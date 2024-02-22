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DVD Digital Versatile Disc цифровой многоцелевой диск Digital Video Disc цифровой видеодиск DVD+RW Alliance Recordable DVD Council VOB DVD-Video Object Versioned Object Base формат файлов, используемый для хранения DVD-Video

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.02.2024 Древнему типу накопителей подарили новую жизнь и колоссальную вместимость, какой больше нет ни у кого. Они угрожают и HDD, и SSD

ть накопителя, но главное в данном случае – это все же количество слоев. Если в доступных в рознице DVD-дисках есть максимум две стороны и два слоя (такие экземпляры рассчитаны на хранение 17,1
11.07.2022 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: в России резко вырос спрос на фильмы на DVD/Blu-Ray и виниловые проигрыватели

Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала во II квартале текущего года рост продаж в 2-3 раза аудио- и видеоконтента на физических носителях – дисков в форматах DVD и Blu-Ray и подписок на отечественные онлайн-кинотеатры, также на четверть увеличился интерес к проигрывателям винила. Всплеск интереса обусловлен снижением числа стриминговых сервисов, стр
17.10.2021 Как оцифровать видео с DVD-дисков

й формат или диск защищен шифрованием или блокировкой по региону. Разберемся, как перенести видео с DVD-дисков на другой носитель. Разработано немало платных и бесплатных программ для риппинга

28.05.2021 Как сконвертировать DVD и Blu-ray в удобные форматы

Диски DVD или Blu-ray легко повреждаются — иногда достаточно незначительной царапины, чтобы потерять любимый фильм или видеосъемку знаменательного события. Еще одна проблема – форматы видео Blu-ray и
07.02.2017 Sony, NEC, Panasonic, Hitachi и LG должны выплатить $10 всем владельцам своих DVD-приводов

о устройство или какие-то неоспоримые доказательства владения им не обязательно. Условий всего два: DVD-привод должен быть произведен компанией Sony, NEC, Panasonic или Hitachi-LG и куплен в пе
06.08.2015 Пользователи Windows 10 будут платить за DVD-плеер

тыс. по нынешнему курсу). Windows DVD Player предназначен для Windows 10 и позволяет воспроизводить DVD-диски при наличии оптического привода с поддержкой этого вида носителей. Windows Media Ce
17.04.2015 Хиты продаж: музыкальные центры

те не только насладиться звуком формата DVD-Audio, но и транслировать с этой мини-системы фильмы на DVD-дисках прямиком в телевизор. Есть USB-разъём, фирменная «примочка» Авто DJ (воспроизведен
25.08.2014 JVC Kenwood представила DVD-ресивер DDX7055BT с интерфейсом Bluetooth

MVW, воспроизводит аудиоформаты MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC, а также поддерживает форматы PNG, JPEG и BMP. DVD-плеер работает с дисками региона 5. Для создания собственного дизайна предусмотрен обновл
24.01.2014 Panasonic выпустил ультрабук-трансформер с DVD

,5 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек и комплектуется процессорами Intel Core четвёртого поколения (Haswell). Кроме того, в тонком и компактном корпуса Panasonic CF-MX3 нашлось место для привода DVD, двух портов USB 3.0, портов HDMI и VGA, а также слота для установки флэш-карт SD.
05.11.2013 Call of Duty: Ghosts в продаже

ртное издание" (Jewel): 4 DVD с игрой в джевел-упаковке"Call of Duty: Ghosts. Стандартное издание" (DVD-box): 4 DVD с игрой в упаковке DVD-box"Call of Duty: Ghosts. Специальное издание":
25.10.2013 Call of Duty: Ghosts ушла на "золото"

ртное издание" (Jewel): 4 DVD с игрой в джевел-упаковке"Call of Duty: Ghosts. Стандартное издание" (DVD-box): 4 DVD с игрой в упаковке DVD-box"Call of Duty: Ghosts. Специальное издание":
15.04.2013 DVD-сканер: разработан дешевый и простой тест на вирусы

ли новый дешевый метод диагностики вирусных заболеваний. Благодаря USB-носителям и потоковому видео DVD-плееры уже окончательно устарели. Однако их дешевая освоенная в производстве оптика может
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D

жка файловых систем EXT2, EXT3, FAT16, NTFS Поддержка форматов файлов ISO BD3D, MKV, AVI, WMV, IFO, VOB, MOV, ASF, TS, M2T, M2TS, MP4 Поддержка кодеков MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, WMV9, VC1 Подд
28.08.2012 Sony отказывается от CD- и DVD-приводов

i Shimbun. Компания Sony Optiarc, дочернее предприятие Sony, которое занимается изготовлением CD- и DVD-приводов для персональных компьютеров, полностью прекратит свою деятельность к марту буду
06.06.2012 Обзор первого ультрабука c DVD-приводом: Acer Aspire Timeline Ultra M3

нения, практичность материалов Производительная аппаратная часть Малый вес и толщина для ноутбука с DVD-приводом Отличная автономность Минусы: Отсутствие портов USB по бокам корпуса
03.05.2012 Philips MCD785: микросистема с поддержкой DVD и HDMI

Dolby Digital, функцией Tremble&Bass для регулирования высоких и низких частот, MP3 Link и USB Direct для воспроизведения музыки с MP3-плееров и других устройств и поддерживает воспроизведение дисков DVD, DivX Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW. В комплекте предусмотрена док-станция для воспроизведения музыки с iPod или iPhone с возможностью одновременной подзарядки. Микросистема Philips MCD785

27.04.2012 Samsung выпустил самый тонкий в мире внешний DVD-привод

Компания Samsung Electronics анонсировала SE-218BB - внешний DVD-привод высотой 14 мм. Производитель утверждает, что устройство является самым тонким из п
10.04.2012 DVD-минисистемы ВВК – ощути силу звука

ристиках чуть подробней. DVD-минисистема AMS300U поддерживает следующие виды носителей: CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW. То есть она воспроизводит не только покупные лицензионные диски,

07.03.2012 Acer представил ультрабук с дискретной графикой и DVD

ерно для ультрабуков, которые, как правило, имеют интегрированную в процессор графику, отмечает Reg Hardware. Кроме того, Acer утверждает, что M3 является первым 15-дюймовым ультрабуком со встроенным DVD-приводом. Вместо жесткого диска может использоваться SSD-накопитель. В этом случае время запуска составит полторы секунды. Acer Aspire Timeline Ultra M3 Acer Aspire Timeline Ultra M3 поступ
18.07.2011 Sony показала ультратонкие внешние пишущие приводы для ноутбуков

DVD/CD для ноутбуков. Они не требуют внешнего питания. Привод DRX-S90U поддерживает скорость записи DVD-R до 8x, двухслойных DVD-R и однослойных DVD-RW до 6x, DVD+RW - 8X, DVD-RAM - 5X и
06.07.2011 Philips разработала микросистему с DVD-проигрывателем

32, которая позволяет подключать iPod / iPhone и USB-носители, слушать FM-радио и смотреть фильмы с DVD-дисков. Эта универсальная система обеспечивает естественный звук и воспроизводит музыку с
19.04.2011 DVD все еще популярнее онлайн-видеосервисов

о распространяющиеся онлайн-видеосервисы пока что не смогли обойти традиционные носители, такие как DVD и Blu-ray. Согласно новому исследованию компании NPD Group большинство жителей США все ещ
18.04.2011 Philips представил в России новые DVD-плееры

редачи, вторая - помогает воспроизводить испачканные или поцарапанные диски. Philips DVP3850K Новые DVD-плееры появятся на российском рынке в апреле 2011 г. Рекомендованная розничная цена соста
25.03.2011 LG выпустил DVD-плеер с поддержкой внешних жестких дисков до 2 ТБ

Компания LG Electronics, представила на российском рынке DVD-плеер LG DVX689H, выполненный в традиционном дизайне LG со строгими линиями. Являясь полн
03.03.2011 Philips показала мультимедиа-систему для автомобилей

стима с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. Она воспроизводит видео в форматах DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD и форматах сжатия DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0,

24.02.2011 Philips анонсирует новый портативный DVD-плеер PD7030

большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. Он позволяет просматривать видео в форматах DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD и DivX, фото в формате JPEG и слушать музыку в форматах

24.01.2011 BBK представил три новых LED-телевизора со встроенным DVD-плеером

оложением светодиодов по периметру экрана позволила сократить толщину корпуса: с учетом встроенного DVD-привода она составляет 4,3 см. DVD-плеер воспроизводит все распространенные форматы видео
29.11.2010 Ноутбуки Apple лишатся DVD-приводов и получат эксклюзив от Intel

Б. При этом ожидается, что Apple оставит в продаже одну модель MacBook Pro предыдущего поколения (с DVD-приводом, жестким диском и без технологии Light Peak). Она будет стоить $1799, тогда как

08.10.2010 Милиция провела ночной рейд в Москве: изъят контрафакт на $1 млн

В ночь с 7 на 8 октября 2010 г. милиция изъяла со склада в Москве более 100 тыс. пиратских DVD-дисков. Выемка дисков со склада в Торгово-ярмарочном комплексе «Лужники» проводилась УБЭП
29.09.2010 Panasonic разработала легкий 12-дюймовый ноутбук с DVD-приводом

омпьютер, по версии производителя, является самым легким в мире ноутбуком с 12.1-дюймовым экраном и DVD-приводом. Новинка работает на базе процессора Intel Core i5-520M vPro 2,4 ГГц, обеспечива
16.06.2010 Samsung объединила DVD и Blu-ray

о представляет внутренний привод, устанавливаемый в корпус системного блока, позволяющий читать как CD/DVD (на скорости 48 и 16x, соответственно), так и BD-диски (со скорость до 12x для BD-ROM

03.06.2010 Новые DVD-плееры BBK с системой «Караоке MIX»

ропуска рекламных роликов на диске перед началом фильма в плеерах BBK предусмотрена функция Q-Play. DVD-проигрыватель BBK 8-й серии Новинки 8-й серии – DV813X, DV816X и DV827X – поступят в прод
04.03.2010 Epson представила проектор со всторенным DVD-плеером для сферы образования

ногофункциональное устройство, разработанное специально для сферы образования; содержащее проектор, DVD-плеер и стереосистему с 2 динамиками по 10 Вт в одном компактном корпусе. Реализованная в
02.12.2009 Первый гибридный BD/DVD-диск

льном носителе. Компания Universal планирует выпустить его в "смешанном" варианте - на двухстороннем оптическом диске. Одна сторона его будет изготовлена в соответствии с форматом Blu-ray, а вторая - DVD. Соответственно, фильм (плюс дополнительные сцены и материалы) будет занимать 50 и 9 Гб на каждой из сторон. Universal планирует начать продажи таких "гибридных" дисков 19 января следующего
25.11.2009 "Предтечи" только в DVD-box

оружия, техники и монстров, навыков развития персонажа и особенностей игровой механики.Официальная DVD-упаковка с лицензионной версией дополнена лакированной суперобложкой, на которой располож
20.11.2009 В Москве изъята очередная партия пиратских DVD

(РАПО) проведено очередное мероприятие по изъятию пиратской видеопродукции из торгового оборота в Москве. В торговом павильоне, расположенном на ул. Планерная, СЗАО г. Москвы обнаружено и изъято 1576 DVD-дисков с явными признаками контрафактности. Исходя из того, что на каждом носителе записано от 3 до 10 произведений общее число поддельных фильмов составляет более 5 тыс. наименований. В ас
11.11.2009 В Москве изъяли пиратские DVD

зацией» (РАПО) проведено очередное мероприятие по изъятию пиратской видеопродукции из торгового оборота в Москве. В торговом центре, расположенном на Бескудниковском бульваре, обнаружено и изъято 600 DVD-дисков с явными признаками контрафактности. В изъятом ассортименте – фильмы, которые планируются к выпуску налегальный рынок России в декабре этого года и январе 2010 г. («Книгамастеров», «
09.11.2009 1/5 рынка пиратских DVD накрыли одним ударом

ября) о пресечении деятельности двух международных организованных групп, подозреваемых в организации производства и сбыта контрафактной аудиовизуальной продукции и программного обеспечения. Пиратские DVD-диски производились на заводах, расположенных в Москве и Московской области, а сбывались в странах СНГ и субъектах Российской Федерации. В ДЭБ не уточняют, граждане каких иностранных госуда
23.09.2009 Новая серия ЖК-телевизоров BBK со встроенными DVD-плеерами

измом загрузки лазерного диска, лазер расположен на боковой стороне корпуса. В числе поддерживаемых DVD-плеером форматов – MPEG-4. Плеер оснащен функцией Q-Play, позволяющей пропускать рекламны
11.09.2009 "Аллоды Онлайн" в печати

игра 2009 года, по мнению членов жюри КРИ, выйдет в нескольких вариантах упаковки: коллекционном и DVD-издании – и поступит в продажу в день начала открытого бета-тестирования.В течение нескол

Публикаций - 5711, упоминаний - 9736

DVD и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 742
Sony 6739 727
Microsoft Corporation 25775 484
Toshiba Corporation 2980 438
Samsung Electronics 11064 429
Nvidia Corp 4002 349
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 340
Apple Inc 13154 312
Acer Group - Acer Inc 2776 258
Philips 2099 242
LG Electronics 3735 236
AMD Graphics Product Group - ATI 973 229
Dell EMC 5180 198
HP Inc. 5883 195
9594 195
AMD - Advanced Micro Devices 4641 183
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 177
VAIO 475 169
IBM - International Business Machines Corp 9699 147
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 141
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 128
Fujitsu 2105 124
HP - Hewlett-Packard 3662 123
Новый диск 963 113
JVC Kenwood 422 112
Hitachi - Хитачи 1501 110
BBK Electronics Corp 332 108
Sharp Corporation 1062 95
Dell Technologies - Dell Computer 2219 94
Seiko Epson Corporation 908 94
Lenovo Group 2446 91
Rover - RoverComputers 423 87
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 86
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 86
Canon 1439 81
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 80
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 71
Amazon Inc - Amazon.com 3277 69
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 67
Siemens AG - Siemens Group 2673 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 95
Walt Disney Company 647 63
Белый Ветер 365 47
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 47
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 42
Warner 540 39
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 35
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 34
Warner Bros. International Television Distribution 289 34
Россети Ленэнерго 1699 33
Эра HD - Эра ХД 54 32
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
Композит 99 29
eBay Inc 1640 27
Yamaha - Ямаха 110 27
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 26
Walmart - Wal-Mart Stores 405 25
Carl Zeiss AG 307 22
Совкомбанк Совесть 279 21
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 17
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 14
Ferrari NV 159 14
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 13
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 13
Sony BMG 187 12
Армада - РБК софт - PCHome 36 12
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 12
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 12
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 11
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 11
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 9
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 94
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 83
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 36
Судебная власть - Judicial power 2500 29
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 13
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 11
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 11
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 9
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 8
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 7
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 58
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 49
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 40
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 22
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 20
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 16
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 12
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 10
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 10
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 9
HD DVD Promotion Group 10 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 8
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 7
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 6
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
Русский Щит - ассоциация 39 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 3
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 3
Advanced Optical Storage Research Consortium 3 3
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
WiMAX Forum 69 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 2
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1227
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1225
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1194
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1012
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 947
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 914
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 902
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 900
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 891
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 865
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 857
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 822
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 789
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 777
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 746
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 740
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 705
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 679
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 636
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 595
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 593
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 576
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 535
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 502
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 494
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 489
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 489
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 488
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 484
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 471
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 450
DDR - Double data rate 3083 445
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 430
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 422
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 411
Наушники - Headphones 4478 410
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 402
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 396
Контрастность 3042 382
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 379
Microsoft Windows 16882 417
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 357
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 310
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 301
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 249
Microsoft Windows XP 2431 227
Microsoft Windows 2000 8678 212
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 203
Intel Celeron - Серия процессоров 979 189
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 185
Linux OS 11533 175
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 162
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 156
AMD Mobility Radeon 232 155
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 145
Apple iPod 1553 143
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 142
Microsoft Windows 7 2007 142
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 139
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 137
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 132
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 126
Nvidia GeForce Go 189 121
Intel Core - Семейство процессоров 1251 119
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 117
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 112
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 111
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 108
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 98
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 96
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 96
Microsoft DirectX 723 91
Nvidia GeForce GT 337 90
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 90
Apple iPhone 6 4861 89
Toshiba Satellite 166 86
Intel Pentium III 782 85
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 84
Fujitsu LifeBook 167 84
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 83
Ксенин Алекс 311 133
Наумов Максим 100 76
Ширшов Павел 76 51
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 34
Сергеев Иван 74 30
Бровкин Дмитрий 55 22
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 19
Овсянников Денис 23 16
Беляева Татьяна 29 15
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 15
Симонов Игорь 103 14
Ерофеева Мария 31 13
Johansen Jon Lech - Йохансен Йон Лех 13 12
Малафеев Андрей 52 12
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 11
Лахова Олеся 35 9
Речменский Игорь 21 9
Bond James - Бонд Джеймс 86 9
Солонин Виталий 90 8
Клинаичев Андрей 33 8
Потапкин Никита 14 8
Johansen Jon - Йохансен Йон 8 8
Ковалев Александр 165 8
Константинов Константин 32 7
Parsons Andy - Парсонс Энди 7 7
Раевский Алексей 77 7
Попов Алексей 339 7
Князева Мария 16 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
Лаптева Марина 114 6
Газаров Артур 77 6
Борушевский Денис 37 6
Nishida Atsutoshi - Нисида Ацутоси 12 6
Путин Владимир 3454 6
Золотницкий Филипп 11 5
Никитин Николай 24 5
Евстигнеев Денис 9 5
Абрамов Олег 5 5
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 5
Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1581
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 785
Япония 13807 592
Европа 24964 515
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 341
Германия - Федеративная Республика 13221 220
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 203
Южная Корея - Республика 7052 197
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 190
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 185
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 137
Китай - Тайвань 4245 136
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 102
Азия - Азиатский регион 5920 101
Франция - Французская Республика 8177 93
Земля - планета Солнечной системы 10865 87
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 80
Украина 7928 75
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 66
Италия - Итальянская Республика 4508 63
США - Нью-Йорк 3180 61
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 59
Америка - Американский регион 2206 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 57
Канада 5081 57
Африка - Африканский регион 3641 54
Испания - Королевство 3840 50
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 44
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 44
Ближний Восток 3154 44
Нидерланды 3746 43
США - Калифорния 4829 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 41
Европа Восточная 3138 40
Япония - Токио 1020 40
Индия - Bharat 5869 35
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 35
Европа Западная 1496 34
Беларусь - Белоруссия 6289 32
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 496
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 418
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 348
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 332
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 329
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 236
Ergonomics - Эргономика 1755 228
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 208
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 179
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 170
Английский язык 7030 169
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 166
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 165
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 154
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 151
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 134
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 129
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 119
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 115
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 108
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 105
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 103
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 99
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 96
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 94
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 84
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 74
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 67
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 62
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 60
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 57
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 56
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 56
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 56
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 55
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 54
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 53
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 53
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 49
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 48
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 149
CNews - ZOOM.CNews 1866 149
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 76
DigiTimes - Издание 1331 68
AP - Associated Press 2007 33
The Register - The Register Hardware 1784 30
NE Asia Online 313 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 24
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 20
Inquirer 463 18
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 17
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 15
Engadget - Блог о технологиях 429 13
Ars Technica 450 13
NYT - The New York Times 1100 12
Bloomberg 1627 11
Чудо техники 60 11
AppleInsider 400 11
New Scientist 1448 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 9
USA Today 153 9
CNET Networks - CNET News 1643 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 9
Reg Hardware 91 8
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 8
FT - Financial Times 1296 8
EE Times 160 8
Стрим-ТВ - телекомпания 166 7
MacWorld 134 7
Tom’s Hardware 600 7
РИА Новости 1033 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Известия ИД 770 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
TG Daily 98 6
Silicon 494 6
The Globe and Mail 73 6
Nikkei Electronics 82 6
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 150
IDC - International Data Corporation 4975 54
Forrester Research 834 21
Gartner - Гартнер 3658 19
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 14
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 12
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 11
In-Stat 115 10
In-Stat/MDR 74 9
NPD Group 140 8
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 8
Harris Interactive 81 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Strategy Analytics 285 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
NPD DisplaySearch 285 5
Nielsen VideoScan 5 5
Mercury Research 73 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Gartner - Dataquest 353 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
Futuresource Consulting 16 4
ABI Research 236 4
HFS Research 49 4
Internet Stock Report 994 3
ITResearch 123 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 3
Insight 64 20 3
Needham & Company 36 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Dell'Oro Group 66 3
TeleGeography Research 40 2
Mobile Research Group 87 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Market Intelligence Center - MIC 15 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 46
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 25
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
Государственный Русский музей 52 4
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 4
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 3
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 3
University of Bristol - Бристольский университет 86 3
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 2
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 2
University of Miami - Университет Майами 24 2
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 2
Tokyo Metropolitan University - Токийский столичный университет 4 2
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 2
Honam University - Хонамский университет 2 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 73
CeBIT 614 56
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 34
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 25
Intel Developer Forum - IDF 317 23
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 21
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 16
День молодёжи - 27 июня 1087 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 14
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 14
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 13
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
Фотофорум 48 9
Международный женский день - 8 марта 418 7
Связь-Экспокомм 276 6
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
CEATEC 45 5
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 5
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 4
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Photokina 60 4
Apple Expo 11 3
MacWorld Expo 35 3
ИгроМир 125 3
PC Expo 36 3
Infosecurity - выставка 63 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Samsung Forum 14 2
Industrie Forum Design Award 2 2
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 2
Siemens Westinghouse 6 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Битва роботов 14 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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