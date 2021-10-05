Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАНХиГС
Президентская академия
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 119
РАНХиГС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 302 9
|Медведев Дмитрий 1434 7
|Уваров Алексей 11 5
|Путин Владимир 1826 5
|Андрющенко Светлана 7 5
|Сидоренко Валерий 8 5
|Шевченко Игорь 10 5
|Левин Леонид 83 5
|Сазонов Александр 12 4
|Брауде-Золотарев Михаил 20 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Шадаев Максут 384 4
|Васильева Татьяна 5 3
|Греф Герман 205 3
|Мау Владимир 5 3
|Алифанов Кирилл 56 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Сельский Андрей 21 2
|Зименков Андрей 5 2
|Качанов Олег 58 2
|Бунина Елена 27 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Горелкин Антон 34 2
|Волож Аркадий 181 2
|Кравцов Сергей 39 2
|Углов Александр 3 2
|Лавренова Екатерина 4 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Яковицкий Алексей 12 2
|Ермаков Сергей 3 2
|Носков Константин 201 2
|Шклярук Мария 14 2
|Акимов Максим 167 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Бокова Людмила 80 2
|Клишас Андрей 44 2
|Лугов Андрей 32 2
|Пучков Антон 32 2
|Черненко Андрей 37 1
|Gartner 2193 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763946, в очереди разбора - 667633.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763946, в очереди разбора - 667633.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru