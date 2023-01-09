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UMG Universal Music Group UMG Recordings

UMG - Universal Music Group - UMG Recordings


09.01.2023 МТС нацелилась заменить ушедшие из России Warner Music, Universal Music и Sony Music

р российского подразделения американского дистрибьютора ONErpm Eastern. Она была исполнительным продюсером лейбла Respect Production (представляли исполнителей «Каста», Макс Корж), а также работала в Universal Music Russia. «В портфолио Надежды Бойчевски есть и выведение на рынок международной компании-дистрибьютора, и операционное управление лейблами», — подчеркнули в МТС. Общая ситуация в
15.07.2016 Mail.Ru Group совместно с United Music Agency стала партнером мировых правообладателей

Mail.Ru Group, United Music Agency (UMA) и Universal Music Group (UMG) подписали соглашение о лицензировании аудио- и видеоконтента UMG

24.07.2014 HP и Universal Music Group запустили обновленную платформу HP Connected Music

благодаря платформе, которая становится доступна одновременно с покупкой ноутбуков и планшетов HP, ее пользователи могут генерировать собственные плейлисты. C ноября 2012 г., благодаря партнерству с Universal Music Group, платформа HP Connected Music предоставляет увлекательный способ слушать любимых музыкальных исполнителей. В апреле 2014 г. пользователи получили доступ к обновленной и пр
21.09.2011 Музыка для всех от HP и Universal Music

Компания Hewlett-Packard и студия звукозаписи Universal Music запустили в российском сегменте всемирной сети веб-сервис HP Music Club (www.hpmusic.ru), ориентированный на поклонников и ценителей современной музыки. На сайте HP Music Club в
10.04.2009 YouTube и Universal Music откроют сайт с музыкальными клипами

Популярный видеосервис YouTube и звукозаписывающая компания Universal Music Group вчера, 9 апреля, объявили о том, что планируют совместно запустить новый сайт с музыкальными видеоклипами. На новом сайте под названием Vevo будут представлены только проф
05.03.2009 Слух: YouTube и Universal Music запустят новый музыкальный сайт

Популярный видеосервис YouTube компании Google и Universal Music Group ведут переговоры о создании нового музыкального видеосайта. Об этом соо
24.07.2008 «ЭР-Телеком» запустил продажи видеоклипов Universal music

едлагаемого посетителям сайта, ежемесячно составляют около 100%. С 23 июля на портале, помимо аудиокомпозиций, предоставлено порядка 500 видеоклипов топ-исполнителей. Правообладателем клипов является Universal music. У пользователей www.citytunes.ru есть возможность просматривать 30 секунд видеоклипа бесплатно, а также оставлять комментарии к выбранным роликам. Стоимость одного видеоклипа с
18.06.2008 Last.fm получил каталог видеоклипов Universal Music

сервис Last.fm объявил о подписании нового лицензионного соглашения со звукозаписывающей компанией Universal Music Group, согласно которому пользователи этого сайта получат бесплатный доступ к
02.06.2008 «ЭР-Телеком» начал онлайн-продажи музыки Universal Music и Sony BMG

Телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» объявил о запуске продаж цифрой музыки в интернете в 17 регионах РФ. Более 350 тыс. абонентов «ЭР-Телекома» получают доступ к музыкальным композициям Universal Music, Sony BMG и российского каталога. Каталоги музыкальных композиций открыты для пользователей провайдера «ДОМ.ru» по договору с компанией «Фидель Солюшнс» (www.fidel.ru). На сегод
08.02.2008 Universal Music и Sony BMG заинтересовали антимонопольные органы США

Департамент юстиции США начал антимонопольное расследование в отношении звукозаписывающих компаний Universal Music и Sony BMG. Причиной расследования стал готовящийся запуск нового музыкального сервиса Total Music. Все треки на новом сервисе будут бесплатными, а цена за подписку составит $10
08.02.2008 Fidel.ru и Universal Music Russia запустили совместный проект

Интернет-магазин цифрового контента Fidel.ru и компания Universal Music Russia объявили о запуске совместной акции по стимулированию продаж цифрового музыкального контента. В рамках проекта новинки каталога Universal Music (цифровые треки и а
10.12.2007 Imeem получила музыку Universal Music Group

Музыкальная социальная сеть Imeem объявила о подписании соглашения со звукозаписывающей компанией Universal Music Group, согласно которому весь список музыкального контента Universal Music
10.08.2007 Universal Music оставил музыку в интернете без защиты

Принадлежащий корпорации Vivendi гигант мировой звукозаписывающей индустрии Universal Music Group начал временную продажу музыкальных файлов без ограничений на копирование (DRM). AP сообщает, что файлы популярных исполнителей будут продаваться как через их сайты, так и
09.08.2007 Стратегия «выживания»: Universal Music инвестирует в Loud.com

то приобрела часть компании Loud.com, оператора социальных сетей. Эта сделка стала частью стратегии Universal Music, направленной на получение новых источников доходов в различных отраслях инду
18.10.2006 Universal Music Group судится с двумя сайтами

15.09.2006 Universal Music недовольна пиратством на YouTube

Крупнейшая студия звукозаписи Universal Music Group обвинила сайт видеообмена YouTube и сетевое сообщество MySpace в нарушении авторских прав. Исполнительный директор Universal Дуг Моррис (Doug Morris) назвал сайт видеообме
18.08.2005 Universal Music поддержала Blu-Ray

Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний, Universal Music Group, заявила о поддержке формата Blu-Ray от Sony. Форматы Blu-Ray и HD-DVD позволят создать новое поколение систем с возможностью записи на диски большего количества информаци
25.01.2002 Universal Music запускает демонстрационный каталог своих МР3-файлов

Корпорация Universal Music разместила в интернете все музыкальные композиции из своих архивов в потоковом аудио-формате. Пользователям предлагается на выбор 50 000 песен с 3500 альбомов. Однако каждая ком
26.10.2001 Universal Music тестирует платный музыкальный сервис во Франции

ю продажу музыки еще до запуска во Франции службы Pressplay, совместного проекта Vivendi Universal и Sony. На сайте E.compil со 2 ноября будут предложены музыкальные произведения из каталога компании Universal music, доля рынка которой составляла в 2000 году 22,5%. Паскаль Негр (Pascal Negre), директор Universal Music France, заявил, что идея состоит в том, чтобы протестировать рынок
10.04.2001 Universal Music купит Emusic за $25 млн.

Одная из крупнейших звукозаписывающих компаний мира Universal Music приобретет американскую интернет-компанию Emusic за $25 млн. Компания Emusic была создана в 1998 году и предлагает пользователем музыкальные файлы по подписке. Компания с трудом
13.11.2000 MP3.com и Universal Music - очередной раунд битвы

Сегодня в Нью-Йорке открывается новая фаза суда над компанией MP3.com, которая обвиняется компанией Universal Music Group в нарушении авторских прав, сообщает Yahoo!Actualites. Два месяца назад
03.11.2000 MP3.com и Universal Music: схватка в суде продолжается

m , похоже, решила избрать новую стратегию защиты против иска со стороны звукозаписывающей компании Universal Music Group. Напомним, что федеральный судья Джед Ракофф (Jed Rakoff) объявил 6 сен
25.09.2000 Universal Music и Loudeye создадут онлайновый музыкальный каталог

31.08.2000 Судья отклонил обвинения MP3.com в адрес Universal Music Group

Судья Джед Ракофф (Jed Rakoff) 30 августа на заседании окружного суда отклонил обвинения музыкального сайта MP3.com Inc. в адрес звукозаписывающей компании Universal Music Group. MP3.com заявила, что Universal использует обвинения в нарушении авторских прав для того, чтобы вывести MP3.com из бизнеса и закрыть ее. Также судья признал несостоятельны
01.08.2000 Интернет-меломаны получат возможность скачивать композиции, принадлежащие Universal Music

Звукозаписывающая компания Universal Music Group, принадлежащая Seagram Co., на этой неделе предложит клиентам для скачи
10.01.2000 Universal Music отменяет запуск системы онлайновых продаж из-за ошибок в используемой технологии

Запланированный внешний тестовый запуск системы онлайновых продаж музыки от Universal Music и трех других компаний был отменен из-за ошибок в технологии. Система Project Nigel разрабатывается Universal совместно с AT&T (NYSE: T: 49.25 [+1.25]), Matsushita Electric Indu
27.05.1999 AT&T, Matsushita, BMG Entertainment и Universal Music Group создали альянс для распространения музыки через Интернет

Компании AT&T, Matsushita Electric Industrial, BMG Entertainment и Universal Music Group объявили о создании альянса, целью которого будет создание системы для распространения музыки через Интернет.

Публикаций - 269, упоминаний - 293

UMG и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6498 49
Apple Inc 11705 35
Amazon Inc - Amazon.com 2919 21
Yahoo! 3689 21
Microsoft Corporation 24150 20
Google LLC 11444 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5646 10
RealNetworks Products and Services 353 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3360 8
AOL Inc 1589 8
Intel Corporation 11940 8
eMusic 44 6
Rhapsody 57 6
HP - Hewlett-Packard 3616 6
HP Inc. 5633 6
Lenovo Motorola 3492 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2630 5
МегаФон 7955 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 813 4
IBM - International Business Machines Corp 9356 4
Meta Platforms - Facebook 4377 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1355 4
GitHub 696 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11042 4
Samsung Electronics 10012 4
Yandex - Яндекс 6579 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8463 4
Brocade - Foundry Networks 23 3
Vodafone Group 1368 3
Philips 2039 3
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Прогноз 1592 3
Toshiba Corporation 2914 3
Cisco Systems 5025 3
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 2
Информ 298 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 2
WMG - Warner Music Group 209 111
Sony Music Entertainment 158 87
Sony BMG 183 74
EMI Group 60 29
Bertelsmann 193 24
Warner 533 22
Sony BMG Music Entertainment 34 19
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 16
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 236 10
Walt Disney Company 577 9
Sony Pictures Entertainment 140 8
Walmart - Wal-Mart Stores 372 7
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 127 5
Metallica - американская метал-группа 35 5
Warner Bros. International Television Distribution 275 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1933 5
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 369 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1154 3
Arista Records - Ариста Рекордз 6 3
McDonald’s - Макдоналдс 194 3
Merrill Lynch 433 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 457 3
Формула Кино - Синема Парк 31 2
Pink Floyd - британская рок-группа 17 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
Uberspace 3 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 185 2
Sony Entertainment 10 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 38 2
Эксмо-АСТ - издательство 66 2
Access Industries 37 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 2
eBay Inc 1608 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1053 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6640 2
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
Elektra Records - Electra Entertaiment 1 1
Судебная власть - Judicial power 2228 23
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 742 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2584 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 475 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4191 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 4
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5503 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2681 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2606 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 286 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 987 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 258 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 520 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1133 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 21
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2662 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1003 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 1
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ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 106 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 1773 57
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3895 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45300 45
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9791 23
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26978 12
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27923 10
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4552 9
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20515 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16569 7
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13579 7
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2796 5
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13855 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3327 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2062 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5137 5
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 32
Apple iTunes Store 1064 30
MP3.com 123 30
Google YouTube - Видеохостинг 2589 19
PressPlay 47 18
Apple iPhone 6 4862 18
Myspace - социальная сеть 636 15
Apple iPod 1534 10
Baidu 280 8
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store 60 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6902 5
Apple iPad 3810 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Google Android 13477 4
Apple iOS 7408 4
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 100 4
Last.fm 52 4
Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
AllOfMP3.com 49 4
Microsoft Windows 15117 4
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 225 3
Google Play - Google Store - Android Market 3168 3
Linux OS 9217 3
Apple - App Store 2781 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 513 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1407 3
Microsoft Zune 162 3
YouTube-dl 8 3
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 87 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2929 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 272 2
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 130 2
Nokia Symbian OS 1398 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1674 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом 112 2
Microsoft Windows 10 1674 2
SoundCloud 24 2
Apple ID - Система аутентификации 113 2
Robertson Michael - Робертсон Майкл 33 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 6
Spears Britney - Спирс Бритни 64 5
Казарян Карен 72 4
Bronfman Edgar - Бронфман Эдгар 7 3
Путин Владимир 2974 2
Кузнецов Дмитрий 67 2
Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 18 2
Изряднов Александр 2 2
Niles Daniel - Нильс Даниель 4 2
Квасов Денис 18 2
Twain Shania - Туэйн Шаниа 3 2
Pasche Jonas - Паше Йонас 2 2
Круг Михаил 3 2
Делицын Леонид 125 2
Tkach Vita - Ткач Вита 2 2
Незус Олег 3 2
Бойчевски Надежда 2 2
Reda Julia - Реда Джулия 6 1
Курбанов Тофиг 1 1
Петров Кирилл 34 1
Бутенко Олег 5 1
Горелкин Антон 76 1
Костыгин Дмитрий 23 1
Camara Kiwi - Камара Киви 1 1
Толстых Петр 3 1
Мукабенова Марина 2 1
Гусев Сергей 38 1
Кузьмин Алексей 38 1
Медведев Дмитрий 1644 1
Семериков Андрей 37 1
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