Исследование Сбербанка, ФОМ и Минэкономразвития: 77% российских предпринимателей уже знакомы с ИИ, а каждый второй пробует применять его в бизнесе инает помогает решать реальные бизнес-задачи. Кроме того, современные технологии и инструменты позволяют повышать эффективность бизнеса и снижать издержки. Как показало исследование Сбербанка, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России, 77% владельцев малого бизнеса знакомы с искусственным интеллектом, а каждый второй уже пробовал применять его в работе. Об этом CNews сообщили п