РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

KVADRA и Президентская академия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), и Президентская академия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Документ закрепляет намерение сторон развивать совместные прое

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности планирования «IBP — уже не просто красивая концепция, а эффективный инструмент принятия решений», — начал свое выступление Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС, модератор конференции. Большинство российских компаний уже автоматизировали отдельные функции: внедрили ERP, развернули BI-системы, настроили прогнозирование. «Данные есть, а согласова

«МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Президентская академия заключили соглашение о взаимодействии с целью расширения сотрудничества. Подписанный сторонами документ закладывает основу для интеграции российского офисного ПО «МойОфис

Президентская академия впервые внедрила диалоговые тренажеры на основе генеративного ИИ До сих пор диалоговые тренажеры на основе генеративного искусственного интеллекта использовались преимущественно при подготовке будущих силовиков, ИТ-специалистов, инженеров и медиков. Президентская академия впервые применила этот инструмент для обучения студентов социо-гуманитарных направлений. Участниками эксперимента стали учащиеся 1-2 курсов факультета «Менеджмент гостепр

«Ред Софт» открыл ИТ-лабораторию в РАНХиГС для студентов В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) стартовала работа ИТ-лаборатории «Ред Софт». Учебное пространство оборудовано россий

Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее ортозамещение — основной источник бюджетов, отметил Сергей Кирюшин, директор Школы ИТ-менеджмента в РАНХиГС, модерирующий сессию. Разумеется, процессы идут непросто, поглощают значительное коли

«Ростелеком» и Президентская академия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров «Ростелеком» и Президентская академия заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ подписали старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» Давид Мартиросов и проректор През

Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов ая академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Президентская академия, РАНХиГС) совместно с партнером ICL Soft создала единый центр поддержки на базе платформы Simp

Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов кадемия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (Президентская академия, РАНХиГС) совместно с партнером ICL Soft создала единый центр поддержки на базе платформы Simp

7 тысяч сотрудников РАНХиГС перешли на Directum RX В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) завершен первый этап внедрения Directum RX. Благодаря системе управления бизнес-проц

ИТ-компания ALP Group взрастит совместно с факультетом финансов, технологий и менеджмента РАНХиГС поколение финансовых трансформаторов программы «Лидер финансовой трансформации» в Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС. Он будет курировать и лично преподавать несколько предметов по ИТ-направлению. Обуче

РАНХиГС и ГК «Астра» стали партнерами и совместно будут обучать сотрудников госорганов работе с отечественными ИТ-решениями разования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России» (РАНХиГС) и группа компаний «Астра» в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной Росси

РАНХиГС и «Мой офис» запустили программу по подготовке государственных служащих к работе на российском ПО Высшая школа государственного управления РАНХиГС и российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с

Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов как внутренние, так и внешние факторы. Если сконцентрировать внимание на первых, то 55% опрошенных РАНХиГС компаний заявили, что уход западных компаний, ранее поставлявших в Россию аппаратное

Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве ссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали ректор акад

Sitronics KT оборудовала интерактивными тренажерами учебный класс РАНХиГС ссийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Тренажерный комплекс предназначен для обучения студентов военной кафедры вуза. В пр

РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса Институт экономики, математики и информационных технологий (ИЭМИТ) РАНХиГС совместно с одним из лидеров российской EdTech-индустрии – компанией SkillFactory (Mail.ru Group) – открыли новую совместную онлайн-программу профессиональной переподготовки «Мастер авт

Polys бесплатно поможет РАНХиГС провести электронные выборы председателя Студенческого совета Выборы председателя Студенческого совета РАНХиГС — главного органа студенческого самоуправления в вузе — пройдут в гибридном формате с

Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика» Skillbox объявил о запуске онлайн-магистратуры совместно с Институтом экономики, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС. Первая магистерская программа открывается по направлению «Прикладная информатика», профиль — «Разработка компьютерных игр». Онлайн-университет Skillbox продолжает развивать направление

Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными Наши университеты не отстают от зарубежных коллег, и один из ярких примеров — РАНХиГС в Петербурге. Президентская академия с 2016 г. одной из первых взяла курс на цифровиз

Huawei и РАНХиГС подготовят кадры для государственной программы «Цифровая экономика» рандум о взаимопонимании. Договор подписали генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У, и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Меморандум направлен на сотрудничество между Huawei и РАНХиГС по

Eset NOD32 защищает Северо-Западный институт управления РАНХиГС Компания Eset продолжает сотрудничество с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. Вуз продлил лицензии на комплексное решение Eset NOD32 Smart Security Business Editi

Президентская академия присоединилась к «Университетскому альянсу SAP» Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и компания SAP, разработчик корпоративных приложений, заключили соглашение о присоед

«Транстелеком» обеспечил доступ в интернет и создал VPN-сеть для РАНХиГС во Владимире ирскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневол

ТТК предоставил услуги связи Владимирскому филиалу РАНХиГС услуг связи Владимирскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижн

Северо-Западный институт управления РАНХиГС продлил лицензии на Dr.Web утом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Безопасность более 700 персональных компьютеров института, а также электронной почт

ТТК предоставил услуги связи Рыбинскому филиалу Российской академии народного хозяйства и госслужбы ссийской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Как сообщили CNews в операторе, в рамках договора «ТТК-Север», региональное предпри

Студенты УрАГС будут изучать DocsVision Уральская академия государственной службы (УрАГС) подписала договор о введении системы DocsVision в обязательный курс обучения «Информационные технологии в управлении». Важным элементом подготовки специалистов в области государственного

ФОРС построит для Академии народного хозяйства единую систему учета кадров ственный контракт на выполнение работ по разработке, установке, настройке и внедрению программного обеспечения для создания единой кадровой информационной базы профессорско-преподавательского состава Академии народного хозяйства (АНХ). Сумма контракта составила 2 млн. руб. Срок выполнения проекта – с 1 августа по 31 октября 2008 г. ФОРС получил право на выполнение данных работ по результата