Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФОМ Фонд Общественное Мнение ФОМнибус
СОБЫТИЯ
|17.11.2025
|
Исследование Сбербанка, ФОМ и Минэкономразвития: 77% российских предпринимателей уже знакомы с ИИ, а каждый второй пробует применять его в бизнесе
инает помогает решать реальные бизнес-задачи. Кроме того, современные технологии и инструменты позволяют повышать эффективность бизнеса и снижать издержки. Как показало исследование Сбербанка, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России, 77% владельцев малого бизнеса знакомы с искусственным интеллектом, а каждый второй уже пробовал применять его в работе. Об этом CNews сообщили п
|02.06.2015
|
Россия: только 17% семей используют хотя бы одно средство для обеспечения безопасности детей в Сети
Фонд «Общественное мнение» и портал «Спутник.ру» исследовали особенности потребления интернет-серви
|26.06.2014
|
Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними
) составил 7%. Всего к весне 2014 г. зафиксировано 68,7 млн таких пользователей, посчитали в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ). При этом более 56 млн отечественных интернетчиков относятся к кат
|23.07.2010
|
ФОМ: модемы Yota чаще других рекомендуются для покупки
все более популярными. Для того чтобы лучше понять ситуацию в этом прогрессирующем сегменте, Фонд «Общественное Мнение» (ФОМ) провел специальное исследование в крупнейших салонах сотовой связи
|17.05.2010
|
ФОМ разделил молодых рунетчиков на «умников» и «реальных пацанов»
ФОМ опубликовал новый обзор активности городской молодежи 12-26 лет в Сети, составленный по итогам опросов. Как считают аналитики ФОМ, всех респондентов этого возраста можно условно разделить на 5 характерных типов: «Умники» (14%), «Продвинутые» (15%), «Реальные пацаны» (12%), «Масса» (37%) и «Новые бедные» (21%). Их отли
|31.07.2009
|
Домашний интернет в России не видит кризиса
кие данные приводятся в новом исследовании интернет-рынка, проведенного Фондом общественное мнение (ФОМ). «Эта оценка адекватна, - считает эксперт J'son & Partners Григорий Бецков. - Еще в конц
|03.07.2009
|
ФОМ: онлайн-реклама не раздражает 51% пользователей
Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) представил результаты опроса граждан РФ, посвященные их медиапредпочтениям и отношению к
|23.06.2009
|
Больше половины россиян никогда не пользовались интернетом
Фонд Общественное мнение (ФОМ) обнародовал подробные результаты весеннего исследования «Социо-Интернет-Мониторинг». Нап
|14.05.2009
|
ФОМ: интернетчики относятся к кризису более позитивно
Фонд Общественное Мнение (ФОМ) опубликовал новое исследование отношения интернет-пользователей к э
|03.03.2009
|
ФОМ: аудитория Рунета продолжает быстро расти
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представил результаты исследования «Социо-Интернет-Мониторинг» на
|09.07.2008
|
Аудитория Рунета быстро растет
По данным последнего исследования Фонда «Общественное мнение», за последние полгода в Сеть хотя бы раз выходили 32,7 млн. человек, или
|03.07.2006
|
Почти четверть россиян в Сети
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованным в исследовании «Интернет в России / Россия в интер
|10.04.2006
|
Россия: 25% мужчин попали в Сеть
По данным последнего исследования Фонда «Общественное мнение», за последние 3 месяца в интернет хотя бы раз выходили 22,2 млн человек
|11.01.2006
|
Россия: в Сети замечен каждый пятый
По данным последнего исследования Фонда «Общественное мнение», за последние полгода в Сеть хотя бы раз выходили 21,7 млн человек, или
|11.10.2004
|
Рунет растет и ширится
По данным последнего исследования Фонда «Общественное мнение», за последние полгода в Сеть хотя бы раз выходили 16,9 млн. человек, или
|25.03.2004
|
Пользователи интернета в России составили 13% населения страны
нными вот уже на протяжении двух лет. К такому выводу пришли аналитики Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), сообщает пресс-центр ФЦП "Электронная Россия". Как сообщают в Региональном общественном
ФОМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 7
|Путин Владимир 3454 6
|Щеголев Игорь 699 4
|Кириенко Сергей 149 4
|Ослон Александр 3 3
|Горелкин Антон 118 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Бецков Григорий 23 2
|Зеленин Дмитрий 13 2
|Карелов Сергей 9 2
|Рузин Андрей 6 2
|Романенкова Татьяна 5 2
|Tenet George - Тенет Джордж 9 2
|Галицкий Ефим 2 2
|Расулалла Мухаммад 2 2
|Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 2
|Lewis Bernard - Льюис Бернард 4 2
|Давыдов Денис 48 2
|Аитов Тимур 197 2
|Шашкин Алексей 61 2
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 2
|Анкилов Константин 121 2
|Сеславинский Михаил 32 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Носик Антон 106 1
|Коротков Андрей 87 1
|Бяхов Олег 59 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Клягин Максим 29 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Бутман Евгений 29 1
|Николаева Наталья 21 1
|Прохоров Михаил 41 1
|Михайлова Марина 8 1
|Альтовский Евгений 42 1
|Калиниченко Михаил 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.