Индексная книга CNews*
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ О связи
Публикаций - 829, упоминаний - 959
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2729 70
|Никифоров Николай 1172 59
|Рейман Леонид 1031 42
|Медведев Дмитрий 1630 34
|Щеголев Игорь 689 22
|Слизень Виталий 242 19
|Яровая Ирина 70 16
|Мардер Наум 114 15
|Дворкович Аркадий 210 14
|Богатов Антон 79 14
|Голомолзин Анатолий 74 13
|Бокова Людмила 80 13
|Антонюк Борис 68 13
|Домбровский Юрий 62 12
|Свердлов Денис 182 12
|Иванов Олег 136 12
|Левин Леонид 124 11
|Коробов Максим 21 10
|Шадаев Максут 628 10
|Солодовников Дмитрий 56 10
|Овчинников Борис 129 9
|Калугин Сергей 168 8
|Тимошенко Любовь 19 8
|Артемьев Игорь 90 8
|Айбашева Анна 97 8
|Кочетков Владислав 247 7
|Осеевский Михаил 273 7
|Носков Константин 230 7
|Лугов Андрей 32 7
|Клишас Андрей 47 7
|Жаров Александр 174 7
|Ситников Сергей 75 7
|Якушев Михаил 50 7
|Бескоровайный Андрей 49 7
|Солонин Виталий 89 7
|Брюквин Юрий 289 7
|Кусков Денис 218 6
|Духовницкий Олег 91 6
|Хинштейн Александр 76 6
|Малис Александр 156 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.