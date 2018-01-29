Индексная книга CNews*
Intel Atom Intel Centrino Atom серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64
Публикаций - 649, упоминаний - 722
Intel Atom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1761 46
|DigiTimes - Издание 1297 32
|Engadget - Блог о технологиях 421 10
|Reg Hardware 91 10
|DailyTech 96 10
|The Verge - Издание 508 9
|Ars Technica 390 8
|Electronista 166 8
|Thomson Reuters - Рейтер 5787 6
|Tom’s Hardware 195 5
|ZDnet 596 5
|The Register 1427 4
|Phoronix 31 4
|SlashGear 134 4
|Commercial Times 93 4
|Windows Central 21 3
|Pocket-Lint 71 3
|TechRadar 89 3
|Times 651 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1187 3
|CNET Networks - CNET News 1641 3
|AppleInsider 387 3
|Чудо техники 60 2
|CNews TV 747 2
|Liliputing 40 2
|Neowin 78 2
|NYT - The New York Times 1006 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 2
|Inquirer 463 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 173 2
|Bloomberg 1135 2
|LinuxGizmos 2 2
|PC Magazine - PCMag 80 2
|9to5Google 86 2
|91Mobiles 1723 2
|IDG - International Data Group 99 1
|MIT Technology Review 64 1
|AnandTech 72 1
|The Information 54 1
|All Things Digital 168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232378, в очереди разбора - 862779.
Создано именных указателей - 118036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232378, в очереди разбора - 862779.
Создано именных указателей - 118036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.