Индексная книга CNews*
Судебная власть Judicial power
Публикаций - 225, упоминаний - 225
Судебная власть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
|Фомин Дмитрий 20 12
|Путин Владимир 2542 11
|Силкина Елена 11 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Горелкин Антон 38 1
|Комлев Николай 55 1
|Smith Brad - Смит Брэд 64 1
|Массух Илья 202 1
|Голубов Дмитрий 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 12
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 8
|РИА Новости 766 7
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|The Register 1286 1
|Forbes - Форбс 591 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196470, в очереди разбора - 941713.
Создано именных указателей - 89345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196470, в очереди разбора - 941713.
Создано именных указателей - 89345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.