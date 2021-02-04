Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ О связи

СОБЫТИЯ


04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда

оположение, но в природной среде это работает очень неточно, и нужны новые меры». Над изменениями к закону о связи власти работали на протяжении нескольких лет Ответственными за выполнение пору
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки

программы «Цифровая экономика». Письмо посвящено критике принятых в конце прошлого года изменений в Закон «О связи», касающихся дистанционного заключения договора на оказание услуг связи и удал
22.12.2020 Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны

Поправки к закону «О связи» Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи внёс поправки ко второму чтению законопроекта, который регулирует дистанционное заключение договоров граж
30.06.2020 Минкомсвязи опубликовало список данных, которые нужно три года хранить для силовиков

а портале проектов правовых актов regulation.gov.ru выложен законопроект о внесении правок в закон «О связи», который предписывает операторам связи, собственникам или иным владельцам сетей связ
11.11.2016 Минкомсвязи обнародовал законопроект о внесении поправкок в федеральный закон «О связи»

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает внести изменения в федеральный закон «О связи». Законопроект нацелен на обеспечение стабильности и защищенности функционирования российской части интернета.Законопроектом предлагается ввести в ФЗ «О связи» ряд новых понятий.
11.11.2016 Обнародован закон о регулировании Рунета

Минкомсвязи вносит изменения в закон «О связи» Минкомсвязи собирается внести в закон «О связи» изменения, которые должны защитить российский интернет. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение на по
16.10.2013 Совет Федерации одобрил изменения в закон «О связи»

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О связи», наделяющие Правительство полномочиями в определении порядка использования на территории Российской Федерации иностранных спутниковых систем и порядка проведения работ по международно-
09.04.2013 Минкомсвязь предлагает закрепить понятия контентных услуг, рассылки и спама в законе «О связи»

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило два проекта изменений в федеральный закон «О связи», касающихся регулирования контентных услуг, рассылок по сетям электросвязи и спама. Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О связи» в части регулирования контентных услуг» при
29.03.2013 Минкомсвязь подготовила поправки в закон «О связи» для улучшения качества универсальных услуг

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило проект поправок в закон «О связи», направленных на повышение доступности и качества универсальных услуг связи, в то же время предусматривающий механизм экономии средств резерва универсального обслуживания. Предложенные
29.01.2013 В Минкомсвязи прошло первое открытое обсуждение новой концепции закона «О связи»

В здании Министерства связи и массовых коммуникаций РФ состоялось первое открытое обсуждение в рамках подготовки новой редакции федерального закона «О связи». В ходе встречи были подняты вопросы лицензирования, управления радиочастотным спектром, универсальных услуг связи, а также введения требований к качеству услуг связи. Участие в дискус
11.09.2012 В системе управления госзакупками «АЦК-Госзаказ» реализованы требования закона №122-ФЗ

(«АЦК-Муниципальный заказ»), возможность своевременного исполнения требований Федерального закона №122-ФЗ в части размещения на общероссийском официальном сайте (ООС) информации о взыскании с

24.07.2012 Минкомсвязи признало закон «О связи» устаревшим и решило писать новый

и пунктов коллективного доступа в интернет. Новый замминистра связи Денис Свердлов хочет переписать закон О связи Свердлов говорит о неэффективности данного механизма: например, среднемесячный

28.05.2010 Дмитрий Медведев отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов

Президент России Дмитрий Медведев отклонил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи», сообщил спикер Совета Федерации Сергей Миронов По его словам, «Изменения, которые предлагается внести в закон, позволили бы абонентам при нахождении в «неродном» регионе оплачивать ус
03.03.2010 Совет Федерации отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов

Большинством голосов Совет Федерации отклонил Федеральный закон «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона «О связи». Государственной Думе предложено создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Отклоненный заседанием СФ закон призван содействовать урегулированию правоотноше
28.07.2008 Прокуратура Черняховска выявила нарушения закона «О связи»

Прокуратурой города Черняховска Калининградской области выявлены нарушения Федерального закона «О связи» со стороны Калининградского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком», сообщает kaliningrad.ru. В результате проверки жалобы черняховского абонента СЗТ городская установила необоснованное

25.05.2007 Закон «О связи» атакуют из космоса

своих услуг в России. Однако для реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров по ВТО, требуется кардинальное изменение российского законодательства в области связи. «Действующий Закон "О связи" допускает к работе в России только российские компании», — объясняет председатель Совета директоров юридической компании «Некстер» Антон Богатов. Отказываться от этого положения в Мини
21.08.2006 Правительство направило в Госдуму изменения в законе "О связи"

Правительство РФ направило в Госдуму проект "О внесении изменений в статьи 59 и 60 федерального закона «О связи», сообщает РБК. Согласно распоряжению N1139-р от 17 августа 2006 г., которое было подписано председателем правительства Михаилом Фрадковым, статс-секретарь — заместитель министра и
26.07.2006 Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в ФЗ "О связи"

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон «О связи», сообщает РБК. Изменения, принятые Советом Федерации к закону «О связи», касались процедуры размещения госзаказа на услуги связи. Поправки внесены в закон «О размещении заказов

01.03.2006 Закон "О связи" противоречит Конституции

ушением свободы предпринимательства. Но зато КС обнаружил противоречия Конституции в той части, что Закон «О связи», «наделяя правительство полномочиями определять порядок формирования и расход
26.12.2005 Конституционный суд РФ приступил к проверке ряда положений закона "О связи"

Конституционный суд (КС) РФ приступил к проверке ряда положений закона «О связи». Заявителем по данному делу является Дума Корякского автономного округа. Заявитель просит суд проверить, в частности, норму закона, устанавливающую обязанность операторов связи по упла
25.11.2005 Мининформсвязи внесет поправки в закон "О Связи"

Мининформсвязи намерено в течение недели представить в правительство РФ поправки и дополнения к постановлениям правительства, принятым в обеспечение действия закона «О связи». По словам руководителя департамента Миниформсвязи Виталия Слизеня, для разработки поправок в министерстве создана специальная рабочая группа, анализирующая практику применения приняты
17.12.2004 Закон "О связи": дебаты продолжаются

е вещей». «Я хочу обратиться к присутствующим: а что мы, собственно, сейчас обсуждаем? — заявил глава общественной организации „За реформу связи“ Леонид Маевский. — Де-юре у нас есть закон „О связи“, де-факто — нет. Когда год назад его обсуждали в парламенте, нам обещали, что это будет закон прямого действия. Однако, на самом деле, закон содержит отсылки к 38 подзаконным акта
17.08.2004 Совет Федерации: закон «О связи» противоречит Конституции

Закон «О связи» был одобрен Советом Федерации 25 июня 2003 г. Накануне, 24 июня 2003 г., комитет Совета Федерации по промышленной политике рекомендовал Верхней палате отклонить новую редакцию закона.

13.08.2004 "Альфа Телеком": закон "О связи" не дает удвоить ВВП

Управляющий директор компании «Альфа Телеком» Павел Куликов заявил на совещании комитета Совета Федерации по промышленной политике, что новый закон «О связи» сдерживает развитие телекоммуникационного рынка. Об этом сообщил РБК. По словам г-на Куликова, уже видны отрицательные результаты от вступления в силу с 1 января 2004 г. нового закона

15.09.2003 МАП не доволен законом о связи

министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Анатолия Голомолзина, новый закон о связи может стать «шагом на 10 лет назад» в практике применения правила регулирования
25.06.2003 Совет Федерации может повторно голосовать по закону "О связи"

Некоторые сенаторы намерены потребовать нового голосования по принятому сегодня Советом Федерации закону "О связи", сообщил РБК член Совета Федерации Глеб Фетисов. Это связано с тем, что при подсчете голосов в электронной системе голосования, как сообщал РБК, система показала, что двое сенаторов (И
25.06.2003 Совет Федерации одобрил новую редакцию закона "О связи"

Совет Федерации одобрил новую редакцию федерального закона "О связи". За одобрение законопроекта проголосовали 97 сенаторов, против - 25, воздержались 12 членов верхней палаты. Законопроект устанавливает правовые основы деятельности в области связи на т
23.06.2003 Реализация идей закона "О связи" потребует не менее 10 лет
19.06.2003 Госдума приняла закон "О связи" в третьем чтении

ть продлен органами, осуществившими это присвоение. Между тем, как стало известно РБК, Комитет Совета Федерации по промышленной политике будет рекомендовать верхней палате отклонить принятый Госдумой закон "О связи". Председатель комитета Валентин Завадников отметил в интервью РБК, что фактически данный законопроект утверждает "отраслевое министерство в качестве универсального регулятора".

03.06.2003 6 июня Госдума рассмотрит во втором чтении новую редакцию закона "О связи"

Госдума рассмотрит на заседании 6 июня во втором чтении новую редакцию закона "О связи". Как сообщил РБК председатель комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи Вла
15.05.2003 Закон "О связи": до окончательного варианта далеко

Комитет Госдумы по энергетике, транспорту и связи предлагает перенести на июнь рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящего поправки в закон "О связи". Об этом по окончании заседания комитета сообщил его глава Владимир Катренко. По его словам, комитет сегодня рассмотрел таблицу поправок, по которым ранее не было принято решени
10.04.2003 Депутаты убрали из законопроекта "О связи" универсальные услуги

Дума решила отказаться от включения в проект о внесении изменений и дополнений в закон "О связи", являющийся по сути новой редакцией отраслевого закона, главы об универсальных услугах связи. В новой редакции закона, уже прошедшей первое чтение в Думе, были приведены положен
22.11.2002 Леонид Рейман провел презентацию нового закона о связи перед депутатскими фракциями

20 ноября Государственная дума должна была рассмотреть в первом чтении внесение изменений в закон "О связи", но депутаты решили заняться им 29 ноября. Тем не менее, министр по связи и и
15.10.2002 Комиссия Совета Федерации по естественным монополиям одобрила концепцию поправок в закон "О связи"

Комиссия Совета Федерации по естественным монополиям одобрила концепцию поправок в закон "О связи". Данные поправки были внесены правительством РФ в Госдуму и будут рассмотрены нижней палатой парламента в первом чтении в конце ноября 2002 г. Как отметил выступавший на заседан
26.07.2002 Проект закона "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О связи" направлен в Государственную Думу

ийской Федерации Михаил Касьянов подписал распоряжение о направлении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О связи". Официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона назна
17.05.2002 Правительство РФ одобрило законопроект о "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О связи"

На заседании Правительства Российской Федерации 16 мая 2002 г. рассматривался представленный Минсвязи России законопроект "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О связи". Новый закон носит комплексный, системный характер и направлен на создание условий для дальнейшего ускоренного развития национальной телекоммуникационной структуры и
16.05.2002 Глава Минсвязи РФ Леонид Рейман и депутаты Госдумы обсудили новый проект Закона "О связи"

жно без комплексного обновления законодательной базы. В ближайшее время проект федерального закона "О связи" намеревается рассмотреть Правительство. Госдума скажет решающее слово позже. Как соо
29.08.2001 Коллегия Минсвязи России одобрила проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О связи"

и был рассмотрен проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О связи". Разработанный с целью кардинального совершенствования государственного регулировани

Публикаций - 1379, упоминаний - 1706

Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 228
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 211
МегаФон 10742 208
Ростелеком 10948 189
Intel Corporation 12811 167
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 108
Ростелеком - Связьинвест 1719 61
Microsoft Corporation 25775 38
Samsung Electronics 11064 36
Yandex - Яндекс 9216 35
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 35
Google LLC 12688 33
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 32
Apple Inc 13154 29
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
Nvidia Corp 4002 25
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 25
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 25
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 24
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
AMD Graphics Product Group - ATI 973 23
Acer Group - Acer Inc 2776 22
VK - Mail.ru Group 3602 22
Telegram Group 2940 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 19
Dell EMC 5180 19
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 18
Meta Platforms - Facebook 4621 18
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 18
X Corp - Twitter 2938 17
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 17
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
HP Inc. 5883 15
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 14
Почта России ПАО 2370 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Альфа-Групп 745 11
Россети Ленэнерго 1699 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Газпром ПАО 1493 8
Альфа-Банк 1979 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 7
Некстер ИК 33 7
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 5
ОрдерКом 15 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Евросеть 1421 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 4
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 4
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 4
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 4
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 489
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 271
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 257
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 217
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 131
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 108
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 97
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 93
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 87
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 86
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 76
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 63
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 61
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 57
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 53
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 51
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 51
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 48
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 35
Судебная власть - Judicial power 2500 34
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 25
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 25
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 21
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 20
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 18
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 17
Федеральное собрание Российской Федерации 318 16
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 71
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
ЛДПР 116 13
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 12
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 12
Единая Россия - Политическая партия 321 12
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 4
Национальный союз организаций и операторов связи 5 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
WiMAX Forum 69 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 2
Ассоциация операторов сетей МДКР 6 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 518
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 302
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 281
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 192
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 170
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 153
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 135
DDR - Double data rate 3083 128
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 122
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 119
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 112
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 100
УУС - Универсальные услуги связи 329 99
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 94
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 92
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 92
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 91
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 91
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 87
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 86
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 81
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 80
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 78
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 78
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 77
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 74
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 72
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 69
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 64
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 63
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 62
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 61
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 60
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 59
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 59
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 136
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 96
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 44
Intel Celeron - Серия процессоров 979 38
Microsoft Windows 2000 8678 31
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 31
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 28
FreePik 1841 27
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 25
Microsoft Windows 16882 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 23
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 23
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 23
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 22
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 22
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
Intel Pentium III 782 20
Google Android 15243 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 18
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
Linux OS 11533 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 15
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 15
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 14
Intel G чипсет 25 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 13
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 13
Intel Extreme Graphics 53 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
Microsoft DirectX 723 12
Nvidia GeForce Go 189 12
Путин Владимир 3454 96
Никифоров Николай 1138 61
Рейман Леонид 1065 50
Медведев Дмитрий 1665 35
Шадаев Максут 1210 23
Щеголев Игорь 699 22
Слизень Виталий 244 21
Богатов Антон 79 16
Яровая Ирина 72 16
Мардер Наум 116 15
Бокова Людмила 82 14
Дворкович Аркадий 216 14
Голомолзин Анатолий 75 13
Антонюк Борис 69 13
Свердлов Денис 201 13
Иванов Олег 153 13
Хинштейн Александр 148 13
Домбровский Юрий 62 12
Левин Леонид 134 12
Мишустин Михаил 787 11
Солодовников Дмитрий 56 10
Коробов Максим 21 10
Клишас Андрей 60 10
Калугин Сергей 169 9
Овчинников Борис 129 9
Брюквин Юрий 300 8
Маевский Леонид 57 8
Якушев Михаил 50 8
Григоренко Дмитрий 249 8
Айбашева Анна 98 8
Солонин Виталий 90 8
Тимошенко Любовь 19 8
Малис Александр 158 8
Казарян Карен 84 7
Миронов Сергей 64 7
Кочетков Владислав 248 7
Умаров Михаил 56 7
Фрадков Михаил 161 7
Галушко Дмитрий 24 7
Ситников Сергей 79 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 863
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 267
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 152
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 95
Европа 24964 81
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 41
Украина 7928 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 35
Земля - планета Солнечной системы 10865 34
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 31
Япония 13807 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 26
Казахстан - Республика 6048 23
Турция - Турецкая республика 2620 23
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 20
Россия - УФО - Свердловская область 1951 20
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 20
Франция - Французская Республика 8177 19
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 19
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 18
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 18
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 17
Россия - ПФО - Самарская область 1577 16
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 16
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 16
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 16
Индия - Bharat 5869 15
Америка - Американский регион 2206 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 540
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 506
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 338
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 215
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 142
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 139
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 132
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 111
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 108
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 100
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 88
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 85
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 77
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 75
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 67
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 249 64
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 566 64
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 63
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 59
Паспорт - Паспортные данные 2848 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 54
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 52
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 50
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 46
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 45
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 44
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 43
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 42
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 42
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 42
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 125 42
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 38
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 37
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 36
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 33
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 120
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 55
Ведомости 1466 28
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 20
Inquirer 463 18
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 18
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 17
DigiTimes - Издание 1331 13
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 12
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
РИА Новости 1033 11
X-Bit Labs 83 10
Forbes - Форбс 1002 10
Стрим-ТВ - телекомпания 166 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 8
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 7
Известия ИД 770 7
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 7
Рен ТВ - телеканал 82 6
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 6
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 5
New Scientist 1448 5
Bloomberg 1627 5
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 4
Wikipedia - Википедия 650 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
Nature 832 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Парламентская газета 32 3
Российская газета 290 3
Reg Hardware 91 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
LiveScience 154 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 62
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
IDC - International Data Corporation 4975 9
Рустелеком ТК 305 8
Gartner - Гартнер 3658 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
MForum Analytics 20 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
TeleGeography Research 40 2
Mobile Research Group 87 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
Pen Test Partners 6 1
TechTarget 13 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Harris Interactive 81 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Consumer Reports 40 1
CountryMeters 3 1
Gartner - Burton Group 17 1
WiseGuyReports 2 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
EcoVadis 4 1
Insight 64 20 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 11
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 9
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 8
РАН - Российская академия наук 2122 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Центр американского английского 4 2
UK STFC - Science and Technology Facilities Council - Rutherford Appleton Laboratory, RAL - Лаборатория Резерфорда-Эплтона - Chilbolton Observatory 6 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
TED Talks 36 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 48
Intel Developer Forum - IDF 317 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
CSTB Telecom & Media 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
MeYou 3 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
МТС - Телеком Идея 51 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
MacWorld Expo 35 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
ТТК - ТелекомТранс - конференция 6 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
ALPS SHOW 1 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще