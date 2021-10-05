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РАНХиГС
Президентская академия
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации


05.10.2021 РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 2
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 2
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
28.06.2021 Елена Шумеева назначена финансовым директором «Рексофт» 1
26.04.2021 CraftTalk запустит обучающую платформу на ИИ 1
06.04.2021 «Мой офис» и МГПУ повысят цифровую грамотность и компетенции использования отечественного ПО у российских учителей 1
17.03.2021 Polys бесплатно поможет РАНХиГС провести электронные выборы председателя Студенческого совета 2
26.02.2021 Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика» 3
15.02.2021 Стартовал набор на обучение по программам «Цифровой экономики» 1
18.01.2021 Sbercloud обеспечила бесперебойную работу онлайн-трансляций Гайдаровского форума 1
03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 1
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования для государственных выборов 1
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 2
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
02.11.2020 Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг 2
06.10.2020 Система Polys «Лаборатории Касперского» мигрировала на блокчейн-платформу Exonum 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 1
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1
27.08.2020 ВТБ назвал самые популярные среди ИТ-специалистов направления стажировки в банке 1
24.08.2020 «Техносерв Консалтинг» объявил о назначении коммерческого директора 1
19.08.2020 В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung 2
19.08.2020 Мобильное подразделение Samsung Electronics в России возглавил Александр Углов 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 2
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 1
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 2
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 2
08.06.2020 МТС объявила о назначении коммерческого директора B2B 1
05.06.2020 В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
13.04.2020 Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными 4
06.04.2020 Ученые нашли способ повысить безопасность квантовой криптографии 1
01.04.2020 МТС запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
13.03.2020 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список 1
12.03.2020 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 2
18.02.2020 «Лаборатория Касперского» представила итоги опроса по удаленному способу голосования 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 7

Публикаций - 89, упоминаний - 119

РАНХиГС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Microsoft Corporation 11110 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Facebook 3766 4
SAP SE 3216 3
Oracle Corporation 3355 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 3
Samsung Electronics 5686 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Huawei 2731 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
IBM 3546 2
Bitfury Group 25 2
Комплит 30 2
Базальт СПО 206 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
HP - Hewlett-Packard 891 2
ELMA 106 2
Наука и инновации АО 6 2
Citrix Systems 571 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Alibaba Group 298 1
LG Electronics 1855 1
Intel Corporation 4186 1
Nokia Corporation 2442 1
РТКомм.ру 160 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Корус Консалтинг ГК 806 1
Т-Платформы 274 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Fortinet 287 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Canon 580 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Уралкалий ПАО 62 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
LinkedIn 520 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 2
Почта России ПАО 1574 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Победа - Кондитерская фабрика 16 1
Производственно-техническое управление связи (ПТУС) Якутской АССР 1 1
Эко-Томск 1 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Газпром - Востокгазпром 7 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
КМТО ГПСИ Россвязьинформ 1 1
СтройГазМонтаж 12 1
Авиа Групп 4 1
Стройтрансгаз 15 1
GM - General Motors 140 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Флибуста 27 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 12 1
Сахатранс 6 1
Аброс ИК 7 1
Allianz - Страховая компания 19 1
Русское время - Часовой дом 4 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Росатом АтомЭнергоСбыт 3 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 18
Правительство РФ 2206 11
Президент Российской Федерации 1440 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Администрация Президента РФ 268 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 2
Мосгортранс ГУП 68 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
ТЦТР ГУП - Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия) 1 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
ОПРФ - Комитет по развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 2
LTE-смартфон 138 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 42 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 16 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
Kaspersky Polys Voting Machine 16 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 3
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Госуслуги - Суперсервисы 14 2
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 2
SAP Predictive Analytics 11 1
IBM WebSphere 79 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 1
HPE Aruba ClearPass Policy Manager - Управление политиками для мобильных устройств и интернета вещей 6 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Epic Games Unreal Engine 179 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
HPE 3PAR 87 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Citrix Profile Management 1 1
Citrix Workload Balancing 1 1
Salesforce CRM 18 1
Microsoft Folder Redirection 1 1
HPE Aruba AirWave 7 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
ELMA BPM 12 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 2 1
SolarWinds VoIP & Network Quality Manager 2 1
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 1
GridGain In-Memory Data Fabric 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
SQL - Язык программирования 434 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4265 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
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Уваров Алексей 11 5
Путин Владимир 1826 5
Андрющенко Светлана 7 5
Сидоренко Валерий 8 5
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Левин Леонид 83 5
Сазонов Александр 12 4
Брауде-Золотарев Михаил 20 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Шадаев Максут 384 4
Васильева Татьяна 5 3
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Комиссаров Алексей 17 2
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Яковицкий Алексей 12 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Детское радио 6 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Bell - Издание 34 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НТВ - Телекомпания 164 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 7
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 6
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 3 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 2
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
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НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
РАН - Российская академия наук 317 1
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ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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