Французская Vivendi выкупит 44% сотового оператора SFR у Vodafone Европейская Комиссия вчера, 9 июня, выдала свое разрешение на приобретение французским конгломератом Vivendi 44% компании SFR, сейчас принадлежащих мобильному оператору Vodafone. Сумма данной сделки составит 7,95 млрд евро (около $11,5 млрд), сообщает TechCrunch. Ожидается, что она будет завер

Французская Vivendi собирается приобрести 51% лицензиата сотовой связи GSM в Индии Французская компания Vivendi ведет переговоры о покупке 51% акций лицензиата сотовой связи GSM в Индии – компании Datacom Solutions, сообщает Прайм-Тасс со ссылкой на индийскую газету Economic Times. Стоимость сдел

Activision пересматривает список игр Vivendi Руководство компании Activision Blizzard, которой теперь принадлежит не только издательство Sierra (Vivendi Games), но и множество крупных и не очень студий, решило коренным образом пересмотреть количество и качество тайтлов, находящихся в разработке. Некоторые игры, которые должны были выйти

Е3 без Activision и Vivendi Компании Activision и Vivendi официально объявили о выходе из Entertainment Software Association (ESA) и не участии в этом году в Е3. Вице президент ESA Рич Тейлор (Rich Taylor) подтвердил сей факт и заявил, что, те

Vivendi запустила своего конкурента iTunes Французская медиакомпания Vivendi объявила о запуске собственного музыкального сервиса под названием ZaOza. Пользователи ZaOza могут скачивать музыкальные треки с защитой от копирования (DRM), видеоклипы и игры. Стоимос

Годовой отчет Vivendi Издатель Vivendi Games опубликовал свой годовой финансовый отчет за 2007 год, который показывает рост выручки на 26.6% до уровня $1.51 млрд., которые издателю сгенерировали в основном более 10 млн. подп

Vivendi взяла кредит на 3.5 млрд. евро ссуды на 3.5 млрд. евро, которых медиагиганту хватит на завершение приобретения Activision (ныне часть Activision Blizzard) и французского провайдера Neuf Cegetel.Всего на эти сделки, таким образом, Vivendi потратит 8.5 млрд. евро.«Это долгосрочный крупный кредит (до 2012 года)», - говорится в официальном заявлении. «Теперь Vivendi сможет смело смотреть в будущее с полным набором ре

Vivendi богатее за счет World of Warcraft Издатель Vivendi опубликовал отчет, в котором сообщил о росте продаж своих игр в третьем квартале на 19%, а по сравнению с прошлым годом — на все 50%, что позволило преодолеть планку доходов в $1 млрд.

Продажи Vivendi Games выросли на 91% Медиагигант компания Vivendi опубликовала финансовый отчет за второй квартал, который показывает значительное снижение дохода во всех отраслях, кроме игровой индустрии.Выручка увеличилась на 6.4% и составила $13.97

Продажи Vivendi Games выросли на 68.9% Компания Vivendi, известная в России как издатель игр Blizzard и как бывший издатель игр Valve, опубликовала финансовый отчет своего игрового подразделения за первое полугодие 2007 года. Отчет показывае

Vivendi «сразится» с YouTube и MySpace Студия Vivendi планирует открыть веб-сайт для мобильных устройств, на котором будет предложена музыка, видео, фильмы и игры как от Vivendi, так и от её партнёров. Как сообщает французская газе

WoW подняла чистый доход Vivendi на 186% пешная MMOG игра World of Warcraft, которая вот уже третий год своего существования не выходит из топов продаж. Среди других причин – успех Scarface: The World is Yours и инвестиции в Sierra Online и Vivendi Games Mobile.Впрочем, за четвертый квартал компания не ожидает увидеть больших прибылей.«В четвертом квартале геймеры увидят несколько релизов консольных игр от Sierra, от которых ждать

WoW обеспечила успех Vivendi Французский медиагигант Vivendi опубликовал свой финансовый отчет, в который, кроме показателей игрового подразделения, включены данные и от остальных подразделений. Тем не менее, значительному росту дохода компания о

Vivendi предложила 2,5 млрд. евро за долю в Polska Telefonia Cyfrowa Французский медиахолдинг Vivendi SA предложил 2,5 млрд. евро за долю Deutsche Telekom AG (49%) в польском операторе мо

Чистая прибыль Vivendi увеличилась на 48,1% Чистая прибыль крупнейшей французской медиакомпании Vivendi SA в 1 полугодии 2006 г. увеличилась на 48,1% — до 1,86 млрд. евро по сравнению

Vivendi Universal подписала соглашение о слиянии с Television Par Satellite и Canal Plus Крупнейшая французская медиакомпания Vivendi Universal SA подписала соглашение о слиянии с частными французскими телекомпаниями Te

Чистая прибыль Vivendi Universal выросла на 3,3% Чистая прибыль крупнейшей французской медиакомпании Vivendi Universal за 9 месяцев 2005 г. увеличилась на 3,3% - до €1 млрд. 907 млн. по сравнени

Vivendi требует от DT €2,2 млрд. Французская медиа-группа Vivendi Universal подала иск против немецкого телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom

Philips продаст 3% акций Vivendi за $944 млн. По сообщению РБК, компания Philips Electronics продает принадлежащие ему три процента пакет акций медиа-компании Vivendi Universal за сумму, которая может достигнуть €724 млн. ($944 млн.), сообщили банковские и биржевые источники в четверг. Сообщается, что брокером сделки является Exane BNP Paribas, котор

Арестованы воры исходников Half-Life 2 игр за всю историю, и ее продолжение обещает быть не менее популярным. Сиквел будет издан компанией Vivendi Universal Games, подразделением Vivendi Universal. Представитель Valve заявил,

Объем продаж Vivendi Universal сократился в 2 раза Объем продаж французского медийного и телекоммуникационного холдинга Vivendi Universal в 4 квартале 2003 г. сократился более чем в два раза по сравнению с аналоги

Deutsche Telekom усилил присутствие в Польше Компании Deutsche Telekom, Vivendi Universal, Elektrim и Ymer Finance достигли соглашения, согласно которому Deutsche Te

Vivendi может продать часть своих американских активов Франко-американская медиагруппа Vivendi Universal намерена продать часть своих американских активов. В кратком заявлении, опу

AOL и Bertelsmann ведут переговоры о слиянии музыкального бизнеса о слиянии своих звукозаписывающих подразделений в попытке создать мощного конкурента лидеру сектора Vivendi Universal, сообщила сегодня деловая газета Wall Street Journal. Ссылаясь на источники

Vivendi Universal планирует сосредоточиться на телекоммуникационном бизнесе Франко-американский медиагигант Vivendi Universal намерен продать часть своих подразделений и сосредоточиться на телекоммуник

Директор Vivendi не сообщал о переговорах с Apple? Директор медиа-гиганта Vivendi Universal Клод Бебер (Claude Bebear) заявил о том, что он не давал информацию о перег

Убыток Vivendi Universal в 2002 г. стал крупнейшим в истории Франции Франко-американский медиа-холдинг Vivendi Universal побил установленный всего день назад телекоммуникационной компанией France

Vivendi продала в 2002 году активы на сумму 6,8 млрд. евро Американо-французская медиагруппа Vivendi Universal сообщила, что по состоянию на 31 декабря 2002 года ею получены в виде налич

Vivendi получит кредит в $1 млрд. для покупки Cegetel SA Французский медиа-гигант компания Vivendi Universal SA подписала со своими банками-кредиторами договор на заeм в $1 млрд., кото

Vodafone возобновила попытки приобрести акции Cegetel Группа Vodafone Group Plc снова предложила приобрести 44%-ный пакет акций Cegetel, принадлежащего Vivendi Universal. На прошлой неделе британская компания получила от продавца отказ от слишко

Vivendi планирует получить к концу года 5 млрд. евро от продажи своих активов Французская медиа-группа Vivendi Universal планирует продать свои активы на сумму 5 млрд. евро к концу года в соответс

AOL Time Warner, Vivendi, Sony обвиняются в монополизации рынка услуг "видео по требованию" Калифорнийская фирма Intertainer подала иск против трех крупнейших медиа-компаний, в котором обвиняет AOL Time Warner, Vivendi и Sony в замораживании цен на цифровое распространение развлекательного контента. Вместе эти компании контролируют 56% рынка кинопродукции и 63% музыкального рынка. Intertainer обвиняет

Vodafone стал единственным владельцем портала Vizzavi Телекоммуникационная компания Vodafone выкупила у Vivendi Universal ее долю в интернет-портале для мобильных пользователей Vizzavi. Стоимость п

Vodafone может стать единственным владельцем портала Vizzavi Французская медиа-группа Vivendi Universal ведет переговоры с телекоммуникационной компанией Vodafone о продаже ей 50%

Vodafone предложил 4,7 млрд. евро за пакет акций компании Cegetel Британский оператор мобильной связи Vodafone Group предложил имеющей большой долг компании Vivendi Universal 4,7 млрд. евро за 44%-ную долю акций французской телекоммуникационной групп

Портал Vodafone и Vivendi обманул своих пользователей? Портал для мобильных пользователей Vizzavi, принадлежащий Vodafone и Vivendi, опровергает сообщения о том, что он продал списки британских пользователей компании Virgin.net. Это заявление явилось реакцией на публикации в воскресном выпуске газеты Independent. Ко

Sony и Vivendi представили обновленную версию музыкального сервиса Pressplay Корпорации Sony Music Entertainment и Vivendi Universal Music Group объявили о запуске новой версии музыкального сервиса Pressplay. Теперь подписчики сервиса смогут не только слушать записи в потоковом формате, как ранее, но и загр

NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США вное влияние на рынок, и во вторник на этой сцене появился новый участник - французский медиагигант Vivendi Universal. Скандал пересек Атлантику и нанес значительный удар по европейскому фондов

NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США одозреваемых в неправильном ведении финансового учета, во вторник добавился французский медиагигант Vivendi Universal. К концу торгов 2 июля NASDAQ опустился еще на 3,28% и достиг минимального