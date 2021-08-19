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Судебная власть Judicial power

Судебная власть - Judicial power


19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее
25.06.2021 Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО
13.06.2019 Верховный и Конституционный суды не пустили в Россию перспективный стандарт связи
05.07.2018 В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями
06.04.2018 Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России
02.03.2018 «Устраняется сама возможность ошибки»: суды Москвы подключат к гибридной почте
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков
10.10.2017 Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги
01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде
27.07.2017 ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме
27.01.2017 Любой отчет — за считанные минуты: столичные суды будут больше времени уделять гражданам
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой
19.10.2016 Как электронные суды будут рассматривать уголовные дела
20.07.2016 «Всю историю вбивали вручную»: как суды столицы сократят сроки рассмотрения дел
17.05.2016 Москва электронная: как технологии изменят суды столицы
10.05.2016 Как суды мира отказываются от бумаги
03.07.2015 Война четвертого поколения: Как суды отказывают в выдаче LTE-частот
11.03.2014 Суды получили возможность блокировать сайты по любым основаниям

Публикаций - 225, упоминаний - 225

Судебная власть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1616 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 25
Apple Inc 10683 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 19
Microsoft Corporation 22497 14
Yandex - Яндекс 5015 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 12
Samsung Electronics 9333 10
Telegram Group 805 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 3
HP - Hewlett-Packard 3567 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Softline - Софтлайн 1870 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 2
Аскон - Ascon 298 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 219 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 2
ФОРС - Центр разработки 390 2
Huawei 3222 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 1
Центел - Центральный телеграф 404 1
NextWave 44 1
TerraLink - ТерраЛинк 252 1
PayPal 634 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 1
МегаФон - Мобиком 221 1
Укртелеком 235 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 1
Cloudflare 65 1
Почта России ПАО 1853 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
Альфа-Банк 1476 4
Газпром ПАО 1008 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Виктория - Сеть супермаркетов 145 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Sony Music Entertainment 140 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 2
LV Investment Partners 0 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 1
Мосводоканал МГУП 53 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 1
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 106
Верховный суд Российской Федерации 709 78
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 26
Конституционный суд РФ 79 24
Президент Российской Федерации 3770 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 20
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
Администрация Президента РФ 904 8
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 48 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
Счётная палата РФ 628 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Таможня - Таможенная служба 421 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Президент Украины 92 2
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 0 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 12 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Международный арбитражный суд города Женевы 3 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 0 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 20
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 15
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 5
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 3
Мобильное приложение - Mobile app 4966 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 3
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 3
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 3
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 31
Microsoft Windows 2000 2856 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 6
Linux OS 7669 5
Google Android 11959 5
Новые облачные технологии - МойОфис 381 4
Microsoft Office 3247 4
Mozilla Firefox - браузер 1738 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Microsoft Windows 2104 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 1
Национальные Технологии - Купол СХД 60 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 264 1
Aladdin Secret Disk 71 1
Аскон Компас-3D 122 1
Яндекс.Карты и Транспорт 354 1
Microsoft Windows 7 1780 1
Aladdin JaCarta 257 1
Python - высокоуровневый язык программирования 486 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 174 1
Abbyy FineReader 214 1
Microsoft Windows XP 2291 1
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Microsoft Security Essentials - MSE 125 1
1С:Бухгалтерия 647 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 1
Фомин Дмитрий 20 12
Путин Владимир 2542 11
Силкина Елена 11 1
Мельникова Анастасия 197 1
Чернышенко Дмитрий 320 1
Горелкин Антон 38 1
Комлев Николай 55 1
Smith Brad - Смит Брэд 64 1
Массух Илья 202 1
Голубов Дмитрий 0 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 18
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 11
Япония 10069 8
Нидерланды 2197 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Багамские Острова - Багамы 47 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 5
Казахстан - Республика 4467 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Чехия - Чешская Республика 1053 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 3
Армения - Республика 1112 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Швеция - Королевство 2072 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Америка 2011 2
Германия - Бавария - Мюнхен 424 2
Румыния 592 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 0 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Уран - планета Солнечной системы 177 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Россия - Сибирь 1579 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 104 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Азия - Азиатский регион 3803 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 77
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 67
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 23
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 21
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 10
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 10
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 12
Коммерсантъ - Издательский дом 888 8
РИА Новости 766 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
The Register 1286 1
Forbes - Форбс 591 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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