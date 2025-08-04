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ComputerBase


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Главный эксперт Intel по упаковке чипов сбежал в Samsung 1
19.11.2024 Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными 1
06.03.2023 Новый драйвер видеокарт AMD «убивает» Windows без возможности восстановления 1
06.06.2022 Вопреки всем прогнозам цены на суперсовременную память рухнули на самое дно 1
24.05.2022 Samsung собирает «суперкоманду» для процессора, который свергнет с Олимпа Apple с ее M1 1
17.02.2022 Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 1
21.06.2021 Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось 1
28.02.2020 Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным 1
23.10.2019 Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых 1
28.07.2011 Секретный файл Intel: процессоры 10 нм через 7 лет 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

ComputerBase и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12372 6
AMD - Advanced Micro Devices 4357 6
Nvidia Corp 3616 3
Samsung Electronics 10431 3
Amazon Inc - Amazon.com 3075 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 666 2
Apple Inc 12346 2
Lenovo Group 2320 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 1
Toshiba Corporation 2939 1
Gigabyte Technology 379 1
Newegg 20 1
Google LLC 12035 1
Xiaomi 1856 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1527 1
MediaTek - Ralink 543 1
Qualcomm Technologies 1863 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 440 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 650 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 73 1
Microsoft Corporation 24982 1
X Corp - Twitter 2891 1
Intel Digital Enterprise Group 29 1
Naver 20 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 250 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
HP Inc. 5727 1
Sony 6585 1
TeamGroup 13 1
eBay Inc 1627 1
LEGO 251 1
Caseking 3 1
101Hotels.com 456 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 477 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 44 1
Microsoft - LinkedIn 668 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1291 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21385 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8173 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3969 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4346 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24962 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9648 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17517 3
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 290 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14738 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12577 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26391 2
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Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 571 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1596 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12488 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1356 1
HEDT - High End Desktop - высокоэффективная система на экспериментальных платформах и сокетах 6 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5132 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4261 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3161 1
DDR - Double data rate 2827 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13086 1
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 240 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5343 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7911 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4713 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12039 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2712 1
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Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 415 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 605 1
CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 83 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 138 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 687 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14125 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2117 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 230 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 529 3
Intel Core i - Cерия процессоров 522 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 149 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 308 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 73 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1390 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 396 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1590 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 443 2
Samsung Galaxy 976 2
Intel Core - Семейство процессоров 1221 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Turbo Boost Technology 213 1
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 1
Intel Maximizer 2 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 848 1
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ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 20 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 498 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 727 1
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Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 1
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Intel Tiger Lake 63 1
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Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Intel Lakefield 5 1
AMD Radeon X 94 1
Intel Foveros 3D 11 1
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Apple iPhone 13 153 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 194 1
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Европа 24466 3
Южная Корея - Республика 6761 3
Япония 13407 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13450 1
Польша - Республика 1990 1
Япония - Токио 1001 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
США - Техас 999 1
США - Техас - Остин 175 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25149 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3724 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53420 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6216 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1403 1
Reference - Референс 191 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 235 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5431 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16928 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10341 1
Tom’s Hardware 463 3
Boy Genius Report - BGR 50 1
Neowin 164 1
Reddit 336 1
CoinDesk 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
Counterpoint Research 92 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Samsung Unpacked 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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