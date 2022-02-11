Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191427
ИКТ 14764
Организации 11425
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3558
Системы 26649
Персоны 83282
География 3038
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Extreme Intel Penryn Intel Yonah Intel Conroe


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.02.2022 Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения

AMD объявила о том, что процессоры AMD Epyc будут использоваться в новом решении виртуальных машин C2D от Google Cloud для высокопроизводительных рабочих нагрузок (HPC), связанных с памятью, в таких областях как автоматизация проектирования электроники (EDA) и вычислительная гидродинамика (C
03.04.2013 Системные требования Resident Evil Revelations

В России игру выпустит компания "1С-СофтКлаб" 24 мая этого года.Минимальные требования: Процессор: Intel Core 2 Duo 2.4Ghz или лучше, AMD Athlon X2 2.8 Ghz или лучше Память: 2 GB Видео: 256MB

20.01.2012 Mass Effect 3. Системные требования

а для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Минимальные системные требования: Windows XP (SP3)/Vista (SP1)/7 Intel Core 2 Duo 1.8 GHz или эквивалентный AMD Память: 1 GB для XP и 2 GB для Vista/7 Видеока
23.10.2011 CoD: Modern Warfare 3. Системные требования и видео

Новый Диск". Опубликован также и новый трейлер, который можно скачать с нашего сервера (74 МБ) или посмотреть здесь.Минимальные системные требования: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 Ролцессор: Intel Core 2 Duo E6600 или AMD Phenom X38750 или лучше Память: 2GB 16GB свободного места на диске Видеокарта с поддержкой шейдеров 3.0 или лучше, 256 MB NVIDIA GeForce 8600GT / ATI Radeon X1950
10.10.2011 Need for Speed The Run. Системные требования

The Run, релиз которой состоится 17 ноября этого года. Напомним, что 18 октября будет выпущена демоверсия проекта.Минимальные системные требования: Windows Vista SP2 32-bit DirectX 10 Процессор: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo или эквивалент AMD Память: 3 GB 18 GB свободного места Видеокарта AMD: 512 MB ATI Radeon 4870 или лучше Видеокарта NVIDIA: 512 MB NVIDIA GeForce 9800 GT или лучше DirectX -
03.05.2011 Duke Nukem Forever. Системные требования

усскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".Минимальные требования: Windows XP/Vista/7 Процессор: Intel Core 2 Duo @ 2.0 Ghz / AMD Athlon 64 X2 @ 2.0 Ghz Память 1 Gb 10 Gb свободного места Ви
31.03.2011 Fable 3. Системные требования

е игра появится 19 мая. Минимальные требования: ОС: XP 32 SP3, Vista 32/64 , Win 7 32/64 Процессор: Intel Core 2 Duo 2GHz или AMD Athlon X2 4000+ Память: 2GB Свободное место: 12 GB Видеокарта:

20.10.2010 Star Wars: The Force Unleashed 2. Системные требования

и в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя. Минимальные системные требования: Процессор: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz или AMD Athlon X2 5200+ Память: 2 GB Видеокарта: 256 MB с поддержкой
20.10.2010 Call of Duty: Black Ops. Системные требования

ck Ops. Работает над проектом студия Treyarch. Выход игры запланирован на 9 ноября 2010 года. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Минимальные системные требования: Windows Vista / XP / 7 Процессор: Intel Core 2 Duo E6600 или AMD Phenom X3 8750 или лучше Память: 2GB Свободное место: 12GB Видеокарта с поддержкой Shader 3.0 или лучше, 256MB NVIDIA GeForce 8600GT / ATI Radeon X1950Pro или луч
23.04.2010 Darksiders. Системные требования

ров версии 3) Звук: 100% DirectX 9.0C совместимый DirectX 9.0c Свободное место: 12GBРекомендуемые требования: Windows XP SP3, Vista SP1, Windows 7 Процессор: AMD Athlon 64 X2 5200+ Dual Core 2.60Ghz, Intel Core 2 Duo E6420 Dual Core 2.13Ghz Память: 2GB XP, 3GB Vista / Windows 7 Видео: NVIDIA (GeForce GTS 240) 256MB или лучше, ATI Radeon HD3870 256MB или лучше Звук: 100% DirectX 9.0C совмест
29.01.2010 Silent Hunter 5. Системные требования

мпания "Бука".Минимальные системные требования: Windows XP (SP3), Vista (SP2), Windows 7 Процессор: Intel Core 2 Duo E4400 / AMD Athlon 64 X2 4000+ Память: 1 GB (WinXP), 2 GB (Vista, Win7) Виде
26.01.2010 Assassin's Creed 2. Системные требования

альные системные требования: Windows XP (32-64) /Windows Vista (32-64)/Windows 7 (32-64) Процессор: Intel Core 2 Duo 1.8 GHZ или AMD Athlon X2 64 2.4GHZ Память: 1.5 GB для Windows XP / 2 GB для
21.01.2010 Aliens vs. Predator. Системные требования

sta/7) Процессор: 3.2 GHz Intel Pentium 4/Athlon 64 3000+ Видео: DirectX 9.0c 128 MB RAM (NVIDIA 6600 или лучше, ATI X1600 или лучше)Рекомендуемые системные требования: Windows 7/ XP/Vista Процессор: Intel Core 2 Duo E6400 или эквивалент Память: 2 GB Видео: DirectX 9.0c 512 MB RAM ( серии NVIDIA 8800, ATI HD2900 PRO или лучше)В Aliens vs. Predator будут доступны три захватывающие сюжетные к
20.01.2010 Bioshock 2. Системные требования

место: 11GBРекомендуемые системные требования: Процессор: AMD Athlon 64 X2 5200+ Dual Core 2.60Ghz, Intel Core 2 Duo E6420 Dual Core 2.13Ghz Память: 3GB Видео: NVIDIA 8800GT 512MB или лучше, AT
18.11.2009 Дата выхода Roque Warrior

GHz Intel Pentium 4 или эквивалент Память: 1 GB(XP)/ 2 GB (Vista) Видео: DirectX 9.0c видеокарта 256 MB (NVIDIA 7900, ATI X1800)Минимальные системные требования для игры: Windows XP/Vista Процессор: Intel Core 2 Duo E6400 или эквивалент Память: 2 GB Видео: видеокарта 512 MB (NVIDIA 8800, ATI HD2900 PRO или лучше
23.10.2009 Star Wars: The The Force Unleashed. Системные требования

ьные требования: ОС: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 Процессор: Dual-core CPU 2.4 GHz (Intel core 2 Duo или Athlon X2) Память: 2 GB Видео: SM 3.0, 256 MB (Radeon HD 2900 или Geforc
07.08.2009 "Другой мир": Демоверсия

етьего лица "Другой мир", работает над которым польская студия Openoko Entertainment. Скачать демоверсию можно c нашего сервера (794.17MB).Рекомендуемые системные требования: Windows XP (SP2) / Vista Intel Core 2 duo 2,5 ГГц / (или аналог AMD) 1 Гб RAM 3 Гб свободного места на жёстком диске GeForce 7 или Radeon х1600 DirectX 9.0c DirectX-совместимая звуковая карта 2x DVD-ROM Клавиатура, мыш
15.07.2009 Red Faction: Guerilla. Системные требования и дата релиза

ные требования для игры.Минимальные требования: Windows XP / Vista Процессор: двухъядерный 2.0 GHz (Intel Core 2 Duo или AMD Athlon X2) Память: 1 GB RAM Свободное место: 15 GB Видео: 128 MB/Sha
17.04.2009 "Предтечи": Системные требования

ься уже в этом квартале.МинимальныеAMD Athlon XP 3000+1GB RAMGeForce 6600GS 128MBРекомендуемыеIntel Core 2 Duo 2.4G (E6600)1GB RAMGeForce 8600GT 256MBПолное погружениеIntel Core 2 Duo 2.
28.11.2008 Ноутбук RoverBook Pro P740: достойная замена стационарного ПК

ризванный заменить собой стационарный ПК. Основой новинки стала платформа Intel на базе процессоров Core 2 Duo. Быстроту и легкость в работе с трехмерной графикой и фильмами высоко разрешения (
13.10.2008 "Xenus 2: Белое Золото" в печати!

ативная память: 1GB RAMВидеокарта: GeForce 6600GS 128MB или аналогичнаяДостойная картинкаПроцессор: Intel Core 2 Duo 2.2 или аналогичныйОперативная память: 1GB RAMВидеокарта: GeForce 8600GS 256
01.08.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Системные требования

тура, мышьLAN / Internet для мультиплеераРекомендуемая конфигурация:Microsoft Windows XP/Vista (SP1)Intel Core 2 Duo E6400 / AMD 64 X2 4200+1.5 GB RAM10 GB места на диске256 MB DirectX 9.0c сов
16.07.2008 Безумный корпус для ПК

Перед вами действительно не очередное изобретение безумного "самоделкина", а самый настоящий компьютер, который спрятан вот в такой корпус. Конфигурацию любитель оружия выбрал подстать корпусу: Intel Core 2 Duo E8500, GeForce 9600 GT, 4 Гбайта памяти.
10.07.2008 "Xenus 2: Белое Золото". Системные требования

ативная память: 1GB RAMВидеокарта: GeForce 6600GS 128MB или аналогичнаяДостойная картинкаПроцессор: Intel Core 2 Duo 2.2 или аналогичныйОперативная память: 1GB RAMВидеокарта: GeForce 8600GS 256
02.06.2008 Toshiba Satellite A300-15D: портативный компьютер класса hi-end

Компания Toshiba объявила о начале поставок на российский рынок hi-end-конфигурации ноутбука Satellite A300, получившей индекс 15D. На борту 15-ти дюймового «спутника» процессор Intel Core 2 Duo T9300 2,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, видеокарта ATI Mobility Radeon HD 3650 с поддержкой технологии HyperMemory и два жестких диска общим объемом 640 ГБ. Производительности

19.05.2008 Создан очередной ноутбук с четырехъядерным процессором

l Core 2 Quad Q6600 и Q6700, но также существует возможность установки и двухъядерного процессора – Intel Core 2 Duo E6700 или Core 2 Extreme X6850. Компьютер оснащен 17-дюймовым дисплеем с раз
23.04.2008 Meijin выпустил настольный компьютер с процессором 3,16 ГГц

Российский производитель компьютерной техники, компания Meijin объявила об обновлении линейки игровых компьютеров серии Meijin Action и представила одну из игровых моделей на новейшем процессоре Intel Core 2 Duo E8500 c частотой 3,16 ГГц. Высокую производительность в играх и ресурсоемких приложениях обеспечивают 4 ГБ памяти DDR2 с двухканальной архитектурой и новейшая графическая карта
03.04.2008 Meijin выпустила новую линейку мощных игровых ПК

выпуске новой линейки мощных игровых компьютеров Meijin Extreme на базе четырехъядерного процессора Intel Core 2 Extreme и последнего поколения графических карт Nvidia GeForce 9800 GX2 1 ГБ. На
01.04.2008 Полный привод от Meijin

выпуске новой линейки мощных игровых компьютеров Meijin Extreme на базе четырехядерного процессора Intel Core 2 Extreme и последнего поколения графических карт NVIDIA GeForce 9800 GX2.Игровая

20.03.2008 Победитель Crysis'а

й конфигурацией компьютера Meijin Extreme, построенного на основе четырех ядерного процессора Intel Core 2 Extreme и трех видеокарт NVIDIA GeForce 8800 Ultra, работающих в режиме 3-Way SLI. Каж
19.03.2008 Новая волна ноутбуков Acer на базе Penryn настигает Россию

и поддержкой DirectX 10. Новая мультимедийная модель AS5920G-932G32Bn построена на базе процессора Intel Core 2 Duo c индексом 9300 и комплектуется оптическим накопителем, обеспечивающим чтени
13.02.2008 Великолукская ГСХА закупает компьютеры

руб., дата окончания подачи заявок – 13 февраля 2008 года. Необходимо поставить следующую технику: Intel Core 2 Duo E6750 2.66 Ghz/1Gb RAM/160Gb HDD/ - 11 шт. Intel Core 2 Duo E6750 2.6
29.01.2008 Intel прекратит выпуск некоторых процессоров Core 2 Duo

Корпорация Intel объявила о прекращении производства процессоров Core 2 Duo T5500, T5600, T7200, T7600 и LV L7200. Последняя поставка этих чипов запланирована на 27 июля 2009 г. Процессоры T7400 и LV L7400 будут продаваться до 26 июля 2009 г., сообщает TG Da
25.01.2008 Toshiba Satellite X200: теперь с процессором Intel Penryn

оставок на российский рынок ноутбуков Satellite X200-23G на базе процессора Intel Core 2 Duo T9300 (Penryn), выполненного по 45-нм технологическому процессу. Satellite X200-23G – самая современ
24.01.2008 Sony принимает заказы на ноутбук с процессором Penryn

aio VGN-AR790U/B с процессорами Core 2 Duo T9300, выполненными на базе архитектуры нового поколения Intel Penryn, сообщает Engadget. Ноутбук оборудован видеокартой Nvidia GeForce 8600M GT с пам
22.01.2008 Acer первым привез в Россию ноутбуки на базе 45 нм процессоров Intel

на российском рынке ноутбуки, созданные на базе новейшей 45-нм процессорной технологии Intel — Penryn. Ультракомпактные ноутбуки Aspire серии 2920 (модель AS2920–932G32MN), использующ
09.01.2008 Представлены первые ноутбуки на процессорах Intel Penryn

е. Линейка состоит из 5 двухъядерных процессоров: T8100, T8300, T9300, T9500 и поддающегося разгону Core 2 Duo Extreme X9000. Все процессоры рассчитаны на платформу Intel Santa Rosa с чипсетом

05.12.2007 Мобильные Intel Penryn появятся в январе: номера моделей

Появились номера моделей процессоров Intel Penryn для ноутбуков, выход которых запланирован на начало следующего года. Ожидается, что но
21.11.2007 Meijin Extreme QX9650: один из первых на базе Penryn

Компания Meijin завершила тестовые испытания и объявила о готовности к серийному производству компьютеров на базе новейших процессоров Intel семейства Penryn, выполненных по 45-нм технологии. Первым представителем новой линейки стал компьютер Meijin Extreme, построенный на базе четырехъядерного процессора Intel QX9650 с частотой 3 ГГц. Процес
13.11.2007 Intel выпустила новый процессор

лнен по техпроцессу 45 нанометров, что примерно в полтора раза меньше 65 нанометров (техпроцесс для Core 2 Duo) и в 1000 раз меньше толщины человеческого волоса.В процессоре Penryn вместо тради

Публикаций - 1008, упоминаний - 1646

Intel Core 2 Duo и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12605 468
Nvidia Corp 3797 302
AMD Graphics Product Group - ATI 965 162
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 138
AMD - Advanced Micro Devices 4516 136
Apple Inc 12805 128
Sony 6650 128
Dell EMC 5112 111
Toshiba Corporation 2959 111
VAIO 475 108
Microsoft Corporation 25376 98
Acer Group - Acer Inc 2688 96
HP Inc. 5782 83
Samsung Electronics 10752 68
Lenovo Group 2378 62
Dell Technologies - Dell Computer 2164 54
Fujitsu 2070 48
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 38
LG Electronics 3687 38
IBM - International Business Machines Corp 9571 34
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 31
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 687 30
HP - Hewlett-Packard 3645 25
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 25
Rover - RoverComputers 418 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2661 24
Siemens AG - Siemens Group 2635 22
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 21
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 17
EA - Electronic Arts 1299 16
Desten Computers - Дестен 50 14
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 57 14
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 11
Fostergroup 52 11
Dell Alienware Corp 141 11
Intel Digital Enterprise Group 29 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 10
Cisco Systems 5243 10
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 43
Белый Ветер 362 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2765 8
Ferrari NV 157 7
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 7
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 6
Swarovski AG 74 5
Puma - Пума 50 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 4
Virtus.pro 29 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 4
Совкомбанк Совесть 277 4
Армада - РБК софт - PCHome 36 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 3
Sony Style 30 3
BMW Group 469 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1008 3
EPIC Telecom Invest 208 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 2
Lionsgate Entertainment Corporation 25 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
Лента - Сеть розничной торговли 2305 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 2
Walt Disney Company 639 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
Верный - торговая сеть 314 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 2
Honda Motor Company - HND 238 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 114 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Toyota - Lexus 83 1
Loup Ventures 4 1
Гранит 54 1
Библио - Biblio 4 1
Жемчужина - Санаторий 64 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 80 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5794 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5373 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1634 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1415 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1871 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 667 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2771 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 191 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 300 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 466 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 11
WiMAX Forum 68 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 52 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Союз кинематографистов России 11 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21895 770
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15061 595
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9935 450
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13104 321
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 295
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12951 292
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4279 284
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 276
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4403 259
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 237
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 230
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10395 227
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16729 219
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 206
DDR - Double data rate 2964 191
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14428 187
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10554 183
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10302 161
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6271 160
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5806 138
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1625 138
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 134
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4088 131
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 130
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 129
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 123
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1565 122
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8443 120
Cardreader - Кардридер - Картридер 727 117
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3572 115
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2426 114
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1519 103
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6569 102
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1921 100
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 94
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1460 93
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6194 92
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2020 88
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2470 86
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6666 80
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 231
Intel Core - Семейство процессоров 1241 153
Microsoft Windows 16484 139
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 859 138
Microsoft Windows XP 2423 118
Nvidia GeForce Go 189 104
Intel Celeron - Серия процессоров 978 102
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1908 100
Nvidia GeForce GT 337 98
Microsoft DirectX 718 96
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 91
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 88
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 86
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 194 83
Microsoft Windows 7 1999 82
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 78
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 650 77
Nvidia GeForce GTX 523 74
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 69
Apple MacBook - серия ноутбуков 1029 68
Intel Core Quad 123 66
AMD Mobility Radeon 232 65
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 64
Toshiba Satellite 166 61
Intel Core Solo 86 60
AMD Turion 169 58
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 57
AMD Radeon HD 281 55
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1406 52
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 49
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 48
Apple MacBook Pro 539 43
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 43
Fujitsu LifeBook 167 41
Intel Celeron M 118 41
Apple MacBook Air - Ноутбук 486 39
Nvidia GeForce GS 58 36
Inrel Celeron M 101 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5148 35
Intel Express Chipset Family 112 34
Ксенин Алекс 311 80
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 23
Ерофеева Мария 31 15
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 12
Maloney Sean - Малони Шон 50 9
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 7
Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 5
Симонов Игорь 103 4
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 4
Сударева Галина 7 3
Волошин Олег 5 3
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 3
Smith Steve - Смит Стив 8 3
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 3
Притула Павел 33 2
Панин Александр 9 2
Лановенко Валерий 46 2
Бутман Евгений 29 2
Исаев Камиль 20 2
Терентьев Константин 19 2
Самохин Денис 2 2
Гаврилова Ольга 2 2
Передня Сергей 2 2
Перов Евгений 97 2
Rattner Justin - Раттнер Джастин 16 2
Kilroy Thomas - Kilroy Tom - Килрой Томас - Килрой Том 9 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Кузнецов Дмитрий 74 2
Shen Jerry - Шен Джерри 30 2
Попов Алексей 338 2
Попова Мария 141 2
James Renee - Джеймс Рене 25 2
Bohr Mark - Бор Марк 3 2
Юсупов Ренат 124 2
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Li Zheng - Ли Чжэн 1 1
Бекмамбетов Тимур 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 189
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 119
Япония 13587 69
Европа 24722 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 35
Китай - Тайвань 4156 31
Южная Корея - Республика 6901 22
Германия - Федеративная Республика 12978 20
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 16
Земля - планета Солнечной системы 10716 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 10
Америка - Американский регион 2193 10
Украина 7831 9
Азия - Азиатский регион 5790 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 7
Канада 5003 7
Россия - СФО - Новосибирск 4731 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 7
США - Нью-Йорк 3158 6
Китай - Пекин - Beijing 1060 6
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 6
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 5
Беларусь - Белоруссия 6104 4
Индия - Bharat 5748 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 4
Италия - Итальянская Республика 4442 4
США - Калифорния 4786 4
Таиланд - Королевство 878 4
Украина - Киев 1142 4
США - Аризона 545 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 3
Сингапур - Республика 1917 3
Израиль 2797 3
Ergonomics - Эргономика 1696 70
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5309 68
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 47
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1451 32
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7050 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 30
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2993 29
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2985 26
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2537 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 23
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1258 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5945 19
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5346 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4424 15
Кремний - Silicium - химический элемент 1699 15
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 995 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6451 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5764 13
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1356 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 11
Металлы - Серебро - Silver 803 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 10
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1169 9
Торговля оптовая - Wholesale trade 1237 9
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 859 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3289 8
Английский язык 6910 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1899 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7839 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10581 6
Физика - Physics - область естествознания 2849 6
CNews - ZOOM.CNews 1854 50
DigiTimes - Издание 1327 17
MacWorld 134 10
TG Daily 98 9
Engadget - Блог о технологиях 425 9
DailyTech 96 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 8
AP - Associated Press 2006 6
AppleInsider 398 5
Electronista 166 5
TechnologyAdvice - eWeek 230 5
Чудо техники 60 5
Reg Hardware 91 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 4
The Register - The Register Hardware 1739 4
Ars Technica 440 4
InformationWeek 241 3
Neowin 189 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
CNews TV 747 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
Hot Hardware - HotHardware 28 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 2
Tom’s Hardware 546 2
NYT - The New York Times 1091 2
Wired - Издание 273 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 2
IDG - International Data Group 116 2
Inquirer 463 2
HKEPC 2 1
IDropNews 4 1
GizmoChina 159 1
Мобильные системы 117 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Техноблог 62 1
Компьютерное обозрение 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 32
IDC - International Data Corporation 4953 16
Insight 64 20 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Mercury Research 71 4
Gartner - Гартнер 3626 3
Cinebench 29 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 2
Forrester Research 830 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3784 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
AV-Comparatives 26 1
Jon Peddie Research 45 1
Net Applications 127 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 55 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
AV-Test Institute 40 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 31 2
МВД РФ - СПбУ - Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации 9 2
РАН - Российская академия наук 2047 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 1
TUB - TU Braunschweig - Technical University of Braunschweig - Technische Universität Braunschweig - Брауншвейгский технический университет - Технический университет Брауншвейга 3 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
УГТУ - Ухтинский государственный технический университет - Ухтинский индустриальный институт 4 1
Минюст РФ - РПА - Российская правовая академия 6 1
РАН КарНЦ - Карельский научный центр РАН 2 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
Великолукская ГСХА ФГБОУ ВО - Великолукская государственная сельскохозяйственная академия 1 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 985 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Intel Developer Forum - IDF 277 22
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 17
CeBIT 613 17
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 12
День молодёжи - 27 июня 1016 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 5
Международный женский день - 8 марта 397 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
MacWorld Expo 35 1
ИгроМир 119 1
Asus Open 3 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
CNews AWARDS - награда 558 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240