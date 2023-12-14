«Лаборатория Касперского» переехала с SAP Ariba на платформу ELMA365 ические сложности и ограничения, которые возникали в ходе проекта, фиксировались и вносились в дорожную карту развития ELMA365. В результате проекта удалось не только перенести ключевой функционал из SAP Ariba в ELMA365, но и упростить процесс пересогласования заявок при изменениях, сделать удобнее делегирование и совместный доступ. Ключевым требованием по части информационной безопасности

«Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba «Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba, проект стал частью глобальной стратегии цифровизации бизнеса компании. Партнером по вн

Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч Количество поставщиков в бизнес-сети SAP Ariba в России и СНГ составило более 110 тыс. компаний. На сегодняшний момент в России и СНГ

«Полюс» сэкономит на закупках с помощью SAP орпоративных приложений, завершили проект внедрения облачного решения для автоматизации закупок SAP Ariba. Ключевая цель внедрения SAP Ariba на предприятиях «Полюса» — сделать процесс за

НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования Группа НЛМК, международная металлургическая компания, внедрила систему управления закупками SAP Ariba Sourcing для повышения эффективности выбора и приобретения оборудования. Система позвол

Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba Segezha Group теперь использует облачное решение SAP Ariba для управления отношениями с поставщиками. Переход на новую систему позволит снизить тр

РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров Доступ к одной из крупнейших мировых бизнес-сетей SAP Ariba до 10 мая 2020 г. станет бесплатным для российских экспортеров. Компании могут оператив

ЕВРАЗ сократит операционные затраты на закупки с помощью SAP Ariba SAP и ЕВРАЗ завершили проект внедрения облачного решения SAP Ariba Catalog. Новая система позволит ЕВРАЗу сократить цикл закупки, повысить точность исполн

«Лаборатория Касперского» экономит более $4 миллионов в год с помощью облаков SAP аботающая в сфере информационной безопасности, объявили о результатах внедрения системы закупок SAP Ariba. Эффект от использования облачной бизнес-сети достигает $4 млн в год, а экономическая э

SAP Ariba, HANA Enterprise Cloud и SuccessFactors HCM аттестованы по требованиям безопасности данных SAP объявила о получении аттестатов соответствия требованиям информационной безопасности для облачных сервисов SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud и SAP SuccessFactors HCM Suite. Аттестация была проведена «Информзащита», лицензированным партнёром ФСТЭК России по обеспечению техничес

Сервисы SAP Ariba, HEC, SuccessFactors HCM и EECM прошли сертификацию ФСТЭК SAP сообщила о том, что следующие сервисы получили сертификаты соответствия ФСТЭК по требованиям безопасности информации: SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud, SAP SuccessFactors HCM Suite и SAP Extended Enterprise Content Management. Сертификаты были выданы на основе результатов сертификационн

Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba сотрудниками заводов, складских и логистических комплексов. CNews: Как родилась идея внедрения SAP Ariba? Какие задачи перед вами стояли? Дмитрий Бояркин: Я пришел в компанию «УРАЛХИМ» в 2015

SAP и Сбербанк приступили к разработке совместного решения по управлению закупками бербанка, объявили о старте разработки интегрированного решения по управлению закупками на базе SAP Ariba и Корус Сфера, сервиса юридически значимого электронного документооборота. Это партнёрс

«Уралхим» инвестирует 100 млн руб. в оптимизацию закупочной деятельности на базе SAP Ariba Компании SAP и «Уралхим» объявили о старте проекта SAP Ariba для трансформации закупочной деятельности холдинга. «Уралхим» планирует вложить в прогр

«Мегаполис» сократил затраты на некоммерческие закупки с помощью SAP Ariba я собственных нужд, не относящихся к основной деятельности) на p10 млн за первый месяц работы в SAP Ariba. Такой результат дал новый формат организации закупочного процесса, сообщили CNews в SA

TerraLink наращивает компетенции по проектам автоматизации закупок на SAP Ariba Компания TerraLink стала официальным партнером SAP по Cloud-решениям, в том числе по SAP Ariba. Как сообщили CNews в TerraLink, в компании создана профильная практика по Ariba

Tele2 внедрит систему по управлению закупками SAP Ariba трудничество компаний предусматривает внедрение в Tele2 специальной системы по управлению закупками Ariba, сообщили CNews в SAP. Документ подписали генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев и

«Нордеа Банк» оптимизировал проведение электронных закупок с помощью SAP Ariba Sourcing деа Банк», являющийся частью банковской группы Nordea, объявили об использовании банком решения SAP Ariba Sourcing для оптимизации взаимодействия с поставщиками. По предварительным оценкам, при

«Сбербанк-АСТ» и SAP намерены радикально сократить время проведения закупок мерении создать в первом квартале 2015 г. закупочный онлайн-сервис на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba. Новая торговая площадка, по заверению партнеров, позволит значительно сократить длител

SAP, «Сбербанк-АСТ» и «Норбит» создадут онлайн-сервис для электронных закупок в России намерении создать онлайн-сервис для проведения электронных закупок на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba и «Сбербанк-АСТ». Новая торговая площадка будет включать около 2 млн компаний в России

SAP ускоряет внедрение инноваций в бизнес-сети Ariba Компания SAP AG объявила о планах по внедрению инноваций в бизнес-сети Ariba. Как результат, предприниматели получат преимущества от новых способов сотрудничества,

SAP заплатит за поставщика облачных B2B-решений крупнейшую сумму в истории Американский филиал SAP объявил о подписании обязывающего соглашения о покупке калифорнийской Ariba, разработчика облачных решений B2B. В рамках заключенных договоренностей SAP обязуется

Ariba продаст Accenture свое BPO-направление будет завершена к концу 2010 года, в результате чего на работу в Аccenture перейдут все 160 сотрудников службы по управлению расходами, а также сотрудники подразделения Global Services. Представители Ariba заявляют, что компания сохранит существующие направления деятельности и подразделение Global Services, которое занимается внедрением ПО. В течение 3 квартала, который завершился 30 июня 2

Accenture приобрела аутсорсинг Ariba Accenture объявила о приобретении аутсорсингового бизнеса компании Ariba, включая активы в области процессов снабжения и стратегического выбора источников поставок. Стоимость сделки составила $51 млн, из которых $12 млн подлежат одобрению на основе оценки прои

Убытки Ariba в первом квартале оказались меньше ожидаемых Сумма убытков, декларированная корпорацией Ariba по итогам первого квартала 2002 финансового года (завершился 31 декабря 2001 г.) оказались меньше сумм, предсказываемых аналитиками Уолл Стрит. Формальные убытки компании, занимающейся ра

Ariba считает онлайновые торговые площадки неперспективными Компания Ariba, создатель сетевых решений для B2B, прекратит сотрудничество с компанией i2 Technologies, так как, по заявлению представителей компании, они не видят пока перспектив в развитии онлайновых

"Желтые страницы" от Microsoft и IBM: вторая версия Microsoft, IBM и другие hi-tech компании во второй раз анонсировали запуск онлайнового каталога, призванного помочь компаниям найти друг друга и вести бизнес через интернет. Microsoft, IBM и Ariba объявили о планах создания "Желтых страниц" еще в сентябре прошлого года. Каталог был назван Universal Description, Discover and Integration (UDDI) Business Registry, он призван позволять

Акции Ariba упали из-за плохих новостей компании Компания Ariba, провайдер B2B-решений, приняла непростые решения: компания сокращает персонал, понижает уровень ожидаемых в первом квартале доходов и отменяет запланированное ранее слияние с Agile Softw

Ariba расширяет поле деятельности Руководство компании Ariba объявило о планах выхода на новые рынки, сообщает CNET. Как заявили на встрече с прессой менеджеры компании, Ariba намерена "все время двигаться вперед", не зацикливаясь на электро

Ariba меняет партнеров Похоже, что в B2B онлайновой торговле начинают меняться правила. Как считают специалисты из Ariba, сейчас компании уже не заманишь на электронную торговую площадку одними лишь возможностями продажи и покупки товаров, сообщает Infoworld. Корпоративным клиентам требуется высокая функцио

IBM, Ariba и i2, похоже, скоро разойдутся Аналитики полагают, что союз компаний IBM, Ariba и i2 Technologies, образованный в марте прошлого года, в ближайшее время может распасться, сообщает CNET. Альянс, созданный для совместной разработки онлайновых торговых площадок для разл

Ariba намерена приобрести Agile Software за $2,55 млрд. в акциях Компания Ariba занимающаяся разработкой специализированного ПО, для укрепления своих позиций на рынке B2B намерена приобрести Agile Software. В процессе сделки, завершение которой ожидается в третьем кв

Ariba объявила о результатах работы в IV квартале Компания Ariba, производитель программых продуктов для электронной коммерции, заявила о уменьшении ожидавшихся потерь за IV квартал этого финансового года. Убытки компании в IV квартале составили $1,1 м

Transora будет использовать технологии Ariba и i2 Transora будет применять технологии компаний Ariba Inc. и i2 Technologies Inc., разработанные для поддержки работы онлайновых торговых пло

SupplierMarket.com отозвала IPO ыве первичного размещения акций на рынке (IPO) в связи с тем, что она была приобретена B2B гигантом Ariba Inc. Ранее компания планировала разместить на рынке 10 млн. обычных акций в ценовом диа

Ariba увеличивает инвестиции в азиатские рынки, чтобы стимулировать продажи Компания Ariba, один из ведущих мировых производителей программного обеспечения для B2B проектов, объявила о том, что в ближайшие два года продажи на азиатских рынках будут приносить до 30% прибыли комп

IBM, Microsoft и Ariba создадут справочник о компаниях электронного бизнеса IBM, Microsoft Corp. и Ariba Inc. объявили о запуске совместного проекта, целью которого будет создание глобальной б

Ariba купила сетевую торговую площадку SupplierMarket.com за $581 млн. Компания Ariba, производитель программного обеспечения для В2В коммерции, объявила о завершении приобретения сетевой торговой площадки SupplierMarket.com за $581 млн. Таким образом, Ariba получил

IBM, i2 и Ariba потратят $90 млн. на рекламу совместного интернет-проекта Компании IBM, i2 и Ariba, создавшие в марте тройственный альянс, объявили о том, что потратят $90 млн. на рекламу единой системы торговли товарами B2B, созданной в рамках этого альянса сообщает CNET. Под заголовк