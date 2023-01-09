UMG - Universal Music Group - UMG Recordings

МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music р российского подразделения американского дистрибьютора ONErpm Eastern. Она была исполнительным продюсером лейбла Respect Production (представляли исполнителей «Каста», Макс Корж), а также работала в Universal Music Russia. «В портфолио Надежды Бойчевски есть и выведение на рынок международной компании-дистрибьютора, и операционное управление лейблами», — подчеркнули в МТС. Общая ситуация в

Mail.Ru Group совместно с United Music Agency стала партнером мировых правообладателей Mail.Ru Group, United Music Agency (UMA) и Universal Music Group (UMG) подписали соглашение о лицензировании аудио- и видеоконтента UMG

HP и Universal Music Group запустили обновленную платформу HP Connected Music благодаря платформе, которая становится доступна одновременно с покупкой ноутбуков и планшетов HP, ее пользователи могут генерировать собственные плейлисты. C ноября 2012 г., благодаря партнерству с Universal Music Group, платформа HP Connected Music предоставляет увлекательный способ слушать любимых музыкальных исполнителей. В апреле 2014 г. пользователи получили доступ к обновленной и пр

Музыка для всех от HP и Universal Music Компания Hewlett-Packard и студия звукозаписи Universal Music запустили в российском сегменте всемирной сети веб-сервис HP Music Club (www.hpmusic.ru), ориентированный на поклонников и ценителей современной музыки. На сайте HP Music Club в

YouTube и Universal Music откроют сайт с музыкальными клипами Популярный видеосервис YouTube и звукозаписывающая компания Universal Music Group вчера, 9 апреля, объявили о том, что планируют совместно запустить новый сайт с музыкальными видеоклипами. На новом сайте под названием Vevo будут представлены только проф

Слух: YouTube и Universal Music запустят новый музыкальный сайт Популярный видеосервис YouTube компании Google и Universal Music Group ведут переговоры о создании нового музыкального видеосайта. Об этом соо

«ЭР-Телеком» запустил продажи видеоклипов Universal music едлагаемого посетителям сайта, ежемесячно составляют около 100%. С 23 июля на портале, помимо аудиокомпозиций, предоставлено порядка 500 видеоклипов топ-исполнителей. Правообладателем клипов является Universal music. У пользователей www.citytunes.ru есть возможность просматривать 30 секунд видеоклипа бесплатно, а также оставлять комментарии к выбранным роликам. Стоимость одного видеоклипа с

Last.fm получил каталог видеоклипов Universal Music сервис Last.fm объявил о подписании нового лицензионного соглашения со звукозаписывающей компанией Universal Music Group, согласно которому пользователи этого сайта получат бесплатный доступ к

«ЭР-Телеком» начал онлайн-продажи музыки Universal Music и Sony BMG Телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» объявил о запуске продаж цифрой музыки в интернете в 17 регионах РФ. Более 350 тыс. абонентов «ЭР-Телекома» получают доступ к музыкальным композициям Universal Music, Sony BMG и российского каталога. Каталоги музыкальных композиций открыты для пользователей провайдера «ДОМ.ru» по договору с компанией «Фидель Солюшнс» (www.fidel.ru). На сегод

Universal Music и Sony BMG заинтересовали антимонопольные органы США Департамент юстиции США начал антимонопольное расследование в отношении звукозаписывающих компаний Universal Music и Sony BMG. Причиной расследования стал готовящийся запуск нового музыкального сервиса Total Music. Все треки на новом сервисе будут бесплатными, а цена за подписку составит $10

Fidel.ru и Universal Music Russia запустили совместный проект Интернет-магазин цифрового контента Fidel.ru и компания Universal Music Russia объявили о запуске совместной акции по стимулированию продаж цифрового музыкального контента. В рамках проекта новинки каталога Universal Music (цифровые треки и а

Imeem получила музыку Universal Music Group Музыкальная социальная сеть Imeem объявила о подписании соглашения со звукозаписывающей компанией Universal Music Group, согласно которому весь список музыкального контента Universal Music

Universal Music оставил музыку в интернете без защиты Принадлежащий корпорации Vivendi гигант мировой звукозаписывающей индустрии Universal Music Group начал временную продажу музыкальных файлов без ограничений на копирование (DRM). AP сообщает, что файлы популярных исполнителей будут продаваться как через их сайты, так и

Стратегия «выживания»: Universal Music инвестирует в Loud.com то приобрела часть компании Loud.com, оператора социальных сетей. Эта сделка стала частью стратегии Universal Music, направленной на получение новых источников доходов в различных отраслях инду

Universal Music недовольна пиратством на YouTube Крупнейшая студия звукозаписи Universal Music Group обвинила сайт видеообмена YouTube и сетевое сообщество MySpace в нарушении авторских прав. Исполнительный директор Universal Дуг Моррис (Doug Morris) назвал сайт видеообме

Universal Music поддержала Blu-Ray Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Universal Music Group, заявила о поддержке формата Blu-Ray от Sony. Форматы Blu-Ray и HD-DVD позволят создать новое поколение систем с возможностью записи на диски большего количества информаци

Universal Music запускает демонстрационный каталог своих МР3-файлов Корпорация Universal Music разместила в интернете все музыкальные композиции из своих архивов в потоковом аудио-формате. Пользователям предлагается на выбор 50 000 песен с 3500 альбомов. Однако каждая ком

Universal Music тестирует платный музыкальный сервис во Франции ю продажу музыки еще до запуска во Франции службы Pressplay, совместного проекта Vivendi Universal и Sony. На сайте E.compil со 2 ноября будут предложены музыкальные произведения из каталога компании Universal music, доля рынка которой составляла в 2000 году 22,5%. Паскаль Негр (Pascal Negre), директор Universal Music France, заявил, что идея состоит в том, чтобы протестировать рынок

Universal Music купит Emusic за $25 млн. Одная из крупнейших звукозаписывающих компаний мира Universal Music приобретет американскую интернет-компанию Emusic за $25 млн. Компания Emusic была создана в 1998 году и предлагает пользователем музыкальные файлы по подписке. Компания с трудом

MP3.com и Universal Music - очередной раунд битвы Сегодня в Нью-Йорке открывается новая фаза суда над компанией MP3.com, которая обвиняется компанией Universal Music Group в нарушении авторских прав, сообщает Yahoo!Actualites. Два месяца назад

MP3.com и Universal Music: схватка в суде продолжается m , похоже, решила избрать новую стратегию защиты против иска со стороны звукозаписывающей компании Universal Music Group. Напомним, что федеральный судья Джед Ракофф (Jed Rakoff) объявил 6 сен

Судья отклонил обвинения MP3.com в адрес Universal Music Group Судья Джед Ракофф (Jed Rakoff) 30 августа на заседании окружного суда отклонил обвинения музыкального сайта MP3.com Inc. в адрес звукозаписывающей компании Universal Music Group. MP3.com заявила, что Universal использует обвинения в нарушении авторских прав для того, чтобы вывести MP3.com из бизнеса и закрыть ее. Также судья признал несостоятельны

Интернет-меломаны получат возможность скачивать композиции, принадлежащие Universal Music Звукозаписывающая компания Universal Music Group, принадлежащая Seagram Co., на этой неделе предложит клиентам для скачи

Universal Music отменяет запуск системы онлайновых продаж из-за ошибок в используемой технологии Запланированный внешний тестовый запуск системы онлайновых продаж музыки от Universal Music и трех других компаний был отменен из-за ошибок в технологии. Система Project Nigel разрабатывается Universal совместно с AT&T (NYSE: T: 49.25 [+1.25]), Matsushita Electric Indu