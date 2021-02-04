Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда оположение, но в природной среде это работает очень неточно, и нужны новые меры». Над изменениями к закону о связи власти работали на протяжении нескольких лет Ответственными за выполнение пору

Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки программы «Цифровая экономика». Письмо посвящено критике принятых в конце прошлого года изменений в Закон «О связи», касающихся дистанционного заключения договора на оказание услуг связи и удал

Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны Поправки к закону «О связи» Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи внёс поправки ко второму чтению законопроекта, который регулирует дистанционное заключение договоров граж

Минкомсвязи опубликовало список данных, которые нужно три года хранить для силовиков а портале проектов правовых актов regulation.gov.ru выложен законопроект о внесении правок в закон «О связи», который предписывает операторам связи, собственникам или иным владельцам сетей связ

Минкомсвязи обнародовал законопроект о внесении поправкок в федеральный закон «О связи» Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает внести изменения в федеральный закон «О связи». Законопроект нацелен на обеспечение стабильности и защищенности функционирования российской части интернета.Законопроектом предлагается ввести в ФЗ «О связи» ряд новых понятий.

Обнародован закон о регулировании Рунета Минкомсвязи вносит изменения в закон «О связи» Минкомсвязи собирается внести в закон «О связи» изменения, которые должны защитить российский интернет. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение на по

Совет Федерации одобрил изменения в закон «О связи» Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О связи», наделяющие Правительство полномочиями в определении порядка использования на территории Российской Федерации иностранных спутниковых систем и порядка проведения работ по международно-

Минкомсвязь предлагает закрепить понятия контентных услуг, рассылки и спама в законе «О связи» Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило два проекта изменений в федеральный закон «О связи», касающихся регулирования контентных услуг, рассылок по сетям электросвязи и спама. Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О связи» в части регулирования контентных услуг» при

Минкомсвязь подготовила поправки в закон «О связи» для улучшения качества универсальных услуг Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило проект поправок в закон «О связи», направленных на повышение доступности и качества универсальных услуг связи, в то же время предусматривающий механизм экономии средств резерва универсального обслуживания. Предложенные

В Минкомсвязи прошло первое открытое обсуждение новой концепции закона «О связи» В здании Министерства связи и массовых коммуникаций РФ состоялось первое открытое обсуждение в рамках подготовки новой редакции федерального закона «О связи». В ходе встречи были подняты вопросы лицензирования, управления радиочастотным спектром, универсальных услуг связи, а также введения требований к качеству услуг связи. Участие в дискус

В системе управления госзакупками «АЦК-Госзаказ» реализованы требования закона №122-ФЗ («АЦК-Муниципальный заказ»), возможность своевременного исполнения требований Федерального закона №122-ФЗ в части размещения на общероссийском официальном сайте (ООС) информации о взыскании с

Минкомсвязи признало закон «О связи» устаревшим и решило писать новый и пунктов коллективного доступа в интернет. Новый замминистра связи Денис Свердлов хочет переписать закон О связи Свердлов говорит о неэффективности данного механизма: например, среднемесячный

Дмитрий Медведев отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов Президент России Дмитрий Медведев отклонил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи», сообщил спикер Совета Федерации Сергей Миронов По его словам, «Изменения, которые предлагается внести в закон, позволили бы абонентам при нахождении в «неродном» регионе оплачивать ус

Совет Федерации отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов Большинством голосов Совет Федерации отклонил Федеральный закон «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона «О связи». Государственной Думе предложено создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Отклоненный заседанием СФ закон призван содействовать урегулированию правоотноше

Прокуратура Черняховска выявила нарушения закона «О связи» Прокуратурой города Черняховска Калининградской области выявлены нарушения Федерального закона «О связи» со стороны Калининградского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком», сообщает kaliningrad.ru. В результате проверки жалобы черняховского абонента СЗТ городская установила необоснованное

Закон «О связи» атакуют из космоса своих услуг в России. Однако для реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров по ВТО, требуется кардинальное изменение российского законодательства в области связи. «Действующий Закон "О связи" допускает к работе в России только российские компании», — объясняет председатель Совета директоров юридической компании «Некстер» Антон Богатов. Отказываться от этого положения в Мини

Правительство направило в Госдуму изменения в законе "О связи" Правительство РФ направило в Госдуму проект "О внесении изменений в статьи 59 и 60 федерального закона «О связи», сообщает РБК. Согласно распоряжению N1139-р от 17 августа 2006 г., которое было подписано председателем правительства Михаилом Фрадковым, статс-секретарь — заместитель министра и

Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в ФЗ "О связи" Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон «О связи», сообщает РБК. Изменения, принятые Советом Федерации к закону «О связи», касались процедуры размещения госзаказа на услуги связи. Поправки внесены в закон «О размещении заказов

Закон "О связи" противоречит Конституции ушением свободы предпринимательства. Но зато КС обнаружил противоречия Конституции в той части, что Закон «О связи», «наделяя правительство полномочиями определять порядок формирования и расход

Конституционный суд РФ приступил к проверке ряда положений закона "О связи" Конституционный суд (КС) РФ приступил к проверке ряда положений закона «О связи». Заявителем по данному делу является Дума Корякского автономного округа. Заявитель просит суд проверить, в частности, норму закона, устанавливающую обязанность операторов связи по упла

Мининформсвязи внесет поправки в закон "О Связи" Мининформсвязи намерено в течение недели представить в правительство РФ поправки и дополнения к постановлениям правительства, принятым в обеспечение действия закона «О связи». По словам руководителя департамента Миниформсвязи Виталия Слизеня, для разработки поправок в министерстве создана специальная рабочая группа, анализирующая практику применения приняты

Закон "О связи": дебаты продолжаются е вещей». «Я хочу обратиться к присутствующим: а что мы, собственно, сейчас обсуждаем? — заявил глава общественной организации „За реформу связи“ Леонид Маевский. — Де-юре у нас есть закон „О связи“, де-факто — нет. Когда год назад его обсуждали в парламенте, нам обещали, что это будет закон прямого действия. Однако, на самом деле, закон содержит отсылки к 38 подзаконным акта

Совет Федерации: закон «О связи» противоречит Конституции Закон «О связи» был одобрен Советом Федерации 25 июня 2003 г. Накануне, 24 июня 2003 г., комитет Совета Федерации по промышленной политике рекомендовал Верхней палате отклонить новую редакцию закона.

"Альфа Телеком": закон "О связи" не дает удвоить ВВП Управляющий директор компании «Альфа Телеком» Павел Куликов заявил на совещании комитета Совета Федерации по промышленной политике, что новый закон «О связи» сдерживает развитие телекоммуникационного рынка. Об этом сообщил РБК. По словам г-на Куликова, уже видны отрицательные результаты от вступления в силу с 1 января 2004 г. нового закона

МАП не доволен законом о связи министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Анатолия Голомолзина, новый закон о связи может стать «шагом на 10 лет назад» в практике применения правила регулирования

Совет Федерации может повторно голосовать по закону "О связи" Некоторые сенаторы намерены потребовать нового голосования по принятому сегодня Советом Федерации закону "О связи", сообщил РБК член Совета Федерации Глеб Фетисов. Это связано с тем, что при подсчете голосов в электронной системе голосования, как сообщал РБК, система показала, что двое сенаторов (И

Совет Федерации одобрил новую редакцию закона "О связи" Совет Федерации одобрил новую редакцию федерального закона "О связи". За одобрение законопроекта проголосовали 97 сенаторов, против - 25, воздержались 12 членов верхней палаты. Законопроект устанавливает правовые основы деятельности в области связи на т

Госдума приняла закон "О связи" в третьем чтении ть продлен органами, осуществившими это присвоение. Между тем, как стало известно РБК, Комитет Совета Федерации по промышленной политике будет рекомендовать верхней палате отклонить принятый Госдумой закон "О связи". Председатель комитета Валентин Завадников отметил в интервью РБК, что фактически данный законопроект утверждает "отраслевое министерство в качестве универсального регулятора".

6 июня Госдума рассмотрит во втором чтении новую редакцию закона "О связи" Госдума рассмотрит на заседании 6 июня во втором чтении новую редакцию закона "О связи". Как сообщил РБК председатель комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи Вла

Закон "О связи": до окончательного варианта далеко Комитет Госдумы по энергетике, транспорту и связи предлагает перенести на июнь рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящего поправки в закон "О связи". Об этом по окончании заседания комитета сообщил его глава Владимир Катренко. По его словам, комитет сегодня рассмотрел таблицу поправок, по которым ранее не было принято решени

Депутаты убрали из законопроекта "О связи" универсальные услуги Дума решила отказаться от включения в проект о внесении изменений и дополнений в закон "О связи", являющийся по сути новой редакцией отраслевого закона, главы об универсальных услугах связи. В новой редакции закона, уже прошедшей первое чтение в Думе, были приведены положен

Леонид Рейман провел презентацию нового закона о связи перед депутатскими фракциями 20 ноября Государственная дума должна была рассмотреть в первом чтении внесение изменений в закон "О связи", но депутаты решили заняться им 29 ноября. Тем не менее, министр по связи и и

Комиссия Совета Федерации по естественным монополиям одобрила концепцию поправок в закон "О связи" Комиссия Совета Федерации по естественным монополиям одобрила концепцию поправок в закон "О связи". Данные поправки были внесены правительством РФ в Госдуму и будут рассмотрены нижней палатой парламента в первом чтении в конце ноября 2002 г. Как отметил выступавший на заседан

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О связи" направлен в Государственную Думу ийской Федерации Михаил Касьянов подписал распоряжение о направлении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О связи". Официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона назна

Правительство РФ одобрило законопроект о "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О связи" На заседании Правительства Российской Федерации 16 мая 2002 г. рассматривался представленный Минсвязи России законопроект "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О связи". Новый закон носит комплексный, системный характер и направлен на создание условий для дальнейшего ускоренного развития национальной телекоммуникационной структуры и

Глава Минсвязи РФ Леонид Рейман и депутаты Госдумы обсудили новый проект Закона "О связи" жно без комплексного обновления законодательной базы. В ближайшее время проект федерального закона "О связи" намеревается рассмотреть Правительство. Госдума скажет решающее слово позже. Как соо