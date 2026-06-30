Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment

Российский производитель компьютерной техники iRU проводит первый за 10 лет ребрендинг из задач обновления стало расширение знания об iRU за пределами прежней ассоциации с персональными компьютерами и розничным рынком. Компания намерена усилить восприятие бренда как российского

Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть но не виноваты. Штатные диверсанты Поломка случилась по вине программистов Dell и HP. К примеру, Dell продвигает свое фирменное диагностическое ПО SupportAssist, один из компонентов которого и ломает компьютеры. В составе SupportAssist есть фоновая служба SupportAssist Remediation, которая также существует и для ноутбуков Alienware (игровой бренд Dell). Эта служба загружается вместе с систе

Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками «М.Видео» отсыпет Российский ритейлер «М.Видео», известный миллионам россиян своими магазинами с телевизорами, компьютерами и прочей техникой, отныне торгует жареными семечками. О столь радикальном обновлении ассортимента CNews сообщили представители «М.Видео». Вместе с семенами подсолнечника компания «

Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов Ограничения параллельного импорта С 27 мая 2026 г. из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, исключены более 30 позиций компьютерной техники и комплектующих, пишет РБК. В силу вступил приказ Министерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apac

Компьютеры «Инферит Техники» на памяти DDR5 вошли в реестр Минпромторга Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о включении линейки ПК TechDesk в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Соответствие требова

Письмо на миллион: группа Hive0117 взламывает компьютеры бухгалтеров и похищает деньги под видом зарплаты ские компании. Киберпреступная группа Hive0117 в ходе целевых атак в феврале-марте 2026 г. заражала компьютеры бухгалтеров с использованием вредоносных писем, получала доступ к системам дистанц

Самый популярный в мире дистрибутив Linux взвинтил требования к компьютеру. Даже Windows не такая прожорливая тивной памяти для Linux составлял всего-навсего 1 ГБ, как это было прописано в требованиях Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) в 2014 г. Это означало, что Ubuntu можно было устанавливать на совсем древние компьютеры, которые уже не тянут Windows, притом даже без апгрейда. Отныне это в прошлом. Все еще хуже Ubuntu – это самый популярный Linux-дистрибутив в мире. Именно на него чаще всего переходя

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники ется во внеплановые расходы, которые заставляют пересматривать бюджет на технику. Категория менее очевидных рисков — юридические и репутационные. Если техника поставлена из-за рубежа официально, а на компьютеры установлено лицензионное ПО, то проблем с законом не будет. К тому же официальная гарантия и сервисные центры на территории страны — зачастую обязательное требование к поставщику. Ос

По таким ценам покупайте сами. В России мощно обвалились продажи компьютеров Зачем покупать, если можно не покупать Россияне стали существенно реже покупать новые компьютеры. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов компании «Интеллектуальная аналитик

Подтверждена совместимость ОС «Альт» с промышленными компьютерами Blok «Базальт СПО» и «РТСофт-ВС» подтвердили совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция 11» с российскими промышленными безвентиляторными компьютерами Blok. Об этом CNews сообщил представитель «РТСофт-ВС». Тестирование на корректность работы проводилось на изделиях серии Blok на базе встраиваемых мобильных микропроцессоров 13 пок

Компьютеры «Рикор» легли в основу цифровой среды госучреждений Чувашии ГК «Рикор» завершила крупную поставку компьютерной техники в государственные учреждения Чувашской Республики. В числе получателей — МФЦ, организации здравоохранения, культуры, спортивной и социальной сфер. Всего в учреждения поступ

В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам квантовых вычислений Специалисты МГТУ имени Баумана, ВНИИА имени Духова и госкорпорации «Росатом» создали облачную платформу Bauman Octillion, через которую можно дистанционно пользоваться квантовыми компьютерами, сообщил ТАСС. Доступ к платформе уже открыт. Заинтересованные исследователи могут круглосуточно подключаться к четырехкубитному квантовому сопроцессору SnowDrop 4Q для проведения

Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники нной торговой маркой, но после кризиса 1998 г. состояние компании резко ухудшилось. Что известно о бизнесе «Вист» К моменту убийства «Вист» уже полгода не вел никакой PR-активности, перестал собирать компьютеры на заводе «Квант» в Зеленограде и разделился на несколько маленьких структур, приводило издание неофициальные данные. Основатель «Вист» Александр Рапопорт, потеряв партнера, переключ

Компания «Сила» представила персональные компьютеры СИЛА «Истра» Компания «Сила» расширила товарный портфель сразу тремя реестровыми персональными компьютерами. Компьютеры работают под управлением операционных систем Linux и Windows. Среди новинок: СИЛА

Подтверждена совместимость ОС «Альт» с индустриальными компьютерами «Эдельвейс» », российский разработчик операционных систем «Альт», и дизайн-центр «Эдельвейс», производитель электронных систем и оборудования, обеспечили совместимость ОС «Альт Рабочая станция» с индустриальными компьютерами «Эдельвейс». Имеется соответствующий сертификат. Тестирование подтвердило готовность совместного решения к применению в проектах по созданию защищенных автоматизированных рабочих м

ГК «Компьютеры и сети» завершила модернизацию ядра сети дата-центра банка «Левобережный» ГК «Компьютеры и сети» объявила об успешном реализации проект по модернизации ядра сети центра обработки данных банка «Левобережный» Об этом CNews сообщил представитель группы. Обновление инфрастру

Россияне добровольно скупают слабые компьютеры и отдаются в зависимость облакам, чтобы сэкономить зирующаяся на выпуске таких устройств – это фирма «Тонк». Впрочем, в ее ассортименте есть и обычные компьютеры. Важно подчеркнуть, что частный российский бизнес не обязан следовать госполитике

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8 вана по основным стандартам информационной безопасности (ИБ), имеет встроенные профили настроек СЗИ для различных сценариев использования, обеспечивая высокую степень защиты данных и ИБ. Промышленные компьютеры серии Blok предназначены для создания ответственных систем с длительным жизненным циклом. Разработаны и произведены в России в рамках промышленных стандартов для атомной энергетики и

Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине временных настольных ПК и ноутбуках. Другое очевидное преимущество – это центральный процессор. Tarik Haiga / Unsplash Китай обошел США и другие страны мира. Никто другой на планете пока не выпускает компьютеры со столь необычными процессорами Allwinner A733, «кремниевое сердце» нового компьютера, наделен восемью вычислительными ядрами на базе архитектуры ARM, которая также используется в в

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России Мощности растут, география расширяется Издание CNews публикует карту заводов компьютерной техники в России, на которой отражены мощность производств и площадь предприятий.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России Мощности растут, география расширяется Издание CNews публикует карту заводов компьютерной техники в России, на которой отражены мощность производств и площадь предприятий. Анализ данных о ведущих российских производителях показывает устойчивую тенденцию к увеличению про

«М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены вать «М.Видео Эльдорадо», представляет из себя аппараты под управлением Android TV, Google TV, WebOS, «Яндекс ТВ» и «Салют ТВ». Присутствуют модели с OLED- и QLED-матрицами и поддержкой 4K. Ноутбуки, компьютеры и мониторы H Холдинг Horizont в настоящее время объединяет 16 предприятий, выпускающих продукцию под брендами. Среди производимой продукции - телевизоры, мониторы, ноутбуки, мини-ПК,

Денис Новиков: Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро» 00. Вы упомянули, что изначально основная аудитория вашего приложения не пользовалась персональными компьютерами. Не вызвало ли это трудностей при внедрении? Большинство людей пользуются смартф

Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной ту B2C. Положительное влияние могло бы оказать введение утилизационного сбора 20-25% на серверное и компьютерное оборудование. То есть российские производители уже научились делать хорошую техн

В России обвал закупок техники в госсекторе. Падение более чем на четверть л объемы закупок электроники Под компьютерной техникой в данном случае подразумеваются, собственно, компьютеры, почти во всех своих проявлениях. Это и обычные системные блоки с мониторами, и но

Компьютеры АО «ИВК» включены в реестры промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга м CNews сообщили представители АО «ИВК». Вся линейка компьютеров АО «ИВК», внесенных в реестр, работает на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением российской операционной системы «Альт». «Компьютеры АО «ИВК», включенные в реестр Минпромторга, предназначены для построения технологически независимой ИТ-инфраструктуры, и в первую очередь — КИИ, — отметил Григорий Сизоненко, генерал

«М.Видео-Эльдорадо»: россияне днем покупают смартфоны, а ночью — компьютеры и телевизоры пают технику, связанную с отдыхом, развлечениями и домашним оснащением. Наибольший интерес вызывают компьютеры — на них приходится 12% всех заказов за этот период. Телевизоры и холодильники зан

Россияне выпустили мощные компьютеры на китайских процессорах и российском Linux с операционной системой «Альт» и процессором Loongson, о чем CNews сообщили представители компании «Базальт СПО». Объединившие в себе российское ПО и китайский чип на уникальной микроархитектуре, эти компьютеры демонстрировались не в России, а в Поднебесной. «Альт» – это российский дистрибутив Linux. Сам по себе Linux давно располагает поддержкой китайских процессоров Loongson, но «Альт» по

Софья Искандарова: Компьютерное зрение позволило «оживить» архив и строить бизнес на данных Искусственный интеллект уже стал рабочим инструментом, способным приносить прямую выгоду бизнесу. Одним из самых перспективных направлений на стыке этой технологии и бизнеса сегодня становится компьютерное зрение (CV). По оценкам ​​McKinsey, CV в промышленности и операционном управлении данными способно повысить операционную эффективность компании до 30%. Чаще всего технологию примен

ГК «Компьютеры и сети» открыла представительство в Санкт-Петербурге Федеральный ИT-интегратор ГК «Компьютеры и сети»» открыл офис в Санкт-Петербурге. Расположенный в бизнес-центре «Благовещенский» офис в северной столице стал четвертым представительством в региональной сети компании, дополн

Ученые МФТИ разработали компьютерную модель для лечения мерцательной аритмии Ученые из МФТИ разработали компьютерную модель сердца для лечения мерцательной аритмии. Исследователи пришли к выводу, что повысить эффективность лечения этой патологии с помощью цифровых моделей сердца вполне реально. П

В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб людей по всей стране. На фотографиях можно разглядеть бильярдный стол и места для геймеров. Однако компьютеры пока не установлены. Ким Чен Ын — северокорейский политик, председатель Госсовета

Из-за пошлин Трампа цены на чипы, компьютеры, смартфоны в России взлетят до небес ича, пошлины Трампа будут наиболее ощутимы для простых граждан. «В России пока не налажено производство потребительской электроники мирового уровня в достаточных объемах, — продолжил он. — Смартфоны, компьютеры, бытовая техника, телевизоры, автомобили со сложными бортовыми системами — все поднимутся в цене». «Увеличение затрат на производство и логистику у зарубежных производителей может пр

Выручка федерального ИТ-интегратора за год выросла на сотни миллионов Рост доходов Как стало известно CNews, В 2024 г. выручка федерального ИТ-интегратора ГК «Компьютеры и сети» выросла на 7,6% и составила 3,17 млрд руб. В 2023 г. этот показатель составлял 2,9 млрд руб. Об этом изданию сообщили представители компании. Штат организации также увеличилс

«М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio , а также варианты «темная-ночь», «сияющая звезда» и «серебристый»; поддержка Apple Intelligence — системы искусственного интеллекта для работы с текстами, изображениями и голосовыми командами. Новые компьютеры Apple — MacBook Air Mac Studio 2025 г. — самый мощный настольный компьютер Apple, разработанный для работы с искусственным интеллектом, 3D-рендерингом, видеомонтажом и сложными вычис

Китайцы без причины запретили россиянам покупать компьютерное «железо» на AliExpess. Товары скрыты, у оставшихся высокие цены и низкие рейтинги своей российской аудитории совсем недавно – 25 февраля 2025 г. Такая скудность выбора несвойственна AliExpress Пока нет данных, собирается ли AliExpress возвращать жителям России возможность покупать компьютерное «железо» у китайских продавцов, и если да, то когда. На российских маркетплейсах и процессоры, и память, и накопители, по-прежнему доступны для приобретения в полном объеме, как уб

UserGate открыла специализированный компьютерный класс в Губкинском университете Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, открыла специализированный компьютерный класс на 30 рабочих мест в Губкинском университете. Мероприятие состоялось в рамках расширения стратегического сотрудничества Академии UserGate и Российского государственного униве

Российский производитель компьютерной техники iRU отмечает рекордный рост в 2024 году Российский производитель компьютерной техники iRU подводит итоги 2024 г, демонстрируя рост продаж в ключевых сегментах. По данным ритейлера «Ситилинк», бренд стал одним из лидеров по продажам, увеличив показатели в кат

Россияне перешли на дешевые компьютеры. В топе продаж отечественные бренды. Опрос Дешевле, но отечественное В России вырос спрос на персональные компьютеры. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео-Эльдорадо», по итогам 2024 г.