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ФОМ
Фонд Общественное Мнение
ФОМнибус
ФОМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 977 4
|Щеголев Игорь 677 2
|Степанов Александр 18 1
|Милованцев Дмитрий 88 1
|Мякишева Марина 84 1
|Демидов Михаил 132 1
|Мизулина Елена 19 1
|Жунич Марина 5 1
|Смирнова Инна 3 1
|Попова Мария 119 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Якушев Михаил 40 1
|Осин Михаил 8 1
|Анкилов Константин 92 1
|Себрант Андрей 19 1
|Козлов Михаил 160 1
|Заржецкий Александр 31 1
|Иванов Роман 15 1
|Аникин Денис 31 1
|Колесников Андрей 80 1
|Аитов Тимур 184 1
|Малис Александр 155 1
|Давыдов Денис 32 1
|Путин Владимир 2158 1
|Борисова Светлана 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
|Ведомости 265 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 730 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
|Эхо Москвы - радиостанция 130 1
|Apps4All 25 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 473 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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