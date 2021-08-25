Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP Ariba
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Публикаций - 71, упоминаний - 117
SAP Ariba упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|Linux Foundation 157 1
|WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|Gartner 2194 1
|Forrester Research 386 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru