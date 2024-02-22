Древнему типу накопителей подарили новую жизнь и колоссальную вместимость, какой больше нет ни у кого. Они угрожают и HDD, и SSD ть накопителя, но главное в данном случае – это все же количество слоев. Если в доступных в рознице DVD-дисках есть максимум две стороны и два слоя (такие экземпляры рассчитаны на хранение 17,1

Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: в России резко вырос спрос на фильмы на DVD/Blu-Ray и виниловые проигрыватели Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала во II квартале текущего года рост продаж в 2-3 раза аудио- и видеоконтента на физических носителях – дисков в форматах DVD и Blu-Ray и подписок на отечественные онлайн-кинотеатры, также на четверть увеличился интерес к проигрывателям винила. Всплеск интереса обусловлен снижением числа стриминговых сервисов, стр

Как оцифровать видео с DVD-дисков й формат или диск защищен шифрованием или блокировкой по региону. Разберемся, как перенести видео с DVD-дисков на другой носитель. Разработано немало платных и бесплатных программ для риппинга

Как сконвертировать DVD и Blu-ray в удобные форматы Диски DVD или Blu-ray легко повреждаются — иногда достаточно незначительной царапины, чтобы потерять любимый фильм или видеосъемку знаменательного события. Еще одна проблема – форматы видео Blu-ray и

Sony, NEC, Panasonic, Hitachi и LG должны выплатить $10 всем владельцам своих DVD-приводов о устройство или какие-то неоспоримые доказательства владения им не обязательно. Условий всего два: DVD-привод должен быть произведен компанией Sony, NEC, Panasonic или Hitachi-LG и куплен в пе

Пользователи Windows 10 будут платить за DVD-плеер тыс. по нынешнему курсу). Windows DVD Player предназначен для Windows 10 и позволяет воспроизводить DVD-диски при наличии оптического привода с поддержкой этого вида носителей. Windows Media Ce

Хиты продаж: музыкальные центры те не только насладиться звуком формата DVD-Audio, но и транслировать с этой мини-системы фильмы на DVD-дисках прямиком в телевизор. Есть USB-разъём, фирменная «примочка» Авто DJ (воспроизведен

JVC Kenwood представила DVD-ресивер DDX7055BT с интерфейсом Bluetooth MVW, воспроизводит аудиоформаты MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC, а также поддерживает форматы PNG, JPEG и BMP. DVD-плеер работает с дисками региона 5. Для создания собственного дизайна предусмотрен обновл

Panasonic выпустил ультрабук-трансформер с DVD ,5 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек и комплектуется процессорами Intel Core четвёртого поколения (Haswell). Кроме того, в тонком и компактном корпуса Panasonic CF-MX3 нашлось место для привода DVD, двух портов USB 3.0, портов HDMI и VGA, а также слота для установки флэш-карт SD.

Call of Duty: Ghosts в продаже ртное издание" (Jewel): 4 DVD с игрой в джевел-упаковке"Call of Duty: Ghosts. Стандартное издание" (DVD-box): 4 DVD с игрой в упаковке DVD-box"Call of Duty: Ghosts. Специальное издание":

Call of Duty: Ghosts ушла на "золото" ртное издание" (Jewel): 4 DVD с игрой в джевел-упаковке"Call of Duty: Ghosts. Стандартное издание" (DVD-box): 4 DVD с игрой в упаковке DVD-box"Call of Duty: Ghosts. Специальное издание":

DVD-сканер: разработан дешевый и простой тест на вирусы ли новый дешевый метод диагностики вирусных заболеваний. Благодаря USB-носителям и потоковому видео DVD-плееры уже окончательно устарели. Однако их дешевая освоенная в производстве оптика может

ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D жка файловых систем EXT2, EXT3, FAT16, NTFS Поддержка форматов файлов ISO BD3D, MKV, AVI, WMV, IFO, VOB, MOV, ASF, TS, M2T, M2TS, MP4 Поддержка кодеков MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, WMV9, VC1 Подд

Sony отказывается от CD- и DVD-приводов i Shimbun. Компания Sony Optiarc, дочернее предприятие Sony, которое занимается изготовлением CD- и DVD-приводов для персональных компьютеров, полностью прекратит свою деятельность к марту буду

Обзор первого ультрабука c DVD-приводом: Acer Aspire Timeline Ultra M3 нения, практичность материалов Производительная аппаратная часть Малый вес и толщина для ноутбука с DVD-приводом Отличная автономность Минусы: Отсутствие портов USB по бокам корпуса

Philips MCD785: микросистема с поддержкой DVD и HDMI Dolby Digital, функцией Tremble&Bass для регулирования высоких и низких частот, MP3 Link и USB Direct для воспроизведения музыки с MP3-плееров и других устройств и поддерживает воспроизведение дисков DVD, DivX Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW. В комплекте предусмотрена док-станция для воспроизведения музыки с iPod или iPhone с возможностью одновременной подзарядки. Микросистема Philips MCD785

Samsung выпустил самый тонкий в мире внешний DVD-привод Компания Samsung Electronics анонсировала SE-218BB - внешний DVD-привод высотой 14 мм. Производитель утверждает, что устройство является самым тонким из п

DVD-минисистемы ВВК – ощути силу звука ристиках чуть подробней. DVD-минисистема AMS300U поддерживает следующие виды носителей: CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW. То есть она воспроизводит не только покупные лицензионные диски,

Acer представил ультрабук с дискретной графикой и DVD ерно для ультрабуков, которые, как правило, имеют интегрированную в процессор графику, отмечает Reg Hardware. Кроме того, Acer утверждает, что M3 является первым 15-дюймовым ультрабуком со встроенным DVD-приводом. Вместо жесткого диска может использоваться SSD-накопитель. В этом случае время запуска составит полторы секунды. Acer Aspire Timeline Ultra M3 Acer Aspire Timeline Ultra M3 поступ

Sony показала ультратонкие внешние пишущие приводы для ноутбуков DVD/CD для ноутбуков. Они не требуют внешнего питания. Привод DRX-S90U поддерживает скорость записи DVD-R до 8x, двухслойных DVD-R и однослойных DVD-RW до 6x, DVD+RW - 8X, DVD-RAM - 5X и

Philips разработала микросистему с DVD-проигрывателем 32, которая позволяет подключать iPod / iPhone и USB-носители, слушать FM-радио и смотреть фильмы с DVD-дисков. Эта универсальная система обеспечивает естественный звук и воспроизводит музыку с

DVD все еще популярнее онлайн-видеосервисов о распространяющиеся онлайн-видеосервисы пока что не смогли обойти традиционные носители, такие как DVD и Blu-ray. Согласно новому исследованию компании NPD Group большинство жителей США все ещ

Philips представил в России новые DVD-плееры редачи, вторая - помогает воспроизводить испачканные или поцарапанные диски. Philips DVP3850K Новые DVD-плееры появятся на российском рынке в апреле 2011 г. Рекомендованная розничная цена соста

LG выпустил DVD-плеер с поддержкой внешних жестких дисков до 2 ТБ Компания LG Electronics, представила на российском рынке DVD-плеер LG DVX689H, выполненный в традиционном дизайне LG со строгими линиями. Являясь полн

Philips показала мультимедиа-систему для автомобилей стима с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. Она воспроизводит видео в форматах DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD и форматах сжатия DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0,

Philips анонсирует новый портативный DVD-плеер PD7030 большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. Он позволяет просматривать видео в форматах DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD и DivX, фото в формате JPEG и слушать музыку в форматах

BBK представил три новых LED-телевизора со встроенным DVD-плеером оложением светодиодов по периметру экрана позволила сократить толщину корпуса: с учетом встроенного DVD-привода она составляет 4,3 см. DVD-плеер воспроизводит все распространенные форматы видео

Ноутбуки Apple лишатся DVD-приводов и получат эксклюзив от Intel Б. При этом ожидается, что Apple оставит в продаже одну модель MacBook Pro предыдущего поколения (с DVD-приводом, жестким диском и без технологии Light Peak). Она будет стоить $1799, тогда как

Милиция провела ночной рейд в Москве: изъят контрафакт на $1 млн В ночь с 7 на 8 октября 2010 г. милиция изъяла со склада в Москве более 100 тыс. пиратских DVD-дисков. Выемка дисков со склада в Торгово-ярмарочном комплексе «Лужники» проводилась УБЭП

Panasonic разработала легкий 12-дюймовый ноутбук с DVD-приводом омпьютер, по версии производителя, является самым легким в мире ноутбуком с 12.1-дюймовым экраном и DVD-приводом. Новинка работает на базе процессора Intel Core i5-520M vPro 2,4 ГГц, обеспечива

Samsung объединила DVD и Blu-ray о представляет внутренний привод, устанавливаемый в корпус системного блока, позволяющий читать как CD/DVD (на скорости 48 и 16x, соответственно), так и BD-диски (со скорость до 12x для BD-ROM

Новые DVD-плееры BBK с системой «Караоке MIX» ропуска рекламных роликов на диске перед началом фильма в плеерах BBK предусмотрена функция Q-Play. DVD-проигрыватель BBK 8-й серии Новинки 8-й серии – DV813X, DV816X и DV827X – поступят в прод

Epson представила проектор со всторенным DVD-плеером для сферы образования ногофункциональное устройство, разработанное специально для сферы образования; содержащее проектор, DVD-плеер и стереосистему с 2 динамиками по 10 Вт в одном компактном корпусе. Реализованная в

Первый гибридный BD/DVD-диск льном носителе. Компания Universal планирует выпустить его в "смешанном" варианте - на двухстороннем оптическом диске. Одна сторона его будет изготовлена в соответствии с форматом Blu-ray, а вторая - DVD. Соответственно, фильм (плюс дополнительные сцены и материалы) будет занимать 50 и 9 Гб на каждой из сторон. Universal планирует начать продажи таких "гибридных" дисков 19 января следующего

"Предтечи" только в DVD-box оружия, техники и монстров, навыков развития персонажа и особенностей игровой механики.Официальная DVD-упаковка с лицензионной версией дополнена лакированной суперобложкой, на которой располож

В Москве изъята очередная партия пиратских DVD (РАПО) проведено очередное мероприятие по изъятию пиратской видеопродукции из торгового оборота в Москве. В торговом павильоне, расположенном на ул. Планерная, СЗАО г. Москвы обнаружено и изъято 1576 DVD-дисков с явными признаками контрафактности. Исходя из того, что на каждом носителе записано от 3 до 10 произведений общее число поддельных фильмов составляет более 5 тыс. наименований. В ас

В Москве изъяли пиратские DVD зацией» (РАПО) проведено очередное мероприятие по изъятию пиратской видеопродукции из торгового оборота в Москве. В торговом центре, расположенном на Бескудниковском бульваре, обнаружено и изъято 600 DVD-дисков с явными признаками контрафактности. В изъятом ассортименте – фильмы, которые планируются к выпуску налегальный рынок России в декабре этого года и январе 2010 г. («Книгамастеров», «

1/5 рынка пиратских DVD накрыли одним ударом ября) о пресечении деятельности двух международных организованных групп, подозреваемых в организации производства и сбыта контрафактной аудиовизуальной продукции и программного обеспечения. Пиратские DVD-диски производились на заводах, расположенных в Москве и Московской области, а сбывались в странах СНГ и субъектах Российской Федерации. В ДЭБ не уточняют, граждане каких иностранных госуда

Новая серия ЖК-телевизоров BBK со встроенными DVD-плеерами измом загрузки лазерного диска, лазер расположен на боковой стороне корпуса. В числе поддерживаемых DVD-плеером форматов – MPEG-4. Плеер оснащен функцией Q-Play, позволяющей пропускать рекламны