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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ О связи



04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки
22.12.2020 Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны
30.06.2020 Минкомсвязи опубликовало список данных, которые нужно три года хранить для силовиков
11.11.2016 Минкомсвязи обнародовал законопроект о внесении поправкок в федеральный закон «О связи»
11.11.2016 Обнародован закон о регулировании Рунета
16.10.2013 Совет Федерации одобрил изменения в закон «О связи»
09.04.2013 Минкомсвязь предлагает закрепить понятия контентных услуг, рассылки и спама в законе «О связи»
29.03.2013 Минкомсвязь подготовила поправки в закон «О связи» для улучшения качества универсальных услуг
29.01.2013 В Минкомсвязи прошло первое открытое обсуждение новой концепции закона «О связи»
24.07.2012 Минкомсвязи признало закон «О связи» устаревшим и решило писать новый
28.05.2010 Дмитрий Медведев отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов
03.03.2010 Совет Федерации отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов
28.07.2008 Прокуратура Черняховска выявила нарушения закона «О связи»
25.05.2007 Закон «О связи» атакуют из космоса
21.08.2006 Правительство направило в Госдуму изменения в законе "О связи"
26.07.2006 Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в ФЗ "О связи"
01.03.2006 Закон "О связи" противоречит Конституции
26.12.2005 Конституционный суд РФ приступил к проверке ряда положений закона "О связи"
25.11.2005 Мининформсвязи внесет поправки в закон "О Связи"
17.12.2004 Закон "О связи": дебаты продолжаются
17.08.2004 Совет Федерации: закон «О связи» противоречит Конституции
13.08.2004 "Альфа Телеком": закон "О связи" не дает удвоить ВВП
15.09.2003 МАП не доволен законом о связи
15.09.2003 Еще десять лет на дерегулирование рынка связи
25.06.2003 Совет Федерации может повторно голосовать по закону "О связи"
25.06.2003 Совет Федерации одобрил новую редакцию закона "О связи"
03.06.2003 6 июня Госдума рассмотрит во втором чтении новую редакцию закона "О связи"
16.05.2002 Глава Минсвязи РФ Леонид Рейман и депутаты Госдумы обсудили новый проект Закона "О связи"
29.08.2001 Коллегия Минсвязи России одобрила проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О связи"

Публикаций - 829, упоминаний - 959

Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 176
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 166
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 154
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 151
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2503 77
Ростелеком - Связьинвест 1703 51
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1559 30
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 810 29
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 25
Google LLC 10935 24
Yandex - Яндекс 5666 23
Microsoft Corporation 23491 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1924 22
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 21
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 20
Yota - Скартел - WiMAX Holding 828 17
VK - Mail.ru Group 3200 16
СМАРТС ГК 518 16
АФК Система ПАО 1701 15
Meta Platforms - Facebook 4338 15
Twitter 2700 15
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 14
Apple Inc 11187 14
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2644 13
Telia Company - TeliaSonera 827 12
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4154 11
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 781 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 802 10
Цифра ГК 2145 10
Казахтелеком 334 10
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 9
Cisco Systems 4873 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 9
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 8
IBM - International Business Machines Corp 9192 8
Telenor - Теленор 735 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 24
Почта России ПАО 1989 22
Точка 3797 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1012 12
РЖД - Российские железные дороги 1619 12
Альфа-Групп 665 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 9
Россети Ленэнерго 2348 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 7
Газпром ПАО 1151 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 6
Некстер ИК 33 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 5
Евросеть 1399 5
Альфа-Банк 1596 4
СОГАЗ Мед Страховая компания 13 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 67 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 4
Qiwi 923 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 4
ОрдерКом 10 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 4
Пепеляев Групп 27 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 670 3
НСПК - Национальная система платежных карт 612 3
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 3
Dixis - Диксис 359 3
LinkedIn 582 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 3
Связь-банк 146 3
Beiten Burkhardt 62 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 411
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 371
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 264
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 199
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 195
Президент Российской Федерации 3712 93
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 92
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 74
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 70
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 57
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 51
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 50
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 37
Судебная власть - Judicial power 2092 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 28
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 178 26
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 51 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 25
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 842 24
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 22
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 20
Правительство Москвы 1991 20
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 19
Администрация Президента РФ 977 19
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 18
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 545 16
Федеральное собрание Российской Федерации 285 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 13
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 12
Конституционный суд РФ 103 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 11
Верховный суд Российской Федерации 779 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 10
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 45
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 16
ЛДПР 100 12
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 11
Единая Россия - Политическая партия 262 10
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 9
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 5
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 4
АРБ - Ассоциация российских банков 202 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 17 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 62 3
Демократическая политическая партия США 116 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
WiMAX Forum 68 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
Церковь Вечности 11 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Интернет-видео - ассоциация 18 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 2 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17508 415
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 349
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25013 226
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22186 219
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 212
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 172
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14828 114
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25045 104
УУС - Универсальные услуги связи 309 90
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7479 85
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 71
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 1106 67
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9142 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19807 62
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6077 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11799 60
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7352 60
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9049 59
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13573 59
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5456 54
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3792 49
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16052 48
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6599 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25951 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11505 44
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2412 42
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 1026 42
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4120 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9103 39
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11636 39
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6389 38
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 236 37
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3490 36
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3970 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21345 35
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10919 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9772 34
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг 1002 33
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15067 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 74
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 40
Microsoft Windows 2000 12675 37
Age of Kings 3445 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 20
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 18
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 210 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1051 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 13
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 388 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 11
Microsoft Skype 1975 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1753 10
Google YouTube - Видеохостинг 2426 10
Google Android 12544 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 9
Apple iPhone 6 6173 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6620 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1480 7
Яндекс.Навигатор 497 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 213 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 6
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 60 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1278 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 696 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 432 6
Apple iOS 6795 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 208 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 341 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 5
WhatsApp Messenger 856 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 158 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 12 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
Rakuten Viber 529 4
Mozilla Firefox - браузер 1792 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 736 4
Мир тесен - социальная сеть 14 4
Путин Владимир 2729 70
Никифоров Николай 1172 59
Рейман Леонид 1031 42
Медведев Дмитрий 1630 34
Щеголев Игорь 689 22
Слизень Виталий 242 19
Яровая Ирина 70 16
Мардер Наум 114 15
Дворкович Аркадий 210 14
Богатов Антон 79 14
Голомолзин Анатолий 74 13
Бокова Людмила 80 13
Антонюк Борис 68 13
Домбровский Юрий 62 12
Свердлов Денис 182 12
Иванов Олег 136 12
Левин Леонид 124 11
Коробов Максим 21 10
Шадаев Максут 628 10
Солодовников Дмитрий 56 10
Овчинников Борис 129 9
Калугин Сергей 168 8
Тимошенко Любовь 19 8
Артемьев Игорь 90 8
Айбашева Анна 97 8
Кочетков Владислав 247 7
Осеевский Михаил 273 7
Носков Константин 230 7
Лугов Андрей 32 7
Клишас Андрей 47 7
Жаров Александр 174 7
Ситников Сергей 75 7
Якушев Михаил 50 7
Бескоровайный Андрей 49 7
Солонин Виталий 89 7
Брюквин Юрий 289 7
Кусков Денис 218 6
Духовницкий Олег 91 6
Хинштейн Александр 76 6
Малис Александр 156 6
Россия - РФ - Российская федерация 122786 607
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 217
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 68
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Украина 7267 20
Казахстан - Республика 4841 19
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Forrester Research 812 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 291 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 205 1
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