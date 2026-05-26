Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАНХиГС Президентская академия Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|26.05.2026
|
KVADRA и Президентская академия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), и Президентская академия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Документ закрепляет намерение сторон развивать совместные прое
|23.04.2026
|
Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности
планирования «IBP — уже не просто красивая концепция, а эффективный инструмент принятия решений», — начал свое выступление Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС, модератор конференции. Большинство российских компаний уже автоматизировали отдельные функции: внедрили ERP, развернули BI-системы, настроили прогнозирование. «Данные есть, а согласова
|19.09.2025
|
«МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании
«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Президентская академия заключили соглашение о взаимодействии с целью расширения сотрудничества. Подписанный сторонами документ закладывает основу для интеграции российского офисного ПО «МойОфис
|03.09.2025
|
Президентская академия впервые внедрила диалоговые тренажеры на основе генеративного ИИ
До сих пор диалоговые тренажеры на основе генеративного искусственного интеллекта использовались преимущественно при подготовке будущих силовиков, ИТ-специалистов, инженеров и медиков. Президентская академия впервые применила этот инструмент для обучения студентов социо-гуманитарных направлений. Участниками эксперимента стали учащиеся 1-2 курсов факультета «Менеджмент гостепр
|02.09.2025
|
«Ред Софт» открыл ИТ-лабораторию в РАНХиГС для студентов
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) стартовала работа ИТ-лаборатории «Ред Софт». Учебное пространство оборудовано россий
|31.07.2025
|PassOffice от «ААМ Системз» в Президентской академии РАНХиГС
|09.07.2025
|
Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее
ортозамещение — основной источник бюджетов, отметил Сергей Кирюшин, директор Школы ИТ-менеджмента в РАНХиГС, модерирующий сессию. Разумеется, процессы идут непросто, поглощают значительное коли
|19.06.2025
|
«Ростелеком» и Президентская академия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров
«Ростелеком» и Президентская академия заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ подписали старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» Давид Мартиросов и проректор През
|02.04.2025
|
Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов
ая академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Президентская академия, РАНХиГС) совместно с партнером ICL Soft создала единый центр поддержки на базе платформы Simp
|31.03.2025
|
Президентская академия внедрила систему SimpleOne ITSM для автоматизации поддержки сотрудников, обучающихся и абитуриентов
кадемия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (Президентская академия, РАНХиГС) совместно с партнером ICL Soft создала единый центр поддержки на базе платформы Simp
|15.01.2025
|
7 тысяч сотрудников РАНХиГС перешли на Directum RX
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) завершен первый этап внедрения Directum RX. Благодаря системе управления бизнес-проц
|06.12.2024
|Президентская академия подписала соглашение о сотрудничестве с BPMSoft
|18.04.2024
|Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт
|14.02.2024
|
ИТ-компания ALP Group взрастит совместно с факультетом финансов, технологий и менеджмента РАНХиГС поколение финансовых трансформаторов
программы «Лидер финансовой трансформации» в Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС. Он будет курировать и лично преподавать несколько предметов по ИТ-направлению. Обуче
|31.05.2023
|
РАНХиГС и ГК «Астра» стали партнерами и совместно будут обучать сотрудников госорганов работе с отечественными ИТ-решениями
разования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России» (РАНХиГС) и группа компаний «Астра» в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной Росси
|21.03.2023
|
РАНХиГС и «Мой офис» запустили программу по подготовке государственных служащих к работе на российском ПО
Высшая школа государственного управления РАНХиГС и российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с
|21.11.2022
|
Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов
как внутренние, так и внешние факторы. Если сконцентрировать внимание на первых, то 55% опрошенных РАНХиГС компаний заявили, что уход западных компаний, ранее поставлявших в Россию аппаратное
|28.04.2022
|
Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве
ссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали ректор акад
|10.11.2021
|
Sitronics KT оборудовала интерактивными тренажерами учебный класс РАНХиГС
ссийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Тренажерный комплекс предназначен для обучения студентов военной кафедры вуза. В пр
|05.10.2021
|
РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса
Институт экономики, математики и информационных технологий (ИЭМИТ) РАНХиГС совместно с одним из лидеров российской EdTech-индустрии – компанией SkillFactory (Mail.ru Group) – открыли новую совместную онлайн-программу профессиональной переподготовки «Мастер авт
|17.03.2021
|
Polys бесплатно поможет РАНХиГС провести электронные выборы председателя Студенческого совета
Выборы председателя Студенческого совета РАНХиГС — главного органа студенческого самоуправления в вузе — пройдут в гибридном формате с
|26.02.2021
|
Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика»
Skillbox объявил о запуске онлайн-магистратуры совместно с Институтом экономики, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС. Первая магистерская программа открывается по направлению «Прикладная информатика», профиль — «Разработка компьютерных игр». Онлайн-университет Skillbox продолжает развивать направление
|13.04.2020
|
Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными
Наши университеты не отстают от зарубежных коллег, и один из ярких примеров — РАНХиГС в Петербурге. Президентская академия с 2016 г. одной из первых взяла курс на цифровиз
|07.06.2019
|
Huawei и РАНХиГС подготовят кадры для государственной программы «Цифровая экономика»
рандум о взаимопонимании. Договор подписали генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У, и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Меморандум направлен на сотрудничество между Huawei и РАНХиГС по
|28.12.2016
|
Eset NOD32 защищает Северо-Западный институт управления РАНХиГС
Компания Eset продолжает сотрудничество с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. Вуз продлил лицензии на комплексное решение Eset NOD32 Smart Security Business Editi
|03.11.2016
|
Президентская академия присоединилась к «Университетскому альянсу SAP»
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и компания SAP, разработчик корпоративных приложений, заключили соглашение о присоед
|22.07.2016
|
«Транстелеком» обеспечил доступ в интернет и создал VPN-сеть для РАНХиГС во Владимире
ирскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневол
|11.08.2015
|
ТТК предоставил услуги связи Владимирскому филиалу РАНХиГС
услуг связи Владимирскому филиалу Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижн
|10.01.2013
|
Северо-Западный институт управления РАНХиГС продлил лицензии на Dr.Web
утом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Безопасность более 700 персональных компьютеров института, а также электронной почт
|07.11.2012
|
ТТК предоставил услуги связи Рыбинскому филиалу Российской академии народного хозяйства и госслужбы
ссийской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Как сообщили CNews в операторе, в рамках договора «ТТК-Север», региональное предпри
|04.03.2009
|
Студенты УрАГС будут изучать DocsVision
Уральская академия государственной службы (УрАГС) подписала договор о введении системы DocsVision в обязательный курс обучения «Информационные технологии в управлении». Важным элементом подготовки специалистов в области государственного
|21.07.2008
|
ФОРС построит для Академии народного хозяйства единую систему учета кадров
ственный контракт на выполнение работ по разработке, установке, настройке и внедрению программного обеспечения для создания единой кадровой информационной базы профессорско-преподавательского состава Академии народного хозяйства (АНХ). Сумма контракта составила 2 млн. руб. Срок выполнения проекта – с 1 августа по 31 октября 2008 г. ФОРС получил право на выполнение данных работ по результата
|27.06.2008
|АНХ при правительстве РФ объявила конкурс: выбор ИТ-подрядчика
|04.06.2008
|АНХ при правительстве РФ заказывает разработку СДО
|26.05.2008
|Академия народного хозяйства при правительстве РФ заказывает разработку ПО
|23.05.2008
|Академия народного хозяйства при правительстве РФ заказывает разработку ПО
|22.08.2007
|
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ ищет ИТ-поставщиков
2007 г. Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно в документации. 19 сентября 2007 г. Академия народного хозяйства прекращает прием конкурсных заявок, в тот же день планирует осущ
|19.07.2007
|Академия народного хозяйства объявила конкурс: внедрение СДО
|17.07.2007
|Академия народного хозяйства выбирает ИТ-поставщика
|06.07.2007
|Академия народного хозяйства при правительстве РФ купит ПО
РАНХиГС и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 22
|Шадаев Максут 1210 22
|Брауде-Золотарев Михаил 23 19
|Медведев Дмитрий 1665 19
|Чернышенко Дмитрий 580 17
|Мишустин Михаил 787 16
|Потапова Екатерина 16 12
|Алешин Владимир 21 11
|Греф Герман 485 9
|Кулик Вадим 206 9
|Комиссаров Алексей 26 9
|Кирьянова Александра 169 8
|Ткачёв Роман 27 8
|Никифоров Николай 1138 7
|Серебряникова Анна 77 7
|Райгородский Андрей 51 7
|Мерзляков Антон 19 7
|Бурнаев Евгений 28 7
|Саркисов Тигран 42 7
|Зеленков Юрий 44 7
|Орловский Виктор 408 7
|Албычев Александр 168 6
|Мау Владимир 6 6
|Сивцев Илья 174 6
|Серова Елена 320 6
|Клепинин Павел 19 6
|Коптелов Андрей 134 6
|Петров Михаил 139 6
|Паршин Максим 323 5
|Шклярук Мария 15 5
|Андрющенко Светлана 7 5
|Шевченко Игорь 10 5
|Каем Кирилл 41 5
|Белайчук Анатолий 32 5
|Ульянов Николай 176 5
|Сидоренко Валерий 12 5
|Мартынова Елена 90 5
|Борисов Алексей 33 5
|Булгаков Кирилл 133 5
|Елиферов Виталий 10 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.