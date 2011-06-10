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Vivendi SA Vivendi Universal
СОБЫТИЯ
|10.06.2011
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Французская Vivendi выкупит 44% сотового оператора SFR у Vodafone
Европейская Комиссия вчера, 9 июня, выдала свое разрешение на приобретение французским конгломератом Vivendi 44% компании SFR, сейчас принадлежащих мобильному оператору Vodafone. Сумма данной сделки составит 7,95 млрд евро (около $11,5 млрд), сообщает TechCrunch. Ожидается, что она будет завер
|26.01.2010
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Французская Vivendi собирается приобрести 51% лицензиата сотовой связи GSM в Индии
Французская компания Vivendi ведет переговоры о покупке 51% акций лицензиата сотовой связи GSM в Индии – компании Datacom Solutions, сообщает Прайм-Тасс со ссылкой на индийскую газету Economic Times. Стоимость сдел
|29.07.2008
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Activision пересматривает список игр Vivendi
Руководство компании Activision Blizzard, которой теперь принадлежит не только издательство Sierra (Vivendi Games), но и множество крупных и не очень студий, решило коренным образом пересмотреть количество и качество тайтлов, находящихся в разработке. Некоторые игры, которые должны были выйти
|04.05.2008
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Е3 без Activision и Vivendi
Компании Activision и Vivendi официально объявили о выходе из Entertainment Software Association (ESA) и не участии в этом году в Е3. Вице президент ESA Рич Тейлор (Rich Taylor) подтвердил сей факт и заявил, что, те
|22.02.2008
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Vivendi запустила своего конкурента iTunes
Французская медиакомпания Vivendi объявила о запуске собственного музыкального сервиса под названием ZaOza. Пользователи ZaOza могут скачивать музыкальные треки с защитой от копирования (DRM), видеоклипы и игры. Стоимос
|31.01.2008
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Годовой отчет Vivendi
Издатель Vivendi Games опубликовал свой годовой финансовый отчет за 2007 год, который показывает рост выручки на 26.6% до уровня $1.51 млрд., которые издателю сгенерировали в основном более 10 млн. подп
|21.01.2008
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Vivendi взяла кредит на 3.5 млрд. евро
ссуды на 3.5 млрд. евро, которых медиагиганту хватит на завершение приобретения Activision (ныне часть Activision Blizzard) и французского провайдера Neuf Cegetel.Всего на эти сделки, таким образом, Vivendi потратит 8.5 млрд. евро.«Это долгосрочный крупный кредит (до 2012 года)», - говорится в официальном заявлении. «Теперь Vivendi сможет смело смотреть в будущее с полным набором ре
|17.11.2007
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Vivendi богатее за счет World of Warcraft
Издатель Vivendi опубликовал отчет, в котором сообщил о росте продаж своих игр в третьем квартале на 19%, а по сравнению с прошлым годом — на все 50%, что позволило преодолеть планку доходов в $1 млрд.
|03.09.2007
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Продажи Vivendi Games выросли на 91%
Медиагигант компания Vivendi опубликовала финансовый отчет за второй квартал, который показывает значительное снижение дохода во всех отраслях, кроме игровой индустрии.Выручка увеличилась на 6.4% и составила $13.97
|26.07.2007
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Продажи Vivendi Games выросли на 68.9%
Компания Vivendi, известная в России как издатель игр Blizzard и как бывший издатель игр Valve, опубликовала финансовый отчет своего игрового подразделения за первое полугодие 2007 года. Отчет показывае
|28.05.2007
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Vivendi «сразится» с YouTube и MySpace
Студия Vivendi планирует открыть веб-сайт для мобильных устройств, на котором будет предложена музыка, видео, фильмы и игры как от Vivendi, так и от её партнёров. Как сообщает французская газе
|21.11.2006
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WoW подняла чистый доход Vivendi на 186%
пешная MMOG игра World of Warcraft, которая вот уже третий год своего существования не выходит из топов продаж. Среди других причин – успех Scarface: The World is Yours и инвестиции в Sierra Online и Vivendi Games Mobile.Впрочем, за четвертый квартал компания не ожидает увидеть больших прибылей.«В четвертом квартале геймеры увидят несколько релизов консольных игр от Sierra, от которых ждать
|10.11.2006
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WoW обеспечила успех Vivendi
Французский медиагигант Vivendi опубликовал свой финансовый отчет, в который, кроме показателей игрового подразделения, включены данные и от остальных подразделений. Тем не менее, значительному росту дохода компания о
|26.09.2006
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Vivendi предложила 2,5 млрд. евро за долю в Polska Telefonia Cyfrowa
Французский медиахолдинг Vivendi SA предложил 2,5 млрд. евро за долю Deutsche Telekom AG (49%) в польском операторе мо
|07.09.2006
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Чистая прибыль Vivendi увеличилась на 48,1%
Чистая прибыль крупнейшей французской медиакомпании Vivendi SA в 1 полугодии 2006 г. увеличилась на 48,1% — до 1,86 млрд. евро по сравнению
|10.01.2006
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Vivendi Universal подписала соглашение о слиянии с Television Par Satellite и Canal Plus
Крупнейшая французская медиакомпания Vivendi Universal SA подписала соглашение о слиянии с частными французскими телекомпаниями Te
|17.11.2005
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Чистая прибыль Vivendi Universal выросла на 3,3%
Чистая прибыль крупнейшей французской медиакомпании Vivendi Universal за 9 месяцев 2005 г. увеличилась на 3,3% - до €1 млрд. 907 млн. по сравнени
|17.05.2005
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Vivendi требует от DT €2,2 млрд.
Французская медиа-группа Vivendi Universal подала иск против немецкого телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom
|25.11.2004
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Philips продаст 3% акций Vivendi за $944 млн.
По сообщению РБК, компания Philips Electronics продает принадлежащие ему три процента пакет акций медиа-компании Vivendi Universal за сумму, которая может достигнуть €724 млн. ($944 млн.), сообщили банковские и биржевые источники в четверг. Сообщается, что брокером сделки является Exane BNP Paribas, котор
|15.06.2004
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Арестованы воры исходников Half-Life 2
игр за всю историю, и ее продолжение обещает быть не менее популярным. Сиквел будет издан компанией Vivendi Universal Games, подразделением Vivendi Universal. Представитель Valve заявил,
|05.02.2004
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Объем продаж Vivendi Universal сократился в 2 раза
Объем продаж французского медийного и телекоммуникационного холдинга Vivendi Universal в 4 квартале 2003 г. сократился более чем в два раза по сравнению с аналоги
|18.09.2003
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Deutsche Telekom усилил присутствие в Польше
Компании Deutsche Telekom, Vivendi Universal, Elektrim и Ymer Finance достигли соглашения, согласно которому Deutsche Te
|21.05.2003
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Vivendi может продать часть своих американских активов
Франко-американская медиагруппа Vivendi Universal намерена продать часть своих американских активов. В кратком заявлении, опу
|12.05.2003
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AOL и Bertelsmann ведут переговоры о слиянии музыкального бизнеса
о слиянии своих звукозаписывающих подразделений в попытке создать мощного конкурента лидеру сектора Vivendi Universal, сообщила сегодня деловая газета Wall Street Journal. Ссылаясь на источники
|30.04.2003
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Vivendi Universal планирует сосредоточиться на телекоммуникационном бизнесе
Франко-американский медиагигант Vivendi Universal намерен продать часть своих подразделений и сосредоточиться на телекоммуник
|17.04.2003
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Директор Vivendi не сообщал о переговорах с Apple?
Директор медиа-гиганта Vivendi Universal Клод Бебер (Claude Bebear) заявил о том, что он не давал информацию о перег
|07.03.2003
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Убыток Vivendi Universal в 2002 г. стал крупнейшим в истории Франции
Франко-американский медиа-холдинг Vivendi Universal побил установленный всего день назад телекоммуникационной компанией France
|17.01.2003
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Vivendi продала в 2002 году активы на сумму 6,8 млрд. евро
Американо-французская медиагруппа Vivendi Universal сообщила, что по состоянию на 31 декабря 2002 года ею получены в виде налич
|29.11.2002
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Vivendi получит кредит в $1 млрд. для покупки Cegetel SA
Французский медиа-гигант компания Vivendi Universal SA подписала со своими банками-кредиторами договор на заeм в $1 млрд., кото
|10.11.2002
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Vodafone возобновила попытки приобрести акции Cegetel
Группа Vodafone Group Plc снова предложила приобрести 44%-ный пакет акций Cegetel, принадлежащего Vivendi Universal. На прошлой неделе британская компания получила от продавца отказ от слишко
|27.09.2002
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Vivendi планирует получить к концу года 5 млрд. евро от продажи своих активов
Французская медиа-группа Vivendi Universal планирует продать свои активы на сумму 5 млрд. евро к концу года в соответс
|25.09.2002
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AOL Time Warner, Vivendi, Sony обвиняются в монополизации рынка услуг "видео по требованию"
Калифорнийская фирма Intertainer подала иск против трех крупнейших медиа-компаний, в котором обвиняет AOL Time Warner, Vivendi и Sony в замораживании цен на цифровое распространение развлекательного контента. Вместе эти компании контролируют 56% рынка кинопродукции и 63% музыкального рынка. Intertainer обвиняет
|30.08.2002
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Vodafone стал единственным владельцем портала Vizzavi
Телекоммуникационная компания Vodafone выкупила у Vivendi Universal ее долю в интернет-портале для мобильных пользователей Vizzavi. Стоимость п
|19.08.2002
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Vodafone может стать единственным владельцем портала Vizzavi
Французская медиа-группа Vivendi Universal ведет переговоры с телекоммуникационной компанией Vodafone о продаже ей 50%
|19.08.2002
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Vodafone предложил 4,7 млрд. евро за пакет акций компании Cegetel
Британский оператор мобильной связи Vodafone Group предложил имеющей большой долг компании Vivendi Universal 4,7 млрд. евро за 44%-ную долю акций французской телекоммуникационной групп
|06.08.2002
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Портал Vodafone и Vivendi обманул своих пользователей?
Портал для мобильных пользователей Vizzavi, принадлежащий Vodafone и Vivendi, опровергает сообщения о том, что он продал списки британских пользователей компании Virgin.net. Это заявление явилось реакцией на публикации в воскресном выпуске газеты Independent. Ко
|02.08.2002
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Sony и Vivendi представили обновленную версию музыкального сервиса Pressplay
Корпорации Sony Music Entertainment и Vivendi Universal Music Group объявили о запуске новой версии музыкального сервиса Pressplay. Теперь подписчики сервиса смогут не только слушать записи в потоковом формате, как ранее, но и загр
|03.07.2002
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NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США
вное влияние на рынок, и во вторник на этой сцене появился новый участник - французский медиагигант Vivendi Universal. Скандал пересек Атлантику и нанес значительный удар по европейскому фондов
|03.07.2002
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NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США
одозреваемых в неправильном ведении финансового учета, во вторник добавился французский медиагигант Vivendi Universal. К концу торгов 2 июля NASDAQ опустился еще на 3,28% и достиг минимального
|11.06.2002
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News Corp. приобретёт телевещательное подразделение Vivendi за $1,4 млрд.
Представители корпорации News Corp. объявили о решении приобрести принадлежащую Vivendi итальянскую коммерческую телевещательную компанию Telepiu. Сумма сделки составит $1,4 млрд., при этом она подлежит одобрению со стороны правительства Италии. Кроме того, News Corp. и
Vivendi SA и организации, системы, технологии, персоны:
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