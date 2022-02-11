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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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U.S. POTUS President of the United States Президент США The White House Белый дом Executive Office of the President of the United States, EOP Исполнительная канцелярия президента США

U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США


11.02.2022 Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone
21.01.2021 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты
10.04.2015 Хакеры узнали личное расписание Обамы
25.03.2015 Бывший вице-президент Twitter займется электронной демократией в Белом доме США
20.03.2015 ИТ-директором Белого дома США стал бывший техдиректор Facebook
19.04.2012 Белый дом проводит конкурс для Open Source-разработчиков
03.08.2011 «Почта России» поздравила президента США
27.03.2009 Белый дом: запуск спутника КНДР будет расценен как провокация
31.10.2008 LiveJournal и «Голос Америки» проведут дискуссию о выборах в США
24.10.2005 Секреты Белого Дома утекли по e-mail
19.03.2003 Екатеринбуржцы смогли высказать свое мнение о войне в Ираке президенту США
02.12.2002 Южнокорейские хакеры - Белому дому: "Мы вам еще покажем!"
12.09.2002 Белый дом готовит новую стратегию компьютерной безопасности
26.12.2001 По Белому дому можно прогуляться из Сети
26.12.2001 По Белому дому можно прогуляться из Сети
18.09.2001 Глава интернет-компании спас Белый Дом
26.02.2001 Арестован подросток, угрожавший Президенту США по e-mail
23.11.2000 NASDAQ обвалился до самого низкого значения за последние 13 месяцев
09.11.2000 Задержка результатов выборов президента США обвалила NASDAQ
09.11.2000 Задержка результатов выборов президента США обвалила NASDAQ
25.10.2000 Белый Дом велел федеральным сайтам предоставить информацию об осуществленном ими трекинге
05.04.2000 Президент США объявил о программах приобщения к Интернет малоимущих американцев
28.12.1999 В четверг Белый Дом США начнет круглосуточное отслеживание "проблемы 2000"

Публикаций - 537, упоминаний - 633

U.S. POTUS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3222 91
Google LLC 10352 79
Intel Corporation 11262 68
Microsoft Corporation 22497 65
Apple Inc 10683 64
Meta Platforms - Facebook 4267 59
Qualcomm Technologies 1639 43
Cisco Systems 4720 34
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 32
Samsung Electronics 9333 28
Twitter 2493 28
Oracle Corporation 6035 22
Yahoo! 3603 20
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 20
AMD - Advanced Micro Devices 3661 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 17
IBM - International Business Machines Corp 8941 17
Amazon Inc - Amazon.com 2650 16
Dell EMC 4736 16
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 15
Xiaomi 1095 15
HP - Hewlett-Packard 3567 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
ZTE Corporation 685 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
Juniper Networks 410 12
Yandex - Яндекс 5015 11
AT&T Inc 1563 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
Commerce One 174 10
Ростех - Ростехнологии 2532 9
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 9
PayPal 634 9
Микрон - Micron 851 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
SAP SE 4595 7
AOL - America Online 708 7
Nvidia Corp 3118 6
Red Hat 1183 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 15
eBay Inc 1576 14
Boeing 957 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
Perla Penna 6 5
LinkedIn 558 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 4
GM - General Motors 434 4
Colonial Pipeline 23 4
Walmart - Wal-Mart Stores 361 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Lockheed Martin 730 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 3
Газпром ПАО 1008 3
CMGI 126 3
SoftBank Group 236 3
Май - Российская торговая компания 416 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 50 2
Согласие СК 1112 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 2
TPG - инвестиционная компания 24 2
Bertelsmann 192 2
Geely Motors - Джили Моторс 9 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 2
Резонанс НПП 94 2
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 2
7G 4 2
AliExpress 327 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 2
Rakuten Shopping - Buy.com 78 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 2
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 2
Merrill Lynch 427 2
Carl Zeiss 294 1
Airbus Group - Airbus Industries 204 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
Avito - Авито 237 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 57
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 50
Правительство РФ 8292 47
Президент Российской Федерации 3770 43
Администрация Президента РФ 904 43
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 25
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 24
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 17
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 15
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 14
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 13
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 11
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 5
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 5
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 18
Демократическая политическая партия США 91 15
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 11
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 10
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 3
Единая Россия - Политическая партия 246 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 3
ГИС-Ассоциация 231 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
Project Veritas 2 1
Linux Foundation 167 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 60
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 47
Сервер - Серверные платформы 10956 44
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ARM64 - Архитектура процессора 1261 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 32
Website - Вебсайт 9736 30
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 26
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 24
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 24
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 21
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 14
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 11
Gen V - кибератаки пятого поколения 945 11
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 10
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25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 8
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Социальные сети - Соцсети 4447 8
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 7
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 5
Google Android 11959 51
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 25
Microsoft Windows 10 11713 24
Huawei Mate - серия смартфонов 250 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 17
Apple iOS 6422 15
Google YouTube - Видеохостинг 2277 14
Huawei Harmony OS - Harmonica 117 13
SAP Ariba 280 12
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 12
Google Play - Google Store - Android Market 2732 11
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 10
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 218 8
Huawei MateBook - серия ноутбуков 73 8
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 7
Linux OS 7669 7
Google Marketing Platform - DoubleClick 222 6
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Huawei P30 - Серия смартфонов 167 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 6
Google Gmail 802 6
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 5
Google Earth - Google Планета Земля 451 5
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Apple iPhone XS - Серия смартфонов 132 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 4
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Huawei 5G Simplified Solution 20 4
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Исанин Антон 9365 23
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Biden Joe - Байден Джо 58 17
Медведев Дмитрий 1604 11
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Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 7
Biden Joseph - Джозеф Байден 17 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 6
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 6
Щеголев Игорь 685 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 5
Xi Jinping - Си Цзиньпин 42 5
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 5
Рейман Леонид 1009 5
Бокова Людмила 80 4
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 4
Никифоров Николай 1161 4
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 16 3
Scott Tony - Скотт Тони 7 3
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Podesta John - Подеста Джон 4 3
Samueli Henry - Самуэли Генри 8 3
Clark Greg - Кларк Грег 8 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 3
Tenet George - Тенет Джордж 9 3
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 3
Свердлов Денис 170 3
Tan Hock - Тан Хок 6 3
Мишустин Михаил 376 3
Nicholas Henry - Николас Генри 5 3
Лугов Андрей 32 3
Мельникова Анастасия 197 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 57 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 28
Китай - Тайвань 2115 25
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США - Колумбия - Вашингтон 1169 24
Европа 12319 23
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Канада 3319 20
Украина 6212 16
Япония 10069 15
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Земля - планета Солнечной системы 7427 13
Индия - Республика 4263 13
Америка 2011 12
США - Калифорния 3381 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 11
Италия - Итальянская Республика 3310 11
США - Техас 813 11
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 10
Израиль 1756 9
Южная Корея - Республика 4394 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 8
США - Нью-Йорк 2616 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
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Новая Зеландия 621 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 6
Ближний Восток 2549 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 6
Америка Северная 2650 5
США - Аризона 468 5
Сингапур - Республика 1574 5
Финляндия - Финляндская Республика 1816 5
Ирак - Республика 666 5
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
ISDEX интернет-индекс 196 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 14
Федеральное законодательство 1944 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 10
Мошенничество - Махинации 2142 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 6
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 378 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 4
Конституция США 61 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 3
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 3
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