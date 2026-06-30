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Компьютеризация Computerization Компьютер Компьютерная система Computer system Компьютерная техника Компьютерное оборудование Computer equipment

Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Российский производитель компьютерной техники iRU проводит первый за 10 лет ребрендинг

из задач обновления стало расширение знания об iRU за пределами прежней ассоциации с персональными компьютерами и розничным рынком. Компания намерена усилить восприятие бренда как российского

08.06.2026 Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть

но не виноваты. Штатные диверсанты Поломка случилась по вине программистов Dell и HP. К примеру, Dell продвигает свое фирменное диагностическое ПО SupportAssist, один из компонентов которого и ломает компьютеры. В составе SupportAssist есть фоновая служба SupportAssist Remediation, которая также существует и для ноутбуков Alienware (игровой бренд Dell). Эта служба загружается вместе с систе
22.05.2026 Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

«М.Видео» отсыпет Российский ритейлер «М.Видео», известный миллионам россиян своими магазинами с телевизорами, компьютерами и прочей техникой, отныне торгует жареными семечками. О столь радикальном обновлении ассортимента CNews сообщили представители «М.Видео». Вместе с семенами подсолнечника компания «
04.05.2026 Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов

Ограничения параллельного импорта С 27 мая 2026 г. из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, исключены более 30 позиций компьютерной техники и комплектующих, пишет РБК. В силу вступил приказ Министерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apac
20.04.2026 Компьютеры «Инферит Техники» на памяти DDR5 вошли в реестр Минпромторга

Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о включении линейки ПК TechDesk в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Соответствие требова
06.04.2026 Письмо на миллион: группа Hive0117 взламывает компьютеры бухгалтеров и похищает деньги под видом зарплаты

ские компании. Киберпреступная группа Hive0117 в ходе целевых атак в феврале-марте 2026 г. заражала компьютеры бухгалтеров с использованием вредоносных писем, получала доступ к системам дистанц
03.04.2026 Самый популярный в мире дистрибутив Linux взвинтил требования к компьютеру. Даже Windows не такая прожорливая

тивной памяти для Linux составлял всего-навсего 1 ГБ, как это было прописано в требованиях Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) в 2014 г. Это означало, что Ubuntu можно было устанавливать на совсем древние компьютеры, которые уже не тянут Windows, притом даже без апгрейда. Отныне это в прошлом. Все еще хуже Ubuntu – это самый популярный Linux-дистрибутив в мире. Именно на него чаще всего переходя
25.03.2026 От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

ется во внеплановые расходы, которые заставляют пересматривать бюджет на технику. Категория менее очевидных рисков — юридические и репутационные. Если техника поставлена из-за рубежа официально, а на компьютеры установлено лицензионное ПО, то проблем с законом не будет. К тому же официальная гарантия и сервисные центры на территории страны — зачастую обязательное требование к поставщику. Ос
19.03.2026 По таким ценам покупайте сами. В России мощно обвалились продажи компьютеров

Зачем покупать, если можно не покупать Россияне стали существенно реже покупать новые компьютеры. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов компании «Интеллектуальная аналитик
11.03.2026 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с промышленными компьютерами Blok

«Базальт СПО» и «РТСофт-ВС» подтвердили совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция 11» с российскими промышленными безвентиляторными компьютерами Blok. Об этом CNews сообщил представитель «РТСофт-ВС». Тестирование на корректность работы проводилось на изделиях серии Blok на базе встраиваемых мобильных микропроцессоров 13 пок
16.02.2026 Компьютеры «Рикор» легли в основу цифровой среды госучреждений Чувашии

ГК «Рикор» завершила крупную поставку компьютерной техники в государственные учреждения Чувашской Республики. В числе получателей — МФЦ, организации здравоохранения, культуры, спортивной и социальной сфер. Всего в учреждения поступ
08.12.2025 В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам

квантовых вычислений Специалисты МГТУ имени Баумана, ВНИИА имени Духова и госкорпорации «Росатом» создали облачную платформу Bauman Octillion, через которую можно дистанционно пользоваться квантовыми компьютерами, сообщил ТАСС. Доступ к платформе уже открыт. Заинтересованные исследователи могут круглосуточно подключаться к четырехкубитному квантовому сопроцессору SnowDrop 4Q для проведения

27.11.2025 Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники

нной торговой маркой, но после кризиса 1998 г. состояние компании резко ухудшилось. Что известно о бизнесе «Вист» К моменту убийства «Вист» уже полгода не вел никакой PR-активности, перестал собирать компьютеры на заводе «Квант» в Зеленограде и разделился на несколько маленьких структур, приводило издание неофициальные данные. Основатель «Вист» Александр Рапопорт, потеряв партнера, переключ
25.11.2025 Компания «Сила» представила персональные компьютеры СИЛА «Истра»

Компания «Сила» расширила товарный портфель сразу тремя реестровыми персональными компьютерами. Компьютеры работают под управлением операционных систем Linux и Windows. Среди новинок: СИЛА

19.11.2025 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с индустриальными компьютерами «Эдельвейс»

», российский разработчик операционных систем «Альт», и дизайн-центр «Эдельвейс», производитель электронных систем и оборудования, обеспечили совместимость ОС «Альт Рабочая станция» с индустриальными компьютерами «Эдельвейс». Имеется соответствующий сертификат. Тестирование подтвердило готовность совместного решения к применению в проектах по созданию защищенных автоматизированных рабочих м
18.11.2025 ГК «Компьютеры и сети» завершила модернизацию ядра сети дата-центра банка «Левобережный»

ГК «Компьютеры и сети» объявила об успешном реализации проект по модернизации ядра сети центра обработки данных банка «Левобережный» Об этом CNews сообщил представитель группы. Обновление инфрастру
22.10.2025 Россияне добровольно скупают слабые компьютеры и отдаются в зависимость облакам, чтобы сэкономить

зирующаяся на выпуске таких устройств – это фирма «Тонк». Впрочем, в ее ассортименте есть и обычные компьютеры. Важно подчеркнуть, что частный российский бизнес не обязан следовать госполитике

20.10.2025 Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

вана по основным стандартам информационной безопасности (ИБ), имеет встроенные профили настроек СЗИ для различных сценариев использования, обеспечивая высокую степень защиты данных и ИБ. Промышленные компьютеры серии Blok предназначены для создания ответственных систем с длительным жизненным циклом. Разработаны и произведены в России в рамках промышленных стандартов для атомной энергетики и
14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине

временных настольных ПК и ноутбуках. Другое очевидное преимущество – это центральный процессор. Tarik Haiga / Unsplash Китай обошел США и другие страны мира. Никто другой на планете пока не выпускает компьютеры со столь необычными процессорами Allwinner A733, «кремниевое сердце» нового компьютера, наделен восемью вычислительными ядрами на базе архитектуры ARM, которая также используется в в
10.10.2025 CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России

Мощности растут, география расширяется Издание CNews публикует карту заводов компьютерной техники в России, на которой отражены мощность производств и площадь предприятий.
10.10.2025 CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России

Мощности растут, география расширяется Издание CNews публикует карту заводов компьютерной техники в России, на которой отражены мощность производств и площадь предприятий. Анализ данных о ведущих российских производителях показывает устойчивую тенденцию к увеличению про
30.09.2025 «М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены

вать «М.Видео Эльдорадо», представляет из себя аппараты под управлением Android TV, Google TV, WebOS, «Яндекс ТВ» и «Салют ТВ». Присутствуют модели с OLED- и QLED-матрицами и поддержкой 4K. Ноутбуки, компьютеры и мониторы H Холдинг Horizont в настоящее время объединяет 16 предприятий, выпускающих продукцию под брендами. Среди производимой продукции - телевизоры, мониторы, ноутбуки, мини-ПК,
Денис Новиков: Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро»

00. Вы упомянули, что изначально основная аудитория вашего приложения не пользовалась персональными компьютерами. Не вызвало ли это трудностей при внедрении? Большинство людей пользуются смартф
Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной

ту B2C. Положительное влияние могло бы оказать введение утилизационного сбора 20-25% на серверное и компьютерное оборудование. То есть российские производители уже научились делать хорошую техн
10.09.2025 В России обвал закупок техники в госсекторе. Падение более чем на четверть

л объемы закупок электроники Под компьютерной техникой в данном случае подразумеваются, собственно, компьютеры, почти во всех своих проявлениях. Это и обычные системные блоки с мониторами, и но
09.09.2025 Компьютеры АО «ИВК» включены в реестры промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга

м CNews сообщили представители АО «ИВК». Вся линейка компьютеров АО «ИВК», внесенных в реестр, работает на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением российской операционной системы «Альт». «Компьютеры АО «ИВК», включенные в реестр Минпромторга, предназначены для построения технологически независимой ИТ-инфраструктуры, и в первую очередь — КИИ, — отметил Григорий Сизоненко, генерал
18.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо»: россияне днем покупают смартфоны, а ночью — компьютеры и телевизоры

пают технику, связанную с отдыхом, развлечениями и домашним оснащением. Наибольший интерес вызывают компьютеры — на них приходится 12% всех заказов за этот период. Телевизоры и холодильники зан
04.07.2025 Россияне выпустили мощные компьютеры на китайских процессорах и российском Linux

с операционной системой «Альт» и процессором Loongson, о чем CNews сообщили представители компании «Базальт СПО». Объединившие в себе российское ПО и китайский чип на уникальной микроархитектуре, эти компьютеры демонстрировались не в России, а в Поднебесной. «Альт» – это российский дистрибутив Linux. Сам по себе Linux давно располагает поддержкой китайских процессоров Loongson, но «Альт» по
30.04.2025 Софья Искандарова: Компьютерное зрение позволило «оживить» архив и строить бизнес на данных

Искусственный интеллект уже стал рабочим инструментом, способным приносить прямую выгоду бизнесу. Одним из самых перспективных направлений на стыке этой технологии и бизнеса сегодня становится компьютерное зрение (CV). По оценкам ​​McKinsey, CV в промышленности и операционном управлении данными способно повысить операционную эффективность компании до 30%. Чаще всего технологию примен
22.04.2025 ГК «Компьютеры и сети» открыла представительство в Санкт-Петербурге

Федеральный ИT-интегратор ГК «Компьютеры и сети»» открыл офис в Санкт-Петербурге. Расположенный в бизнес-центре «Благовещенский» офис в северной столице стал четвертым представительством в региональной сети компании, дополн
10.04.2025 Ученые МФТИ разработали компьютерную модель для лечения мерцательной аритмии

Ученые из МФТИ разработали компьютерную модель сердца для лечения мерцательной аритмии. Исследователи пришли к выводу, что повысить эффективность лечения этой патологии с помощью цифровых моделей сердца вполне реально. П
08.04.2025 В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб

людей по всей стране. На фотографиях можно разглядеть бильярдный стол и места для геймеров. Однако компьютеры пока не установлены. Ким Чен Ын — северокорейский политик, председатель Госсовета

07.04.2025 Из-за пошлин Трампа цены на чипы, компьютеры, смартфоны в России взлетят до небес

ича, пошлины Трампа будут наиболее ощутимы для простых граждан. «В России пока не налажено производство потребительской электроники мирового уровня в достаточных объемах, — продолжил он. — Смартфоны, компьютеры, бытовая техника, телевизоры, автомобили со сложными бортовыми системами — все поднимутся в цене». «Увеличение затрат на производство и логистику у зарубежных производителей может пр
20.03.2025 Выручка федерального ИТ-интегратора за год выросла на сотни миллионов

Рост доходов Как стало известно CNews, В 2024 г. выручка федерального ИТ-интегратора ГК «Компьютеры и сети» выросла на 7,6% и составила 3,17 млрд руб. В 2023 г. этот показатель составлял 2,9 млрд руб. Об этом изданию сообщили представители компании. Штат организации также увеличилс
06.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio

, а также варианты «темная-ночь», «сияющая звезда» и «серебристый»; поддержка Apple Intelligence — системы искусственного интеллекта для работы с текстами, изображениями и голосовыми командами. Новые компьютеры Apple — MacBook Air Mac Studio 2025 г. — самый мощный настольный компьютер Apple, разработанный для работы с искусственным интеллектом, 3D-рендерингом, видеомонтажом и сложными вычис
27.02.2025 Китайцы без причины запретили россиянам покупать компьютерное «железо» на AliExpess. Товары скрыты, у оставшихся высокие цены и низкие рейтинги

своей российской аудитории совсем недавно – 25 февраля 2025 г. Такая скудность выбора несвойственна AliExpress Пока нет данных, собирается ли AliExpress возвращать жителям России возможность покупать компьютерное «железо» у китайских продавцов, и если да, то когда. На российских маркетплейсах и процессоры, и память, и накопители, по-прежнему доступны для приобретения в полном объеме, как уб
17.02.2025 UserGate открыла специализированный компьютерный класс в Губкинском университете

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, открыла специализированный компьютерный класс на 30 рабочих мест в Губкинском университете. Мероприятие состоялось в рамках расширения стратегического сотрудничества Академии UserGate и Российского государственного униве
13.02.2025 Российский производитель компьютерной техники iRU отмечает рекордный рост в 2024 году

Российский производитель компьютерной техники iRU подводит итоги 2024 г, демонстрируя рост продаж в ключевых сегментах. По данным ритейлера «Ситилинк», бренд стал одним из лидеров по продажам, увеличив показатели в кат
10.02.2025 Россияне перешли на дешевые компьютеры. В топе продаж отечественные бренды. Опрос

Дешевле, но отечественное В России вырос спрос на персональные компьютеры. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео-Эльдорадо», по итогам 2024 г.
06.02.2025 Работодатели стали реже контролировать сотрудников за компьютерами

иятий и организаций, ответственные за подбор персонала, из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Большинство работодателей (59%) не контролирует поведение сотрудников за компьютерами. Лишь 7% компаний ведут мониторинг активности всех сотрудников, независимо от расположения их рабочих мест (в офисе или удаленно): «Рабочее время должно быть рабочим, свободное вре

Публикаций - 16977, упоминаний - 19340

Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 2497
Intel Corporation 12811 1896
Apple Inc 13154 1442
IBM - International Business Machines Corp 9699 980
HP Inc. 5883 892
Dell EMC 5180 806
Samsung Electronics 11064 759
Google LLC 12688 677
AMD - Advanced Micro Devices 4641 648
Sony 6739 621
Acer Group - Acer Inc 2776 578
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 567
Nvidia Corp 4002 560
HP - Hewlett-Packard 3662 559
Lenovo Group 2446 475
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 458
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 451
Dell Technologies - Dell Computer 2219 379
Toshiba Corporation 2980 362
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 327
Yandex - Яндекс 9215 305
9594 271
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 264
Cisco Systems 5372 263
LG Electronics 3735 257
Ростелеком 10948 247
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 228
Fujitsu 2105 225
Oracle Corporation 7074 222
Softline - Софтлайн 3743 219
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 208
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 202
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 199
Meta Platforms - Facebook 4621 192
Huawei 4675 191
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 189
Dr.Web - Доктор Веб 1294 182
Lenovo Motorola 3566 178
Amazon Inc - Amazon.com 3277 177
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 172
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 268
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 224
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 204
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 105
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 100
РЖД - Российские железные дороги 2096 100
Россети Ленэнерго 1699 95
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 94
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 88
eBay Inc 1640 84
Белый Ветер 365 84
Почта России ПАО 2370 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 75
Связной ГК 1401 61
Visa International 1993 57
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 56
Газпром ПАО 1493 56
Альфа-Банк 1979 55
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 55
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 54
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 47
Евросеть 1421 46
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 44
Boeing 1031 44
Резонанс НПП 407 41
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 39
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 37
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 36
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 36
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 35
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 35
BMW Group 482 32
Microsoft - LinkedIn 699 32
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 32
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 32
Hyundai Motor Company 436 31
Walt Disney Company 647 31
Верный - торговая сеть 326 31
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 30
Совкомбанк Совесть 279 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 579
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 493
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 318
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 284
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 266
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 257
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 257
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 254
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 223
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 190
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 185
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 172
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 171
Судебная власть - Judicial power 2500 164
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 162
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 144
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 140
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 125
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 118
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 116
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 112
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 108
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 107
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 100
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 89
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 88
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 85
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 82
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 77
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 73
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 71
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 70
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 66
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 65
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 63
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 60
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 58
Федеральное казначейство России 1949 55
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 52
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 50
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 209
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 104
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 84
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 69
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 53
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 46
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 40
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 38
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 36
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 36
OLPC - One Laptop per Child 82 35
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 20
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 18
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 18
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 18
Единая Россия - Политическая партия 321 17
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 17
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 16
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 15
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 14
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
Apache Software Foundation - ASF 231 11
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 10
Greenpeace - Гринпис 130 10
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 9
ЛДПР 116 9
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 9
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 9
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 9
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 8
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3407
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3261
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 3065
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 2834
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 2784
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 2224
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2036
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1952
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 1875
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1865
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1619
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1566
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1389
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 1353
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1338
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1310
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1302
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 1194
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1147
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1141
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1093
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1086
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1077
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1035
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 951
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 951
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 949
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 949
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 918
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 904
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 880
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 848
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 843
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 835
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 827
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 821
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 806
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 789
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 773
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 761
Microsoft Windows 16882 2573
Linux OS 11533 1266
Google Android 15243 901
Microsoft Windows 2000 8678 725
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 650
Microsoft Windows XP 2431 571
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 506
Apple iOS 8583 501
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 440
Apple iPad 4011 421
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 419
Apple macOS 2419 406
Microsoft Windows 7 2007 398
Microsoft Office 4170 383
Microsoft Windows 10 1938 369
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 346
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 328
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 320
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 315
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 274
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 270
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 261
Intel x86 - архитектура процессора 2151 256
Apple iPhone 6 4861 253
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 251
Intel Core - Семейство процессоров 1251 250
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 233
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 232
Intel Celeron - Серия процессоров 979 228
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 226
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 219
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 212
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 201
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 195
Google Chrome - браузер 1701 191
Oracle Java - язык программирования 3469 183
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 177
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 176
Microsoft Windows 11 827 175
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 170
Путин Владимир 3454 163
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 154
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 131
Ксенин Алекс 311 89
Медведев Дмитрий 1665 68
Рейман Леонид 1065 62
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 60
Шадаев Максут 1210 56
Мишустин Михаил 787 49
Зенкин Денис 263 49
Corrons Luis - Корронс Луис 106 43
Калинин Александр 189 41
Dell Michael - Делл Майкл 193 39
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 38
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 35
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 34
Гуськов Антон 44 34
Касперский Евгений 337 31
Рустамов Рустам 548 31
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 30
Калинин Алексей 77 29
Степанов Владимир 91 29
Чернышенко Дмитрий 580 28
Щеголев Игорь 699 27
Демидов Михаил 134 26
Шалманов Сергей 202 26
Лаптева Марина 114 26
Смирнов Алексей 269 26
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 26
Наумов Максим 100 25
Бровкин Дмитрий 55 25
Поносов Александр 69 25
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 24
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 23
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 23
Ермолаев Артем 379 23
Юсупов Ренат 125 23
Никифоров Николай 1138 22
Мишин Глеб 70 22
Воронецкий Эдуард 47 22
Россия - РФ - Российская федерация 166164 6876
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 3360
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1821
Европа 24963 1266
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1264
Япония 13807 886
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 784
Германия - Федеративная Республика 13221 778
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 703
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 660
Китай - Тайвань 4245 440
Южная Корея - Республика 7051 418
Украина 7928 379
Франция - Французская Республика 8177 379
Земля - планета Солнечной системы 10865 372
Азия - Азиатский регион 5920 372
США - Калифорния 4829 315
Канада 5081 315
Индия - Bharat 5869 305
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 285
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 277
Беларусь - Белоруссия 6289 241
Европа Восточная 3138 233
Италия - Итальянская Республика 4508 225
Нидерланды 3745 222
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 219
Испания - Королевство 3839 207
Казахстан - Республика 6047 203
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 200
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 193
Африка - Африканский регион 3640 191
США - Нью-Йорк 3180 189
Россия - СФО - Новосибирск 4875 188
Израиль 2856 173
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 170
Ближний Восток 3154 167
Швеция - Королевство 3781 166
Финляндия - Финляндская Республика 3697 164
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 149
Бразилия - Федеративная Республика 2520 149
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2658
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 2011
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 1966
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1564
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 920
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 725
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 657
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 654
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 622
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 589
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Mercury Research 73 13
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S&P 500 565 11
CNews Мишень 186 11
Harris Interactive 81 11
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 92
РАН - Российская академия наук 2122 84
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 84
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 54
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 53
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 52
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 39
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 39
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 38
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 38
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 37
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 35
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 33
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 31
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 28
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 24
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 23
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 23
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 22
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 22
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 21
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 21
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 20
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 19
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 19
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 18
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 18
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 18
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 18
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 18
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 17
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 17
University of Oxford - Оксфордский университет 211 16
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 16
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 16
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 16
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 313
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 54
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Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 8
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