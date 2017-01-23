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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ФОМ
Фонд Общественное Мнение
ФОМнибус



23.01.2017 «Мегафон»: предприниматели Урала предпочитают вести бизнес после обеда 1
02.06.2015 Россия: только 17% семей используют хотя бы одно средство для обеспечения безопасности детей в Сети 3
24.03.2015 «Протобэйз Лабораториз» и «Институт Финансового Планирования» совместно разработают комплексное решение для банков 1
12.02.2015 Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest PM 1
26.06.2014 Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними 2
14.08.2013 Планшеты определят облик рынка мобильных приложений 1
29.07.2013 Решат ли госуслуги «цифровое неравенство» в России? 4
19.07.2013 62% пользователей Рунета не могут отличить легальный контент от нелегального 3
15.07.2013 81% интернет-пользователей оплачивают покупки картами 1
11.04.2013 «Почта Mail.Ru» начала собирать письма по IMAP 1
02.04.2013 Названы лучшие и худшие места для интернета в России 2
25.02.2013 Мобильная реклама в России: когда будет взрыв? 1
10.12.2012 Роскомнадзор надеется на социальную поддержку в деле борьбы с противоправным контентом в интернете 1
29.03.2012 Цены на интернет в России рухнули, а скорость взлетела. ЦИФРЫ 1
26.10.2011 IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 2
07.10.2011 «Сбербанк» спроектирует будущее с помощью краудсорсинга 2
12.08.2011 24% рунетчиков готовы платить за легальный контент в Сети 1
04.07.2011 Щеголев: За 2 года Россия выйдет на I место в мире по проникновению интернета 1
23.07.2010 ФОМ: модемы Yota чаще других рекомендуются для покупки 1
02.07.2010 Половину всего мобильного трафика потребляет крошечная часть пользователей 1
25.05.2010 «Яндекс» открыл офис продаж в Новосибирске 1
19.05.2010 Мобильным интернетом пользуются 3% россиян 2
17.05.2010 ФОМ разделил молодых рунетчиков на «умников» и «реальных пацанов» 2
14.05.2010 14% рунетчиков делают заказы в онлайн-магазинах 1
20.04.2010 Самый дорогой интернет в России стал быстрее и дешевле 1
02.04.2010 Россияне составляют 10% от всех европейских интернет-пользователей 1
08.02.2010 Россия: проникновение ШПД выросло на 40% 1
06.10.2009 ИТ в рознице: кризис поставил новые задачи 1
22.09.2009 Россияне интересуются новостями в Сети в два раза больше иностранцев 1
31.07.2009 Домашний интернет в России не видит кризиса 4
03.07.2009 ФОМ: онлайн-реклама не раздражает 51% пользователей 1
23.06.2009 Больше половины россиян никогда не пользовались интернетом 1
05.06.2009 «RUметрика»: через 30 лет 95% россиян будут пользоваться интернетом 1
14.05.2009 ФОМ: интернетчики относятся к кризису более позитивно 1
21.04.2009 Россия: проникновение интернета - 44% 3
07.04.2009 «Яндекс» исследовал развитие интернета в регионах России 1
06.04.2009 Россия: высокие цены провайдеров тормозят развитие интернета 1
03.03.2009 ФОМ: аудитория Рунета продолжает быстро расти 1
09.07.2008 Аудитория Рунета быстро растет 1
16.10.2007 Россия: рост числа подключений к интернету замедлился 1

Публикаций - 67, упоминаний - 111

ФОМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4442 13
VK - Mail.ru Group 2771 5
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 342 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 5
Google LLC 8948 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 157 3
Microsoft Corporation 20288 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3680 2
Apple Inc - Эппл Рус 9559 2
Акадо Телеком - Комкор 770 2
Intel Corporation 10386 2
Rambler Group - Рамблер ГК 751 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 80 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 1
Comptek - Комптек 166 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 1
ДиалогНаука 168 1
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 27 1
Ростелеком ЦентрТелеком 502 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 131 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 64 1
SpyLOG 80 1
PayU - ПэйЮ 37 1
Армада - РБК софт 648 1
Protobase Laboratories - Протобэйз Лабораториз 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 603 1
Samsung Electronics 8405 1
Google Russia - Гугл Россия 50 1
Oracle Sun Microsystems 2063 1
Cisco Systems 4542 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1655 1
HP Inc. 4843 1
РТКомм.ру 296 1
1С-Рарус 631 1
Связной ГК 1047 2
Qiwi 783 2
Евросеть 1310 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 1
Почта России ПАО 1741 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Nissan - Японский автопроизводитель 171 1
Renault - Рено Россия 116 1
Авто.ру - Auto.ru 72 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Y Combinator 34 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 8
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 95 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 141 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 56 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 266 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 303 1
Правительство Москвы 783 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 589 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1906 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 1
OLPC - One Laptop per Child 68 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 31
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 71 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 3
3G - Стандарт мобильной связи 4903 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3851 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 299 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 20 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4044 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 120 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 263 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 227 1
e-Commerce - Электронная коммерция 355 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3697 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1858 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 705 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 86 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 223 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 1
Google Android 10809 2
Apple iOS 5792 2
Азбука интернета 21 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Apple iPad 3269 1
Symbian OS 1216 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 1
Microsoft Windows XP 2171 1
Java - Язык программирования 2333 1
VK - Mail.Ru Почта 170 1
Google Gmail 747 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 192 1
Яндекс.Метрика 81 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 17 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
Рейман Леонид 977 4
Щеголев Игорь 677 2
Степанов Александр 18 1
Милованцев Дмитрий 88 1
Мякишева Марина 84 1
Демидов Михаил 132 1
Мизулина Елена 19 1
Жунич Марина 5 1
Смирнова Инна 3 1
Попова Мария 119 1
Ларина Екатерина 11 1
Якушев Михаил 40 1
Осин Михаил 8 1
Анкилов Константин 92 1
Себрант Андрей 19 1
Козлов Михаил 160 1
Заржецкий Александр 31 1
Иванов Роман 15 1
Аникин Денис 31 1
Колесников Андрей 80 1
Аитов Тимур 184 1
Малис Александр 155 1
Давыдов Денис 32 1
Путин Владимир 2158 1
Борисова Светлана 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 34
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 17
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 17
Германия - Федеративная Республика 6767 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1756 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 15
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 886 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 11
Италия - Итальянская Республика 2438 11
Бразилия - Федеративная Республика 1715 10
Франция - Французская Республика 4070 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 9
Австралия - Австралийский Союз 2036 9
Испания - Королевство 2234 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 8
Швеция - Королевство 1526 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 655 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 6
Европа 6447 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 5
Нидерланды 1708 5
Россия - Сибирь 1209 4
Канада 2309 4
Япония 6703 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 3
Индия - Республика 3430 3
Северная Америка 2350 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 2
Россия - ПФО - Казань 1820 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 984 2
Польша - Республика 1287 2
Россия - УФО - Свердловская область 985 2
Финляндия - Финляндская Республика 1396 2
Земля - планета Солнечной системы 2549 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1355 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
Дед Мороз 131 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1338 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
Ведомости 265 1
Коммерсантъ - Издательский дом 730 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
Эхо Москвы - радиостанция 130 1
Apps4All 25 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 5
Nielsen Holdings 228 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 87 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 74 2
BCG - Boston Consulting Group 70 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 36 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 19 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
comScore 301 1
eMarketer 195 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 473 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 20 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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