прибегают из-за невозможности восстановления уже установленной версии ОС. Процедура будет сильно упрощена, и выполнить ее можно будет из «Центра обновления Windows», пишет портал Neowin. Если же система сломалась настолько, что доступа к «Центру» нет, то придется устанавливать Windows классическим методом. Нововведение Microsoft устраняет главный недостаток чистой переу