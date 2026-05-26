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РАНХиГС Президентская академия Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

СОБЫТИЯ


26.05.2026 KVADRA и Президентская академия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), и Президентская академия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Документ закрепляет намерение сторон развивать совместные прое
23.04.2026 Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

планирования «IBP — уже не просто красивая концепция, а эффективный инструмент принятия решений», — начал свое выступление Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС, модератор конференции. Большинство российских компаний уже автоматизировали отдельные функции: внедрили ERP, развернули BI-системы, настроили прогнозирование. «Данные есть, а согласова
19.09.2025 «МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Президентская академия заключили соглашение о взаимодействии с целью расширения сотрудничества. Подписанный сторонами документ закладывает основу для интеграции российского офисного ПО «МойОфис
03.09.2025 Президентская академия впервые внедрила диалоговые тренажеры на основе генеративного ИИ

До сих пор диалоговые тренажеры на основе генеративного искусственного интеллекта использовались преимущественно при подготовке будущих силовиков, ИТ-специалистов, инженеров и медиков. Президентская академия впервые применила этот инструмент для обучения студентов социо-гуманитарных направлений. Участниками эксперимента стали учащиеся 1-2 курсов факультета «Менеджмент гостепр
02.09.2025 «Ред Софт» открыл ИТ-лабораторию в РАНХиГС для студентов

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) стартовала работа ИТ-лаборатории «Ред Софт». Учебное пространство оборудовано россий
31.07.2025 PassOffice от «ААМ Системз» в Президентской академии РАНХиГС
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее

ортозамещение — основной источник бюджетов, отметил Сергей Кирюшин, директор Школы ИТ-менеджмента в РАНХиГС, модерирующий сессию. Разумеется, процессы идут непросто, поглощают значительное коли
19.06.2025 «Ростелеком» и Президентская академия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров

«Ростелеком» и Президентская академия заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ подписали старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» Давид Мартиросов и проректор През
02.04.2025 Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов

ая академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Президентская академия, РАНХиГС) совместно с партнером ICL Soft создала единый центр поддержки на базе платформы Simp
31.03.2025 Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов

кадемия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (Президентская академия, РАНХиГС) совместно с партнером ICL Soft создала единый центр поддержки на базе платформы Simp
15.01.2025 7 тысяч сотрудников РАНХиГС перешли на Directum RX

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) завершен первый этап внедрения Directum RX. Благодаря системе управления бизнес-проц
06.12.2024 Президентская академия подписала соглашение о сотрудничестве с BPMSoft
18.04.2024 Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт
14.02.2024 ИТ-компания ALP Group взрастит совместно с факультетом финансов, технологий и менеджмента РАНХиГС поколение финансовых трансформаторов

программы «Лидер финансовой трансформации» в Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС. Он будет курировать и лично преподавать несколько предметов по ИТ-направлению. Обуче
31.05.2023 РАНХиГС и ГК «Астра» стали партнерами и совместно будут обучать сотрудников госорганов работе с отечественными ИТ-решениями

разования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России» (РАНХиГС) и группа компаний «Астра» в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной Росси
21.03.2023 РАНХиГС и «Мой офис» запустили программу по подготовке государственных служащих к работе на российском ПО

Высшая школа государственного управления РАНХиГС и российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с

21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов

как внутренние, так и внешние факторы. Если сконцентрировать внимание на первых, то 55% опрошенных РАНХиГС компаний заявили, что уход западных компаний, ранее поставлявших в Россию аппаратное

28.04.2022 Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве

ссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали ректор акад
10.11.2021 Sitronics KT оборудовала интерактивными тренажерами учебный класс РАНХиГС

ссийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Тренажерный комплекс предназначен для обучения студентов военной кафедры вуза. В пр
05.10.2021 РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса

Институт экономики, математики и информационных технологий (ИЭМИТ) РАНХиГС совместно с одним из лидеров российской EdTech-индустрии – компанией SkillFactory (Mail.ru Group) – открыли новую совместную онлайн-программу профессиональной переподготовки «Мастер авт
17.03.2021 Polys бесплатно поможет РАНХиГС провести электронные выборы председателя Студенческого совета

Выборы председателя Студенческого совета РАНХиГС — главного органа студенческого самоуправления в вузе — пройдут в гибридном формате с
26.02.2021 Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика»

Skillbox объявил о запуске онлайн-магистратуры совместно с Институтом экономики, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС. Первая магистерская программа открывается по направлению «Прикладная информатика», профиль — «Разработка компьютерных игр». Онлайн-университет Skillbox продолжает развивать направление
13.04.2020 Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными

Наши университеты не отстают от зарубежных коллег, и один из ярких примеров — РАНХиГС в Петербурге. Президентская академия с 2016 г. одной из первых взяла курс на цифровиз
07.06.2019 Huawei и РАНХиГС подготовят кадры для государственной программы «Цифровая экономика»

рандум о взаимопонимании. Договор подписали генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У, и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Меморандум направлен на сотрудничество между Huawei и РАНХиГС по
28.12.2016 Eset NOD32 защищает Северо-Западный институт управления РАНХиГС

Компания Eset продолжает сотрудничество с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. Вуз продлил лицензии на комплексное решение Eset NOD32 Smart Security Business Editi
03.11.2016 Президентская академия присоединилась к «Университетскому альянсу SAP»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и компания SAP, разработчик корпоративных приложений, заключили соглашение о присоед
22.07.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ в интернет и создал VPN-сеть для РАНХиГС во Владимире

ирскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневол
11.08.2015 ТТК предоставил услуги связи Владимирскому филиалу РАНХиГС

услуг связи Владимирскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижн
10.01.2013 Северо-Западный институт управления РАНХиГС продлил лицензии на Dr.Web

утом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Безопасность более 700 персональных компьютеров института, а также электронной почт
07.11.2012 ТТК предоставил услуги связи Рыбинскому филиалу Российской академии народного хозяйства и госслужбы

ссийской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Как сообщили CNews в операторе, в рамках договора «ТТК-Север», региональное предпри
04.03.2009 Студенты УрАГС будут изучать DocsVision

Уральская академия государственной службы (УрАГС) подписала договор о введении системы DocsVision в обязательный курс обучения «Информационные технологии в управлении». Важным элементом подготовки специалистов в области государственного
21.07.2008 ФОРС построит для Академии народного хозяйства единую систему учета кадров

ственный контракт на выполнение работ по разработке, установке, настройке и внедрению программного обеспечения для создания единой кадровой информационной базы профессорско-преподавательского состава Академии народного хозяйства (АНХ). Сумма контракта составила 2 млн. руб. Срок выполнения проекта – с 1 августа по 31 октября 2008 г. ФОРС получил право на выполнение данных работ по результата
27.06.2008 АНХ при правительстве РФ объявила конкурс: выбор ИТ-подрядчика
04.06.2008 АНХ при правительстве РФ заказывает разработку СДО
26.05.2008 Академия народного хозяйства при правительстве РФ заказывает разработку ПО
23.05.2008 Академия народного хозяйства при правительстве РФ заказывает разработку ПО
22.08.2007 Академия народного хозяйства при Правительстве РФ ищет ИТ-поставщиков

2007 г. Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно в документации. 19 сентября 2007 г. Академия народного хозяйства прекращает прием конкурсных заявок, в тот же день планирует осущ
19.07.2007 Академия народного хозяйства объявила конкурс: внедрение СДО
17.07.2007 Академия народного хозяйства выбирает ИТ-поставщика
06.07.2007 Академия народного хозяйства при правительстве РФ купит ПО

Публикаций - 604, упоминаний - 853

РАНХиГС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
Microsoft Corporation 25775 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 28
Yandex - Яндекс 9215 21
Oracle Corporation 7074 21
МегаФон 10742 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
9594 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 11
Intel Corporation 12811 11
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 10
Термика Консалтинговая группа 24 10
SAP SE 5601 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Docsvision - ДоксВижн 1060 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 9
Software AG & IDS Scheer 209 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 8
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
Google LLC 12688 8
Cisco Systems 5372 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Информзащита 941 8
АйТи 1519 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 52
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
Газпром ПАО 1493 22
Альфа-Банк 1979 15
Почта России ПАО 2370 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Русагро Группа Компаний 379 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 6
ФосАгро 176 6
Альфа-Капитал УК 155 6
Мосэнерго ПАО 132 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
Татнефть 243 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Газпром нефть 725 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 160
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 122
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 9
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ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Московская ассоциация предпринимателей 9 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
4CIO 20 2
АУВЕР - Ассоциация Участников Вексельного Рынка 2 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ГосИнформСистемы 160 2
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 168
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 148
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 104
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 95
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 65
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 62
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Linux OS 11533 11
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
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FreePik 1841 6
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Microsoft Windows 16882 6
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 5
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Microsoft Office 4170 5
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Apple iPhone 6 4861 4
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IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 4
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
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Alibaba Group - AliPay 86 3
НКТ - Р7-Офис 543 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
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CNews RND - R&D.CNews 2274 2
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
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Harvard Business Review 22 1
Telegraph 199 1
Российская газета 290 1
Независимая газета 25 1
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Юность - радиостанция 52 1
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Yonhap News Agency 43 1
СК Пресс 17 1
Mash - telegram-канал 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
Gartner - Гартнер 3658 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
CNews Инновация года - награда 155 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
НМГ - Медиалогия 37 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
ONSIDE 19 1
Минэкономразвития РФ - Центр Исследований инвестиционных рынков при Министерстве по делам экономического развития и торговли РФ 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 79
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 40
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 40
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 31
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 25
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 21
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 20
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 19
ТГУ - Томский государственный университет 233 19
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 18
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 17
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 14
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 13
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 13
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 12
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
РАН - Российская академия наук 2122 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 10
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 8
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 7
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 7
VK - Skillbox - Скилбокс 146 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 6
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 6
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 6
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 6
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 6
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 6
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 6
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Гайдаровский форум 9 4
Moscow Education Online 12 4
ЭОС Осенний документооборот 35 4
CNews AWARDS - награда 571 3
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 2
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РАНХиГС - Гравитация - международная университетская премия в области искусственного интеллекта и больших данных 2 2
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ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
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ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
ELMA DAY 14 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
IT World Awards 2 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Microsoft Business Forum 11 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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