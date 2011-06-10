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Vivendi SA Vivendi Universal

Vivendi SA - Vivendi Universal

СОБЫТИЯ


10.06.2011 Французская Vivendi выкупит 44% сотового оператора SFR у Vodafone

Европейская Комиссия вчера, 9 июня, выдала свое разрешение на приобретение французским конгломератом Vivendi 44% компании SFR, сейчас принадлежащих мобильному оператору Vodafone. Сумма данной сделки составит 7,95 млрд евро (около $11,5 млрд), сообщает TechCrunch. Ожидается, что она будет завер
26.01.2010 Французская Vivendi собирается приобрести 51% лицензиата сотовой связи GSM в Индии

Французская компания Vivendi ведет переговоры о покупке 51% акций лицензиата сотовой связи GSM в Индии – компании Datacom Solutions, сообщает Прайм-Тасс со ссылкой на индийскую газету Economic Times. Стоимость сдел
29.07.2008 Activision пересматривает список игр Vivendi

Руководство компании Activision Blizzard, которой теперь принадлежит не только издательство Sierra (Vivendi Games), но и множество крупных и не очень студий, решило коренным образом пересмотреть количество и качество тайтлов, находящихся в разработке. Некоторые игры, которые должны были выйти
04.05.2008 Е3 без Activision и Vivendi

Компании Activision и Vivendi официально объявили о выходе из Entertainment Software Association (ESA) и не участии в этом году в Е3. Вице президент ESA Рич Тейлор (Rich Taylor) подтвердил сей факт и заявил, что, те
22.02.2008 Vivendi запустила своего конкурента iTunes

Французская медиакомпания Vivendi объявила о запуске собственного музыкального сервиса под названием ZaOza. Пользователи ZaOza могут скачивать музыкальные треки с защитой от копирования (DRM), видеоклипы и игры. Стоимос
31.01.2008 Годовой отчет Vivendi

Издатель Vivendi Games опубликовал свой годовой финансовый отчет за 2007 год, который показывает рост выручки на 26.6% до уровня $1.51 млрд., которые издателю сгенерировали в основном более 10 млн. подп
21.01.2008 Vivendi взяла кредит на 3.5 млрд. евро

ссуды на 3.5 млрд. евро, которых медиагиганту хватит на завершение приобретения Activision (ныне часть Activision Blizzard) и французского провайдера Neuf Cegetel.Всего на эти сделки, таким образом, Vivendi потратит 8.5 млрд. евро.«Это долгосрочный крупный кредит (до 2012 года)», - говорится в официальном заявлении. «Теперь Vivendi сможет смело смотреть в будущее с полным набором ре
17.11.2007 Vivendi богатее за счет World of Warcraft

Издатель Vivendi опубликовал отчет, в котором сообщил о росте продаж своих игр в третьем квартале на 19%, а по сравнению с прошлым годом — на все 50%, что позволило преодолеть планку доходов в $1 млрд.

03.09.2007 Продажи Vivendi Games выросли на 91%

Медиагигант компания Vivendi опубликовала финансовый отчет за второй квартал, который показывает значительное снижение дохода во всех отраслях, кроме игровой индустрии.Выручка увеличилась на 6.4% и составила $13.97
26.07.2007 Продажи Vivendi Games выросли на 68.9%

Компания Vivendi, известная в России как издатель игр Blizzard и как бывший издатель игр Valve, опубликовала финансовый отчет своего игрового подразделения за первое полугодие 2007 года. Отчет показывае
28.05.2007 Vivendi «сразится» с YouTube и MySpace

Студия Vivendi планирует открыть веб-сайт для мобильных устройств, на  котором будет предложена музыка, видео, фильмы и игры как от Vivendi, так и от её партнёров. Как сообщает французская газе
21.11.2006 WoW подняла чистый доход Vivendi на 186%

пешная MMOG игра World of Warcraft, которая вот уже третий год своего существования не выходит из топов продаж. Среди других причин – успех Scarface: The World is Yours и инвестиции в Sierra Online и Vivendi Games Mobile.Впрочем, за четвертый квартал компания не ожидает увидеть больших прибылей.«В четвертом квартале геймеры увидят несколько релизов консольных игр от Sierra, от которых ждать
10.11.2006 WoW обеспечила успех Vivendi

Французский медиагигант Vivendi опубликовал свой финансовый отчет, в который, кроме показателей игрового подразделения, включены данные и от остальных подразделений. Тем не менее, значительному росту дохода компания о
26.09.2006 Vivendi предложила 2,5 млрд. евро за долю в Polska Telefonia Cyfrowa

Французский медиахолдинг Vivendi SA предложил 2,5 млрд. евро за долю Deutsche Telekom AG (49%) в польском операторе мо
07.09.2006 Чистая прибыль Vivendi увеличилась на 48,1%

Чистая прибыль крупнейшей французской медиакомпании Vivendi SA в 1 полугодии 2006 г. увеличилась на 48,1% — до 1,86 млрд. евро по сравнению

10.01.2006 Vivendi Universal подписала соглашение о слиянии с Television Par Satellite и Canal Plus

Крупнейшая французская медиакомпания Vivendi Universal SA подписала соглашение о слиянии с частными французскими телекомпаниями Te
17.11.2005 Чистая прибыль Vivendi Universal выросла на 3,3%

Чистая прибыль крупнейшей французской медиакомпании Vivendi Universal за 9 месяцев 2005 г. увеличилась на 3,3% - до €1 млрд. 907 млн. по сравнени
17.05.2005 Vivendi требует от DT €2,2 млрд.

Французская медиа-группа Vivendi Universal подала иск против немецкого телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom
25.11.2004 Philips продаст 3% акций Vivendi за $944 млн.

По сообщению РБК, компания Philips Electronics продает принадлежащие ему три процента пакет акций медиа-компании Vivendi Universal за сумму, которая может достигнуть €724 млн. ($944 млн.), сообщили банковские и биржевые источники в четверг. Сообщается, что брокером сделки является Exane BNP Paribas, котор
15.06.2004 Арестованы воры исходников Half-Life 2

игр за всю историю, и ее продолжение обещает быть не менее популярным. Сиквел будет издан компанией Vivendi Universal Games, подразделением Vivendi Universal. Представитель Valve заявил,
05.02.2004 Объем продаж Vivendi Universal сократился в 2 раза

Объем продаж французского медийного и телекоммуникационного холдинга Vivendi Universal в 4 квартале 2003 г. сократился более чем в два раза по сравнению с аналоги
18.09.2003 Deutsche Telekom усилил присутствие в Польше

Компании Deutsche Telekom, Vivendi Universal, Elektrim и Ymer Finance достигли соглашения, согласно которому Deutsche Te
21.05.2003 Vivendi может продать часть своих американских активов

Франко-американская медиагруппа Vivendi Universal намерена продать часть своих американских активов. В кратком заявлении, опу
12.05.2003 AOL и Bertelsmann ведут переговоры о слиянии музыкального бизнеса

о слиянии своих звукозаписывающих подразделений в попытке создать мощного конкурента лидеру сектора Vivendi Universal, сообщила сегодня деловая газета Wall Street Journal. Ссылаясь на источники
30.04.2003 Vivendi Universal планирует сосредоточиться на телекоммуникационном бизнесе

Франко-американский медиагигант Vivendi Universal намерен продать часть своих подразделений и сосредоточиться на телекоммуник
17.04.2003 Директор Vivendi не сообщал о переговорах с Apple?

Директор медиа-гиганта Vivendi Universal Клод Бебер (Claude Bebear) заявил о том, что он не давал информацию о перег
07.03.2003 Убыток Vivendi Universal в 2002 г. стал крупнейшим в истории Франции

Франко-американский медиа-холдинг Vivendi Universal побил установленный всего день назад телекоммуникационной компанией France

17.01.2003 Vivendi продала в 2002 году активы на сумму 6,8 млрд. евро

Американо-французская медиагруппа Vivendi Universal сообщила, что по состоянию на 31 декабря 2002 года ею получены в виде налич
29.11.2002 Vivendi получит кредит в $1 млрд. для покупки Cegetel SA

Французский медиа-гигант компания Vivendi Universal SA подписала со своими банками-кредиторами договор на заeм в $1 млрд., кото
10.11.2002 Vodafone возобновила попытки приобрести акции Cegetel

Группа Vodafone Group Plc снова предложила приобрести 44%-ный пакет акций Cegetel, принадлежащего Vivendi Universal. На прошлой неделе британская компания получила от продавца отказ от слишко
27.09.2002 Vivendi планирует получить к концу года 5 млрд. евро от продажи своих активов

Французская медиа-группа Vivendi Universal планирует продать свои активы на сумму 5 млрд. евро к концу года в соответс
25.09.2002 AOL Time Warner, Vivendi, Sony обвиняются в монополизации рынка услуг "видео по требованию"

Калифорнийская фирма Intertainer подала иск против трех крупнейших медиа-компаний, в котором обвиняет AOL Time Warner, Vivendi и Sony в замораживании цен на цифровое распространение развлекательного контента. Вместе эти компании контролируют 56% рынка кинопродукции и 63% музыкального рынка. Intertainer обвиняет
30.08.2002 Vodafone стал единственным владельцем портала Vizzavi

Телекоммуникационная компания Vodafone выкупила у Vivendi Universal ее долю в интернет-портале для мобильных пользователей Vizzavi. Стоимость п
19.08.2002 Vodafone может стать единственным владельцем портала Vizzavi

Французская медиа-группа Vivendi Universal ведет переговоры с телекоммуникационной компанией Vodafone о продаже ей 50%
19.08.2002 Vodafone предложил 4,7 млрд. евро за пакет акций компании Cegetel

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group предложил имеющей большой долг компании Vivendi Universal 4,7 млрд. евро за 44%-ную долю акций французской телекоммуникационной групп
06.08.2002 Портал Vodafone и Vivendi обманул своих пользователей?

Портал для мобильных пользователей Vizzavi, принадлежащий Vodafone и Vivendi, опровергает сообщения о том, что он продал списки британских пользователей компании Virgin.net. Это заявление явилось реакцией на публикации в воскресном выпуске газеты Independent. Ко
02.08.2002 Sony и Vivendi представили обновленную версию музыкального сервиса Pressplay

Корпорации Sony Music Entertainment и Vivendi Universal Music Group объявили о запуске новой версии музыкального сервиса Pressplay. Теперь подписчики сервиса смогут не только слушать записи в потоковом формате, как ранее, но и загр
03.07.2002 NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США

вное влияние на рынок, и во вторник на этой сцене появился новый участник - французский медиагигант Vivendi Universal. Скандал пересек Атлантику и нанес значительный удар по европейскому фондов
03.07.2002 NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США

одозреваемых в неправильном ведении финансового учета, во вторник добавился французский медиагигант Vivendi Universal. К концу торгов 2 июля NASDAQ опустился еще на 3,28% и достиг минимального

11.06.2002 News Corp. приобретёт телевещательное подразделение Vivendi за $1,4 млрд.

Представители корпорации News Corp. объявили о решении приобрести принадлежащую Vivendi итальянскую коммерческую телевещательную компанию Telepiu. Сумма сделки составит $1,4 млрд., при этом она подлежит одобрению со стороны правительства Италии. Кроме того, News Corp. и


Публикаций - 332, упоминаний - 421

Vivendi SA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 93 48
Sony 6739 37
Vodafone Group 1412 37
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 33
Microsoft Corporation 25775 32
Yahoo! 3726 27
SFR - Société française du radiotéléphone 65 20
Microsoft - Activision Blizzard 511 19
AOL Inc - America Online 1883 18
Intel Corporation 12811 16
RealNetworks Products and Services 355 16
EA - Electronic Arts 1317 15
SoftClub - СофтКлуб 160 14
Cisco Systems 5372 14
Blizzard Entertainment 343 14
Deutsche Telekom 954 13
Apple Inc 13156 12
Mad Doc Software 18 11
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 10
Atari 159 10
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 9
Saber Interactive 32 9
Bouygues Telecom 65 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 8
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 7
Deutsche Telekom - T-Mobile Polska - Polska Telefonia Cyfrowa - Polish Digital Telephony 15 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 7
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 7
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 7
AOL Europe 42 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Philips 2099 6
Lenovo Motorola 3566 6
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 44
Bertelsmann 195 24
Sony Music Entertainment 161 22
WMG - Warner Music Group 210 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 16
Sony BMG 187 14
Warner 540 9
EMI Group 60 9
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 9
USA Networks 29 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
eBay Inc 1640 6
Walt Disney Company 647 6
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
Federated Hermes - Federated Investors 57 3
Thomas Weisel Partners 44 3
Sony BMG Music Entertainment 34 3
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 3
Merrill Lynch 454 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 3
Barnes & Noble 171 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Enron - Enrongate 122 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
Prudential Financial 52 2
Havas 10 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Victory Capital Management 5 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 2
Судебная власть - Judicial power 2500 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 6
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