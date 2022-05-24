Samsung собирает «суперкоманду» для процессора, который свергнет с Олимпа Apple с ее M1

Samsung хочет разработать новый современный процессор для конкуренции с Apple M1. Для этого она собирает команду специалистов под кодовым названием «Команда мечты». В ее составе будет около 1000 человек, в той или иной степени связанных с разработкой CPU. У них будет всего лишь три года на создание чипа – его релиз должен состояться не позднее 2025 г.

Мечта Samsung

Компания Samsung создает отдельную команду специалистов по разработке нового процессора, пишет издание Naver. Группа носит предварительное название «Команда мечты» (Dream Platform One team), а ее целью будет являться создание процессора, способного на равных тягаться и даже превосходить Apple M1.

В настоящее время Samsung уже занимается формированием своей «Команды мечты». Известно, что она будет состоять приблизительно из 1000 человек, многие из которых ранее трудились над другими процессорами компании серии Exynos, использующимися в современных устройствах серии Galaxy.

Samsung бросит все силы на создание своего нового процессора

По прогнозам Naver, Samsung объявит о создании «Команды мечты» в июле 2022 г. На разработку нового CPU у нее будет три года – чип должен быть готов не позднее 2025 г. Примечательно, что к тому моменту оригинальному М1, победить который собирается Samsung, исполнится пять лет. Apple приоткрыла завесу тайны над ним в июне 2020 г. и показала его в составе ноутбуков MacBook в ноябре 2020 г. Не исключено, что Samsung нацелена на конкуренцию с более новыми CPU Apple М-серии.

Кадры решают все

По предварительным данным, одной из особенностей «Команды мечты» станет опытное сильное руководство. В списке числятся пока что директор подразделения по выпуску системных полупроводников (System LSI Business) Пак Ен-ин (Park Yong-in), назначенный на эту должность в начале 2021 г. и Ро Тхэ Мун (Roh Tae-moon), с января 2020 г. занимающий пост главы мобильного бизнеса Samsung.

Ро Тхэ Мун

На момент получения должности Ро Тхэ Мун был самым молодым президентом в Samsung – на лето 2020 г. ему был 51 год. До января 2020 г. он возглавлял разработку устройств линейки Galaxy.

Почему именно M1

Процессоры М1 Apple создавала для использования в своих ноутбуках и настольных компьютерах Mac. Они стали полноценной заменой чипам Intel, использовавшихся в Mac-устройствах с 2006 г.

Кроме того, на май 2022 г. это были единственные решения на базе архитектуры ARM, превосходящие по своим возможностям топовые решения Intel и AMD для десктопов и лэптопов. В этом же направлении работает и компания Qualcomm, но ее чипы, пусть и самые современные, пока не могут сравниться с Apple М1 и всеми имеющимися его модификациями как по производительности, так и по степени распространения.

Что касается Samsung, то в ее активе есть линейка процессоров Exynos, предназначенных для смартфонов и планшетных компьютеров. Полноценным аналогом М1 для ПК и ноутбуков она пока не располагает. Кроме того, если Apple не делится своими процессорами ни с кем, то Samsung охотно позволяла использовать Exynos в своих устройствах как минимум компаниям Xiaomi и Google.

Успех Apple с ее М1 не дает Samsung покоя

По своим возможностям процессоры Samsung тоже не всегда могут на равных соперничать с конкурентами, в том числе с чипами американской компании Qualcomm. Она возлагала большие надежды на свой флагманский мобильный CPU Exynos 2200, ставший основой для всех ее топовых гаджетов 2022 модельного года. Чтобы сделать его еще лучше, Samsung даже скооперировалась с AMD, которая сделала для Exynos 2200 видеоподсистему RDNA 2 Xclipse 920.

Тем не менее, по своей производительности Exynos 2200 во многих популярных бенчмарках показал сильное отставание от конкурентов. Так, его графический блок оказался на 17% быстрее в сравнении с Mali-G78, установленном в его предшественнике (Exynos 2100), при этом на 44% слабее, нежели видеоподсистема Adreno-730 в составе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (данные портала ComputerBase).

Что еще предпримет Samsung

По итогам 2021 г. Samsung занимала лишь 6,6% мирового рынка процессоров и находилась на четвертом месте. Это почти в четыре раза меньше доли Apple (26%), получившей третью строчку в этом рейтинге (данные Naver). Лидерами являются MediaTek и Qualcomm.

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Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, в IV квартале 2021 г. Samsung находилась на пятой строчке с результатом 4%, хотя еще в III квартале 2020 г. ее доля составляла 10%. Впереди нее были Unisoc (бывшая Spreadtrum, 11%), Apple (21%), Qualcomm (30%) и MediaTek (33%).

В 2019 г. сын основателя Samsung и вице-президент компании Ли Чжэ Ен (Lee Jae-yong) заявил, что к 2030 г. Samsung должна стать мировым лидером в производстве полупроводников. Как пишет Naver, для решения этой задачи Samsung Electronics приступила к реорганизации как проектного, так и производственного подразделений полупроводниковых систем, а также к дополнительным инвестициям в производство.

Сюда относится и строительство новых фабрик по производству полупроводников. Одну из них корейский техногигант готовится возвести в Тэйлоре – округе в штате Техас (США). На ее строительство будет затрачено 100 млрд корейских вон, а церемонию заложения первого камня собирается посетить Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden).

Новый техасский завод Samsung мог расположиться и в Остине, главном городе штата, тем более что у компании уже есть в нем одна фабрика. Но в ноябре 2021 г. власти Тэйлора одобрили льготы для фабрики Samsung на сумму $292 млн при уплате налога на имущество при условии, что завод будет построен на территории округа.

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Свой новый процессор для конкуренции с Apple M1 «Команда мечты» Samsung с почти 100-процентной вероятностью построит на архитектуре ARM. Но «уничтожение» М1 входит в планы еще одного крупного игрока на рынке процессоров – Intel.

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Лишившись в лице Apple очень крупного клиента и получив вместо него соперника на рынке CPU, Intel решила сделать сверхсовременные процессоры под кодовым названием Royal Core, которые станут угрозой не только для M1, но и в целом для всех CPU с архитектурой ARM.

Первые сведения о Royal Core появились еще в августе 2021 г. Как пишет Neowin, под Royal Core Intel может подразумевать процессоры серии Lunar Lake или Nova Lake. Первые должны выйти в конце 2024 г., а вторые – в 2025 г.