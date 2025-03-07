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U.S. POTUS President of the United States Президент США The White House Белый дом Executive Office of the President of the United States, EOP Исполнительная канцелярия президента США

U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США

СОБЫТИЯ


07.03.2025 Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет

Создание стратегического фонда Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ о создании «Стратегического резерва

25.02.2025 Новая администрация США обвиняет соцсети в цензуре

го отношения со стороны социальных медиа. Среди них был Дональд Трамп (Donald Trump), новоизбранный президент США, которого прежние владельцы сети X (бывший Twitter) заблокировали за множествен
22.01.2025 Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank

саеси Сон (Masayoshi Son) и председатель правления Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) появились в Белом доме вместе с Трампом и другими руководителями технологических компаний, чтобы объявить
27.02.2024 Америка в опасности из-за С и С++. Нужно срочно переходить на Rust, Python и Java

Президента США. – «Но те, кто это сделает, окажут огромное влияние на безопасности нашей страны». В Белом доме отмечает, что ошибки ПО, открывающие хакерам доступ к памяти компьютера, стали при
31.03.2022 Wall Street Journal: Белый дом хочет ввести санкции против «Касперского», но боится последствий

ских хакеров, без подробностей пишет газета. В итоге с санкциями против «Лаборатории Касперского» в Белом доме решили повременить, сообщает издание. В черном списке В списке компаний, представл
11.02.2022 Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone

Ответный удар России Белый дом призвал производителей микросхем готовиться к ограничению поставок необходимых им м
21.01.2021 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты

о сменил Джозеф Байден (Joseph Biden), инаугурация которого состоялась 20 января 2021 г. он стал 46 Президентом США. Чтобы увидеть вакансию, нужно зайти на любую страницу Белого дома и нажать н
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США

ю пяти китайских компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию от официальных лиц в Белом доме. Ожидается, что новые ограничительные правила по регулированию федеральных закупок
10.07.2017 США направит максимум усилий на пилотируемую космическую программу

США намерены вернуть себе лидерство в космической сфере, сообщил во время выступления вице-президент США Майк Пенс. В ближайшие годы космическая программа страны будет сосредоточена на
09.09.2016 Первым главой ИБ Белого дома США назначен отставной генерал

ный опыт управления сложными и разносторонними проектами в большем масштабе», — прокомментировали в Белом доме. Он возглавит команду госслужащих, занимающихся разработкой и внедрением правил в 
10.04.2015 Хакеры узнали личное расписание Обамы

у Госдепартамента США. Первым об атаке сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные источники. В Белом доме подчеркивают, что администрация уже успела обновить системы безопасности. Сейчас р
25.03.2015 Бывший вице-президент Twitter займется электронной демократией в Белом доме США

бывшего вице-президента Twitter по продукту Джейсона Голдмана (Jason Goldman) на новую созданную в Белом доме должность под названием «директор по цифровым технологиям» (Chief Digital Officer)
20.03.2015 ИТ-директором Белого дома США стал бывший техдиректор Facebook

Barack Obama) назначил Дэвида Рекордона (David Recordon) директором по информационным технологиям в Белом доме (Director of White House Information Technology). На этой позиции, которой раньше

19.05.2014 Глава Cisco попросил президента США не ставить "жучки" в роутеры

Генеральный директор Cisco Systems Джон Чемберс (John Chambers) попросил президента США Барака Обаму (Barack Obama) обуздать спецслужбы, деятельность которых ведет к снижению доверия к оборудованию Cisco и других американских производителей. Такую просьбу Чемберс на
14.04.2014 Президент США разрешил спецслужбам использовать уязвимости

налов связи и разработки кибероружия, если эти уязвимости будут представлять «очевидный интерес для служб национальной безопасности и органов исполнительной власти», рассказал источник. Такое решение президент США принял в январе 2014 г., ознакомившись с докладом Президентского консультативного совета, который был подготовлен в связи с обнародованием информации о деятельности американской р
04.04.2014 Президента США против воли заставили рекламировать Samsung

буют ли они от компании удаления снимка. В Samsung признались, что помогли Ортизу сделать «селфи» с президентом США, но, несмотря на негодование Белого дома, фотографию из Twitter по-прежнему н
05.04.2013 Президент США инициировал масштабное исследование мозга человека
19.04.2012 Белый дом проводит конкурс для Open Source-разработчиков

дома Брайан Форде (Brian Forde), главный консультант ИТ-отдела президентской администрации. Форде рассказал, какие функции правительство США хотело бы видеть в будущих приложениях. В первую очередь, Белому дому требуются веб-приложения, а также программы для iOS и Android и приложения для Facebook. «Среди возможностей, которые мы хотели бы увидеть — отправка уведомлений о доступных ваканси
03.08.2011 «Почта России» поздравила президента США

влена цифра «50». 4 августа Барак Обама отметит свой пятидесятый день рождения. Во время интервью в Белом доме журналист «Итар-Тасс» Михаил Гусман преподнес Бараку Обаме подарок из России. «Пер
18.02.2011 Президент США просит помощи у Facebook, Apple и Google

ть проблему высокого уровня безработицы, достигающего 9%, и ускорить темпы инновационного развития. Президент США Барак Обама ищет средства на свои программы у ИТ-компаний Как пояснил пресс-сек
05.07.2010 Президент США выделил $2 млрд. на солнечную энергетику

х кредитных гарантий обеим компаниям достигнет примерно $2 млрд. Гарантии обеспечиваются по решению Администрации США в соответствии со статьёй XVII Energy Policy Act of 2005.
29.04.2010 Белый дом оснастят солнечными батареями

нутренних дел разместить их и в других уголках территории Белого дома. Даже если Барак Обама примет это предложение, он не будет первым главнокомандующим, кто спит под “солнечной крышей”. В 1979 году президент США Джимми Картер распорядился установить 32 солнечные батареи. “Для следующего поколения солнечный обогреватель может стать музейным экспонатом, примером нереализованного проекта или
26.04.2010 Белый дом открыл исходный код своего сайта

зуют результаты нашей работы для создания собственных приложений», - говорится на сайте Белого дома. Код сайта является частью проекта Drupal - системы управления контентом с открытым исходным кодом. Белый дом считает, что его кодировщики усовершенствовали функциональность Drupal в трех направлениях. Во-первых, добавили модуль масштабируемости Context HTTP Headers, который добавляет метадан
22.01.2010 Белый дом "появился" на iPhone

еперь пользователи смартфонов iPhone могут скачать бесплатное приложение White House App, через которое смогут просматривать прямые видеовключения с заседаний, обращения Барака Обамы, записи из блога Администрации США. Тем же, кто не обладает iPhone, предоставляется оптимизированная версия для браузеров, доступная по адресу mobile.whitehouse.gov.
27.03.2009 Белый дом: запуск спутника КНДР будет расценен как провокация
19.11.2008 CEO Symantec переходит в Белый дом?

отично не ответить на его звонок и не рассмотреть все, о чем бы он хотел со мной поговорить», - считает Томпсон. Джон Томпсон планирует проводить больше времени на Гавайях и подумает над предложением президента США, если тот позвонит Томпсон стал CEO Symantec в 1999 г. Под его руководством компания увеличила свои ежегодные доходы до $5,9 млрд в 2008 г. с $593 млн в 1999 г. Во время работы Т
27.05.2008 Экс-президент США признал наличие у Израиля ЯО

Как сообщает ВВС, бывший президент США Джимми Картер, выступая на ежегодном литературном фестивале в городе Hay-on-Wye (Великобритания), признал наличие у Израился "как минимум полутора сотен" боевых ядерных зарядов. З
05.02.2008 Администрация США: цена борьбы с хакерами в 2009 г. составит $376 млн.
12.10.2007 Нобелевскую премию мира получили МГЭИК и экс-вице-президент США А.Гор

Нобелевскую премию мира за 2007 год присудили Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) и бывшему вице-президенту США Альберту Гору. Об этом сообщается в опубликованном сегодня заявлении Нобелевского комитета, пишет РБК.
13.04.2007 Белый дом теряет гостайны через e-mail

Администрация Белого дома США признала факт утери электронной переписки, касающейся официальных правительственных дел, в результате отправки их через частные электронные адреса, созданные в собственных полит
05.04.2007 Пользователи MySpace выберут своего президента США

Крупнейшая социальная сеть MySpace проведёт среди своих пользователей, в  основном — американской молодёжи, виртуальные праймариз — первичные выборы президента США, в начале следующего года. MySpace всерьёз заинтересовалась президентскими выборами в марте, открыв политическое сообщество Impact Channel («Канал воздействия»). В мае в  сообщес
24.10.2005 Секреты Белого Дома утекли по e-mail

материалам, чтобы выкрасть конфиденциальные данные, представляющие собой государственную тайну. «В Белом Доме есть всего два типа людей: надежные и сверхнадежные. Причем вторые имеют доступ к

22.05.2003 Космический мониторинг Земли: новая политика США

озиционирования простыми смертными, отключил своим указом 1 мая 2000 г. президент Клинтон. Однако в Белом Доме уже давно президент Буш, и он вполне может включить этот режим вновь в целях борьб
22.05.2003 Космический мониторинг Земли: новая политика США

озиционирования простыми смертными, отключил своим указом 1 мая 2000 г. президент Клинтон. Однако в Белом Доме уже давно президент Буш, и он вполне может включить этот режим вновь в целях борьб
19.03.2003 Екатеринбуржцы смогли высказать свое мнение о войне в Ираке президенту США

оящей войны. Душу отведут, что ли. Главным условием для всех желающих поговорить с Вашингтоном было только знание английского языка и достаточно позднее время связи - после трех часов ночи телефоны в Белом доме отключаются и офицеры связи уходят отдыхать. Уральская телефонная компания предоставила своим землякам пять выделенных линий, то есть дозвониться через многоканальный телефон мог пра
02.12.2002 Южнокорейские хакеры - Белому дому: "Мы вам еще покажем!"

данием посольства США в Сеуле, в которой участвовали около 300 студентов, держащих в руках зажженные свечи. В это же время четверо студентов ворвались на базу ВВС США. Организаторы хакерской атаки на Белый дом заявили, что в мероприятии участвовало свыше 130 общественных групп. Хакеры с сожалением констатировали низкую эффективность "электронной бомбардировки" из-за "продвинутой защиты", ус
18.09.2002 Администрация США готова смягчить требования по повышению компьютерной безопасности страны

ой безопасности. Также был убран запрет на использование новых типов беспроводных сетей до их полной проверки государственными специалистами по безопасности. Комиссия по компьютерной безопасности при Белом Доме не имеет законодательных полномочий и не может заставить компании выполнять свои директивы. Поэтому её основная цель заключается в том, чтобы выработать комплекс действий по снижению
12.09.2002 Белый дом готовит новую стратегию компьютерной безопасности

мами безопасности. Возможно, в рамках стратегии будет введена практика анализа логов университетских сетей на предмет выявления подготовки и проведения кибератак. На стадии подготовки новой стратегии Белый дом столкнулся с противодействием частного сектора, недовольного тем, что правительство пытается диктовать ему правила ведения бизнеса. В результате некоторые требования, предъявляемые к

16.07.2002 Reuters: Белый Дом определяет сколько компьютеров нужно новой спецслужбе США

ктуру на уровне мировых стандартов и мы планируем истратить на это $1-2 млрд. Совет по рассмотрению должен выбрать лучший план," - заявил директор по бюджету Белого Дома Митч Дэниелс (Mitch Daniels). Президент США Буш предложил объединить 22 правительственных агентства, включая Секретную Службу, береговую охрану и пограничный патруль, в одно для того, чтобы постараться не допустить массивны
18.06.2002 Президент США обещал способствовать быстрому развитию широкополосной связи

На встрече с руководителями высокотехнологичных компаний президент США Джорж Буш пообещал, что федеральные регулирующие органы предпримут все необходимое для расширения сетей высокоскоростного доступа в интернет. И республиканцы, и демократы согласны

Публикаций - 1411, упоминаний - 1731

U.S. POTUS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 231
Google LLC 12688 230
Apple Inc 13154 200
Intel Corporation 12811 181
Huawei 4676 170
Meta Platforms - Facebook 4621 117
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 100
Cisco Systems 5372 99
X Corp - Twitter 2938 99
Samsung Electronics 11064 95
AMD - Advanced Micro Devices 4641 93
Qualcomm Technologies 1974 85
Amazon Inc - Amazon.com 3277 80
IBM - International Business Machines Corp 9699 74
Nvidia Corp 4002 67
Oracle Corporation 7074 64
Yahoo! 3726 64
Dell EMC 5180 61
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 40
ZTE Corporation 800 34
Yandex - Яндекс 9216 31
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 31
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 29
Dell Technologies - Dell Computer 2219 29
Ростелеком 10948 28
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 27
HP Inc. 5883 27
AT&T Inc 1725 27
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 25
Xiaomi - Сяоми 2231 25
OpenAI 541 25
Applied Materials 305 24
AOL Inc - America Online 1883 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 21
Verizon - WorldCom 501 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
MediaTek - Ralink 595 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 84
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 66
eBay Inc 1640 37
Boeing 1031 31
Microsoft - LinkedIn 699 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 20
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 20
Lockheed Martin 777 19
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 15
Merrill Lynch 454 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
SoftBank Group 284 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Uber 357 11
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Tesla Motors 461 10
Visa International 1993 10
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 9
Walmart - Wal-Mart Stores 405 9
Газпром ПАО 1493 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Ford 434 9
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Почта России ПАО 2370 8
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
Colonial Pipeline 34 7
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 7
Резонанс НПП 407 7
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
Airbus Group - Airbus Industries 249 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
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Prudential Securities 68 6
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 6
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Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 11
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SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 10
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МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 5
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NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
OSA - Open Source for America 5 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 153
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 148
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 142
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 137
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 136
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 67
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 58
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 55
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 46
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 40
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 39
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 38
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 37
Google Android 15243 71
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 69
Microsoft Windows 16882 53
Google YouTube - Видеохостинг 3002 48
Microsoft Windows 2000 8678 40
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 38
Linux OS 11533 36
Apple iOS 8583 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 31
Huawei Mate - серия смартфонов 453 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 27
FreePik 1841 26
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 26
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 24
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 23
Apple iPad 4011 21
Microsoft Windows 10 1938 20
Apple - App Store 3109 20
SAP Ariba 309 20
Intel x86 - архитектура процессора 2151 19
Google - Gmail 1021 19
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 16
ByteDance - TikTok 355 15
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 31 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 14
Google Cloud Services 244 13
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 11
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Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 11
Apple iPhone 4 800 11
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Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 10
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Mozilla Firefox - браузер 1951 10
Google Earth - Google Планета Земля 490 9
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Касперский Евгений 337 9
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CIBC World Markets 41 2
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U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 3
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 3
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 2
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 2
Santa Clara University - Университет Санта-Клары 6 2
HHMI - Howard Hughes Medical Institute - Медицинский институт Говарда Хьюза 9 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
Allen Institute - Институт Аллена 7 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 12
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
Единый день голосования 143 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Government Cybersecurity Forum 2 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CeBIT 614 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
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Неогеография XXI - форум 65 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
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