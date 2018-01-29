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Intel Atom Intel Centrino Atom серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64

Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64


29.01.2018 Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода
20.07.2017 Microsoft отказалась обновлять Windows 10 в устройствах на Intel Atom
04.07.2016 Wexler анонсировала новый планшет на платформе Intel Atom x3
14.01.2014 Обзор планшета iconBIT NetTAB Thor iZ: билет в класс люкс со скидкой?
18.10.2013 Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom
16.04.2013 Первый тест в России Lenovo IdeaPhone K900: суперсмартфон на Intel Atom
12.12.2012 Intel выпустила первые в мире серверные процессоры мощностью 6 Вт
11.01.2012 Показан первый смартфон Intel
25.05.2011 Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле
24.02.2011 Foxconn показала неттопы на основе процессоров Intel Atom
31.01.2011 Microsoft поддержала выпуск 16-ядерных процессоров Intel Atom
31.12.2010 Gigabyte установит в нетбуки чипы Intel Atom N550
14.12.2010 MSI Wind U250: нетбук с HDMI, готовый к воспроизведению FullHD
24.11.2010 Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx
27.08.2010 Asus Eee PC 1015PEM: один из первых на базе двухъядерного Intel Atom N550
23.08.2010 Первые нетбуки с двухъядерными мобильными процессорами Intel Atom выходят в продажу
06.08.2010 HP Mini 5103 начал продаваться в Италии
07.07.2010 Acer разработала двухъядерный нетбук на базе Intel Atom
23.06.2010 Foxconn выпустила новые модели barebone-компьютеров на базе Intel Atom
04.06.2010 Android портирована на Intel Atom
02.04.2010 Платформа Intel Atom последнего поколения не оправдала надежд
05.02.2010 «Код Безопасности» представил АПКШ «Континент» для малых офисов на базе Intel Atom
05.11.2009 Via придумала новую альтернативу процессорам Intel Atom
02.11.2009 В Mac OS X может исчезнуть поддержка Intel Atom
23.09.2009 Intel поможет разработчикам делать приложения для Atom и продавать их
10.09.2009 Азиаты готовят свой Intel Atom
24.08.2009 Нетбук с 2-ядерным процессором Intel Atom и графикой Nvidia поступит в продажу в Японии
09.06.2009 USN Computers представила новые неттопы для дома и офиса
24.04.2009 В процессорах Intel Atom нашлись проблемы совместимости с Windows XP
23.03.2009 Новый процессор Intel Atom заработает на частоте 2 ГГц
02.03.2009 TSMC займется производством процессоров Intel Atom
13.11.2008 Aquarius NS500: компактный нетбук на базе Intel Atom
23.09.2008 Asustek выпустил ноутбук с процессором Intel Atom
08.09.2008 Процессоры Intel Atom следующего поколения выйдут через год
22.08.2008 20 млн. процессоров Intel Atom будет продано в этом году
31.07.2008 Результаты сравнительного теста Intel Atom и Via Nano
25.07.2008 Объявлена дата выхода двухъядерного Intel Atom
18.06.2008 AMD готовит ответ на процессоры Intel Atom
04.06.2008 Анонсирован Ubuntu Netbook Remix для Intel Atom
04.06.2008 Nvidia ответила на процессоры Intel Atom

Публикаций - 649, упоминаний - 722

Intel Atom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11725 316
Microsoft Corporation 23697 113
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 107
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2431 104
Nvidia Corp 3236 85
Samsung Electronics 9808 84
Lenovo Group 2188 78
Apple Inc 11335 69
HP Inc. 5579 65
AMD - Advanced Micro Devices 3898 64
Dell EMC 4945 53
Google LLC 11085 50
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6370 41
Sony 6491 34
ДОК 772 30
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 546 28
Qualcomm Technologies 1722 24
Toshiba Corporation 2898 22
Dell Technologies - Dell Computer 2021 21
Базальт СПО - BaseALT 401 21
LG Electronics 3548 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 20
VAIO 341 18
HP - Hewlett-Packard 3602 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 18
Fujitsu 2047 15
Linux Moblin 52 13
Huawei 3564 13
IBM - International Business Machines Corp 9236 11
ViewSonic 312 10
VIA Technologies 311 10
Twitter 2747 9
Compal Electronics 133 9
Amazon Inc - Amazon.com 2829 9
Meta Platforms - Facebook 4350 9
7152 8
Gigabyte Technology 354 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 8
Lenovo Motorola 3505 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 718 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 54
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6279 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 7
Россети Ленэнерго 2380 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 6
Carl Zeiss AG 299 6
X5 Group 848 5
Белый Ветер 353 4
BMW Group 414 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 425 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 141 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 339 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2462 2
Ferrari NV 154 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 54 2
Swarovski AG 70 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1046 2
Родник 86 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 28 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1033 2
Volkswagen Group - VW 260 2
КонсультантПлюс 116 2
Связной ГК 1347 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 388 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 2
Почта России ПАО 2028 2
Верный - торговая сеть 261 2
China Post Group - Почта Китая 20 2
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 19 2
Kickstarter 124 2
101Hotels.com 714 2
Евросеть 1401 2
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 15 1
НСПК - Национальная система платежных карт 628 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 372 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 1
Лента - Сеть розничной торговли 1765 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 365 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3006 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18374 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3825 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1927 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9438 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2047 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10561 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 593 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2497 2
Президент Российской Федерации 3793 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 36 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1217 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 212 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 40 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 140 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 109 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 213 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 78 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 971 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 366 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 23 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 955 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 562 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 412 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 119 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 832 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 287 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1594 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1451 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1263 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 709 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6144 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1802 11
4CIO 729 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 193 4
OLPC - One Laptop per Child 81 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 567 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 2
Linux Foundation 174 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 163 1
TIA - Telecommunications Industry Association 87 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19410 490
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8549 282
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