NMPA National Music Publishers' Association Национальная ассоциация музыкальных издателей


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 «Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае 1
16.05.2024 Музыкальные издатели США прекращают сотрудничать со Spotify «из-за нарушения авторских прав» 3
03.10.2008 Размер отчислений онлайн-магазинов авторам музыки останется прежним 2
02.10.2008 Apple может закрыть iTunes из-за повышения роялти-отчислений 1
10.08.2007 Медиагиганты США: конкурент YouTube достиг $1 млрд 1
07.08.2007 Коллективный иск против YouTube: новые участники 1
27.10.2003 Студенты MIT нашли замену пиринговым сетям 2
02.12.2002 Reuters: Сегодня в США пройдут слушания по делу Kazaa 1
14.10.2002 RIAA и MPAA требуют остановить пиратство в университетских компьютерных сетях 2
12.09.2002 Мorpheus намерен доказать, что его деятельность не противоречит законам об авторском праве 1
18.06.2002 AudioGalaxy - еще один Р2Р-сервис сдался перед судом 2
12.10.2001 Мелодии для мобильников - выгодный бизнес 2
10.10.2001 Платные музыкальные сервисы подписали необходимые соглашения с авторами 1
25.09.2001 Napster заплатит за возвращение на рынок $36 млн. 2
18.10.2000 MP3.com заплатит NMPA $30 млн. за право использовать музыкальные композиции 2
21.07.2000 Ведущие музыкальные и кинокомпании подают иск против Scour - аналога Napster для музыки и кинофильмов 1

Sony 6592 2
Apple Inc 12371 1
Grokster 39 1
Microsoft Corporation 25015 1
Yahoo! 3700 1
Loudeye Technologies 13 1
Audiogalaxy 12 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 156 1
HFA - Harry Fox Agency 8 5
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 3
Sony Music Entertainment 158 2
Sony BMG 184 2
Bertelsmann 194 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
Providence Equity Partners 20 1
Unsplash 1159 1
Walt Disney Company 632 1
WMG - Warner Music Group 209 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 1
EMI Group 60 1
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 1
Судебная власть - Judicial power 2364 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 208 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 7
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 3
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4082 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3948 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54717 2
Оцифровка - Digitization 4789 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28541 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16144 1
Аудиокнига - Audiobook 228 1
Podcasts - Подкастинг 275 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9086 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11993 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31162 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25170 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 1
Аналоговые технологии 2809 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 91 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9442 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1143 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 6
Google YouTube - Видеохостинг 2844 2
Morpheus 43 2
Apple iPhone 6 4863 2
Apple iTunes Store 1115 2
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 2
ByteDance - TikTok 297 1
Adconion Media Group - Joost 26 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1752 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 35 1
MP3.com 123 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
PressPlay 47 1
Sony u-Matic Betamax 29 1
Tur Bob - Тур Боб 2 2
Cue Eddy - Кью Эдди 35 2
Murphy Edward - Мерфи Эдвард 1 1
Rosen Hilary - Розен Хилари 12 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52908 13
Европа 24482 2
Азия - Азиатский регион 5665 2
Япония 13419 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13463 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Вашингтон - Сиэтл 401 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7193 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4833 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8112 3
Английский язык 6807 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8371 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30889 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53621 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2018 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5791 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3097 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1705 1
Спорт - Футбол 748 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
Fortune 210 1
NBC News 184 1
Mashable 371 1
News Corp - News Corporation 217 1
Netimperative 20 1
AP - Associated Press 2006 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Mercury Center 309 1
Nando Times 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 965 1
