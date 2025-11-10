Berners-Lee Timothy (Tim)

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям первые руководству своего подразделения CERN в 1989 г. Проектирование нового сервиса Текущий проект Тима Бернерса-Ли под названием Solid пытается децентрализовать пользовательские данные и забр

«Отец интернета» призвал прекратить инвестиции в искусственный интеллект Не спешите, не круто Винт Сёрф (Vint Cerf), «отец интернета», который с середины 2000-х работает в Google, призвал инвесторов не набрасываться на «разговорные» ИИ, такие как ChatGPT или собственная разработка Google — Bard. По мнению Сёрф

«Создатель интернета» продает с молотка его исходный код «Код интернета» уйдет с молотка «Отец интернета» британец Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) продаст с молотка в форме NFT оригинальный исходный к

«Отец интернета» запустил бизнес-платформу, призванную разорить Google, Facebook и Amazon а» Компания Inrupt, за которой стоит создатель Всемирной паутины (World Wide Web) британский ученый Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee), анонсировала выпуск коммерческой корпоративной верси

«Отец интернета» призвал уничтожить Google и Facebook азделение ИТ-гигантов на мелкие компании. Такое мнение высказал «отец интернета» Тимоти Бернерс Ли (Timothy Berners Lee), профессор Массачусетского технологического института, создатель языка р

«Отец интернета» придумал, как разорить Facebook, Google и Amazon Контроль над данными – пользователям «Отец интернета» Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners Lee), создатель протокола HTML и основатель W3C (орган ста

«Отец интернета» объяснил, как спасти Всемирную паутину от гибели Интернет в опасности«Отец интернета» Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners Lee) выступил с открытым обращением ко всем пользователям

Отец интернета о его будущем: «Система рушится» итета», поддельные новости, наметившиеся успехи пропаганды и растущая поляризация сетевого общества.Тимоти Бернерс-Ли никогда не скрывал своего мнения о том, что его детище – Мировая сеть, всег

Вебу исполнилось 20 лет ия первого в мире веб-сайта и самой технологии Всемирной сети World Wide Web (WWW), которую изобрел Тим Бернерс-Ли (Tim Burners-Lee). 6 августа 1991 г. создатель интернета запустил первый веб-с

«Отец интернета» призвал спасти Сеть от властей Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), которого считают изобретателем протокола HTTP, языка HTML, идентификатора U

Отец интернета займется его продвижением Изобретатель интернета Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) во время своего выступления на четвертом Форуме по проблемам управления инте

Создатель "Всемирной паутины" предложил концепцию GGG ления мне лучшего сервиса", - пишет Бернерс-Ли. Таким образом, во многом понятие "Граф" в трактовке Тима Бернерса-Ли близко понятию "Семантический интернет". Применение концепции GGG вместо WWW

Создатель "Всемирной паутины" предложил концепцию GGG ческом смысле слова, и Сеть, и Паутина также являются графами. Во многом понятие "Граф" в трактовке Тима Бернерса-Ли близко понятию "Семантический интернет". Однако создатель "Всемирной паутины

Бернерс-Ли предсказывает веб-будущее «Отец всемирной паутины», сэр Тимоти Бернерс-Ли (Timoty Berners-Lee) обрисовал своё видение будущего интернета, выступая в

Вебу исполнилось 15 лет ода появился первый в мире веб-сайт — http://info.cern.ch/ (сейчас он в архиве). Его создатель Тим Бернерс-Ли (Tim Burners-Lee) опубликовал на нем описание новой технологии World Wide Web

Интернет должен стать доступнее инвалидам Изобретатель Всемирной паутины, профессор сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), подвел итоги 15-й Международной конференции WWW, прошедшей в Эдинбурге. Осн

"Отец" интернета против фрагментации Сети олжны пресекать все попытки расчленения ее на отдельные сервисы», — сказал сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee ), получивший рыцарское звание за свой вклад в создание интернета. По мнению

"Отец" веба: монополисты тормозят развитие Сети Изобретатель системы веб-сайтов Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) говорит, что его детище готово к резкому скачку, но этого в ближайшие годы н

Интернет-браузеры отметили 15-летие браузера был разработчик гипертекстовой разметки, «отец» технологии World Wide Web Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee). Браузер получил название WorldWideWeb. Позднее, чтобы не путать «всемирную

Изобретатель Всемирной паутины посвящен в рыцари-командоры Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), изобретатель Всемирной паутины, в пятницу, 16 июля, был посвящен Королевой

Изобретатель Всемирной паутины посвящен в рыцари-командоры Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), изобретатель Всемирной паутины, в пятницу, 16 июля, был посвящен Королевой

Создатель всемирной паутины получил €1 млн. ляндия) Финский технологический фонд наград (Finnish Technology Award Foundation) назвал 48-летнего Тима Бернерса-Ли победителем самой крупной премии в области развития технологий - Millennium