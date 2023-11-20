Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment

У «Контур.доступа» появилась серверная версия » состоит в том, что подключаться к удаленным ПК по такой модели можно даже без интернета, если все компьютеры компании находятся в закрытой локальной сети. Маргарита Немченкова, руководитель п

Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с компьютерами «Аквариус» НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, совместно с разработчиком и производителем компьютерной техники «Аквариус» провели успешное развертывание операционной системы «Роса хром» на моноблоках Aquarius Mnb Pro T314, Aquarius Mnb Pro T514, Aquarius Mnb Pro T904, а также ПК Aqu

Алексей Федоров, Российский квантовый центр: Бизнес сможет использовать квантовые компьютеры через 3-5 лет ьных квантовых систем — концепция квантовых компьютеров. И для решения определенных задач квартовые компьютеры могут оказаться эффективнее классических и суперкомпьютеров. Также можно использов

В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники ромышленности принимает участие в сфере электроники: 2 млрд руб. инвестиций, из которых 663 млн руб. предоставил ФРП. Новое производство закрывает растущие потребности группы в материнских платах для компьютерной техники. После выхода на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать платами и других участников отечественного рынка электроники, частично замещая импортные поставки», – ск

В России заработал завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники с претензией на серьезную долю рынка Новый завод ICL Группа компаний ICL открыла новый завод по производству многослойных материнских плат для компьютерной техники в Татарстане. Об этом CNews рассказали представители ICL и Фонда развития промышленности (ФРП). На первом этапе завод ежегодно будет выпускать 300 тыс. плат. До 2026 г. мощ

Российские компьютеры «Бештау» обеспечат отечественным софтом Российский производитель компьютерной техники ГК «Бештау» и разработчик отечественного программного обеспечения ГК «АЛМИ» объявили о коллаборации. Стратегическая цель сотрудничества – развитие импортозамещения в ИТ-сек

Microsoft повержена. Найден способ легальной установки Windows 11 на древние компьютеры. Справятся даже начинающие пользователи бхода ограничений при установке Windows 11, из-за которых ее очень непросто поставить на устаревшие компьютеры. Эта система известна своими завышенными техническими характеристиками, из-за кото

Цирковая компания ФКП «Росгосцирк» выбрала компьютеры и ноутбуки «Инферит» ц производятся закупки в региональные филиалы в небольших объемах. В рамках этого процесса «Росгосцирк» отдал предпочтение моноблокам, ПК и ноутбукам «Инферит». Моноблоки – альтернатива традиционному компьютеру. Они занимают меньше места, обладая той же мощностью. Заказчик выбрал моноблоки Inferit Apex диагональю 23,8 и 27 дюймов, оснащенные процессорами Intel Core i5-10505, 8 ГБ оперативно

X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием аудиторию старейшего технического университета России й части ПК и составили технические спецификации рекомендованного оборудования. Заказчику предложили компьютеры собственного производства X-Com, отличающиеся наилучшим соотношением цены/производ

Kaspersky ICS CERT: в начале 2023 года в России выросло количество кибератак на компьютеры АСУ стем управления (АСУ) в России составила 31,3%. Рост по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г. составил 4,5 п. п. По мнению экспертов, рост преимущественно связан с увеличением количества атак на компьютеры АСУ вредоносными объектами из интернета. Вопреки распространённому мнению, что промышленный контур изолирован от внешней сети, это могут быть устройства, с которых можно попасть на п

R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские компьютеры и серверы бренда RDW Computers -продуктов. Анализ рынка показал большой запрос бизнеса на оборудование, которое позволит заместить компьютеры и серверы иностранных производителей, покинувших российский рынок. Для удовлетворе

«Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами оторым надо подключаться удаленно, администратор может единоразово установить «Контур.доступ» на их компьютеры. В специальной программе администратор будет видеть данные обо всех подключенных к

«НТР Томск» разработала уникальную технологию на компьютерном зрении для дронов Компания «НТР Томск» разработала новую технологию на компьютерном зрении для дронов и протестировала ее на реальном производстве. Пилотные испытания прошли на территории действующей свинофермы. Об этом CNews сообщили представители компании «НТР Т

Создается компьютер на основе искусственно выращенных клеток мозга. Он превзойдет кремниевые машины да речь заходит о сложных логических проблемах, с человеческим разумом машина сравниться не может. «Компьютеры и мозг — не одно и то же, хотя на ранних этапах компьютерной эры предпринимались п

«Позитрон» выпустит новую линейку отечественной компьютерной техники ионных ограничений и массовый отток ИТ-специалистов за рубеж. Продажи сократились катастрофически — компьютеры практически перестали покупать. Потребители предпочитают не тратиться на новый ПК,

X-Com оснастила компьютерами учебную аудиторию университета ИТМО ский проект их интеграции в инфраструктуру университета. Компания предложила использовать в проекте компьютеры собственного производства, что позволило с одной стороны обеспечить наилучшее соот

3Logic Group оснастила киберспортивные клубы Colizeum компьютерами Fragmachine c Group, мы уверены в готовности компании идти на встречу в случае форс-мажора. Например, наш партнер смог поставить ПК уже через два дня после заказа», — отметил Дмитрий Смуров, учредитель Colizeum. Компьютеры Fragmachine созданы специально для игровых клубов. Они сочетают в себе производительность и надежность для интенсивного каждодневного использования. Различные конфигурации ПК реализо

Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт Новые предложения в условиях санкций Российские операторы связи наладили поставки в страну зарубежного телеком– и ИТ-оборудования, включая серверы, ПО и компьютеры. МТС планирует запустить услугу сдачи техники в аренду клиентам из корпоративного сегмента, сообщили CNews представители компании. Арендовать технику сможет крупный федеральный и рег

ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России страны и безопасности государства. Реестровые моноблоки iRU «Агат 51» и iRU «Агат 51», персональные компьютеры iRU «Опал 31» и iRU «Опал 51» доступны на складе производителя. *** iRU – российск

«Ред ОС» предустановят на компьютерное и серверное оборудование Inferit (ГК Softline) ораций с государственным участием, субъектов среднего и малого предпринимательства, физических лиц. Компьютеры Inferit доступны в форм-факторах Micro, Mini, Slim и Dekstop. Линейка моноблоков с

Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее Квантовые компьютеры — прекрасно, но... Корпорация Dell и компания IonQ на конференции Supercomputing 2022 представили новую гибридную вычислительную систему, которая сочетает характеристики квантового и

В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD «Тонк» предлагает альтернативу Как стало известно CNews, в Россию начали поставлять ноутбуки и мини-компьютеры на альтернативном процессоре X-86KX-6640MA. Поставщик, группа компаний «Тонк», обе

В Подмосковье подписали первое соглашение о грантовой поддержке компании-производителя компьютерной техники й области Надежда Куртяник. Соглашение было подписано с ООО «ДЕПО электроникс». Компания производит компьютерную технику: автоматизированные рабочие места, ноутбуки, серверное оборудование, гра

RDW Computers и «Сиссофт» помогут российским компаниям импортозаместить компьютерную технику Компания RDW Technology – российский производитель вычислительного оборудования, который выпускает компьютерную технику, отвечающую требованиям цифровой безопасности государственной инфраструк

Россияне перестали покупать компьютеры. Продажи катастрофический упали ю продукцию. Как пишет издание, продажи компьютеров DNS и DEXP упали на 24%, составив 56,7 тыс. шт. Компьютеры Depo в первом полугодии 2022 г. продавались на 15% хуже, нежели годом ранее – 57,7

ГК «Компьютеры и сети» примет участие в CNews FORUM 2022 1 ноября 2022 г. в Москве федеральный ИТ-интегратор ГК «Компьютеры и сети» примет участие в 15-м ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра». В рамках CNews FORUM будет проводиться выставка, в которой ГК «Компьютеры

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры осфорилированием и нейрофибриллярными клубками, которые, как считается, ответственны за болезнь Альцгеймера. Также исследователи надеются, что результаты их работы помогут создать и другие клеточные “компьютеры”, реагирующие на физические силы. Например, речь идет о внедрении в иммунные клетки искусственных процессоров, которые будут запускать атаку раковых клеток, когда те начнут проникать

Мир ополчился на AMD. Компьютеры не продаются, выручка катастрофически падает произошедшими в мире после 24 февраля 2022 г. Пока одни страны участвуют в открытой конфронтации, другие страдают от резкого роста цен на топливо и энергоносители. В одних странах исчезают из продажи компьютеры и запчасти к ним, завезенные легально, в других постоянно дорожает техника. Все это способствует тому, что потребители во всем мире решили пока не спешить с покупкой свежего лэптопа

Softline оборудовала компьютерный класс в общеобразовательной школе Сочи на уроках информатики на современном производительном оборудовании – компания Softline предоставила компьютеры собственного производства INFERIT, а также периферийное оборудование. Такая поддер

Компьютеры HP переполнены «дырами». Создатели годами ленятся их устранять Крайне опасные компьютеры HP Компания HP решила подвернуть пользователей своих компьютеров опасности взлома

Softline computers представила новое компьютерное оборудование Softline computers представила новые линейки устройств собственного производства: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, планшеты, серверы и решения Softline Pay. Оборудование производится в России, на заводе в наукограде Фрязино Московской области. Все устройства успешно были про

В России подешевели компьютеры, потому что их никто не покупает Демпинг по принуждению В российской рознице наметилась тенденция снижения цен на компьютеры после их стремительного подъема в начале весны 2022 г. на фоне нестабильности курс

ГК «Компьютеры и сети» завершила ребрендинг В конце июня 2022 г. федеральная компания ГК «Компьютеры и сети» завершила второй этап ребрендинга. На первом этапе (осень 2021 г.) были изменены фирменный стиль и логотип компании. Разработкой креативной концепции ребрендинга занималось п

IBM готовится завалить весь мир квантовыми компьютерами огромной производительности мощностью в 4000 кубитов (кубит — единица информации; квантовый аналог бита в обычном компьютере), в то время как сейчас наиболее мощные системы поддерживают около 127 кубитов. На практике квантовые компьютеры будут использоваться для оптимизации маршрутов беспилотных грузовых автомобилей и моделировать финансовые риски с беспрецедентной эффективностью. По словам Кришны, для решения таких

В России представлен новый сервис для дистанционного управления компьютерами Getscreen.ru В России запущен сервис для дистанционного управления компьютерами Getscreen.ru. Российские разработчики сделали приложение весом менее 2 МБ для по

Фантастический рост сменился грандиозным провалом. Продажи компьютеров обрушились по всему миру ляется компания Lenovo. Она удерживает первое место на протяжении многих кварталов подряд. Спрос на компьютеры все еще высок, но его снижение заметно невооруженным взглядом Lenovo – это китайск

ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон lterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н15

X-Com оснастила компьютерами УрГЭУ оборудования и разработан технический проект его внедрения. X-Com предложила использовать в проекте компьютеры собственного производства. Это позволило с одной стороны обеспечить наилучшее соот

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 1. Мощный вирус уничтожит все компьютеры Настанет день, когда все компьютеры остановит мощный вирус или что-то ещё — случится своего рода апокалипсис. Перестанут работать компьютеры в больницах и полиции, у о