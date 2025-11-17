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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФОМ Фонд Общественное Мнение ФОМнибус

СОБЫТИЯ


17.11.2025 Исследование Сбербанка, ФОМ и Минэкономразвития: 77% российских предпринимателей уже знакомы с ИИ, а каждый второй пробует применять его в бизнесе

инает помогает решать реальные бизнес-задачи. Кроме того, современные технологии и инструменты позволяют повышать эффективность бизнеса и снижать издержки. Как показало исследование Сбербанка, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России, 77% владельцев малого бизнеса знакомы с искусственным интеллектом, а каждый второй уже пробовал применять его в работе. Об этом CNews сообщили п
02.06.2015 Россия: только 17% семей используют хотя бы одно средство для обеспечения безопасности детей в Сети

Фонд «Общественное мнение» и портал «Спутник.ру» исследовали особенности потребления интернет-серви
26.06.2014 Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними

) составил 7%. Всего к весне 2014 г. зафиксировано 68,7 млн таких пользователей, посчитали в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ). При этом более 56 млн отечественных интернетчиков относятся к кат
23.07.2010 ФОМ: модемы Yota чаще других рекомендуются для покупки

все более популярными. Для того чтобы лучше понять ситуацию в этом прогрессирующем сегменте, Фонд «Общественное Мнение» (ФОМ) провел специальное исследование в крупнейших салонах сотовой связи
17.05.2010 ФОМ разделил молодых рунетчиков на «умников» и «реальных пацанов»

ФОМ опубликовал новый обзор активности городской молодежи 12-26 лет в Сети, составленный по итогам опросов. Как считают аналитики ФОМ, всех респондентов этого возраста можно условно разделить на 5 характерных типов: «Умники» (14%), «Продвинутые» (15%), «Реальные пацаны» (12%), «Масса» (37%) и «Новые бедные» (21%). Их отли
31.07.2009 Домашний интернет в России не видит кризиса

кие данные приводятся в новом исследовании интернет-рынка, проведенного Фондом общественное мнение (ФОМ). «Эта оценка адекватна, - считает эксперт J'son & Partners Григорий Бецков. - Еще в конц
03.07.2009 ФОМ: онлайн-реклама не раздражает 51% пользователей

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) представил результаты опроса граждан РФ, посвященные их медиапредпочтениям и отношению к
23.06.2009 Больше половины россиян никогда не пользовались интернетом

Фонд Общественное мнение (ФОМ) обнародовал подробные результаты весеннего исследования «Социо-Интернет-Мониторинг». Нап
14.05.2009 ФОМ: интернетчики относятся к кризису более позитивно

Фонд Общественное Мнение (ФОМ) опубликовал новое исследование отношения интернет-пользователей к э
03.03.2009 ФОМ: аудитория Рунета продолжает быстро расти

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представил результаты исследования «Социо-Интернет-Мониторинг» на

09.07.2008 Аудитория Рунета быстро растет

По данным последнего исследования Фонда «Общественное мнение», за последние полгода в Сеть хотя бы раз выходили 32,7 млн. человек, или
03.07.2006 Почти четверть россиян в Сети

По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованным в исследовании «Интернет в России / Россия в интер
10.04.2006 Россия: 25% мужчин попали в Сеть

По данным последнего исследования Фонда «Общественное мнение», за последние 3 месяца в интернет хотя бы раз выходили 22,2 млн человек

11.01.2006 Россия: в Сети замечен каждый пятый

По данным последнего исследования Фонда «Общественное мнение», за последние полгода в Сеть хотя бы раз выходили 21,7 млн человек, или

11.10.2004 Рунет растет и ширится

По данным последнего исследования Фонда «Общественное мнение», за последние полгода в Сеть хотя бы раз выходили 16,9 млн. человек, или
25.03.2004 Пользователи интернета в России составили 13% населения страны

нными вот уже на протяжении двух лет. К такому выводу пришли аналитики Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), сообщает пресс-центр ФЦП "Электронная Россия". Как сообщают в Региональном общественном

Публикаций - 227, упоминаний - 319

ФОМ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 25
Microsoft Corporation 25775 17
Google LLC 12688 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
Ростелеком 10948 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Apple Inc 13154 7
МегаФон 10742 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 6
SpyLOG 83 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Samsung Electronics 11064 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Intel Corporation 12811 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 4
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
X Corp - Twitter 2938 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
AT&T Inc 1725 3
Lenovo Motorola 3566 3
Adobe Systems 1597 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Апорт - Aport 20 2
Witology - Витология 12 2
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 3
Резонанс НПП 407 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Евросеть 1421 2
Renault Groupe 166 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Daewoo 103 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Импэксбанк 21 1
Luftschiffbau Zeppelin - Zeppelin Luftschifftechnik 1 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Softbank Vision Fund 13 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 1
Внешфинбанк КБ 2 1
Профессионалы.ру 18 1
Amway - Амвэй 15 1
Stellantis - Maserati 14 1
Borders Group - Waldenbooks 5 1
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Федеральное казначейство России 1949 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
OLPC - One Laptop per Child 82 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 18
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 9
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Microsoft Windows 16882 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Google Android 15243 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Apple iOS 8583 5
Apple iPhone 6 4861 5
Stafory - робот Вера 377 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 2
VK - Mail.Ru Поиск 65 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
NAIC - National Astronomy and Ionosphere Center - Arecibo Observatory - Аресибо Обсерватория (радиотелескоп) 16 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 2
Почта России - Киберпочта 28 2
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Linux OS 11533 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Apple - App Store 3109 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
VK - Mail.Ru Почта 418 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Рейман Леонид 1065 7
Путин Владимир 3454 6
Щеголев Игорь 699 4
Кириенко Сергей 149 4
Ослон Александр 3 3
Горелкин Антон 118 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Бецков Григорий 23 2
Зеленин Дмитрий 13 2
Карелов Сергей 9 2
Рузин Андрей 6 2
Романенкова Татьяна 5 2
Tenet George - Тенет Джордж 9 2
Галицкий Ефим 2 2
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