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SAP Ariba

SAP Ariba

СОБЫТИЯ

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14.12.2023 «Лаборатория Касперского» переехала с SAP Ariba на платформу ELMA365

ические сложности и ограничения, которые возникали в ходе проекта, фиксировались и вносились в дорожную карту развития ELMA365. В результате проекта удалось не только перенести ключевой функционал из SAP Ariba в ELMA365, но и упростить процесс пересогласования заявок при изменениях, сделать удобнее делегирование и совместный доступ. Ключевым требованием по части информационной безопасности

22.10.2021 «Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba

«Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba, проект стал частью глобальной стратегии цифровизации бизнеса компании. Партнером по вн
25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч

Количество поставщиков в бизнес-сети SAP Ariba в России и СНГ составило более 110 тыс. компаний. На сегодняшний момент в России и СНГ

19.04.2021 «Полюс» сэкономит на закупках с помощью SAP

орпоративных приложений, завершили проект внедрения облачного решения для автоматизации закупок SAP Ariba. Ключевая цель внедрения SAP Ariba на предприятиях «Полюса» — сделать процесс за
14.10.2020 НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Ariba Sourcing для повышения эффективности выбора и приобретения оборудования. Система позвол
04.06.2020 Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba

Segezha Group теперь использует облачное решение SAP Ariba для управления отношениями с поставщиками. Переход на новую систему позволит снизить тр
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров

Доступ к одной из крупнейших мировых бизнес-сетей SAP Ariba до 10 мая 2020 г. станет бесплатным для российских экспортеров. Компании могут оператив
18.04.2019 ЕВРАЗ сократит операционные затраты на закупки с помощью SAP Ariba

SAP и ЕВРАЗ завершили проект внедрения облачного решения SAP Ariba Catalog. Новая система позволит ЕВРАЗу сократить цикл закупки, повысить точность исполн
18.10.2018 «Лаборатория Касперского» экономит более $4 миллионов в год с помощью облаков SAP

аботающая в сфере информационной безопасности, объявили о результатах внедрения системы закупок SAP Ariba. Эффект от использования облачной бизнес-сети достигает $4 млн в год, а экономическая э
30.07.2018 SAP Ariba, HANA Enterprise Cloud и SuccessFactors HCM аттестованы по требованиям безопасности данных

SAP объявила о получении аттестатов соответствия требованиям информационной безопасности для облачных сервисов SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud и SAP SuccessFactors HCM Suite. Аттестация была проведена «Информзащита», лицензированным партнёром ФСТЭК России по обеспечению техничес
18.06.2018 Сервисы SAP Ariba, HEC, SuccessFactors HCM и EECM прошли сертификацию ФСТЭК

SAP сообщила о том, что следующие сервисы получили сертификаты соответствия ФСТЭК по требованиям безопасности информации: SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud, SAP SuccessFactors HCM Suite и SAP Extended Enterprise Content Management. Сертификаты были выданы на основе результатов сертификационн
25.01.2018 Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba

сотрудниками заводов, складских и логистических комплексов. CNews: Как родилась идея внедрения SAP Ariba? Какие задачи перед вами стояли? Дмитрий Бояркин: Я пришел в компанию «УРАЛХИМ» в 2015

06.10.2017 SAP и Сбербанк приступили к разработке совместного решения по управлению закупками

бербанка, объявили о старте разработки интегрированного решения по управлению закупками на базе SAP Ariba и Корус Сфера, сервиса юридически значимого электронного документооборота. Это партнёрс
30.01.2017 «Уралхим» инвестирует 100 млн руб. в оптимизацию закупочной деятельности на базе SAP Ariba

Компании SAP и «Уралхим» объявили о старте проекта SAP Ariba для трансформации закупочной деятельности холдинга. «Уралхим» планирует вложить в прогр
26.12.2016 «Мегаполис» сократил затраты на некоммерческие закупки с помощью SAP Ariba

я собственных нужд, не относящихся к основной деятельности) на p10 млн за первый месяц работы в SAP Ariba. Такой результат дал новый формат организации закупочного процесса, сообщили CNews в SA
18.10.2016 TerraLink наращивает компетенции по проектам автоматизации закупок на SAP Ariba

Компания TerraLink стала официальным партнером SAP по Cloud-решениям, в том числе по SAP Ariba. Как сообщили CNews в TerraLink, в компании создана профильная практика по Ariba
17.06.2016 Tele2 внедрит систему по управлению закупками SAP Ariba

трудничество компаний предусматривает внедрение в Tele2 специальной системы по управлению закупками Ariba, сообщили CNews в SAP. Документ подписали генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев и
06.04.2016 «Нордеа Банк» оптимизировал проведение электронных закупок с помощью SAP Ariba Sourcing

деа Банк», являющийся частью банковской группы Nordea, объявили об использовании банком решения SAP Ariba Sourcing для оптимизации взаимодействия с поставщиками. По предварительным оценкам, при
12.12.2014 «Сбербанк-АСТ» и SAP намерены радикально сократить время проведения закупок

мерении создать в первом квартале 2015 г. закупочный онлайн-сервис на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba. Новая торговая площадка, по заверению партнеров, позволит значительно сократить длител
11.12.2014 SAP, «Сбербанк-АСТ» и «Норбит» создадут онлайн-сервис для электронных закупок в России

намерении создать онлайн-сервис для проведения электронных закупок на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba и «Сбербанк-АСТ». Новая торговая площадка будет включать около 2 млн компаний в России

21.11.2012 SAP ускоряет внедрение инноваций в бизнес-сети Ariba

Компания SAP AG объявила о планах по внедрению инноваций в бизнес-сети Ariba. Как результат, предприниматели получат преимущества от новых способов сотрудничества,

23.05.2012 SAP заплатит за поставщика облачных B2B-решений крупнейшую сумму в истории

Американский филиал SAP объявил о подписании обязывающего соглашения о покупке калифорнийской Ariba, разработчика облачных решений B2B. В рамках заключенных договоренностей SAP обязуется

14.10.2010 Ariba продаст Accenture свое BPO-направление

будет завершена к концу 2010 года, в результате чего на работу в Аccenture перейдут все 160 сотрудников службы по управлению расходами, а также сотрудники подразделения Global Services. Представители Ariba заявляют, что компания сохранит существующие направления деятельности и подразделение Global Services, которое занимается внедрением ПО. В течение 3 квартала, который завершился 30 июня 2
07.10.2010 Accenture приобрела аутсорсинг Ariba

Accenture объявила о приобретении аутсорсингового бизнеса компании Ariba, включая активы в области процессов снабжения и стратегического выбора источников поставок. Стоимость сделки составила $51 млн, из которых $12 млн подлежат одобрению на основе оценки прои
23.01.2002 Убытки Ariba в первом квартале оказались меньше ожидаемых

Сумма убытков, декларированная корпорацией Ariba по итогам первого квартала 2002 финансового года (завершился 31 декабря 2001 г.) оказались меньше сумм, предсказываемых аналитиками Уолл Стрит. Формальные убытки компании, занимающейся ра
11.05.2001 Ariba считает онлайновые торговые площадки неперспективными

Компания Ariba, создатель сетевых решений для B2B, прекратит сотрудничество с компанией i2 Technologies, так как, по заявлению представителей компании, они не видят пока перспектив в развитии онлайновых
03.05.2001 "Желтые страницы" от Microsoft и IBM: вторая версия

Microsoft, IBM и другие hi-tech компании во второй раз анонсировали запуск онлайнового каталога, призванного помочь компаниям найти друг друга и вести бизнес через интернет. Microsoft, IBM и Ariba объявили о планах создания "Желтых страниц" еще в сентябре прошлого года. Каталог был назван Universal Description, Discover and Integration (UDDI) Business Registry, он призван позволять
04.04.2001 Акции Ariba упали из-за плохих новостей компании

Компания Ariba, провайдер B2B-решений, приняла непростые решения: компания сокращает персонал, понижает уровень ожидаемых в первом квартале доходов и отменяет запланированное ранее слияние с Agile Softw
02.03.2001 Ariba расширяет поле деятельности

Руководство компании Ariba объявило о планах выхода на новые рынки, сообщает CNET. Как заявили на встрече с прессой менеджеры компании, Ariba намерена "все время двигаться вперед", не зацикливаясь на электро
27.02.2001 Ariba меняет партнеров

Похоже, что в B2B онлайновой торговле начинают меняться правила. Как считают специалисты из Ariba, сейчас компании уже не заманишь на электронную торговую площадку одними лишь возможностями продажи и покупки товаров, сообщает Infoworld. Корпоративным клиентам требуется высокая функцио
02.02.2001 IBM, Ariba и i2, похоже, скоро разойдутся

Аналитики полагают, что союз компаний IBM, Ariba и i2 Technologies, образованный в марте прошлого года, в ближайшее время может распасться, сообщает CNET. Альянс, созданный для совместной разработки онлайновых торговых площадок для разл
29.01.2001 Ariba намерена приобрести Agile Software за $2,55 млрд. в акциях

Компания Ariba занимающаяся разработкой специализированного ПО, для укрепления своих позиций на рынке B2B намерена приобрести Agile Software. В процессе сделки, завершение которой ожидается в третьем кв
19.10.2000 Ariba объявила о результатах работы в IV квартале

Компания Ariba, производитель программых продуктов для электронной коммерции, заявила о уменьшении ожидавшихся потерь за IV квартал этого финансового года. Убытки компании в IV квартале составили $1,1 м
22.09.2000 Transora будет использовать технологии Ariba и i2

Transora будет применять технологии компаний Ariba Inc. и i2 Technologies Inc., разработанные для поддержки работы онлайновых торговых пло
13.09.2000 SupplierMarket.com отозвала IPO

ыве первичного размещения акций на рынке (IPO) в связи с тем, что она была приобретена B2B гигантом Ariba Inc. Ранее компания планировала разместить на рынке 10 млн. обычных акций в ценовом диа
07.09.2000 Ariba увеличивает инвестиции в азиатские рынки, чтобы стимулировать продажи

Компания Ariba, один из ведущих мировых производителей программного обеспечения для B2B проектов, объявила о том, что в ближайшие два года продажи на азиатских рынках будут приносить до 30% прибыли комп
01.09.2000 IBM, Microsoft и Ariba создадут справочник о компаниях электронного бизнеса

IBM, Microsoft Corp. и Ariba Inc. объявили о запуске совместного проекта, целью которого будет создание глобальной б
31.08.2000 Ariba купила сетевую торговую площадку SupplierMarket.com за $581 млн.

Компания Ariba, производитель программного обеспечения для В2В коммерции, объявила о завершении приобретения сетевой торговой площадки SupplierMarket.com за $581 млн. Таким образом, Ariba получил
18.08.2000 IBM, i2 и Ariba потратят $90 млн. на рекламу совместного интернет-проекта

Компании IBM, i2 и Ariba, создавшие в марте тройственный альянс, объявили о том, что потратят $90 млн. на рекламу единой системы торговли товарами B2B, созданной в рамках этого альянса сообщает CNET. Под заголовк
09.08.2000 Торговая площадка Transplace.com выбрала IBM и Ariba для поставки технологий и оборудования

Руководство онлайновой торговой площадки Transplace.com, созданной шестью ведущими американскими компаниями по автомобильным грузоперевозкам, объявило, что выбрало компании IBM и Ariba для поставки технологий и оборудования, которые обеспечат создание и ввод в эксплуатацию новой торговой площадки. Как сообщает Upside Today, Ariba будет поставлять технологию для а

Публикаций - 309, упоминаний - 363

SAP Ariba и организации, системы, технологии, персоны:

Commerce One - CMRC 176 104
SAP SE 5601 97
Microsoft Corporation 25775 90
Cisco Systems 5372 89
Yahoo! 3726 82
IBM - International Business Machines Corp 9699 80
Amazon Inc - Amazon.com 3277 72
Oracle Corporation 7074 72
Intel Corporation 12811 65
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 52
HPE - Juniper Networks 460 41
Dell EMC 5180 39
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 36
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 34
Dell Technologies - Dell Computer 2219 34
SAP CIS - САП СНГ 868 34
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 31
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 31
Lenovo Motorola 3566 31
JDSU - JDS Uniphase 219 30
HP - Hewlett-Packard 3662 30
Verizon - WorldCom 501 29
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 28
AOL Inc - America Online 1883 24
Check Point Software Technologies 829 23
Ciena 221 22
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 22
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 19
PMC-Sierra 82 18
AT&T Inc 1725 17
Verisign 362 16
TI - Texas Instruments Incorporated 848 16
Broadvision 69 16
FreeMarkets 43 14
9594 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
Applied Materials 305 12
Steel Connect - CMGI 142 12
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 128
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 113
eBay Inc 1640 56
Merrill Lynch 454 33
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 20
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 17
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Priceline.com - online travel agency 139 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
Bank of America - Банк Америки 271 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
American Express - Amex 338 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 8
TD Ameritrade 64 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
RBC Dain Rauscher Wessels 27 7
Robertson Stephens 52 7
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 7
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 6
Walt Disney Company 647 5
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 5
Expedia Group 136 5
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 5
ABN AMRO 100 5
Coca-Cola Company 261 4
DuPont - Дюпон 101 4
Charles Schwab 89 4
Prudential Securities 68 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
Westfalia Investments 11 4
Газпром ПАО 1493 4
Volkswagen Group - VW 308 4
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 45
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Правительство Челябинской области 78 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 156
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 72
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 50
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 28
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 16
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 14
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 12
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 9
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 9
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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