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Судебная власть Judicial power

Судебная власть - Judicial power

СОБЫТИЯ


28.07.2026 После штрафа на $1 млрд на Google в Европе набросятся мелкие ИТ-компании. Впереди иски на $10 млрд

Штраф Google в ЕС спровоцирует новые иски Многолетняя борьба с порочными бизнес-практиками Google в Европе вступает в новую фазу, которая может дорого обойтись компании. Неудача американского интернет-гиганта в первом же разбирате
07.05.2026 Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Иски к игровым студиям Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подала иски к крупнейшим игровым ИТ-разработчикам, пишет «Коммерсант». Причина — отказ компаний локализовать базы персональных данных российских игроков на территории России, как того требует закон. Р
20.11.2025 «Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи

взаимодействия граждан с мировыми судьями. Минюст Амурской области и «Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформу на базе нейросетевой модели GigaChat для автоматизации работы судей. С 2024 г. реализована серия решений по цифровой трансформации юстиции. Платформа для автоматизации работы судей объединяет сразу несколько ИИ-технологий. Оркестратор всей системы

15.10.2025 Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов

подобные решения уже применяются в мировой практике от трансдермальных систем до имплантов и «умных» ингаляторов. Их задача сделать лечение персонализированным и технологичным. Ватутина отмечает, что судебная история, связанная с этой разработкой, отражает уязвимость отечественных проектов в области НИОКР. «Научно-исследовательские компании на ранних стадиях закономерно убыточны: до коммерц
29.07.2025 В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков

ие изображения удовлетворяются, пишет «Коммерсант». Большую часть средств, по подсчетам аналитиков, суды взыскали по инициативе специализированных компаний или фототроллей. Об увеличении на 40%
03.03.2025 Россия мстит за санкции. Microsoft коллективно топят под лавиной исков

ригенов Корпорация Microsoft ощутила на себе ответный удар российского бизнеса за все введенные ею антироссийские санкции. Как пишет РБК, против ее российской «дочки» начали массово подавать судебные иски – всего за два месяца 2025 г. суммарный размер требований превысил оные за весь 2023 г. Иски поданы к основной «дочке» Microsoft – компании ООО «Майкрософт Рус». В настоящее время у
09.10.2024 Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync

зно Судя по всему, некий «инцидентом информационной безопасности», с которым столкнулись российские судебные инстанции, возымел весьма серьезные последствия и стал довольно масштабным. Первые п
17.09.2024 Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним

Иски от электромонтажных компаний Против крымского оператора связи ООО «Миранда-медиа» электромонтажные компании подали иски на общую сумму почти в 1,2 млрд руб., выяснили «Ведомости». От белгородского ООО «Дорстройтех» подан иск на 749,3 млн руб., от ставропольского ООО «Линк-артэл» — на 294,6 млн руб., от ООО

25.04.2024 Три из четырех документов подаются в арбитражные суды России онлайн через сервис «Мой арбитр»

вится неотъемлемой частью судопроизводства, повышая эффективность работы судов и снижая нагрузку на судей, а также обеспечивая удобство взаимодействия с судебной системой. В данном случае рост

14.11.2023 Под следствие попал судья, приговоры которому писал ChatGPT

Юстиции (CNJ) начал расследование по делу федеральный судьи, который использовал искусственный интеллект и принял решения на основании ложной судебной практики, пишет бразильский новостной портал G1. Судья Джефферсон Феррейра Родригес (Jefferson Ferreira Rodrigues) сформулировал с помощью ChatGPT судебное постановление, содержащее ложную информацию, и прислал его в CNJ. Решение о начале рас
10.10.2023 Конференция «Судебная практика в области электронной подписи»

17 октября в Москве пройдет конференция, посвященная судебной практике в области электронной подписи. Гости мероприятия узнают, как суды рассматривают споры по сделкам с использованием электронной подписи, какие есть типовые мошеннические схемы и способы противодействовать им, как внедрить в процессы компании электронную по
04.09.2023 Власти отказались от миллиардного проекта по выводу мировых судей в онлайн

ние мероприятие по обеспечению информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры участков мировых судей. Это следует из обновленной версии документа, имеющейся в распоряжении CNews. До сих по
22.03.2023 К Google подали иски почти 900 российских компаний

Тысяча и один иск К российскому юрлицу ООО «Гугл» подали иски более восьмисот отечественных компаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Среди кредиторов, которые подали заявления о включении их требований в иск
22.11.2022 Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell

Чиновники требуют миллионы от Dell В октябре и ноябре 2022 г. структуры Минтранса и Минпросвещения подали иски к российскому подразделению американской корпорации Dell, сообщают «Ведомости». От Минтранса 10 октября 2022 г. иск подало госпредприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта РФ». Эта

15.11.2022 GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС

GMCS завершила масштабирование системы назначения судей для Российского футбольного союза (РФС) на Первую и Вторую футбольные национальные лиги
28.07.2022 Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути

а, чаще всего их использовали суды низших инстанций. Исследователи объяснили это вероятным желанием судей и клерков, работающих в низших судебных инстанциях Ирландии, просто желали сэкономить с
13.05.2022 Сбежавший из России SAP выигрывает у российских компаний многомиллионные иски

елябинской области по делу № А76-42835/2021 указал обратное». Какие решения выносятся по искам других зарубежных ИТ-компаний Проанализировав базу решений арбитражных судов, CNews пришел к выводу, что иски покинувших нашу страну крупных зарубежных ИТ-компаний, как и в случае с SAP, рассматриваются сейчас в России в русле классических норм — без оглядки на санкции и без учета принадлежности б
03.03.2022 ЭЛАР создал единую информационную систему для судебных участков мировых судей Архангельской области

втоматически. Таким образом, формируется единое электронное хранилище, которое полностью исключает возможность злоупотреблений при ознакомлении сторон с делами, исключает необходимость доставки дел в суды следующей инстанции для обобщения судебной практики, создает основу для ввода прецедентного права и единого толкования законодательства». Помимо того, что система обеспечивает хранение эле
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее

Гармонизация судопроизводства Власти намерены законодательно наделить суды с участием присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в ИТ-сфере. Это отражен в плане мероприятий в рамках государственной программы «Создание дополнительных условий для
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие»

г., остальных суд отправил под домашний арест. «Для меня непостижима мысль о том, что все эти взрослые люди просиживали штаны и придумывали этот план», – отметила Эллисон Берроуз (Allison Burroghs), судья отправившая Кука за решетку. Берроуз также удовлетворила требование гособвинения назначить осужденному штраф в размере $15 тыс. Кроме того, бывшему полицейскому грозят три года испытатель
01.07.2021 Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании

риведения конкретных аргументов против решения суда. Теперь, когда опубликовано мотивированное судебное решение, апелляционная жалоба будет оформлена полноценно. «При рассмотрении дела была проведена судебная экспертиза, но Кунцевский суд по непонятным причинам заключение эксперта проигнорировал и пришел к противоположному выводу, — говорит Бачинская. — Суд допустил грубые ошибки при толков
30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий

5 тыс. бессрочных лицензий «МойОфис Стандартный» в рамках плана перехода российской судебной системы на отечественное ПО. Согласно условиям нового контракта, российское офисное ПО получат федеральные суды России, управления Судебных департаментов в субъектах России и Судебный департамент при Верховном Суде России. По условиям конкурсной документации, офисный софт будет поддерживать режим це
25.06.2021 Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows

заключен с «Айтоникой», которая и в тот раз оказалась единственной компанией, подавшей заявку на участие. Организация по итогам тендера должна была поставить свыше 12 тыс. пакетов российского софта в суды за 162,4 млн. Раньше в упомянутых организациях использовали только офисное ПО Microsoft Office. Несколько фактов об «Айтонике» По данным «Контур.фокуса», ООО «Айтоника» было зарегистрирова
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны

рственных и муниципальных услуг, а также через систему межведомственного электронного документооборота. Документы в этом случае будут подписаны простой либо усиленной электронной подписью. Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны Суд также может направить судебный акт в электронном виде в личный кабинет участника процесса на портале госуслуг, либо в систему электрон
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО

тенциальный конкурент, AlterOffice компании «Алми партнер» в ноябре 2019 г. из реестра был изгнан, но скоро должен быть возвращен в него по решению суда. О том, что «Айтоника» предложила к поставке в суды именно «Мой офис», CNews подтвердили представители разработчика этого пакета. При этом они указали, что закупка состоялась в связи с реализацией ИАЦ Судебного департамента плана по перевод
26.05.2020 «Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц

оконференцсвязи с СИЗО города Москвы, «Электронное дело», «Электронный архив» и интерактивные столы судей со встроенным компьютером.
19.12.2019 Война вокруг российского хостинга обрушила тысячи сайтов. Клиенты в ярости готовят иски

йчас мы полностью вернули контроль над ситуацией, наши сотрудники занимаются исправлением последствий их деятельности, а руководство пишет заявление в полицию. Уже сегодня на нарушителей будут поданы иски в суд». «Ранее представленная информация о долге в 200 миллионов является откровенной ложью. Иван не осуществлял действий, которые разваливали компанию и задерживали сотрудникам зарплату,

13.06.2019 Верховный и Конституционный суды не пустили в Россию перспективный стандарт связи

те России Дмитрии Медведеве. Затем НСТТ приобрела четыре компании с частотами в начале диапазона 1800 МГц (1785 -1805 МГц): «Юнисел», «Белитон», «Кватро Плюс» и «Лардекс». Верховный и Конституционный суды отказали российско-китайской компании НСТТ в исках, по которым она пыталась вернуть себе частоты для перспективного стандарта связи NG-1 Компания начала строить сети и, по ее утверждению,

30.07.2018 В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам

себя положительно зарекомендовать подсистема: «Судебная экспертиза», благодаря которой у московских судей появилась возможность оперативно назначить судебную экспертизу и выбрать учреждение для
05.07.2018 В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке

а, совести и убеждений, а также общественных объединений. Например, ежегодно через административные суды проходит около 1,5 тыс. дел, где заявители ходатайствуют о прекращении работы СМИ. В 201
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей

КИС СОЮ заработала с присяжными С 1 июня 2018 г. районные суды России начали рассматривать дела при участии присяжных заседателей согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса в новой редакции. Коллегия присяжных в районных судах будет состоять
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями

Электронный документооборот для судей В Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), внедрение которо
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США

Решение суда Американский федеральный судья отклонил два иска «Лаборатории Касперского», которые компания подала с целью опротестов
23.05.2018 Судей в России будет назначать компьютер, а заседания запишут на аудио

Президентский законопроект Госдумой в первом чтении принят законопроект об обязательной аудиозаписи судебного заседания и использовании автоматизированной информационной системы для назначения судей. Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2018 г. президентом России Владимиром Путиным. Законопроект представляет собой ряд поправок к различным нормативно-правовым актам. В пояснительн
06.04.2018 Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России

Российские приставы перешли на электронные исполнительные листы Со 2 апреля 2018 г. столичные суды общей юрисдикции будут направлять все исполнительные документы в адрес всех территориальных органов ФССП России только в электронном виде. Передача документов будет осуществляться посредст
02.03.2018 «Устраняется сама возможность ошибки»: суды Москвы подключат к гибридной почте

Гибридную почту протестировали на судебных участках мировых судей Москвы Судопроизводство – это не только сам процесс свершения правосудия, но и огромная
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных

ства для осуществления проекта были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституцион
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков

м квартале он сократился до 23%, в третьем — до 17%, а сейчас находится на уровне 16%. Цифровизация судей По данным Калины, курируемая им ГАС «Правосудие», которая охватывает все федеральные су
10.10.2017 Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги

Все районные суды работают с приставами в электронном формате Во всех районных судах столицы и Мосгорсуде

01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде

ства для осуществления проекта были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституцион

Публикаций - 2500, упоминаний - 2893

Судебная власть и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 330
Google LLC 12688 184
Apple Inc 13154 174
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 148
МегаФон 10742 137
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 117
Ростелеком 10948 106
Samsung Electronics 11064 102
Oracle Corporation 7074 80
Yandex - Яндекс 9216 78
IBM - International Business Machines Corp 9699 75
Крок - Croc 1964 73
Intel Corporation 12811 69
Meta Platforms - Facebook 4621 54
Питерская группа связистов 441 51
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 46
Sony 6739 46
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 45
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 44
Amazon Inc - Amazon.com 3277 43
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 43
Cisco Systems 5372 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 42
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 40
Dell EMC 5180 40
HP - Hewlett-Packard 3662 40
SAP SE 5601 39
HP Inc. 5883 39
Yahoo! 3726 39
Lenovo Motorola 3566 36
AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
9594 34
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 32
Киевстар - Kyivstar 569 31
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 29
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 28
VK - Mail.ru Group 3602 28
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 28
Adobe Systems 1597 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 90
Альфа-Групп 745 58
Почта России ПАО 2370 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 38
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 36
eBay Inc 1640 36
Альфа-Банк 1979 36
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 29
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 29
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 29
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 24
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Связной ГК 1401 18
Совкомбанк ПАО 316 17
Assist - Ассист 218 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
WMG - Warner Music Group 210 16
Sony Music Entertainment 161 15
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Газпром ПАО 1493 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
ПСБ - Промсвязьбанк 963 14
Евросеть 1421 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
Visa International 1993 13
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 13
Fellowes 32 13
Warner 540 13
Резонанс НПП 407 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Sony BMG 187 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 292
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 249
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 229
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 228
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 164
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 159
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 142
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 111
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 111
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 108
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 97
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 96
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 91
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 87
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 84
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 81
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 79
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 78
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 77
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 73
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 68
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 66
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 62
Районные суды РФ 196 61
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 60
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 59
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 59
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 50
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 49
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 47
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 42
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 40
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 39
Федеральное казначейство России 1949 39
Конституционный суд РФ 112 37
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 32
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 27
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 27
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 49
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 37
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 30
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 18
РосКомСвобода - Общественная организация 86 15
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 12
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 11
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 10
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 10
ЛДПР 116 9
Единая Россия - Политическая партия 321 8
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 6
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 6
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 5
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 5
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 5
ГосИнформСистемы 160 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Демократическая политическая партия США 122 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
АЮР - Ассоциация юристов России 51 4
СОИ - Союз операторов интернета 31 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 4
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 4
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 3
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 309
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 289
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 253
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 232
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 183
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 178
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 170
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 164
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 162
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 156
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 152
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 140
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 139
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 136
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 136
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 121
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 119
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 117
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 115
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 83
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 76
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 75
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 72
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 70
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 69
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 67
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 65
Microsoft Windows 16882 145
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 102
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 94
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 90
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 75
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 74
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 68
Google Android 15243 64
Linux OS 11533 63
Microsoft Windows 2000 8678 61
Google YouTube - Видеохостинг 3002 52
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 50
FreePik 1841 47
Apple iPad 4011 41
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 35
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 33
Microsoft Windows XP 2431 30
Oracle Java - язык программирования 3469 27
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 27
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 25
Apple iPhone 6 4861 25
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 25
Apple iOS 8583 24
Microsoft Office 4170 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
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Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 19
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Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 17
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
MP3.com 130 16
Apple - App Store 3109 15
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 15
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 15
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Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 15
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