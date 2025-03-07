U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США

Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет Создание стратегического фонда Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ о создании «Стратегического резерва

Новая администрация США обвиняет соцсети в цензуре го отношения со стороны социальных медиа. Среди них был Дональд Трамп (Donald Trump), новоизбранный президент США, которого прежние владельцы сети X (бывший Twitter) заблокировали за множествен

Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank саеси Сон (Masayoshi Son) и председатель правления Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) появились в Белом доме вместе с Трампом и другими руководителями технологических компаний, чтобы объявить

Америка в опасности из-за С и С++. Нужно срочно переходить на Rust, Python и Java Президента США. – «Но те, кто это сделает, окажут огромное влияние на безопасности нашей страны». В Белом доме отмечает, что ошибки ПО, открывающие хакерам доступ к памяти компьютера, стали при

Wall Street Journal: Белый дом хочет ввести санкции против «Касперского», но боится последствий ских хакеров, без подробностей пишет газета. В итоге с санкциями против «Лаборатории Касперского» в Белом доме решили повременить, сообщает издание. В черном списке В списке компаний, представл

Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone Ответный удар России Белый дом призвал производителей микросхем готовиться к ограничению поставок необходимых им м

Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты о сменил Джозеф Байден (Joseph Biden), инаугурация которого состоялась 20 января 2021 г. он стал 46 Президентом США. Чтобы увидеть вакансию, нужно зайти на любую страницу Белого дома и нажать н

Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США ю пяти китайских компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию от официальных лиц в Белом доме. Ожидается, что новые ограничительные правила по регулированию федеральных закупок

США направит максимум усилий на пилотируемую космическую программу США намерены вернуть себе лидерство в космической сфере, сообщил во время выступления вице-президент США Майк Пенс. В ближайшие годы космическая программа страны будет сосредоточена на

Первым главой ИБ Белого дома США назначен отставной генерал ный опыт управления сложными и разносторонними проектами в большем масштабе», — прокомментировали в Белом доме. Он возглавит команду госслужащих, занимающихся разработкой и внедрением правил в

Хакеры узнали личное расписание Обамы у Госдепартамента США. Первым об атаке сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные источники. В Белом доме подчеркивают, что администрация уже успела обновить системы безопасности. Сейчас р

Бывший вице-президент Twitter займется электронной демократией в Белом доме США бывшего вице-президента Twitter по продукту Джейсона Голдмана (Jason Goldman) на новую созданную в Белом доме должность под названием «директор по цифровым технологиям» (Chief Digital Officer)

ИТ-директором Белого дома США стал бывший техдиректор Facebook Barack Obama) назначил Дэвида Рекордона (David Recordon) директором по информационным технологиям в Белом доме (Director of White House Information Technology). На этой позиции, которой раньше

Глава Cisco попросил президента США не ставить "жучки" в роутеры Генеральный директор Cisco Systems Джон Чемберс (John Chambers) попросил президента США Барака Обаму (Barack Obama) обуздать спецслужбы, деятельность которых ведет к снижению доверия к оборудованию Cisco и других американских производителей. Такую просьбу Чемберс на

Президент США разрешил спецслужбам использовать уязвимости налов связи и разработки кибероружия, если эти уязвимости будут представлять «очевидный интерес для служб национальной безопасности и органов исполнительной власти», рассказал источник. Такое решение президент США принял в январе 2014 г., ознакомившись с докладом Президентского консультативного совета, который был подготовлен в связи с обнародованием информации о деятельности американской р

Президента США против воли заставили рекламировать Samsung буют ли они от компании удаления снимка. В Samsung признались, что помогли Ортизу сделать «селфи» с президентом США, но, несмотря на негодование Белого дома, фотографию из Twitter по-прежнему н

Белый дом проводит конкурс для Open Source-разработчиков дома Брайан Форде (Brian Forde), главный консультант ИТ-отдела президентской администрации. Форде рассказал, какие функции правительство США хотело бы видеть в будущих приложениях. В первую очередь, Белому дому требуются веб-приложения, а также программы для iOS и Android и приложения для Facebook. «Среди возможностей, которые мы хотели бы увидеть — отправка уведомлений о доступных ваканси

«Почта России» поздравила президента США влена цифра «50». 4 августа Барак Обама отметит свой пятидесятый день рождения. Во время интервью в Белом доме журналист «Итар-Тасс» Михаил Гусман преподнес Бараку Обаме подарок из России. «Пер

Президент США просит помощи у Facebook, Apple и Google ть проблему высокого уровня безработицы, достигающего 9%, и ускорить темпы инновационного развития. Президент США Барак Обама ищет средства на свои программы у ИТ-компаний Как пояснил пресс-сек

Президент США выделил $2 млрд. на солнечную энергетику х кредитных гарантий обеим компаниям достигнет примерно $2 млрд. Гарантии обеспечиваются по решению Администрации США в соответствии со статьёй XVII Energy Policy Act of 2005.

Белый дом оснастят солнечными батареями нутренних дел разместить их и в других уголках территории Белого дома. Даже если Барак Обама примет это предложение, он не будет первым главнокомандующим, кто спит под “солнечной крышей”. В 1979 году президент США Джимми Картер распорядился установить 32 солнечные батареи. “Для следующего поколения солнечный обогреватель может стать музейным экспонатом, примером нереализованного проекта или

Белый дом открыл исходный код своего сайта зуют результаты нашей работы для создания собственных приложений», - говорится на сайте Белого дома. Код сайта является частью проекта Drupal - системы управления контентом с открытым исходным кодом. Белый дом считает, что его кодировщики усовершенствовали функциональность Drupal в трех направлениях. Во-первых, добавили модуль масштабируемости Context HTTP Headers, который добавляет метадан

Белый дом "появился" на iPhone еперь пользователи смартфонов iPhone могут скачать бесплатное приложение White House App, через которое смогут просматривать прямые видеовключения с заседаний, обращения Барака Обамы, записи из блога Администрации США. Тем же, кто не обладает iPhone, предоставляется оптимизированная версия для браузеров, доступная по адресу mobile.whitehouse.gov.

CEO Symantec переходит в Белый дом? отично не ответить на его звонок и не рассмотреть все, о чем бы он хотел со мной поговорить», - считает Томпсон. Джон Томпсон планирует проводить больше времени на Гавайях и подумает над предложением президента США, если тот позвонит Томпсон стал CEO Symantec в 1999 г. Под его руководством компания увеличила свои ежегодные доходы до $5,9 млрд в 2008 г. с $593 млн в 1999 г. Во время работы Т

Экс-президент США признал наличие у Израиля ЯО Как сообщает ВВС, бывший президент США Джимми Картер, выступая на ежегодном литературном фестивале в городе Hay-on-Wye (Великобритания), признал наличие у Израился "как минимум полутора сотен" боевых ядерных зарядов. З

Нобелевскую премию мира получили МГЭИК и экс-вице-президент США А.Гор Нобелевскую премию мира за 2007 год присудили Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) и бывшему вице-президенту США Альберту Гору. Об этом сообщается в опубликованном сегодня заявлении Нобелевского комитета, пишет РБК.

Белый дом теряет гостайны через e-mail Администрация Белого дома США признала факт утери электронной переписки, касающейся официальных правительственных дел, в результате отправки их через частные электронные адреса, созданные в собственных полит

Пользователи MySpace выберут своего президента США Крупнейшая социальная сеть MySpace проведёт среди своих пользователей, в основном — американской молодёжи, виртуальные праймариз — первичные выборы президента США, в начале следующего года. MySpace всерьёз заинтересовалась президентскими выборами в марте, открыв политическое сообщество Impact Channel («Канал воздействия»). В мае в сообщес

Секреты Белого Дома утекли по e-mail материалам, чтобы выкрасть конфиденциальные данные, представляющие собой государственную тайну. «В Белом Доме есть всего два типа людей: надежные и сверхнадежные. Причем вторые имеют доступ к

Космический мониторинг Земли: новая политика США озиционирования простыми смертными, отключил своим указом 1 мая 2000 г. президент Клинтон. Однако в Белом Доме уже давно президент Буш, и он вполне может включить этот режим вновь в целях борьб

Космический мониторинг Земли: новая политика США озиционирования простыми смертными, отключил своим указом 1 мая 2000 г. президент Клинтон. Однако в Белом Доме уже давно президент Буш, и он вполне может включить этот режим вновь в целях борьб

Екатеринбуржцы смогли высказать свое мнение о войне в Ираке президенту США оящей войны. Душу отведут, что ли. Главным условием для всех желающих поговорить с Вашингтоном было только знание английского языка и достаточно позднее время связи - после трех часов ночи телефоны в Белом доме отключаются и офицеры связи уходят отдыхать. Уральская телефонная компания предоставила своим землякам пять выделенных линий, то есть дозвониться через многоканальный телефон мог пра

Южнокорейские хакеры - Белому дому: "Мы вам еще покажем!" данием посольства США в Сеуле, в которой участвовали около 300 студентов, держащих в руках зажженные свечи. В это же время четверо студентов ворвались на базу ВВС США. Организаторы хакерской атаки на Белый дом заявили, что в мероприятии участвовало свыше 130 общественных групп. Хакеры с сожалением констатировали низкую эффективность "электронной бомбардировки" из-за "продвинутой защиты", ус

Администрация США готова смягчить требования по повышению компьютерной безопасности страны ой безопасности. Также был убран запрет на использование новых типов беспроводных сетей до их полной проверки государственными специалистами по безопасности. Комиссия по компьютерной безопасности при Белом Доме не имеет законодательных полномочий и не может заставить компании выполнять свои директивы. Поэтому её основная цель заключается в том, чтобы выработать комплекс действий по снижению

Белый дом готовит новую стратегию компьютерной безопасности мами безопасности. Возможно, в рамках стратегии будет введена практика анализа логов университетских сетей на предмет выявления подготовки и проведения кибератак. На стадии подготовки новой стратегии Белый дом столкнулся с противодействием частного сектора, недовольного тем, что правительство пытается диктовать ему правила ведения бизнеса. В результате некоторые требования, предъявляемые к

Reuters: Белый Дом определяет сколько компьютеров нужно новой спецслужбе США ктуру на уровне мировых стандартов и мы планируем истратить на это $1-2 млрд. Совет по рассмотрению должен выбрать лучший план," - заявил директор по бюджету Белого Дома Митч Дэниелс (Mitch Daniels). Президент США Буш предложил объединить 22 правительственных агентства, включая Секретную Службу, береговую охрану и пограничный патруль, в одно для того, чтобы постараться не допустить массивны