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Berners-Lee Timothy (Tim) Бернерс-Ли Тимоти (Тим)
СОБЫТИЯ
|10.11.2025
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«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям
первые руководству своего подразделения CERN в 1989 г. Проектирование нового сервиса Текущий проект Тима Бернерса-Ли под названием Solid пытается децентрализовать пользовательские данные и забр
|17.02.2023
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«Отец интернета» призвал прекратить инвестиции в искусственный интеллект
Не спешите, не круто Винт Сёрф (Vint Cerf), «отец интернета», который с середины 2000-х работает в Google, призвал инвесторов не набрасываться на «разговорные» ИИ, такие как ChatGPT или собственная разработка Google — Bard. По мнению Сёрф
|16.06.2021
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«Создатель интернета» продает с молотка его исходный код
«Код интернета» уйдет с молотка «Отец интернета» британец Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) продаст с молотка в форме NFT оригинальный исходный к
|09.11.2020
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«Отец интернета» запустил бизнес-платформу, призванную разорить Google, Facebook и Amazon
а» Компания Inrupt, за которой стоит создатель Всемирной паутины (World Wide Web) британский ученый Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee), анонсировала выпуск коммерческой корпоративной верси
|06.11.2018
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«Отец интернета» призвал уничтожить Google и Facebook
азделение ИТ-гигантов на мелкие компании. Такое мнение высказал «отец интернета» Тимоти Бернерс Ли (Timothy Berners Lee), профессор Массачусетского технологического института, создатель языка р
|01.10.2018
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«Отец интернета» придумал, как разорить Facebook, Google и Amazon
Контроль над данными – пользователям «Отец интернета» Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners Lee), создатель протокола HTML и основатель W3C (орган ста
|21.03.2018
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«Отец интернета» объяснил, как спасти Всемирную паутину от гибели
Интернет в опасности«Отец интернета» Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners Lee) выступил с открытым обращением ко всем пользователям
|20.11.2017
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Отец интернета о его будущем: «Система рушится»
итета», поддельные новости, наметившиеся успехи пропаганды и растущая поляризация сетевого общества.Тимоти Бернерс-Ли никогда не скрывал своего мнения о том, что его детище – Мировая сеть, всег
|08.08.2011
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Вебу исполнилось 20 лет
ия первого в мире веб-сайта и самой технологии Всемирной сети World Wide Web (WWW), которую изобрел Тим Бернерс-Ли (Tim Burners-Lee). 6 августа 1991 г. создатель интернета запустил первый веб-с
|29.09.2010
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«Отец интернета» призвал спасти Сеть от властей
Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), которого считают изобретателем протокола HTTP, языка HTML, идентификатора U
|17.11.2009
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Отец интернета займется его продвижением
Изобретатель интернета Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) во время своего выступления на четвертом Форуме по проблемам управления инте
|28.11.2007
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Создатель "Всемирной паутины" предложил концепцию GGG
ления мне лучшего сервиса", - пишет Бернерс-Ли. Таким образом, во многом понятие "Граф" в трактовке Тима Бернерса-Ли близко понятию "Семантический интернет". Применение концепции GGG вместо WWW
|26.11.2007
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Создатель "Всемирной паутины" предложил концепцию GGG
ческом смысле слова, и Сеть, и Паутина также являются графами. Во многом понятие "Граф" в трактовке Тима Бернерса-Ли близко понятию "Семантический интернет". Однако создатель "Всемирной паутины
|05.03.2007
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Бернерс-Ли предсказывает веб-будущее
«Отец всемирной паутины», сэр Тимоти Бернерс-Ли (Timoty Berners-Lee) обрисовал своё видение будущего интернета, выступая в
|07.08.2006
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Вебу исполнилось 15 лет
ода появился первый в мире веб-сайт — http://info.cern.ch/ (сейчас он в архиве). Его создатель Тим Бернерс-Ли (Tim Burners-Lee) опубликовал на нем описание новой технологии World Wide Web
|29.05.2006
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Интернет должен стать доступнее инвалидам
Изобретатель Всемирной паутины, профессор сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), подвел итоги 15-й Международной конференции WWW, прошедшей в Эдинбурге. Осн
|24.05.2006
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"Отец" интернета против фрагментации Сети
олжны пресекать все попытки расчленения ее на отдельные сервисы», — сказал сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee ), получивший рыцарское звание за свой вклад в создание интернета. По мнению
|22.05.2006
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"Отец" веба: монополисты тормозят развитие Сети
Изобретатель системы веб-сайтов Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) говорит, что его детище готово к резкому скачку, но этого в ближайшие годы н
|28.12.2005
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Интернет-браузеры отметили 15-летие
браузера был разработчик гипертекстовой разметки, «отец» технологии World Wide Web Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee). Браузер получил название WorldWideWeb. Позднее, чтобы не путать «всемирную
|16.07.2004
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Изобретатель Всемирной паутины посвящен в рыцари-командоры
Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), изобретатель Всемирной паутины, в пятницу, 16 июля, был посвящен Королевой
|16.07.2004
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Изобретатель Всемирной паутины посвящен в рыцари-командоры
Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), изобретатель Всемирной паутины, в пятницу, 16 июля, был посвящен Королевой
|15.04.2004
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Создатель всемирной паутины получил €1 млн.
ляндия) Финский технологический фонд наград (Finnish Technology Award Foundation) назвал 48-летнего Тима Бернерса-Ли победителем самой крупной премии в области развития технологий - Millennium
|30.07.2001
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Англичане приступают к созданию нового интернета
и известны многим инженерам задолго до того, когда в 1989 году европейскому физику Тиму Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) пришла идея объединить их вместе. Работая в Европейском Центре Ядерных Иссле
Berners-Lee Timothy (Tim) и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
|Wikipedia - Википедия 650 3
|Fastcompany 4 2
|Silicon 494 2
|Computer Weekly 376 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|Bloomberg 1627 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
|The Guardian - Британская газета 406 2
|The Washington Post 350 2
|Daily Mail 58 1
|CNews TV 747 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Scientific American 81 1
|Times 661 1
|PR Newswire 58 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|FT - Financial Times 1296 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|РИА Новости 1033 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|Crunchbase 74 1
|The Information 83 1
|Ars Technica 450 1
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