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Berners-Lee Timothy (Tim) Бернерс-Ли Тимоти (Тим)

СОБЫТИЯ


10.11.2025 «Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

первые руководству своего подразделения CERN в 1989 г. Проектирование нового сервиса Текущий проект Тима Бернерса-Ли под названием Solid пытается децентрализовать пользовательские данные и забр
17.02.2023 «Отец интернета» призвал прекратить инвестиции в искусственный интеллект

Не спешите, не круто Винт Сёрф (Vint Cerf), «отец интернета», который с середины 2000-х работает в Google, призвал инвесторов не набрасываться на «разговорные» ИИ, такие как ChatGPT или собственная разработка Google — Bard. По мнению Сёрф
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код

«Код интернета» уйдет с молотка «Отец интернета» британец Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) продаст с молотка в форме NFT оригинальный исходный к
09.11.2020 «Отец интернета» запустил бизнес-платформу, призванную разорить Google, Facebook и Amazon

а» Компания Inrupt, за которой стоит создатель Всемирной паутины (World Wide Web) британский ученый Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee), анонсировала выпуск коммерческой корпоративной верси
06.11.2018 «Отец интернета» призвал уничтожить Google и Facebook

азделение ИТ-гигантов на мелкие компании. Такое мнение высказал «отец интернета» Тимоти Бернерс Ли (Timothy Berners Lee), профессор Массачусетского технологического института, создатель языка р
01.10.2018 «Отец интернета» придумал, как разорить Facebook, Google и Amazon

Контроль над данными – пользователям «Отец интернета» Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners Lee), создатель протокола HTML и основатель W3C (орган ста
21.03.2018 «Отец интернета» объяснил, как спасти Всемирную паутину от гибели

Интернет в опасности«Отец интернета» Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners Lee) выступил с открытым обращением ко всем пользователям

20.11.2017 Отец интернета о его будущем: «Система рушится»

итета», поддельные новости, наметившиеся успехи пропаганды и растущая поляризация сетевого общества.Тимоти Бернерс-Ли никогда не скрывал своего мнения о том, что его детище – Мировая сеть, всег
08.08.2011 Вебу исполнилось 20 лет

ия первого в мире веб-сайта и самой технологии Всемирной сети World Wide Web (WWW), которую изобрел Тим Бернерс-Ли (Tim Burners-Lee). 6 августа 1991 г. создатель интернета запустил первый веб-с
29.09.2010 «Отец интернета» призвал спасти Сеть от властей

Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), которого считают изобретателем протокола HTTP, языка HTML, идентификатора U
17.11.2009 Отец интернета займется его продвижением

Изобретатель интернета Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) во время своего выступления на четвертом Форуме по проблемам управления инте
28.11.2007 Создатель "Всемирной паутины" предложил концепцию GGG

ления мне лучшего сервиса", - пишет Бернерс-Ли. Таким образом, во многом понятие "Граф" в трактовке Тима Бернерса-Ли близко понятию "Семантический интернет". Применение концепции GGG вместо WWW
26.11.2007 Создатель "Всемирной паутины" предложил концепцию GGG

ческом смысле слова, и Сеть, и Паутина также являются графами. Во многом понятие "Граф" в трактовке Тима Бернерса-Ли близко понятию "Семантический интернет". Однако создатель "Всемирной паутины
05.03.2007 Бернерс-Ли предсказывает веб-будущее

«Отец всемирной паутины», сэр Тимоти Бернерс-Ли (Timoty Berners-Lee) обрисовал своё видение будущего интернета, выступая в 
07.08.2006 Вебу исполнилось 15 лет

ода появился первый в мире веб-сайт — http://info.cern.ch/ (сейчас он в архиве). Его создатель Тим Бернерс-Ли (Tim Burners-Lee) опубликовал на нем описание новой технологии World Wide Web

29.05.2006 Интернет должен стать доступнее инвалидам

Изобретатель Всемирной паутины, профессор сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), подвел итоги 15-й Международной конференции WWW, прошедшей в Эдинбурге. Осн
24.05.2006 "Отец" интернета против фрагментации Сети

олжны пресекать все попытки расчленения ее на отдельные сервисы», — сказал сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee ), получивший рыцарское звание за свой вклад в создание интернета. По мнению

22.05.2006 "Отец" веба: монополисты тормозят развитие Сети

Изобретатель системы веб-сайтов Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) говорит, что его детище готово к резкому скачку, но этого в ближайшие годы н
28.12.2005 Интернет-браузеры отметили 15-летие

браузера был разработчик гипертекстовой разметки, «отец» технологии World Wide Web Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee). Браузер получил название WorldWideWeb. Позднее, чтобы не путать «всемирную

16.07.2004 Изобретатель Всемирной паутины посвящен в рыцари-командоры

Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), изобретатель Всемирной паутины, в пятницу, 16 июля, был посвящен Королевой

16.07.2004 Изобретатель Всемирной паутины посвящен в рыцари-командоры

Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), изобретатель Всемирной паутины, в пятницу, 16 июля, был посвящен Королевой

15.04.2004 Создатель всемирной паутины получил €1 млн.

ляндия) Финский технологический фонд наград (Finnish Technology Award Foundation) назвал 48-летнего Тима Бернерса-Ли победителем самой крупной премии в области развития технологий - Millennium

30.07.2001 Англичане приступают к созданию нового интернета

и известны многим инженерам задолго до того, когда в 1989 году европейскому физику Тиму Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) пришла идея объединить их вместе. Работая в Европейском Центре Ядерных Иссле

Публикаций - 68, упоминаний - 195

Berners-Lee Timothy (Tim) и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 22
Microsoft Corporation 25775 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
X Corp - Twitter 2938 4
Apple Inc 13156 4
Inrupt 4 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Yahoo! 3726 3
Meta Platforms 180 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
AT&T Inc 1726 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
OpenAI 542 2
Google DeepMind 82 2
Netscape Communications Corporation 426 2
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 1
ByteDance 56 1
Otello Corporation - Opera Software 340 1
StormWall - Сторм системс 149 1
Protocol Labs 2 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Oracle - BEA Systems 162 1
MCI 177 1
Связьинформ 88 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 1
Mesh Networks Inc 2 1
Crossbow Technology - XBOW 1 1
Mistral AI 16 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Alphabet 177 1
МегаФон 10742 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Командор ТД 12 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Sotheby's - Сотбис 29 1
Christie's - Кристис 17 1
Octopus Ventures - Octopus Investments 3 1
Lightspeed Venture Partners 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Lightspeed Ventures - венчурный фонд 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
World Wide Web Foundation 6 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 22
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 21
Семантическая коммуникация - Semantic communication - Семантическая сеть - Semantic Network - Семантическая паутина - Semantic Web - Семантический интернет - Семантический веб 48 17
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
URI - Uniform Resource Identifier - Universal Resource Identifier - унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса - универсальный идентификатор ресурса - RQL-запрос - Resource Query Language 59 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 7
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Стандартизация - Standardization 2339 5
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 103 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 3
Web 2.0 - Веб 2.0 400 3
SPARQL - SPARQL Protocol and RDF Query Language 8 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
NeXT - NeXTcube 4 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
NeXT - NeXTSTEP OS 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Outlook 1506 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
IBM PC DOS 42 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google AdSense 124 1
Apple II 56 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 54 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 35 1
ESS - The Inrupt Enterprise Solid Server 1 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
IBM OS/2 - eComStation 80 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 1
Diaspora - социальная сеть 5 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
Microsoft Windows 3.x 83 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Google Contact 7 1
FreePik 1841 1
Capcom - Monster Hunter 14 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 1
Internet2 Consortium - LambdaRail 3 1
Microsoft Bing AI - Microsoft Bing Chat 12 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
ByteDance - TikTok 355 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 6
Doctorow Cory - Доктороу Кори 4 3
Roberts Larry - Робертс Ларри 5 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Smith Helen - Смит Хелен 2 2
Антимонов Дмитрий 19 2
Nakamura Shuji - Накамура Сюдзи 4 2
Halonen Tarja - Халонен Тарьи 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Бегтин Иван 61 2
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 1
Лесин Михаил 28 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 1
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 5 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 1
Pai Ajit - Пай Аджит 9 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Демидов Михаил 134 1
Храмцовская Наталья 48 1
Muneeb Ali - Муниб Али 1 1
Филимонов Сергей 46 1
Клинцов Виктор 3 1
Clegg Nick - Клегг Ник 11 1
Spitzer Eliot - Спицер Элиот 13 1
Хорошевский Владимир 1 1
Либо Марина 2 1
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Калистратова Татьяна 2 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 45 4
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Великобритания - Лондон 2432 4
США - Калифорния 4829 4
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Канада 5082 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Великобритания - Лондон - Букингемский дворец - Buckingham Palace 12 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Япония 13807 2
Швеция - Королевство 3782 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Бельгия - Королевство 1192 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Финляндия - Эспоо 14 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
США - Монтана 53 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Москва - САО - Хорошёвский район 36 1
США - Флорида - Джексонвилль 9 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Америка - Американский регион 2206 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 71 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
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Физика - Physics - область естествознания 2940 6
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
Цензура - Свобода слово 514 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
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