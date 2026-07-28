Судебная власть - Judicial power

После штрафа на $1 млрд на Google в Европе набросятся мелкие ИТ-компании. Впереди иски на $10 млрд Штраф Google в ЕС спровоцирует новые иски Многолетняя борьба с порочными бизнес-практиками Google в Европе вступает в новую фазу, которая может дорого обойтись компании. Неудача американского интернет-гиганта в первом же разбирате

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims Иски к игровым студиям Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подала иски к крупнейшим игровым ИТ-разработчикам, пишет «Коммерсант». Причина — отказ компаний локализовать базы персональных данных российских игроков на территории России, как того требует закон. Р

«Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи взаимодействия граждан с мировыми судьями. Минюст Амурской области и «Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформу на базе нейросетевой модели GigaChat для автоматизации работы судей. С 2024 г. реализована серия решений по цифровой трансформации юстиции. Платформа для автоматизации работы судей объединяет сразу несколько ИИ-технологий. Оркестратор всей системы

Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов подобные решения уже применяются в мировой практике от трансдермальных систем до имплантов и «умных» ингаляторов. Их задача сделать лечение персонализированным и технологичным. Ватутина отмечает, что судебная история, связанная с этой разработкой, отражает уязвимость отечественных проектов в области НИОКР. «Научно-исследовательские компании на ранних стадиях закономерно убыточны: до коммерц

В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков ие изображения удовлетворяются, пишет «Коммерсант». Большую часть средств, по подсчетам аналитиков, суды взыскали по инициативе специализированных компаний или фототроллей. Об увеличении на 40%

Россия мстит за санкции. Microsoft коллективно топят под лавиной исков ригенов Корпорация Microsoft ощутила на себе ответный удар российского бизнеса за все введенные ею антироссийские санкции. Как пишет РБК, против ее российской «дочки» начали массово подавать судебные иски – всего за два месяца 2025 г. суммарный размер требований превысил оные за весь 2023 г. Иски поданы к основной «дочке» Microsoft – компании ООО «Майкрософт Рус». В настоящее время у

Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync зно Судя по всему, некий «инцидентом информационной безопасности», с которым столкнулись российские судебные инстанции, возымел весьма серьезные последствия и стал довольно масштабным. Первые п

Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним Иски от электромонтажных компаний Против крымского оператора связи ООО «Миранда-медиа» электромонтажные компании подали иски на общую сумму почти в 1,2 млрд руб., выяснили «Ведомости». От белгородского ООО «Дорстройтех» подан иск на 749,3 млн руб., от ставропольского ООО «Линк-артэл» — на 294,6 млн руб., от ООО

Три из четырех документов подаются в арбитражные суды России онлайн через сервис «Мой арбитр» вится неотъемлемой частью судопроизводства, повышая эффективность работы судов и снижая нагрузку на судей, а также обеспечивая удобство взаимодействия с судебной системой. В данном случае рост

Под следствие попал судья, приговоры которому писал ChatGPT Юстиции (CNJ) начал расследование по делу федеральный судьи, который использовал искусственный интеллект и принял решения на основании ложной судебной практики, пишет бразильский новостной портал G1. Судья Джефферсон Феррейра Родригес (Jefferson Ferreira Rodrigues) сформулировал с помощью ChatGPT судебное постановление, содержащее ложную информацию, и прислал его в CNJ. Решение о начале рас

Конференция «Судебная практика в области электронной подписи» 17 октября в Москве пройдет конференция, посвященная судебной практике в области электронной подписи. Гости мероприятия узнают, как суды рассматривают споры по сделкам с использованием электронной подписи, какие есть типовые мошеннические схемы и способы противодействовать им, как внедрить в процессы компании электронную по

Власти отказались от миллиардного проекта по выводу мировых судей в онлайн ние мероприятие по обеспечению информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры участков мировых судей. Это следует из обновленной версии документа, имеющейся в распоряжении CNews. До сих по

К Google подали иски почти 900 российских компаний Тысяча и один иск К российскому юрлицу ООО «Гугл» подали иски более восьмисот отечественных компаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Среди кредиторов, которые подали заявления о включении их требований в иск

Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell Чиновники требуют миллионы от Dell В октябре и ноябре 2022 г. структуры Минтранса и Минпросвещения подали иски к российскому подразделению американской корпорации Dell, сообщают «Ведомости». От Минтранса 10 октября 2022 г. иск подало госпредприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта РФ». Эта

GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС GMCS завершила масштабирование системы назначения судей для Российского футбольного союза (РФС) на Первую и Вторую футбольные национальные лиги

Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути а, чаще всего их использовали суды низших инстанций. Исследователи объяснили это вероятным желанием судей и клерков, работающих в низших судебных инстанциях Ирландии, просто желали сэкономить с

Сбежавший из России SAP выигрывает у российских компаний многомиллионные иски елябинской области по делу № А76-42835/2021 указал обратное». Какие решения выносятся по искам других зарубежных ИТ-компаний Проанализировав базу решений арбитражных судов, CNews пришел к выводу, что иски покинувших нашу страну крупных зарубежных ИТ-компаний, как и в случае с SAP, рассматриваются сейчас в России в русле классических норм — без оглядки на санкции и без учета принадлежности б

ЭЛАР создал единую информационную систему для судебных участков мировых судей Архангельской области втоматически. Таким образом, формируется единое электронное хранилище, которое полностью исключает возможность злоупотреблений при ознакомлении сторон с делами, исключает необходимость доставки дел в суды следующей инстанции для обобщения судебной практики, создает основу для ввода прецедентного права и единого толкования законодательства». Помимо того, что система обеспечивает хранение эле

Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее Гармонизация судопроизводства Власти намерены законодательно наделить суды с участием присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в ИТ-сфере. Это отражен в плане мероприятий в рамках государственной программы «Создание дополнительных условий для

Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» г., остальных суд отправил под домашний арест. «Для меня непостижима мысль о том, что все эти взрослые люди просиживали штаны и придумывали этот план», – отметила Эллисон Берроуз (Allison Burroghs), судья отправившая Кука за решетку. Берроуз также удовлетворила требование гособвинения назначить осужденному штраф в размере $15 тыс. Кроме того, бывшему полицейскому грозят три года испытатель

Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании риведения конкретных аргументов против решения суда. Теперь, когда опубликовано мотивированное судебное решение, апелляционная жалоба будет оформлена полноценно. «При рассмотрении дела была проведена судебная экспертиза, но Кунцевский суд по непонятным причинам заключение эксперта проигнорировал и пришел к противоположному выводу, — говорит Бачинская. — Суд допустил грубые ошибки при толков

Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий 5 тыс. бессрочных лицензий «МойОфис Стандартный» в рамках плана перехода российской судебной системы на отечественное ПО. Согласно условиям нового контракта, российское офисное ПО получат федеральные суды России, управления Судебных департаментов в субъектах России и Судебный департамент при Верховном Суде России. По условиям конкурсной документации, офисный софт будет поддерживать режим це

Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows заключен с «Айтоникой», которая и в тот раз оказалась единственной компанией, подавшей заявку на участие. Организация по итогам тендера должна была поставить свыше 12 тыс. пакетов российского софта в суды за 162,4 млн. Раньше в упомянутых организациях использовали только офисное ПО Microsoft Office. Несколько фактов об «Айтонике» По данным «Контур.фокуса», ООО «Айтоника» было зарегистрирова

Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны рственных и муниципальных услуг, а также через систему межведомственного электронного документооборота. Документы в этом случае будут подписаны простой либо усиленной электронной подписью. Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны Суд также может направить судебный акт в электронном виде в личный кабинет участника процесса на портале госуслуг, либо в систему электрон

Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО тенциальный конкурент, AlterOffice компании «Алми партнер» в ноябре 2019 г. из реестра был изгнан, но скоро должен быть возвращен в него по решению суда. О том, что «Айтоника» предложила к поставке в суды именно «Мой офис», CNews подтвердили представители разработчика этого пакета. При этом они указали, что закупка состоялась в связи с реализацией ИАЦ Судебного департамента плана по перевод

«Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц оконференцсвязи с СИЗО города Москвы, «Электронное дело», «Электронный архив» и интерактивные столы судей со встроенным компьютером.

Война вокруг российского хостинга обрушила тысячи сайтов. Клиенты в ярости готовят иски йчас мы полностью вернули контроль над ситуацией, наши сотрудники занимаются исправлением последствий их деятельности, а руководство пишет заявление в полицию. Уже сегодня на нарушителей будут поданы иски в суд». «Ранее представленная информация о долге в 200 миллионов является откровенной ложью. Иван не осуществлял действий, которые разваливали компанию и задерживали сотрудникам зарплату,

Верховный и Конституционный суды не пустили в Россию перспективный стандарт связи те России Дмитрии Медведеве. Затем НСТТ приобрела четыре компании с частотами в начале диапазона 1800 МГц (1785 -1805 МГц): «Юнисел», «Белитон», «Кватро Плюс» и «Лардекс». Верховный и Конституционный суды отказали российско-китайской компании НСТТ в исках, по которым она пыталась вернуть себе частоты для перспективного стандарта связи NG-1 Компания начала строить сети и, по ее утверждению,

В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам себя положительно зарекомендовать подсистема: «Судебная экспертиза», благодаря которой у московских судей появилась возможность оперативно назначить судебную экспертизу и выбрать учреждение для

В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке а, совести и убеждений, а также общественных объединений. Например, ежегодно через административные суды проходит около 1,5 тыс. дел, где заявители ходатайствуют о прекращении работы СМИ. В 201

В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей КИС СОЮ заработала с присяжными С 1 июня 2018 г. районные суды России начали рассматривать дела при участии присяжных заседателей согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса в новой редакции. Коллегия присяжных в районных судах будет состоять

Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями Электронный документооборот для судей В Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), внедрение которо

«Касперскому» не дали засудить правительство США Решение суда Американский федеральный судья отклонил два иска «Лаборатории Касперского», которые компания подала с целью опротестов

Судей в России будет назначать компьютер, а заседания запишут на аудио Президентский законопроект Госдумой в первом чтении принят законопроект об обязательной аудиозаписи судебного заседания и использовании автоматизированной информационной системы для назначения судей. Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2018 г. президентом России Владимиром Путиным. Законопроект представляет собой ряд поправок к различным нормативно-правовым актам. В пояснительн

Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России Российские приставы перешли на электронные исполнительные листы Со 2 апреля 2018 г. столичные суды общей юрисдикции будут направлять все исполнительные документы в адрес всех территориальных органов ФССП России только в электронном виде. Передача документов будет осуществляться посредст

«Устраняется сама возможность ошибки»: суды Москвы подключат к гибридной почте Гибридную почту протестировали на судебных участках мировых судей Москвы Судопроизводство – это не только сам процесс свершения правосудия, но и огромная

Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных ства для осуществления проекта были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституцион

Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков м квартале он сократился до 23%, в третьем — до 17%, а сейчас находится на уровне 16%. Цифровизация судей По данным Калины, курируемая им ГАС «Правосудие», которая охватывает все федеральные су

Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги Все районные суды работают с приставами в электронном формате Во всех районных судах столицы и Мосгорсуде