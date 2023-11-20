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Компьютеризация Computerization Компьютер Компьютерная система Computer system Компьютерная техника Компьютерное оборудование Computer equipment

Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment


20.11.2023 У «Контур.доступа» появилась серверная версия

» состоит в том, что подключаться к удаленным ПК по такой модели можно даже без интернета, если все компьютеры компании находятся в закрытой локальной сети. Маргарита Немченкова, руководитель п
16.11.2023 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с компьютерами «Аквариус»

НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, совместно с разработчиком и производителем компьютерной техники «Аквариус» провели успешное развертывание операционной системы «Роса хром» на моноблоках Aquarius Mnb Pro T314, Aquarius Mnb Pro T514, Aquarius Mnb Pro T904, а также ПК Aqu
15.11.2023 Алексей Федоров, Российский квантовый центр: Бизнес сможет использовать квантовые компьютеры через 3-5 лет

ьных квантовых систем — концепция квантовых компьютеров. И для решения определенных задач квартовые компьютеры могут оказаться эффективнее классических и суперкомпьютеров. Также можно использов
13.11.2023 В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники

ромышленности принимает участие в сфере электроники: 2 млрд руб. инвестиций, из которых 663 млн руб. предоставил ФРП. Новое производство закрывает растущие потребности группы в материнских платах для компьютерной техники. После выхода на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать платами и других участников отечественного рынка электроники, частично замещая импортные поставки», – ск
13.11.2023 В России заработал завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники с претензией на серьезную долю рынка

Новый завод ICL Группа компаний ICL открыла новый завод по производству многослойных материнских плат для компьютерной техники в Татарстане. Об этом CNews рассказали представители ICL и Фонда развития промышленности (ФРП). На первом этапе завод ежегодно будет выпускать 300 тыс. плат. До 2026 г. мощ
30.10.2023 Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом

Российский производитель компьютерной техники ГК «Бештау» и разработчик отечественного программного обеспечения ГК «АЛМИ» объявили о коллаборации. Стратегическая цель сотрудничества – развитие импортозамещения в ИТ-сек
11.10.2023 Microsoft повержена. Найден способ легальной установки Windows 11 на древние компьютеры. Справятся даже начинающие пользователи

бхода ограничений при установке Windows 11, из-за которых ее очень непросто поставить на устаревшие компьютеры. Эта система известна своими завышенными техническими характеристиками, из-за кото
04.10.2023 Цирковая компания ФКП «Росгосцирк» выбрала компьютеры и ноутбуки «Инферит»

ц производятся закупки в региональные филиалы в небольших объемах. В рамках этого процесса «Росгосцирк» отдал предпочтение моноблокам, ПК и ноутбукам «Инферит». Моноблоки – альтернатива традиционному компьютеру. Они занимают меньше места, обладая той же мощностью. Заказчик выбрал моноблоки Inferit Apex диагональю 23,8 и 27 дюймов, оснащенные процессорами Intel Core i5-10505, 8 ГБ оперативно
01.09.2023 X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием аудиторию старейшего технического университета России

й части ПК и составили технические спецификации рекомендованного оборудования. Заказчику предложили компьютеры собственного производства X-Com, отличающиеся наилучшим соотношением цены/производ
06.06.2023 Kaspersky ICS CERT: в начале 2023 года в России выросло количество кибератак на компьютеры АСУ

стем управления (АСУ) в России составила 31,3%. Рост по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г. составил 4,5 п. п. По мнению экспертов, рост преимущественно связан с увеличением количества атак на компьютеры АСУ вредоносными объектами из интернета. Вопреки распространённому мнению, что промышленный контур изолирован от внешней сети, это могут быть устройства, с которых можно попасть на п
27.04.2023 R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские компьютеры и серверы бренда RDW Computers

-продуктов. Анализ рынка показал большой запрос бизнеса на оборудование, которое позволит заместить компьютеры и серверы иностранных производителей, покинувших российский рынок. Для удовлетворе
29.03.2023 «Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами

оторым надо подключаться удаленно, администратор может единоразово установить «Контур.доступ» на их компьютеры. В специальной программе администратор будет видеть данные обо всех подключенных к
28.03.2023 «НТР Томск» разработала уникальную технологию на компьютерном зрении для дронов

Компания «НТР Томск» разработала новую технологию на компьютерном зрении для дронов и протестировала ее на реальном производстве. Пилотные испытания прошли на территории действующей свинофермы. Об этом CNews сообщили представители компании «НТР Т
02.03.2023 Создается компьютер на основе искусственно выращенных клеток мозга. Он превзойдет кремниевые машины

да речь заходит о сложных логических проблемах, с человеческим разумом машина сравниться не может. «Компьютеры и мозг — не одно и то же, хотя на ранних этапах компьютерной эры предпринимались п
14.02.2023 «Позитрон» выпустит новую линейку отечественной компьютерной техники

ионных ограничений и массовый отток ИТ-специалистов за рубеж. Продажи сократились катастрофически — компьютеры практически перестали покупать. Потребители предпочитают не тратиться на новый ПК,
23.01.2023 X-Com оснастила компьютерами учебную аудиторию университета ИТМО

ский проект их интеграции в инфраструктуру университета. Компания предложила использовать в проекте компьютеры собственного производства, что позволило с одной стороны обеспечить наилучшее соот
19.01.2023 3Logic Group оснастила киберспортивные клубы Colizeum компьютерами Fragmachine

c Group, мы уверены в готовности компании идти на встречу в случае форс-мажора. Например, наш партнер смог поставить ПК уже через два дня после заказа», — отметил Дмитрий Смуров, учредитель Colizeum. Компьютеры Fragmachine созданы специально для игровых клубов. Они сочетают в себе производительность и надежность для интенсивного каждодневного использования. Различные конфигурации ПК реализо
12.01.2023 Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт

Новые предложения в условиях санкций Российские операторы связи наладили поставки в страну зарубежного телеком– и ИТ-оборудования, включая серверы, ПО и компьютеры. МТС планирует запустить услугу сдачи техники в аренду клиентам из корпоративного сегмента, сообщили CNews представители компании. Арендовать технику сможет крупный федеральный и рег
26.12.2022 ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России

страны и безопасности государства. Реестровые моноблоки iRU «Агат 51» и iRU «Агат 51», персональные компьютеры iRU «Опал 31» и iRU «Опал 51» доступны на складе производителя. *** iRU – российск
26.12.2022 «Ред ОС» предустановят на компьютерное и серверное оборудование Inferit (ГК Softline)

ораций с государственным участием, субъектов среднего и малого предпринимательства, физических лиц. Компьютеры Inferit доступны в форм-факторах Micro, Mini, Slim и Dekstop. Линейка моноблоков с
23.12.2022 Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее

Квантовые компьютеры — прекрасно, но... Корпорация Dell и компания IonQ на конференции Supercomputing 2022 представили новую гибридную вычислительную систему, которая сочетает характеристики квантового и
14.11.2022 В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD

«Тонк» предлагает альтернативу Как стало известно CNews, в Россию начали поставлять ноутбуки и мини-компьютеры на альтернативном процессоре X-86KX-6640MA. Поставщик, группа компаний «Тонк», обе
26.10.2022 В Подмосковье подписали первое соглашение о грантовой поддержке компании-производителя компьютерной техники

й области Надежда Куртяник. Соглашение было подписано с ООО «ДЕПО электроникс». Компания производит компьютерную технику: автоматизированные рабочие места, ноутбуки, серверное оборудование, гра
26.10.2022 RDW Computers и «Сиссофт» помогут российским компаниям импортозаместить компьютерную технику

Компания RDW Technology – российский производитель вычислительного оборудования, который выпускает компьютерную технику, отвечающую требованиям цифровой безопасности государственной инфраструк
21.10.2022 Россияне перестали покупать компьютеры. Продажи катастрофический упали

ю продукцию. Как пишет издание, продажи компьютеров DNS и DEXP упали на 24%, составив 56,7 тыс. шт. Компьютеры Depo в первом полугодии 2022 г. продавались на 15% хуже, нежели годом ранее – 57,7
18.10.2022 ГК «Компьютеры и сети» примет участие в CNews FORUM 2022

1 ноября 2022 г. в Москве федеральный ИТ-интегратор ГК «Компьютеры и сети» примет участие в 15-м ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра». В рамках CNews FORUM будет проводиться выставка, в которой ГК «Компьютеры
14.10.2022 Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

осфорилированием и нейрофибриллярными клубками, которые, как считается, ответственны за болезнь Альцгеймера. Также исследователи надеются, что результаты их работы помогут создать и другие клеточные “компьютеры”, реагирующие на физические силы. Например, речь идет о внедрении в иммунные клетки искусственных процессоров, которые будут запускать атаку раковых клеток, когда те начнут проникать
07.10.2022 Мир ополчился на AMD. Компьютеры не продаются, выручка катастрофически падает

произошедшими в мире после 24 февраля 2022 г. Пока одни страны участвуют в открытой конфронтации, другие страдают от резкого роста цен на топливо и энергоносители. В одних странах исчезают из продажи компьютеры и запчасти к ним, завезенные легально, в других постоянно дорожает техника. Все это способствует тому, что потребители во всем мире решили пока не спешить с покупкой свежего лэптопа

03.10.2022 Softline оборудовала компьютерный класс в общеобразовательной школе Сочи

на уроках информатики на современном производительном оборудовании – компания Softline предоставила компьютеры собственного производства INFERIT, а также периферийное оборудование. Такая поддер
12.09.2022 Компьютеры HP переполнены «дырами». Создатели годами ленятся их устранять

Крайне опасные компьютеры HP Компания HP решила подвернуть пользователей своих компьютеров опасности взлома

11.07.2022 Softline computers представила новое компьютерное оборудование

Softline computers представила новые линейки устройств собственного производства: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, планшеты, серверы и решения Softline Pay. Оборудование производится в России, на заводе в наукограде Фрязино Московской области. Все устройства успешно были про
01.07.2022 В России подешевели компьютеры, потому что их никто не покупает

Демпинг по принуждению В российской рознице наметилась тенденция снижения цен на компьютеры после их стремительного подъема в начале весны 2022 г. на фоне нестабильности курс
28.06.2022 ГК «Компьютеры и сети» завершила ребрендинг

В конце июня 2022 г. федеральная компания ГК «Компьютеры и сети» завершила второй этап ребрендинга. На первом этапе (осень 2021 г.) были изменены фирменный стиль и логотип компании. Разработкой креативной концепции ребрендинга занималось п
13.05.2022 IBM готовится завалить весь мир квантовыми компьютерами огромной производительности

мощностью в 4000 кубитов (кубит — единица информации; квантовый аналог бита в обычном компьютере), в то время как сейчас наиболее мощные системы поддерживают около 127 кубитов. На практике квантовые компьютеры будут использоваться для оптимизации маршрутов беспилотных грузовых автомобилей и моделировать финансовые риски с беспрецедентной эффективностью. По словам Кришны, для решения таких

11.05.2022 В России представлен новый сервис для дистанционного управления компьютерами Getscreen.ru

В России запущен сервис для дистанционного управления компьютерами Getscreen.ru. Российские разработчики сделали приложение весом менее 2 МБ для по
28.04.2022 Фантастический рост сменился грандиозным провалом. Продажи компьютеров обрушились по всему миру

ляется компания Lenovo. Она удерживает первое место на протяжении многих кварталов подряд. Спрос на компьютеры все еще высок, но его снижение заметно невооруженным взглядом Lenovo – это китайск
18.04.2022 ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон

lterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н15
17.03.2022 X-Com оснастила компьютерами УрГЭУ

оборудования и разработан технический проект его внедрения. X-Com предложила использовать в проекте компьютеры собственного производства. Это позволило с одной стороны обеспечить наилучшее соот
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

1. Мощный вирус уничтожит все компьютеры  Настанет день, когда все компьютеры остановит мощный вирус или что-то ещё — случится своего рода апокалипсис. Перестанут работать компьютеры в больницах и полиции, у о
10.02.2022 Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы

ране было продано 1,66 млн ПК, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Активнее всего россияне скупали компьютеры начального и среднего уровней. Аналитики IDC не углядели в этом связи с постоянно


Публикаций - 15324, упоминаний - 17378

Компьютеризация замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23955 2310
Intel Corporation 11845 1762
Apple Inc 11554 1332
IBM - International Business Machines Corp 9313 918
HP Inc. 5608 821
Dell EMC 4964 765
Samsung Electronics 9912 702
Google LLC 11308 612
Sony 6477 608
AMD - Advanced Micro Devices 3973 555
HP - Hewlett-Packard 3614 541
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 521
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4458 502
Nvidia Corp 3284 498
HP Compaq Computer Corp 1915 435
Lenovo Group 2225 429
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 422
Toshiba Corporation 2904 357
Dell Technologies - Dell Computer 2114 355
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 256
Yandex - Яндекс 6330 244
LG Electronics 3559 237
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 681 236
Cisco Systems 4986 234
7522 229
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10590 226
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 226
Fujitsu 2024 215
Oracle Corporation 6471 209
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 197
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 188
Meta Platforms - Facebook 4363 183
Dr.Web - Доктор Веб 1235 176
Lenovo Motorola 3489 170
Цифра ГК 2246 166
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 163
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7596 159
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 157
Amazon Inc - Amazon.com 2871 155
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 564 155
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 410
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 206
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 204
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 158
Россети Ленэнерго 1698 95
Открытие ФК - Банк Открытие 523 93
Лента - Сеть розничной торговли 1868 86
РЖД - Российские железные дороги 1753 81
eBay Inc 1605 79
Белый Ветер 346 79
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 76
Почта России ПАО 1979 68
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1063 63
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 59
Связной ГК 1356 57
Visa International 1908 54
Альфа-Банк 1649 49
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 48
Газпром ПАО 1211 44
Магнит - Тандер - сеть магазинов 721 43
Евросеть 1402 43
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 40
Boeing 990 38
Резонанс НПП 356 36
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 33
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 31
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 31
Совкомбанк Совесть 269 30
BMW Group 423 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 917 29
101Hotels.com 455 28
Верный - торговая сеть 267 27
Walmart - Wal-Mart Stores 371 27
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 993 26
Hyundai Motor Company 349 26
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 481 25
Техносила - СервисТрейд 241 25
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 242 25
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5030 438
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 431
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 251
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4643 229
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 204
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4118 190
Президент Российской Федерации 3970 188
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2201 181
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 174
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 173
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 163
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 160
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 157
Судебная власть - Judicial power 2196 147
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 141
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 129
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 123
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3383 122
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 105
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 94
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 94
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 94
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 86
Правительство Москвы 2137 83
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 70
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 69
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 68
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 68
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 64
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 59
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2523 54
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 53
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 445 53
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 51
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 51
Федеральное казначейство России 1636 49
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 45
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 701 45
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 726 44
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 44
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 203
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 100
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 95
4CIO 762 68
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 64
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 43
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 36
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 36
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 35
OLPC - One Laptop per Child 81 35
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 34
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 30
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 18
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 17
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 16
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 16
8K Association - Ассоциация 8K 171 16
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 15
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 15
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 14
Единая Россия - Политическая партия 282 13
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 13
ЛДПР 100 10
Linux Foundation 177 9
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 9
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 9
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 8
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 8
Greenpeace - Гринпис 119 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 8
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 8
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 8
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23291 2985
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13665 2903
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27274 2599
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19777 2557
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43128 2424
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57600 2371
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23190 2342
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22458 1924
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13213 1892
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9580 1818
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11634 1724
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22454 1625
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11637 1459
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5095 1449
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12065 1312
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11938 1259
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16405 1143
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8724 1141
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7132 1129
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13417 1104
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26444 1081
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23140 1077
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11524 993
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9614 986
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12087 980
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10675 918
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14889 912
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27655 901
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8982 879
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8639 862
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6899 826
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6837 817
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4147 780
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18787 779
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11153 765
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5813 761
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5557 760
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5664 748
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6285 730
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7247 725
Microsoft Windows 14912 2319
Linux OS 8930 1050
Google Android 13254 812
Microsoft Windows 2000 8661 718
Apple Mac - Apple Macintosh 2911 614
Microsoft Windows XP 2536 589
Apple iPhone - серия смартфонов 6812 466
Apple iOS 7246 453
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 414
Apple iPad 3786 400
Microsoft Windows 7 1922 385
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3718 377
Microsoft Office 3567 370
Apple macOS 1855 333
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 333
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 323
Microsoft Windows Vista Longhorn 1763 316
Microsoft Windows 10 1604 304
Apple macOS X - Rhapsody 1506 273
Microsoft Edge - браузер 1958 269
Apple iPhone 6 4862 252
Intel Core - Семейство процессоров 1150 229
Intel Celeron - Серия процессоров 953 223
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 220
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1362 219
Apple MacBook - серия ноутбуков 884 217
Intel x86 - архитектура процессора 1714 215
Microsoft Skype 2006 207
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 201
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1252 200
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 199
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1862 177
Google Chrome - браузер 1464 175
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 170
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4516 168
Oracle Java - язык программирования 2857 165
Apple iPod 1530 165
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 876 162
Apple iMac - Серия моноблоков 451 158
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1468 158
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 151
Путин Владимир 2899 135
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 123
Ксенин Алекс 311 89
Медведев Дмитрий 1641 67
Рейман Леонид 1037 58
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 58
Зенкин Денис 262 46
Corrons Luis - Корронс Луис 106 43
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 38
Dell Michael - Делл Майкл 190 37
Калинин Александр 145 33
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 33
Касперский Евгений 311 31
Мишустин Михаил 565 31
Шадаев Максут 797 31
Щеголев Игорь 695 27
Лаптева Марина 114 26
Шалманов Сергей 201 26
Поносов Александр 70 25
Бровкин Дмитрий 55 25
Наумов Максим 98 25
Никифоров Николай 1173 25
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 24
Демидов Михаил 133 24
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 23
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 23
Смирнов Алексей 215 23
Ермолаев Артем 369 22
Юсупов Ренат 115 22
Воронецкий Эдуард 46 22
Мишин Глеб 70 22
Земков Сергей 157 21
Новодворский Алексей 108 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 21
Чернышенко Дмитрий 523 20
Галушкин Олег 178 20
Рустамов Рустам 308 20
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 20
Гуськов Антон 24 19
Россия - РФ - Российская федерация 130647 5744
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50726 3092
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40103 1603
Европа 21275 1085
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15822 1046
Япония 13075 830
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 730
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Германия - Федеративная Республика 12338 720
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13609 645
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15884 562
Китай - Тайвань 3827 391
Южная Корея - Республика 6407 380
Франция - Французская Республика 7662 356
Земля - планета Солнечной системы 10074 355
Украина 7414 349
Азия - Азиатский регион 5229 328
США - Калифорния 4543 295
Канада 4766 287
Индия - Bharat 5214 276
Солнце - звезда Солнечной системы 4968 260
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 224
Европа Восточная 3017 212
Италия - Итальянская Республика 4251 211
Нидерланды 3379 201
Испания - Королевство 3644 196
Беларусь - Белоруссия 4934 193
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3465 180
Казахстан - Республика 5193 178
США - Нью-Йорк 3061 177
Африка - Африканский регион 3354 174
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 171
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 168
Израиль 2658 164
Россия - СФО - Новосибирск 3891 158
Ближний Восток 2820 156
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Швеция - Королевство 3568 152
Бразилия - Федеративная Республика 2273 140
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 38
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 34
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 34
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 33
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 32
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 798 30
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 26
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 311 26
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 23
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 297 22
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 22
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 21
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 20
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 155 19
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 17
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 17
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 17
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 16
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 16
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 16
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 16
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 257 16
University of Oxford - Оксфордский университет 195 15
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 15
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 113 15
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 210 14
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 264 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 337 13
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 120 13
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 312
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2220 181
CeBIT 611 78
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 59
День молодёжи - 27 июня 716 56
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1145 55
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 43
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 39
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 36
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 35
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 35
Intel Developer Forum - IDF 276 33
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 32
Международный женский день - 8 марта 286 26
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 25
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 697 25
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 24
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 23
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 22
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Black Hat - Конференция 77 10
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 9
ИнфоКом 89 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 252 8
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 8
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 8
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 8
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 7
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УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 5
Международный день медицинской сестры - 12 мая 54 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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