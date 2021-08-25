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SAP Ariba


25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
19.04.2021 «Полюс» сэкономит на закупках с помощью SAP 2
14.10.2020 НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования 1
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
04.06.2020 Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba 1
21.04.2020 Кристиан Кляйн остается на посту генерального директора SAP SE. Дженнифер Морган покидает компанию 1
14.04.2020 Сервисное направление SAP в России и странах СНГ возглавил Андрей Шарак 1
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров 2
24.01.2020 SAP присоединилась к кампании CEO Carbon Neutral Challenge 1
23.01.2020 SAP присоединилась к инициативе, которая к 2030 году поможет сделать океан чище 1
02.12.2019 Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках 2
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 1
06.06.2019 Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture 1
06.06.2019 SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний 2
18.04.2019 ЕВРАЗ сократит операционные затраты на закупки с помощью SAP Ariba 3
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
17.04.2019 SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы 1
28.02.2019 SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку 1
06.02.2019 SAP Enable Now упростит переход к интеллектуальному предприятию 1
18.10.2018 «Лаборатория Касперского» экономит более $4 миллионов в год с помощью облаков SAP 4
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
24.07.2018 SAP сообщил о росте доходов облачного бизнеса на 30% 1
07.06.2018 SAP представила новые продукты с поддержкой блокчейн, чат-ботов и аналитики 1
27.04.2018 SAP представила решение для интернета вещей из облака для промышленности 1
25.01.2018 Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba 2
28.11.2017 Microsoft и SAP предоставят клиентам стратегию цифровой трансформации в облаке 1
06.10.2017 SAP и Сбербанк приступили к разработке совместного решения по управлению закупками 3
23.08.2017 Китайские компании переходят в облако SAP 1
21.08.2017 Cognitive Technologies открыла R&D офис в Калининграде 1
25.06.2017 Павел Гонтарев, SAP: Сегодня хорошее время, чтобы быть нашим партнером 1
18.05.2017 SAP представила обновленную платформу SAP Leonardo 1
17.05.2017 SAP упростила поиск и покупку партнерских бизнес-приложений в SAP App Center 2
24.03.2017 SAP становится премиум-участником сообщества блокчейн-технологий Hyperledger 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 1
10.02.2017 SAP анонсировала интеллектуальную систему ERP нового поколения на базе SAP S/4HANA Cloud 1
30.01.2017 «Уралхим» инвестирует 100 млн руб. в оптимизацию закупочной деятельности на базе SAP Ariba 4
26.12.2016 «Мегаполис» сократил затраты на некоммерческие закупки с помощью SAP Ariba 2
29.11.2016 SAP поможет Microsoft управлять 114 тыс. сотрудников 1
08.11.2016 SAP перенес облако для бизнес-планирования в ЦОД «Ростелекома» 1

Публикаций - 71, упоминаний - 117

SAP Ariba упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 65
SAP CIS - САП СНГ 755 30
Microsoft Corporation 11127 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
HEC 20 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
Google LLC 7161 3
IBM 3551 3
3761 3
Oracle Corporation 3356 3
TerraLink - ТерраЛинк 183 2
Qualtrics 20 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
SAP Business Network Group - SAP Business Networks 2 2
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 2
Constellation Software 1 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Biocad - Биокад 38 1
Infor 147 1
Ramax - Рамакс 62 1
Manhattan Associates 35 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
IBM Global Business Services 39 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
SAP Leonardo Center 2 1
SAP Innovation Center Network 2 1
Carbon Neutral Challenge 1 1
SoftwareONE Group 97 1
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 1 1
BearingPoint - БерингПоинт 26 1
DocuSign 13 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 15 1
JDA Software Group 25 1
Корус Консалтинг ГК 807 1
Accenture - Аксенчер 532 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Ланит ГК 1159 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Уралхим ОХК АО 43 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 3
Акрон ГК - Akron Holding 19 2
Decathlon - Декатлон 22 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
Coca-Cola Company 112 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
BMW 251 2
Daimler AG 71 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Мегаполис ТК 89 1
Nordea 22 1
Porsche 36 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 7 1
Черкизово ГК 73 1
Нордеа Банк 49 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 15 1
КазМунайГаз 7 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
AECOM 9 1
Gucci - Дом моды Гуччи 12 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк 3 1
Белоруснефть - Государственное производственное объединение 2 1
Heineken 23 1
Альфа-Банк 1127 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Pony Express 55 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Северсталь ПАО 204 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Linux Foundation 157 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Big Data - Большие данные 1136 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 13 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
SAP SuccessFactors 110 31
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 22
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 12
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 12
SAP Concur 23 11
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 10
SAP Fiori 40 8
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 8
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 7
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 6
SAP Fieldglass 8 6
Microsoft Azure 1171 6
SAP Leonardo 24 5
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 5
SAP SuccessFactors Employee Central 10 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 4
SAP S/4HANA Finance 15 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 3
Google TensorFlow 67 2
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
SAP Business Suite 65 2
Microsoft Office 365 769 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 2
Java - Язык программирования 1178 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
SAP Leonardo Machine Learning Foundation 5 2
SAP App Center 9 2
SAP Ariba Sourcing 3 2
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 3 1
SAP Connected Worker Safety 1 1
SAP Digital Manufacturing Cloud - SAP Digital Manufacturing Insights 3 1
SAP Marketing Cloud - SAP Hybris Marketing Cloud 5 1
SAP MRP Monitor - SAP Material Requirements Planning 2 1
SAP Cash Application 3 1
SAP SuccessFactors Performance and Goals Management 4 1
Шарак Андрей 42 7
Филатов Андрей 99 6
Красюков Дмитрий 43 5
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 5
Орехов Вячеслав 41 4
Леонтович Алексей 31 3
Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 3
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Парменова Наталия 62 2
Бояркин Дмитрий 2 2
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 2
Хебнев Анатолий 2 2
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 2
Гонтарев Павел 69 2
Огнев Александр 1 1
Ситников Николай 6 1
Осорина Екатерина 1 1
Арсентьев Илья 14 1
Осеевский Михаил 221 1
Тивилева Ирина 1 1
Hughes Kristin - Хьюз Кристин 1 1
Малафеев Алексей 9 1
Шипов Алексей 2 1
Меликджанян Артем 5 1
Bizzarri Marco - Биццари Марко 1 1
Андреев Максим 29 1
Krach Keith - Крач Кейт 2 1
Никитина Алисия 1 1
Kobayashi Richard - Кобаяси Ричард 1 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
Смирнова Людмила 9 1
Пилипенко Дмитрий 17 1
Эмдин Сергей 67 1
Петунин Алексей 58 1
Исанин Антон 28 1
Баланова Светлана 29 1
Вахнин Павел 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 11
Германия - Федеративная Республика 3657 7
Бразилия - Федеративная Республика 1128 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 5
Япония 2802 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Индия - Республика 2175 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 4
Франция - Французская Республика 2136 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 3
Австралия - Австралийский Союз 1128 3
Латинская Америка 725 3
США - Нью-Йорк 1096 2
Китай - Тайвань 593 2
Нидерланды 976 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 2
Азия - Азиатский регион 1520 2
Сингапур - Республика 808 2
Восточная Европа 1682 2
Ближний Восток 1475 2
Черкизон - Черкизовский рынок 61 2
Швейцария - Давос 35 1
Малайзия 341 1
Россия - Калининград 674 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Индия - Бангалор 71 1
США - Чикаго 128 1
Россия - Березники 22 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Франция - Париж 372 1
США - Иллинойс 75 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
Россия - Воскресенск 14 1
США - Гавайи 12 1
Испания - Барселона 536 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
МТР - Материально-технические ресурсы 26 1
SBTi - Science Based Target initiative - Инициатива: Цели, установленные наукой - Международная инициатива научно-обоснованных целевых показателей 4 1
IDC - International Data Corporation 2724 2
Gartner 2194 1
Forrester Research 386 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
SAP Value Award 5 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 3 1
SAP Sapphire Now 6 1
SAP Coach Jam 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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